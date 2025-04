15 migliori scrittori di blog IA da provare nel 2025

Siete stanchi di scrittori IA che producono lo stesso vecchio contenuto robotico?

In questo elenco dei 15 migliori strumenti di IA per la scrittura di blog, scoprirete opzioni che apportano personalità, creatività ed efficienza al processo di scrittura del vostro blog. Questi strumenti possono aiutarvi a creare contenuti generati dall'IA che offrano un valore reale, da una prima bozza a un post lucido e pronto per la SEO.

Cosa cercare in un autore di blog IA?

Quando si sceglie Strumenti di scrittura per l'IA tenere a mente questi punti chiave. Sceglietene uno che 👇

Genera contorni dettagliati

A volte basta un solido punto di partenza. Cercate strumenti che generino rapidamente generano schemi chiari e organizzati con punti chiave e sottotitoli in un flusso logico.

$$$a mantiene una voce coerente del marchio

È la coerenza che attira i lettori. Scegliete un autore IA che abbia il vostro stile, spiritoso o professionale, in modo che i contenuti siano sempre in linea con il marchio.

Crea contenuti coinvolgenti di alta qualità

Il Strumenti di IA per la creazione di contenuti scelti devono produrre contenuti pertinenti e di alta qualità. Cercate un autore di IA che scriva frasi in connessione, utilizzi statistiche pertinenti per sostenere le affermazioni e ottimizzi le intestazioni dei contenuti.

Integra la SEO

Un buon autore di blog IA deve essere SEO-friendly, con opzioni per l'integrazione di parole chiave e metadati. In questo modo il contenuto viene classificato meglio e raggiunge il pubblico giusto.

Ora che sapete cosa cercare, è il momento di scegliere tra i migliori assistenti di scrittura IA in circolazione.

15 Migliori scrittori di blog IA da utilizzare quest'anno

Esploriamo alcuni dei migliori scrittori di blog IA per aiutarvi a sconfiggere definitivamente il blocco dello scrittore:

1. ClickUp (il migliore per la generazione di contenuti e la gestione dei documenti basati sull'IA)

Usate ClickUp Brain per generare contenuti simili a quelli umani, fornendo solo dettagli sull'argomento del blog, sul target e sul tono di voce ClickUp è una piattaforma per la creazione e la gestione dei contenuti che fa tutto. Consente di pianificare, organizzare, documentare, scrivere, modificare e monitorare ogni passaggio del processo di scrittura di un blog. Dal brainstorming agli ultimi ritocchi, rende semplice la creazione di contenuti e il project management e consolida tutto in un unico luogo.

Per rendere la gestione del blog ancora più semplice, ClickUp offre diversi modelli precostituiti, come ad esempio il modello Modello di gestione del blog ClickUp .

Posso usarlo per organizzare il mio calendario dei contenuti, gestire le idee per i post e monitorare i programmi di pubblicazione, con campi personalizzabili per gli aggiornamenti di stato, le date di scadenza e gli incarichi del team.

Per un'immersione più approfondita nella strategia dei contenuti, potete esplorare Il modello di pianificazione del blog di ClickUp . Dal brainstorming iniziale alle modifiche finali, questo modello mappa l'intero percorso dei contenuti in un unico luogo per un migliore monitoraggio.

Altro, ClickUp Brain l'assistente di scrittura integrato di ClickUp AI rende la creazione di un blog un gioco da ragazzi.

Inserite l'argomento, il pubblico e il tono nel prompt di Brain. Sedetevi e guardate come l'assistente genera idee, frasi e persino interi post per il blog che corrispondono al vostro stile.

Alcuni funzionalità/funzione principali di ClickUp Brain includono:

Controllo ortografico integrato: Concentratevi sulla scrittura senza preoccuparvi degli errori di battitura

Concentratevi sulla scrittura senza preoccuparvi degli errori di battitura Creazione di tabelle: Organizza i dati o confronta le informazioni senza soluzione di continuità nei tuoi post sul blog

Organizza i dati o confronta le informazioni senza soluzione di continuità nei tuoi post sul blog Trascrizione automatica: Trascrivere riunioni e interviste al proprio ritmo

Trascrivere riunioni e interviste al proprio ritmo Risposte rapide dell'IA: Rispondere rapidamente a feedback o domande

Consiglio per i professionisti: Utilizzate Il monitoraggio del tempo di ClickUp e Vista Carico di Lavoro per gestire insieme la produttività del team durante la creazione dei contenuti. il Time Tracking permette di vedere dove viene speso il tempo per ogni attività, mentre le Workload Views aiutano a bilanciare le attività in modo da non sovraccaricare nessuno.

Cosa c'è di più? Utilizzate Documenti ClickUp per elaborare, modificare e organizzare ulteriormente i post del blog insieme al team. Con Documenti è possibile:

Modificare i contenuti con i membri del team, commentare, taggare e assegnare attività all'interno della piattaforma

Organizzare, cercare e filtrare i documenti con facilità

Usare tabelle, banner, divisori e comandi di Markdown per documenti organizzati e visivamente accattivanti

Scrivere contenuti senza distrazioni, concentrandosi su una riga o un paragrafo alla volta

Semplificare la documentazione e il project management con ClickUp Documenti

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creazione e assegnazione di attività per ogni fase di scrittura del blog per garantire la riunione delle scadenze con Attività di ClickUp Utilizzare Visualizzazione del calendario di ClickUp per pianificare il ciclo di vita dei contenuti e visualizzare il programma di pubblicazione sui social media

Integrazione con strumenti come Google Drive e Slack per ottimizzare il flusso di lavoro

Utilizzare ClickUp Automazioni per automatizzare attività ripetitive, come l'assegnazione delle bozze agli editor e ai grafici

Costruire un database di contenuti per facilitare la riproposizione di contenuti importanti

Analizzare le metriche delle prestazioni del blog per affinare la strategia dei contenuti e concentrarsi su ciò che funziona utilizzando ClickUp Dashboard Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare difficile navigare tra le funzionalità/funzione così estese e personalizzate

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Copy.ai (Il migliore per la creazione di testi di marketing)

Copy.ai: le migliori funzionalità/funzioni

Genera contenuti in più di 25 lingue per i lavori richiesti dal marketing multilingue

Tradurre i contenuti e adattarli a culture e mercati diversi

Limiti di Copy.ai

Gli utenti segnalano problemi di plagio in quanto il prodotto estrae direttamente il contenuto da alcune pagine web

Alcune funzionalità/funzione elencate sul sito web non sono disponibili nel prodotto

Prezzi di Copy.ai

Free Forever

Starter: $49/mese

$49/mese Avanzato: $249/mese

$249/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (180+ recensioni)

4.7/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

Leggi di più: Modelli gratuiti di Calendario dei contenuti per i social media in Excel e Fogli

3. Jasper (Miglior scrittore di blog IA per la creazione di moduli lunghi)

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Aumenta le prestazioni SEO con l'integrazione di Surfer SEO

Creare immagini uniche con Jasper Art

Limiti di Jasper

Occasionali inesattezze fattuali possono richiedere modifiche manuali

Mancano opzioni di personalizzazione per il tipo, la lunghezza e la struttura dei contenuti

Prezzi di Jasper

Autore: $39/mese per postazione

$39/mese per postazione Pro: $59/mese per postazione

$59/mese per postazione Business: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Jasper

G2: 4.7/5 (1200+ recensioni)

4.7/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1800+ recensioni)

4. Surfer (Il migliore per l'ottimizzazione dei contenuti per la SEO)

le migliori funzionalità/funzioni di #### Surfer

Semplifica l'integrazione delle parole chiave con l'indice LSI (Latent Semantic Indexing) e i suggerimenti per le parole chiave correlate alla parola chiave principale

Identifica le opportunità di aggiungere collegamenti interni ed esterni pertinenti

Limiti di Surfer

A volte suggerisce termini che non sono in linea con le guide di stile specifiche

Prezzi del navigatore

Essenziale: $99/mese

$99/mese Scala: $219/mese

$219/mese Azienda: Personalizzata

Surfer valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (500+ recensioni)

4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (400+ recensioni)

5. Writesonic (il migliore per la generazione di testi pubblicitari e pagine di destinazione)

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Accesso alla ricerca sul web in tempo reale e alle interazioni con PDF e immagini

Ottenere voci fuori campo per i contenuti all'interno della piattaforma

Limiti di Writesonic

Alcuni utenti segnalano problemi con la gestione delle sottoscrizioni di Writesonic, tra cui account a vita declassati senza preavviso

Prezzi di Writesonic

Free Forever

Standard: $79/mese

$79/mese Professionale: $199/mese

$199/mese Avanzato: $399/mese

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4.7/5 (1900+ recensioni)

4.7/5 (1900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2000+ recensioni)

6. ChatGPT (migliore per contenuti di conversazione e scrittura interattiva)

Funzionalità/funzione migliori di ChatGPT

Oltre alle informazioni fattuali, genera testi creativi come poesie, sceneggiature o testi di canzoni

Limiti di ChatGPT

Nelle conversazioni più lunghe, a volte può perdere il contesto, causando ripetizioni o confusione

Prezzi di ChatGPT

Free Forever

Plus: $20/mese

$20/mese Team: $30 per utente/mese

$30 per utente/mese Azienda: Contatto commerciale

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

Imparare di più: Il miglior software dell'agenzia SEO per aumentare il traffico organico

7. Writer (il migliore per contenuti coerenti con il marchio e conformi)

le migliori funzionalità/funzioni di #### Writer

Utilizza il modello linguistico Palmyra adattato alle esigenze delle aziende, garantendo la pertinenza nei contesti aziendali

Implementazione di app IA personalizzate per attività come l'assistenza digitale, la creazione di contenuti e il riepilogo

Limiti di Writer

Mancano le opzioni per dare priorità ai punti dell'outline, rendendo difficile per l'utente specificare quali sezioni espandere o mantenere concise

Prezzi di Writer

Free Forever

Team: $18 per utente/mese

$18 per utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Writer

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. Frase (il migliore per l'ottimizzazione dei contenuti e la ricerca)

Le migliori funzionalità/funzioni di Frase

Generazione di titoli utilizzando i titoli dei concorrenti e i suggerimenti dell'IA

Migliora la leggibilità, la SEO e l'uso delle parole chiave mentre scrivete

Limiti di Frase

A volte seleziona parole chiave irrilevanti, rendendo difficile la piena ottimizzazione

Prezzi di Frase

Free Forever

Solo: $15/mese

$15/mese Basic: $45/mese

$45/mese Team: $115/mese

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)

4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

9. Rytr (Miglior scrittore di blog IA per generare contenuti in modo rapido e conveniente)

Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr

Possibilità di scegliere tra oltre 20 toni unici, come amichevole, formale e assertivo

Creazione di contenuti in più di 30 lingue per un pubblico globale

Limiti di Rytr

Gli utenti riferiscono che Rytr ha funzionalità/funzione di modifica del testo limitate

Limita la lunghezza del testo generato per sessione

Prezzi di Rytr

Free Forever

Unlimitato: $7,50/mese

$7,50/mese Premium: $24,16/mese

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (800+ recensioni)

4.7/5 (800+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Anyword (migliore per i contenuti orientati alle prestazioni)

Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword

Analizza i testi esistenti e suggerisce modifiche per migliorare il coinvolgimento sui contenuti

Accesso all'IA di Anyword direttamente all'interno del browser tramite l'estensione Chrome

Limiti di Anyword

Occasionalmente produce contenuti fuori tema, richiedendo agli utenti di regolare i prompt per l'accuratezza

Il limite di parole incorporato rende difficile l'utilizzo dello strumento per la creazione di moduli lunghi

Prezzi di Anyword

Starter: $49/mese

$49/mese Data-driven: $99/mese

$99/mese Business: $499/mese

$499/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Anyword.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (1200+ recensioni)

4.8/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

11. Article Forge (il migliore per contenuti generati dall'IA)

Le migliori funzionalità/funzioni di Article Forge

Naviga nel web alla ricerca di termini di ricerca pertinenti con le capacità di ricerca integrate

Accesso a un rilevatore e umanizzatore di contenuti IA all'interno della piattaforma

Limiti di Article Forge

Occasionalmente produce contenuti con errori di ortografia e grammatica

La qualità dei contenuti non inglesi è notevolmente inferiore, probabilmente a causa della doppia traduzione

Prezzi di Article Forge

Basic: $13/mese

$13/mese Aziendale: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Article Forge

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

12. ContentShake IA (migliore per la generazione di contenuti ottimizzati per la SEO)

Inoltre, questo Strumento di IA per il SEO assegna un punteggio ai vostri contenuti in base alla loro ottimizzazione e semplifica il flusso di lavoro aiutandovi a scriverli, ottimizzarli e persino a riproporli per più piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di ContentShake

Utilizza i dati SEO in estensione di SEMRush per la creazione di contenuti ottimizzati

Creazione di contenuti in sette lingue

Limiti di ContentShake

Alcuni utenti ritengono che lo strumento produca contenuti generici che necessitano di modifiche pesanti per distinguersi

Prezzi di ContentShake

Pro: $139,95/mese

$139,95/mese Guru: $249,95/mese

$249,95/mese Azienda: a partire da $5000/mese

Valutazioni e recensioni di ContentShake

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

13. Wordtune (migliore per la riscrittura di contenuti esistenti)

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune

Utilizza la traduzione intelligente dell'IA per parlare come un madrelingua inglese

Espansione del vocabolario con sinonimi precisi

Limiti di Wordtune

Si concentra principalmente sulla riscrittura e non è in grado di generare contenuti a lungo termine

Prezzi di Wordtune

Free Forever

Avanzato: $6,99/mese

$6,99/mese Unlimitato: $9,99/mese

$9,99/mese Aziendale: Prezzo personalizzato

Wordtune valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

14. Grammarly (il migliore per il controllo grammaticale e il miglioramento della scrittura)

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Ottiene suggerimenti personalizzati in base alla vostra scrittura e a chi la leggerà

Limiti di Grammarly

A volte suggerisce modifiche che alterano il tono o lo stile della scrittura in modo da renderla meno personale o creativa

Prezzi di Grammarly

Free Forever

Pro: $12/utente/mese

$12/utente/mese Azienda: Contatto commerciale

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2: 4.7/5 (8000+ recensioni)

4.7/5 (8000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (7000+ recensioni)

Leggi anche: 10 Migliori alternative e concorrenti di Grammarly (Free e a pagamento)

15. Sudowrite (il migliore per l'assistenza alla scrittura creativa)

Le migliori funzionalità/funzione di Sudowrite

Utilizzate una Bibbia della storia per organizzare i capitoli

Accesso a strumenti come Canvas per visualizzare trame e caratteri

Limiti di Sudowrite

Progettato principalmente per la scrittura creativa, è meno adatto alla scrittura di blog

Prezzi di Sudowrite

Hobby e studenti: $10/mese

$10/mese Professionista: $22/mese

$22/mese Max: $44/mese

Valutazioni e recensioni di Sudowrite

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

