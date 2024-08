i 10 migliori controllori grammaticali e strumenti di editing AI del 2024

Una buona comunicazione inizia con una grammatica chiara e frasi semplici. Tuttavia, quando si è colpiti dall'ispirazione, si desidera mettere rapidamente su carta i propri pensieri prima di perderli.

Fermarsi continuamente a controllare gli errori di punteggiatura, gli errori grammaticali e le frasi scomode toglie il piacere di scrivere. Interrompe il flusso creativo e rende difficile rimanere pienamente coinvolti nel momento.

Grazie ai correttori grammaticali IA, non dovrete più correggere gli errori grammaticali alla vecchia maniera.

Gli strumenti di IA per il controllo grammaticale e la modifica sono progettati per correggere, migliorare e lucidare la vostra scrittura. Pensate a loro come a un editor virtuale, che perfeziona la vostra scrittura in tempo reale preservando la vostra prospettiva unica.

Esploriamo i migliori controllori grammaticali IA disponibili. 👇

**Cosa si deve cercare nei controllori grammaticali IA?

Sebbene tutti gli strumenti di IA per il controllo grammaticale lavorino a vostro favore, ci sono alcuni fattori da considerare per scegliere lo strumento migliore. Gli strumenti di IA devono aggiungere valore alla vostra scrittura, come ad esempio:

Suggerimenti di stile e tono: Correggere gli errori grammaticali è una cosa, ma avere opzioni per migliorare la scrittura con suggerimenti di stile e tono porta la scrittura a un altro livello

Correggere gli errori grammaticali è una cosa, ma avere opzioni per migliorare la scrittura con suggerimenti di stile e tono porta la scrittura a un altro livello Integrazione con le piattaforme di scrittura: Cercate controllori grammaticali IA che si integrino con piattaforme di scrittura come Documenti Google, Microsoft Word, ecc. offrendo suggerimenti e miglioramenti in tempo reale

Cercate controllori grammaticali IA che si integrino con piattaforme di scrittura come Documenti Google, Microsoft Word, ecc. offrendo suggerimenti e miglioramenti in tempo reale Prezzo e opzioni di sottoscrizione: Uno strumento con modelli di prezzo e di sottoscrizione distinti aiuta ad adattarsi al vostro budget in base a requisiti personalizzati

Uno strumento con modelli di prezzo e di sottoscrizione distinti aiuta ad adattarsi al vostro budget in base a requisiti personalizzati Recensioni e raccomandazioni degli utenti: Le recensioni di prima mano degli utenti di siti come G2 e Capterra forniscono indicazioni sull'usabilità e l'affidabilità del provider

Le recensioni di prima mano degli utenti di siti come G2 e Capterra forniscono indicazioni sull'usabilità e l'affidabilità del provider Compatibilità e stile di scrittura: Assicuratevi che il controllore grammaticale IA si adatti al vostro stile di scrittura unico

Assicuratevi che il controllore grammaticale IA si adatti al vostro stile di scrittura unico Confidenzialità e sicurezza dei dati: Lo strumento deve lavorare in conformità con i requisiti di sicurezza dei dati per mantenere al sicuro le informazioni personali e l'utilizzo dello strumento

Lo strumento deve lavorare in conformità con i requisiti di sicurezza dei dati per mantenere al sicuro le informazioni personali e l'utilizzo dello strumento Facilità d'uso e interfaccia utente semplice: Scegliete i correttori grammaticali IA facili da usare e dotati di un'interfaccia utente ordinata e priva di fronzoli

I 10 migliori controllori grammaticali IA da utilizzare nel 2024

Abbiamo scelto i migliori strumenti di controllo grammaticale con grandi funzionalità/funzione e un impegno per l'eccellenza:

1. ClickUp

Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee e scrivere e modificare contenuti in pochi secondi

ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one, presenta ClickUp Brain, un generatore di contenuti alimentato dall'IA e un sistema di gestione dei contenuti strumento di scrittura che vi assiste nella scrittura quotidiana.

Sia che si tratti di trovare nuove idee, di incollare il blocco dello scrittore, di correggere errori grammaticali o di modificare i contenuti, ClickUp Brain vi copre.

ClickUp Brain è stato progettato per aumentare la produttività con prompt basati su ricerche per tutte le esigenze. Create prompt, brief, casi di studio, contenuti per blog e descrizioni di progetti degni di nota con il suo AI Writer for Work.

È inoltre possibile utilizzare l'AI Knowledge Manager per porre domande relative al proprio lavoro ovunque all'interno di ClickUp e ricevere risposte contestuali. L'AI Project Manager genera anche aggiornamenti sui progetti, riepiloghi/riassunti delle attività, stand-up e altro ancora.

💡Pro tip: Lo strumento IA è disponibile in tutte le pagine di ClickUp Documenti di ClickUp e Attività di ClickUp per scrivere senza errori in qualsiasi punto del progetto, da un messaggio di chat alla descrizione di un'attività, da un documento SOP a un riepilogo/riassunto del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Strumento di scrittura avanzato: Scrivete senza errori con l'opzioneStrumento di scrittura IA che può creare testi per la produttività e il marketing e generare descrizioni di prodotti, biografie, email e pagine di destinazione. Fornisce anche suggerimenti su come scrivere per un tono o uno stile particolare

Scrivete senza errori con l'opzioneStrumento di scrittura IA che può creare testi per la produttività e il marketing e generare descrizioni di prodotti, biografie, email e pagine di destinazione. Fornisce anche suggerimenti su come scrivere per un tono o uno stile particolare **Con AI Writer for Work è possibile scrivere meglio e risparmiare tempo. È in grado di produrre interi briefing di contenuto, bozze di blog e riepiloghi/riassunti di contenuti lunghi. Può anche trascrivere video e tradurre le note in altre lingue

Oltre 1000 integrazioni: Semplifica i flussi di lavoro creativi e di scrittura grazie alla connessione di tutte le app preferite (Slack, Google Drive, Zoom e molte altre) con ClickUp; non dovrete più passare da una schermata all'altra

Utilizzate ClickUp AI per creare una comunicazione convincente

Controllo ortografico e grammaticale integrato : Correzione degli errori ortografici e grammaticali senza plugin aggiuntivi all'interno della piattaforma per una scrittura e un brand copy senza errori

: Correzione degli errori ortografici e grammaticali senza plugin aggiuntivi all'interno della piattaforma per una scrittura e un brand copy senza errori Modelli : Risparmia tempo e lavoro richiesto con modelli personalizzabili per vari usi.

: Risparmia tempo e lavoro richiesto con modelli personalizzabili per vari usi. Sicurezza dei dati: I vostri dati sono al sicuro; ClickUp Brain non utilizza i vostri dati per l'addestramento dei modelli

I vostri dati sono al sicuro; ClickUp Brain non utilizza i vostri dati per l'addestramento dei modelli Versatilità: Scrivete e modificate in movimento con l'app mobile di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp è dotato di numerose integrazioni e funzionalità, quindi ha una curva di apprendimento ripida (il centro assistenza, le guide e il supporto sono utili per aiutarvi a sfruttare al meglio la piattaforma)

La configurazione dei flussi di lavoro su ClickUp può richiedere un po' di tempo e di lavoro richiesto se non si è mai usato prima uno strumento di produttività

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Grammatica

via Grammatica Grammarly è un assistente di scrittura per educatori, professionisti del marketing e scrittori di contenuti. Fornisce un feedback in tempo reale sulla scrittura grazie all'integrazione con piattaforme come Documenti Google e altro.

È possibile utilizzarlo anche come estensione della web app o scaricarlo sui dispositivi mobili per modificare e migliorare i testi in movimento.

Grammarly ha recentemente lanciato il suo assistente di scrittura IA, GrammarlyGO. Fornisce un'assistenza personalizzata con stile di scrittura unico, linguaggio contestuale e tonalità, e aiuta anche a scrivere o riformulare le frasi.

Fortunatamente, ClickUp ha un'integrazione con Grammarly, per cui è possibile utilizzare le funzionalità/funzione di Grammarly anche durante l'utilizzo di ClickUp.

Nota: Se siete già utenti di Grammarly e cercate uno strumento altrettanto potente, date un'occhiata al nostro elenco di Alternative a Grammarly .

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Mantiene i dati dell'utente al sicuro grazie alla conformità alla privacy e alla sicurezza

Lucida i testi evidenziando errori di battitura, grammatica e punteggiatura per una comunicazione cancellata

Ottenere suggerimenti per regolare l'umore e la tonalità per trasmettere il messaggio in modo chiaro

Migliorare la leggibilità con suggerimenti per ripulire i testi difficili da leggere

Creazione di una voce unica del marchio con linee guida condivise

Limiti grammaticali

Lo scrittore deve apportare manualmente le correzioni grammaticali. Questo potrebbe essere eccessivo per alcuni scrittori

Grammarly non è in grado di cogliere l'intento dell'utente e può dare suggerimenti errati

Prezzo di Grammarly

Free Forever

Premium: $30/mese

$30/mese Business: $25/mese per utente

Valutazioni e recensioni grammaticali

G2: 4.7/5 (8.400+ recensioni)

4.7/5 (8.400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (7.000+ recensioni)

3. Wordtune

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/wordtune-suggestion-example-1400x899.png

/$$$img/

via Sintonia di parole Wordtune è uno strumento di riformulazione che aiuta a riscrivere, riepilogare/riassumere, produrre o migliorare i contenuti. Può essere usato per migliorare la struttura delle frasi, correggere la grammatica e controllare gli errori di ortografia.

Il punto forte di Wordtune è la verifica dei fatti con almeno cinque risorse prima di rispondere con suggerimenti pertinenti. Il Assistente alla scrittura IA può essere utilizzato ovunque, dal desktop, dal dispositivo mobile o dagli strumenti preferiti. Può anche tradurre contenuti da diverse lingue all'inglese.

Non siete sicuri di Wordtune? Date un'occhiata al nostro elenco di Alternative a Wordtune .

Relative:_ Wordtune vs Grammarly

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune

Riscrivere oriformulare il contenuto dell'email, articoli o anche messaggi in tempo reale con un semplice clic

Riepilogare video/riassumere blocchi di testo in un formato digeribile e facile da capire

Controllo degli errori grammaticali e ortografici mentre si scrive

Semplificate i flussi di lavoro con una galleria dimodelli per la scrittura dei contenuti per diversi casi d'uso, come email, post su LinkedIn, titoli, descrizioni di lavoro e molto altro ancora

Accedere al controllore grammaticale IA all'interno dei documenti Google, su mobile e desktop

Usare la ricerca QandA alimentata dall'IA per porre domande come "Come prepararsi per una riunione di feedback con il proprio capo?"

Limiti di Wordtune

I suggerimenti di testo sono disponibili solo nella versione premium

Alcuni suggerimenti potrebbero essere irrilevanti o difficili da integrare

Prezzi di Wordtune

Free Forever

Plus: $24,99/mese

$24,99/mese Unlimited: $37,50/mese

$37,50/mese Aziendale: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wordtune

G2: 4.6/5 (150+ recensioni)

4.6/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

4. Gramara

via Gramara Gramara è un controllore grammaticale IA che aiuta a migliorare la scrittura accademica e tecnica. È possibile scegliere tra toni formali, informali e concisi per ottenere soluzioni pertinenti.

Questo controllore grammaticale gratuito consente di tradurre le risposte nella propria lingua. Gramara agisce anche come un strumento di correzione delle bozze per migliorare le frasi mentre si scrive. La parte migliore? È gratis.

Le migliori funzionalità/funzione di Gramara

Corregge gli errori più comuni di ortografia e grammatica grazie a evidenziazioni automatiche che colorano le parole sbagliate o dal suono sgraziato

Tradurre la scrittura in oltre 10 lingue diverse

Migliora le tue capacità di scrittura con suggerimenti di stile basati sull'IA per una migliore fluidità

Controllo della tonalità con impostazioni quali opzioni formali, informali o concise

Limiti di Gramara

Strumento di controllo grammaticale minimalista con funzionalità/funzioni e opzioni di integrazione limitate

Può fornire suggerimenti imprecisi, quindi è fondamentale ricontrollare le modifiche suggerite dall'IA

Prezzi di Gramara

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Gramara

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

5. Cartapesta

via Cartaceo Paperpal è un correttore grammaticale e uno strumento di modifica alimentato dall'IA e progettato appositamente per chi lavora con la scrittura accademica.

Questo controllore grammaticale online va oltre l'ortografia e la punteggiatura per allineare i vostri standard di scrittura alle convenzioni della scrittura accademica.

Da fare, Paperpal migliora la scrittura con una terminologia specifica del settore. Inoltre, garantisce suggerimenti per il fact-checking per migliorare il vostro manoscritto accademico.

Grazie a queste funzionalità, gli utenti possono beneficiare anche del supporto per la parafrasi, della traduzione accademica IA e dell'assistenza generativa IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Paperpal

Utilizza un controllo grammaticale approfondito per correggere gli errori con un solo clic

Lavora con il copilota dell'IA per generare bozze, abstract, titoli e altro ancora

Riformula il testo per migliorarne la leggibilità, la chiarezza, la scelta delle parole e il tono

Eseguire in modo efficiente i controlli pre-invio dei manoscritti

Tradurre testi accademici da oltre 25 lingue in inglese

Limiti della cartamoneta

Modulo di sottoscrizione costoso rispetto ad altri strumenti

Nessuna integrazione con i software moderni o supporto multipiattaforma

Prezzi di Paperpal

Free Forever

Prime: $9,91/mese

Valutazioni e recensioni di Paperpal

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

6. Zenzero

via Zenzero Ginger è un controllore grammaticale IA tutto in uno che aumenta la creatività, migliora la struttura delle frasi e corregge gli errori più comuni. Utilizza una tecnologia brevettata per aumentare la brevità, migliorare la creatività e fornire oltre 100 controlli grammaticali e ortografici.

Ginger considera le frasi intere per suggerire correzioni basate sul contesto, anziché limitarsi a correzioni ortografiche o grammaticali. Pertanto, questo migliorerà e velocizzerà l'intero processo di scrittura per la creazione di contenuti a lungo termine. Oltre che come estensione per il browser, Ginger è disponibile anche come applicazione per iOS e Android.

Le migliori funzionalità/funzione di Ginger

Accessibilità senza soluzione di continuità tra siti web, strumenti e dispositivi

Possibilità di scegliere tra moduli specifici per l'azienda e l'istruzione

Si integra facilmente con Chrome o Microsoft Word

Scegliete l'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di Ginger per le vostre app e i vostri siti web

Esprimetevi con naturalezza in oltre 40 lingue con il traduttore integrato di Ginger

Limiti di Ginger

La versione gratuita ha un limite di 14 verifiche al mese

Fornisce suggerimenti limitati di riformulazione che a volte non sono in linea con l'intenzione dell'autore

Prezzi di Ginger

**Free Forever: gratis per sempre

Premium: $19.99

$19.99 Ginger Teams: $4,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Ginger

G2: 4.3/5 (35+ recensioni)

4.3/5 (35+ recensioni) Capterra: 4/5 (85+ recensioni)

7. Linguix

tramite Linguaggio Uno strumento per migliorare la comunicazione scritta, Linguix rende la scrittura impeccabile in sette lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano e polacco. Oltre alla semplice correzione grammaticale, Linguix fornisce un punteggio per valutare la leggibilità del contenuto, è dotato di un assistente di scrittura GPT-4 e di un Text Rewriter per riscrivere intere frasi.

Linguix fornisce assistenza IA nei settori commerciale, marketing e supporto clienti.

Il software offre inoltre un supporto di qualità e una configurazione user friendly per un utilizzo semplice.

Le migliori funzionalità/funzione di Linguix

Analizzare la qualità del testo con un punteggio di qualità

Ottiene suggerimenti e correzioni in più lingue

Scrivere con un assistente di scrittura basato sull'IA e parafrasare intere frasi

Creazione di scorciatoie di una parola nelle email e in altri siti web con l'estensione per il browser di Linguix

Limiti di Linguix

Nessun controllo e marcatura di plagio

Gli utenti hanno segnalato difficoltà nella riformulazione e nella modifica di frasi complesse

Prezzi di Linguix

**Free Forever: gratis per sempre

Personale Pro: $99/mese

$99/mese Business: $336/mese

Valutazioni e recensioni di Linguix

G2: 4.5/5 (120+ recensioni)

4.5/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

8. Hemingway Editor

via Hemingway Editor Hemingway Editor è un editor eccezionale per accedere a una scrittura nitida e cancellata. Offre suggerimenti rapidi su errori grammaticali avanzati, come l'uso eccessivo della voce passiva, strutture di frase complicate, frasi goffamente lunghe o scarsa leggibilità.

Di recente, lo strumento ha introdotto Hemingway Editor Plus, che è integrato con funzionalità IA per portare avanti il gioco della modifica con obiettivi, tonalità e uso delle parole personalizzati.

L'obiettivo è rendere la modifica più umana e personalizzata e aiutare a trovare il tono perfetto per il testo.

Le migliori funzionalità/funzione di Hemingway Editor

Correzione di problemi grammaticali, semantici, di voce passiva e di frasi prolisse in pochi clic

Modifiche personalizzate con Hemingway Editor Plus

Impostazione di obiettivi di scrittura con stili e toni come formale, informativo, sicuro o amichevole

Limiti di Hemingway Editor

Da fare: lo strumento non riconosce tutti i modi di dire e i colloquialismi e suggerisce una riformulazione quando non è in sincronizzazione con il significato richiesto

Si concentra maggiormente sullo stile e sugli errori grammaticali invece che sul contenuto

Prezzi di Hemingway

Free Forever

Piano individuale 5K: $8,33/mese

$8,33/mese Piano individuale 10K: $12,50/mese

$12,50/mese Piano Teams 10K: $12,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni dell'editor Hemingway

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

9. Trinka IA

via Trinka IA Il controllore grammaticale IA di fiducia di editori e scrittori di tutto il mondo, Trinka IA si è guadagnato un posto tra i 10 migliori controllori grammaticali IA grazie alla sua eccellenza nella modifica. È una soluzione unica per gli errori di ortografia, la parafrasi e il controllo del plagio.

Trinka IA è in grado di soddisfare esigenze diverse, tra cui la scrittura accademica, la scrittura tecnica, la scrittura generale, ecc.

Le migliori funzionalità/funzione di Trinka IA

Integrazione dello strumento con diverse piattaforme come Microsoft Word, Documenti Google, PowerPoint e altro ancora

Correzione di interi documenti in MS Word e controllo del documento LaTeX senza impatto sul codice TeX

Controllare il testo per verificare l'assenza di incoerenze e plagio

Utilizzo di guide di stile personalizzate in base alle esigenze individuali

Limiti di Trinka IA

Nessuna funzionalità/funzione è accessibile senza registrazione

Richiede tempo per l'impostazione di obiettivi personalizzati

Prezzi dirinka IA

free Forever: Gratuito per sempre

Premium: $7,56/mese

$7,56/mese Premium Plus: $11,81/mese

$11,81/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su IA Trinka IA

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

10. GrammatikAI

via GrammatikAI Con servizi basati sull'IA, GrammatikAI aiuta a migliorare, riformulare e tradurre i vostri scritti. Lo strumento riscrive con precisione per colmare il divario tra il contenuto scritto e quello che si vuole trasmettere.

È una soluzione olistica che tiene conto del pubblico e fornisce suggerimenti per migliorare il contenuto in modo rapido e accurato.

Le migliori funzionalità/funzione di GrammatikAI

Creare una scrittura avvincente con frasi pertinenti grazie all'IA

Migliora il contenuto con suggerimenti per l'ottimizzazione, il fraseggio, la strutturazione e il miglioramento

Massimizzare l'efficienza con correzioni e riformulazioni ultraveloci per risparmiare tempo

Limiti di GrammatikAI

Difficoltà a ristrutturare frasi complesse

Da fare non fornisce soluzioni specifiche per l'industria o per la scrittura

Prezzi di GrammatikAI

Free Forever

Valutazioni e recensioni di GrammatikAI

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

Vai oltre i suggerimenti di base per la scrittura con ClickUp

IA strumenti di controllo grammaticale hanno rivoluzionato il modo in cui scrittori, professionisti e aziende lavorano sui loro contenuti. Hanno reso la scrittura impeccabile una realtà per molti.

Con gli strumenti che si occupano dei tecnicismi della scrittura, gli scrittori possono concentrarsi esclusivamente sul loro mestiere e ottenere risultati migliori.

Non solo forniscono supporto grammaticale, ma aiutano anche a superare il blocco dello scrittore e a migliorare la scrittura in un batter d'occhio.

Siete confusi su quale strumento scegliere? Con ClickUp AI non avrete solo uno strumento per il controllo grammaticale e la scrittura, ma anche una soluzione all-in-one con funzionalità di gestione dei documenti e produttività.

Con lo strumento giusto a vostra disposizione, potrete sfruttare i contenuti per ottenere tutto ciò che desiderate. Iscrivetevi ora a ClickUp !