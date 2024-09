Le migliori piattaforme di collaborazione sui contenuti nel 2024

Ricordate la campagna "Dream Crazy" di Nike? Centrata su un potente spot narrato da Colin Kaepernick con la partecipazione di atleti come Serena Williams e LeBron James, la pubblicità mostrava i loro incredibili successi ed esortava gli spettatori a perseverare contro le avversità. La campagna, come prevedibile, è diventata virale sui social media.

Ma riuscite a immaginare il lavoro svolto dietro le quinte? Coordinare la sceneggiatura, i video, i social media, i comunicati stampa e altro ancora deve aver richiesto una collaborazione e una capacità di gestione magistrali. Anche se non state producendo uno spot multimilionario con leggende dello sport, conoscete il tipo di comunicazione e di collaborazione in tempo reale che si verifica nella creazione di documenti importanti e di messaggi ad alta visibilità.

Il software di collaborazione sui contenuti è stato progettato per affrontare questi problemi a titolo personale. Fornisce un hub centrale per tutti i contenuti, semplifica la comunicazione e aiuta a tenere traccia dello stato di avanzamento. Invece di avere a che fare con una confusione di email e documenti sparsi, si ottiene una visualizzazione chiara e organizzata del progetto.

Ho trascorso molto tempo a esplorare diverse piattaforme di collaborazione sui contenuti. Sulla base della mia esperienza pratica e della ricerca terminata dal team di ClickUp, ho stilato un elenco dei 15 migliori strumenti di collaborazione sui contenuti. Questi strumenti possono aiutarvi a gestire i vostri progetti in modo più efficace, proprio come farebbero per una campagna ambiziosa come quella di Nike.

Cosa cercare in una piattaforma di collaborazione sui contenuti?

Esistono numerose opzioni che rendono difficile la scelta della giusta piattaforma di collaborazione sui contenuti. È necessario trovare uno strumento che si adatti alle esigenze del flusso di lavoro del team di marketing.

Per aiutarvi a fare la scelta migliore, ecco una guida:

da fare: Come gestisce il controllo delle versioni? Pensate a quanto sia importante il monitoraggio delle modifiche e degli aggiornamenti per i vostri progetti. Cercate funzionalità/funzione che vi permettano di visualizzare, ripristinare e gestire le versioni dei documenti. Se il vostro team rivede e aggiorna regolarmente i contenuti, una piattaforma con un solido controllo delle versioni vi aiuterà a prevenire gli errori e a garantire che tutti lavorino sull'ultima versione Potete collaborare in tempo reale? Identificate se il vostro team ha bisogno di lavorare su progetti in tempo reale. Verificate se la piattaforma supporta la modifica simultanea e gli aggiornamenti in tempo reale. Ad esempio, se avete bisogno di un brainstorming di idee o di modifiche rapide, uno strumento con solide funzionalità in tempo reale permetterà a tutti di essere sulla stessa pagina e di ridurre la confusione Da fare con gli strumenti esistenti? Valutate il grado di integrazione della piattaforma con gli strumenti attuali. Elencate i software che già utilizzate e cercate una piattaforma che si connetta perfettamente con questi. Se il vostro team usa Slack per comunicare, una piattaforma che si integri con Slack renderà più facile la sincronizzazione di discussioni e documenti È facile da usare? Iniziate a determinare quanto la piattaforma sia facile da usare per il vostro team. Cercate funzionalità/funzione che si allineino alle vostre attività quotidiane. Ad esempio, se il team è abituato alla semplice condivisione di file, una piattaforma con un'interfaccia complessa potrebbe rallentare la produttività anziché migliorarla È accessibile sui dispositivi mobili? Riflettete sulla frequenza con cui il vostro team ha bisogno di accedere alla piattaforma dai dispositivi mobili. Scegliete uno strumento con un forte supporto mobile se il vostro team lavora da remoto o viaggia spesso. Ad esempio, se il vostro team ha bisogno di effettuare aggiornamenti in viaggio, una piattaforma con un'eccellente app mobile manterrà il flusso di lavoro ininterrotto

Una volta che avrete risposto a queste domande, potrete identificare le lacune nei vostri attuali processi di collaborazione sui contenuti per restringere i requisiti specifici per i quali avete bisogno di un nuovo sistema o piattaforma.

Le 15 migliori piattaforme di collaborazione sui contenuti

Abbiamo identificato le 15 migliori piattaforme di collaborazione sui contenuti da prendere in considerazione nel 2024, ognuna delle quali offre funzionalità/funzione uniche per migliorare il lavoro di squadra, semplificare le attività e ottenere risultati eccezionali.

1. ClickUp (migliore per la creazione, la gestione e la collaborazione dei contenuti)

Se siete come me, siete in grado di bilanciare più progetti di contenuto contemporaneamente, ClickUp diventerà rapidamente la vostra piattaforma di riferimento. Dall'ideazione dei contenuti all'approvazione finale, ClickUp è uno strumento completo di project management per semplificare ogni fase del processo creazione dei contenuti processo.

Con Documenti ClickUp è possibile creare, condividere e collaborare a documenti in tempo reale. L'ho trovato particolarmente utile per redigere i post del blog, pianificare i calendari dei contenuti e collaborare con gli editor.

Scrivete e modificate in tempo reale insieme al vostro team su ClickUp Teams

È possibile integrare questi documenti con i flussi di lavoro per garantire che i documenti siano collegati ad attività attuabili, mantenendo tutti allineati. L'Hub documenti aiuta a organizzare e trovare rapidamente le informazioni, mentre i controlli sulla privacy mettono al sicuro i contenuti sensibili.

Ecco alcuni suggerimenti basati sulla mia esperienza con questa funzionalità/funzione:

Migliorare i documenti incorporando video e immagini per fornire contenuti ricchi e interattivi che coinvolgano il team

Impostare diversi livelli di accesso (visualizzazione, commento, modifica) per i vari membri del team, per garantire che le persone giuste abbiano il livello di controllo appropriato

Collegare i documenti collegati tra loro utilizzando i tagRelazioni ClickUp per creare un file completo dibase di conoscenza o un set di documentazione del progetto ClickUp Brain è un'altra funzionalità/funzione di spicco. Questo potente strumento di IA può adattarsi a diversi ruoli e requisiti. Aiuta a creare, gestire e perfezionare i contenuti all'interno dei team.

Quando siete di fronte a un blocco creativo, generate idee con ClickUp Brain

ClickUp Brain è in grado di generare contenuti di alta qualità sulla base dei vostri input, aiutandovi ad avviare il processo di scrittura. Questa funzionalità/funzione è utile per i team che lavorano con scadenze ravvicinate o quando si verifica un blocco creativo, consentendo di generare contenuti più velocemente e con meno lavoro manuale.

Le migliori funzionalità di ClickUp

UtilizzoClickUp project management con ClickUp Brain per assegnare attività, fissare scadenze e monitorare lo stato. Questa integrazione assicura che i progetti di contenuto siano allineati con gli obiettivi e le sequenze generali del team

Utilizzare i suggerimenti dell'IA per migliorare i contenuti e perfezionare la scrittura, assicurando che il prodotto finale sia coinvolgente e privo di errori

Gestione di attività, sequenze e calendari dei contenuti in un'unica posizione

UtilizzareLista di controllo di ClickUp per il vostro team tecnico, in modo che non si perdano nessun dettaglio

Annotare rapidamente le idee da presentare alla prossima riunione di social media marketing o utilizzare Il blocco note di ClickUp per tenere traccia dei verbali delle riunioni

UtilizzareRilevamento della collaborazione ClickUp per aggiornamenti in tempo reale, ad esempio quando altre persone stanno scrivendo, aggiungendo commenti o visualizzando un'attività

Modificate i documenti insieme su tutte le piattaforme e rimanete aggiornati con ClickUp Instant Collaboration Detection

Limiti di ClickUp

Nessuna visualizzazione Tabella sull'app mobile (ancora)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.700+ recensioni)

4,7/5 (9.700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

Ecco cosa Sid Babla, Coordinatore del Programma Benessere del Centro di benessere studentesco del Dartmouth College, parla di ClickUp:

Usiamo ClickUp per gestire e monitorare la nostra pipeline di creazione di contenuti per i social media e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, in programma, ecc.) e chi è il designer principale. Inoltre, elimina tutte le comunicazioni via email, poiché la sezione dei commenti per ogni attività può essere utilizzata per deliberare e delegare i compiti e i passaggi successivi (al servizio della necessità di monitorare e seguire il ciclo di creazione dei contenuti). ClickUp ha ridotto la necessità di comunicare via email e ha semplificato la collaborazione per il nostro team di creazione dei contenuti. Ora siamo in grado di passare dall'ideazione/brainstorming alla prima bozza fino a 2-3 volte più velocemente" Sid Babla , Coordinatore del programma benessere per il Centro Benessere Studenti del Dartmouth College

2. Bitrix24 (Migliore per CRM)

via Bitrix24 Bitrix24 è una piattaforma completa che consente la collaborazione sui contenuti. Offre strumenti per la gestione di progetti e di gestione del marketing dei contenuti cRM e comunicazione. È un'ottima opzione se state cercando un'unica soluzione per gestire più aspetti della vostra azienda.

Apprezzo la funzionalità/funzione social intranet di Bitrix24, che favorisce la comunicazione e la collaborazione del team in un'impostazione più informale.

Le migliori funzionalità/funzione di Bitrix24

Creare e modificare documenti online, gestire e condividere i file in uno spazio di archiviazione cloud sicuro

Scambio rapido di feedback e file via chat e videochiamate

Pianificazione di eventi e organizzazione di riunioni all'interno della piattaforma

Limiti di Bitrix24

Molto restrittivo per l'utente normale. Solo il super amministratore può modificare alcune impostazioni

L'interfaccia può sembrare disordinata e opprimente

Prezzi di Bitrix24

**Gratis

Base: $49/mese per cinque utenti

$49/mese per cinque utenti Standard: $99/mese per 50 utenti

$99/mese per 50 utenti Professional: $199/mese per 100 utenti

$199/mese per 100 utenti Enterprise250: $399/mese per 250 utenti

*Prezzi presi da una fonte esterna

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4.1/5 (530+ recensioni)

4.1/5 (530+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (850+ recensioni)

3. Citrix Sharefile (il migliore per la firma elettronica dei documenti)

via Citrix Citrix ShareFile è uno strumento di collaborazione sui contenuti progettato specificamente per gestire informazioni sensibili. La crittografia a livello bancario assicura che i vostri dati siano sempre protetti. Vi consiglio questa piattaforma se firmate molti contratti digitali o avete bisogno di frequenti firme da parte dei client.

ShareFile è uno strumento eccellente per lo scambio di documenti riservati con i client. Le sue opzioni di archiviazione e condivisione sicura sono di prim'ordine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Citrix Sharefile

Tutti gli elenchi di richieste di documenti, i file, le attività e i commenti sono raggruppati in un unico spazio centrale per velocizzare i tempi di consegna

Inserite collegamenti ai file, caricate e inviate nuovi file e richiedete file direttamente dai messaggi di Microsoft Outlook o Gmail

Individuare facilmente le conversazioni, i file, le attività e i commenti specifici di un progetto per rimanere in sincronizzazione

Visualizzate e firmate i documenti nello stesso strumento sicuro, senza doverli stampare, scansionare o inviare via email

Limiti di Citrix Sharefile

Errori e problemi frequenti nella funzionalità di caricamento dei file

Ritardi nella sincronizzazione, in particolare con i file di grandi dimensioni

Prezzi di Citrix Sharefile

Avanzato : $17,60/mese per utente

: $17,60/mese per utente Premium : $27,50/mese per utente

: $27,50/mese per utente Industry Advantage : $45,83/mese per utente

: $45,83/mese per utente Virtual Data Room: $75/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Citrix Sharefile

G2: 4.2/5 (1400+ recensioni)

4.2/5 (1400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (390+ recensioni)

4. Dropbox (il migliore per la condivisione di file)

via Dropbox Dropbox è sinonimo di condivisione di file, e per una buona ragione. È una delle piattaforme più user-friendly disponibili, che consente di condividere facilmente i file, collaborare ai documenti e archiviare i contenuti in sicurezza. È possibile utilizzare Dropbox per condividere file di grandi dimensioni con i client e collaborare alle bozze dei contenuti con i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox

Collaborazione, modifica e condivisione dei contenuti in tutta facilità

Lavorare su documenti contemporaneamente con più membri del team per aumentare l'efficienza

Utilizzare le integrazioni delle app per Slack e Zoom dall'interno della piattaforma

Limiti di Dropbox

La sincronizzazione potrebbe ritardare un po', lasciandovi in attesa quando siete di fretta

L'archiviazione cloud potrebbe non essere efficiente come richiesto per casi d'uso specifici

Prezzi di Dropbox

Plus : $11,99/mese per utente

: $11,99/mese per utente Essenziale : $19,99/mese per utente

: $19,99/mese per utente Business : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Business Plus: $30/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dropbox

G2: 4,4/5 (27.000+ recensioni)

4,4/5 (27.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (21.000+ recensioni)

Leggi anche: 10 Migliori alternative e concorrenti di Dropbox Paper 2024

5. Box (il migliore per la gestione dei contenuti aziendali)

via Box Box è un'azienda che si occupa di piattaforma basata su cloud progettata per la gestione dei contenuti e la collaborazione in azienda. È particolarmente adatta alle grandi organizzazioni con contenuti complessi collaborazione per progetti esigenze. Box è uno strumento eccellente per la gestione di grandi volumi di contenuti, soprattutto quando sono richieste rigorose misure di conformità e sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzione di Box

Funzionalità/funzione di sicurezza avanzate per la gestione dei contenuti

Modifica i teams e lascia commenti al team in tempo reale

Integrazione con oltre 1.500 app, tra cui l'area di lavoro di Google e Microsoft Office

Limiti di Box

Alta latenza nella condivisione o nel caricamento di file di grandi dimensioni

Talvolta si verifica un ritardo nella sincronizzazione dei file, con conseguenti problemi

Prezzi di Box

Aziendale : $18,42/mese per utente

: $18,42/mese per utente Business Plus : $31,41/mese per utente

: $31,41/mese per utente Azienda: $43,34/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Box

G2: 4,2/5 (4.900+ recensioni)

4,2/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 5.400 recensioni)

6. Amazon WorkDocs (il migliore per l'integrazione con l'ecosistema AWS)

via Amazon Amazon WorkDocs è una piattaforma di collaborazione sicura sui contenuti, progettata per lavorare senza problemi con l'ecosistema AWS. Se la vostra organizzazione ha investito molto in Amazon Web Services, WorkDocs è una soluzione naturale. Ho utilizzato WorkDocs con altri servizi AWS e l'integrazione è perfetta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amazon WorkDocs

Crittografia sicura dei contenuti in transito e a riposo nell'infrastruttura cloud globale di AWS

Rimanere in connessione con i team interni e gli utenti esterni grazie allo spazio di archiviazione e condivisione dei file in sicurezza

Integrazione di WorkDocs con le applicazioni e i processi esistenti per gestire i contenuti come e dove si vuole

Limiti di Amazon WorkDocs

Più di una persona non può modificare un documento contemporaneamente

Frequenti problemi di salvataggio e caricamento dei file

Prezzi di Amazon WorkDocs

Offre una struttura di prezzi "pay-as-you-go", ovvero si paga solo per gli utenti e lo spazio di archiviazione utilizzati. Nella maggior parte delle regioni, il costo è di 5 dollari per utente al mese, che include 1 TB di spazio di archiviazione per ogni utente. I nuovi utenti possono utilizzare una versione di prova gratuita di 30 giorni per testare WorkDocs con un massimo di 50 utenti e 1 TB di spazio di archiviazione per utente.

Valutazioni e recensioni di Amazon WorkDocs

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

7. M-Files (il migliore per la gestione dei documenti e la conformità)

via File M M-Files è una piattaforma di collaborazione sui contenuti progettata per le aziende che devono gestire documenti con requisiti di conformità rigorosi. Ho trovato M-Files particolarmente utile in settori come quello legale e finanziario, dove la gestione dei documenti e la conformità sono fondamentali.

Le migliori funzionalità/funzioni di M-Files

Organizzare e trovare i documenti in base ai metadati

Co-autore, approvazione o firma di file unificati e "fonte di verità" con i vostri client

Risparmio di tempo e denaro per l'IT grazie alla creazione di flussi di lavoro integrati con controllo, regole e instradamento in tempo reale, disponibili per tutti gli utenti autorizzati

Limiti di M-Files

Curva di apprendimento più ripida

Bassa velocità di elaborazione sul cloud

Prezzi di M-Files

Prezzi personalizzati

M-Files valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (140+ recensioni)

4.3/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (180+ recensioni)

8. BoostHQ (Il migliore per l'apprendimento e lo scambio di conoscenze)

via BoostHQ BoostHQ è una piattaforma di condivisione delle conoscenze sviluppata da Skyprep. Completata da una libreria di risorse centralizzata e da strumenti per reclutare esperti in materia, è particolarmente utile nelle impostazioni di lavoro da remoto.

Mi piace che si concentri sull'apprendimento e sullo scambio di conoscenze, invece di limitarsi alla creazione e alla condivisione di contenuti. Genera regolarmente reportistica per aiutarvi a identificare le esigenze del vostro sistema di formazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Boost HQ

Consente ai dipendenti di condividere i loro pensieri e le loro esperienze, catturando e conservando le loro conoscenze per riferimenti futuri, grazie a funzionalità/funzione come i commenti e le domande e risposte

Organizzare i contenuti per Gruppi, Categorie e Tag, rendendo più facile l'accesso alle informazioni quando necessario

Condivisione facile di contenuti didattici come aiuti al lavoro, linee guida procedurali o tutorial praticamente da qualsiasi luogo

Limiti di Boost HQ

L'iscrizione di grandi gruppi di persone deve essere fatta in gruppi di 500 persone, il che può essere un limite per le organizzazioni più piccole

Prezzi di Boost HQ

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Boost HQ

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (150+ recensioni)

9. Microsoft OneDrive (migliore per gli utenti di Microsoft Office)

via Microsoft Microsoft OneDrive for Business è la piattaforma di collaborazione sui contenuti per le organizzazioni che utilizzano già Microsoft Office. È strettamente integrato con strumenti come Word, Excel e PowerPoint, e rende facile la collaborazione sui documenti in tempo reale. Ho utilizzato OneDrive for Business in estensione e la sua integrazione con Microsoft Office è imbattibile.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft OneDrive

Integrazione perfetta con le app di Microsoft Office

Collaborazione in tempo reale sui documenti di Office

Condivisione di file in sicurezza all'interno e all'esterno dell'organizzazione

Limiti di Microsoft OneDrive

Funzionalità/funzione di collaborazione limitate per i documenti non Office

Costo più elevato per le funzionalità/funzione avanzate

Prezzi di Microsoft OneDrive

OneDrive for Business : $4,95/mese per utente

: $4,95/mese per utente Microsoft Business 365 Basic : $1,73/mese per utente

: $1,73/mese per utente Microsoft Business 365 Standard: $9,18/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (oltre 9.500 recensioni)

4,3/5 (oltre 9.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (11.000+ recensioni)

10. Confluence (il migliore per la gestione della conoscenza e la collaborazione)

via Atlassico Confluence di Atlassian è una piattaforma di collaborazione sui contenuti per la gestione della conoscenza e la gestione delle risorse umane collaborazione di team . È stato progettato per i team di sviluppo del software, ma è altrettanto utile per la gestione del team di contenuti e per la collaborazione sulla documentazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Creare contenuti con strumenti versatili come lavagne online, messaggi video e funzionalità/funzione di documentazione

Invita i tuoi team a condividere e collaborare con modifiche in tempo reale e commenti in linea

Incorporare e modificare contenuti da altri strumenti già utilizzati, come file di progettazione, repository di codice, fogli di calcolo e altro ancora

Limiti di Confluence

L'esportazione di documenti in diversi formati può essere difficile

La funzionalità/funzione di ricerca può apparire complicata ad alcuni utenti

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Standard : $4,89/mese per utente

: $4,89/mese per utente Premium: $8,97/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4.1/5 (3.700+ recensioni)

4.1/5 (3.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.400+ recensioni)

11. Notion (il migliore per un'area di lavoro e collaborazione all-in-one)

via Notion Notion è un'area di lavoro all-in-one che combina la presa di note, la gestione delle attività e la collaborazione sui contenuti. È ideale per i team che hanno bisogno di una piattaforma flessibile per gestire i progetti di contenuto e collaborare sui documenti. Può essere utile per organizzare le idee sui contenuti, collaborare alle bozze e gestire il calendario dei contenuti, ed è uno strumento versatile per qualsiasi team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Controlla facilmente lo stato di più progetti in varie fasi

Ottenere una panoramica di alto livello e assegnare le priorità alle attività in modo visuale utilizzando calendari e Bacheche Kanban

Creazione di file personalizzatimodelli personalizzati per i contenuti flussi di lavoro

Limiti di Notion

Alcuni utenti segnalano che è estremamente lento se lo si usa per archiviare molti dati, come 2000+ pagine

L'interfaccia è disordinata e opprimente per molti utenti

Prezzi di Notion

**Gratuito

Plus : $12/mese per postazione

: $12/mese per postazione Business: $18/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (5.700+ recensioni)

4,7/5 (5.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 2.200 recensioni)

12. Google Drive (il migliore per lo spazio di archiviazione cloud e la collaborazione)

via Google Drive Google Drive è un servizio di archiviazione cloud e condivisione di file sviluppato da Google. Consente di archiviare, accedere e condividere file da qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet. L'interfaccia utente della piattaforma e l'integrazione con altri servizi Google come $$$a, Documenti e Fogli lo rendono una scelta popolare per uso personale e professionale.

La co-editing in tempo reale è una funzionalità/funzione di Google Drive che migliora notevolmente la collaborazione sui contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Drive

Integrazione con Documenti, Fogli e Slides per creare contenuti e collaborare in modo più efficace in tempo reale

Elimina la necessità del controllo delle versioni e riduce il rischio di modifiche contrastanti, facilitando il lavoro dei team in modo efficiente ed efficace

Archiviazione, condivisione e collaborazione su file e cartelle da dispositivi mobili, tablet o computer

limiti di Google Drive

Alcuni utenti segnalano errori nella formattazione dei documenti

I collegamenti alle cartelle interne creano confusione

Lentezza nella sincronizzazione di video e file cloud con le versioni desktop

Prezzi di Google Drive

Personale: Nessun costo

Nessun costo Business Starter : $1,63/mese per utente

: $1,63/mese per utente Business Standard : $8,78/mese per utente

: $8,78/mese per utente Business Plus: $16,46/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Google Drive

Gartner: 4,6/5 (oltre 8.000 recensioni)

4,6/5 (oltre 8.000 recensioni) Capterra: 4,8/5 (27.000+ recensioni)

13. Wordable (il migliore per la perfetta integrazione con WordPress)

via Parola d'ordine Wordable è un'app online per manager ed editor di contenuti. Per chi lavora con WordPress, Wordable è un must assoluto. È in grado di semplificare l'esportazione dei documenti Google su WordPress, HubSpot e Medium, facendomi risparmiare tempo e fatica.

Le migliori funzionalità/funzione di Wordable

Esporta i contenuti da Documenti Google a WordPress con un solo clic

Scarica, comprime e formatta automaticamente le immagini nei post del blog

Eliminazione del tempo e del lavoro richiesto per incollare e formattare con la conservazione automatica del contenuto

Limiti di Wordable

Lo strumento è specializzato per WordPress, quindi se si utilizza un altro CMS, Wordable non sarà di grande aiuto

Per ottenere il massimo da Wordable è necessario essere configurati con Documenti Google, il che potrebbe essere un limite per alcuni team

Prezzi di Wordable

Hobbyist: Free

Free Basic : $29/anno

: $29/anno Pro : $149/anno

: $149/anno Premium: $349/anno

Valutazioni e recensioni su Wordable

G2: 3.5/5 (12+ recensioni)

3.5/5 (12+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

14. Bit.ai (Il migliore per i documenti interattivi)

via Bit.ai Bit.ai è una piattaforma di collaborazione per documenti in diversi formati. Ha attirato la mia attenzione per la modernizzazione la collaborazione tra documenti . Se il team ha bisogno di creare documenti interattivi con contenuti multimediali, Bit.ai è uno degli strumenti migliori. L'ho trovato particolarmente utile per le presentazioni e le proposte.

Le migliori funzionalità di Bit.ai

Incorpora video, fogli di calcolo e altri media, rendendo i documenti molto più coinvolgenti

Ricerca di risorse digitali nella libreria dei contenuti utilizzando parole chiave, titoli e descrizioni

Velocizzare la creazione di contenuti con l'IA e modelli di documenti per categorie come il servizio clienti, il design, l'istruzione, le risorse umane e altro ancora

Limiti di Bit.ai

Sebbene Bit.ai sia fantastico per la creazione di documenti interattivi, non è altrettanto forte nella modifica di documenti tradizionali come altri strumenti

All'inizio la piattaforma può sembrare un po' opprimente a causa del numero di funzionalità/funzione disponibili, per cui è necessaria una curva di apprendimento

Prezzi di Bit.ai

**Gratis

Pro : $12/mese per membro

: $12/mese per membro Business: $20/mese per membro

Bit.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (20+ recensioni)

4.0/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

15. ProofHub (Il migliore per il project management e le attività)

via Proofhub ProofHub è un sistema all-in-one di project management e di strumento di collaborazione che lo rende ideale per i team che gestiscono progetti di contenuto dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Collaborazione su risorse creative, revisione e condivisione di feedback con annotazioni sui file in tempo reale

Invitare istantaneamente collaboratori esterni e monitorare le modifiche con il monitoraggio di più versioni dei file

Programmare e iscrivere le persone agli annunci relativi ai diversi progetti e condividerli automaticamente sulla timeline del team

Limiti di ProofHub

L'interfaccia utente può essere un po' irregolare

Le notifiche possono essere sovraccariche, distraggono e sono difficili da gestire

Prezzi di ProofHub

Essenziale : $45/mese

: $45/mese Controllo assoluto: $89/mese

Valutazioni e recensioni su ProofHub

G2: 4.6/5 (90+ recensioni)

4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

Scegliere il miglior software di collaborazione sui contenuti

Le piattaforme che ho testato e selezionato lavorano bene, consentendo la creazione di contenuti e la collaborazione tra team. Ma poche di esse vanno oltre.

Preferisco uno strumento che semplifichi la creazione di contenuti, la collaborazione e il project management grazie alla versatilità delle funzionalità/funzione e delle integrazioni. A questo proposito, ClickUp si distingue. A differenza dei calendari dei contenuti di base o delle piattaforme di condivisione dei documenti, ClickUp offre una soluzione completa che soddisfa le esigenze di team di tutte le dimensioni.

Il project management centralizzato consente di tenere tutti i progetti sui contenuti in un unico posto. È possibile creare flussi di lavoro in linea con i processi specifici del team. Sia che seguiate un calendario editoriale tradizionale o un approccio agile, ClickUp è abbastanza flessibile da adattarsi. Provate ClickUp oggi stesso! Non ve ne pentirete.