Dai requisiti alla distribuzione: Come utilizzare una matrice di tracciabilità dei requisiti

La chiave per un esito positivo distribuire con successo un progetto è comprendere a fondo i suoi requisiti di output e fare un lavoro richiesto per soddisfarli nel progetto fasi di test e revisione . Tuttavia, questo è tipicamente impegnativo perché all'interno dei processi esistono diverse relazioni molti-a-molti, che spesso portano a lacune nella consegna e a difetti.

Se si aspira a costruire la crème de la crème della produttività una lista di controllo non è sufficiente. È necessario un sistema che colleghi i requisiti ai test, i test ai risultati e i problemi alle risoluzioni.

Un modo per assicurarsi di aver coperto tutte le basi è quello di confrontare le funzionalità/funzioni del vostro prodotto finale con i suoi requisiti iniziali . Ma scorrere più documenti per tenere traccia di requisiti sempre diversi non è né facile né produttivo!

È proprio qui che entra in gioco una matrice di tracciabilità dei requisiti (RTM), che aiuta i gestori del team a mantenere i processi allineati ai requisiti in uno spazio centralizzato. 😁

Questa guida completa vi aiuterà a:

Comprendere le matrici di tracciabilità dei requisiti

Creare la matrice da zero

Sfruttare le best practice per il processo di tracciabilità

Qual è lo scopo di una matrice di tracciabilità?

Tracciare lo stato dei progetti da un punto di vista granulare è sempre stato un compito gravoso per i project manager, soprattutto nei team software. Sebbene qualsiasi elenco di cose da fare legate alla tracciabilità aiuti a tenere sotto controllo le attività di organizzazione del progetto, a lungo termine non è di grande utilità.

Ecco come stanno le cose: ogni decisione o cambiamento nella prospettiva di uno stakeholder all'interno del progetto può scuotere le cose e dare origine a nuovi requisiti. Questo ha un impatto diretto sul lavoro del team di collaudo, con i dipendenti che si sentono spaesati e non riescono a trovare le informazioni necessarie non sanno a cosa dare priorità .

È qui che una matrice di tracciabilità porta trasparenza a tutti gli stakeholder senza problemi Serve come un documento unico di requisiti aziendali in stile griglia per aiutare i team di progetto e di test del software:

Pianificare le attività del progetto in base ai requisiti attuali

Delegare le attività per ottimizzare la qualità e i tempi di consegna

Avere un'idea chiara dello stato di tutte le attività di test

Evitare le decisioni che possono interferire con le attività di obiettivi del progetto Una matrice di tracciabilità assicura che ogni attività centrale del progetto sia spuntata, contribuendo a creare un'immagine più prodotto finale più solido e utilizzabile .

Cos'è una matrice di tracciabilità dei requisiti?

Una matrice di tracciabilità dei requisiti (RT) o RTM è comunemente usata come documento di ancoraggio nei progetti software in crescita.

Quando due o più documenti di base del progetto devono essere correlati e le loro relazioni molti-a-molti devono essere verificate per completarle, il risultato è una matrice di tracciabilità dei requisiti. Si tratta di uno strumento utile per mappare e collegare i requisiti iniziali del progetto ai requisiti di base script o casi di test che ad essi corrispondono, evitando di perdere o rendere orfani i requisiti nel processo. 🌷

Se state cercando una semplice lista di controllo, non è questo il caso. Un RTM è un documento dettagliato e vivente per monitorare l'evoluzione delle richieste di progetto e infine fornire un prodotto che soddisfi, se non superi, le aspettative iniziali degli utenti. Le richieste di modifica possono provenire dagli utenti, da specifici stakeholder o da divisioni interne come la il reparto commerciale .

Le matrici RT si presentano sotto forma di grafici o tabelle con righe separate per ogni requisito e le relative tecniche di test. A dipendenza del settore in cui si opera, si possono avere sezioni per:

ID del requisito

Descrizione del requisito

Giustificazione o necessità aziendale

ID del caso di test

Risultato o stato di esecuzione del test

Script di test

Consegnabile

Struttura di ripartizione del lavoro o WBS

Note

Tipi di matrici di tracciabilità dei requisiti

La tracciabilità stabilisce i collegamenti tra i requisiti, i processi, i casi di test e gli elementi di output finale. La direzione della tracciabilità indica come viene stabilita la correlazione, se in risposta a un requisito o a un riconoscimento dello stesso.

In base alla direzione, si possono prevedere tre tipi principali di formati di tracciabilità nelle matrici:

**Il requisito impone un'azione futura, come ad esempio un test. Fornisce una panoramica del processo disviluppo del progetto dall'inizio al completamento ▶️ Tracciabilità a ritroso: Con la tracciabilità a ritroso, ogni caso di test viene ricondotto a un requisito. Questo assicura che ogni test sia progettato per prevenire deviazioni dal requisitodel progettocosì come azioni non necessarie ◀️ Tracciabilità bidirezionale: Combinazione di modelli forward e backward, fornisce il modulo più completo di tracciabilità. Supporta il processo di verifica della corrispondenza tra i casi di test e i requisiti 🔁

Come creare una matrice di tracciabilità dei requisiti: 5 passaggi

Come discusso in precedenza, una matrice di tracciabilità dei requisiti viene presentata tramite un grafico o una tabella. Per molti utenti, Excel è la scelta migliore per costruire il diagramma, ma potrebbe non offrire un supporto esteso per annotare tutte le svolte che un progetto potrebbe affrontare.

Molti team di prodotto ora preferiscono l'utilizzo di software di project management per sviluppare matrici di tracciabilità versatili da zero. Si tratta di un approccio più rapido, poiché questi strumenti semplificano i processi di raccolta e sistemazione e offrono visibilità in tempo reale dei componenti a tutto il team. Quindi, pensate a realizzare qualcosa di più del semplice standard Foglio di calcolo Excel -stiamo parlando:

Monitoraggio degli obiettivi

Creazione di documenti che raccolgono i requisiti del client

Compilazione di elenchi di attività

Assicurare una copertura completa dei test

Campi personalizzati

Revisione meticolosa di tutto il lavoro svolto

Tutto questo, messo insieme in modo ordinato in un unico posto- ClickUp ! 🤩

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Changing-the-Game-for-Software-Teams-Blog-Feature.png ClickUp cambia le carte in tavola per i team di software /$$$img/

Supporto end-to-end per la creazione e il mantenimento di una matrice di tracciabilità dei requisiti con ClickUp

Come soluzione software completa per il project management, ClickUp consente a chiunque di creare facilmente una matrice di tracciabilità dei requisiti all'interno dello strumento. Inoltre, la sua pratica comunicazione e funzionalità/funzione di pianificazione del flusso di lavoro vi coprono le spalle in tutte le fasi del progetto!

Esplorate i cinque passaggi standard per creare un'utile matrice di tracciabilità dei requisiti.

Passaggio 1: compilare gli obiettivi RTM dei diversi stakeholder

Gli obiettivi di RTM sono requisiti raccolti da client, team interni o altri stakeholder. Questi obiettivi possono spaziare dall'aggiunta di nuove funzionalità al prodotto al miglioramento della gestione del rischio.

Supponiamo che il progetto riguardi lo sviluppo di un'app per il fitness incentrata sull'esperienza dell'utente. In questo caso, il cliente sottolinea due funzionalità/funzione chiave: integrare piani di allenamento personalizzati in base alle preferenze dell'utente e incorporare funzionalità di monitoraggio del tempo reale per monitorare i progressi senza soluzione di continuità. L'obiettivo di questo progetto è fornire una piattaforma di fitness completa, che riunisca le esigenze individuali e promuova una comunità attenta alla salute.

Idealmente, il gestore del team dovrebbe compilare le esigenze aziendali del cliente e poi parlare con il team per annotare le richieste specifiche per materializzare il risultato. Quindi, suddivide ogni grande obiettivo in passaggi più piccoli e realizzabili.

Se state cercando di mappare tutti gli obiettivi e i requisiti in un unico posto, potete farlo, Obiettivi di ClickUp è il modo migliore per farlo. Vi aiuta a definire obiettivi RTM di qualsiasi dimensione e a collegarli a specifici stakeholder o assegnatari.

Una volta impostare l'area di lavoro di ClickUp , accedere alla pagina Obiettivi nella barra laterale sinistra facendo clic su + Nuovo obiettivo. Una volta aggregato i propri obiettivi , suddivideteli in più piccoli, parti misurabili creando dei traguardi. La piattaforma supporta quattro tipi di traguardi per le matrici:

Numero: Monitoraggio dell'aumento o della diminuzione all'interno di un intervallo di numeri Vero/Falso: Contrassegna un traguardo come Done o Not Done Valuta: Traccia le modifiche agli obiettivi in termini monetari Task: Monitora il completamento di una singola attività, di un'attività secondaria o di un intero elenco

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/targets-in-clickup-goals.png Obiettivi in ClickUp /$$$img/

Selezione di vari tipi di obiettivi per misurare con valuta, percentuali, numeri e con vero o falso

Con ClickUp è possibile creare Cartelle e Sprint per monitorare obiettivi specifici e persino impostare attività cardine per evidenziare le attività critiche della matrice di test e gli stati di avanzamento.

Passaggio 2: raccogliere gli artefatti del progetto e definire le attività Artefatti del progetto sono i molti documenti, come ad esempio il file

carta del progetto , registro delle modifiche e piano di progetto che aggiungono carattere ai processi del flusso di lavoro. Formano il nucleo della matrice di tracciabilità dei requisiti, aiutandovi a collegare i casi di test con gli artefatti pertinenti.

Questo passaggio ha lo scopo di mettere a disposizione del team di test del prodotto o del software tutti i documenti contestuali, consentendo una migliore comprensione delle attività, delle attività secondarie e degli artefatti gli arretrati di prodotto . Utilizzare i documenti ClickUp per creare e archiviare tutti i documenti necessari del progetto, i casi di test e i risultati dei test. Modifica dei documenti in diretta con più membri del team, organizzandoli in cartelle o collegandoli alle attività di RTM: tutto fa CLIC! 🥳

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/2d609863-1000.png Documento sui requisiti aziendali di ClickUp /$$$img/

Il documento dei requisiti aziendali di ClickUp è il modo perfetto per delineare ogni aspetto di un progetto aziendale prima di iniziare

Avete bisogno di risparmiare tempo sul lavoro di documentazione? Utilizzate ClickUp AI per generare documenti di progetto ben strutturati con pochi prompt! La piattaforma offre anche diversi modelli già pronti come:

Una volta assemblati gli artefatti del progetto, usare Attività di ClickUp per compilare un elenco delle attività e delle sottoattività relative al vostro processo di tracciabilità. In questo modo si otterrà una migliore visualizzazione della rete di attività di prodotti che verranno monitorati attraverso la matrice di test. È possibile creare più elenchi di attività, ognuna delle quali gestisce un requisito specifico, e creare dipendenze per definire l'ordine delle attività correlate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Tasks-in-Multiple-Lists.png Attività di ClickUp 3.0 in elenchi multipli /$$$img/

Visualizzate, aggiungete o rimuovete un'attività da o verso altri elenchi di attività per migliorare la visibilità e la collaborazione tra team

Passaggio 3: Creare la matrice

Siete pronti a costruire la matrice RT? 🏗️

Da fare una volta terminato il passaggio 2, scegliere la matrice foglio di calcolo o grafico per creare la matrice di tracciabilità dei requisiti. Ecco uno schema approssimativo dei passaggi da seguire:

Selezione delle colonne da includere nell'RTM. Da fare con gli ID dei requisiti, le loro descrizioni, gli identificativi dei casi di test o altro? Tracciare le righe e le colonne in base al tipo di matrice. Ad esempio, nel caso della tracciabilità in avanti, le righe e le colonne rappresenteranno rispettivamente i requisiti e gli ID dei casi di test (si può decidere di colorare tutto per rendere più agevole la tracciabilità) Creare collegamenti tra i requisiti e i parametri correlati all'interno della matrice

Il punto è avere un'interfaccia visiva a finestra singola per mappare la relazione tra i diversi requisiti e spuntare gli obiettivi completati.

Se vi sentite a vostro agio con i fogli di calcolo, la matrice ClickUp Visualizzazione tabella può essere un ottimo strumento per personalizzare la matrice RT a qualsiasi scala! È possibile aggiungere tutte le colonne che si desidera, creare Campi personalizzati per informazioni e utilizzare le azioni di trascinamento per modificare l'RTM.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Tabella-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Visualizzazione tabella semplificata /$$$img/

Organizzate, ordinate e filtrate le attività di ClickUp 3.0 nella vista Tabella per ottenere più rapidamente informazioni su tutti i vostri lavori

Se preferite le visualizzazioni più ricche, potete anche esplorare La lavagna online infinita di ClickUp per tracciare connessioni tra i requisiti e i casi di test.

Per una spinta in più, sfruttate la vasta gamma di ClickUp modelli di matrice per creare il vostro RTM. Il nostro preferito è il modello Modello di matrice di rintracciabilità ClickUp . Utilizzatela per graficare le connessioni in modo sistematico, affinando la vostra capacità di:

Determinare la relazione tra i requisiti e i risultati dei test

Visualizzare i cambiamenti che hanno avuto luogo attraverso il processo diciclo di vita dello sviluppo del progetto* Comprendere le motivazioni alla base di determinate decisioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/9925a3b6-1000.png Modello di test della matrice di tracciabilità di ClickUp /$$$img/

Utilizzate questo modello avanzato di matrice di tracciabilità per rivedere i casi di test per ogni vostra esigenza!

Passaggio 4: iniziare a usare l'RTM

In questa fase dovreste disporre della struttura della matrice e delle relative intestazioni. Da fare è solo compilare la matrice RT! 📝

Potete iniziare a mappare i casi di test con il vostro team di test e assicurarvi che tutto il backlog venga affrontato.

Uno dei tanti vantaggi offerti da ClickUp è che non è necessario incollare o spostare avanti e indietro tra il backlog e le liste di controllo delle attività. È sufficiente spostate_ tutti gli elenchi creati in precedenza nel vostro RTM con tutti i loro dettagli e saranno visualizzati in qualsiasi vista scegliate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Esempio di tutte le diverse visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il vostro flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Ad esempio, è possibile utilizzare la vista Elenco , Bacheca , oppure Calendario per visualizzare a volo d'uccello tutte le attività in corso, categorizzate in base alla loro Stato personalizzato come Passato, Fallito o In attesa. Visualizzate le attività interdipendenti e gestite il piano delle capacità utilizzando l'opzione Grafico di Gantt e Viste Carico di lavoro .

La piattaforma consente inoltre di creare canali di comunicazione interdipartimentali senza soluzione di continuità attraverso la funzione Visualizzazione chattare , commenti assegnabili e strumenti di correzione dei flussi di lavoro, per garantire che nessun requisito venga abbandonato!

Passaggio 5: Revisione, convalida e manutenzione

Pensate alla matrice di tracciabilità dei requisiti come a un documento in continua evoluzione. Quando le cose cambiano, come la diminuzione dei requisiti o la comparsa di nuovi casi di test, è necessario modificare la matrice per tenere tutti informati.

**Ricordate: il numero iniziale dell'ID del requisito rimane lo stesso anche se si riorganizzano le cose o si usano di nuovo. ⚠️ Dashboard in ClickUp vi aiuteranno a a rivedere i risultati e monitorare le prestazioni del progetto attraverso le metriche di test. Utilizzate la soluzione personalizzabile per:

Distribuire facilmente le attività del team, discutendo i blocchi e monitorando lo stato di avanzamento

Visualizzare l'allocazione delle risorse, identificando le aree efficienti e quelle inefficienti

Valutare gli obiettivi attraverso il completamento delle attività,monitoraggio del tempo del progettoe l'analisi del flusso di lavoro in un centro di controllo sicuro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Obiettivi.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle con Obiettivi del team /$$$img/

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

Il monitoraggio della percentuale di completamento dei progetti diventa facile con queste dashboard. Inoltre, è possibile utilizzare Automazioni in ClickUp per ricevere notifiche automatiche o aggiornare lo stato dei test senza bisogno di un intervento manuale.

Vantaggi della matrice di tracciabilità dei requisiti nel project management

Una matrice di tracciabilità dei requisiti è più di un semplice documento tecnico. Vediamo alcuni dei suoi vantaggi più significativi:

Supporto al processo decisionale: L'RTM permette di visualizzare in modo chiaro come i diversirequisiti del progetto connessione tra i diversi requisiti del progetto. Inoltre, quando un requisito cambia, è possibile analizzare come si ripercuote sullo sviluppo, facilitando un processo decisionale completo Gestione fluida del cambiamento**Quando i deliverable cambiano nel progetto, l'RTM ne tiene traccia in modo che le modifiche o gli aggiornamenti siano ben documentati e accessibili Gestione del rischio: Mettendo in connessione i requisiti con i test, l'RTM aiuta a individuare tempestivamente possibili problemi o collegamenti mancanti, dando un avviso per risolvere le cose in fretta Miglioramento della conformità alle norme: Nei settori con norme e regolamenti rigorosi, l'RTM garantisce il rispetto di tali norme. Aiuta a verificare che il progetto si attenga ai requisiti impostati, mantenendo l'azienda conforme Esecuzione dei test giusti: L'RTM funge da guida per il team di garanzia della qualità, mostrando ciò che deve essere testato e collegando i test ai requisiti esatti. In questo modo, i team di QA eseguono in modo efficiente i test che contano davvero

Best Practices per la matrice di tracciabilità dei requisiti

Anche se si dispone dei migliori strumenti di project management, si possono incontrare alcuni ostacoli e restrizioni durante la creazione della matrice. Fortunatamente, possono essere facilmente evitati se ci si attiene a queste Best Practices per l'RTM che consentono di incorporare l'approccio senza problemi. 💪

Creare un elenco sistematico delle esigenze

Tutti i requisiti del progetto devono essere ben scritti e organizzati in modo logico e sistematico durante la stesura di un RTM. Questo aiuta i team a determinare se gli scenari di test, i requisiti e gli altri artefatti si allineano adeguatamente per colmare le lacune di tracciabilità durante i test.

Utilizzare ID distinti

Per facilitare la connessione tra esigenze e casi di test, fate attenzione che ogni requisito della matrice di tracciabilità abbia un codice unico. In questo modo, i team possono gestire le modifiche, migliorare il rilevamento degli errori, tracciare e valutare le relazioni tra i vari componenti. Questo è essenziale se si vogliono ottenere sistemi diversi quando si cerca di combinare i test strumenti di gestione dei test e matrici di tracciabilità.

Impostazione delle priorità

Quando si stabiliscono le priorità, si è in una posizione più efficiente per allocare le risorse per i test e lo sviluppo delle funzionalità più importanti, concentrandosi su requisiti ad alta priorità prima. Nelle prime fasi del processo di sviluppo, i team possono ridurre al minimo i rischi del progetto, identificare eventuali problemi e produrre prodotti di alta qualità.

Suggerimento: Usare Priorità di ClickUp per aggiungere etichette di priorità a colori alle attività!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Product-Backlong-Elenco-View-Example-1400x971.png ClickUp Product Backlog con priorità /$$$img/

Usate ClickUp per creare una vista Elenco di prodotti con campi personalizzati come priorità, ARR e altro ancora

Mantenete il vostro RTM aggiornato

Gli aggiornamenti regolari dell'RTM sono importanti per monitorare lo stato del progetto e gestire le modifiche. Da fare per ridurre il rischio di incongruenze nei dati e di lacune nell'implementazione.

Incoraggiare il lavoro di squadra tra i dipendenti

Quando si tratta di visibilità dei requisiti, assicuratevi che i tester, gli sviluppatori, gli analisti aziendali e gli sviluppatori siano tutti sulla stessa pagina. Questo promuoverà un lavoro efficiente comunicazione e lavoro di squadra e supportano le decisioni che producono risultati eccellenti.

ClickUp Funzionalità di Ricerca Universale assicura che gli artefatti del progetto e le matrici di tracciabilità siano accessibili agli stakeholder con un solo clic. È possibile modificare le impostazioni di autorizzazione dei singoli documenti se si desidera mantenere privati alcuni file.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-3.0-Custom-field-manager.png ClickUp 3.0 Gestione campi personalizzati con Ricerca universale versione semplificata /$$$img/

Create, modificate e organizzate campi personalizzati in ClickUp e semplificate la vostra logistica di ricerca

Vincere alla grande: gestire la matrice di tracciabilità dei requisiti con ClickUp il 39% dei progetti fallisce per mancanza di un'adeguata pianificazione e monitoraggio delle risorse e voi non volete certo che il vostro progetto rientri in questa statistica. Non preoccupatevi, non sarà così!

Abbiamo promesso una grande vittoria con ClickUp, e la grande vittoria è quella che otterrete! 🏆

Diverse visualizzazioni, campi personalizzati, oltre 1.000 integrazioni, funzionalità di monitoraggio e molto altro ancora: tutte le funzioni utili sono gratis! Iscriviti per costruire la tua matrice RTM oggi stesso !