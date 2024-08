Come gestire gli artefatti di Agile Scrum: Definizione e importanza

La metodologia agile scrum è stata progettata per adattarsi al cambiamento, costruendo software che si evolve comodamente con le esigenze aziendali. Quando questo cambiamento diventa rapido, i team possono essere gettati in un caos di incomprensioni e disallineamenti.

Per rimanere sempre in linea con il monitoraggio, i team di ingegneri hanno bisogno di un vocabolario comune, che è proprio quello che gli artefatti di Agile Scrum consentono.

In questo blog post parliamo degli artefatti di scrum, di come sono utili e di come potete gestirli a vantaggio del vostro team.

Che cosa sono gli artefatti di Scrum?

Gli artefatti Scrum sono elementi, reportistica o processi che aiutano i project manager a condividere informazioni vitali con tutti gli stakeholder.

Sono chiaramente cancellati termini agili scrum il cui scopo principale è dare a tutti visibilità allo sviluppo del prodotto, alle attività pianificate, a quelle completate e alle prestazioni del team.

I tre artefatti di scrum sono:

Backlog di produttività

Backlog di sprint

Incremento

Esploriamo ciascuno di questi elementi e come utilizzarli in agile project management più avanti in questo post.

Ma prima di iniziare a creare i vostri artefatti scrum, dovete conoscere il suo principio guida: la trasparenza.

L'importanza della trasparenza degli artefatti in Agile Scrum

Nella pratica dello sviluppo software agile/scrum, la trasparenza è un principio guida fondamentale, che influisce su ogni decisione e azione. Uno dei modi in cui i membri del team agile scrum praticano la trasparenza è attraverso gli artefatti.

Il guida scrum afferma che l'obiettivo principale degli artefatti di scrum è quello di "massimizzare la trasparenza delle informazioni chiave", dando a chiunque li ispezioni la stessa base per l'adattamento.

In sostanza, gli artefatti di scrum aiutano a creare un contesto di condivisione per il team, in modo da orientare il progetto nella giusta direzione. Ciò va a vantaggio del team in vari modi.

Crea fiducia: Quando tutti possono accedere a informazioni aggiornate sullo stato del progetto, si fidano l'uno dell'altro.

Favorisce la collaborazione: Gli artefatti di Agile Scrum costruiti collettivamente dal team rendono visibili le lacune e i blocchi. Quindi, team interfunzionale i membri offrono aiuto e consulenza nell'interesse del progetto.

Mitigare i rischi: Gli artefatti Scrum offrono un modo per prevedere i problemi, individuare i difetti e affrontarli prima che diventino un problema.

Assiste nella risoluzione dei problemi: Ogni volta che il team di scrum incontra un ostacolo, gli artefatti fungono da guida, fornendo informazioni critiche per prendere decisioni efficaci.

Consente il miglioramento continuo: I team cercano di migliorare continuamente: gli artefatti di Agile Scrum supportano le revisioni e le retrospettive con dati accurati e tempestivi.

In questo modo, gli artefatti di scrum costituiscono le fondamenta del framework. Aiutano tutti i membri del team ad adottare il framework agile scrum in modo olistico ed efficace. Ecco come.

Tipi di artefatti di scrum

Il framework del processo Scrum prevede tre artefatti principali: product backlog, sprint backlog e product increment. Tuttavia, nel corso del tempo, i team Scrum hanno sviluppato altri artefatti, come la visione del prodotto, il grafico di burn-down, la definizione di Da fare, ecc. Analizziamoli tutti.

1. Backlog di prodotto

il backlog del prodotto è un elenco di elementi da completare

Questo artefatto ufficiale di Scrum è un elenco ordinato di funzionalità/funzione, miglioramenti e correzioni di bug necessari per il prodotto. È stato elaborato sulla base di ricerche condotte attraverso il supporto clienti e l'analisi dei concorrenti e del mercato.

Alcune delle caratteristiche chiave di un backlog di prodotto sono:

Documento vivo: Viene aggiornato quando emergono nuove idee/esigenze

Emergenti: Viene anche rivisto regolarmente per eliminare odeprioritizzare elementi che non sono più critici

Cross-team: Viene utilizzato sia dai team aziendali che da quelli di ingegneria per pianificare le attività future

Gestito dal titolare del prodotto: anche se diversi team lo utilizzano, la responsabilità di mantenerlo aggiornato e trasparente spetta al titolare del prodotto

Il product backlog è la fonte unica del lavoro svolto dallo scrum team.

Tuttavia, non tutti gli elementi del product backlog sono immediatamente pronti per essere aggiunti allo sprint. Si passa attraverso il perfezionamento del product backlog per garantire che un elemento raggiunga il livello necessario di trasparenza o chiarezza.

In questo caso, gli sviluppatori suddividono e definiscono gli elementi del product backlog in storie più piccole e precise che possono essere completate in uno sprint.

Il commit per un backlog di prodotto è verso l'obiettivo del prodotto. I team Scrum definiscono l'obiettivo del prodotto (lo stato futuro del prodotto) e strutturano gli elementi del backlog per raggiungere tale obiettivo.

Quando gli elementi del backlog di prodotto sono pronti per essere selezionati per lo sprint successivo, vengono inseriti nel backlog di sprint.

2. Backlog di sprint

Il backlog di sprint è un sottoinsieme del backlog di prodotto scelto per essere sviluppato nello sprint successivo. Inoltre, delinea un piano per fornire quella funzione e raggiungere l'obiettivo dello sprint.

Il backlog dello sprint viene creato durante la fase di piano dello sprint riunione in cui il team di ingegneri sceglie gli elementi del backlog del prodotto in base alla priorità, li aggiunge al backlog dello sprint e li suddivide in attività da sviluppare.

Lo sprint backlog evidenzia un quadro in tempo reale dello sprint. Quindi, è così:

Aggiornato in tempo reale: I team tengono sotto controllo gli elementi dello sprint backlog, aggiungendo commenti e aggiornando lo stato regolarmente

Mantenuto fresco: Gli elementi non necessari dello sprint backlog vengono eliminati

Dettagliato: Ogni elemento dello sprint backlog deve avere informazioni sufficienti per essere ispezionato nella mischia quotidiana

Una volta che il team lavora sugli elementi dello sprint backlog, costruisce incrementi di prodotto.

3. Incremento di prodotto

Un incremento è una versione funzionante e consegnabile del prodotto che soddisfa la "definizione di terminato" del team di sviluppo, ovvero tutti i criteri di accettazione (criteri di qualità, vincoli o requisiti non funzionali/ aziendali) definiti nel backlog del prodotto.

Alla fine di ogni sprint, il lavoro terminato dal team di sviluppo deve culminare in un incremento, che è un'aggiunta completamente testata e approvata al prodotto esistente.

Sebbene vi sia un incremento per ogni sprint, esso include anche gli incrementi di tutti gli sprint precedenti. Questi completano il processo di integrazione continua/dispiegamento continuo (CI/CD) nel monitoraggio delle versioni e nei rollback, se necessario.

4. Definizione di Da fare

La definizione di terminato è un elenco formale di standard che ogni nuovo incremento deve soddisfare prima di essere ufficialmente considerato completato.

Secondo la guida scrum, la definizione di terminato è un commit per l'incremento del prodotto e non un artefatto. Tuttavia, è vantaggioso per l'intero team scrum avere una definizione di terminato chiara e documentata, per spingere l'incremento al cliente.

I team Scrum hanno in genere una lista di controllo degli elementi che costituiscono la definizione di terminato. Ad esempio, potrebbe includere:

Revisione del codice completata

Test funzionali completati

Test di sicurezza completati

Riunione con gli standard di conformità normativa

La definizione di terminato può variare per ogni storia utente. Può evolversi per adattarsi alla più recente comprensione dell'azienda da parte del team. Viene iterata durante le retrospettive di sprint per essere rafforzata per gli incrementi futuri.

L'incremento non viene rilasciato se un elemento del product backlog non soddisfa la definizione di terminato. Viene invece rimandato al backlog per la revisione. Viene ispezionato per individuare i problemi e le cause principali, in modo che gli scrum master possano snellire i processi per evitare tali eventualità in futuro.

Quando un elemento soddisfa la definizione di terminato, viene chiuso per il monitoraggio del burndown e il team passa all'attività aperta successiva.

5. Visione del prodotto

La visione del prodotto è la comprensione comune dello stato futuro del prodotto. Delinea il valore fornito dal prodotto ai suoi personalizzati.

La visione del prodotto dà una direzione alla produttività team interfunzionali verso i loro obiettivi. Li aiuta a prendere le decisioni giuste. Ad esempio, quando due elementi del backlog del prodotto competono per l'attenzione, la visione del prodotto e gli obiettivi aiutano gli sviluppatori a stabilire la priorità di ciò che è importante.

6. Piano di rilascio

piano di rilascio con priorità, lavoro richiesto e durata_

Un piano di rilascio delinea gli elementi su cui il team lavorerà (product backlog), quando saranno rilasciati (Sequenza) e come saranno eseguiti (piano delle risorse).

Il piano di rilascio non è un artefatto ufficiale definito nella guida di Scrum. Tuttavia, è popolare tra gli scrum master e i titolari di prodotto perché guida il loro project management e dà loro una struttura.

Spesso creato durante la fase di pianificazione di scrum, un piano di rilascio aiuta a rispondere a domande come:

Quanto dura ciascuno dei prossimi sprint?

Quali elementi saranno completati in ogni sprint e qual è la loro priorità?

Chi è responsabile di quali attività?

Quali risorse sono necessarie per completare ogni sprint?

Qual è il budget per ogni sprint?

Insieme alla visione del prodotto, il piano di rilascio aiuta il team a visualizzare con maggiore chiarezza il futuro.

Un piano di rilascio è tipicamente presentato come un grafico Gantt con le attività disposte nel tempo e le dipendenze. Alcuni esempi sono riportati in queste pagine Modelli di progetto con diagramma di Gantt .

7. Grafico burndown Rilascio di grafici di burndown (o sprint burndown chart) evidenziano gli elementi del product backlog completati e le attività rimanenti nello sprint corrente. Il grafico di burndown è utile per:

Confrontare le prestazioni attuali con il piano di rilascio

Prevedere se il lavoro sarà completato come da piano

Individuare l'eventuale estensione del lavoro durante lo sprint

Apprendere le prestazioni del team

Pianificazione delle capacità

Ora che conoscete i tre artefatti primari e gli altri artefatti estesi di Scrum, ecco come crearli e utilizzarli.

Come gestire gli artefatti di Scrum

Artefatti di scrum aggiornati, cancellati e trasparenti sono fondamentali per l'efficacia di qualsiasi progetto agile di scrum engineering. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un modo efficiente per crearli e gestirli.

Una buona software scrum per il project management come ClickUp dovrebbe permettere di farlo. Ecco come fare.

Vista Team per i team scrum

vista attività di ClickUp

Ogni elemento di un progetto Scrum deve essere definito in modo chiaro e trasparente. Da fare, impostare ogni elemento del backlog o della storia utente come attività di ClickUp.

Classificatela come qualsiasi tipo di attività, come ad esempio un'attività cardine, una funzionalità/funzione, un difetto o un feedback

Includere una descrizione dettagliata, lo stato, la priorità e i tag

Suddividere le attività in sottoattività, se necessario

Utilizzare liste di controllo per la definizione dei compiti terminati

Utilizzare la visualizzazione Chat per le conversazioni nel contesto dell'attività. Consente al team di porre domande, ottenere risposte e fare brainstorming su potenziali soluzioni, tutto in un unico luogo.

Utilizzate una delle oltre 15 Visualizzazioni di ClickUp per la gestione delle attività, il monitoraggio dei progetti e la visualizzazione dei flussi di lavoro.

Monitoraggio del tempo per calcolare la velocità di sprint

traccia il tempo da qualsiasi luogo con ClickUp_

Cosa succede quando il titolare del prodotto si rende conto che il grafico burndown indica che le attività non saranno completate entro lo sprint corrente? Esegue un'analisi delle cause.

Cosa ha richiesto così tanto tempo da far slittare il lavoro? Per saperlo, i team scrum devono monitorare il loro tempo. L'app ClickUp AI integrata per il monitoraggio del tempo è stata progettata per consentire proprio questo.

Con ClickUp i team possono avviare/arrestare, aggiungere manualmente il tempo, modificare il tempo registrato, aggiungere note e molto altro ancora. Uno scrum master può vedere i reportistica sul proprio dashboard di ClickUp. Possono filtrare, ordinare e arrotolare i report temporali per calcolare la velocità dello sprint, che aiuta a l'ottimizzazione del processo per gli sprint futuri.

Bacheche Kanban per gli arretrati

I backlog di prodotto e di sprint sono elementi che attraversano una serie di fasi. Ad esempio, gli elementi del backlog di prodotto possono essere nuovi, raffinati e pronti per lo sprint. Gli elementi del backlog di sprint possono passare attraverso le fasi di to-do, sviluppo, test, distribuzione, ecc.

Organizzare gli elementi del backlog in base al loro stato, cioè creare un bacheca di scrum -è un ottimo modo per visualizzare a che punto è il team nel progetto. Una qualsiasi delle diverse software gratuiti per la lavagna Kanban può aiutarvi a creare una lavagna scrum.

vista del pannello Kanban di ClickUp

ClickUp fa un ulteriore passaggio. La scheda Kanban di ClickUp visualizza automaticamente le attività raggruppate per stato. Questa lavagna Kanban completamente personalizzabile può essere raggruppata in base alla priorità, all'assegnatario o alla data di scadenza per una migliore gestione del progetto. È inoltre possibile impostare stati personalizzati per ogni elenco in base alle proprie esigenze.

Grafico Gantt per la gestione dell'arretrato di lavoro

visualizzazione del grafico Gantt di ClickUp

Per la pianificazione degli sprint, i titolari del progetto hanno bisogno di una vista dettagliata del backlog dei prodotti e delle stime della durata stimata per completarli. Per mappare questo aspetto, i project manager e gli scrum master utilizzano software gratuito per i grafici Gantt , disponendo le attività l'una accanto all'altra. Vista Gantt di ClickUp offre una visibilità completa a supporto della gestione del backlog. Con ClickUp è possibile:

Vedere più progetti affiancati o uno alla volta

Calcolare ilpercorso critico per prevedere i colli di bottiglia

Regolare le sequenze, le priorità e le attività per tenere il passo con i cambiamenti del progetto

Gestire le dipendenze

Visualizzare lo stato di avanzamento dello sprint e spostare le attività per riprogrammare rapidamente le date di scadenza

Impostare il team per l'esito positivo di Scrum con ClickUp

Per i team di ingegneri in rapida evoluzione, il caos, la cattiva comunicazione e il disallineamento sono inevitabili. Tranne quando sono equipaggiati con gli strumenti e i processi giusti, progettati in base alle pratiche e ai valori di Scrum.

Il software di project management di ClickUp è stato creato per adattarsi al modo in cui lavora un team scrum. Crea automaticamente artefatti agili di scrum, dandovi un'idea in tempo reale di come funziona un team di scrum dashboard delle operazioni in tempo reale . Automatizza i processi ripetitivi e accelera la documentazione con ClickUp AI.

Eleva le prestazioni del tuo team scrum. Provate ClickUp gratis oggi stesso .