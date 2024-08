10 Strumenti di distribuzione continua per i team software nel 2024

Il deployment continuo è diventato una componente chiave dei team software di esito positivo strumenti di sviluppo delle app e processi. Consente ai team di risparmiare tempo durante il test e la distribuzione del codice sorgente in un ambiente di produttività, permettendo alle aziende di accelerare e automatizzare molti processi aziendali .

Gli sviluppatori di software possono scegliere tra molti strumenti di distribuzione continua, ma alcuni sono decisamente migliori di altri. Vediamo alcune delle migliori opzioni nel 2024, in modo che possiate decidere quale strumento sia il migliore per il vostro team.

Che cos'è la distribuzione continua?

La distribuzione continua si riferisce all'automazione dei rilasci di software in un ambiente di produttività. È una conseguenza logica dell'integrazione continua, che consiste nell'automazione della creazione e del test delle modifiche al codice sorgente.

Gli strumenti di distribuzione continua fanno un ulteriore passaggio e distribuiscono le build convalidate da uno strumento di integrazione continua, consentendo agli utenti finali di accedere più rapidamente alle correzioni di bug importanti e alle nuove funzionalità/funzione.

Questa combinazione in due passaggi di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) sta diventando sempre più necessaria per i team di sviluppo software moderni. Insieme, riducono la necessità di interventi manuali ed eliminano molte fonti di errore umano, rendendoli un ottimo strumento per i team che stanno cercando di capire come lavorare più velocemente .

Cosa cercare negli strumenti di distribuzione continua?

Quando cercate uno strumento per il deployment continuo, assicuratevi che quello che sceglierete soddisfi le vostre esigenze ora e quando la vostra azienda crescerà. Nel valutare le vostre scelte, tenete a mente i seguenti punti:

Capacità di integrazione: Il mio team lavora probabilmente con altri programmi di sviluppo software. La soluzione scelta deve integrarsi perfettamente con gli strumenti del vostro processo di distribuzione

Il mio team lavora probabilmente con altri programmi di sviluppo software. La soluzione scelta deve integrarsi perfettamente con gli strumenti del vostro processo di distribuzione Automazioni di rollback: Quando si distribuisce un codice, le cose possono andare storte. Se si rompe qualcosa, il sistema di integrazione continua deve rendere facile il ripristino delle modifiche

Quando si distribuisce un codice, le cose possono andare storte. Se si rompe qualcosa, il sistema di integrazione continua deve rendere facile il ripristino delle modifiche Scalabilità: La vostra azienda può avere esigenze minime al momento, ma questo potrebbe non essere sempre vero. Assicuratevi che gli strumenti di distribuzione continua siano in grado di gestire progetti più grandi e complessi

La vostra azienda può avere esigenze minime al momento, ma questo potrebbe non essere sempre vero. Assicuratevi che gli strumenti di distribuzione continua siano in grado di gestire progetti più grandi e complessi Ambienti multipli: I team di sviluppo software lavorano per fasi, spesso mantenendo separati gli ambienti di test e di produzione. Gli strumenti che scegliete devono rendere possibile questa situazione

I team di sviluppo software lavorano per fasi, spesso mantenendo separati gli ambienti di test e di produzione. Gli strumenti che scegliete devono rendere possibile questa situazione **Se uno dei processi di deployment va storto, è necessario saperlo immediatamente. I buoni strumenti monitorano gli errori e avvisano i membri del team interessati

Personalizzazione: Il processo di sviluppo di ogni azienda può cambiare nel tempo. Gli strumenti devono essere abbastanza flessibili da adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali

I 10 migliori strumenti di distribuzione continua da utilizzare nel 2024

Per aiutarvi a iniziare la ricerca dello strumento di distribuzione continua più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato un elenco di alcune delle migliori opzioni presenti oggi sul mercato.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una soluzione all-in-one per il project management, e le speciali funzionalità/funzione per i team che si occupano di software può diventare una parte vitale del processo di sviluppo del team.

Le integrazioni di ClickUp con i principali software DevOps e gli strumenti di CI/CD ne fanno un elemento vitale strumento di gestione della produttività per qualsiasi progetto software. I membri del team possono lavorare insieme per creare roadmap e documentazione durante il processo di sviluppo. È possibile guidare lo stato di sviluppo attraverso gli sprint backlog, monitorando e assegnando facilmente le attività. È inoltre possibile aggiungere gli oggetti del progetto in una dashboard di ClickUp, assegnarli a un membro del team e monitorarne lo stato.

ClickUp dispone di un'ampia collezione di modelli per ogni passaggio del processo di project management in varie discipline, tra cui modelli per la programmazione della produzione e modelli per la gestione delle relazioni con i clienti dopo la distribuzione del prodotto. ClickUp offre soluzioni per mantenere il progetto in carreggiata e la soddisfazione dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Estensione degli strumenti di collaborazione per la creazione di roadmap e documenti

Supporto per la gestione degli sprint backlog e il monitoraggio dei problemi

Integrazione di strumenti Git per flussi di lavoro automatizzati

Monitoraggio dello stato in tempo reale con agili dashboard

Integrazione degli strumenti di IA per stimolare la creatività del team e risolvere i problemi

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida per chi cerca di utilizzare tutte le funzionalità/funzione

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. AWS CodeDeploy

Via Amazon AWS L'appartenenza all'ampio ecosistema AWS di Amazon rende CodeDeploy una scelta facile per le aziende che già operano in quell'ambiente. Gli utenti dei servizi EC2 o Lambda di Amazon possono facilmente distribuire le modifiche al codice su queste piattaforme. CodeDeploy lavora anche con server on-premises per chi non lavora con il cloud di Amazon.

Questo strumento di distribuzione del software presenta funzionalità/funzione di rollback automatico, un'ulteriore rete di sicurezza se qualcosa va storto. Il controllo centralizzato consente di distribuire le applicazioni per diversi traguardi di distribuzione dalla console di CodeDeploy o dalla CLI di Amazon, consentendo un processo più affidabile e coerente.

Le migliori funzionalità/funzione di AWS CodeDeploy

Distribuzioni automatizzate

Integrazione con i servizi AWS

Controllo centralizzato

Tempi di inattività ridotti al minimo

Distribuzioni Lambda

Limiti di AWS CodeDeploy

La configurazione iniziale può essere complessa per i principianti

Limitato all'ecosistema AWS

Possono verificarsi occasionali ritardi nella distribuzione

Prezzi di AWS CodeDeploy

Free per le distribuzioni EC2, Lambda, ECS

0,02 dollari per aggiornamento dell'istanza per uso on-premise

Valutazioni e recensioni su AWS CodeDeploy

G2: 4.2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (3 recensioni)

3. CircleCI

Via CerchioCI CircleCI pone una forte enfasi sulla velocità e sulla flessibilità. Si integra facilmente con i più diffusi sistemi di controllo delle versioni e dispone di supporto per Docker, consentendo agli sviluppatori di mantenere un ambiente di sviluppo e di produzione coerente. Altamente personalizzabile flussi di lavoro migliorano la flessibilità della piattaforma, consentendo ai team di adattare il processo CI/CD alle loro esigenze specifiche.

Grazie al parallelismo e alla cache, CircleCI assicura che il software venga eseguito il più velocemente possibile. I team di sviluppo possono utilizzare i dashboard delle prestazioni per individuare ed eliminare i colli di bottiglia nelle pipeline di distribuzione delle applicazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di CircleCI

Supporto per Docker

Flussi di lavoro personalizzabili

Dashboard delle prestazioni

Parallelismo e caching

Integrazione con i più diffusi sistemi di controllo delle versioni

Limiti di CircleCI

Configurazione complessa per progetti di grandi dimensioni

Minuti di compilazione limitati per il livello gratuito

Il debug delle build fallite può essere impegnativo

Prezzi di CircleCI

Gratuito

Prestazioni: $15/mese

Scala: $2.000/mese

Auto-ospitato: Contattare il settore commerciale per i prezzi

CircleCI valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (450+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 50 recensioni)

4. Gitlab

Via Gitlab Questo strumento di distribuzione continua è nato come semplice sistema di controllo delle versioni utilizzando Git. La sua evoluzione in un sistema completo di controllo delle versioni è stata Strumento DevOps significa che ora fornisce strumenti per ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo. La sua pipeline CI/CD è una parte chiave di questa attenzione. Quando gli sviluppatori commettono modifiche al codice ospitato da Gitlab, i processi CI/CD si svolgono all'interno di Gitlab e non hanno bisogno di affidarsi a provider separati.

Gitlab è noto per il suo approccio fortemente orientato alla comunità. Presenta aggiornamenti regolari e nuove funzionalità che rispondono alle esigenze degli utenti. I piccoli team e le grandi aziende sono invitati a unirsi alla comunità e a fornire feedback per i miglioramenti futuri.

Le migliori funzionalità di Gitlab

CI/CD integrato

Gestione del codice sorgente

Strumenti per il project management agile

Automazioni DevOps

Integrazione di Kubernetes

Limiti di Gitlab

Interfaccia complessa per i principianti

Alcuni problemi occasionali di prestazioni

Limiti ai minuti CI/CD nella versione gratis

Prezzi di Gitlab

Free: 29 dollari al mese

Premium: $29/mese per utente

Ultimate: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Gitlab

G2: 4.5/5 (750+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (950+ recensioni)

5. Octopus Deploy

Via Octopus Deploy Questo software di distribuzione continua ha l'obiettivo di semplificare il processo di distribuzione attraverso automazioni e strumenti di gestione dei rilasci . Octopus Deploy consente di distribuire le applicazioni negli ambienti di test, di gestione temporanea e di produttività, facilitando ai team la gestione delle modifiche al programma. Supporta modelli di distribuzione avanzati, come il rilascio canary e le distribuzioni blue-green o rolling.

Le migliori funzionalità/funzioni di Octopus Deploy

Distribuzioni in più ambienti

Gestione dei rilasci

Integrazione con i server CI più diffusi

Modelli di distribuzione avanzati

Convenzioni integrate

Limiti di Octopus Deploy

Ripida curva di apprendimento iniziale per la configurazione

Interfaccia non intuitiva

Integrazioni integrate limitate rispetto alla concorrenza

Prezzi di Octopus Deploy

Comunità: $10/mese

Professionale: $12/mese

Enterprise: 18 dollari al mese

Valutazioni e recensioni su Octopus Deploy

G2: 4.4/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

6. Bambù

Via Atlassian Bamboo di Atlassian è un potente strumento per il CI/CD che lavora senza problemi con le altre produttività. Le aziende che utilizzano JIRA per il monitoraggio dei problemi e Bitbucket per il controllo delle versioni, possono utilizzare Bamboo per le loro esigenze di CI/CD e ottenere un'esperienza più unificata di quella che possono offrire altri strumenti di distribuzione automatizzata del software.

L'assistenza per i test paralleli automatizzati contribuisce a ottimizzare il flusso di lavoro . Bamboo enfatizza anche la collaborazione, con molte funzionalità/funzioni che facilitano la comunicazione tra team in tutta la pipeline CI/CD.

Le migliori funzionalità/funzione di Bamboo

Flussi di lavoro di ramificazione Git incorporati

Test automatizzati in parallelo

Progetti di distribuzione

Agenti di compilazione personalizzabili

Integrazione con le produttività Atlassian

Limiti di Bamboo

Costi di licenza elevati per i team più grandi

Interfaccia utente obsoleta

Ecosistema di plugin limitato rispetto a Jenkins

Prezzi di Bamboo

A partire da 1.200 dollari all'anno

valutazioni e recensioni su #### Bamboo

G2: 4,1/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 10 recensioni)

7. Codeship

Via Api nuvola Questa piattaforma CI/CD basata su cloud ha come obiettivo la semplicità. È caratterizzata da una configurazione rapida che consente ai team di iniziare a distribuire il codice senza una curva di apprendimento ripida. Le pipeline di test parallele di Codeship rendono più efficiente il test del codice. Grazie al supporto di Docker, i team possono gestire facilmente il ciclo di vita del codice, dal test alla distribuzione.

Codeship si integra con i repository più diffusi, come GitHub e Bitbucket, per garantire l'allineamento con i processi di sviluppo più comuni.

Le migliori funzionalità/funzione di Codeship

Pipeline di test parallele

Supporto per Docker

Configurazione semplice

Integrazione con i più diffusi repository

Tempi di compilazione rapidi

Limiti di Codeship

Opzioni di personalizzazione limitate

Occasionali errori di compilazione

Integrazioni limitate rispetto ad altre piattaforme

Prezzi di Codeship

Starter: $49/mese

Essential: $99/mese

Power: 399 dollari/mese

valutazioni e recensioni di #### Codeship

Capterra: 4.6/5 (15 recensioni)

8. Travis CI

Via IC Travis L'intento originario di Travis CI era la stretta integrazione con GitHub, ma ora lavora con una varietà di repository di codice sorgente. Automatizza le distribuzioni delle applicazioni con diverse funzionalità/funzioni avanzate, come le build matriciali, che consentono di eseguire test su più ambienti.

È in grado di distribuire automaticamente il codice nell'ambiente corretto e offre ai team un modo altamente personalizzabile per distribuire le app, garantendo l'integrazione con tutti i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Travis CI

Integrazione con GitHub

Costruzioni a matrice

Supporto per Docker

Supporto multi-lingua

Funzionalità di distribuzione automatica

Limiti di Travis CI

Configurazione prolissa

I tempi di compilazione possono essere più lenti rispetto ai suoi concorrenti

Prezzi di Travis CI

Bootstrap: $64/mese

Startup: $119/mese

Small Business: $229/mese

Premium: $449/mese

Platino: $779/mese

Valutazioni e recensioni di Travis CI

G2: 4.5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

9. Jenkins

Via Jenkins Il nome più importante tra gli strumenti CI/CD open-source, Jenkins è dotato di un vasto ecosistema di plugin che consente agli sviluppatori una maggiore flessibilità e personalizzazione rispetto alla maggior parte della concorrenza. I plugin sono disponibili non solo per la distribuzione del codice, ma anche per le fasi di costruzione, test e monitoraggio del progetto.

La sua natura open-source e l'ampia e attiva comunità fanno sì che Jenkins si aggiorni frequentemente con le più recenti pratiche di CI/CD.

Le migliori funzionalità/funzione di Jenkins

Esteso ecosistema di plugin

Pipeline come codice

Costruzioni distribuite

Integrazione con i principali sistemi di controllo della versione

Altamente personalizzabile

Limiti di Jenkins

Richiede manutenzione e aggiornamenti regolari

Configurazione iniziale complessa

Alcuni plugin possono avere problemi di compatibilità

Prezzi di Jenkins

Gratuito

Jenkins valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (450+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

10. Burattino

Via Burattino Puppet è uno dei principali strumenti di distribuzione continua, che permette agli sviluppatori di definire la propria infrastruttura di distribuzione utilizzando il codice. La sua coerenza e scalabilità consentono trasferimenti di configurazione facili e veloci.

Grazie al provisioning automatizzato, Puppet garantisce un'allocazione efficiente delle risorse di distribuzione continua. La reportistica in tempo reale fornisce informazioni sulla pipeline di distribuzione continua per una risoluzione proattiva dei problemi. Questo strumento si integra con le più diffuse piattaforme cloud, in modo che gli sviluppatori possano usare Puppet per distribuire il software indipendentemente dalla posizione dell'host.

Le migliori funzionalità/funzione di Puppet

Infrastruttura come codice

Automazioni per il provisioning

Reportistica in tempo reale e consapevole del contesto

Controllo degli accessi basato sui ruoli

Integrazione con i più diffusi provider di cloud

Limiti di Puppet

Curva di apprendimento ripida per i principianti

Il linguaggio specifico per il dominio (DSL) può essere impegnativo

Richiede risorse dedicate per distribuzioni su larga scala

Prezzi di Puppet

Open Source: Gratis

Aziende: Contattare il commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Puppet

G2: 4.2/5 (43 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (24 recensioni)

Iniziare oggi con distribuzioni più efficienti

Abbiamo visto molti ottimi strumenti che il vostro team può utilizzare per automatizzare gran parte dei lavori noiosi che derivano dall'implementazione di un sistema sviluppo del software permettendo loro di concentrarsi sull'aggiunta di funzionalità/funzione e sull'eliminazione dei bug piuttosto che sulla compilazione e la distribuzione del codice.

Per incrementare ulteriormente la produttività, provate a gestire il vostro prossimo progetto con ClickUp. Migliaia di persone hanno già lavorato con ClickUp modelli gratuiti sono disponibili per iniziare e ridurre la curva di apprendimento.