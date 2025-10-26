Comment calculer les points de story en Agile

Dites « points », et votre esprit commencera à penser à une course ou à un jeu. Mais les points de story Agile ont une autre histoire. 😊

Dans la méthodologie Agile, les user stories constituent un outil fiable pour décrire ce qu’un utilisateur souhaite accomplir en utilisant le produit. L’idée est d’encourager les équipes à réfléchir à la manière dont une fonctionnalité sera utilisée et à la raison pour laquelle elle le sera. Par exemple, pour une tâche consistant à ajouter un bouton de connexion à la page d’accueil, la user story serait : En tant que visiteur régulier, je souhaite me connecter facilement depuis la page d’accueil afin de pouvoir accéder rapidement à mon compte.

Mais comment gérer et planifier le travail nécessaire à la mise en œuvre de ces user stories ? Eh bien, la méthode Agile consiste à leur attribuer des points de story.

Dans ce guide, nous allons explorer les tenants et aboutissants de l'utilisation des points de story dans la gestion de projet Agile, en abordant les thèmes suivants :

Étapes à suivre pour l'estimation des points de story

Pièges courants à éviter au cours du processus

Un logiciel qui facilite toutes les estimations Agile

⏰ Résumé en 60 secondes En Agile, les points de story mesurent l'effort, le risque et la complexité nécessaires pour achever une user story

Ils aident les équipes à hiérarchiser et à planifier le travail pendant les sprints, en fournissant une estimation relative de la taille des tâches

L'estimation des points de story implique de comprendre l'effort requis, de choisir une story de référence et de sélectionner une échelle de points (par exemple, celle de Fibonacci).

Les méthodes basées sur le consensus, comme le Planning Poker, aident les équipes à s'accorder sur les valeurs des points de story

Parmi ses avantages, on peut citer une meilleure planification, une meilleure hiérarchisation des priorités et une amélioration continue des processus.

Des outils tels que ClickUp simplifient l'estimation des points de story et améliorent la collaboration et le suivi au sein de l'équipe

Que sont les points de story en Agile ?

Les points de story sont une unité de mesure qui permet d'estimer l'effort global nécessaire à l'achevement d'une user story dans un backlog de produit ou tout autre flux de travail pré-planifié.

Il ne s'agit pas d'un indicateur de performance obligatoire destiné à contraindre les employés ou à pousser les managers à superviser le développement, mais plutôt d'un système de points facultatif permettant d'évaluer la taille relative du travail ou le risque lié à l'achevement d'une user story.

Les points sont généralement calculés juste avant la réunion de planification du sprint. Estimer les points de story à cette étape aide l'ensemble de l'équipe à prendre des décisions éclairées quant aux stories à prioriser dans le backlog du prochain sprint. Dans la plupart des cas, les équipes organisent une réunion d'estimation des points, ou elles attribuent simplement des valeurs aux stories de manière asynchrone en fonction de paramètres tels que la priorité et la capacité de charge de travail.

3 critères clés pour estimer les points de story en Agile

Pour déterminer le nombre de points de story à attribuer à une user story, trois facteurs aident les équipes agiles à évaluer le travail avec précision : l'effort, le risque et la complexité.

1. Effort : volume et intensité du travail requis

L'effort désigne la quantité de travail nécessaire pour achever différentes user stories. Le processus d'estimation relative consiste notamment à répondre à des questions telles que :

Combien de tâches cela implique-t-il ?

À quelles activités de préparation et de suivi devez-vous vous attendre ?

Quel sera le niveau d'effort requis pour chaque tâche et activité de préparation ?

Plus l'effort requis à ces différentes étapes est important, plus une story est susceptible d'avoir de points. Pour calculer rapidement et de manière cohérente vos points de story en fonction de l'effort, de la complexité et du risque, utilisez un calculateur de points de story gratuit. Vous pouvez ainsi effectuer une comparaison en fonction du nombre d'heures que prennent les tâches proposées, par exemple :

Moins de 3 heures pour concevoir un caractère de jeu sur le thème de Noël : 0,5 point d'histoire Une journée de travail pour concevoir une nouvelle fonctionnalité d'application : 2 points de story

Une erreur courante lors du calcul des points de story consiste à les considérer uniquement comme une mesure directe du temps. Si les estimations de durée vous indiquent en termes absolus combien de temps il faudra pour achever une tâche, elles n'offrent pas de mesure relative appropriée du niveau de difficulté d'une tâche par rapport à d'autres tâches.

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2. Risque : incertitude et obstacles potentiels

Ce critère implique de prendre en compte les risques liés au processus, les dépendances vis-à-vis de tâches internes ou de facteurs externes, ainsi que les inconnues du processus de développement. Chaque valeur de point d'histoire contribue au score de risque.

Ainsi, les user stories à haut risque justifieront davantage de points de story, car elles nécessitent une période de marge de manœuvre supplémentaire pour faire face aux défis imprévus qui peuvent survenir. Les équipes Agile peuvent utiliser ces points pour rejeter certaines user stories ou pour gérer et atténuer les risques plus efficacement.

3. Complexité : difficulté technique et subtilités

La complexité ne se résume pas à la difficulté de la tâche, mais dépend également du degré de sophistication et d'implication requis par la solution. Cela inclut l'utilisation de technologies nouvelles ou peu familières, la nécessité de s'appuyer sur des solutions innovantes ou non éprouvées, ainsi que le niveau de difficulté intellectuelle.

Les user stories plus complexes nécessitent généralement davantage de réflexion, de planification et de résolution de problèmes, ce qui se traduit par des story points plus élevés. 💡

Conseil de pro : Utilisez le modèle ClickUp Backlogs and Sprints pour aider les équipes Agile et Scrum à contribuer aux points de story sur un canevas commun. Il comprend des listes de sprints prédéfinies, dotées de champs personnalisés, permettant d'inclure des informations sur les différents critères de comparaison des points de story.

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Avantages de l'utilisation des points de story en Agile

Le processus d'estimation des points de story implique une discussion et un consensus entre les membres de l'équipe Agile ou Scrum, ce qui favorise la collaboration et un partage de la compréhension des tâches. Voici quelques autres avantages notables :

Comment calculer les points de story en Agile : 6 étapes simples

Une estimation en points de story est efficace si elle permet de mieux comprendre le travail et facilite la planification et la hiérarchisation des priorités. Cependant, le processus de calcul des points et de leur conversion en heures n'est pas vraiment simple.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons combiné les bonnes pratiques standard des méthodologies Agile avec des conseils concrets afin de vous proposer six étapes pour calculer efficacement les points de story Agile. ✨

Nous proposons également une vidéo explicative qui facilite la compréhension :

Étape 1 : Comprendre l'effort global requis pour chaque user story

S'assurer que l'équipe comprend bien les user stories ou les fonctionnalités à mettre en œuvre est une première étape importante. Cela implique de discuter des objectifs de réalisation, des exigences de préparation et des défis potentiels associés à la story.

Pour que cette étape soit une réussite, vous devez structurer la communication au sein de l'équipe autour des user stories de manière productive, à l'aide d'un logiciel de qualité. Nous avons la solution idéale : ClickUp, une plateforme tout-en-un dédiée à la productivité et à la collaboration.

Planifiez régulièrement des réunions de raffinement du backlog ou de preparation des user stories à l'aide de la vue Calendrier de ClickUp, et profitez de ces sessions pour examiner et discuter des user stories en collaboration. Vous pouvez créer et modifier en collaboration les détails de chaque user story à l'aide de ClickUp Docs. Les membres de l'équipe peuvent contribuer simultanément, ce qui rend l'estimation dynamique et interactive.

Mettez facilement en forme vos documents et collaborez avec votre équipe sans chevauchement dans ClickUp

La vue Chat de ClickUp permet de discuter de manière fluide avant et après les sprints. Pour les équipes asynchrones, des fonctionnalités telles que les commentaires et les Mentions peuvent être utilisées pour poser des questions et demander des précisions.

Ajoutez des membres de l'équipe aux discussions et collaborez avec ClickUp Chat dans un seul espace pour éviter de passer d'un logiciel à l'autre

Astuce : Vous pouvez désormais utiliser le générateur d'histoires utilisateur basé sur l'IA dans ClickUp 3.0 pour créer des histoires utilisateur claires et cohérentes à l'aide d'instructions simples et accélérer le processus d'estimation des points.

🎯À lire également : Comment utiliser l'IA pour les user stories dans le développement Agile

Étape 2 : Choisissez une story de référence

Choisissez une user story simple et bien comprise comme base de référence. En général, un chef de projet ou un membre senior de l'équipe attribue des valeurs, souvent un seul point de story, qui serviront d'échelle de comparaison pour les autres stories.

Pour la plupart des équipes agiles, l'utilisation d'une seule story de référence simplifie le processus. Cependant, certaines équipes préfèrent disposer de plusieurs stories de référence pour obtenir une estimation relative plus précise, notamment lorsque le projet englobe différents types de tâches. Chaque story de référence peut représenter une catégorie de tâche ou un niveau de complexité différent, offrant ainsi un cadre d'estimation plus nuancé.

ClickUp propose de nombreux outils pour configurer et comparer des user stories de référence. Utilisez les champs personnalisés pour attribuer et afficher les paramètres de mesure de chaque user story de référence. Vous pouvez même transformer ces user stories en tâches et les comparer dans la vue Tableau de ClickUp. L'idée est d'examiner d'un seul coup d'œil ces valeurs ou exigences relatives en termes de complexité, d'effort et de risque.

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Étape 3 : Déterminez la méthode de séquencement avant d'attribuer la valeur numérique réelle

Une fois que vous disposez de vos user stories de référence, discutez du nombre de points de story à attribuer aux différents niveaux d'effort. Vous pouvez appliquer les séquences suivantes :

Échelle linéaire : 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Séquence de Fibonacci : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

De nombreuses équipes utilisent une séquence de Fibonacci pour attribuer des points de story, chaque point représentant la somme des deux nombres qui le précèdent. Par rapport au système de points linéaire, cette séquence reflète mieux l'incertitude inhérente aux stories plus importantes : plus la story est grande, plus l'incertitude est grande, d'où un écart plus important entre les points. Les nombres de 1 à 8 sont principalement utilisés pour des tâches précises, tandis que 13, 21, 34, 55 et au-delà peuvent être utilisés pour des tâches de plus grande envergure.

Astuce : Utilisez la vue Tableur de ClickUp pour noter les points de chaque user story dans un espace de travail de type feuille de calcul. Vous pouvez utiliser un code couleur pour rendre la comparaison rapide et intuitive.

Créez une vue comparative des points de story, avec les personnes assignées et les niveaux de complexité indiqués par des codes de couleur

N'oubliez pas de rester simple ! À cette étape, trop réfléchir aux points de story ou rendre le processus d'estimation trop détaillé peut vous ralentir. Cherchez à simplifier les choses et à ne pas les compliquer inutilement.

Étape 4 : Consigner le consensus de l'équipe

Utilisez une technique d'estimation fondée sur le consensus, comme le Planning Poker. Dans cette méthode, un membre senior de l'équipe utilise un jeu de cartes sur lesquelles sont inscrits des nombres représentant des points de story, et chaque membre junior de l'équipe effectue une sélection de carte qui correspond à son estimation de la story.

Tous les membres de l'équipe dévoilent simultanément les cartes qu'ils ont choisies. S'il existe un écart significatif entre les estimations, les participants discutent de leur raisonnement, puis révisent leurs estimations et effectuent la sélection de nouvelles cartes. Ce processus est répété jusqu'à ce que l'équipe parvienne à un consensus ou à une estimation proche.

Les tableaux blancs ClickUp constituent une excellente plateforme pour réaliser des estimations de points de story en temps réel, en particulier pour les équipes à distance. Utilisez la toile infinie pour créer une matrice d'estimation des points de story, et les membres de l'équipe peuvent dévoiler leurs « cartes » virtuelles en ajoutant des notes autocollantes avec leurs points estimés. Ils peuvent ajouter des commentaires, poser des questions ou fournir des détails supplémentaires pour justifier leurs estimations.

Réfléchissez aux points de story avec votre équipe en temps réel sur les tableaux blancs ClickUp, faciles à utiliser

Étape 5 : Enregistrez les estimations des points de story

Une fois le consensus atteint, notez les points de story pour chaque user story. Dans ClickUp, vous pouvez utiliser les points de sprint pour attribuer des points aux stories et planifier ce que l'équipe peut accomplir au cours d'un sprint. Ajoutez-les à n'importe quelle tâche, ou même répartissez-les entre plusieurs responsables!

Vous pouvez également utiliser des cartes de sprint pour créer des tableaux de bord personnalisés qui offrent une vue d'ensemble de l'avancement du sprint, des performances de l'équipe et de la distribution de la charge de travail, grâce au suivi des points de story. Voici nos favoris :

Les cartes de vélocité indiquent le nombre de points de story achevés lors des sprints précédents. La vélocité d'une équipe offre une perspective historique qui aide le chef de projet à réaliser les prévisions pour les capacités des sprints futurs.

Les cartes de burndown indiquent le travail restant par rapport au temps restant dans le sprint. Elles aident les équipes à vérifier si elles sont en bonne voie pour achever leurs engagements de sprint en fonction des points de story attribués aux tâches.

Les cartes de progression permettent de suivre le travail total effectué par rapport au travail total prévu pour le sprint, exprimé en points de story. Cela peut être utile pour visualiser la progression et les changements de périmètre.

Suivez la progression et visualisez les jalons grâce aux cartes Burnup dans les tableaux de bord ClickUp

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments à mener, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent fragmenté et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp assure une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Étape 6 : Affiner l'estimation des points de story grâce à l'expérience

À mesure que l'équipe achevait davantage de sprints et acquiert une meilleure compréhension de sa capacité de travail et de la complexité des différents types d'histoires, elle est mieux à même de discuter de ce qui a été surestimé ou sous-estimé et pourquoi, en tirant les leçons de ces écarts. Les chefs de projet doivent être prêts à revoir et à ajuster les points d'histoire à mesure qu'ils acquièrent davantage de connaissances ou si les exigences globales du projet changent.

Cependant, passer en revue les estimations passées et noter les écarts peut prendre beaucoup de temps. Heureusement, vous pouvez configurer les automatisations ClickUp pour signaler automatiquement toutes les tâches dont les estimations présentaient des écarts significatifs, afin de les examiner plus en détail.

De plus, les objectifs ClickUp permettent aux équipes de définir des objectifs spécifiques, de suivre la progression et de rester en phase avec les efforts d'amélioration. Par exemple, vous pourriez vous fixer comme objectif d'améliorer la corrélation entre l'effort estimé et l'effort réel requis d'un certain pourcentage.

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Les fonctionnalités de rapports natives de ClickUp peuvent également aider les équipes à évaluer si leurs processus d'estimation s'améliorent au fil du temps.

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3 défis à relever pour une estimation plus précise des points de story en Agile

Le processus de transition entre la gestion traditionnelle du backlog produit et l'estimation des points de story en Agile est complexe. Ajoutez à cela d'autres facteurs liés à la psychologie humaine et à la culture d'entreprise, et vous vous retrouvez face à un véritable problème. Voici trois défis courants et ce que vous devez faire pour les relever :

1. Préférence pour les estimations de durée

Les équipes qui passent des estimations traditionnelles basées sur le temps à l'estimation par points de story rencontrent souvent des difficultés. On a tendance à considérer la valeur d'un point de story en termes de temps — par exemple, en assimilant un point de story au nombre d'heures ou de jours nécessaires —, ce qui va à l'encontre de l'objectif de cette unité plus abstraite.

Solution

Les estimations de durée sont profondément ancrées dans de nombreuses cultures et pratiques organisationnelles. Changer cela nécessite non seulement d'apprendre une nouvelle technique, mais aussi un changement fondamental dans la façon dont le travail et la productivité sont perçus.

Dans un premier temps, combinez les estimations de durée avec les points de story pour aider votre équipe à s'adapter, puis supprimez progressivement les estimations de durée à mesure que l'équipe se familiarise avec les points de story.

2. Ancrage et biais de confirmation

Les biais psychologiques peuvent également influencer le processus d'estimation :

L'ancrage se produit lorsque des individus s'appuient trop fortement sur une information initiale, l'ancrage symbolique, pour prendre des décisions — par exemple, la première estimation exprimée peut influencer indûment le reste de l'équipe, conduisant à des résultats biaisés ⚓

Le biais de confirmation peut amener les membres de l'équipe à approuver des estimations qui confirment leurs idées préconçues, lesquelles ne sont pas nécessairement vraies

Solution

La prise de conscience est la première étape pour atténuer les biais psychologiques et leur impact. Demandez aux membres de l'équipe de noter leurs estimations de manière indépendante avant le partage, ou veillez à ce que les cartes soient dévoilées simultanément avec les autres lors du Planning Poker afin de réduire l'influence des opinions révélées.

3. La pression de se conformer

Au sein d'une équipe, il peut exister une pression implicite pour se conformer à l'opinion majoritaire ou aux points de vue des membres les plus dominants ou les plus expérimentés. Cela peut étouffer les opinions individuelles, conduisant à des estimations moins précises ou moins honnêtes, en particulier dans les environnements où le désaccord est découragé et où l'harmonie et le consensus sont survalorisés.

Solution

Favorisez un environnement dans lequel les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour discuter de leur raisonnement sans craindre d'être jugés ou de provoquer des conflits. Recherchez activement et prenez en compte différents points de vue, en particulier ceux des membres de l'équipe qui pourraient avoir une perspective ou un parcours différent. L'estimation collaborative, à laquelle tous les membres de l'équipe contribuent, est essentielle.

Maîtriser les points de story et les projets Agile

Si vous passez à l'estimation par points de story, faites-le correctement avec ClickUp. 🌸

La plateforme offre une suite complète de fonctionnalités pour la gestion des projets Agile et des sprints. Par exemple, les tâches, sous-tâches et checklists fournissent une structure hiérarchique permettant d'organiser le travail, ce qui est essentiel pour toutes les techniques d'estimation des points d'histoire. Voici comment :

Les tâches ClickUp représentent des unités de travail individuelles, qui peuvent être assimilées à des stories ou à des fonctionnalités dans les méthodologies de gestion de projet Agile. Les sous-tâches permettent de décomposer des tâches complexes en éléments plus détaillés, facilitant ainsi une gestion et une estimation plus précises du travail. listes de contrôle intégrées aux tâches ou sous-tâches permettent de répertorier les critères d'acceptation des points de story. Vous pouvez également ajouter Lesintégrées aux tâches ou sous-tâches permettent de répertorier les critères d'acceptation des points de story. Vous pouvez également ajouter des actions à mener , en fournissant des étapes claires pour la réalisation et en vous assurant qu'aucun aspect d'une tâche n'est négligé ✅

Ajoutez des points de sprint dans une tâche ClickUp pour faire avancer vos projets

ClickUp propose des dizaines de modèles Agile préconfigurés pour s'adapter aux flux de travail courants de cette méthodologie. Ces modèles comprennent des structures prédéfinies qui s'alignent sur les pratiques Agile telles que la planification de sprint, l'affinement du backlog et les résumés rapides quotidiens.

Les modèles peuvent accélérer le processus d'installation de nouveaux projets Agile, en garantissant le respect des bonnes pratiques et en permettant à l'équipe de se mettre rapidement au travail avec une structure familière. Par exemple, le modèle gratuit ClickUp Agile Story vous aide à créer et à gérer sans effort des user stories dans un cadre Agile, réduisant ainsi la charge administrative des chefs d'équipe.

Télécharger ce modèle Le modèle de story Agile est conçu pour aider votre équipe à aligner les objectifs individuels sur les objectifs généraux afin d'optimiser l'efficacité

De l'histoire à la gloire : calculez les points de story en Agile avec ClickUp

Avec ClickUp, la conception et la mise en œuvre des points de story en Agile se font sans stress. La plateforme facilite l'organisation des méthodologies Agile en fournissant un cadre intuitif pour la gestion des stories et des points de story, en facilitant la planification efficace des sprints et en améliorant la collaboration au sein de l'équipe.

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