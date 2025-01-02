Comment utiliser l'IA pour les histoires d'utilisateurs dans le développement agile

Tout bon produit commence par des récits simples, axés sur l'utilisateur, qui guident les équipes Agile vers la résolution de problèmes concrets. Comme le souligne l'expert en leadership Simon Sinek, "les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites", ce qui montre bien l'importance des récits d'utilisateurs, qui vont au-delà de la description des fonctionnalités pour traduire les besoins des utilisateurs en récits exploitables.

De bonnes histoires d'utilisateurs transforment le simple fait d'écrire du code en une mission visant à apporter une valeur réelle, en se concentrant sur les besoins de l'utilisateur. Et rédiger des récits d'utilisateurs clairs et exploitables peut s'avérer difficile. C'est là que l'IA intervient, en permettant aux équipes de créer de meilleures histoires plus rapidement et avec précision.

Dans cet article, nous allons voir comment utiliser l'IA pour les récits d'utilisateurs. Nous examinerons également les stratégies d'intégration de l'IA dans les flux de travail Agile et les bonnes pratiques pour rédiger des récits d'utilisateurs convaincants.

Qu'est-ce qu'un récit utilisateur ?

Dans le cadre du développement Agile, les récits d'utilisateurs sont des descriptions concises et directes d'une fonctionnalité ou d'une fonction du point de vue de l'utilisateur final. Elles se concentrent sur le qui, le quoi et le pourquoi, en veillant à ce que l'équipe de développement maintienne une perspective claire et centrée sur l'utilisateur.

Une histoire d'utilisateur typique suit ce modèle :

En tant que [rôle de l'utilisateur], je veux [fonction] pour que [avantage ou valeur].

Exemple : "En tant que client, je veux réinitialiser mon mot de passe facilement afin de retrouver l'accès à mon compte sans avoir à contacter l'assistance."

Cette simplicité fait des histoires d'utilisateurs un outil essentiel pour une communication efficace entre les parties prenantes, les équipes Agile et les développeurs, en évitant l'ambiguïté des documents d'exigences traditionnels.

👀 Le saviez-vous ? Le concept de récits d'utilisateurs a été popularisé dans les années 1990 par Kent Beck dans le cadre de la programmation extrême (XP), qui met l'accent sur le développement centré sur l'utilisateur.

Composants d'un récit d'utilisateur

Pour être efficaces, les récits d'utilisateurs doivent être clairs, structurés et adaptables. La combinaison de cadres tels que PAVA, 4C et INVEST permet aux équipes agiles de créer des récits d'utilisateur exploitables qui tiennent compte des besoins de l'utilisateur. Voici comment chaque cadre contribue à la rédaction d'histoires d'utilisateurs de haute qualité.

Cadre PAVA

Le cadre PAVA est une approche simplifiée qui permet de créer des histoires d'utilisateurs convaincantes en se concentrant sur quatre éléments essentiels :

Persona: Cet élément identifie le rôle de l'utilisateur, ce qui aide l'équipe à concevoir la fonctionnalité en évitant les fonctions génériques ou non pertinentes. Par exemple, "En tant que [nouveau client s'inscrivant à un service]". Veillez à ce que les personas correspondent aux personas utilisateurs élaborés pendant la phase de découverte afin de maintenir la cohérence tout au long du cycle de vie du produit

Cet élément identifie le rôle de l'utilisateur, ce qui aide l'équipe à concevoir la fonctionnalité en évitant les fonctions génériques ou non pertinentes. Par exemple, "En tant que [nouveau client s'inscrivant à un service]". Veillez à ce que les personas correspondent aux personas utilisateurs élaborés pendant la phase de découverte afin de maintenir la cohérence tout au long du cycle de vie du produit Action: L'action définit la tâche ou la fonctionnalité spécifique souhaitée par l'utilisateur, en veillant à ce que l'histoire décrive une fonctionnalité exploitable. Utilisez des verbes qui définissent clairement ce que l'utilisateur veut faire (par exemple, charger, rechercher, télécharger) pour plus de précision. Par exemple, "Je veux [suivre mes achats récents]"

L'action définit la tâche ou la fonctionnalité spécifique souhaitée par l'utilisateur, en veillant à ce que l'histoire décrive une fonctionnalité exploitable. Utilisez des verbes qui définissent clairement ce que l'utilisateur veut faire (par exemple, charger, rechercher, télécharger) pour plus de précision. Par exemple, "Je veux [suivre mes achats récents]" Valeur: Il s'agit de l'avantage attendu par l'utilisateur, qui lie la tâche à ses objectifs et garantit des résultats tangibles. Concentrez-vous sur les résultats qui sont centrés sur l'utilisateur et qui correspondent aux objectifs de l'entreprise, garantissant ainsi des avantages mutuels. Par exemple, "Pour que [je puisse surveiller mes dépenses et prendre des décisions éclairées]"

Il s'agit de l'avantage attendu par l'utilisateur, qui lie la tâche à ses objectifs et garantit des résultats tangibles. Concentrez-vous sur les résultats qui sont centrés sur l'utilisateur et qui correspondent aux objectifs de l'entreprise, garantissant ainsi des avantages mutuels. Par exemple, "Pour que [je puisse surveiller mes dépenses et prendre des décisions éclairées]" *Critères d'acceptation : conditions mesurables qui définissent ce qui est "Terminé", garantissant la clarté et validant la fonction au fur et à mesure que vous rédigez des histoires d'utilisateurs. Exemple : L'historique des achats est dans l'ordre chronologique inverse Les utilisateurs peuvent télécharger les reçus au format PDF



💡Pro Tip:Définir les critères en collaboration avec les développeurs, les testeurs et les parties prenantes afin que tout le monde soit sur la même page

Le cadre des 4C

Ce cadre fondateur met l'accent sur la collaboration et l'adaptabilité lors de la génération de récits d'utilisateurs. Il se concentre sur les aspects clés suivants :

Carte: Elle représente la façon dont une histoire d'utilisateur est écrite, comme une note sur une carte d'index. Typiquement écrit comme : cette forme permet d'éviter que des détails inutiles et des hypothèses de conception n'empiètent sur l'objectif final

Elle représente la façon dont une histoire d'utilisateur est écrite, comme une note sur une carte d'index. Typiquement écrit comme : cette forme permet d'éviter que des détails inutiles et des hypothèses de conception n'empiètent sur l'objectif final Conversation: Il s'agit d'un dialogue interactif entre les parties prenantes afin de clarifier le contexte, la fonction et la valeur de l'histoire de l'utilisateur. Les entreprises utilisent des ateliers, des sessions de brainstorming ou des outils de collaboration alimentés par l'IA pour ces discussions

Il s'agit d'un dialogue interactif entre les parties prenantes afin de clarifier le contexte, la fonction et la valeur de l'histoire de l'utilisateur. Les entreprises utilisent des ateliers, des sessions de brainstorming ou des outils de collaboration alimentés par l'IA pour ces discussions Confirmation: Il s'agit de créer des critères d'acceptation pour définir quand l'histoire d'utilisateur est " Terminé ", en s'assurant que la fonctionnalité fonctionne comme prévu. Quelques exemples :

Les éléments du panier persistent pendant 30 jours Les utilisateurs peuvent supprimer des éléments du panier en un seul clic

Il s'agit de créer des critères d'acceptation pour définir quand l'histoire d'utilisateur est " Terminé ", en s'assurant que la fonctionnalité fonctionne comme prévu. Quelques exemples : Contexte: Il s'agit d'une vue d'ensemble qui explique pourquoi l'histoire de l'utilisateur a de l'importance dans le cadre plus large du projet ou de l'environnement technique. Il lie l'histoire au sprint ou au backlog en termes de pertinence et de priorité. Il inclut les dépendances, les intégrations API ou les exigences réglementaires

Cadre INVEST

Le cadre INVEST se concentre sur l'évaluation de la qualité des histoires d'utilisateurs :

Indépendants : Les histoires d'utilisateurs doivent être autonomes, ce qui permet une certaine flexibilité dans la hiérarchisation des priorités. Par exemple, la création d'un profil ne doit pas dépendre du téléchargement de photos

: Les histoires d'utilisateurs doivent être autonomes, ce qui permet une certaine flexibilité dans la hiérarchisation des priorités. Par exemple, la création d'un profil ne doit pas dépendre du téléchargement de photos Négociable : Les histoires doivent pouvoir être affinées et faire l'objet d'une collaboration. Par exemple, les histoires de filtres de recherche peuvent évoluer en fonction des commentaires

: Les histoires doivent pouvoir être affinées et faire l'objet d'une collaboration. Par exemple, les histoires de filtres de recherche peuvent évoluer en fonction des commentaires Précieux : Chaque histoire doit apporter une valeur claire. Par exemple, le suivi des commandes en temps réel est bénéfique pour l'utilisateur

: Chaque histoire doit apporter une valeur claire. Par exemple, le suivi des commandes en temps réel est bénéfique pour l'utilisateur Estimable : Les histoires doivent être suffisamment claires pour permettre d'estimer l'effort. Cela vous aide à dominer le sprint le forfait et l'allocation des ressources. Par exemple, l'intégration d'une API connue est plus facile à estimer que celle d'une API inconnue

: Les histoires doivent être suffisamment claires pour permettre d'estimer l'effort. Cela vous aide à dominer le sprint le forfait et l'allocation des ressources. Par exemple, l'intégration d'une API connue est plus facile à estimer que celle d'une API inconnue Petites : Les Sprints doivent être gérables au cours d'un sprint, en évitant les dérives. Par exemple, se concentrer sur l'authentification de l'utilisateur, et non sur la gestion achevée du compte

: Les Sprints doivent être gérables au cours d'un sprint, en évitant les dérives. Par exemple, se concentrer sur l'authentification de l'utilisateur, et non sur la gestion achevée du compte Testable : Les histoires doivent avoir des critères d'acceptation pour valider la fonction. Par exemple, les résultats d'une recherche doivent se charger en moins de deux secondes

La combinaison des cadres 4C, PAVA et INVEST permet de s'assurer que les histoires d'utilisateurs :

Traitent de la personne à qui s'adresse l'histoire, de ce qu'elle veut accomplir et de la raison pour laquelle elle veut le faire (PAVA)

Facilitent la collaboration et la synchronisation grâce à la carte, la discussion, la confirmation et le contexte (les quatre C)

Répondent à des normes élevées de qualité et d'agilité (INVEST)

Cette approche globale résulte en des récits bien structurés et centrés sur l'utilisateur qui renforcent la collaboration et améliorent les flux de travail Agile.

Maintenant que vous savez ce que sont les récits d'utilisateurs, voyons pourquoi vous avez besoin d'un générateur de récits d'utilisateurs.

Avantages de l'utilisation d'un générateur de récits d'utilisateurs

Un générateur d'histoires d'utilisateurs Agile automatise la création d'histoires.

Voici un aperçu rapide de son travail :

Recueillir les données : Les utilisateurs ou les outils fournissent des détails tels que le persona, la fonctionnalité et le résultat de l'histoire

: Les utilisateurs ou les outils fournissent des détails tels que le persona, la fonctionnalité et le résultat de l'histoire Appliquer le modèle : Le générateur utilise une forme standard, par exemple : "En tant que $$a$a$, je veux $$a$a$ctiver une fonctionnalité pour $$a$ctiver un résultat"

: Le générateur utilise une forme standard, par exemple : "En tant que $$a$a$, je veux $$a$a$ctiver une fonctionnalité pour $$a$ctiver un résultat" Générer une histoire : L'IA ou les règles alimentent le modèle en fonction des entrées ou des données historiques

: L'IA ou les règles alimentent le modèle en fonction des entrées ou des données historiques Ajouter des critères d'acceptation : Des critères automatisés garantissent que l'histoire est mesurable et achevée

: Des critères automatisés garantissent que l'histoire est mesurable et achevée Intégrer et affiner : Les histoires sont ajoutées aux outils Agile (par ex, ClickUp ou Jira) pour la révision par l'équipe et le forfait

Il assure la clarté et la cohérence de la rédaction des histoires d'utilisateurs, permettant aux équipes de se concentrer sur l'exécution. Voici sa valeur :

Efficacité temporelle: Générer rapidement des histoires d'utilisateurs détaillées, permettant aux équipes de se concentrer sur les points suivants la planification rétrospective du sprint et sur l'affinement du backlog

Générer rapidement des histoires d'utilisateurs détaillées, permettant aux équipes de se concentrer sur les points suivants la planification rétrospective du sprint et sur l'affinement du backlog Cohérence et clarté: Assurer une mise en forme uniforme en utilisant des cadres tels que INVEST, améliorant ainsi la communication au sein de l'équipe

Assurer une mise en forme uniforme en utilisant des cadres tels que INVEST, améliorant ainsi la communication au sein de l'équipe L'accent mis sur l'utilisateur: Adapter les histoires aux besoins des utilisateurs, en mettant l'accent sur les objectifs et les avantages pour une valeur maximale

Adapter les histoires aux besoins des utilisateurs, en mettant l'accent sur les objectifs et les avantages pour une valeur maximale Personnalisation et flexibilité: Commencez par des histoires pré-générées et adaptez-les aux besoins du projet

Commencez par des histoires pré-générées et adaptez-les aux besoins du projet Amélioration de la collaboration: Favorise une meilleure coopération entre les chefs de produit, les développeurs et les autres rôles

Favorise une meilleure coopération entre les chefs de produit, les développeurs et les autres rôles Réduction des erreurs: Minimiser les erreurs en utilisant des modèles structurés pour des flux de travail plus fluides

Minimiser les erreurs en utilisant des modèles structurés pour des flux de travail plus fluides Accessibilité pour les équipes non techniques: Simplifier la création d'histoires pour des applications plus larges, en aidant la gestion des produits et les efforts de l'expérience client

L'IA dans la génération d'histoires d'utilisateurs

Un générateur de récits d'utilisateurs alimenté par l'IA va plus loin en utilisant l'intelligence artificielle pour analyser les entrées, suggérer des améliorations et générer des récits d'utilisateurs plus détaillés et adaptés. Examinons-les de plus près.

Pourquoi utiliser l'IA pour générer des récits d'utilisateurs ?

La capacité de l'IA à générer des récits utilisateurs peut offrir des avantages transformateurs aux équipes Agile en améliorant l'efficacité, la cohérence et l'adaptabilité. Dans de tels cas, les outils IA de génération de récits d'utilisateurs agissent comme un "membre silencieux de l'équipe", en automatisant les tâches répétitives et en libérant les développeurs pour qu'ils se concentrent sur la créativité et le développement centré sur l'utilisateur.

Comprendre comment l'IA améliore la création de récits d'utilisateurs vous permet de voir comment les récits peuvent être rendus plus percutants. Voici comment l'IA y parvient.

L'automatisation permet de gagner du temps

Les outils d'IA générateurs de récits d'utilisateurs automatisent les aspects laborieux de la génération de récits d'utilisateurs, tels que la collecte d'insights à partir de grands volumes de commentaires d'utilisateurs.

Par exemple, l'IA peut passer au crible les commentaires des clients, les tickets d'assistance et les données des sondages pour identifier les thèmes et les besoins récurrents, créant ainsi des récits utilisateurs agiles en quelques secondes plutôt qu'en plusieurs jours. Cette efficacité permet aux équipes Agile de se concentrer sur la stratégie et l'exécution plutôt que sur la rédaction manuelle.

🧠 Fun Fact : La [] peut débloquer une

boost de productivité de 20 à 50 %

pour les responsables du développement de logiciels !

Améliore la précision et la cohérence

Les générateurs de récits d'utilisateurs basés sur l'IA utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour créer des récits d'utilisateurs bien structurés et précis en tenant compte des besoins de l'utilisateur.

En éliminant les risques d'erreur humaine et de mise en forme incohérente, l'IA veille à ce que tous les récits utilisateur suivent un cadre de travail abonné, tel que INVEST, ce qui facilite leur mise en œuvre et leur hiérarchisation.

Fournit des suggestions perspicaces

Les outils IA avancés analysent les schémas dans le comportement et les commentaires des utilisateurs, découvrant ainsi des opportunités cachées d'innovation.

Par exemple, si de nombreux utilisateurs ont du mal avec une fonctionnalité spécifique, l'IA peut générer des récits d'utilisateurs abordant ces points de douleur, garantissant ainsi que le logiciel répond plus efficacement aux attentes des utilisateurs.

Facilite la collaboration entre les équipes

Les récits utilisateurs générés par l'IA favorisent une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe en fournissant un langage et une structure communs. Cette compréhension partagée permet aux parties prenantes, aux développeurs et aux chefs de produit de rester sur la même page pendant la planification et l'exécution du sprint.

Maintenant que vous avez vu comment utiliser l'IA pour améliorer la création de récits d'utilisateur, examinons quelques stratégies pour perfectionner cette compétence.

Stratégies pour la génération de récits utilisateurs pilotée par l'IA

Des stratégies efficaces sont essentielles pour créer un bon récit utilisateur. Non seulement elles font en sorte d'assurer la cohérence avec les besoins des utilisateurs, mais elles améliorent également la qualité globale du développement du produit.

Intégrer les boucles de retour d'information

Utilisez des outils IA pour analyser en continu les commentaires des utilisateurs provenant de diverses sources, telles que les médias sociaux, les évaluations de produits ou les sondages internes. Cette approche permet de s'assurer que les histoires d'utilisateurs générées restent contextuellement pertinentes et centrées sur l'utilisateur tout au long du cycle de vie du projet.

Personnaliser les sorties

Adaptez les outils d'IA aux flux de travail et aux priorités propres à votre équipe. De nombreux outils permettent une personnalisation pour s'adapter à des

backlogs de produits

ce qui permet aux équipes de se concentrer sur les histoires d'utilisateurs qui apportent la plus grande valeur.

Équilibrer les perspectives humaines avec les résultats de l'IA

Alors que l'IA excelle dans l'analyse des données et la reconnaissance des formes, l'apport humain reste crucial pour contextualiser et hiérarchiser les récits d'utilisateurs. Les équipes agiles peuvent utiliser l'IA comme point de départ et affiner les récits utilisateurs générés pour qu'ils correspondent aux objectifs stratégiques et aux visions plus larges du projet.

Utiliser les fonctionnalités de priorisation

Les outils d'IA peuvent classer les user stories en fonction de l'impact sur les utilisateurs, de la complexité du développement ou de la valeur Business. Cette hiérarchisation permet aux équipes Agile de se concentrer sur la livraison des fonctionnalités les plus critiques en premier, ce qui améliore les délais de mise sur le marché et la satisfaction des clients.

En gardant ces stratégies à l'esprit, explorons comment utiliser efficacement un générateur de récits de l'IA.

Les générateurs de récits d'utilisateurs IA aident les équipes Agile à produire rapidement des récits d'utilisateurs clairs et exploitables et à assurer la cohérence de l'équipe. L'un de ces outils est ClickUp pour les équipes de logiciels.

Il s'agit d'une plateforme de gestion de projet et de collaboration tout-en-un que vous pouvez utiliser lors de la création de récits d'utilisateurs. Grâce à ses outils alimentés par l'IA, ClickUp aide les équipes à rédiger des récits d'utilisateurs bien définis, en les intégrant au processus global de gestion de projet.

Réalisez votre sprint plus rapidement en utilisant des histoires d'utilisateurs simples et adaptées grâce à ClickUp

Pour tirer le meilleur parti des outils alimentés par l'IA pour la création de récits d'utilisateurs, il est essentiel de les utiliser efficacement.

Voici un résumé rapide des étapes clés de l'utilisation de l'IA pour réaliser des récits utilisateurs :

TL;DR checklist pour l'utilisation de l'IA pour les récits d'utilisateurs

Définissez votre objet

Saisir le contexte spécifique au projet

Personnaliser les invitations, instructions pour plus de précision

Répéter et affiner

Utiliser l'IA pour améliorer les histoires existantes

Collaborer avec les équipes

Incorporer des modèles de récits d'utilisateurs

Maintenant, explorons ces étapes en détail.

1. Définir votre objet

Identifiez la fonctionnalité ou la fonction que vous souhaitez aborder. Que vous travailliez sur une application mobile, un service web ou une amélioration de produit, le fait d'avoir un objectif clair garantit que vos histoires générées par l'IA correspondent aux besoins de votre équipe.

🧠 Fun Fact: L'histoire utilisateur moyenne ne fait qu'environ 10 à 20 mots, et pourtant elle peut définir l'épine dorsale d'une fonctionnalité ou d'un flux de travail entier !

2. Saisir le contexte spécifique au projet

Fournissez des détails pertinents, tels que les profils d'utilisateurs cibles, les points douloureux et les résultats souhaités.

Les outils d'IA tels que ClickUp Brain se nourrissent du contexte et fournissent des histoires d'utilisateurs personnalisées et exploitables, basées sur les informations que vous leur fournissez. ClickUp Brain peut également analyser les tâches, les projets et les objectifs de sprint existants dans votre environnement ClickUp pour comprendre les priorités et les points de sprint actuels de l'équipe. Il peut identifier des modèles dans votre backlog et aligner les histoires d'utilisateurs avec des épiques ou des thèmes actifs.

Après avoir généré l'histoire, ClickUp Brain peut automatiquement ajouter des critères d'acceptation mesurables et exploitables, garantissant ainsi la clarté pour l'équipe de développement.

Par exemple, si l'histoire concerne la "génération de rapports de campagne marketing", il peut suggérer des critères tels que :

Les utilisateurs peuvent filtrer les rapports par date

Les rapports affichent les taux de clics et de discussion

Le plus intéressant ? Comme Brain est intégré à l'espace de travail ClickUp, les histoires générées peuvent être directement ajoutées à des listes spécifiques, liées à des épiques et classées par ordre de priorité pour les sprints ou les backlogs. Les dépendances et l'automatisation peuvent être configurées immédiatement dans ClickUp.

Avec ClickUp Brain, la génération d'histoires utilisateur détaillées et cohérentes devient plus rapide, plus précise et conforme à l'évolution des besoins du projet.

Un utilisateur de Reddit a partagé la façon dont les outils alimentés par l'IA, comme ClickUp Brain, les ont aidés à donner un coup de fouet aux projets et à créer du contenu de manière efficace.

"Je l'utilise [ClickUp Brain] tout le temps pour démarrer le travail. Besoin d'écrire un blog ? Commencez par Brain. Vous avez besoin de créer une matrice de compétences pour améliorer vos connaissances ? Commencez avec Brain. Vous avez besoin de créer un modèle d'e-mail pour contacter vos clients ? Démarrer avec Brain !

il est très efficace pour vous aider à lancer des projets ou à commencer à rédiger une ébauche de contenu

Leur expérience personnelle met en évidence la façon dont vous pouvez également utiliser des outils IA pour simplifier le processus de création de récits d'utilisateurs afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui compte - fournir de la valeur et améliorer les expériences des utilisateurs.

3. Personnaliser les invitations, pour plus de précision

Utilisez des invitations qui sont détaillées et spécifiques. Par exemple :



créez un récit utilisateur pour un tableau de bord administrateur qui simplifie les rapports d'analyse

Ces invitations sur mesure guident l'IA dans la génération de résultats significatifs et pertinents.

4. Répéter et affiner

Les histoires générées par l'IA constituent un point de départ. Passez-les en revue, ajustez-les et affinez-les pour les adapter à votre cadre Agile (tel que INVEST ou PAVA). Collaborez avec votre équipe pour vous assurer que vous respectez les objectifs de votre sprint.

👀 Le saviez-vous ? S'appuyer sur les histoires d'utilisateurs permet aux développeurs de développer le bon logiciel. Cela permet d'éviter les défauts qui coûtent cher 10 à 200 fois autant à corriger plus tard dans le cycle de développement du logiciel.

5. Utiliser l'IA pour améliorer les histoires existantes

De nombreux générateurs vous permettent de saisir des projets d'histoires d'utilisateurs pour les améliorer. L'IA peut peaufiner le langage, ajouter des éléments manquants ou les rendre plus concis et plus orientés vers les objectifs.

Suivez vos forfaits de développement et votre documentation avec ClickUp pour les équipes logicielles

ClickUp Documents

offre aux équipes logicielles Agile une plateforme centralisée pour la co-création, la co-édition et la gestion des récits d'utilisateurs.

Vous pouvez même les connecter au développement

Tâches ClickUp

pour un meilleur contexte. La plateforme améliore la collaboration en permettant des mises à jour, des commentaires et des étiquettes en temps réel afin que les membres de l'équipe restent informés et alignés. En outre,

ClickUp apporte son assistance aux équipes d'assistance logicielle

avec les cadres Agile populaires tels que Scrum et Kanban, leur permettant de forfaiter les sprints, de suivre la progression et de mesurer la vélocité, le tout en un seul endroit.

6. Collaborer entre équipes

Partagez les histoires générées par l'IA avec les parties prenantes pour obtenir leurs commentaires.

Les histoires d'utilisateurs générées par l'IA sont basées sur des modèles et des données, mais elles peuvent manquer de nuances spécifiques à l'entreprise ou à son public. Les commentaires des parties prenantes permettent de valider que les histoires abordent les points de douleur et les opportunités des utilisateurs réels. Leurs commentaires peuvent mettre en évidence des scénarios négligés, des cas limites ou des exigences supplémentaires.

Et n'oubliez pas : Les parties prenantes peuvent aider à classer les histoires d'utilisateurs en fonction de la valeur de l'entreprise, de la faisabilité et de l'urgence, ce qui permet à l'équipe de développement de se concentrer sur ce qui compte le plus.

Grâce à la détection de la collaboration en direct, ClickUp

garantit que les histoires d'utilisateurs reflètent la contribution collective de votre équipe de développement, des propriétaires de produits et des utilisateurs finaux.

ClickUp facilite la collaboration des équipes interfonctionnelles sur les récits d'utilisateurs

7. Incorporer des modèles de récits d'utilisateurs

Les modèles permettent de garder les choses cohérentes et effacées afin que vos histoires soient faciles à lire et à suivre. Ils guident également l'IA pour qu'elle produise des récits exploitables et pertinents qui ont réellement du sens pour votre équipe.

De plus, lorsque tout le monde est sur la même page, les commentaires et les mises à jour deviennent un jeu d'enfant. Au final, vous gagnerez du temps, vous réduirez la confusion et vous obtiendrez des articles de meilleure qualité sans les deviner.

Des outils tels que ClickUp fournissent des modèles préétablis qui répondent aux pratiques Agile standard. Ces modèles servent de base et garantissent que vos réunions répondent à des normes de qualité telles que l'indépendance, la valeur et la possibilité d'être testées.

Les

Modèle d'histoire d'utilisateur ClickUp

est un cadre personnalisable conçu pour améliorer la création, l'organisation et le suivi des récits d'utilisateurs pour le développement de logiciels et la gestion de la qualité

le forfait de publication

des équipes. Il permet de s'assurer que chaque histoire d'utilisateur inclut les besoins des clients tout en améliorant la collaboration au sein de l'équipe et la clarté du projet.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-695.png Modèle de récit utilisateur ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319550&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Avantages de l'utilisation du modèle :

Facilite le développement centré sur l'utilisateur : Garde les besoins des utilisateurs au premier plan en structurant les histoires pour capturer leurs objectifs et leurs attentes. Ajoutez des détails comme les niveaux de priorité,points de l'histoireou des catégories pour contextualiser les histoires de manière efficace

: Garde les besoins des utilisateurs au premier plan en structurant les histoires pour capturer leurs objectifs et leurs attentes. Ajoutez des détails comme les niveaux de priorité,points de l'histoireou des catégories pour contextualiser les histoires de manière efficace Améliore la collaboration au sein de l'équipe : Permet une compréhension partagée avec des histoires claires et organisées qui réduisent les écarts de communication en utilisant des outils de collaboration tels que les fils de commentaires, les réactions et les sous-tâches imbriquées pour encourager la contribution et la clarté de l'équipe

: Permet une compréhension partagée avec des histoires claires et organisées qui réduisent les écarts de communication en utilisant des outils de collaboration tels que les fils de commentaires, les réactions et les sous-tâches imbriquées pour encourager la contribution et la clarté de l'équipe Améliore l'efficacité du flux de travail : Fournit des outils de suivi et de hiérarchisation pour gérer les récits des utilisateurs. Suivez la progression des histoires grâce à des statuts personnalisés tels que À faire, En cours ou Achevé

: Fournit des outils de suivi et de hiérarchisation pour gérer les récits des utilisateurs. Suivez la progression des histoires grâce à des statuts personnalisés tels que À faire, En cours ou Achevé Améliore la gestion des tâches : Simplifie la décomposition des tâches des fonctionnalités étendues en tâches plus petites et exploitables pour une exécution plus rapide. Visualisez les histoires dans des formes telles que Liste, Gantt, Charge de travail ou Tableau blanc pour une meilleure planification et organisation

Exemples d'histoires d'utilisateurs

Vous cherchez de l'inspiration ? Voici quelques exemples concrets d'histoires d'utilisateurs qui montrent comment les équipes Agile peuvent capturer efficacement les besoins des utilisateurs dans différents domaines :

eCommerce

Fonctionnalité de recherche: _"En tant que client, je souhaite rechercher des produits par catégorie et par mot-clé afin de trouver rapidement les éléments qui m'intéressent"

Pourquoi ça marche: Cela répond à un besoin typique des utilisateurs en matière de commodité et de navigation, ce qui est essentiel pour une expérience d'achat positive.

Banque en ligne

Gestion de compte: "En tant que client d'une banque, je souhaite afficher mes comptes en ligne afin de pouvoir contrôler efficacement mes transactions et mon solde bancaire." _"En tant que client d'une banque, je souhaite afficher mes comptes en ligne afin de pouvoir contrôler efficacement mes transactions et mon solde bancaire

Avantage: Elle met l'accent sur la transparence et la responsabilisation de l'utilisateur en fournissant un accès en temps réel aux informations financières.

Santé

Prise de rendez-vous: "En tant que patient, je souhaite prendre mes rendez-vous médicaux en ligne afin de pouvoir gérer mes consultations médicales en toute commodité."

Avantage: Simplifie le processus, réduit la charge de travail administratif des cliniques et améliore la satisfaction des patients.

Médias sociaux

Partage de contenu: _"En tant qu'utilisateur, je souhaite publier des mises à jour et partager des photos et des vidéos afin de rester en contact avec mon réseau"

Pourquoi c'est pertinent: Cela assiste l'objectif de la plateforme de favoriser l'engagement et l'interaction des utilisateurs.

Réservation de voyage

Réservation de vols: "En tant que voyageur, je veux rechercher des vols, comparer les prix et réserver des billets afin de pouvoir forfaiter efficacement mon voyage."

Impact: Cela améliore l'expérience de l'utilisateur en combinant plusieurs fonctions en un seul processus.

Ces histoires d'utilisateurs capturent le "quoi" et le "pourquoi" des besoins des utilisateurs, ce qui correspond à l'accent mis par Agile sur la fourniture d'une valeur incrémentale. Ils sont adaptables, concis et centrés sur le client, ce qui garantit la satisfaction de l'utilisateur.

Bonnes pratiques pour la rédaction d'histoires d'utilisateurs

Les récits d'utilisateurs convaincants permettent aux équipes Agile de se concentrer sur la création de valeur pour l'utilisateur final. Voici comment rédiger des récits d'utilisateur clairs, exploitables et centrés sur l'utilisateur :

Utilisez un format clair: Structurez les histoires comme "En tant que \Nrôle d'utilisateur\N, je veux \Nobjectif\Npour que \Nbénéfice\Nsoit" pour maintenir la maintenance sur les besoins et les objectifs de l'utilisateur

Structurez les histoires comme "En tant que \Nrôle d'utilisateur\N, je veux \Nobjectif\Npour que \Nbénéfice\Nsoit" pour maintenir la maintenance sur les besoins et les objectifs de l'utilisateur Suivre les principes INVEST: S'assurer que les histoires sont indépendantes, négociées, valables, escaladables, petites et testables afin d'améliorer la flexibilité et la facilité d'utilisation

S'assurer que les histoires sont indépendantes, négociées, valables, escaladables, petites et testables afin d'améliorer la flexibilité et la facilité d'utilisation Collaborer avec les équipes: Travailler avec les parties prenantes, les développeurs et les managers d'équipe pour affiner les histoires

Travailler avec les parties prenantes, les développeurs et les managers d'équipe pour affiner les histoires Définir les critères d'acceptation: Spécifier à quoi ressemble la réussite pour minimiser l'ambiguïté et assurer l'achevé

Spécifier à quoi ressemble la réussite pour minimiser l'ambiguïté et assurer l'achevé Utiliser des aides visuelles: Utiliser des outils tels que le mapper pour lier les histoires à la vision plus large du produit et au parcours de l'utilisateur

Utiliser des outils tels que le mapper pour lier les histoires à la vision plus large du produit et au parcours de l'utilisateur **Mettre à jour régulièrement : revoir et affiner les histoires d'utilisateurs en fonction des commentaires de l'équipe et des changements apportés au projet

Transformer le développement de produits avec des récits d'utilisateurs pilotés par l'IA

L'intégration de l'IA dans la création de récits utilisateurs transforme la façon dont les équipes Agile communiquent et collaborent.

En employant des cadres tels que 4C et PAVA, les équipes peuvent rédiger des récits d'utilisateur clairs, efficaces et axés sur les besoins de l'utilisateur. Cet accent mis sur la clarté améliore le processus de développement et améliore le résultat global du projet.

Pour améliorer le développement de vos histoires d'utilisateurs, envisagez d'utiliser ClickUp, un outil tout-en-un conçu pour aider les équipes à gérer les flux de travail en douceur. Grâce à ses fonctionnalités facilitant la collaboration, le suivi de la progression et l'amélioration de la communication, ClickUp permet aux équipes agiles de créer et d'affiner les histoires d'utilisateurs sans effort. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et rédigez des histoires d'utilisateurs exploitables et percutantes !