les 10 meilleurs outils d'amélioration des processus pour votre flux de travail en 2025

De notre rituel du café du matin aux demandes d'admission de projets, les processus sont omniprésents. Ils apportent structure, organisation et qualité aux tâches auxquelles nous consacrons notre temps.

Les processus nous aident également à nous améliorer au fil du temps pour atteindre notre objectif de productivité. ✨

En utilisant des outils d'amélioration des processus, les équipes peuvent évaluer les domaines dans lesquels les processus doivent être remodelés afin d'accroître l'efficacité et la transparence. Ils aident également les entreprises à comprendre comment leurs départements interagissent les uns avec les autres, afin qu'elles puissent apporter des changements qui profiteront à l'ensemble de l'organisation.

Dans ce guide, nous aborderons différents outils d'amélioration des processus pour aider votre équipe à mesurer les niveaux de performance actuels et à créer des forfaits pour les améliorations futures . 🔮

Que faut-il rechercher dans les outils d'amélioration des processus ?

Les outils d'amélioration des processus sont des techniques et des ressources destinées à aider les entreprises à faire de la Business.. plus efficaces et de réduire les coûts. Ces outils fournissent aux dirigeants des informations qui leur permettent de prendre des décisions fondées sur des données, comprendre l'utilisation des ressources et d'identifier les gaspillages. Ils permettent également aux organisations de se fixer des objectifs clairs, de suivre leurs performances et d'effectuer des comparaisons avec les meilleures pratiques du secteur !

Les gestionnaires de projet devraient rechercher des guides d'assistance vidéo, des analyses en temps réel, une personnalisation avancée collaboration en temps réel fonctionnalités, automatisation et intégrations dans leurs outils d'amélioration des processus

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents ClickUp /$$img/

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

Et si votre équipe utilise des méthodologies d'amélioration des processus, y compris Agile et la cartographie de la valeur (Value Stream Mapping) dans le cadre de votre recherche, gardez à l'esprit vos processus existants. Tout changement d'outils ou de processus risque d'entraîner une baisse temporaire de la productivité et une courbe d'apprentissage pour les membres de l'équipe.

Check out our *[guide visuel de la cartographie des processus _ s'adapter à Agile , Scrum , Kanban ou tout autre style de cartographie des processus, y compris l'analyse des causes profondes Plusieurs façons de automatiser les tâches répétitives un système de gestion de l'information, y compris l'examen des parties prenantes et des actions cohérentes

Un outil en ligne détaillé Centre d'aide , webinaires et une assistance pour vous aider à utiliser la plateforme de manière optimale

Une dynamique Objectifs une fonctionnalité permettant d'aligner l'équipe sur des OKR mesurables et de suivre la progression en temps réel

Plus de 1 000 intégrations pour rassembler toutes les données et informations pertinentes en un seul endroit

Commentaires attribués et filés dans n'importe quel ClickUp Doc une tâche, ou Tableau blanc Formulaires pour créer instantanément des tâches exploitables à partir des demandes de changement de processus

Assignés multiples des tâches pour une transparence totale de la progression

Une vasteBibliothèque de modèles avec des organigrammes de processus pour chaque cas d'utilisation

Limites de ClickUp

La richesse de ses paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$ par utilisateur et par mois

: 7$ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contact pour les prix ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

Vous êtes prêt à vous lancer dans l'amélioration des processus pour votre équipe ? Essayez le Modèle de processus et de procédures ClickUp pour organiser efficacement les tâches et les documents !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Process-and-Procedures-Template.png Modèle de processus et de procédures ClickUp /$$img/

2. Kissflow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Kissflow.png Exemple de flux de travail Kissflow pour l'amélioration des processus /$$$img/

via Kissflow Kissflow est une plateforme de travail basée sur le cloud qui propose plusieurs outils d'amélioration des processus pour aider les équipes à rationaliser leurs activités. Elle dispose d'une interface conviviale pour créer des flux de travail personnalisés, automatiser les processus manuels et de suivre la progression de leurs projets.

L'outil offre des fonctionnalités telles que la gestion des tâches , la collaboration entre les équipes des intégrations, et bien plus encore. Grâce à ses fonctionnalités complètes de rapports, les équipes peuvent générer des rapports basés sur des indicateurs pour obtenir des informations approfondies sur les processus, l'utilisation et les utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Attributions, escalades et notifications automatisées pour les tâches suivantes la priorisation des projets Routage dynamique des éléments vers les membres de l'équipe

Formulaires de flux de travail sans code

Gestion des tâches

Partage de documents

Les limites de Kissflow

Il peut être difficile d'intégrer un utilisateur débutant par rapport à d'autres outils de gestion de processus

Les utilisateurs ne peuvent pas assigner des tâches à plusieurs utilisateurs sans créer des groupes supplémentaires

Prix de Kissflow

Small Business : 15$ par utilisateur et par mois

: 15$ par utilisateur et par mois Entreprise : 20$ par utilisateur et par mois

: 20$ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez Kissflow pour plus de détails

G2 : 4.3/5 (500+ commentaires)

: 4.3/5 (500+ commentaires) Capterra : 3.9/5 (30+ commentaires)

Try out these* Kissflow alternatives !

3. Scribe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Screen-Shot-2022-09-22-at-1.50.56-PM-Lauren-Funaro-1400x699.png Outil d'amélioration des processus Scribe /$$$img/

via Scribe Scribe est un outil d'amélioration des processus permettant aux équipes de documenter les étapes des processus et les flux de travail à l'aide de captures d'écran, de texte, de clics du curseur, de liens, etc. Les utilisateurs peuvent créer des flux de travail personnalisés et des diagrammes qui aident à décomposer les étapes complexes en visuels faciles à comprendre.

Scribe fournit également de puissants outils d'analyse via une page d'accueil de tableau de bord unique pour voir les statistiques sur la documentation et le nombre total d'affichages. Il est ainsi plus facile pour les équipes d'identifier rapidement les goulots d'étranglement et d'améliorer les processus d'entreprise !

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

L'éditeur de barre latérale de Scribe permet d'effectuer des actions sur les documents et les étapes

Outils d'automatisation des processus pour la création de guides étape par étape

Option de table des matières pour les scribes plus longs

Ajustement des captures d'écran pour zoomer et dézoomer

Duplication des scribes pour les envoyer à d'autres équipes

Limites de Scribe

Nécessite des intégrations avec d'autres outils pour utiliser la plateforme à son plein potentiel

L'application de bureau est une fonctionnalité payante

Prix de Scribe

Version de base : Version Free

: Version Free Pro Personal : $$$a par utilisateur et par mois

: $$$a par utilisateur et par mois Pro Teams : 12 $ par utilisateur et par mois (5 places minimum)

: 12 $ par utilisateur et par mois (5 places minimum) Enterprise : Contactez Scribe pour plus de détails

G2 : 4.8/5 (60+ commentaires)

: 4.8/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (5+ commentaires)

4. Quixy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Quixy.png Outil d'amélioration des processus Quixy /$$$img/

via Quixy Quixy est une plateforme sans code conçue pour rationaliser le développement de solutions numériques. Elle aide les équipes à réduire le temps de création de solutions logicielles en fournissant une interface conviviale pour la création d'applications cloud, de sites web et d'applications mobiles à l'aide de simples actions de glisser-déposer.

La plateforme low-code fournit un simulateur intégré qui aide les utilisateurs à tester leurs applications de manière transparente à travers tous les chemins de flux de travail possibles. Le simulateur offre la flexibilité de tester l'application sur les versions bureau et mobile, ce qui facilite la vérification des problèmes de compatibilité !

Quixy meilleures fonctionnalités

Moteur de règles pour gérer les règles d'entreprise et les validations sans écrire de code

Modèles prêts à l'emploi pour la plupart des processus d'entreprise cibles

plus de 40 types de diagrammes et de rapports pour des informations exploitables

Notifications, rappels et escalades de tâches

Générateur de documents avec options de marquage

Limites de Quixy

L'hébergement sur un cloud public/privé n'est disponible que sur le forfait Enterprise

Courbe d'apprentissage abrupte pour trouver et adopter les outils pour une utilisation quotidienne

Prix de Quixy

Plateforme : Contacter Quixy pour plus de détails

: Contacter Quixy pour plus de détails Solution : 20 $ par utilisateur et par mois

: 20 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contacter Quixy pour plus d'informations

G2 : 5/5 (120+ commentaires)

: 5/5 (120+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (20+ commentaires)

5. Appian

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Appian.png Outils d'amélioration des processus Appian pour mettre en forme les processus d'entreprise /$$$img/

via Appian Appian est un processus d'entreprise à code bas logiciel d'automatisation qui aide les organisations à gérer leurs données, la modélisation des processus , la conception de l'expérience utilisateur, le développement d'applications et l'analyse.

La plateforme permet aux utilisateurs de créer rapidement des applications puissantes avec un minimum de code et de configuration, ce qui se traduit par une mise sur le marché plus rapide ! En outre, Appian offre des capacités complètes d'intégration des données afin que les entreprises puissent connecter les systèmes à l'échelle de l'entreprise et exploiter les sources de données existantes.

Les meilleures fonctionnalités d'Appian

Bouton "Show Objects" pour ouvrir rapidement les objets sous-jacents d'une page

Outils d'organigramme des processus et de cartographie de la chaîne de valeur

Formulaires de conception personnalisables

Conception intuitive de l'automatisation

Alertes d'échec de synchronisation par e-mail

Limites d'Appian

Utilisateurs limités sur le forfait Free par rapport à d'autres outils d'amélioration des processus

Ne convient pas aux petites et moyennes entreprises

Prix d'Appian

Free version

Application : À partir de 2 $ par utilisateur et par mois pour la saisie uniquement

: À partir de 2 $ par utilisateur et par mois pour la saisie uniquement Plate-forme : Contacter Appian pour plus de détails

: Contacter Appian pour plus de détails Unlimited : Contacter Appian pour plus de détails

Évaluations et critiques d'Appian

G2 : 4.5/5 (270+ commentaires)

: 4.5/5 (270+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (70+ commentaires)

6. Pipefy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Pipefy-1400x788.png Outils de cartographie des processus Pipefy /$$$img/

via Pipefy Les équipes peuvent utiliser Pipefy comme outil d'amélioration des processus de différentes manières. La plateforme fournit les outils nécessaires pour aider les équipes à définir des processus d'entreprise clairs et efficaces, qui peuvent ensuite être facilement contrôlés et améliorés. Grâce à Pipefy, les équipes peuvent créer des checklists, attribuer des tâches à des membres spécifiques de l'équipe et mettre en place des notifications automatisées lorsque certains objectifs sont atteints.

Outre les capacités de gestion des processus, Pipefy offre également des fonctionnalités telles qu'un tableau de bord visuellement attrayant, des outils de suivi analytique et des rapports personnalisés pour évaluer l'impact des améliorations apportées aux processus.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy

Feuille de calcul personnalisable pour organiser les données provenant du champ de toutes les cartes de tuyauterie

Portails permettant de regrouper et d'organiser différents formulaires en un seul emplacement

Modèles prêts à l'emploi pour l'amélioration des processus

Formulaires de démarrage partageables pour créer de nouvelles demandes dans un tuyau

Automatisations pour déclencher des actions dans le tuyau

Limites de Pipefy

Intégrations natives limitées par rapport à d'autres outils d'amélioration des processus

Fonctionnalité limitée pour la communication externe avec les non-utilisateurs

Prix de Pipefy

Débutant : Version Free

: Version Free Business : 25 $ par utilisateur et par mois

: 25 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez Pipefy pour plus de détails

: Contactez Pipefy pour plus de détails Unlimited : Contacter Pipefy pour plus d'informations

Pipefy évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (290+ commentaires)

7. TIBCO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Tibco-1.png Exemple d'outil d'amélioration des processus TIBCO Sigma /$$img/

via TIBCO Les solutions d'automatisation de TIBCO aident les entreprises à rationaliser leurs opérations, à réduire leurs coûts et à améliorer l'expérience globale de leurs clients. La plateforme intégrée fournit un flux de travail, un moteur de règles et des analyses uniques pour toutes les applications afin de garantir une amélioration cohérente des processus dans l'ensemble de l'organisation.

Grâce à des fonctionnalités telles que la cartographie des processus par glisser-déposer, TIBCO simplifie le processus de création de flux de travail automatisés afin que les équipes puissent se concentrer davantage sur la résolution de problèmes d'entreprise complexes. En outre, les capacités d'analyse de TIBCO fournissent aux prestataires des informations précieuses sur leurs processus d'entreprise et leurs opérations afin d'améliorer l'efficacité et l'expérience des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de TIBCO

TIBCO Universal Process Notation (UPN) pour rendre les processus accessibles

Prédictif tableau de bord des opérations avec TIBCO Spotfire analytics

Cartographie des processus dans l'outil TIBCO Cloud Nimbus

API Explorer avec documentation interactive sur les API

Collaboration et approbation

Limites de TIBCO

Manque d'une interface intuitive pour naviguer dans la plateforme par rapport à d'autres outils d'amélioration des processus de cette liste

Difficile pour les petites et moyennes entreprises de mettre en place un cadre d'amélioration des processus durable

Prix de TIBCO

Contactez TIBCO pour plus de détails

G2 : 4.5/5 (4 commentaires)

: 4.5/5 (4 commentaires) Capterra : 4.2/5 (30+ commentaires)

8. Bizagi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Bizagi.png Exemple de mappage de processus Bizagi /$$$img/

via Bizagi Bizagi est une plateforme logicielle de gestion des processus d'entreprise (BPM) de premier plan qui permet aux organisations de développer, de déployer et d'optimiser rapidement leurs processus. Elle fournit une interface graphique intuitive avec un flux de travail automatisé et des capacités d'analyse pour aider les utilisateurs à prendre de meilleures décisions.

L'outil s'intègre également aux systèmes existants, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à des données provenant de sources multiples. Grâce à son large intervalle de fonctionnalités et de services, Bizagi permet aux organisations de rationaliser plus facilement leurs opérations et de gérer leurs processus.

Les meilleures fonctionnalités de Bizagi

Flux de travail en sept étapes (Process wizard) pour l'exécution des processus d'entreprise

Profils personnalisés basés sur les connaissances ou le rôle de l'utilisateur

Règles d'entreprise no-code, low-code et pro-code

Personnalisation des interfaces pour différents personas

Connecteurs d'intégration prédéfinis

Limites de Bizagi

Pas de fonctionnalités de gestion de tâches ou de projets par rapport à d'autres outils d'amélioration des processus

Absence de guides d'utilisateur complets

Prix de Bizagi

Contactez Bizagi pour plus de détails

G2 : 4.1/5 (40+ commentaires)

: 4.1/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (130+ commentaires)

9. Creatio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Creatio.png Plan du processus Creatio /$$$img/

via Création Creatio est un système complet de automatisation des processus d'entreprise plateforme permettant aux organisations de rationaliser l'engagement des clients, le marketing, les ventes, la gestion des employés et les opérations. Elle aide les entreprises à éliminer les processus manuels, à réduire les coûts opérationnels et à renforcer l'efficacité organisationnelle.

Grâce à la plateforme unifiée de Creatio pour la gestion de l'expérience client, les entreprises peuvent créer des parcours clients performants qui maintiennent l'engagement des clients et favorisent les discussions. En créant des expériences client personnalisées, les entreprises peuvent différencier efficacement leurs produits et services sur le marché, augmentant ainsi leurs équipes commerciales et la satisfaction de leurs clients.

Les meilleures fonctionnalités de Creatio

Collaboration en équipe avec possibilité d'afficher et de commenter à distance

Outils de conception sans code pour les résultats des processus

Intégration de services SOAP et REST

Bibliothèque d'affichages, de widgets et de modèles

Application mobile

Limites de Creatio

Absence de fonctions de gestion de projet et de tâches

N'est pas extensible pour les équipes non techniques

Prix de Creatio

Process Designer : Free

: Free Studio Entreprise: 25 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.6/5 (220+ commentaires)

: 4.6/5 (220+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (5+ commentaires)

10\N- beSlick

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/beSlick.jpg outils d'amélioration des processus beSlick /$$$img/

via beSlick BeSlick est un outil de gestion des processus qui propose des modèles permettant d'ajouter de la vidéo, de la documentation et des conseils pour la formation et la normalisation des opérations au sein d'une organisation. Ces modèles fonctionnent comme des organigrammes de processus normaux, mais comportent des fonctionnalités supplémentaires qui les rendent encore plus efficaces. Grâce aux modèles, une équipe de projet peut être continuellement formée et soumise à la même norme afin que les processus d'entreprise soient suivis correctement.

Une fois les modèles créés, les utilisateurs peuvent créer des checklists dynamiques à partir de ceux-ci, notifiant automatiquement les personnes lorsqu'une tâche doit être faite. Cela permet de rationaliser les flux de travail et de s'assurer que chacun sait ce qu'il doit faire et à quel moment.

beSlick meilleures fonctionnalités

Formulaires et automatisation pour les tâches d'amélioration des processus d'entreprise

Groupes pour organiser les membres de l'équipe en vue de l'attribution des tâches

Outils de gestion des tâches pour le forfait des ressources Rapports sur la piste d'audit horodatée

Intégrations Outlook et Gmail

limites de beSlick

Les rapports sont limités aux éléments suivants gérer les flux de travail d'amélioration continue et la productivité individuelle

Manque d'une interface intuitive par rapport à d'autres outils d'amélioration des processus de cette liste

tarifs de beSlick

Version gratuite

**Version standard 10 $ par utilisateur et par mois

Pro : 14 $ par utilisateur et par mois

: 14 $ par utilisateur et par mois Gestion de l'entreprise : Contactez beSlick pour plus de détails

beSlick évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (5+ commentaires)

: 4.6/5 (5+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (plus de 20 commentaires)

Réorganisez vos flux de travail avec les outils d'amélioration des processus de ClickUp

ClickUp n'est pas un outil d'amélioration des processus comme les autres. Les puissantes fonctionnalités d'intégration et de collaboration d'équipe de la plateforme en font la solution parfaite pour les équipes qui souhaitent mettre en œuvre des changements de processus pour une réussite à long terme. 🏆 Ouvrir un compte ClickUp gratuit et explorez les fonctionnalités intuitives de la plateforme, les modèles personnalisables et les puissants tableaux de bord de rapports !