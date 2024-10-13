Comment utiliser l'échelle de Fibonacci pour l'estimation des points de récit Agile

Vous est-il déjà arrivé d'estimer la durée d'un sprint et d'être confronté à des retards inattendus qui ont fait exploser ce nombre ?

En tant que manager d'équipe de développement logiciel Agile ou professionnel, vous savez à quel point des estimations de tâches précises sont cruciales. Même si elles ne sont pas toujours parfaites, elles définissent des paramètres clairs pour les réalisations de votre équipe et les ressources nécessaires.

Vos compétences en matière d'estimation s'amélioreront avec l'expérience, car vous comprendrez mieux la complexité des tâches et la nécessité d'une durée tampon. L'échelle de Fibonacci peut vous aider à accélérer ce processus.

Vous êtes curieux de connaître l'échelle de Fibonacci et la façon dont elle améliore l'estimation Agile ? Nous aborderons ce sujet et bien d'autres encore dans cet article de blog.

Qu'est-ce que la séquence de Fibonacci ?

La séquence de Fibonacci est une série de nombres où chaque nombre est la somme des nombres précédents : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Le mathématicien italien Leonardo Bonacci a introduit ce concept dans son livre "Liber Abaci" au Moyen-Âge.

Aujourd'hui, la série a de multiples applications dans les champs académiques et pratiques.

Dans le cadre de la méthode Agile, la suite de Fibonacci permet d'estimer la taille des tâches et des histoires d'utilisateurs dans les sprints. la "taille" mesure la complexité attendue de la tâche, le degré d'incertitude et la quantité de travail nécessaire.

Une séquence de Fibonacci modifiée est une variation de la séquence de Fibonacci standard, où chaque terme est généré à l'aide d'une formule différente ou de règles supplémentaires par rapport à la somme classique des deux termes précédents.

La suite de Tribonacci en est un exemple. Ici, chaque terme est la somme des trois termes précédents au lieu de deux.

Par exemple, en partant de 0, 1 et 1, le terme suivant est 2 (0 + 1 + 1), abonné à 4 (1 + 1 + 2), puis 7 (1 + 2 + 4), et ainsi de suite.

Qu'est-ce que l'estimation agile de Fibonacci ?

En Agile, l'estimation des tâches est essentielle pour maintenir votre équipe sur la bonne voie. Mais il ne s'agit pas seulement de deviner la durée d'un projet. Il s'agit de comparer sa complexité par rapport aux autres tâches d'un projet.

L'estimation agile de Fibonacci utilise des nombres de Fibonacci pour évaluer chaque tâche en fonction de sa complexité. Plus le nombre est élevé, plus la tâche est complexe.

Par exemple :

0 (Aucun effort)

1 (Très petit, insignifiant)

2 (Petit, simple)

3 (Effort modéré, un peu de complexité)

5 (Plus important, plus complexe, mais encore gérable)

8 (Complexe, pourrait nécessiter plus de ressources)

13 (Très complexe ou incertain)

21 (Extrêmement complexe, éventuellement à diviser en tâches plus petites)

Étant donné que chaque nombre de Fibonacci est plus éloigné du suivant, il offre un moyen facile de "voir" la complexité d'une tâche par rapport à une autre, plutôt que d'utiliser des nombres consécutifs comme dans le cas d'une approche linéaire.

Après tout, il est beaucoup plus facile de dire "Cette tâche est environ trois fois plus difficile que celle-là" que de lui attribuer un nombre exact d'heures.

Dans ce contexte, la "complexité" fait référence à la difficulté technique et à des facteurs tels que les inconnues, les risques potentiels et les dépendances qui peuvent influencer l'exécution de la tâche.

Un story point est une unité de mesure qui estime l'effort global nécessaire pour achever une histoire d'utilisateur dans un backlog de produit ou tout flux de travail forfaitaire.

Pourquoi utiliser la séquence de Fibonacci dans l'estimation Agile ?

Explorons cela à l'aide d'un exemple.

Imaginons que votre équipe travaille sur une tâche importante, comme la mise à niveau de l'UX de votre application pour qu'elle soit compatible avec la prochaine itération de l'iPad. Lorsque vous estimez les story points avec la séquence de Fibonacci sur une échelle stable de 1 à 50, il est plus facile de visualiser la complexité de chaque tâche.

Ce processus peut s'avérer délicat lorsque les estimations sont proches les unes des autres - pensez à la taille des t-shirts . Effacées la taille 2 et la taille 4, il n'est pas toujours évident de savoir laquelle convient le mieux.

Supposons que la tâche soit de difficulté moyenne. En utilisant une échelle de nombres consécutifs, certains pourraient l'évaluer à 33, tandis que d'autres choisiraient 35 ou 36. Cependant, la séquence de Fibonacci réduit les options à 21 ou 55.

Bien que cette approche puisse donner des estimations moins précises, ce n'est pas grave - l'objectif est d'établir une compréhension raisonnable de la charge de travail du sprint.

Envisagez les tâches suivantes : Recherche utilisateur, wireframing, conception de l'interface utilisateur, développement et tests d'assurance qualité

Vous pouvez attribuer des points d'histoire comme suit:

Recherche utilisateur : 3 (effort modéré avec variabilité)

Wireframing : 5 (impliqué mais simple après la recherche)

Conception de l'interface utilisateur : 8 (nécessite de la créativité et l'alignement de l'équipe)

Développement : 13 (complexe avec de nombreux éléments mobiles)

Tests d'assurance qualité : 8 (complexe mais gérable)

Les points d'histoire permettent à votre équipe de comparer les tâches sans se préoccuper des estimations de durée exactes, ce qui facilite l'identification des difficultés du projet.

La séquence de Fibonacci met l'accent sur la complexité plutôt que sur la durée, en créant des écarts plus importants entre les nombres, ce qui permet d'éviter des estimations trop précises pour les tâches plus importantes et de promouvoir une planification plus réaliste.

Le plus beau, c'est que vous pouvez facilement améliorer l'estimation Agile au sein de vos projets en utilisant un outil de gestion de projet complet tel que ClickUp . Il offre un large éventail de fonctionnalités et de capacités nécessaires pour organiser, estimer et suivre vos sprints de manière efficace.

ClickUp Logiciel de gestion de projet agile

Avec ClickUp, logiciel de gestion de projet agile avec ClickUp, vous pouvez créer et conceptualiser vos points d'histoire à l'aide d'affichages de tâches personnalisables. Avec des tableaux de bord Agile, des rapports de sprint, une automatisation sans code et de multiples intégrations d'outils, ClickUp assure des flux de travail fluides pour Scrum, Kanban, et plus encore.

Faites passer l'estimation Agile du statut de simple supposition à celui de processus collaboratif basé sur les données avec le logiciel de gestion de projet Agile ClickUp

Grâce à ses nombreux modèles et fonctionnalités intégrées, ClickUp permet à votre équipe de :

Accélérer la planification et la documentation avec ClickUp Brain En savoir plus sur la progression et la capacité de l'équipe grâce à des tableaux de bord automatisés

Évaluer et prioriser le carnet de commandes avec des champs personnalisés et des formules

Structurez les sprints et gérez les jalons avec des champs et des formules personnalisables Diagramme de Gantt Coordonnez les dépendances de l'équipe avec les diagrammes virtuels de Tableau blanc ### Vue Tableau ClickUp



Vous pouvez utiliser les options Liste ou Vue Tableau ClickUp pour organiser et classer les tâches en fonction de leurs estimations basées sur Fibonacci. Votre équipe aura ainsi une idée claire de la distribution de la charge de travail et évitera de surcharger les équipes avec un trop grand nombre de tâches très complexes.

Fixez des limites de travail en cours pour contrôler le nombre de tâches à chaque étape et veillez à ce que les points d'histoire s'alignent sur la disponibilité de l'équipe.

Créez le flux de travail Agile parfait et construisez un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion du projet avec l'affichage Tableau dans ClickUp

ClickUp Estimations de durée

Envisagez d'utiliser Estimations de durée de ClickUp pour mieux suivre et ajuster le temps passé pendant le sprint.

Elle élimine les conjectures en répartissant les estimations de durée entre les membres de l'équipe sur les tâches et sous-tâches. Vous pouvez facilement comparer le temps réel à vos prévisions afin d'améliorer les prévisions pour les projets futurs et de vous assurer que vous atteignez toujours les objectifs.

Ajoutez des estimations de durée à ClickUp pour voir comment elles se comparent aux données réelles

Le tableau d'outils Agile de ClickUp n'aide pas seulement avec les briefs de produit, les sprints, les feuilles de route et les résolutions de bug, mais fournit également des ressources détaillées sur la façon d'utiliser efficacement ces outils dans vos flux de travail Agile.

$$$a Pourquoi les story points avec une séquence de Fibonacci sont-ils meilleurs que les heures ?

Quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, il est extrêmement difficile de dire exactement combien d'heures une tâche prendra. Plus l'exigence est ambiguë, plus il est difficile de calculer tout ce qui est nécessaire pour achever une tâche.

Nous pouvons résumer comme suit les avantages de l'utilisation des points d'histoire de Fibonacci par rapport aux heures :

1. Permet de tenir compte de l'incertitude

Les tâches plus importantes comportent souvent plus d'incertitude, ce qui rend difficile de prévoir le nombre exact d'heures qu'elles nécessiteront.

La séquence de Fibonacci, composée de nombres en croissance exponentielle, reflète la complexité croissante des tâches plus importantes. Elle permet une meilleure estimation de la complexité en ce qui concerne les risques et les inconnues plutôt que la seule durée, qui est difficile à prévoir avec précision.

2. Favorise l'estimation de la taille relative

Les story points mettent l'accent sur la comparaison des tâches entre elles. Grâce à la séquence de Fibonacci, votre équipe peut éviter de se préoccuper des estimations de durée exactes et simplement classer les tâches comme "deux fois plus difficiles" ou "deux fois moins difficiles" par rapport à d'autres. L'objectif, comme toujours, est d'achever la tâche.

3. Évite les fausses précisions

Dans les conditions d'utilisation des heures, on a tendance à surestimer la précision, en particulier pour les tâches à long terme. Les points d'histoire de Fibonacci offrent un tampon naturel car les nombres deviennent moins granulaires à mesure que les tâches deviennent plus importantes.

Par exemple, une tâche comportant huit points d'histoire est considérée comme plus importante et plus risquée qu'une tâche comportant cinq points, sans que l'on s'attende à ce qu'elle soit précisément 1,6 fois plus difficile. Cette imprécision réduit la planification trop optimiste.

4. Aide au suivi de la vélocité

La vélocité est l'un des éléments les plus essentiels de la planification Les indicateurs de la méthode agile . Elle mesure la quantité de travail que votre équipe peut terminer au cours d'un sprint.

Plutôt que de trop se concentrer sur les heures passées (qui ne tiennent souvent pas compte des activités non liées au développement), vous pouvez suivre la progression sur l'ensemble des sprints en vous basant sur les points de récit.

Les story points de Fibonacci offrent un indicateur cohérent qui reflète la complexité du travail plutôt que le temps passé.

5. Assistance à la hiérarchisation des priorités et au mappage des projets

Grâce à la séquence de Fibonacci, il est beaucoup plus facile d'identifier les tâches complexes ou à haut risque dans votre Les épiques agiles et les diviser en petits morceaux avant de les valider. Cela facilite le toilettage du backlog, qui consiste à affiner et à hiérarchiser les tâches pour s'assurer que l'équipe se concentre sur le travail le plus utile. Cela aide également à le forfait du sprint permettant aux équipes d'évaluer leur charge de travail de manière réaliste et de valider des tâches réalisables tout en minimisant les risques de surengagement.

Appliquer les points d'histoire de Fibonacci

La façon la plus simple d'utiliser l'échelle de Fibonacci pour la planification de sprint Agile est à travers le "planning poker" Dans cette technique, votre équipe vote sur le nombre de points que vaut une histoire en fonction de l'effort, du risque et de la complexité pendant la planification du printemps.

Après le vote, l'équipe peut faire un brainstorming et collaborer sur des estimations divergentes pour parvenir à un accord, ce qui peut être facilité à l'aide des Tableaux blancs ClickUp.

Vous pouvez utiliser le canevas infini pour créer une matrice d'estimation des story points. Votre équipe pourra ainsi dévoiler ses "cartes" virtuelles en ajoutant des notes autocollantes avec ses points d'estimation. Ils peuvent également ajouter des commentaires, poser des questions et fournir des détails pour justifier leurs estimations sur le canevas.

Faites un brainstorming avec votre équipe en temps réel sur les Tableaux blancs ClickUp

Cette approche collaborative favorise l'alignement de l'équipe, encourageant des discussions ouvertes et une compréhension partagée de chaque tâche.

💡En un mot: Voici à quoi ressemble une estimation Agile utilisant l'échelle de Fibonacci :

Préparez un jeu de cartes avec des nombres de Fibonacci pour chaque membre de l'équipe - un jeu pour chaque membre de l'équipe d'estimation

Demander au propriétaire du produit de décrire l'histoire de l'utilisateur

Laisser du temps à l'équipe pour discuter des risques ou des hypothèsesSuivi du temps Agile pour que ces discussions restent ciblées et efficaces

Chaque membre de l'équipe choisit une carte représentant son estimation de l'histoire et la place face cachée sur le tableau

Si tout le monde a choisi le même nombre, vous passez à l'histoire suivante. Si quelqu'un a choisi un nombre significativement plus élevé ou plus bas, donnez-lui le temps d'expliquer son raisonnement

Ensuite, demandez à chacun de choisir une carte avec un nouveau nombre en fonction des nouvelles perspectives issues de la discussion

Une fois que vous êtes parvenu à un consensus, passez à l'histoire suivante

Conseils pour une estimation efficace

Voici quelques bonnes pratiques pour vous assurer que votre estimation vous donne toujours les résultats que vous souhaitez :

1. Clarifier les attentes en matière de tâches ou d'histoires

Assurez-vous que votre équipe comprend les exigences de l'histoire de l'utilisateur. Plutôt que d'estimer la durée absolue (ce qui est difficile et peut entraîner des incohérences), estimez les histoires d'utilisateurs et les tâches en fonction de leur taille relative par rapport à d'autres histoires ou tâches.

💡Pro Tip: Use ClickUp Brain pour générer et obtenir des informations sur des histoires d'utilisateurs cohérentes avec des instructions claires et simples, ce qui permet d'accélérer le processus d'estimation.

2. Décomposer les grandes tâches pour mieux les gérer

Décomposez les grandes tâches ou histoires en éléments gérables et utilisez des données pertinentes sur les tâches ou histoires passées pour guider vos estimations.

3. Impliquer l'ensemble de l'équipe dans le processus d'estimation

Impliquez votre équipe dans l'estimation des points de récit et des tâches afin de vous assurer que vous n'avez pas négligé de complexités ou de considérations. Permettez à chaque membre de l'équipe de proposer une estimation indépendante afin d'éviter tout risque de "pensée de groupe"

Utilisez Documents ClickUp pour s'assurer que tous les détails importants sont enregistrés et accessibles à tous pendant les discussions. Permettez aux membres de l'équipe de contribuer simultanément, ce qui rend l'estimation dynamique et interactive.

Mettez en forme et collaborez facilement sur des documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

4. Fixez des paramètres de durée pour des estimations efficaces

Utilisez un chronomètre pour estimer chaque tâche ou histoire afin qu'elle ne prenne pas trop de temps. N'oubliez pas que l'objectif de l'estimation est de mettre tout le monde d'accord sur la page à laquelle il faut s'attendre. Ne vous souciez pas trop des chiffres exacts.

Si vous souhaitez faciliter l'estimation collective des points d'histoire par votre équipe Agile, l'outil Modèle de Backlogs et de Sprints ClickUp sera utile. Il comprend des listes de sprints préconstruites avec des champs personnalisés pour saisir les détails permettant de comparer les points de sprint sur la base de divers critères.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Maintenir un backlog de produit cohésif pour construire de nouveaux backlogs de sprint

Suivre et gérer les sprints tout en gardant les priorités claires et cohérentes

Rester connecté avec vos développeurs, concepteurs et autres parties prenantes sur les blocages et la progression du projet

5. Affiner et réévaluer en permanence les estimations

Revoyez vos estimations et ajustez-les si de nouvelles informations apparaissent ou si vos besoins changent. Une fois le projet terminé, notez les erreurs éventuelles dans vos estimations afin d'améliorer la précision de celles qui suivront.

ClickUp propose une grande variété de modèles Agile, chacun adapté aux flux de travail typiques de la méthodologie Agile. Ces modèles sont conçus avec des structures qui s'alignent sur les pratiques clés de la méthode Agile, telles que le forfait sprint, le toilettage du backlog et les résumés rapides quotidiens.

En utilisant ces modèles, vous pouvez démarrer vos projets Agile plus efficacement et vous assurer que les bonnes pratiques sont intégrées dans le processus.

Par exemple, le modèle Modèle de récit agile ClickUp simplifie la création et la gestion des histoires d'utilisateurs, vous permettant de vous concentrer sur ce qui est important plutôt que de vous enliser dans des tâches administratives.

Il vous aide à capturer les exigences d'une fonctionnalité dans un projet Agile. Vous pouvez :

Faire un remue-méninges sur les idées de fonctionnalité, y compris les fonctions, la conception et le contenu

Décomposer la fonctionnalité en tâches plus petites pour une meilleure organisation

Rédiger une histoire complète, incluant les objectifs, les hypothèses et les contraintes

Vérifier l'exactitude de l'histoire, procéder à des ajustements et s'aligner sur l'équipe

D'autre part, le bouton Modèle de gestion de projet agile ClickUp est idéal pour les équipes de développement non logicielles désireuses d'adopter des méthodologies agiles telles que Kanban ou Scrum.

La fonctionnalité intégrée de formulaire simplifie l'acheminement des demandes directement dans le carnet de commandes, ce qui permet de hiérarchiser les priorités sans effort.

Votre équipe peut ensuite exécuter les tâches efficacement en utilisant l'affichage Tableau ou Sprints. Les cérémonies agiles telles que les rétrospectives peuvent également être menées de manière transparente, ce qui favorise l'amélioration continue tout au long du cycle du projet.

Avantages de l'utilisation de l'échelle de Fibonacci dans l'estimation agile

L'échelle de Fibonacci est l'une des plus utiles Techniques d'estimation agiles pour aider les équipes à faire la différence entre les tâches faciles et les tâches complexes et ainsi prendre des décisions judicieuses quant au temps que prendra chacune d'elles. Les avantages de l'utilisation de Fibonacci sont les suivants :

1. Établissement d'une échelle définie

La séquence de Fibonacci offre un moyen robuste de comparer Points d'histoire Agile et de voir à quel point une tâche particulière peut être complexe. Par instance, un story point évalué à 3 est facile à achever, alors qu'un story point évalué à 21 prendrait beaucoup plus de temps.

2. Encourager la collaboration

Les développeurs sont tentés de faire des estimations isolées lorsqu'ils utilisent des heures, ce qui conduit à un mauvais alignement et à des risques cachés.

Les membres de l'équipe combinent leur expertise et leur expérience pour établir des estimations appropriées pour chaque point de l'histoire, ce qui permet d'obtenir des délais plus précis.

Par exemple, vous avez besoin de l'apport de vos équipes UX, de conception, de développement et de contenu pour calculer le temps nécessaire pour achever une nouvelle page d'atterrissage. Affichage ClickUp Chat , par exemple, offre aux équipes Agile un moyen transparent de collaborer pendant l'estimation. En temps réel ou asynchrone, il permettra de clarifier les hypothèses et de faciliter la communication, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page.

Ajouter des membres de l'équipe aux discussions et collaborer avec ClickUp Teams dans un seul espace et éviter de passer d'un logiciel à l'autre

Vous pouvez tirer parti de la ClickUp Attribuer des commentaires la fonctionnalité ClickUp Assign Comments vous permet de poser des questions à votre équipe et d'obtenir des éclaircissements sur les tâches sans devoir passer d'un outil à l'autre. Comme tous les commentaires sont soigneusement organisés sur la plateforme, vous pouvez conserver toutes les discussions en un seul endroit avant et après les sprints.

Si vous avez besoin de demander à un membre de l'équipe un suivi ou une mise à jour, vous pouvez utiliser la fonction /%$$a mentions pour adresser des commentaires spécifiques à des personnes dans une tâche ou depuis votre boîte de réception afin qu'elles en soient informées.

3. Améliorer la précision de la planification des projets

L'échelle de Fibonacci permet une évaluation réaliste de l'effort nécessaire pour chaque tâche du sprint, facilitant ainsi une meilleure Le forfait de capacité agile .

Améliorer la planification et l'exécution Agile pour votre équipe

Bien qu'il faille s'attendre à certaines incertitudes ou à certains obstacles, l'estimation de la durée d'achèvement des tâches est essentielle pour achever les projets dans les délais prévus.

Avec la séquence de Fibonacci, cela devient beaucoup plus facile.

L'utilisation de nombres exponentiels permet à chacun de comprendre l'effort nécessaire à chaque tâche et, par conséquent, de planifier ses sprints. Vous bénéficiez également de l'avantage d'une équipe où chacun se sent inclus et dispose de l'espace nécessaire pour communiquer - ce qui est toujours une bonne chose.

Avec ClickUp, vous pouvez faire passer la gestion de projet à un autre niveau.

Grâce à sa plateforme intuitive, vous pouvez facilement gérer les points de récit de Fibonacci et organiser les flux de travail, ce qui simplifie la planification des sprints et stimule la collaboration au sein de l'équipe. S'inscrire gratuitement à ClickUp et voyez la différence !