ClickUp Terimleri ve Özellikleri İçin Kapsamlı Kılavuz

Dünya çapında yüz binlerce takım, ClickUp'ın gücü ve esnekliği nedeniyle onu kullanıyor. Ama sizi anlıyoruz... Bazen, tüm bu güç biraz kafa karışıklığına neden olabilir. 🤔

Hiç kendinizi bunalmış hissedip "Nereden başlayacağım ve tüm bunlar ne anlama geliyor?" diye sorduysanız, biz size destek olacağız! 🦸

Bu makale, başlangıçtan itibaren bir ClickUp uzmanı gibi çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak önemli terimleri ve tanımları özetlemektedir.

Gizli özellikleri öğrenmek, görevlerinizi bir üst seviyeye taşımak veya yönetici yeteneklerine aşina olmakla ilgileniyor olsanız da, bu kategorilere ayrılmış sözlük sizin için tek adres! ✨

Belirli bir terim hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak bu terimin nerede kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı gibi ayrıntıları görebilirsiniz!

ClickUp

Kullanıcı Rolleri, Gizlilik ve İzinler

sahibi : Bu kullanıcının Çalışma Alanını oluşturduğunu ve Çalışma Alanı ile ilgili en yüksek yetki düzeyine sahip olduğunu belirten bir rol. Yöneticilerin sahip olduğu tüm sorumluluklara ek olarak, sahipler şunları yapabilir: 1) fatura işlemlerini yönetebilir, 2) Çalışma Alanı sahipliğini değiştirebilir ve 3) Çalışma Alanını silebilir

yönetici : sahibinden sonra ikinci en yüksek yetkiye sahip rol. Üyelerin sahip olduğu tüm sorumluluklara ek olarak, yöneticiler şunları yapabilir: 1) entegrasyonları, içe aktarmaları ve dışa aktarmaları yönetebilir; 2) faturalandırma konularını halledebilir; ve 3) üye ekleyebilir

üye : Kullanıcıların Çalışma Alanındaki tüm genel öğelere tam erişime sahip olduğu ve görevler, görünümler, Listeler, Klasörler, Alanlar ve Gösterge Panelleri oluşturabileceği bir rol. Üyeler ayrıca şunları da yapabilir: 1) Özel Alanları görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, 2) Zaman Tahminlerini ve zaman takibini görüntüleyebilir, 3) etiketler oluşturabilir ve silebilir, 4) gizlilik paylaşımları yapabilir ve düzenleyebilir, 5) Çalışma Alanındaki herkesi görebilir, 6) misafir ekleyebilir, 7) genel Alanlara erişebilir ve gizli Alanlara eklenebilir

yapamaz: 1) Alanları göremez veya bunlara katılamaz; 2) Alan, Klasör veya Liste oluşturamaz; 3) Çalışma Alanındaki herkesi göremez; 4) Hedef oluşturamaz veya atanamaz; 5) Etiketleri düzenleyemez; 6) Çalışma Alanına kullanıcı ekleyemez; 7) Gösterge Panelleri oluşturamaz; ve 8) gizlilik paylaşamaz veya düzenleyemez misafir : Çalışma Alanındaki belirli öğelere erişmesi gereken kullanıcılar için tasarlanmış bir rol. Misafirler1) Alanları göremez veya bunlara katılamaz; 2) Alan, Klasör veya Liste oluşturamaz; 3) Çalışma Alanındaki herkesi göremez; 4) Hedef oluşturamaz veya atanamaz; 5) Etiketleri düzenleyemez; 6) Çalışma Alanına kullanıcı ekleyemez; 7) Gösterge Panelleri oluşturamaz; ve 8) gizlilik paylaşamaz veya düzenleyemez

izinler : belirli kullanıcıların ClickUp içinde yapabileceklerini ve yapamayacaklarını belirleyen özelleştirilebilir ayarlar

gizlilik : Çalışma Alanı içindeki tüm veya belirli kullanıcıların bir Alan, Klasör, Liste, görev veya Belgeye erişememesini sağlama özelliği

Planlar

depolama : dosya depolama; ücretli planlar sınırsız dosya depolama alanı sunar

kullanım : ücretli plan özelliğinin sınırlı bir tanıtımı

Hiyerarşi

üst görev : altında alt görevleri barındıran en üst düzey görev

alt görev : bir görev içinde daha spesifik bileşenlere izin veren ek bir katman

iç içe alt görevler : İç içe Alt Görev ClickApp etkinleştirildiğinde, bir alt görevin altına eklenebilen ek katmanlar. Şu anda, bir kullanıcı en fazla 7 seviye iç içe alt görev kullanabilir

Görevleri Detaylı İnceleme

Ana Sayfa

Ana Sayfa : Bugün, Yarın, Geçen veya Planlanmamış görevlerin panoramik bir görünümü. Hatırlatıcılar, LineUp, Ana Sayfa Takvimi ve Ana Sayfa Gündemi de buradan erişilebilir. LineUp : Her kullanıcı için öncelikli görevlerin sırası

LineUp : her kullanıcı için öncelikli görev siparişi

LineUp : her kullanıcı için öncelikli görev siparişi

Görünümler

Kritik yol : Bu özellik, bir projenin tamamlanması için çok önemli olan görevlerin zincirini belirler ve kullanıcının daha büyük son teslim tarihlerini etkilemeden hangi görevlerin yeniden planlanabileceğini görmesini sağlar

kapasite : Zaman Tahminleri, görevler veya Sprint Puanlarına göre belirli bir kullanıcıya atanan iş miktarını belirleyip düzenleyebilen, İş Yükü görünümüne özgü bir ölçü formu

Görünümleri inceleyin

otomatik kaydetme : görünüm değişikliklerini sürekli olarak kaydetme ve koruma özelliği

hesaplama : Liste görünümünde veya Tablo görünümünde bir sütunun toplamını, aralığını veya ortalamasını hesaplama yeteneği

Favoriler : Sık kullanılan görünümlerin veya önemli görünümlerin hızlı erişim için yer imlerine eklenebildiği bir özellik

filtre : bir görünümün kapsamını belirli bir görev kümesine daraltmaya olanak tanıyan bir özellik

gruplama : görevlerin belirli eşleşmelere göre görüntülenebilmesini sağlayan bir mekanizma

arama : bir kullanıcının ClickUp Çalışma Alanı'nda görevleri bulmasını sağlayan bir özellik

sıralama : görevlerin, belirlenen filtreler ve bir görünümün gruplamaları dahilinde görüntülenme sırasını ayarlama yeteneği

Şablonlar

şablon : görevlerin, listelerin, klasörlerin, alanların, belgelerin ve daha fazlasının Çalışma Alanının farklı düzeylerinde kaydedilip yeniden kullanılmasını sağlayan bir özellik

durum şablonları : durumların Çalışma Alanının farklı düzeylerinde kaydedilip yeniden kullanılmasını sağlayan bir özellik

Belgeler

Belgeler : Bir kullanıcının ClickUp'ın herhangi bir yerinde belgeler, wikiler ve bilgi tabanları oluşturmasına olanak tanıyan bir özellik. Her belge esnek ve paylaşılabilir olup, sınırsız sayıda sayfa içerebilir. Afiş : Görevlerdeki ve belgelerdeki öğeleri ayırt etmeye yardımcı olan bir /Slash komutu. Markdown : Yorumlar, görev açıklamaları ve belgeler gibi alanlarda metinleri daha da stilize etme yeteneği

afiş : görevlerdeki ve belgelerdeki öğeleri ayırt etmeye yardımcı olan bir /Slash Komutu

markdown : yorumlar, görev açıklamaları ve belgeler gibi alanlarda metinleri daha da stilize etme yeteneği

afiş : görevlerdeki ve belgelerdeki öğeleri ayırt etmeye yardımcı olan bir /Slash Komutu

markdown : yorumlar, görev açıklamaları ve belgeler gibi alanlarda metinleri daha da stilize etme yeteneği

Hedefler

Hedef : Hedefler adı verilen, ilgili anahtar sonuçların koleksiyonları için üst düzey konteynerler Hedefler : Tamamlandığında Hedefi de tamamlayacak olan ölçülebilir sonuçlar

Hedefler : tamamlandığında Hedefi de tamamlayacak olan ölçülebilir sonuçlar

Hedefler : tamamlandığında Hedefi de tamamlayacak olan ölçülebilir sonuçlar

ClickApps

Çalışma Alanı Ayarları ve Özellikleri

kredi : Çalışma Alanının bir sonraki işlemine otomatik olarak uygulanan uygulama içi para birimi formu

yükseltme : Çalışma Alanını daha üst düzey bir ücretli plana değiştirme özelliği.

deneme (ücretsiz deneme) : ücretli planlarımızın sihrini deneyimlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz bir deneme sürümü

koltuk : Çalışma Alanı içinde üyeler ve misafirler için mevcut ve/veya dolu yerlerin sayısı

Otomasyonlar

ne olacağı na dair kriterler. sonra ne olacağı Otomasyon : Bir kullanıcı ve/veya kullanıcı grubunun, tekrarlayan eylemleri veya süreçleri otomatikleştirmek için Tetikleyiciler, Koşullar ve Eylemler kombinasyonları ayarlamasına olanak tanıyan bir özellik. Koşullar : Bir Otomasyonun çalışması için yerine getirilmesi gereken kriterler. Tetikleyici : Bir Otomasyonun başlaması içinna dair kriterler. Eylemler : Bir Otomasyon tetiklendiktenne olacağı

Koşullar : Otomasyonun çalışması için yerine getirilmesi gereken kriterler

ne olacağına dair kriterler Tetikleyici : Otomasyonun başlaması içindair kriterler

Eylemler : Otomasyon tetiklendikten sonra neler olur?

Koşullar : Otomasyonun çalışması için yerine getirilmesi gereken kriterler

ne olacağına dair kriterler Tetikleyici : Otomasyonun başlaması içindair kriterler

Eylemler : Otomasyon tetiklendikten sonra neler olur?

Gösterge panelleri ve bileşenler

Özel Alanlar

Hızlı Düzenleme Özellikleri

sürükle ve bırak : Çalışma Alanınızda görevleri, metin bloklarını ve çok daha fazlasını yeniden düzenlemenizi sağlayan güçlü bir özellik

zengin metin düzenleme : ClickUp genelinde takım arkadaşlarınızla iletişimi geliştirmek için tasarlanmış çeşitli özellikler. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: /Slash Komutları, markdown kısayolları, sözdizimi vurgulaması, renkler, afişler ve daha fazlası /Slash Komutları : kullanıcıların bir eğik çizgi (/) ve ardından 60'tan fazla kısayol komutundan herhangi birini yazarak çok sayıda metin ve biçimlendirme seçeneğine erişmelerini sağlayan bir özellik

/Slash Komutları : Kullanıcıların, bir eğik çizgi (/) ve ardından 60'tan fazla kısayol komutundan herhangi birini yazarak çok sayıda metin ve biçimlendirme seçeneğine erişmelerini sağlayan bir özellik

Proofing : ClickUp içindeki herhangi bir PNG, GIF, JPEG, WEBP veya PDF dosyasına yorum ekleme, atama ve çözme özelliği