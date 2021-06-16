ClickUp Terimleri ve Özellikleri İçin Kapsamlı Kılavuz

Dünya çapında yüz binlerce takım, ClickUp'ın gücü ve esnekliği nedeniyle onu kullanıyor. Ama sizi anlıyoruz... Bazen, tüm bu güç biraz kafa karışıklığına neden olabilir. 🤔
Hiç kendinizi bunalmış hissedip "Nereden başlayacağım ve tüm bunlar ne anlama geliyor?" diye sorduysanız, biz size destek olacağız! 🦸
Bu makale, başlangıçtan itibaren bir ClickUp uzmanı gibi çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak önemli terimleri ve tanımları özetlemektedir.
Gizli özellikleri öğrenmek, görevlerinizi bir üst seviyeye taşımak veya yönetici yeteneklerine aşina olmakla ilgileniyor olsanız da, bu kategorilere ayrılmış sözlük sizin için tek adres! ✨
Belirli bir terim hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak bu terimin nerede kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı gibi ayrıntıları görebilirsiniz!
ClickUp
- ClickUp: tamamen özelleştirilebilir bir iş yönetimi ve iletişim aracı. ClickUp, sizin ve takımınızın herhangi bir projeyi planlamanıza, izlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olacak yüzlerce özelliği tek bir yerde sunar Talep Üzerine Demolar: tüm deneyim seviyeleri için bir dizi eğitim kaynağı Kullanım Örneği Web Seminerleri: yaklaşan ve kaydedilmiş web seminerlerinin bulunduğu dijital kütüphane
- İsteğe Bağlı Demolar: tüm deneyim seviyeleri için bir dizi eğitim kaynağı
- Kullanım Örneği Web Seminerleri: Yaklaşan ve kaydedilmiş web seminerlerinin bulunduğu dijital kütüphane
- İsteğe Bağlı Demolar: tüm deneyim seviyeleri için bir dizi eğitim kaynağı
- Kullanım Örneği Web Seminerleri: Yaklaşan ve kaydedilmiş web seminerlerinin bulunduğu dijital kütüphane
Kullanıcı Rolleri, Gizlilik ve İzinler
- sahibi: Bu kullanıcının Çalışma Alanını oluşturduğunu ve Çalışma Alanı ile ilgili en yüksek yetki düzeyine sahip olduğunu belirten bir rol. Yöneticilerin sahip olduğu tüm sorumluluklara ek olarak, sahipler şunları yapabilir: 1) fatura işlemlerini yönetebilir, 2) Çalışma Alanı sahipliğini değiştirebilir ve 3) Çalışma Alanını silebilir
- yönetici: sahibinden sonra ikinci en yüksek yetkiye sahip rol. Üyelerin sahip olduğu tüm sorumluluklara ek olarak, yöneticiler şunları yapabilir: 1) entegrasyonları, içe aktarmaları ve dışa aktarmaları yönetebilir; 2) faturalandırma konularını halledebilir; ve 3) üye ekleyebilir
- üye: Kullanıcıların Çalışma Alanındaki tüm genel öğelere tam erişime sahip olduğu ve görevler, görünümler, Listeler, Klasörler, Alanlar ve Gösterge Panelleri oluşturabileceği bir rol. Üyeler ayrıca şunları da yapabilir: 1) Özel Alanları görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, 2) Zaman Tahminlerini ve zaman takibini görüntüleyebilir, 3) etiketler oluşturabilir ve silebilir, 4) gizlilik paylaşımları yapabilir ve düzenleyebilir, 5) Çalışma Alanındaki herkesi görebilir, 6) misafir ekleyebilir, 7) genel Alanlara erişebilir ve gizli Alanlara eklenebilir
- misafir: Çalışma Alanındaki belirli öğelere erişmesi gereken kullanıcılar için tasarlanmış bir rol. Misafirler yapamaz: 1) Alanları göremez veya bunlara katılamaz; 2) Alan, Klasör veya Liste oluşturamaz; 3) Çalışma Alanındaki herkesi göremez; 4) Hedef oluşturamaz veya atanamaz; 5) Etiketleri düzenleyemez; 6) Çalışma Alanına kullanıcı ekleyemez; 7) Gösterge Panelleri oluşturamaz; ve 8) gizlilik paylaşamaz veya düzenleyemez
- izinler: belirli kullanıcıların ClickUp içinde yapabileceklerini ve yapamayacaklarını belirleyen özelleştirilebilir ayarlar
- gizlilik: Çalışma Alanı içindeki tüm veya belirli kullanıcıların bir Alan, Klasör, Liste, görev veya Belgeye erişememesini sağlama özelliği
Planlar
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: gerçekten sonsuza kadar ücretsiz bir plan depolama: dosya depolama; ücretli planlar sınırsız dosya depolama kullanımı alır: ücretli plan özelliğinin sınırlı bir demosu
- depolama: dosya depolama; ücretli planlar sınırsız dosya depolama alanı alır
- kullanım: ücretli plan özelliğinin sınırlı bir tanıtımı
- Sınırsız Plan: sınırsız depolama, Gösterge Panelleri, Gantt görünümü ve çok daha fazlasını içeren ücretli bir plan
- İş Planı: İş yükü görünümü, Zaman çizelgesi görünümü, artırılmış dışa aktarma yetenekleri, ayda 10.000 Otomasyon ve çok daha fazlasını içeren ücretli bir plan
- Business Plus Planı: Ekip paylaşımı, birden fazla Listede alt görevler, özel rol oluşturma ve izinler, artırılmış API ve daha fazlasının yanı sıra Sonsuza Kadar Ücretsiz, Sınırsız ve İş planlarındaki tüm özellikleri içeren ücretli bir plan
- Enterprise Planı: Beyaz Etiketleme, artırılmış API sınırları, özel Müşteri Başarı Yöneticisi ve çok daha fazlasını içeren ücretli bir plan
Hiyerarşi
- Çalışma Alanı: Bir organizasyon içindeki herkesi, tüm Alanları ve bunların içindeki her şeyi kapsayan ClickUp Hiyerarşisinin en üst seviyesi
- Alan: Klasörleri ve Listeleri barındıran ClickUp Hiyerarşisinin ikinci seviyesi
- Klasör: Alanlar içinde bulunan ve görev listelerinizi düzenlemek için kullanılan ClickUp Hiyerarşisinin isteğe bağlı bir bileşeni
- Liste: Bir Alan içinde bulunması gereken ve isteğe bağlı olarak Klasörler içinde de bulunabilen görevler için bir kap
- görev: durumları kullanarak açık durumdan tamamlandı durumuna ilerlemesi amaçlanan eyleme geçirilebilir öğeler. Listeler içinde yer alırlar üst görev: altında alt görevleri barındıran en üst düzey görev alt görev: bir görev içinde daha ayrıntılı bileşenlere izin veren ek bir katman iç içe alt görevler: İç içe Alt Görev ClickApp etkinleştirildiğinde bir alt görevin altına eklenebilen ek katmanlar. Şu anda, bir kullanıcı en fazla 7 seviye iç içe alt görev kullanabilir
- üst görev: altında alt görevleri barındıran en üst düzey görev
- alt görev: bir görev içinde daha spesifik bileşenlere izin veren ek bir katman
- iç içe alt görevler: İç içe Alt Görev ClickApp etkinleştirildiğinde, bir alt görevin altına eklenebilen ek katmanlar. Şu anda, bir kullanıcı en fazla 7 seviye iç içe alt görev kullanabilir
- üst görev: altında alt görevleri barındıran en üst düzey görev
- alt görev: bir görev içinde daha spesifik bileşenlere izin veren ek bir katman
- iç içe alt görevler: İç içe Alt Görev ClickApp etkinleştirildiğinde, bir alt görevin altına eklenebilen ek katmanlar. Şu anda, bir kullanıcı en fazla 7 seviye iç içe alt görev kullanabilir
Görevleri Detaylı İnceleme
- atanan kişi: bir görevin birincil yürütücüsü olarak hareket etmesi gereken bir kullanıcı ve/veya kullanıcı grubu
- ek dosya: ClickUp'a yüklenen herhangi bir dosya. Ek dosyalar görevlere, belgelere ve sohbet görünümlerine eklenebilir.
- kontrol listesi: görev veya alt görev gerektirmeyen basit yapılacaklar
- yorum: kullanıcıların görev veya belge gibi belirli bir konu üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarını sağlayan bir iletişim aracı
- son teslim tarihi: bir görev, alt görev veya delege hatırlatıcının teslim edilmesi gereken tarih
- bahsetme: ClickUp içinde bir kullanıcı, takım, görev veya belgeye atıfta bulunmak için @ sembolünün kullanılması
- birleştir (görevler): iki görevi birleştirmenizi sağlayan bir özellik; bu özellik genellikle iki görev birbirine çok benzediğinde veya daha sonra beklenenden daha fazla ilişkili hale gelen iki fikir olduğunda kullanılır
- taşıma (görevler): bir görevin konumunu değiştirme yeteneği
- Pulse: canlı genel bakış: şu anda en çok odaklandığınız konuları öğrenmek için makine öğrenimini kullanan otomatik etkinlik raporları oluşturan bir özellik
- tekrarlama: görevler için tekrarlanan zamanlamalar ayarlama özelliği
- başlangıç tarihi: bir görev veya alt görevin başladığı tarih
- durum: görevlerin geçtiği adımlar, ş Akışları olarak da adlandırılır
- görev bağımlılıkları: hangi görevlerin diğer görevleri blokladığını veya beklediğini kolayca görselleştirmenize ve belirlemenize olanak tanıyan bir özellik
- görev açıklaması: bir görevin amacını ve diğer ilgili bilgileri açıklayan kısmı
- geçmiş (görev açıklaması): bir görev açıklamasının önceki sürümlerini görüntüleme yeteneği
- zaman takibi: kullanıcının ClickUp içinde veya ClickUp ile birlikte zamanı takip etmesini sağlayan çeşitli özellikler
- Zaman Tahminleri: Kullanıcıların bir görevin ne kadar süreceğini ayrıntılı olarak tahmin etmelerini ve takip etmelerini sağlayan bir ClickApp
- izleyici: bir görevi "izleyen" (veya "takip eden") kullanıcılar. Bu kişiler, izledikleri görevler güncellendiğinde bildirim alırlar
- görev tepsisi: kullanıcının istediği zaman kolayca geri dönebilmesi için tüm küçültülmüş görevlerin bulunduğu konum
Ana Sayfa
- LineUp: her kullanıcı için öncelikli görev siparişi
Görünümler
- Etkinlik görünümü: Bir Çalışma Alanı veya belirli bir konumdaki tüm etkinliklere toplu bir görünüm sağlayan görünüm
- Pano görünümü: görevlerin, güçlü sürükle ve bırak özelliklerine sahip bir Kanban Panosu olarak fonksiyon görmek üzere dikey sütunlar halinde düzenlendiği bir görünüm
- Box görünümü: Bir kullanıcının takım arkadaşlarının iş yükünü görselleştirebileceği bir görünüm
- Takvim görünümü: görevlerin takvimde görüntülendiği bir görünüm
- Sohbet görünümü: kullanıcılar Çalışma Alanı, Alan, Klasör veya Liste düzeyinde gerçek zamanlı tartışma yapabilirler
- Belge görünümü: kullanıcıların belgeler, wikiler ve bilgi tabanları oluşturmasına olanak tanıyan bir görünüm. Belgeler esnek ve paylaşılabilir olup sınırsız sayıda sayfa içerebilir. Kullanıcılar, görevleri ve diğer belgeleri birbirine bağlayabilir, URL'leri gömebilir ve kullanıcıları doğrudan belgelerde etiketleyebilir
- Görünümü gömme: Google Dokümanlar, Google Takvimler, Youtube, Miro ve Figma gibi harici materyallerin Çalışma Alanı, Alan, Klasör veya Liste düzeyinde gömülebileceği bir görünüm
- Form görünümü: Anketlerin oluşturulabileceği, harici olarak dağıtılabileceği ve ardından Form gönderileri görevler olarak oluşturulduğunda ClickUp içinde toplanabileceği bir görünüm
- Gantt görünümü: bağımlılıkların zaman çizelgesi üzerinde görsel olarak görüntülenip ayarlanabileceği bir görünüm Kritik yol: bu özellik, bir projenin tamamlanması için çok önemli olan görev zincirini belirler ve kullanıcının daha büyük son teslim tarihlerini etkilemeden hangi görevlerin yeniden planlanabileceğini görmesini sağlar
- Kritik yol: Bu özellik, bir projenin tamamlanması için çok önemli olan görev zincirini belirler ve kullanıcının, daha büyük son teslim tarihlerini etkilemeden hangi görevlerin yeniden planlanabileceğini görmesini sağlar
- Liste görünümü: Kullanıcıların görevleri çeşitli listelerde gruplandırabileceği, sıralayabileceği ve filtreleyebileceği zorunlu bir görünüm. Ön tanımlı olarak, görevler duruma göre gruplandırılır, ancak hemen hemen her değişkene göre düzenlenebilir ve görüntülenebilir
- Harita görünümü: Konum Özel Alanlarının bir harita üzerinde görsel olarak gösterilebildiği bir görünüm
- Zihin Haritaları: Kullanıcıların fikirleri birbirine bağlı bilgi düğümleri olarak görselleştirebilecekleri Zihin Haritaları oluşturmaya olanak tanıyan bir görünüm. Zihin Haritaları, mevcut görevleri görselleştirmek (Görev Modu) veya herhangi bir görev yapısına bağlı olmayan bilgileri görselleştirmek (Boş Mod) için kullanılabilir
- İş yükü görünümü: Takımınızın iş kapasitesini izlemek ve takım kaynaklarını yönetmek için kullanılan bir görünüm. Kapasite: Zaman Tahminleri, görevler veya Sprint Puanlarına göre belirli bir kullanıcıya atanan iş miktarını belirleyip düzenleyebilen, İş yükü görünümüne özgü bir ölçüm formu
- kapasite: Zaman Tahminleri, görevler veya Sprint Puanlarına göre belirli bir kullanıcıya atanan iş miktarını belirleyip düzenleyebilen, İş Yükü görünümüne özgü bir ölçü birimi
- Tablo görünümü: görev bilgilerinin bir elektronik tablo biçiminde gösterildiği görünüm. Bu görünüm, CRM veya ilişkisel veritabanında olduğu gibi, büyük miktarda bilgiyi aynı anda görüntülemek ve ilgili görevleri birbirine bağlamak için idealdir
- Zaman çizelgesi görünümü: görevlerin görsel bir yol haritası oluşturmak için zaman çizelgesinde görüntülendiği bir görünüm
- Kritik yol: Bu özellik, bir projenin tamamlanması için çok önemli olan görevlerin zincirini belirler ve kullanıcının daha büyük son teslim tarihlerini etkilemeden hangi görevlerin yeniden planlanabileceğini görmesini sağlar
- kapasite: Zaman Tahminleri, görevler veya Sprint Puanlarına göre belirli bir kullanıcıya atanan iş miktarını belirleyip düzenleyebilen, İş Yükü görünümüne özgü bir ölçü formu
Görünümleri inceleyin
- otomatik kaydetme: görünüm değişikliklerini sürekli olarak kaydetme ve koruma özelliği
- hesaplama: Liste görünümünde veya Tablo görünümünde bir sütunun toplamını, aralığını veya ortalamasını hesaplama yeteneği
- Favoriler: Sık kullanılan görünümlerin veya önemli görünümlerin hızlı erişim için yer imlerine eklenebildiği bir özellik
- filtre: bir görünümün kapsamını belirli bir görev kümesine daraltmaya olanak tanıyan bir özellik
- gruplama: görevlerin belirli eşleşmelere göre görüntülenebilmesini sağlayan bir mekanizma
- arama: bir kullanıcının ClickUp Çalışma Alanı'nda görevleri bulmasını sağlayan bir özellik
- sıralama: görevlerin, belirlenen filtreler ve bir görünümün gruplamaları dahilinde görüntülenme sırasını ayarlama yeteneği
Şablonlar
- şablon: görevlerin, listelerin, klasörlerin, alanların, belgelerin ve daha fazlasının Çalışma Alanının farklı düzeylerinde kaydedilip yeniden kullanılmasını sağlayan bir özellik
- durum şablonları: durumların Çalışma Alanının farklı düzeylerinde kaydedilip yeniden kullanılmasını sağlayan bir özellik
Belgeler
- Belgeler: Bir kullanıcının ClickUp'ın herhangi bir yerinde belgeler, wikiler ve bilgi tabanları oluşturmasına olanak tanıyan bir özellik. Her belge esnek ve paylaşılabilir olup, sınırsız sayıda sayfa içerebilir. Afiş: Görevlerdeki ve belgelerdeki öğeleri ayırt etmeye yardımcı olan bir /Slash komutu. Markdown: Yorumlar, görev açıklamaları ve belgeler gibi alanlarda metinleri daha da stilize etme yeteneği
- afiş: görevlerdeki ve belgelerdeki öğeleri ayırt etmeye yardımcı olan bir /Slash Komutu
- markdown: yorumlar, görev açıklamaları ve belgeler gibi alanlarda metinleri daha da stilize etme yeteneği
Hedefler
- Hedefler: tamamlandığında Hedefi de tamamlayacak olan ölçülebilir sonuçlar
ClickApps
- ClickApp: Çalışma Alanı sahibi veya yöneticisinin, Çalışma Alanı içindeki bir takımın deneyimini tamamen özelleştirmesini sağlayan bir özellik. E-posta ClickApp: Kullanıcıların doğrudan ClickUp içinde e-posta gönderip almasını sağlayan bir ClickApp. Zaman Tahmini ClickApp: Listeler ve Klasörler için daha iyi öngörülebilirlik sağlamak amacıyla görevlere eklenebilen bir zaman tahmini. Dönüm Noktası ClickApp: yeni bir özelliğin yayınlanması gibi büyük bir görev grubunun sonunu belirtmek için kullanılan bir ClickApp Öncelik ClickApp: Görevleri önemine göre sınıflandırmaya yardımcı olan bir ClickApp. İlişkiler ClickApp: görevleri, belgeleri ve çok daha fazlasını birbirine bağlamanızı sağlayan bir ClickApp Sprintler ClickApp: büyük projeleri daha küçük ve yönetilebilir iş parçalarına bölmenizi sağlayan bir ClickApp Sprint Puanı ClickApp: herhangi bir sayı desenini kullanarak özelleştirilmiş bir puan sistemi ayarlayıp uygulayarak iş yükü kapasitesini ölçen bir ClickApp Etiketler ClickApp: bir alanda çeşitli özelleştirilebilir tanımlayıcılarla görevleri düzenleyen bir ClickApp
- E-posta ClickApp: Kullanıcıların doğrudan ClickUp içinden e-posta gönderip almalarını sağlayan bir ClickApp
- Zaman Tahmini ClickApp: Listeler ve Klasörler için daha iyi öngörülebilirlik sağlamak amacıyla görevlere eklenebilen bir zaman tahmini
- Dönüm Noktası ClickApp: Yeni bir özelliğin yayınlanması gibi büyük bir görev grubunun sonunu belirtmek için kullanılan bir ClickApp
- Öncelik ClickApp: görevleri önemine göre sınıflandırmaya yardımcı olan bir ClickApp.
- İlişkiler ClickApp: görevlerin, belgelerin ve çok daha fazlasının birbirine bağlanmasını sağlayan bir ClickApp
- Sprintler ClickApp: Büyük projeleri daha küçük ve yönetilebilir iş parçalarına bölmenizi sağlayan bir ClickApp
- Sprint Puanı ClickApp: Herhangi bir sayı desenini kullanarak özelleştirilmiş bir puan sistemi ayarlayıp uygulayarak iş yükü kapasitesini ölçen bir ClickApp
- Etiketler ClickApp: Bir alanda çeşitli özelleştirilebilir tanımlayıcılarla görevleri düzenleyen bir ClickApp
- E-posta ClickApp: Kullanıcıların doğrudan ClickUp içinden e-posta gönderip almalarını sağlayan bir ClickApp
- Zaman Tahmini ClickApp: Listeler ve Klasörler için daha iyi öngörülebilirlik sağlamak üzere görevlere eklenebilen bir zaman tahmini
- Dönüm Noktası ClickApp: Yeni bir özelliğin yayınlanması gibi büyük bir görev grubunun sonunu belirtmek için kullanılan bir ClickApp
- Öncelik ClickApp: görevleri önemine göre sınıflandırmaya yardımcı olan bir ClickApp.
- İlişkiler ClickApp: görevlerin, belgelerin ve çok daha fazlasının birbirine bağlanmasını sağlayan bir ClickApp
- Sprintler ClickApp: Büyük projeleri daha küçük ve yönetilebilir iş parçalarına bölmenizi sağlayan bir ClickApp
- Sprint Puanı ClickApp: Herhangi bir sayı desenini kullanarak özelleştirilmiş bir puan sistemi ayarlayıp uygulayarak iş yükü kapasitesini ölçen bir ClickApp
- Etiketler ClickApp: Bir alanda çeşitli özelleştirilebilir tanımlayıcılarla görevleri düzenleyen bir ClickApp
Çalışma Alanı Ayarları ve Özellikleri
- avatar: ClickUp içinde bir Alanı veya kullanıcı profilini temsil eden bir görüntü
- faturalandırma: kullanıcının avatarının arkasında bulunan ve Çalışma Alanını yükseltmesine, geçmiş faturalarını indirmesine veya güncellemesine ve eklentiler eklemesine olanak tanıyan bir sayfa kredi: Çalışma Alanının bir sonraki işlemine otomatik olarak uygulanan uygulama içi para birimi formu yükseltme: Çalışma Alanını daha üst düzey bir ücretli plana değiştirme yeteneği. deneme (ücretsiz deneme): ücretli planlarımızın sihrini deneyimlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz deneme koltuk: bir Çalışma Alanı içinde üyeler ve misafirler için mevcut ve/veya dolu yerlerin sayısı
- kredi: Çalışma Alanının bir sonraki işlemine otomatik olarak uygulanan uygulama içi para birimi formu
- yükseltme: Çalışma Alanını daha üst düzey bir ücretli plana geçirme özelliği.
- deneme (ücretsiz deneme): ücretli planlarımızın sihrini deneyimlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz bir deneme sürümü
- koltuk: Çalışma Alanı içinde üyeler ve misafirler için mevcut ve/veya dolu yerlerin sayısı
- dışa aktarma: ClickUp Çalışma Alanı içinden verileri harici bir ortama veya biçime gönderme yeteneği
- içe aktarma: CSV dosyası veya yerel entegrasyon gibi mevcut kaynaklardan ClickUp'a görevleri aktarma yeteneği
- entegrasyon: ClickUp içinde yerel kullanım için entegre edilmiş harici bir site veya özellik
- düzen: bir kullanıcının Çalışma Alanının Çalışma Alanının tüm düzeylerinde görüntülenme şekli
- mod (Açık Mod/Koyu Mod): Ayarlar menüsünde bulunan ve kullanıcının Çalışma Alanının arka planının açık veya koyu olmasını belirlemesini sağlayan bir özellik
- i̇ki faktörlü kimlik doğrulama (2FA): Çalışma Alanına girmek için ikinci bir kimlik doğrulama formu gerektirerek ek bir güvenlik katmanı ekleme özelliği. ClickUp'ta İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı iki şekilde etkinleştirebilirsiniz: 1) SMS Metin Mesajı (İş+ planında mevcuttur) ve 2) TOTP Kimlik Doğrulama Uygulaması (tüm planlarda mevcuttur)
- kredi: Çalışma Alanının bir sonraki işlemine otomatik olarak uygulanan uygulama içi para birimi formu
- yükseltme: Çalışma Alanını daha üst düzey bir ücretli plana değiştirme özelliği.
- deneme (ücretsiz deneme): ücretli planlarımızın sihrini deneyimlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz bir deneme sürümü
- koltuk: Çalışma Alanı içinde üyeler ve misafirler için mevcut ve/veya dolu yerlerin sayısı
Otomasyonlar
- Otomasyon: Bir kullanıcı ve/veya kullanıcı grubunun, tekrarlayan eylemleri veya süreçleri otomatikleştirmek için Tetikleyiciler, Koşullar ve Eylemler kombinasyonları ayarlamasına olanak tanıyan bir özellik. Koşullar: Bir Otomasyonun çalışması için yerine getirilmesi gereken kriterler. Tetikleyici: Bir Otomasyonun başlaması için ne olacağına dair kriterler. Eylemler: Bir Otomasyon tetiklendikten sonra ne olacağı
- Koşullar: Otomasyonun çalışması için yerine getirilmesi gereken kriterler
- Tetikleyici: Otomasyonun başlaması için ne olacağına dair kriterler
- Eylemler: Otomasyon tetiklendikten sonra neler olur?
- Koşullar: Otomasyonun çalışması için yerine getirilmesi gereken kriterler
- Tetikleyici: Otomasyonun başlaması için ne olacağına dair kriterler
- Eylemler: Otomasyon tetiklendikten sonra neler olur?
Gösterge panelleri ve bileşenler
- Gösterge Paneli: Bileşenler aracılığıyla mevcut Çalışma Alanı verilerinin üst düzey özetlerini görüntülemenizi sağlayan bir özellik. Bu özellik, sprint izleme, epik, üst düzey girişimler, takım planlaması ve yaratıcı zihninizin yapabileceği her şeyi uygulamak ve izlemek için kullanılabilir
- bileşen (Gösterge Paneli): Görevler, Sprintler, projeler, kişiler ve çok daha fazlası hakkında değerli bilgiler sağlayan Gösterge Panellerinin yapı taşları Çubuk Grafik bileşeni: Verileri çubuk grafik içinde görsel olarak temsil etmenizi sağlayan özel bir bileşen Gömme bileşeni: Google Dokümanlar, Google Takvimler, Youtube, Hubspot, Lucidchart gibi harici materyalleri içeren bir bileşen. Bir Gösterge Paneli içine gömülebilir Pasta Grafik (Özel bileşen): Verilerin pasta grafik olarak görselleştirilebildiği özel bir bileşen Portföy bileşeni: Çalışma Alanınızdaki herhangi bir Liste veya Klasörün ilerlemesini kategorize edip izleyebilen özel bir bileşen
- Çubuk Grafik bileşeni: Verileri çubuk grafik içinde görsel olarak temsil etmenizi sağlayan özel bir bileşen
- Bileşen ekleme: Google Dokümanlar, Google Takvim, Youtube, Hubspot, Lucidchart gibi harici materyalleri içeren bir bileşen. Gösterge paneline eklenebilir
- Pasta Grafik (Özel bileşen): Verilerin pasta grafik olarak görselleştirilebildiği özel bir bileşen
- Portföy bileşeni: Çalışma Alanınızdaki tüm Listeleri veya Klasörleri kategorilere ayırıp ilerlemelerini izleyebilen özel bir bileşen
- Çubuk Grafik bileşeni: Verileri çubuk grafik içinde görsel olarak temsil etmenizi sağlayan özel bir bileşen
- Bileşen ekleme: Google Dokümanlar, Google Takvimler, Youtube, Hubspot, Lucidchart gibi harici materyalleri içeren bir bileşen. Gösterge paneline eklenebilir
- Pasta Grafik (Özel bileşen): Verilerin pasta grafik olarak görselleştirilebildiği özel bir bileşen
- Portföy bileşeni: Çalışma Alanınızdaki tüm Listeleri veya Klasörleri kategorilere ayırıp ilerlemelerini izleyebilen özel bir bileşen
Özel Alanlar
- Özel Alanlar: Görünümler, çeşitli zengin bilgileri ekleme olanağı sağlayan bir ClickApp. Tarih Özel Alanı: Bir göreve özel bir tarih eklenmesini sağlayan bir Özel Alan türü. Açılır Menü Özel Alanı: Görevlerde tutarlı seçenekler sunan bir Özel Alan; her bir Açılır Menü Özel Alanı için yalnızca bir seçenek seçilebilir. Formül Alanı: Bir görev üzerinde sayısal, tarih ve saat Özel Alanları arasında hesaplamalar yapılabilen bir özellik. Etiket Özel Alanı: etiket Özel Alan başına birden fazla seçim yapılmasına izin veren bir Özel Alan türü Telefon Özel Alanı: bir telefon numarasının yerleştirilebileceği bir Özel Alan türü
- Özel Tarih Alanı: bir göreve özel bir tarih eklenmesini sağlayan bir Özel Alan türü
- Açılır Özel Alan: görevlerde tutarlı seçenekler sunan bir Özel Alan; Açılır Özel Alan başına yalnızca bir seçenek seçilebilir
- Formül Alanı: bir görevde sayısal, tarih ve saat Özel Alanları arasında hesaplamalar yapılabilen bir özellik
- Etiket Özel Alanı: Etiket Özel Alanı başına birden fazla seçim yapılmasına olanak tanıyan bir Özel Alan türü
- Telefon Özel Alanı: bir telefon numarasının yer alabileceği bir Özel Alan türü
- Tarih Özel Alanı: bir göreve özel bir tarih eklenmesini sağlayan bir Özel Alan türü
- Açılır Özel Alan: görevlerde tutarlı seçenekler sunan bir Özel Alan; Açılır Özel Alan başına yalnızca bir seçenek seçilebilir
- Formül Alanı: bir görev üzerinde sayısal, tarih ve saat Özel Alanları arasında hesaplamalar yapılabilen bir özellik
- Özel Alan Etiketi: Etiket Özel Alan başına birden fazla seçim yapılmasına olanak tanıyan bir Özel Alan türü
- Telefon Özel Alanı: bir telefon numarasının yer alabileceği bir Özel Alan türü
Hızlı Düzenleme Özellikleri
- sürükle ve bırak: Çalışma Alanınızda görevleri, metin bloklarını ve çok daha fazlasını yeniden düzenlemenizi sağlayan güçlü bir özellik
- zengin metin düzenleme: ClickUp genelinde takım arkadaşlarınızla iletişimi geliştirmek için tasarlanmış çeşitli özellikler. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: /Slash Komutları, markdown kısayolları, sözdizimi vurgulaması, renkler, afişler ve daha fazlası /Slash Komutları: kullanıcıların bir eğik çizgi (/) ve ardından 60'tan fazla kısayol komutundan herhangi birini yazarak çok sayıda metin ve biçimlendirme seçeneğine erişmelerini sağlayan bir özellik
- /Slash Komutları: Kullanıcıların, bir eğik çizgi (/) ve ardından 60'tan fazla kısayol komutundan herhangi birini yazarak çok sayıda metin ve biçimlendirme seçeneğine erişmelerini sağlayan bir özellik
- Proofing: ClickUp içindeki herhangi bir PNG, GIF, JPEG, WEBP veya PDF dosyasına yorum ekleme, atama ve çözme özelliği
- /Slash Komutları: Kullanıcıların, bir eğik çizgi (/) ve ardından 60'tan fazla kısayol komutundan herhangi birini yazarak çok sayıda metin ve biçimlendirme seçeneğine erişmelerini sağlayan bir özellik