Ekran Kaydı Yaparken Çizim Yapma

Önemli bir proje raporu mu sunuyorsunuz yoksa çevrimiçi derslerinizi mi geliştirmeye çalışıyorsunuz? Ekran kaydı yaparken çizim sanatında ustalaşmak, sunumlarınızı ciddi şekilde geliştirebilir.

Çoğu kişi veya kuruluşun karmaşık iş akışlarını açıklamak, nasıl yapılır videoları oluşturmak ve önemli anları belgelemek için ekran kayıt araçlarına güvenmesi şaşırtıcı değildir.

Bu araçların pazarı %6,5'lik istikrarlı bir yıllık büyüme oranıyla büyürken, eğitim ve işyerinde iletişim için vazgeçilmez hale geliyorlar.

Bu artış, öğrenme ve işbirliğini daha dinamik hale getirmede asenkron video iletişiminin artan rolünü de vurgulamaktadır.

Ekranınızı bir tuval haline getirmeye hazır mısınız? Nasıl yapıldığını keşfedelim!

⏰ 60 Saniyelik Özet Ekran kaydı yaparken çizim yapmak, fikirlerin netleşmesine ve izleyicilerin ilgisini canlı tutmaya yardımcı olur

ClickUp Clips , Loom, Zoom, Bandicam veya Snagit gibi araçlardan birini seçin ve kayıt sırasında eskiz yapmaya başlayın

ClickUp gibi bir araç seçmek, çizim için ClickUp Beyaz Tahtaları, ayrıntılı yapılandırma için ClickUp Zihin Haritaları ve açıklamalar için Proofing'den yararlanmanızı sağlar

ClickUp Clips ile tüm ekranı, belirli bir pencereyi veya tarayıcı sekmesini kaydedin

Kayıtları düzenleyin, Proofing ile açıklama ekleyin ve geri bildirim almak için ClickUp'ın işbirliği özellikleri ile paylaşın

Ekran Kaydı Yaparken Neden Çizim Yapmalısınız?

Neden ekran kaydı yaparken çizim yapmalı diye soruyorsunuz? Görseller olmadan karmaşık bir fikri açıklamayı düşünün; bu, karanlıkta birine renkleri tarif etmeye benzer.

Kayıt sırasında çizimler eklemek sadece havalı görünmek için değildir (muhtemelen o da vardır 😎); açıklığı ve ilgiyi artırmak içindir.

İş yerinde daha iyi işbirliği için, videolar üzerinde canlı çizim yapmak, eşzamansız iletişim veya sunumlar sırasında anlayış eksikliklerini giderebilir. Beyin fırtınası iş akışları veya paylaşılan bir projeye geri bildirim eklemek için doğrudan ekrana çizim yapmak, izleyicileriniz için "Ah, şimdi anladım!" hissini yaratır.

Ayrıca, yerleşik çizim araçlarına sahip ekran kayıt yazılımı, düzenleme sonrası baş ağrılarından sizi kurtarır. Anında, etkili ve mesajınızın akılda kalmasını sağlar. Öyleyse, kayıt yaparken fikirlerinizi hayata geçirmeye ne dersiniz?

Günümüzde birçok ekran kayıt aracı mevcuttur, ancak canlı oturumlar veya asenkron iletişim gibi özel ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulmak büyük bir fark yaratabilir.

Doğru araç, fikirlerinizi hayata geçirmek için kayıt yapmanıza ve açıklamalar ve eskizler eklemenize olanak tanır. Size en uygun seçeneği belirlemenize yardımcı olmak için ClickUp gibi araçlar da dahil olmak üzere en iyi seçeneklere göz atalım.

1. ClickUp Klipleri

ClickUp Kliplerini doğrudan çalışma alanınıza yerleştirerek uygulama değiştirme veya yüklemeleri yönetme zahmetinden kurtulun

En iyi araçla başlayalım: ClickUp Clips.

ClickUp'a doğrudan entegre olur, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan video kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Takımınıza güncelleme verirken veya hızlı bir öğretici oluştururken, bilgisayar ekranınızı kolayca yakalayıp saniyeler içinde incelemeye gönderebilirsiniz.

Kaydet düğmesine basın, ekranınızı paylaşın ve yanıt yazmaktan daha hızlı bir şekilde gönderin. İzleyicileriniz ve işbirliği yaptığınız kişiler belirli anlara yorum yapabilir, böylece eyleme geçirilebilir tartışmalar ortaya çıkarabilir

İşte neden mükemmel bir yerleşik ücretsiz ekran kaydedici olduğu:

Yanlış anlamaları ortadan kaldırın ve asenkron iletişim ile konuşmaları ilerletin

Sesli veya sessiz ekran kaydı yapın

İzleyicilerinizin dikkatini çekmek için bir klipteki belirli anlara yorumlar ekleyin

İş arkadaşlarınızın gerektiğinde Clips'e erişmesine izin verin

Kliplerinizi doğrudan ClickUp'a yerleştirin. Dışarıdan paylaşmak için genel bir bağlantı oluşturun veya kullanıcıların bunları indirmesine izin verin

Ekran kayıtlarına eklemeler yapan yenilikçi bir yapay zeka aracı olan ClickUp Brain ile videolarınızı otomatik olarak transkribe edin, önemli kısımları hızlıca tarayın ve zaman damgaları aracılığıyla önemli içeriği bulun

Clips'ten snippet'leri kopyalayıp yeniden kullanın

Clips'te doğrudan çizim yapamazsınız, ancak yorumlar aracılığıyla geri bildirim ekleyebilir ve okuyucularınızı ekran kaydınızın belirli bölümlerine yönlendirebilirsiniz.

2. Loom

loom aracılığıyla

Bir video güncellemesi göndermeniz gerektiğinde ancak toplantı planlamak istemiyorsanız, Loom tam size göre.

Fikirlerinizi açıklamak veya geri bildirim paylaşmak için ekranınızı (ve isterseniz kameranızı) kaydedebilirsiniz. Ayrıca, basit paylaşım bağlantıları ve izleyici katılımını izlemek için analizler sayesinde kişisel ve takım kullanımı için mükemmeldir.

💡Loom'da çizim yapma: Loom'da çizim yapmak için, ekran kaydınız sırasında yerleşik açıklama araçlarını kullanın ve anahtar noktaları vurgulamak için metin, şekiller ve lazer işaretçisi gibi seçeneklerden seçim yapın.

3. Zoom

zoom aracılığıyla

Toplantılar için Zoom'u muhtemelen biliyorsunuzdur, ancak ekran oturumlarını kaydetmek için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Hızlı öğreticiler, eğitim materyalleri veya beyin fırtınası oturumları kaydetmek için mükemmeldir. Kaydet düğmesine bastığınızda, videonuz kolay paylaşım bağlantıları ve hatta transkripsiyon seçenekleriyle birlikte gelir.

Toplantılar sırasında ekranınıza notlar ekleyebilir ve videoyu yerel olarak kaydedebilirsiniz. Bu, sonradan eskiz ekleme ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve bant genişliğinden tasarruf etmenizi sağlar.

💡Zoom'da çizim yapma: Zoom'da, toplantı veya ekran paylaşımı sırasında Annotate özelliğini etkinleştirerek ekranınızda gerçek zamanlı olarak çizim yapabilir, metin ekleyebilir veya alanları vurgulayabilirsiniz.

4. Bandicam

bandicam aracılığıyla

Bandicam, yüksek kaliteli kayıtlar isteyenler için ideal bir seçimdir. 4K çekim ve özel kayıt alanları için sunduğu destek, oyuncular veya ayrıntılı video eğitimleri oluşturan herkes için mükemmeldir.

Kayıt sırasında notlar eklemeniz gerekirse, yerleşik çizim araçları ile bunu kolayca yapabilirsiniz.

💡Bandicam'da çizim yapma: Bandicam'ı kullanırken, ekran kaydı sırasında açıklama ve vurgular eklemek için ayarlardaki "Dikdörtgen" veya "Kalem" özelliği aracılığıyla çizim aracını etkinleştirebilirsiniz

5. Snagit

snagit aracılığıyla

Basit ve kullanımı kolay bir şey arıyorsanız, Snagit en iyi seçiminizdir. Ekran yakalama özellikleriyle tanınan Snagit, video yakalamanıza ve anında metin veya açıklamalar eklemenize olanak tanıyan basit ekran kayıt araçları sunar.

Daha gelişmiş yazılımların gereksiz özellikleri olmadan hızlı ve profesyonel öğreticiler hazırlamak veya karmaşık kavramları açıklamak için idealdir.

💡Snagit'te çizim yapma: Snagit, kaydı başlatmadan önce Çiz sekmesini seçerek ekranınıza çizim yapmanızı ve ekranınızı yakalarken serbest el notları ve şekiller eklemenizi sağlar

Ayrıca okuyun: En İyi Eğitim Videosu Yazılımlarını Test Ettik

Tek bir uygulamada kelimenin tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipleri kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum ... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.

Tek bir uygulamada tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipleri kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum ... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.

Ekran Kaydı Sırasında Çizim Yapma: Adım Adım Kılavuz

Her aracın ekran kaydı sırasında çizim yapmak için kendi kullanıcı arayüzü ve yöntemi vardır, ancak hepsi genel olarak aynı süreci izler.

Bu adım adım kılavuzda, ClickUp Clips'i kullanarak kayıt sırasında ekranınızda çizim yapmaya nasıl başlayacağınızı anlatacağız. Ekstra bir yazılıma gerek yok!

1. Gerekli yazılımı yükleyin

Ekran kaydınıza çizim yapmaya başlamadan önce iki ana araca ihtiyacınız olacak: ekranınızı kaydetmek için bir araç ve çizim yapmak için bir araç.

Çoğu yazılım seçeneği uygulamanın yerel olarak indirilmesini ve yüklenmesini gerektirirken, ClickUp Clips doğrudan ClickUp uygulamasından çalışır!

Clips Hub ile düzenli kalın — tüm ClickUp kayıtlarınızı tek bir merkezi konumda hızlıca bulun ve yönetin, böylece maksimum verimlilik için bunları arayabilir, sıralayabilir ve görselleştirebilirsiniz

Kayda başlamak için ClickUp hesabınıza giriş yapın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak iş akışınızı hızlandırın. Gmail, HubSpot, Salesforce ve daha fazlası gibi araçlara 1.000'den fazla ücretsiz bağlantı ile görevleri otomatikleştirin ve her şeyin sorunsuz bir şekilde akışını sağlayın — hepsi sadece birkaç tıklama ile.

2. Ekran kaydı ayarları

Kayıt ayarlarınızı doğru yapmanız videonuzu daha iyi hale getirebilir. Başarıya hazırlanmak için şunları yapın:

ClickUp Kliplerini açın: Kamera simgesini veya Klip Kaydet düğmesini (genellikle sağ üst köşede bulunur) bulun. Başlamak için tıklayın

ClickUp Kliplerinizi paylaşmak ve kaydetmek için farklı seçenekleri deneyin

Kaydetmek istediğinizi seçin: Tüm ekranı tam ekran modunda, yalnızca bir pencereyi veya yalnızca belirli bir tarayıcı sekmesini kaydedeceğinize karar verin

Mikrofonunuzu test edin: Çizim yaparken konuşmayı planlıyorsanız, mikrofonunuzun çalıştığından emin olun! ClickUp Clips, sesinizi ve ekranı aynı anda kaydetmenize olanak tanır; ilgi çekici öğreticiler veya sunumlar için mükemmeldir

🧠 Eğlenceli Bilgi: ScreenCam, 1990'larda piyasaya sürülen ilk ekran kaydetme ürünlerinden biri olup, ekran demoları ve öğreticileri yayınlamak ve yayınlamak için popülerlik kazanmıştır.

Ayrıca okuyun: Bir videodan profesyonel gibi notlar alma

3. Çizim aracınızı başlatın

ClickUp Clips'te ekran kaydı yaparken çizim yaparken iki sağlam seçeneğiniz vardır:

ClickUp Beyaz Tahtaları ve ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak çalışma alanınızda doğrudan eskizler oluşturabilir ve çizimlerinizi görevlere ve projelere entegre edebilirsiniz.

Alternatif olarak, Microsoft Paint veya Google Jamboard gibi diğer araçları tercih ederseniz, bunlar da harici çizim için harika seçeneklerdir!

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmalarımız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı, kliplerinizi ve sohbetlerinizi tek bir platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak fikirlerinizi eylem öğelerine dönüştürün

ClickUp'ın çizim araçlarını kullanıyorsanız, başlamak için şunları yapın:

ClickUp çalışma alanınızda Beyaz Tahta veya Zihin Haritaları açın

Çizim alanınızı tercih ettiğiniz boyut ve düzenle ayarlayın

Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için çizim araçlarınızı ve renklerinizi seçin

ClickUp Beyaz Tahtalarda daha hızlı yükleme süreleri, daha akıcı etkileşimler ve gecikmesiz gerçek zamanlı işbirliği deneyimini yaşayın

ClickUp Beyaz Tahtalar, hızlı yükleme süreleri ve sorunsuz gerçek zamanlı işbirliği sunar, bu da kayıt sırasında çizimleri entegre etmek için mükemmeldir. Ayrıca, görevleriniz ve projelerinizle entegre edilebilir, böylece eskizleri hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir planlara dönüştürebilirsiniz!

💡Hızlı İpucu Kaydederken işleri hızlandırmak için zihin haritası klavye kısayollarını kullanın: Ctrl + D (Cmd + D) dalları çoğaltmak için

Giriş mevcut dalın altına yeni bir dal eklemek için

Tab tuşuna basarak hızlı bir şekilde alt dal oluşturun

Ayrıca okuyun: En İyi Ekran Kaydedici Chrome Uzantıları

4. Ekran kaydını başlatın

Video ve eskizlerinizi kaydetmeye başlayın. Yapılacaklar:

1. ClickApp'i etkinleştirin

İlk Klibinizi kaydetmeden önce, Klip: Ekran Kaydı ClickApp'in çalışma alanınız için etkinleştirildiğinden emin olun.

Bunu yapmak için:

Sol üst köşedeki Çalışma Alanı avatarınıza tıklayın.

Uygulamalar'a gidin, ardından ClickApps'ı seçin.

Clip: Ekran Kaydı'nı arayın ve etkinleştirin.

2. Ekran klibi kaydedin

Etkinleştirdikten sonra, araç çubuğundan, görev yorumundan veya Clips Hub'dan doğrudan Clips'i kaydetmeye başlayabilirsiniz. Kaydetmek için:

Görev çubuğundan, görev yorumundan veya Klip Merkezi'nden Hızlı Eylem menüsünü açın

Bir görev yorumundan, görev yorumunda bir Klip veya Sesli Klip kaydetmeye başlamak için video simgesine tıklayın

Clips Hub'da ekran kaydını başlatmak için sağ üst köşedeki Yeni Klip seçeneğine tıklayın.

5. Çizmeye başlayın

Kurulum tamamlandıktan sonra, ClickUp Beyaz Tahtalar veya Zihin Haritaları ile fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Örneğin, burada bir Beyaz Tahta alalım:

ClickUp Beyaz Tahtalarda çizim yapmak için farklı şekiller, renkler, metin kutuları, oklar ve resimler kullanın

Çizerken, videolarınızı ve sanatınızı geliştirmek için aşağıdakileri deneyin!

Çizgi kalınlığı: Çizgilerinizi gerektiği gibi öne çıkarmak veya uyumlu hale getirmek için farklı kalınlıklar arasından seçim yapın

Renk seçimi: Her şeyi net tutmak veya yaratıcı olmak için favori renklerinizi seçin

Çizgi stili: Görselinizin havasına uygun stili seçin.

Vurgulayıcı: Beyaz tahtanızdaki anahtar noktaları vurgulamak için vurgulayıcı aracını kullanın.

Silgi aracı: Silgi düğmesine tıklayın ve tuval üzerinde sürükleyerek yanlışlıkla eklediğiniz çizgileri veya şekilleri silin

Lazer işaretçi: İzleyicilerinizi yönlendirmek için lazer aracını kullanın. Tıklayıp sürükleyerek dikkatleri belirli alanlara çekin

Şekiller ve akış şemaları: Şık görsel diyagramlar oluşturun; şekilleri seçin, özelleştirin, hızlı genişletme için çoğaltın ve fikirleri birbirine bağlamak için okları kullanın

Metin kutuları ve yapışkan notlar: Açıklamalar, açıklamalar veya notlar için düzenlenebilir metin ekleyin. Metni doğrudan beyaz tahtaya yapıştırarak otomatik olarak bir metin kutusu oluşturun veya yapışkan notları kullanarak fikirleri vurgulayın ve yapılacaklar listeleri oluşturun

ClickUp'ın çok yönlü çizim araçlarıyla, ekran kaydınız temel düzeyden büyüleyici bir düzeye anında geçecek!

6. Kaydınızı düzenleyin

Kayıt düğmesine bastıktan ve ekran kaydını bitirdikten sonra, ClickUp videonuzu düzeltmek için kullanışlı düzenleme seçenekleri sunar. Ekstra hassasiyet arıyorsanız, daha ayrıntılı düzenlemeler için her zaman kırpma araçlarını kullanabilirsiniz.

Net iletişim için videolara zaman damgalı yorumlar ekleyin

Anahtar anları vurgulamak veya ek ayrıntılar eklemek istiyorsanız, ClickUp'ın Video Proofing araçları tam size göre. Şunları yapabilirsiniz:

Not ekleyin: Belirli zaman damgalarına yorum bırakın

Dikkat çekin: Odaklanılması gereken anahtar anları vurgulayın

Ayrıntıları belirtin: Önemli bilgileri vurgulayarak dikkat çekin

ClickUp, video provası için MP4, WEBM ve Ogg biçimlerini destekleyerek Edge, Chrome, Firefox, Safari ve Opera gibi popüler tarayıcılarla uyumluluk sağlar. Bu özellikler sayesinde ekran kayıtlarınız çok daha etkileşimli ve ilgi çekici hale gelir!

Ayrıca okuyun: Video Prodüksiyonu için Proje Yönetimi

Kayıt Sırasında Etkili Çizim Yapmak İçin İpuçları

Ekran kaydederken çizimler eklemek veya kliplerinize açıklama eklemek, YouTube videoları veya öğretici videolar oluştururken içeriğinizi bir üst seviyeye taşıyabilir, ancak dikkat dağıtmak yerine içeriği zenginleştirecek şekilde yapmanız çok önemlidir.

Kayıtlarınızı daha etkili ve ilgi çekici hale getirmek için bazı ipuçları:

Önceden plan yapın: Çizime başlamadan önce fikirlerinizi ana hatlarıyla belirleyin. Net bir yapıya sahip olmak, Çizime başlamadan önce fikirlerinizi ana hatlarıyla belirleyin. Net bir yapıya sahip olmak, mükemmel sunum becerileri sağlar ve kayıt sırasında düzenli kalmanızı ve gereksiz duraklamaları önlemenizi sağlar. Yapay zeka asistanı ClickUp Brain , içerik ve sunum fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur, böylece yaratıcı bloklara takılıp kalmazsınız ✅

ClickUp Brain ile fikirler üretin, sunum akışları için beyin fırtınası yapın ve video görüşmelerinizden en iyi şekilde yararlanın

Geleneksel çizim araçlarını kullanırken aşağıdakileri deneyin:

Çizgi genişliklerini optimize edin: Netlik için doğru çizgi kalınlığını seçin — ayrıntılar için ince çizgiler, vurgu için daha kalın çizgiler. Bu, çizimlerinizin çok karmaşık görünmeden öne çıkmasına yardımcı olur ✅

Anahtar alanları vurgulayın: Vurgulayıcı aracını kullanarak çiziminizin en önemli bölümlerini vurgulayın ve izleyicilerinizin dikkatini yönlendirin ✅

Basit tutun: Tuvalin dağınık olmasını önleyin. Anlatımınızı destekleyen özlü görsellere odaklanın ve izleyicilerin dikkatini anahtar noktalara çekin ✅

Akış şemalarıyla etkileşim kurun: Bağlantıları, süreçleri veya ilişkileri açıklamak için şekiller ve oklar kullanın. Akış şemaları, karmaşık fikirleri anlaşılır görseller haline getirebilir ✅

Gerektiğinde duraklatın: Çizimlerinizi ayarlamanız veya ayrıntılar eklemeniz gerekiyorsa duraklat düğmesine basın. Sunumunuzu yaparken veya bitirdikten sonra yorum istemek iyi bir fikirdir. Görevler veya klip hakkında doğrudan geri bildirim almak için Çizimlerinizi ayarlamanız veya ayrıntılar eklemeniz gerekiyorsa duraklat düğmesine basın. Sunumunuzu yaparken veya bitirdikten sonra yorum istemek iyi bir fikirdir. Görevler veya klip hakkında doğrudan geri bildirim almak için ClickUp Sohbet'i deneyin. ✅

Konuşmalarınızı, görevlerinizi ve daha fazlasını ClickUp Sohbet'te merkezileştirin

Paylaşmadan önce gözden geçirin: Paylaşmadan önce kaydınızı oynatın. Her şeyin sorunsuz akışını, çizimlerinizin net olduğunu ve anahtar mesajların doğru bir şekilde iletildiğini kontrol edin ✅

Bu ipuçlarını takip ederek bilgilendirici, görsel olarak çekici ve takip etmesi kolay ekran kayıtları oluşturabilirsiniz!

ClickUp ile Çizim ve Ekran Kaydınızı Bir Üst Düzeye Taşıyın

Ekran kayıt modunda çizim yapmak, açıklamalarınıza biraz baharat eklemek gibidir. Anahtar noktaları vurgulayarak veya karmaşık fikirleri çizerek izleyicilerin ilgisini canlı tutabilirsiniz.

Ancak Picasso gibi olmaya çalışmayın, hedef netlik, şaheser değil.

Diğer çoğu araca kıyasla, ClickUp ekran kayıtlarınızı düzenlemenize, ekran kayıtlarına zaman damgaları ile yorumlar eklemenize, çizim şablonlarınızı saklamanıza ve takımınızla kolayca işbirliği yapmanıza olanak tanır — hepsi tek bir yerde!

Senaryo planlamadan geri bildirim toplamaya kadar, ClickUp size tüm araçları tek bir pakette sunar.

Ekran kayıtlarınızı "eh"den "vay canına"ya dönüştürmeye hazır mısınız?

ClickUp'a kaydolun ve kayıtlarınızı fikirleriniz kadar dinamik hale getirin!