ClickUp neden küçük işleri seviyor ve küçük işler neden ClickUp'ı seviyor?

ClickUp'ta küçük işler sadece başka bir müşteri segmenti değildir. Onlar bizim varlık nedenimizdir. Kurucumuz Zeb Evans, iş yükünün artmasının sıkıntısını bizzat yaşayan, azimli bir girişimci olarak ClickUp'ı kurdu. Çok fazla araçla uğraşmak, çok fazla iş yükü ve gerçekten önemli olan şeye, yani harika bir şey yaratmaya odaklanmak için yeterli zamanın olmaması. Bu nedenle, küçük işleri desteklemek yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır.

Zeb'in dediği gibi:

Küçük işler, fırsatların kalbidir. Girişimcilerin yoğun işlere daha az zaman harcayıp hayallerini gerçekleştirmek için daha fazla zaman ayırabilmeleri için ClickUp'ı geliştirdik. KOBİ'lerin başarısına yardımcı olmaya tutkuyla bağlıyız.

Küçük İş için Tasarlandı

ClickUp'ın Küçük İş Paketi, işleri yapanlar, hayalperestler ve işleri gerçekleştiren takımlar için tasarlanmıştır. Kaosu netliğe dönüştürmenize nasıl yardımcı olduğumuzu aşağıda bulabilirsiniz:

20'den fazla uygulamayı tek bir çalışma alanıyla değiştirin: İşlerin dağınıklığına son verin. Artık proje yönetimi, sohbet, belge, zaman takibi ve diğer bir düzine araç arasında geçiş yapmanıza gerek yok. ClickUp, her şeyi tek bir İşlerin dağınıklığına son verin. Artık proje yönetimi, sohbet, belge, zaman takibi ve diğer bir düzine araç arasında geçiş yapmanıza gerek yok. ClickUp, her şeyi tek bir Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanında bir araya getirerek takımınıza tek bir doğru kaynak sunar

AI ile otomasyon: ClickUp'ın AI ve Ajanları tekrarlayan görevleri, hatırlatıcıları ve raporlamayı halletsin. Zamanınızı, sıkıcı işlere değil, büyümeye odaklanmak için ücretsiz bırakın

*gerçek zamanlı görünürlük: Özel gösterge panelleri ve canlı raporlama sayesinde işinizde neler olup bittiğini her zaman bilirsiniz. İhtiyacınız olan anahtar bilgileri elde etmek için artık e-postaları veya elektronik tabloları karıştırmanıza gerek yok

ClickUp, zaman tasarrufundan departmanlar arasında üretimin hızlandırılmasına kadar ölçülebilir bir etki sağlar

Gerçek İşlerden Gerçek Sonuçlar

Path8 Productions'ın kurucusu ve yönetici yapımcısı Pat Henderson şunları paylaşım:

Birbiriyle iletişim kurmayan farklı sistemleri güncellemek için çok fazla zaman harcıyorduk. Bu, işlerimizi yavaşlatıyor ve bazı şeylerin gözden kaçma olasılığını artırıyordu

ClickUp'a geçtikten sonra, Pat'in takımları altı ayrı aracı değiştirdi, toplantı ve güncelleme süresini %60 azalttı ve sekiz haftadan kısa bir sürede sorunsuz bir geçiş gerçekleştirdi.

Binlerce KOBİ'nin teknoloji altyapısını konsolide etmek, sayısız değerli saatlerini geri kazanmak ve iş yükünü azaltmak için kullandığı kılavuzu edinin. ⬇️

İşinizi Anlayan Yapay Zeka

ClickUp Brain'i kullanarak işinizde anahtar içgörüleri ve eylemleri anında ortaya çıkarın

ClickUp Brain, her zaman hazır olan iş asistanınızdır. İş akışlarınızı öğrenir, verilerinizi birbirine bağlar ve işinize özgü süreçleri otomatikleştirmenize yardımcı olur. Raporlar oluşturmanız, toplantıları özetlemeniz veya otomasyon tetikleyicileri tetiklemeniz gerekse de, ClickUp'ın yapay zekası her şeyi halleder.

Üstelik kullanımı inanılmaz derecede kolaydır. Bir işin yönetilmesinin, yapay zeka uzmanı olmak için zaman bırakmayan tam zamanlı bir iş olduğunu biliyoruz. ClickUp, kod gerektirmeden ilk günden itibaren değer katacak, kullanıma hazır yapay zeka yetenekleri ve Ajanlar sunar.

Aile gibi hissettiren destek

Küçük işlerin sadece yazılıma değil, bir ortağa da ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ClickUp, çalışma alanınızı kurmanıza ve operasyonlarınızı optimize etmenize yardımcı olmak için canlı 1:1 eğitim, premium destek ve uzman danışmanlığı sunar.

Bu sayede, harcadığınız her kuruşun karşılığını en üst düzeyde almanızı ve ClickUp'ın sunduğu paketteki 20'den fazla iş uygulamasını tam olarak kullanmanızı sağlıyoruz.

🗣️ Müşteri görüşü: Bir kullanıcı G2'de şöyle diyor: Clickup, zaman takibi, yerleşik sohbet ve kapsamlı kaynak yönetimi yetenekleri gibi diğer PM seçeneklerinde göremeyeceğiniz birçok benzersiz özellik ve eklentiye sahiptir. Eğer küçük bir işletme veya startup iseniz, Clickup, özel bir kurulum için saatlerce zaman harcamadan başlayabileceğiniz birçok şablon ve kolay yol sunar. Daha ulaşılabilir bir üründe özel büyük kutu hissini yaşarsınız.

KOBİ'ler Neden Geçiş Yapıyor?

McKinsey'e göre, ABD'deki küçük işler, büyük firmaların verimliliğinin sadece %47'si kadar çalışıyor. Bu fark, yetenekle değil, ölçeklenebilir araç ve sistemlere erişimle ilgili. ClickUp, rekabet alanını eşitler.

Eski yöntem:

20'den fazla bağlantısız uygulama

Manuel, tekrarlayan süreçler

Belirsiz devirler ve kaybolan bağlam

Durmuş büyüme

ClickUp yöntemi:

Tek bir birleşik çalışma alanı

Otomasyonlu, yapay zeka destekli ş Akışları

Sorunsuz işbirliği ve görünürlük

Ölçeklenebilir, verimli büyüme

2 Milyondan Fazla Takıma Katılın ve İşi Yeniden Tanımlayın

ClickUp, Siemens, Chick-fil-A, Wayfair ve daha fazlası dahil olmak üzere küçük işletmeler ve küresel markalar tarafından güvenilmektedir. 25.000'den fazla olumlu yorum ve 4,6 yıldızlı derecelendirme ile açıkça görülüyor: ClickUp, daha azıyla daha fazlasını yapmak isteyen işler için oluşturulmuş bir platformdur.

Zamanınızı geri kazanmaya hazır mısınız?`

Ücretsiz Küçük İşletme Kılavuzunu edinin ve ClickUp'ın teknoloji altyapınızı konsolide etmenize, ş akışlarınızı otomasyonlaştırmanıza ve işinizin tam potansiyelini ortaya çıkarmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Küçük işler bizim tutkumuzdur. ClickUp ile 20'den fazla uygulamanın gücü, yapay zekanın zekası ve başarınızı destekleyen bir takımın desteğini elde edersiniz. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve sizin için oluşturulmuş işin geleceğini deneyimleyin.