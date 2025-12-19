Jak przejść z pracy stacjonarnej na pracę hybrydową

Monday były kiedyś przewidywalne: spotkania zespołu, szybkie sprawdzanie biurek i jasny obraz tego, kto co robi. Obecnie, gdy 55% pracowników zdolnych do pracy zdalnej pracuje w trybie hybrydowym, a kolejne 26% całkowicie zdalnie, dynamika miejsca pracy uległa radykalnej zmianie.

W rzeczywistości około 60% pracowników dużych przedsiębiorstw w Ameryce Północnej pracuje obecnie w trybie hybrydowym. Dzisiejsze biuro to już nie tyle stała przestrzeń, co miejsce, w którym dostępne jest Wi-Fi.

Wdrożenie pracy hybrydowej wymaga jasnego planu działania. Bez niego ryzykujesz stracić tydzień na zmęczenie Zoomem, przekroczenie terminów w różnych strefach czasowych i odkrycie, że „praca z dowolnego miejsca” może czasem przypominać „pracę znikąd”.

W tym wpisie na blogu pokazujemy, jak przejść z pracy stacjonarnej na hybrydową przy wsparciu ClickUp, aplikacji do pracy, która pozwala koordynować działania zespołów, realizować projekty zgodnie z planem i zapewnia płynną współpracę hybrydową.

Zacznijmy! 💼

Czym jest praca hybrydowa?

Praca hybrydowa to elastyczny model pracy, w którym pracownicy dzielą czas między zdalne lokalizacje (dom, przestrzenie coworkingowe lub dowolne miejsce z dostępem do Internetu) a fizyczne obszary robocze.

To, jak „hybrydowa” praca wygląda w praktyce, zależy w dużej mierze od polityki firmy, wymagań dotyczących roli i kultury organizacyjnej.

Rodzaje modeli pracy hybrydowej

Istnieją cztery główne rodzaje modeli pracy hybrydowej:

Elastyczna (lub samodzielnie planowana) praca hybrydowa: członkowie zespołu wybierają, kiedy pracować w biurze, a kiedy zdalnie, w zależności od zadań lub osobistych preferencji. Na przykład ktoś może przychodzić do biura na spotkania lub sesje współpracy, a w dni wymagające większej koncentracji pracować zdalnie.

Stała praca hybrydowa z podstawowymi godzinami pracy: firma określa konkretne dni pracy w biurze (np. wtorki i czwartki) oraz podstawowe godziny pracy (np. między 10:00 a 15:00), w których wszyscy muszą być dostępni, niezależnie od lokalizacji. Poza tymi godzinami pracownicy mają swobodę w zarządzaniu swoim harmonogramem.

Model hybrydowy z priorytetem pracy w biurze: pracownicy powinni pracować głównie w biurze, a praca zdalna jest dozwolona w określone dni lub w przypadku określonych ról. Model ten kładzie nacisk na osobistą pracownicy powinni pracować głównie w biurze, a praca zdalna jest dozwolona w określone dni lub w przypadku określonych ról. Model ten kładzie nacisk na osobistą współpracę w miejscu pracy i budowanie powiązań.

Hybrydowy model z priorytetem pracy zdalnej: Praca zdalna jest domyślnym trybem pracy, a biuro służy jako przestrzeń dla spotkań, wydarzeń lub współpracy w razie potrzeby. Polityki, narzędzia i cykle pracy są projektowane w oparciu o pracę zdalną.

🧠 Ciekawostka: Kabina, symbol pracy stacjonarnej od dziesięcioleci, została wprowadzona w 1968 roku przez Roberta Propsta z firmy Herman Miller. Jak na ironię, zamierzał on zapewnić pracownikom swobodę i kreatywność, ale firmy wykorzystały ją do upchnięcia większej liczby osób na mniejszej przestrzeni.

Dlaczego firmy przechodzą z pracy stacjonarnej na hybrydową

Obecnie organizacje coraz częściej przechodzą z modeli pracy wyłącznie stacjonarnej na pracę hybrydową i mają ku temu dobry powód: korzyści płynące z tego rozwiązania dotyczą zarówno pracowników, jak i wyników biznesowych.

Korzyści płynące z pracy hybrydowej dla pracowników

Zyskaj elastyczność w zakresie miejsca i sposobu pracy: wybieraj dni pracy zdalnej, unikaj długich dojazdów do pracy i zajmuj się sprawami osobistymi bez utraty wydajności.

Popraw równowagę i samopoczucie fizyczne: Ciesz się lepszą Ciesz się lepszą równowagą między życiem zawodowym a prywatnym , zmniejszonym poziomem niepokoju i większym ogólnym poczuciem szczęścia ( 80% pracowników hybrydowych doświadcza tych korzyści!).

Zmniejsz stres i popraw swoje zdrowie: zmniejsz liczbę dni chorobowych i poświęć czas na profilaktykę zdrowotną lub obowiązki rodzinne bez wpływu na wydajność pracy.

Ciesz się autonomią i kontrolą: Zarządzaj swoim harmonogramem, aby zapewnić sobie większą koncentrację i lepsze zarządzanie energią w ciągu dnia.

Oszczędzaj czas i pieniądze: Zmniejsz koszty dojazdów do pracy i odzyskaj czas, który możesz poświęcić na rozwój osobisty lub zawodowy.

🧠 Ciekawostka: Pierwsze eksperymenty z pracą hybrydową sięgają kryzysu naftowego z lat 70. Firmy w Stanach Zjednoczonych i Europie pozwalały pracownikom pracować w niepełnym wymiarze godzin z domu, aby oszczędzać paliwo podczas dojazdów do pracy. Nie nazywano tego wtedy pracą hybrydową, ale idea była taka sama.

Korzyści płynące z pracy hybrydowej dla firm

Zwiększ retencję i satysfakcję: Praca hybrydowa może poprawić retencję pracowników, ponieważ doceniają oni autonomię, jaką zapewnia. Wykazano, że Praca hybrydowa może poprawić retencję pracowników, ponieważ doceniają oni autonomię, jaką zapewnia. Wykazano, że zmniejsza ona liczbę rezygnacji o 33% , zwłaszcza wśród pracowników dojeżdżających do pracy z daleka.

Zwiększ dostęp do najlepszych talentów: zatrudniaj wykwalifikowanych specjalistów z większego obszaru geograficznego bez ograniczeń związanych z relokacją.

Zwiększ wydajność i zaangażowanie: Zrównoważ pracę zdalną i stacjonarną, aby poprawić wydajność, jednocześnie wzmacniając pozycję pracowników.

Zmniejsz koszty operacyjne: zoptymalizuj przestrzeń biurową i media, aby dostosować je do zmiennej frekwencji w biurze.

Wspieraj integrację i współpracę: Oferuj wsparcie dla różnorodnych stylów pracy dzięki zintegrowanym Oferuj wsparcie dla różnorodnych stylów pracy dzięki zintegrowanym narzędziom do komunikacji i zdalnej współpracy

Nasze dane z ankiety dotyczącej efektywności spotkań pokazują, że 25% spotkań obejmuje średnio ośmiu lub więcej uczestników. Odkryliśmy również, że średnie spotkanie trwa około 51 minut. Takie duże spotkania mogą mieć wyniki w postaci co najmniej 6–8 godzin zbiorowego czasu spędzonego na spotkaniach w ciągu tygodnia na poziomie organizacyjnym.

Ocena gotowości Twojej firmy do pracy hybrydowej

Przed przejściem na model hybrydowy oceń, na ile Twoja organizacja jest naprawdę gotowa. Przemyślana ocena gotowości zapewni, że Twoi pracownicy, polityki, narzędzia do pracy zdalnej i przestrzenie będą w stanie zapewnić wsparcie dla elastyczności bez utraty spójności i wydajności.

Zacznij tutaj. 🏁

Oceń gotowość zespołów: Oceń style pracy pracowników, umiejętności samozarządzania i komfort komunikacji w różnych ustawieniach. Przeanalizuj zdolność menedżerów do kierowania zespołami rozproszonymi, unikaj uprzedzeń związanych z bliskością i stwórz środowisko sprzyjające integracji.

Przejrzyj jasność zasad: określ, kto kwalifikuje się do pracy hybrydowej, ustal jasne oczekiwania dotyczące dostępności, ustal zasady komunikacji i zmień wskaźniki wydajności, aby skupić się na wynikach, a nie na obecności.

Sprawdź możliwości technologiczne: Upewnij się, że zespoły mają bezpieczne, zintegrowane narzędzia do zarządzania zadaniami, czatu i Upewnij się, że zespoły mają bezpieczne, zintegrowane narzędzia do zarządzania zadaniami, czatu i spotkań hybrydowych . Wzmocnij cyberbezpieczeństwo i umożliwiaj uzyskiwanie wniosków opartych na danych dzięki analizom.

Przeanalizuj procesy i cykle pracy: Praca hybrydowa opiera się na niezawodnych procesach. Upewnij się, że podstawowe cykle pracy są udokumentowane i dostępne, a proces podejmowania decyzji jest przejrzysty. Zastanów się, czy nowi pracownicy mogą osiągnąć powodzenie w wdrożeniu bez konieczności ciągłej interakcji osobistej.

Pomyśl o kulturze i niepisanych normach: jeśli pracownicy biurowi mają lepszy kontekst lub szybsze decyzje, niechęć do pracy hybrydowej będzie rosła. Zastanów się, czy obecne style spotkań i normy komunikacyjne są przejrzyste i integracyjne, a komunikacja asynchroniczna jest akceptowana.

Oceń aspekty regulacyjne: Sprawdź, czy przepisy obowiązujące w Twoim regionie będą miały wpływ na pracę zdalną w różnych lokalizacjach. Oceń wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych i poufności.

🔍 Czy wiesz, że... Badanie Gallupa wykazało, że pracownicy hybrydowi mają najwyższy wskaźnik zaangażowania wynoszący 35%, w porównaniu z 33% w przypadku pracowników całkowicie zdalnych i 27% w przypadku pracowników biurowych.

Jak przejść z pracy stacjonarnej na hybrydową: przewodnik krok po kroku

Nie wiesz, od czego zacząć pracę hybrydową? Ten przewodnik wyjaśnia to krok po kroku. 👇🏼

Krok 1: Zdefiniuj zasady pracy hybrydowej

Zacznij od ustalenia jasnych wytycznych dotyczących polityki pracy hybrydowej w Twojej firmie. Potrzebujesz jasnej, możliwej do wyegzekwowania polityki, która zapewnia równowagę między elastycznością, sprawiedliwością i potrzebami biznesowymi.

Cel: Zminimalizowanie niejasności, aby pracownicy wiedzieli, kiedy, jak i dlaczego przychodzą do biura, a kiedy pracują zdalnie.

📌 Oto lista kontrolna zawierająca niezbędne elementy:

Dni pracy w biurze (jeśli są) a dni elastyczne (np. we wtorki i czwartki trzeba być w biurze, a w pozostałe dni można pracować elastycznie)

Kwalifikowalność na poziomie roli (które role kwalifikują się do pracy zdalnej w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub bez możliwości pracy zdalnej)

Normy komunikacyjne (godziny synchroniczne, okna spotkań, godziny nakładania się pracy)

Zasady dotyczące obszaru roboczego (biurka typu hot desk, rezerwacja biurek, limity dotyczące obciążenia obszaru roboczego)

Oczekiwania dotyczące wydajności (wyniki, umowy SLA dotyczące komunikacji)

Rozwiązywanie konfliktów i procesy wyjątkowe (np. w przypadku zmiany wymagań dotyczących pracy na miejscu)

Pobierz darmowy szablon Ustal jasne wytyczne dla zespołów podczas przejścia, korzystając z szablonu planu pracy zdalnej ClickUp.

Stworzenie solidnych podstaw dla pracy hybrydowej zaczyna się od jasnego, realnego planu. Szablon planu pracy zdalnej ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc zespołom przejść przez tę transformację. Pomaga on nakreślić oczekiwania, zdefiniować role i śledzić postępy w realizacji kluczowych zadań.

Ten szablon umożliwia:

Śledź zadania za pomocą etapów, takich jak Zablokowane , W trakcie realizacji , Do zrobienia i Zakończone .

Rejestruj kluczowe dane dotyczące projektu, takie jak wyniki , postępy , rzeczywiste koszty , przydzielony budżet i cel .

Uzyskaj dostęp do informacji o pracy poprzez Oś czasu pracy, Działania związane z pracą, Postępy w pracy i Kierowników projektów.

Skorzystaj z ClickUp Docs, aby stworzyć scentralizowaną, aktywną politykę pracy hybrydowej, do której cały zespół ma łatwy dostęp i którą może aktualizować. Wykorzystaj możliwości edycji wspólnej, aby zaangażować zespoły HR, prawny i kierowniczy w czasie rzeczywistym w celu uzyskania informacji zwrotnych.

Krok 2: Ocena odpowiedniości zespołu i ról

Przed rozpoczęciem wdrażania modelu hybrydowego należy zatrzymać się i ocenić, które role i osoby nadają się do tego modelu. Zamiast polegać na założeniach lub uniwersalnych decyzjach, zespoły HR i menedżerowie mogą wykorzystać wnioski oparte na danych, aby przypisać odpowiedni poziom hybrydowy do każdej roli.

Skorzystaj z tych szybkich sprawdzeń:

Określ podstawowe zadania i oznacz role jako biurowe lub hybrydowe w oparciu o wymagania dotyczące fizycznej obecności; w razie potrzeby rozważ restrukturyzację. Sprawdź narzędzia do współpracy w Enterprise i potrzeby w zakresie dostępu oraz zapoznaj się z bezpiecznymi opcjami zdalnego dostępu lub sprzętem do obsługi ograniczonego oprogramowania lub danych. i potrzeby w zakresie dostępu oraz zapoznaj się z bezpiecznymi opcjami zdalnego dostępu lub sprzętem do obsługi ograniczonego oprogramowania lub danych. Oceń częstotliwość interakcji z interesariuszami i odpowiednio zaplanuj pracę hybrydową, np. zdalną w dni bez klientów lub rotacyjną obecność w biurze. Sprawdź wydajność pracy zdalnej i rozważ okresy próbne, jeśli dotychczasowe wyniki wskazują na problemy z komunikacją lub terminami.

Po dokonaniu oceny utwórz poziomy hybrydowe, takie jak W pełni hybrydowy, Częściowo hybrydowy, Zorientowany na biuro lub Tylko osobiście, aby dopasować je do ról i potrzeb zespołu.

Aby uprościć ten proces, utwórz listę ClickUp o nazwie Ocena przydatności modelu hybrydowego. Dodaj zadania dla każdego działu lub roli i użyj pól niestandardowych ClickUp, aby śledzić szczegóły, takie jak Wymagana obecność na miejscu, Kontakt z klientem lub Kwalifikuje się do pracy zdalnej. Przypisz każde zadanie kierownikom działów, aby mogli oni uzupełnić szczegóły.

Następnie pozwól ClickUp Brain analizować odpowiedzi, wykrywać wzorce, a nawet oznaczać role, które mogą wymagać dodatkowej uwagi przed sfinalizowaniem hybrydowych poziomów.

📌 Wypróbuj poniższe podpowiedzi: Przeanalizuj tę listę i pogrupuj role według tego, jak bardzo nadają się one do pracy hybrydowej.

Podsumuj, które działy mają największe wymagania dotyczące pracy wyłącznie w biurze.

Wyróżnij role, które mogą napotkać trudności podczas pracy zdalnej.

Zaproponuj hybrydową strukturę poziomów na podstawie danych zawartych w tej liście.

Zidentyfikuj wszelkie niespójności lub brakujące dane w tej ocenie.

Krok 3: Zainwestuj w technologię dostosowaną do pracy hybrydowej

Hybrydowe zarządzanie projektami nie sprawdzi się bez solidnego zaplecza technologicznego, które zapewnia wsparcie zarówno dla pracy asynchronicznej, jak i synchronicznej.

ClickUp zapewnia niezrównaną widoczność projektów w rozproszonych zespołach, organizując wszystkie zadania, przydziały, terminy i szczegóły projektów w jednym miejscu. Dzięki ClickUp dla zespołów zdalnych otrzymujesz specjalnie zaprojektowaną platformę, która wypełnia luki między pracownikami zdalnymi i stacjonarnymi oraz zapewnia wszystkim spójność dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i scentralizowanym cyklom pracy.

Oto jak zgromadzić swój zespół w ClickUp. 👇

1. Strukturyzacja pracy hybrydowej

Skorzystaj z hierarchii projektów ClickUp, aby podzielić swoje miejsce pracy na przestrzenia, foldery i listy, odzwierciedlające sposób działania Twojej organizacji.

Zorganizuj swoje zasady pracy hybrydowej i projekty za pomocą hierarchii projektów ClickUp

Utwórz przestrzeń dla każdego działu (np. HR, operacyjny, IT, marketingowy).

Twórz foldery w każdej przestrzeni dla głównych projektów lub inicjatyw, takich jak „Wdrożenie przejścia na model hybrydowy”.

Uporządkuj listy w folderach dla każdego strumienia pracy (np. projektowanie polityki, ustawienia techniczne, szkolenia i pilotaż).

2. Wizualizacja postępów

Dzięki widokom ClickUp przejście na model hybrydowy będzie przejrzyste i łatwe do śledzenia.

Zorganizuj pracę w kolumnach, takich jak Planowanie, W trakcie realizacji i Zrobione w widoku tablicy ClickUp, aby każdy mógł zobaczyć, co się dzieje, a co utknęło w martwym punkcie. Jest to prosty, praktyczny sposób na śledzenie postępów wdrażania nowych pracowników, zarządzanie ustawieniami sprzętu lub nadzorowanie aktualizacji cyklu pracy.

Przeciągaj i upuszczaj zadania, gdy przechodzą one z jednego etapu do drugiego, korzystając z widoku tablicy ClickUp.

Następnie zaplanuj całe przejście na model hybrydowy za pomocą widoku Gantta ClickUp. Możesz połączyć zadania zależne, aby opóźnienia były natychmiast widoczne, i dynamicznie dostosowywać harmonogramy w przypadku zmiany priorytetów.

3. Organizuj spotkania i działania następcze

Przechodzenie między linkami do spotkań, notatkami i zadaniami to strata czasu, którego nie masz.

Dzięki integracji ClickUp z Zoom możesz uruchamiać spotkania bezpośrednio z poziomu zadania, dołączać nagrania i przechowywać podsumowania spotkań – wszystko w tym samym obszarze roboczym.

Planuj spotkania ze swojego obszaru roboczego dzięki integracji ClickUp z Zoom

4. Utrzymuj połączenie podczas rozmów

Praca hybrydowa opiera się na przejrzystości, a ClickUp Chat pomaga ją zachować. Zamiast rozpraszać rozmowy między Slackiem, e-mailami lub wiadomościami prywatnymi, użyj Chata, aby dyskusje były powiązane z Twoją pracą.

Twórz kanały zespołowe do bieżących rozmów (np. Aktualizacje dotyczące wdrożenia modelu hybrydowego), wykonuj wzmianki dla członków zespołu, aby uzyskać szybkie wyjaśnienia, i odpowiadaj na wątki, aby dyskusje były uporządkowane.

Przekształcaj ważne wiadomości w zadania jednym kliknięciem w czacie ClickUp

Krok 4: Przeprojektuj cykle pracy i procesy

Cykl pracy na miejscu często opiera się na fizycznej bliskości, np. szybkich rozmowach, spontanicznych spotkaniach lub wspólnych tablicach. W przypadku ustawień hybrydowych takie kroki mogą stać się przeszkodą, jeśli nie zostaną odpowiednio przeprojektowane.

Musisz celowo przebudować swoje cykle pracy w taki sposób, aby każda akceptacja, aktualizacja i przekazanie zadania przebiegało płynnie, niezależnie od tego, gdzie pracują pracownicy.

Zacznij od sporządzenia mapy istniejących cykli pracy, takich jak przebieg pracy, osoby zaangażowane i miejsca, w których zwykle występują opóźnienia, w ClickUp Tablicy. Ułatwi to zidentyfikowanie kroków, które w zbyt dużym stopniu zależą od przebywania w tym samym pomieszczeniu, takich jak fizyczne podpisywanie dokumentów lub ustne sprawdzanie postępów.

Zidentyfikuj przeszkody i przeprojektuj procesy dzięki wizualizacji cyklu pracy w ClickUp Tablicach

Następnie użyj ClickUp BrainGPT, aplikacji towarzyszącej na pulpitach, do analizy i optymalizacji. Dzięki prostej podpowiedzi, np. „Pokaż mi kroki naszego procesu wdrażania nowych pracowników i zaznacz wąskie gardła”, aplikacja może skanować zadania, statusy i połączone aplikacje, aby wykryć miejsca, w których praca przebiega wolniej.

Załóżmy, że zatwierdzenia często czekają na jednego menedżera lub niektóre przekazania zawsze się wymykają — Brain GPT natychmiast je wskazuje. Następnie możesz poprosić go o zasugerowanie reguł automatyzacji lub zmian w cyklu pracy, aby usunąć te przeszkody.

Skorzystaj z ClickUp BrainGPT, aby generować niestandardowe plany szkoleń i zrozumieć preferencje pracowników.

📌 Wypróbuj poniższe podpowiedzi: Stwórz hybrydowy cykl pracy wdrażania nowych pracowników, który obejmuje zdalne ustawienia sprzętu IT, wirtualne przedstawienie zespołu oraz automatyczne przypomnienia o zadaniach.

Przeanalizuj nasz obecny proces przeglądu zawartości i zaproponuj ulepszenia dla zespołów hybrydowych.

Lista wszystkich kroków zatwierdzania, które wymagają osobistych spotkań, i propozycja cyfrowej alternatywy.

Opracuj nowy cykl pracy dla hybrydowych projektów, uwzględniając odpowiednie narzędzia do współpracy w biurze i pracy zdalnej.

Oto, co Matt Brunt z Creative Element miał do powiedzenia na temat ClickUp:

Nasz zespół przeszedł na model hybrydowy, łączący pracę zdalną i stacjonarną, a w październiku 2023 r. staniemy się agencją działającą wyłącznie zdalnie. Nie byłoby to możliwe bez usprawnień w zakresie współpracy, z których wszyscy korzystamy od momentu przejścia na ClickUp.

Nasz zespół przeszedł na model hybrydowy, łączący pracę zdalną i stacjonarną, a w październiku 2023 r. staniemy się agencją działającą wyłącznie zdalnie. Nie byłoby to możliwe bez usprawnień w zakresie współpracy, z których wszyscy korzystamy od momentu przejścia na ClickUp.

Krok 5: Przeszkol menedżerów i pracowników

Nawet najlepszy system zawodzi, jeśli ludzie nie wiedzą, jak z niego korzystać. Potrzebne są szkolenia, coaching i wsparcie, zwłaszcza dla menedżerów, którzy muszą dostosować się do nadzoru opartego na wynikach zamiast na „obserwowaniu obecności”.

Oto kilka podstawowych działań, które należy wdrożyć:

Przeprowadź sesje szkoleniowe oparte na rolach dla menedżerów (kierujących zespołami hybrydowymi), pracowników (poruszających się po normach hybrydowych) i działów operacyjnych (IT, obiekty).

Zorganizuj sesje Skills Kick-Off (SKO) lub lunch-and-learns poświęcone najlepszym praktykom asynchronicznym, etykiecie komunikacji zdalnej i narzędziom.

Dostawca powinien zapewnić pomoce robocze, ściągawki i skrócone instrukcje obsługi.

Zorganizuj „godziny pracy” lub dni coachingowe, podczas których pracownicy mogą przyjść i zadawać pytania dotyczące łączenia pracy zdalnej i stacjonarnej.

Dowiedz się więcej na temat etykiety wirtualnych spotkań tutaj:

A co, gdyby wdrożenie nowych pracowników mogło być łatwe, angażujące i skuteczne od pierwszego dnia?

Pobierz darmowy szablon Stwórz przejrzysty i spójny proces wdrażania nowych pracowników dzięki szablonowi ClickUp Employee Onboarding Template.

Spraw, aby przejście na model hybrydowy przebiegło płynnie dzięki szablonowi ClickUp Employee Onboarding Template. Szablon ten organizuje wszystkie aspekty szkolenia hybrydowego, od aktualizacji zasad i przewodników dotyczących cyklu pracy po sesje adaptacyjne dla zespołów, zapewniając, że wszyscy rozumieją, jak odnieść sukces w nowych ustawieniach. Dzięki temu szablonowi możesz:

Monitoruj postępy na poszczególnych etapach, takich jak Nie rozpoczęto , W trakcie realizacji i Zakończone .

Rejestruj istotne informacje, takie jak przypisane moduły, terminy realizacji i opinie, aby zachować widoczność.

Wyświetl harmonogramy szkoleń, wskaźniki ukończenia i gotowość opartą na rolach, korzystając z kalendarza szkoleń, tabeli gotowości zespołu i narzędzia do śledzenia polityki.

Krok 6: Pilotaż, pomiar i udoskonalenie

Nie wystarczy ogłosić „Teraz pracujemy w modelu hybrydowym!” i oczekiwać, że wszystko zadziała z dnia na dzień. Powodzenie modelu hybrydowego osiąga się poprzez testowanie i dostosowywanie.

Oto, co możesz zrobić:

Wybierz 1–3 zespoły różnego typu (np. projektowy, inżynieryjny, operacyjny) do trzymiesięcznego pilotażowego programu pracy hybrydowej. Określ wskaźniki powodzenia (wydajność, jakość współpracy, tarcia komunikacyjne, nastroje, terminy). Rejestruj problemy, niespodzianki, wyjątki i uzasadnione niepowodzenia. Powtarzaj politykę, cykle pracy i hybrydowe modele pracy w oparciu o informacje zwrotne. Wdrażaj stopniowo w kolejnych Teams, wprowadzając ulepszenia.

🚀 Zalety ClickUp: Monitoruj, jak Twoje zespoły pilotażowe dostosowują się do nowych warunków, korzystając z pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Dodaj karty dla każdego zespołu, aby śledzić aktywne zadania, zakończone prace i zaległe elementy. Następnie dodaj karty AI, aby automatycznie generować codzienne podsumowania lub cotygodniowe aktualizacje. Generuj streszczenia dla kierownictwa za pomocą kart AI w panelach ClickUp Dashboards

Aby pójść o krok dalej, wykorzystaj ClickUp Analytics, aby mieć widok na trendy w całej organizacji, analizować dane według zespołów lub użytkowników i wykrywać powtarzające się wąskie gardła, zanim osiągną one zbyt dużą skalę. Możesz nawet eksportować te informacje do przeglądów kierownictwa.

Monitoruj aktywność zespołu, zaangażowanie i obciążenie pracą za pomocą ClickUp Analytics

Przejście na pracę hybrydową wymaga specjalistycznych narzędzi, które pomogą Twojemu zespołowi w logistycznym rozdzieleniu czasu między pracę w biurze a pracę zdalną. Oto kilka niezbędnych narzędzi, które ułatwią przejście na nowy model pracy.

Platformy do zarządzania przestrzenią i hot-deskingiem

Kiedy pracownicy nie mają już przypisanych biurek, pojawia się chaos. Te narzędzia pozwalają rezerwować obszary robocze i sprawdzać, kto jeszcze będzie w biurze:

OfficeSpace: Wyświetla interaktywne plany pięter z dostępnością w czasie rzeczywistym oraz analizy pokazujące, które przestrzenie są niedostatecznie wykorzystywane, dzięki czemu można dostosować powierzchnię biurową do rzeczywistych potrzeb.

Envoy Desks: integracja z aplikacją Slack i kalendarzami w celu rezerwacji, z automatycznym zameldowaniem w celu ujawnienia rzeczywistych wzorców użytkowania w porównaniu z zarezerwowanymi.

Robin: Zarządza zarówno biurkami, jak i salami na spotkania, pokazując, kto przychodzi w określone dni, pomagając zespołom koordynować czas spędzany osobiście.

Decyzja o tym, kto i kiedy przychodzi do pracy, nie powinna wymagać niekończących się wątków e-mailowych. Te platformy pomagają zespołom zsynchronizować dni pracy w biurze:

Scoop: Sugeruje optymalne dni pracy w biurze na podstawie obecności członków zespołu, zapewniając menedżerom widoczność w zakresie wzorców bez konieczności mikrozarządzania.

Kadence: Wykorzystuje AI do rekomendowania dni pracy w biurze na podstawie spotkań i terminów, dostarczając informacje pozwalające wykryć, kiedy zespoły się rozchodzą.

Officely: synchronizuje się z istniejącymi kalendarzami (takimi jak Outlook lub Kalendarz Google) w celu płynnego planowania i wysyła automatyczne przypomnienia, aby zmniejszyć liczbę nieobecności w rezerwacjach biurek.

Twoje zasady dotyczące pracy hybrydowej są bezużyteczne, jeśli nikt ich nie czyta lub są one ukryte w wiadomościach e-mail. Te narzędzia tworzą jedno źródło informacji z funkcją śledzenia potwierdzeń:

PowerDMS: Śledzi, kto zapoznał się ze zmianami w polityce, dzięki automatycznym przypomnieniom i kontroli wersji dokumentacji dotyczącej zgodności.

Lessonly: Łączy dystrybucję zasad z krótkimi modułami szkoleniowymi wyjaśniającymi „dlaczego” za wytycznymi, z analizami pokazującymi punkty niejasności.

ClickUp: centralizuje całą dokumentację związaną z polityką firmy, wykorzystując AI do udzielania odpowiedzi na pytania pracowników.

📖 Przeczytaj również: Jak praca asynchroniczna zmienia współpracę

Platformy dotyczące doświadczeń pracowników i informacji zwrotnych

Nie można rozwiązać problemów związanych z pracą hybrydową, o których nie wiadomo, że istnieją. Platformy te gromadzą ukierunkowane opinie na temat organizacji pracy i pomagają wcześnie wykrywać problemy:

ClickUp: zbiera opinie za pomocą formularzy, które automatycznie generują zadania, oraz pulpitów nawigacyjnych, które pokazują trendy nastrojów w różnych lokalizacjach biurowych.

Officevibe: dostarcza cotygodniowe ankiety dla zespołów hybrydowych zawierające pytania dotyczące preferencji dotyczących połączeń i lokalizacji, a także trendy pozwalające wcześnie wykrywać problemy.

Leapsome: Łączy ankiety dotyczące zaangażowania z narzędziami do indywidualnych rozmów na temat rozwiązań hybrydowych, dzięki czemu praca zdalna nie oznacza pracy niewidocznej.

50% pracowników nadal jest przywiązanych do biura, mimo że 48% preferuje ustawienia hybrydowe, które pozwalają na lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Wynik? Sztywne harmonogramy, zmęczenie dojazdami do pracy i słaba kontrola granic.

Kiedy ludzie pracują w wielu lokalizacjach, tradycyjny system rejestracji czasu pracy przestaje działać. Te narzędzia dostosowują się do harmonogramów hybrydowych, zachowując zgodność z przepisami:

Replicon: Automatycznie dostosowuje się do dni pracy zdalnej i stacjonarnej dzięki funkcji śledzenia lokalizacji i geofencingowi.

ClickUp: Wbudowana funkcja śledzenia czasu w ramach zadań, pokazująca rozliczalne godziny w różnych lokalizacjach wraz z porównaniami szacunkowymi i dystrybucją obciążenia pracą.

Deputy: Koordynuje harmonogramy z funkcją śledzenia czasu pracy, uwzględniającą rozwiązania hybrydowe i zintegrowaną z systemami płacowymi.

🚀 Zaleta ClickUp: Praca hybrydowa często utrudnia sprawdzenie, jak wykorzystywany jest czas w różnych lokalizacjach. Funkcja śledzenia czasu ClickUp rozwiązuje ten problem, umożliwiając zespołom oznaczanie godzin jako rozliczalne lub nierozliczalne, porównywanie szacowanego czasu z rzeczywistym czasem oraz przeglądanie tych danych w czasie rzeczywistym. Dostosuj ustawienia rozliczeń dla pracowników za pomocą funkcji śledzenia czasu pracy w projektach ClickUp

Menedżerowie mogą natychmiast zauważyć, kiedy projekty przekraczają szacunki lub kiedy należy zrównoważyć obciążenie pracą w widoku obciążenia pracą ClickUp. Pomaga to utrzymać kontrolę kosztów i wydajność bez uciekania się do mikrozarządzania.

Porównaj szacowany czas pracy z czasem śledzonym w widoku obciążenia pracą ClickUp, aby wcześnie zidentyfikować wąskie gardła lub problemy z obciążeniem.

Wizualnie przeprowadza dystrybucję szacowanego czasu pracy na poszczególne dni, pomagając menedżerom dostrzec, kiedy ktoś ma zbyt duże obciążenie — nawet jeśli pracuje w innej strefie czasowej.

Płacisz za powierzchnię, której możesz nie potrzebować. Platformy te pokazują rzeczywiste wzorce użytkowania, dzięki czemu możesz podejmować decyzje dotyczące nieruchomości w oparciu o dane:

Gęstość: Wdraża czujniki w trakcie śledzenia rzeczywistego ruchu pieszego bez identyfikowania poszczególnych osób, pokazując, które obszary są opustoszałe, a które stanowią wąskie gardła.

VergeSense: Analizuje zajętość pomieszczeń za pomocą AI, która rozróżnia zarezerwowane i faktycznie wykorzystywane przestrzenie w całym biurze.

Locatee: Łączy dane z czujników z informacjami o rezerwacjach, aby zapewnić pełny obraz tego, jak Twoja polityka hybrydowa sprawdza się w rzeczywistości.

Jakie wyzwania stoją przed firmami przechodzącymi na modele hybrydowe?

Przejście na hybrydowy harmonogram pracy wydaje się proste w teorii, dopóki nie zetkniesz się z rzeczywistością. Oto kilka typowych pułapek, z którymi często borykają się firmy:

Radzenie sobie z brakami w komunikacji: Pracownicy zdalni łatwo przegapiają krótkie rozmowy na korytarzu, a niejasne komunikaty często prowadzą do Pracownicy zdalni łatwo przegapiają krótkie rozmowy na korytarzu, a niejasne komunikaty często prowadzą do nieporozumień w miejscu pracy.

Zarządzanie wydajnością i przywództwem: menedżerowie nagle mają mniejszą widoczność tego, co dzieje się na co dzień. Zaufanie, jasne cele i integracja mają większe znaczenie niż kiedykolwiek, aby utrzymać motywację i wydajność zespołów.

Obsługa technologii i przestrzeni: Obecność w biurze jest nieprzewidywalna, planowanie przestrzeni staje się skomplikowane, a technologie muszą działać idealnie dla wszystkich.

Zachowanie kultury i równości: Kultura firmy pracującej zdalnie może zacząć tracić na znaczeniu, ponieważ osoby pracujące w biurze są często bardziej zauważalne, podczas gdy członkowie zespołu pracujący zdalnie czują się pominięci.

🔍 Czy wiesz, że... W branży prawniczej około jedna trzecia specjalistów (32%) pracuje w trybie hybrydowym, a 11% pracuje wyłącznie z domu.

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące hybrydowego miejsca pracy

Przejście na hybrydowe środowisko pracy to ciągły proces uczenia się, dostosowywania i optymalizacji. Gdy pracownicy i procesy będą już gotowe, należy skupić się na projektowaniu inteligentniejszych przestrzeni i poprawie doświadczeń pracowników.

Oto kilka najlepszych praktyk i wskazówek dotyczących pracy z domu, które pomogą stworzyć funkcjonalne hybrydowe miejsce pracy:

Wykorzystaj dane dotyczące obłożenia, aby lepiej planować

Wykorzystaj dane dotyczące ruchu pieszych, rezerwacji biurek i wykorzystania sal na spotkania, aby zrozumieć, w jaki sposób naprawdę wykorzystywane jest Twoje biuro.

Na przykład, jeśli w środy frekwencja jest wyższa, planuj wtedy sesje współpracy lub cateringowe lunche. Jeśli sale z wyposażeniem wideo cieszą się dużym zainteresowaniem, zmodernizuj te rzadziej wykorzystywane, wyposażając je w sprzęt konferencyjny.

Zapewnij swoim zespołom oprogramowanie do pracy hybrydowej, które umożliwia rezerwację biurek, planowanie dni spędzanych w biurze i zapraszanie klientów — wszystko w jednym miejscu. Ta autonomia sprawia, że harmonogramy pracy hybrydowej są płynne, a nie chaotyczne.

Popraw jakość pracy stacjonarnej

Wykrocz poza funkcjonalność, tworząc doświadczenia, na które pracownicy czekają z niecierpliwością. Oferuj przekąski na wynos w pracowite dni, organizuj wydarzenia networkingowe lub rezerwuj najlepsze przestrzenie na spotkania z klientami, aby zarówno pracownicy, jak i goście czuli się docenieni.

Zbieraj opinie i reaguj na nie na bieżąco

Przeprowadzaj szybkie ankiety lub formularze opinii, aby zrozumieć, co pracownicy sądzą o ustawieniach hybrydowych. Wykorzystaj te informacje, aby ulepszyć udogodnienia, zasady i projekt biura.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj logikę warunkową w formularzach ClickUp, aby dostosować pytania do doświadczenia każdego pracownika — na przykład wyświetlając różne podpowiedzi dla pracowników zdalnych i biurowych. Możesz również włączyć anonimowe przesyłanie odpowiedzi, aby zachęcić do szczerej opinii, oraz użyć automatyzacji do oznaczania odpowiedzi (na przykład „kultura”, „narzędzia” lub „komunikacja”), aby łatwiej było zidentyfikować wzorce. Automatycznie organizuj opinie, aby ułatwić analizę dzięki logice warunkowej w formularzach ClickUp

Utrzymaj zaangażowanie i odpowiedzialność

Powodzenie pracy hybrydowej zależy od zaufania. Planuj regularne spotkania zespołu, ustalaj przejrzyste cele i wykorzystuj wskaźniki (takie jak wskaźniki realizacji projektów lub aktywność współpracy) do pomiaru wyników.

🔍 Czy wiesz, że? Badanie metodą mieszaną, obejmujące 2450 pracowników umysłowych, wykazało, że hybrydowe modele pracy mogą zwiększyć wydajność o 9–14% w porównaniu z ustawieniami całkowicie stacjonarnymi, zwłaszcza gdy firmy koncentrują się na wynikach, a nie na obecności.

Praktyczne studia przypadków firm, które odniosły powodzenie dzięki pracy hybrydowej

Przyjrzyjmy się, jak organizacje wdrożyły pracę hybrydową w przemyślany sposób, udowadniając, że elastyczność i struktura mogą skutecznie współistnieć.

Studium przypadku nr 1: Mars Wrigley Polska

Celem firmy Mars Wrigley Poland było zdefiniowanie i wdrożenie pracy hybrydowej jako elastycznego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych ról i potrzeb zespołu.

Zespoły wspólnie tworzyły swoje harmonogramy pracy hybrydowej zamiast stosować się do sztywnego planu narzuconego odgórnie, a kierownictwo dbało o to, aby decyzje te były zgodne z kulturą firmy, infrastrukturą technologiczną i ogólnymi celami dotyczącymi doświadczeń pracowników.

Kluczowe czynniki powodzenia:

Utrzymywanie silnych połączeń między zespołami w celu zapobiegania izolacji

Zapewniono stałe wsparcie i zasoby, aby umożliwić płynną pracę zdalną i biurową.

Przyjęliśmy holistyczne podejście, uwzględniające kulturę, technologię i doświadczenia pracowników.

Wynikiem było zwiększenie zaangażowania i wydajności pracowników, pokazując, że praca hybrydowa rozwija się, gdy zespoły mają odpowiednie uprawnienia i wsparcie.

🧠 Ciekawostka: Około 71% pracowników z pokolenia Z twierdzi, że preferuje tryb pracy hybrydowy, znacznie częściej niż pracę całkowicie zdalną.

Studium przypadku nr 2: Grupa Sovini

Sovini Group, dostawca usług budowlanych i facility management z siedzibą w północno-zachodniej Anglii, zatrudniający ponad 800 pracowników, przeniósł połowę swoich pracowników biurowych do modelu agile, kładąc nacisk na wyniki, a nie na godziny pracy.

Ich podejście polegało na wspólnym tworzeniu elastycznych rozwiązań dotyczących organizacji pracy, dostosowanych do roli, lokalizacji i indywidualnych preferencji. Umożliwili menedżerom wspieranie, zatwierdzanie i dokumentowanie protokołów agile dostosowanych do konkretnych zespołów, koncentrując się na aktualizacjach technologicznych, narzędziach komunikacyjnych i ciągłych opiniach pracowników.

Rezultat:

Zwiększone zaangażowanie, wydajność i dobre samopoczucie

Zmniejszenie absencji chorobowej (z 1,69% do 1,37%) i rotacji pracowników (z 18,18% do 13,2%).

Zapewnij elastyczność, różnorodność i integrację, jednocześnie budując zaufanie i własność.

Studium przypadku nr 3: Zoom

Firma Zoom, zatrudniająca 6100 pracowników w 35 krajach, po pandemii przyjęła model pracy hybrydowej, priorytetowo traktując wybór lokalizacji pracy przez pracowników.

Ich podejście polegało na:

Uruchom biura proof-of-concept w Sydney, Londynie, Denver i Amsterdamie, aby przetestować układy i interakcje zespołów.

Przeprojektuj fizyczne przestrzenie w sposób iteracyjny, zmniejszając liczbę biurek, tworząc strefy współpracy i zmieniając przeznaczenie mebli.

Zintegruj technologię z wirtualnymi recepcjonistkami, mobilnymi pokojami Zoom Rooms typu pop-up oraz sprzętem do spotkań typu plug-and-play.

Wzmocnij kulturę firmy poprzez rytuały angażujące, wydarzenia i działania integracyjne.

W wyniku biura Zoom zapewniają obecnie wsparcie dla formalnej i nieformalnej współpracy, indywidualnej koncentracji i relaksu, a ponad 50% pracowników preferuje elastyczną lub hybrydową formę pracy.

🔍 Czy wiesz, że... Elastyczność pracy hybrydowej doprowadziła do znacznego odpływu populacji z centrów miejskich. Na przykład w San Francisco od połowy 2020 r. do połowy 2022 r. odnotowano 7-procentowy spadek populacji. Wiele osób przeniosło się na przedmieścia lub obszary wiejskie, przedkładając lepsze warunki mieszkaniowe nad bliskość centrów miast.

Hybrydowa harmonia zaczyna się od ClickUp

Praca hybrydowa jest już stałym elementem rzeczywistości, a Twoje zespoły nie powinny zgadywać, jak odnieść w niej sukces.

Możesz postępować zgodnie z krokami opisanymi w tym przewodniku, aby ułatwić sobie przejście, ale to nie wystarczy. Powodzenie wynika z połączenia strategii z narzędziami, które upraszczają współpracę, usprawniają cykle pracy i zapewniają wszystkim spójność działań.

ClickUp zapewnia kompleksowe rozwiązanie do planowania, zarządzania i wykonywania pracy hybrydowej, zapewniając spójność i wydajność rozproszonych zespołów.

Narzędzia oparte na AI zapewniają płynną komunikację, realizację zadań i aktualizacje projektów. Dzięki tej zintegrowanej przestrzeni roboczej opartej na AI zespoły otrzymują scentralizowaną platformę do współpracy, zarządzania zadaniami i komunikacji z dowolnego miejsca.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i już dziś zacznij swoją hybrydową transformację!

Często zadawane pytania (FAQ)

Praca zdalna polega na tym, że pracownicy pracują całkowicie poza tradycyjnym biurem, np. w domu lub w przestrzeni coworkingowej. Natomiast praca hybrydowa łączy pracę w biurze i pracę zdalną, umożliwiając pracownikom dzielenie czasu między biurem a lokalizacjami zdalnymi.

Określenie kwalifikowalności do pracy hybrydowej zależy od charakteru roli i wykonywanych zadań. Role wymagające częstych interakcji osobistych, dostępu do specjalistycznego sprzętu lub współpracy zespołowej mogą nie nadawać się do pracy hybrydowej. Natomiast pozycje wymagające wykonywania niezależnych zadań, komunikacji cyfrowej i minimalnej obecności fizycznej są bardziej przystosowane do modelu hybrydowego.

Skuteczne zarządzanie zespołem hybrydowym wymaga zestawu narzędzi cyfrowych: Platformy komunikacyjne: narzędzia takie jak ClickUp Chat lub Microsoft Teams ułatwiają komunikację i współpracę w czasie rzeczywistym Narzędzia do zarządzania projektami: platformy takie jak ClickUp lub Trello śledzą zadania, terminy i postępy projektów Narzędzia do wideokonferencji: ClickUp SyncUps, Zoom lub Google Meet są niezbędne do wirtualnych spotkań zespołów, z obsługą zespołów pracujących w biurze. Platformy do udostępniania i przechowywania dokumentów: aplikacje takie jak Google Drive lub Dropbox zapewniają łatwy dostęp do udostępnionych plików i dokumentów.

Utrzymanie silnej kultury firmy w środowisku hybrydowym wymaga świadomych wysiłków: Regularne wirtualne spotkania: planuj regularne spotkania, aby wspierać komunikację i zaangażowanie Działania integracyjne: organizuj wirtualne ćwiczenia integracyjne i wydarzenia towarzyskie, aby wzmocnić relacje Jasna komunikacja: zapewnij przejrzystość zasad i oczekiwań, aby budować zaufanie Mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych: wdroż systemy umożliwiające pracownikom zgłaszanie wątpliwości i sugestii

Czas trwania przejścia na model hybrydowy różni się w zależności od wielkości organizacji, jej gotowości i zasobów. Średnio firmy mogą potrzebować od kilku miesięcy do roku, aby w pełni wdrożyć i zoptymalizować praktyki pracy hybrydowej.

Powodzenie w hybrydowym środowisku pracy można ocenić na podstawie:Wydajności pracowników: monitorowania wyników i poziomu efektywnościZadowolenia pracowników: przeprowadzania ankiet w celu oceny morale i zaangażowaniaWskaźników retencji: analizy statystyk dotyczących rotacji i retencjiWskaźników wydajności: oceny realizacji wyznaczonych celów i zadań

Możesz zapewnić sprawiedliwość między zespołami pracującymi w biurze i zdalnie dzięki: Standaryzowanym zasadom: wdrożeniu jednolitych wytycznych mających zastosowanie do wszystkich pracowników Równym szansom: zapewnieniu dostępu do możliwości rozwoju kariery i zasobów rozwojowych niezależnie od lokalizacji pracy Przejrzystej komunikacji: utrzymaniu otwartych kanałów komunikacji w celu rozwiązywania problemów i przekazywania opinii

Hybrydowe modele pracy zapewniają organizacjom znaczne korzyści finansowe. Firmy działające zdalnie mogą zmniejszyć koszty ogólne związane z powierzchnią biurową, mediami i udogodnieniami na miejscu, ponieważ w danym momencie w biurze przebywa mniej pracowników. Takie podejście obniża również koszty wynajmu, energii i materiałów eksploatacyjnych. Oszczędności obejmują również dodatki do dojazdów do pracy i koszty relokacji, a lepsze przyciąganie i zatrzymywanie talentów pomaga zminimalizować koszty rekrutacji i rotacji pracowników.

Szkolenie menedżerów w zakresie przywództwa hybrydowego obejmuje: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: zwiększenie ich zdolności do skutecznego zarządzania zespołami pracującymi zdalnie i osobiście Zapewnienie szkoleń technologicznych: zapoznanie ich z narzędziami zapewniającymi wsparcie dla współpracy zarówno zdalnej, jak i osobistej Wspieranie integracji: promowanie praktyk zapewniających wszystkim członkom zespołu poczucie wartości i zaangażowania Zachęcanie do elastyczności: dostosowanie stylów przywództwa do różnych preferencji i potrzeb związanych z pracą