Jak przewodzić w hybrydowym środowisku pracy?

Pracownicy uwielbiają mieć autonomię w wyborze miejsca i czasu pracy. Hybrydowy model pracy to umożliwia.

Według badania Gallupa, 53% miejsc pracy w USA to stanowiska hybrydowe . Chociaż model ten jest chwalony za poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, stanowi on pewne wyjątkowe wyzwanie dla liderów zespołów.

Na przykład, możesz zastanawiać się, jak zapewnić idealną koordynację między pracownikami stacjonarnymi i zdalnymi, ocenić ich wyniki lub ustanowić jasne linie komunikacji.

W tym artykule zajmiemy się niektórymi z głównych wyzwań związanych z kierowaniem zespołami hybrydowymi i sposobami radzenia sobie z nimi. Podzielimy się również praktycznymi wskazówkami, jak utrzymać motywację i zadowolenie pracowników w środowisku hybrydowym.

Model przywództwa hybrydowego

Przywództwo hybrydowe to cecha polegająca na skutecznym zarządzaniu zespołami i działami współpracującymi ze sobą w różnych środowiskach pracy. Łączy w sobie umiejętności zdalne i osobiste. Strategie przywództwa międzyfunkcyjnego w hybrydowych modelach pracy przyjmują elastyczne podejście, aby zapobiec niejednoznaczności i braku zaangażowania w takich środowiskach pracy.

Teamsy hybrydowe istnieją już od dłuższego czasu, ale po pandemii nastąpił znaczny boom w tej przestrzeni. Oznacza to, że wielu liderów prowadzi obecnie zespoły hybrydowe i zdalne bez wcześniejszego doświadczenia._ Naturalnie, problemy muszą się pojawić.

Według McKinsey, liderzy hybrydowi "zmagają się z atmosferą niejednoznaczności przede wszystkim dlatego, że mają "ograniczoną widoczność obciążeń pracą i procesów" swoich pracowników. Wymaga to od liderów wykraczania poza to, aby zapewnić pracowników, że:

Są wysłuchiwani

Są częścią zespołu

Ich wyniki liczą się bardziej niż osobiste procesy, które ustawili do zrobienia

Wymaga to również od liderów położenia większego nacisku na:

Kulturę: Utrzymanie jasnej i przejrzystej kultury, która jest zgodna z celami biznesowymi i promuje widoczność, wsparcie i empatię

Utrzymanie jasnej i przejrzystej kultury, która jest zgodna z celami biznesowymi i promuje widoczność, wsparcie i empatię Ludzie: Integralność i elastyczność są podstawą pracy hybrydowej. Wymaga to skupienia się na unikalnych potrzebach pracowników i podejmowania proaktywnych działań w celu rozwiązywania problemów. Ważne jest również, aby zarówno pracownicy hybrydowi, jak i biurowi czuli się równi we wszystkich aspektach

Integralność i elastyczność są podstawą pracy hybrydowej. Wymaga to skupienia się na unikalnych potrzebach pracowników i podejmowania proaktywnych działań w celu rozwiązywania problemów. Ważne jest również, aby zarówno pracownicy hybrydowi, jak i biurowi czuli się równi we wszystkich aspektach **Technologiaodpowiednie narzędzia mogą sprawić, że gra się rozpocznie lub zakończy. Twoi pracownicy muszą się komunikować, współpracować, dzielić pomysłami i zaznaczać swoją obecność. Zainwestuj w oprogramowanie, które ułatwia efektywną i znaczącą współpracę

Procesy: Przemyśl swoje procesy offline, będąc otwartym na nowe i innowacyjne pomysły. Zachowaj elastyczność procesów, koncentrując się na wynikach; bez względu na wszystko, nigdy nie rabatuj przejrzystości, własności i dyscypliny

Przemyśl swoje procesy offline, będąc otwartym na nowe i innowacyjne pomysły. Zachowaj elastyczność procesów, koncentrując się na wynikach; bez względu na wszystko, nigdy nie rabatuj przejrzystości, własności i dyscypliny Ciągłe uczenie się: Przyjęcie hybrydowej organizacji pracy oznacza ciągłą adaptację w oparciu o to, co działa, a co nie

Wyzwania związane z przywództwem w pracy hybrydowej: 5C

Praca hybrydowa nie jest rozwiązaniem typu plug-and-play. Wyzwania, przed którymi stoi jedna firma, mogą nie być takie same jak twoje. Dyrektor Instytutu Lauder, Martine Haas proponuje 5C jako świetny sposób na ocenę, zrozumienie i przezwyciężenie większości wyzwań, które powstrzymują Cię przed budowaniem dobrze prosperującego hybrydowego miejsca pracy. Zobaczmy, jakie są te wyzwania 5C:

Komunikacja

Problemy z komunikacją mogą wynikać ze struktur hierarchicznych, różnych godzin pracy, języka lub różnic kulturowych. Kiedy te problemy są przenoszone do hybrydowego środowiska pracy, mają tendencję do mnożenia się.

Według badania ankiety przeprowadzonej wśród ponad 8000 reprezentatywnych pracowników gallupa, 23% pracowników wskazało ograniczoną komunikację międzyfunkcyjną jako główne wyzwanie związane z pracą hybrydową. Co więcej, 21% pracowników uważa, że trudniej jest koordynować harmonogramy pracy, zadania i oś czasu.

Wyzwania technologiczne, w połączeniu z brakiem doświadczenia pracowników w zakresie technologii komunikacji zdalnej - i poziomem komfortu podczas rozmowy przez ekran w porównaniu do rozmowy twarzą w twarz - mogą utrudniać cykl pracy, jeśli nie zostaną wyeliminowane.

Koordynacja

Hybrydowe środowisko pracy stwarza znacznie więcej wyzwań związanych z koordynacją niż środowisko biurowe. Ryzyko w tym zakresie nazywa się "faultlines" - pęknięcia, które mogą szybko tworzyć się między osobami pracującymi w biurze i tymi pracującymi zdalnie.

Pomyśl o tym w ten sposób: wysiłek potrzebny do włączenia zdalnych członków zespołu oznacza, że często przegapiają oni krótkie, improwizowane rozmowy i drobne decyzje podejmowane przez załogę biurową. Z czasem staje się to nawykiem i nagle pracownicy zdalni mogą znaleźć się poza pętlą większych rozmów i ważniejszych decyzji.

To tak, jakby przegapić zwykłą poranną naradę przed udostępnianiem aktualizacji projektu.

Połączenie

Połączenie z rówieśnikami może być trudne podczas pracy zdalnej. Niektórzy pracownicy rzadko zabierają głos podczas wirtualnych spotkań, podczas gdy nowym osobom może być trudno przełamać lody.

Hybrydowe miejsca pracy stwarzają również ryzyko powstania ' VIP Club " tych, którzy czują się najważniejsi i zaangażowani w organizację oraz "grupę outsiderów", która czuje się oderwana od pracy i życia społecznego.

Brak połączenia może prowadzić do niższej wydajności i zwiększonej rotacji pracowników. Wsparciem dla tej tezy jest fakt, że 24% pracowników wskazało na pogorszone relacje ze współpracownikami jako główne wyzwanie związane z pracą hybrydową.

Kreatywność

Praca zdalna może potencjalnie zagrozić kreatywności na dwóch poziomach - kreatywności zbiorowej i indywidualnej. Część dotycząca kreatywności zbiorowej jest dość oczywista.

Spotkania na Zoomie, przynajmniej początkowo, mogą nie być w stanie zastąpić płynnych rozmów, pasków bocznych i swobodnego przepływu pomysłów, który ma miejsce, gdy pracownicy angażują się osobiście.

Praca w pojedynkę przez wiele tygodni może również osłabiać kreatywność poszczególnych osób ze względu na brak spontanicznych rozmów z kolegami na tematy tak błahe, jak dziwaczne dekoracje biurka lub tak poważne, jak nowy przełomowy pomysł. Wielu pracowników może nawet tęsknić za codziennymi dojazdami do pracy i świeżym powietrzem.

Większość z nas potrzebuje mieszanki czasu spędzanego w samotności i towarzyskiego szumu, aby utrzymać przepływ naszych kreatywnych soków. Kiedy społeczny aspekt fizycznego miejsca pracy zostaje usunięty, wyzwolenie kreatywności może być trudne.

Kultura 32% pracowników czuje się mniej połączonych z kulturą swojej organizacji, gdy angażują się w pracę hybrydową. Dzieje się tak dlatego, że praca z domu może być izolująca, zwłaszcza dla nowych pracowników dołączających do firmy.

Może im po prostu brakować wiedzy na temat tego, co jest najlepsze dla danej organizacji oraz ogólnej "kultury" i wartości firmy

Mogą czuć się zagubieni i nie mieć poczucia kierunku, zwłaszcza w porównaniu z innymi pracownikami, którzy pracują w biurze

Bez odpowiedniego zaszczepienia tych norm kulturowych, nawet komunikacja może być trudna, a tym bardziej połączenie z rówieśnikami z różnych działów, Teams i lokalizacji geograficznych.

Poza tym, Teams pracujący zdalnie muszą stawić czoła wielu innym wyzwaniom. Pracownicy mają znacznie mniejsze możliwości nawiązywania silnych relacji interpersonalnych i istnieje duże prawdopodobieństwo błędnej interpretacji i niejednoznaczności.

Pracownicy zdalni mogą również czuć się pomijani, niezadowoleni z tego, że nie są tak wartościowi i nie mają takiej wiedzy jak osoby pracujące w biurze.

Efektywne kierowanie wirtualnymi teamami w modelu hybrydowym

W obliczu wyzwań związanych z hybrydowymi modelami pracy, niezbędne staje się ponowne opracowanie strategii przywództwa budującego zaufanie. Oto kilka strategii przywództwa, które można wykorzystać jako lider zespołu hybrydowego.

Przedkładaj wyniki nad godziny

Kierując zespołem hybrydowym, idealnie jest przyjąć sposób myślenia zorientowany na wyniki, zamiast skupiać się na ścisłych, nieelastycznych godzinach pracy.

Może nie być konieczne posiadanie systemu mierzącego czas spędzony przez pracownika w biurze. Zamiast tego powinieneś skupić się na wynikach, tj. na tym, czy twoje zespoły realizują swoje cele i zadania w wyznaczonych terminach.

wyznaczaj cele i śledź ich realizację za pomocą ClickUp Goals

Wymaga to priorytetowej koordynacji, komunikacji i przejrzystości zamiast ścisłych harmonogramów pracy. Chodzi o to, aby ustawić jednoznacznie jasne cele dla zespołów hybrydowych i podjąć proaktywne kroki w kierunku ich realizacji.

ClickUp, popularne oprogramowanie do zarządzania projektami, posiada następujące funkcje Cele ClickUp i Zadania ClickUp aby pomóc w ustawieniu i śledzeniu celów dla pracowników hybrydowych. Dzięki tym funkcjom można ustawić cele, które można podjąć, mierzyć ich postępy i mieć oko na to, kto co robi i kiedy.

Dzięki ClickUp Goals, Teams mogą określać cele ze szczegółowymi opisami, terminami i mierzalnymi celami, co ułatwia utrzymanie odpowiedzialności zespołu hybrydowego. Możesz również podzielić duże cele na łatwe do wykonania zadania i ustawić konkretne cele, aby ułatwić ich realizację.

Dodaj wiele osób przypisanych i osoby obserwujące do zadania, aby zapewnić jasny, liniowy przepływ pracy, który promuje pełną przejrzystość i własność.

dostosuj zarządzanie projektami, śledzenie projektów i wizualizację cyklu pracy za pomocą *[ponad 15 widoków_ClickUp](https://clickup.com/features/views)*

Twórz pozytywną hybrydową kulturę pracy

Jako liderzy hybrydowego miejsca pracy, musisz podjąć kroki w celu zbudowania pozytywnej kultury hybrydowej, która charakteryzuje się otwartością na pomysły, współpracą, komunikacją oraz poszanowaniem indywidualności i procesu myślowego każdej osoby.

Korzystaj z oprogramowania do współpracy, takiego jak ClickUp Dokumenty pozwala członkom pisać i zapisywać swoje pomysły, współpracować nad dokumentacją projektu i robić notatki, a wszystko to w ramach potężnej platformy do zarządzania projektami ClickUp.

Współpracuj nad dokumentacją projektu i pracuj razem w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Docs

Można również użyć Tablice ClickUp aby wspólnie szkicować różne zarysy projektów i pomysły - i uruchamiać zadania bezpośrednio z sesji burzy mózgów. Dostęp do Tablic można uzyskać z dowolnego miejsca, dzięki czemu członkowie zespołu zdalnego i w biurze mogą współpracować synchronicznie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Dodaj zadania i dokumenty do ClickUp Tablica i połącz pomysły ze swoją pracą

Dodatkowo należy wdrożyć następujące strategie, aby wspomóc ten proces:

Używanie odpowiednich narzędzi komunikacyjnych: Wybierz odpowiednie narzędzia komunikacyjne, aby zapewnić wszystkim połączenie i przełamać silosy komunikacyjne. Wdrażanie dobrze zaplanowanych wydarzeń i spotkań, aby wszyscy członkowie mogli znaleźć czas na udział w nich i wnieść swój wkład

Wybierz odpowiednie narzędzia komunikacyjne, aby zapewnić wszystkim połączenie i przełamać silosy komunikacyjne. Wdrażanie dobrze zaplanowanych wydarzeń i spotkań, aby wszyscy członkowie mogli znaleźć czas na udział w nich i wnieść swój wkład Promocja budowania więzi w zespole i współpracy: Cała praca i zero zabawy sprawia, że pracownicy nie chcą zostać w firmie. Zachęcaj do budowania więzi w zespole poprzez takie formaty jak wirtualne sesje przy chłodnicy wody, zabawne gry, a nawet quizy z ciekawostkami wykorzystujące dane z miejsca pracy. Na przykład, ile transakcji zamknęliśmy w zeszłym miesiącu lub jaki był nasz cel w ostatnim kwartale?

Cała praca i zero zabawy sprawia, że pracownicy nie chcą zostać w firmie. Zachęcaj do budowania więzi w zespole poprzez takie formaty jak wirtualne sesje przy chłodnicy wody, zabawne gry, a nawet quizy z ciekawostkami wykorzystujące dane z miejsca pracy. Na przykład, ile transakcji zamknęliśmy w zeszłym miesiącu lub jaki był nasz cel w ostatnim kwartale? Wspieranie integracji i równości: Upewnij się, że wszystko, co dzieje się w biurze, jest jednocześnie przekazywane pracownikom zdalnym. W tym celu musisz upewnić się, że Twój zespół tworzy i przechowuje przejrzystą i kompleksową dokumentację lub nagrania - spotkań, planów projektów, celów rocznych i kwartalnych lub wszelkich istotnych informacji - w łatwo dostępnym formacie. ClickUp jest do tego idealnym narzędziem

Utrzymanie autonomii i odpowiedzialności

Wzmocnij swój Teams, aby stał się lepszym decydentem. Bądź hojny z odpowiedzialnością i autorytetem w hybrydowym środowisku pracy. Pomoże to wzmocnić poczucie własności, automatycznie zwiększając wydajność.

Chętnie przyjmuj nowe pomysły i pamiętaj o przyznawaniu własności i uznania tam, gdzie jest ono należne. Kiedy dajesz członkom teamu swobodę eksperymentowania i podejmowania własnych decyzji, pobudzasz ich do działania współpracę i kreatywne rozwiązywanie problemów . Szablon planu zarządzania zespołem w ClickUp to doskonały sposób na ustawienie jasnych ról i obowiązków oraz utrzymanie odpowiedzialności za każde działanie.

Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w organizacji i zarządzaniu zadaniami zespołu.

Widok Agenda w szablonie umożliwia efektywne planowanie i organizowanie spotkań zespołu. Aby skupić się na poszczególnych działach, skorzystaj z widoku Agenda według działów, aby zoptymalizować czas wszystkich pracowników. Wreszcie, bądź na bieżąco z postępami i zadaniami dla każdego działu dzięki kompleksowemu widokowi Status według działu.

Szablon ten umożliwia również:

Jasno planować i nadzorować projekty

Wyczyszczone zadania i obowiązki dla członków zespołu

Zapewnić zgodność zespołu w zakresie kluczowych priorytetów dla wspólnego powodzenia

Używaj modeli takich jak DAC

Zarządzanie zespołami zdalnymi lub hybrydowymi wymaga nieco innego podejścia do skutecznego podejmowania decyzji. Na przykład model DAC obejmuje kierunek, dostosowanie i commit. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze:

Kierunek: Upewnij się, że członkowie Twojego teamu są zgodni i świadomi tego, co zespół ma do zrobieniaogólne cele i strategie *Wyrównanie: Upewnij się, że działy, Teams i członkowie z różnymi, ale wzajemnie powiązanymi zadaniami i rolami aktywnie koordynują ze sobą ważne zadania. Użyj narzędzi takich jakWidok czatu w ClickUp aby komunikować się z członkami zespołu i działami bezpośrednio z obszaru roboczego

komunikuj się płynnie i udostępniaj pliki na czacie dzięki widokowi czatu ClickUp

Zaangażowanie: Czy członkowie Twojego zespołu są mocno zaangażowani i czują się odpowiedzialni za powodzenie firmy? A może bardziej koncentrują się na rozwoju osobistym? W przypadku tych pierwszych musisz pracować nad angażowaniem i inspirowaniem ludzi, budowaniem zaufania oraz tworzeniem poczucia własności i odpowiedzialności

Zaangażowanie w wyznaczanie granic

Jako lider zespołu hybrydowego musisz być w stanie współpracować ponad granicami . Powinieneś czuć się komfortowo w kontaktach z różnymi działami i szczeblami hierarchii, zewnętrznymi interesariuszami i innymi istotnymi grupami oraz koordynować z nimi działania na odległość lub w strefach czasowych do zrobienia.

Oznacza to ustanowienie i zapewnienie całodobowego połączenia dla zespołów poza siedzibą i na miejscu, płynną komunikację między tobą a innymi członkami zespołu oraz skuteczny system, który przełamuje silosy i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie.

Chociaż nie zawsze jest to możliwe, można osiągnąć niemal idealne połączenie przy prawdziwym wysiłku i stosując się do wielu wskazówek omówionych w tym artykule.

**Zrozumienie przepływu wiedzy w organizacji i zidentyfikowanie luk i możliwości zarówno w ustawieniach wirtualnych, jak i bezpośrednich

Zachęcanie pracowników do angażowania się we współpracę i przekraczanie granic poprzez szkolenia, zachęty i promocje , przy jednoczesnym upewnieniu się, że nie jest to postrzegane jako dodatkowy stres

, przy jednoczesnym upewnieniu się, że nie jest to postrzegane jako dodatkowy stres Buduj sieci kontaktów między funkcjami w organizacji, aby zrozumieć szerszy obraz i połączenia między grupami

**Eksperymentuj z sesjami "lunch i nauka"

Wirtualne lub osobiste sesje "lunch i nauka" oferują relaksujące i nieformalne ustawienie dla pracowników z różnych działów, aby mogli wchodzić w interakcje i nawiązywać osobiste połączenia.

Angażując się w pouczające lub zabawne dyskusje, współpracownicy mogą przełamywać silosy działów, wspierać wzajemny szacunek i budować silniejsze relacje w pracy. Sesje te zachęcają do krzyżowego zapylania pomysłów, prowadząc do zwiększonej współpracy i innowacji w całej organizacji.

Wspieranie nastawienia na ciągłe uczenie się

Ostatecznie przywództwo hybrydowe polega na eksperymentowaniu i byciu otwartym na innowacje. Musisz nieustannie testować, które podejścia są najlepsze dla twojego zespołu, a które nie. Ważne jest również, aby być otwartym na informacje zwrotne i zaakceptować możliwość popełniania błędów.

Traktuj każdy nieudany "eksperyment" jako okazję do nauki. Co kwartał wypróbuj nowe podejścia do zarządzania projektami lub współpracy. Następnie zbieraj opinie pracowników na temat tego, co myślą. Kontynuuj modele, które przynoszą wyniki i porzuć wszystko, co nie przynosi rezultatów.

Ocena wydajności w hybrydowym modelu pracy

Hybrydowy model pracy jest znacznie bardziej dynamiczny niż tradycyjny. Na przykład ty, jako lider zespołu, będziesz miał stosunkowo mniejszą widoczność codziennych działań swoich pracowników. Możesz wpaść w pułapkę nieumyślnego faworyzowania pracownika, który częściej przychodzi do biura. Chociaż stronniczość może być niezamierzona, może mieć silny negatywny wpływ na kulturę pracy i doświadczenia pracowników.

Szablon oceny wydajności ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w ocenie wydajności pracowników i zarządzaniu ocenami.

Aby uniknąć nieświadomych uprzedzeń, potrzebujesz kompleksowego systemu, który zapewni Ci świadomość i czujność. W tym miejscu Szablon oceny wydajności ClickUp błyszczy. Daje ci on krótki opis tego, jak dobrze pracownik poradził sobie pod koniec projektu, dzięki czemu możesz przekazać mu w czasie rzeczywistym obiektywną, konstruktywną informację zwrotną.

Ponadto możesz monitorować codzienną wydajność swojego zespołu, analizując wizualizowany system śledzenia, który jest dostarczany z celami ClickUp i zadaniami ClickUp.

Ogólnie rzecz biorąc, musisz być świadomy tego, co się dzieje, ale także unikać mikrozarządzania swoim zespołem. Zaufaj im, daj im autonomię i monitoruj ich wyniki w trakcie trwania projektu. Tak właśnie ocenia się wydajność w modelu hybrydowym.

Zoptymalizuj swoje hybrydowe modele pracy dzięki ClickUp

Ponieważ hybrydowy model pracy staje się coraz bardziej popularny zarówno wśród pracowników, jak i firm, musisz być na to gotowy.

Najważniejsza zmiana zachodzi w sposobie myślenia. Zmień swoją perspektywę z ram zorientowanych na godziny pracy na ramy zorientowane na cele. Zrozum, w jaki sposób możesz wykorzystać elastyczne przestrzenie do pracy i elastyczne godziny pracy, aby przyciągnąć najlepsze talenty i utrzymać zespół w najlepszej wydajności.

Do zrobienia tego wypróbuj funkcje ClickUp do ustawienia celów i śledzenia zadań, narzędzia do komunikacji i współpracy oraz szablony. Tworzą one idealny ekosystem do świadomego zarządzania w hybrydowym miejscu pracy.

Zarejestruj się w ClickUp i wypełnij lukę komunikacyjną w teamach hybrydowych.