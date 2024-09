Jak wdrożyć hybrydowe zarządzanie projektami?

Twoim celem jako kierownika projektu jest zakończenie każdego projektu na czas, bycie na bieżąco z postępami, przewidywanie blokad i zapewnienie, że trwające projekty są zgodne z pożądanym rezultatem.

Niezależnie od tego, czy używasz metodologii zarządzania projektami Waterfall do planowania i Agile do realizacji, czy też rozwoju Agile z realizacją Waterfall, kluczem jest dostarczanie projektów w ramach budżetu i zakresu oraz na czas.

Widzimy, że współcześni kierownicy projektów stosują hybrydowe podejście do zarządzania projektami w celu ciągłego uczenia się, szczegółowego planowania każdej fazy projektu i dostarczania powodzenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat łączenia różnych metodologii zarządzania projektami (PM) (zwanych również mieszanymi metodologiami zarządzania projektami) w celu zapewnienia wydajnego cyklu pracy i szybszego wprowadzania produktów na rynek, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Na tym blogu szczegółowo omawiamy hybrydowe zarządzanie projektami i wyjaśniamy, w jaki sposób można wdrożyć hybrydowe metodologie zarządzania projektami, aby zoptymalizować cykl pracy nad projektem.

Różne rodzaje zarządzania projektami

Przyjrzyjmy się dwóm powszechnie stosowanym metodologiom zarządzania projektami:

1. Zwinne zarządzanie projektami

W Zwinne zarządzanie projektami złożony projekt jest podzielony na wiele faz zwanych sprintami. Każdy sprint koncentruje się na iteracyjnym dostarczaniu wyników w oparciu o informacje zwrotne z poprzednich iteracji.

Zwinne metody koncentrują się na regularnym dostarczaniu funkcji, a nie tylko na końcu projektu. Pozwala to na ciągłe obserwowanie postępów, dostosowywanie się do nowych informacji zwrotnych i dostosowywanie się w razie potrzeby.

Zalety zwinnego zarządzania projektami

Szybkie dostosowywanie procesów projektowych do zmieniających się warunków marketingowych, opinii klientów, opinii interesariuszy i zmieniających się wymagań projektowych

Dostarczanie częstych rezultatów, aby klient był zadowolony i zaangażowany

Szybsze identyfikowanie potencjalnych problemów dzięki iteracyjnemu procesowi i rozwiązywanie wąskich gardeł przed ich eskalacją

Monitorowanie wydatków w różnych sprintach w celu śledzenia kosztów i kontrolowania budżetu

Zobaczmy, jak zespół projektowy wdraża Agile na poniższym przykładzie.

Opracowanie i uruchomienie w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej eCommerce dla sprzedawcy internetowego

Projekt można podzielić na wiele sprintów, z których każdy trwa dwa tygodnie.

Sprint 1 : Wdrożenie funkcji zarządzania kontami użytkowników

: Wdrożenie funkcji zarządzania kontami użytkowników Sprint 2 : Opracowanie przeglądania katalogu produktów

: Opracowanie przeglądania katalogu produktów Sprint 3 : Stworzenie funkcji koszyka na zakupy

: Stworzenie funkcji koszyka na zakupy Sprint 4 : Dodanie przetwarzania płatności i bramek

: Dodanie przetwarzania płatności i bramek Sprint 5: Opracowanie strony śledzenia zamówienia

Notatka: Niektóre inne metodologie zarządzania projektami obejmują Critical Chain Project Management (CCPM), Metoda ścieżki krytycznej (CPM) i Lean Six Sigma.

2. Zarządzanie projektami metodą kaskadową

Tradycyjna metodologia Waterfall jest najczęściej stosowana w projektach o jasno wyczyszczonych wynikach i minimalnych zmianach. Projekt jest podzielony na liniowe, sekwencyjne fazy, a każda z nich musi zostać zakończona przed rozpoczęciem kolejnej.

Każda faza w tym metodologia zarządzania projektami ma określone cele i kamienie milowe, dzięki czemu jest przewidywalna i łatwa w zarządzaniu.

Zarządzanie projektami metodą kaskadową wymaga dokładnej dokumentacji na każdym etapie - w tym szczegółów dotyczących wymagań, rezultatów, zakresu, planowania obciążeń, planów testów, specyfikacji projektowych i podręczników użytkownika.

Zalety kaskadowego zarządzania projektami

Łatwiejsze śledzenie postępów, ponieważ każda faza ma określone cele i rezultaty

Minimalny zakres pełzania, ponieważ wszystkie wymagania są gromadzone na samym początku

Łatwiejsze do kontrolowania, ponieważ harmonogramy i osie czasu projektu są stałe

Lepsze zarządzanie ryzykiem, ponieważ ustrukturyzowane podejście pozwala lepiej planować i przewidywać ryzyko na wczesnym etapie

Zobaczmy przykład faz projektu wysokiego poziomu w metodologii Waterfall.

Rozwój systemu CRM do zarządzania leadami i niestandardowymi interakcjami z klientami oraz śledzenie pipeline'u sprzedaży

Projekt zostanie podzielony na wiele faz z określonymi celami.

Zbieranie wymagań: Ocena wymagań interesariuszy z CRM i nakreślenie pożądanych funkcji systemu

Ocena wymagań interesariuszy z CRM i nakreślenie pożądanych funkcji systemu Projektowanie : Tworzenie makiet zarówno dla oprogramowania, jak i modułów sprzętowych CRM

: Tworzenie makiet zarówno dla oprogramowania, jak i modułów sprzętowych CRM Wdrożenie : Zainstalowanie CRM dla limitowanej liczby użytkowników w wersji beta. Skonfigurowanie systemu tak, aby działał płynnie w zakresie zarządzania leadami, śledzenia sprzedaży i szczegółowego raportowania

: Zainstalowanie CRM dla limitowanej liczby użytkowników w wersji beta. Skonfigurowanie systemu tak, aby działał płynnie w zakresie zarządzania leadami, śledzenia sprzedaży i szczegółowego raportowania Testowanie : Ocena, jak dobrze system spełnia określone wymagania

: Ocena, jak dobrze system spełnia określone wymagania Wdrożenie : Udostępnienie zakończonego CRM pozostałym użytkownikom

: Udostępnienie zakończonego CRM pozostałym użytkownikom Konserwacja: Zapewnienie stałego wsparcia i niestandardowej obsługi klienta

Kluczowe różnice między metodą Agile i Waterfall

Waterfall vs. Agile Methodology | Funkcja | Waterfall | Agile | | -------------------- | ------------------------ | --------------------------------- | | Podejście | Sekwencyjne | Iteracyjne | | Elastyczność | Sztywny | Elastyczny | | Planowanie | Rozbudowane z góry | Minimalne z góry, bieżące planowanie | | Dostawa | Produkt końcowy na końcu | Dostawa przyrostowa | | Zaangażowanie niestandardowe | Limit | Wysoki |

To powiedziawszy, zobaczmy, jak hybrydowe metodologie zarządzania projektami łączą w sobie to, co najlepsze z obu światów i oferują elastyczne podejście do zarządzania dynamicznymi projektami.

Czym jest hybrydowe zarządzanie projektami?

Jak sama nazwa wskazuje, hybrydowe zarządzanie projektami jest podejściem, które łączy w sobie elementy z wielu strategicznego zarządzania projektami metodologii. W ten sposób można wykorzystać mocne strony różnych metod do zrobienia tego, co jest wymagane w danym projekcie i osiągnięcia wyższej jakości rezultatów.

W większości przypadków hybrydowe zarządzanie projektami łączy w sobie praktyki zwinnych metodologii, takich jak Scrum i tradycyjnych metod, takich jak podejście Waterfall.

Hybrydowe zarządzanie projektami: Łączenie tego, co najlepsze w zwinnych i tradycyjnych metodach zarządzania projektami

Weźmy przykład, aby lepiej zrozumieć strategię hybrydową. Załóżmy, że musisz opracować i uruchomić inteligentne urządzenie domowe. Urządzenie powinno płynnie integrować się z różnymi innymi urządzeniami w domu.

W tym przypadku metoda Waterfall najlepiej nadaje się do wstępnego badania rynku i rozwoju sprzętu. Oto dlaczego:

Badania rynku wymagają ustrukturyzowanego podejścia ze szczegółową dokumentacją

Podobnie, rozwój sprzętu również odbywa się zgodnie ze standardowym, sekwencyjnym podejściem, które jest zgodne z ustalonymi wartościami bazowymi wynikającymi z badań rynku i planu. Wszelkie zmiany w rozwoju sprzętu mogą być dość kosztowne

Rozwój sprzętu wymaga również rygorystycznych testów i zgodności. Zastosowanie podejścia Waterfall w tym przypadku zapewniłoby, że testy zostały zrobione w systematyczny i kontrolowany sposób

Wreszcie, rozwój sprzętu wymaga odpowiedniej alokacji zasobów, a metoda kaskadowa pomaga planować i przydzielać zasoby z wyprzedzeniem

Z drugiej strony, rozwój oprogramowania przebiegałby zgodnie z metodą Agile, taką jak metoda Scrum. Dzieje się tak, ponieważ:

Projekty rozwoju oprogramowania podlegają zmianom zależnie od argumentów użytkowników i wymagań technologicznych

Najlepiej jest, gdy rozwój oprogramowania odbywa się zgodnie z procesem, w którym wartość jest dostarczana przyrostowo przez cały cykl życia projektu. Ułatwia to śledzenie postępów i wprowadzanie ciągłych zmian

Zwinne podejście pozwala na wczesne wykrywanie problemów, pomagając zarządzać ryzykiem bez nadmiernych wydatków

Jak widać na tym przykładzie, hybrydowe zarządzanie projektami łączy w sobie mocne strony podejścia Agile i tradycyjnego, łącząc metody Waterfall i Scrum.

Kluczowe notatki

Metodologia Agile jest elastyczna i elastyczna oraz koncentruje się na szybkim dostarczaniu wyników.

Jednocześnie tradycyjne podejście pozwala zdefiniować ustrukturyzowane procesy i wprowadzić przewidywalność do faz projektu.

W połączeniu, zmieszane zarządzanie projektami wprowadza innowacje w niektórych obszarach, jednocześnie zachowując spójność w fazach projektu, które wymagają stabilności. Krótko mówiąc, pomaga zaspokoić różnorodne potrzeby złożonego projektu.

Inne podejścia do hybrydowego zarządzania projektami

Scrum i Kanban to metodologie Agile, które mogą dobrze sprawdzić się jako elementy hybrydowego zarządzania projektami.

Scrum koncentruje się na iteracyjnych fazach zwanych sprintami, podczas gdy Kanban koncentruje się na metodzie wizualnej, w której cykle pracy są wizualizowane etapami w celu śledzenia i zarządzania zadaniami przy jednoczesnym ciągłym ulepszaniu procesu.

Łącząc te dwie metody, Zarządzanie projektami Scrum może być stosowany do części projektu, które wymagają prac rozwojowych. Kanban sprawdza się najlepiej w przypadku bieżących zadań.

Na przykład, podejście iteracyjne Scrum jest lepiej dostosowane do rozwoju oprogramowania. Metoda Kanban sprawdza się najlepiej w przypadku zapewnienia wsparcia po uruchomieniu, śledzenia błędów i ciągłego ulepszania produktu.

Scrum i Kanban mogą być łączone jako Scrumban lub pracować równolegle. W podejściu Scrumban, Teams pracują w sprintach, ale używają tablic Kanban do skrupulatnego zarządzania przepływem pracy.

Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj Narzędzia Scrum do planowania sprintów, zarządzania zaległościami i zarządzania wydaniami w celu poprawy synergii zespołu, usprawnienia cyklu pracy i szybkiego dostosowywania się do zmian.

Jak wdrożyć hybrydowe zarządzanie projektami

Idealnie byłoby rozważyć zastosowanie hybrydowych metod zarządzania projektami podczas zarządzania złożonymi, wieloetapowymi projektami. Następnym krokiem jest nauczenie się, jak skutecznie wdrożyć to podejście w swoich projektach.

Oto krok po kroku, w jaki sposób kierownik projektu może to zrobić przy użyciu oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp .

1. Ocena wymagań projektu

Aby zastosować metodologię hybrydową, musisz zrozumieć, które fazy projektu będą wymagały bardziej tradycyjnego podejścia, a które muszą być zgodne z praktykami Agile.

**Rozpocznij od odpowiednich badań i spotkań z interesariuszami, aby zebrać szczegółowe wymagania dotyczące projektu. Przeprowadzaj warsztaty i sesje burzy mózgów z członkami zespołu i interesariuszami, aby wspólnie pracować nad identyfikacją krytycznych szczegółów projektu.

Używaj wizualnych narzędzi do burzy mózgów, takich jak Tablice ClickUp do omawiania pomysłów, wyjaśniania koncepcji i zapisywania notatek na cyfrowej tablicy. Rysuj odręcznie, twórz cykle pracy i przekształcaj swoje ostateczne pomysły w zadania, które można śledzić na tablicy.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Po osiągnięciu konsensusu w sprawie różnych faz i wymagań, stwórz szczegółowy dokument projektu lub wiki za pomocą Dokumenty ClickUp .

Sformatuj dokument w sposób, który ma sens dla Twojego zespołu i zaproś członków do współpracy i udostępniania swoich spostrzeżeń. Połącz dokument z odpowiednimi zadaniami, aby właściciele zadań mogli uzyskać dostęp do informacji o projekcie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Uzyskaj szybki widok wszystkich połączonych podstron i powiązań w ClickUp Docs, aby zachować porządek i utrzymać połączenie w pracy

2. Nakreśl zakres projektu Zakres projektu odnosi się do celów, zadań, rezultatów i oś czasu związanych z projektem. Określa granice projektu i zapewnia jasny przegląd tego, co jest uwzględnione, a co wykluczone.

W tym miejscu można używać Szablon zakresu prac ClickUp Aby uchwycić ważne szczegóły dotyczące projektu, nakreślić jasny plan działania i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie co do tego, co należy zrobić. Szablony zakresu prac takie jak te, oferują ustrukturyzowane podejście w celu zminimalizowania ryzyka niepowodzenia projektu. Możesz wprowadzić szczegóły, takie jak typy zadań, rezultaty, oś czasu i fazy projektu na wysokim poziomie, aby określić hybrydową metodologię zwinną najlepiej dopasowaną do twojego projektu.

Zakres prac ClickUp

Jakie są korzyści z korzystania z szablonu zakresu prac ClickUp?

Dodawanie niestandardowych statusów w celu widoku postępu różnych zadań w projekcie

Użyj pól niestandardowych, aby dodać szczegóły, takie jak budżet, dane kontaktowe, ważne daty i inne kluczowe informacje potrzebne do zakończenia zadań

Kategoryzuj i dodawaj atrybuty, aby zapewnić widoczność wyników projektu dla interesariuszy i wielofunkcyjnych Teams

3. Zdefiniuj role i obowiązki

Jako kierownik projektu, musisz zdefiniować, w jaki sposób członkowie twojego zespołu będą zajmować się różnymi zadaniami, aby utrzymać spójność i koordynację zespołu. Jest to szczególnie ważne w hybrydowym zarządzaniu projektami, gdzie różne aspekty projektu będą zgodne z różnymi metodologiami.

Użyj Szablon ról i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp aby zwizualizować, kto zajmuje się jakim zadaniem w ramach projektu.

Szablon wykorzystuje Widoki ClickUp , takie jak widok Box, widok aktywności lub widok obciążenia pracą, aby zobaczyć, kto nad czym pracuje, zobaczyć działania wszystkich osób i przeanalizować obciążenie zespołu. Wyposażony w te informacje, możesz przypisać obciążenia pracą tak, aby wszyscy pracowali optymalnie i nikt nie był przepracowany.

Szablon ról i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp

Korzyści z używania tego szablonu w projektach hybrydowych są następujące:

Ustanowienie odpowiedzialności i zapewnienie płynnego postępu projektu, ponieważ oczekiwania są przekazywane członkom zespołu

Określenie oczekiwań dla każdej roli i śledzenie wyników zespołu w odniesieniu do tych oczekiwań za pomocą pól niestandardowych

Umożliwienie sprawniejszego zarządzania projektami dzięki przypomnieniom powiadamiającym właścicieli zadań o terminach i zmianach w zadaniach

Czytaj więcej: Najlepsze darmowe szablony do zarządzania projektami do pobrania

4. Tworzenie harmonogramu projektu

Podczas korzystania z hybrydowego zarządzania projektami, wykreślanie różnych zadań, rezultatów i osi czasu wzdłuż wizualnej osi czasu jest zawsze dobrym pomysłem. Pozwala to uzyskać jednolity widok wszystkich działań w projekcie i zobaczyć, które zadania muszą być zakończone sekwencyjnie, a które mogą być wykonywane równolegle

Możesz użyć Widok wykresu Gantta ClickUp do wizualizacji cyklu pracy nad projektem na elastycznej osi czasu.

Wykreśl działania projektu wzdłuż elastycznej osi czasu za pomocą widoku wykresu Gantta ClickUp

Śledź postępy w stosunku do kluczowych kamieni milowych i zobacz, które zadania zależą od rozpoczęcia lub zakończenia innego zadania. Wykresy Gantta pomagają również organizować zadania według ich priorytetów, pozwalając skupić się na zakończeniu tego, co najważniejsze.

Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj automatyzacja zarządzania projektami automatyzacja powtarzalnych zadań administratora, standaryzacja procesów i podejmowanie decyzji opartych na danych.

5. Korzystanie z narzędzi wspierających hybrydowe zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami przy użyciu hybrydowej metodologii zarządzania projektami wymaga ciągłego koordynowania zadań i działań między zespołami, przydzielania zasobów, współpracy z interesariuszami i śledzenia postępów.

Robienie tego wszystkiego ręcznie za pomocą arkuszy kalkulacyjnych to przepis na porażkę.

Niezależnie od podejścia hybrydowego, narzędzie do zarządzania projektami pomaga streamować wszystkie działania w scentralizowanej lokalizacji

Oto jak to zrobić Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp pomaga zarządzać różnymi aspektami hybrydowego projektu PM, łącząc metodologie zarządzania projektami Agile i Waterfall.

Wybór przejścia na ClickUp opierał się na tym, jak łatwo było go wdrożyć przy minimalnej potrzebie szkolenia, co było dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy jako rozwijający się startup

Samantha Dengate, Sr. Kierownik projektu, Diggs

Łatwe zarządzanie zadaniami

Jako kierownik projektu, ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, jest mikrozarządzanie i ciągłe śledzenie członków zespołu.

Zamiast tego użyj Zadania ClickUp aby tworzyć i przypisywać członkom projektu różne zadania.

Dodaj odpowiedzialność do hybrydowych metodologii zarządzania projektami dzięki zadaniom ClickUp

Aby zwiększyć odpowiedzialność, możesz dodać terminy zadań i niestandardowe statusy, aby śledzić, czy zadanie jest "Otwarte", "Zamknięte" lub "W trakcie realizacji" Aby uniknąć zamieszania i nieporozumień, dodaj kontekst do każdego zadania za pomocą opisów zadań i pól niestandardowych

Na koniec, stwórz listy kontrolne, które dany członek zespołu może odhaczyć po zakończeniu zadania.

Umożliwiaj płynną współpracę

Nie chcesz, aby brak komunikacji między zespołami międzyfunkcyjnymi lub nawet wewnątrz zespołów był przeszkodą, która prowadzi do niedotrzymania oś czasu realizacji projektu.

W tym miejscu Widok czatu ClickUp umożliwia Twojemu zespołowi programistów udostępnianie aktualizacji w czasie rzeczywistym, czatowanie z interesariuszami i współpracę nad zadaniami

Widok czatu ClickUp pozwala zaprosić członków zespołu i uzyskać ich wkład i spostrzeżenia na temat dowolnej rozmowy

Korzystaj z widoku czatu, aby szybko rozwiązywać problemy, uzyskiwać wyjaśnienia dotyczące działań projektowych i przekazywać pilne prośby bezpośrednio z obszaru roboczego ClickUp.

Tworzenie list sprintów

Zarządzanie projektami hybrydowymi to proces iteracyjny. Aby lepiej zarządzać fazami projektu , podziel je na iteracje czasowe zwane Sprintami. ClickUp Sprinty umożliwia organizowanie zadań i rezultatów do zakończenia w ramach każdego sprintu w listy sprintów. Użyj tych list sprintów, aby koordynować zadania zespołu, omawiać zakończone działania i identyfikować blokady

Uprość zarządzanie projektami w ramach sprintu dzięki ClickUp Sprints

Wizualizuj cykle pracy nad projektem i zarządzaj priorytetami Tablica Kanban w ClickUp pozwala organizować zadania w różnych kolumnach lub na różnych listach, aby reprezentować różne sceny całego projektu. **Oznaczaj ważne zadania za pomocą kolorowych etykiet i etykiet priorytetów

Przeciągaj zadania z jednej kolumny do drugiej, aby aktualizować ich status. Ogranicz liczbę zadań w każdej kolumnie, aby zwiększyć wydajność i dostarczyć wartość na każdej scenie projektu.

Efektywniej zarządzaj pracą związaną z projektami, korzystając z widoku Tablicy Kanban w ClickUp

Wykorzystaj AI

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na pytania związane z pracą, zadając je ClickUp Brain . Asystent AI sortuje obszar roboczy i wyciąga wnioski z zadań, dokumentów i czatu, aby zapewnić najbardziej istotne informacje.

Dzięki ClickUp Brain, menedżerowi projektów AI i pisarzowi AI, możesz automatycznie tworzyć podsumowania projektów, raporty o postępach i aktualizacje projektów, aby zapewnić wszystkim aktualne informacje o aktualnym stanie projektu i planach jego realizacji.

Tworzenie briefów projektów w ciągu kilku sekund za pomocą ClickUp Brain

💡 Pro Tip: Narzędzia AI do zarządzania projektami usprawniają proces zarządzania projektami poprzez przewidywanie danych dotyczących projektu, usprawnianie procesu podejmowania decyzji, szacowanie kosztów i monitorowanie potencjalnych zagrożeń.

Korzystaj z gotowych szablonów

ClickUp posiada ponad 1000 gotowych szablonów, które można wykorzystać i niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb projektu.

Na przykład Szablon do zarządzania projektami ClickUp to w pełni konfigurowalny, wstępnie zbudowany framework, który pomaga zarządzać wszystkim od rozpoczęcia do zakończenia projektu. Jako mistrz Scrum, możesz użyć tego szablonu do widoku statusu zadań, wizualizacji postępu projektu i uzyskania szczegółowych informacji na temat każdej czynności do wykonania.

Szablon do zarządzania projektami ClickUp

Szablon do zarządzania projektami ClickUp upraszcza złożone projekty, dostarczając wstępnie zorganizowany obszar roboczy z folderami dla każdej fazy projektu, ułatwiając efektywne zarządzanie pracą.

Ponadto, posiada elastyczną listę i widok tablicy w stylu Kanban, aby łatwo wprowadzać szczegóły zadania i śledzić swoje zadania. Możesz także użyć sześciu niestandardowych statusów zadań, aby wskazać, czy zadania są w trakcie postępu, otwarte lub zakończone.

Kierownicy projektów często preferują ten szablon do zwinnego rozwoju, ponieważ usuwa on silosy danych, pomagając Teamsom w przekazywaniu informacji o projekcie w scentralizowanej lokalizacji.

6. Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Mając szczegółowy wgląd w status każdego zadania, łatwiej jest zidentyfikować opóźnienia i dostrzec blokady na poszczególnych scenach projektu. Pulpity nawigacyjne ClickUp to świetny sposób na wizualizację postępu projektu i zależności utrudniających jego zakończenie.

Ten pulpit projektu zapewnia wgląd w kluczowe kamienie milowe projektu i wskaźniki KPI oraz daje każdemu widok z lotu ptaka na terminy, zadania i zależności.

Uzyskaj wgląd w wydajność projektu i zespołu za pomocą pulpitów ClickUp

To, co daje ClickUp przewagę nad arkuszami kalkulacyjnymi, to możliwość wizualizacji cykli pracy przy użyciu różnych narzędzi pulpitów do zarządzania projektami w oparciu o konkretny przypadek użycia.

Korzyści z wyboru hybrydowego zarządzania projektami

Korzyści płynące z hybrydowego zarządzania projektami obejmują:

Zarządzanie ryzykiem : Metodologia zarządzania projektami hybrydowymi wykorzystuje ustrukturyzowane podejście, które jest przydatne w proaktywnym identyfikowaniu iłagodzeniu ryzyka *Lepsza alokacja zasobów: Metoda hybrydowa pozwala kierownikom projektów efektywnie wykorzystywać zasoby poprzez przydzielanie zadań w oparciu o mocne strony członków zespołu.

: Metodologia zarządzania projektami hybrydowymi wykorzystuje ustrukturyzowane podejście, które jest przydatne w proaktywnym identyfikowaniu iłagodzeniu ryzyka *Lepsza alokacja zasobów: Metoda hybrydowa pozwala kierownikom projektów efektywnie wykorzystywać zasoby poprzez przydzielanie zadań w oparciu o mocne strony członków zespołu. Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek: Z integracji zwinnych i tradycyjnych metod zarządzania projektami wynika uporządkowane i innowacyjne podejście do obsługiprojektów na dużą skalę. Wynikiem tego są spójne wyniki w kluczowych kamieniach milowych, co umożliwia zespołom projektowym szybsze dostarczanie wartości

Wyzwania hybrydowego zarządzania projektami

Oto niektóre z najczęstszych wyzwań związanych z hybrydowym zarządzaniem projektami i sposoby ich przezwyciężenia.

1. Złożoność wdrożenia

Połączenie różnych metod zarządzania projektami i sprawienie, by działały w jednym płynnym przepływie, może być złożonym zadaniem.

Jak tego uniknąć:

✅Dokumentuj wymagania projektu na samym początku za pomocą Narzędzia AI określenie, w jaki sposób każde podejście do zarządzania projektami będzie stosowane do różnych części projektu

wykorzystanie ram i szablonów do standaryzacji procesów

2. Zamieszanie wokół ról i obowiązków

Metodyki Agile i Waterfall mogą mieć różne oczekiwania od różnych członków zespołu, co prowadzi do nakładania się obowiązków. Może również występować brak jasności co do tego, w jaki sposób zadania są powiązane z cele projektu .

Jak tego uniknąć:

✅ Wyraźnie nakreśl różne role i zadania oraz sposób, w jaki te role powinny ze sobą współpracować, aby uzyskać najlepsze wyniki

prowadzenie regularnych stand-upów i spotkań w celu omówienia aktualizacji, postępów i wyzwań

oferowanie stałego wsparcia i szkoleń dla członków teamu

3. Wyzwania związane z komunikacją

Terminologia i dokumentacja stosowane w jednej metodzie zarządzania projektami mogą różnić się od tych stosowanych w drugiej. Ponadto style i częstotliwość komunikacji mogą się różnić w zależności od metody, tworząc luki w komunikacji komunikacji w miejscu pracy i utrudniają efektywny przepływ informacji.

Jak tego uniknąć:

ustanowienie protokołów komunikacyjnych określających częstotliwość i sposób przekazywania informacji kanały komunikacji aby uniknąć przeciążenia informacjami

tworzenie udostępnianej dokumentacji w celu ustalenia wspólnego rozumienia wszystkich terminologii i praktyk związanych z zarządzaniem projektami hybrydowymi

Usprawnij zarządzanie projektami hybrydowymi dzięki ClickUp

Korzystając z hybrydowych metodologii zarządzania projektami, można tworzyć skalowalne procesy, wspierać innowacje i szybciej dostarczać wartościowe produkty, ponieważ łączą one mocne strony wielu podejść PM.

Oczywiście, podczas gdy hybrydowe zarządzanie projektami oferuje wiele wymiernych korzyści, integracja wielu podejść i zapewnienie ich spójności może być sporym wyzwaniem dla kierowników projektów.

To właśnie tutaj narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, ułatwiają pracę dzięki funkcjom, które usprawniają zarządzanie projektami, ułatwiają współpracę, centralizują informacje i konsolidują krytyczne raportowanie.

Funkcje takie jak listy sprintów, tablice Kanban i gotowe szablony mogą pomóc w dostosowaniu cyklu pracy do zwinnych, hybrydowych lub tradycyjnych metod zarządzania projektami, przy jednoczesnym utrzymaniu organizacji zespołów. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i dowiedz się, jak zachować wydajność przez cały cykl życia projektu.