Jak korzystać z różnych rodzajów kanałów komunikacji?

Czy kiedykolwiek rozmawiałeś o ważnym zadaniu związanym z projektem z kolegą z zespołu tylko po to, by zdać sobie sprawę, że oboje o nim zapomnieliście? Może się to zdarzyć podczas pracy nad wieloma projektami w zespole, prawda?

W przypadku zdalnych, rozproszonych i hybrydowych miejsc pracy możesz doświadczać tego, co jest obecnie oficjalnie znane jako przeciążenie informacyjne. Jest to powszechne w dzisiejszych czasach, dzięki ciągłemu brzęczeniu powiadomień na naszym czacie zespołowym, osobistych wiadomościach, e-mailach, rozmowach telefonicznych, możesz to nazwać!

Jak więc ustawić skuteczny kanał komunikacji dla swojego zespołu, aby nie był zbyt przytłaczający? W tym przewodniku omówimy różne rodzaje kanałów komunikacji, jak działają i kiedy z nich korzystać.

Zrozumienie kanałów komunikacji

Kanał komunikacji to medium, które pomaga udostępniać informacje lub przekazywać pomysły lub oczekiwania nadawcy. Nadawcą może być członek zespołu, inne zespoły w organizacji, przełożeni, partnerzy lub klienci.

Kanały te mogą mieć różny zakres, od komunikacji pisemnej, takiej jak e-mail, czat, wiadomości błyskawiczne i SMS, po komunikację cyfrową, taką jak rozmowy audio, wideo, spotkania grupowe i inne.

Który kanał komunikacji jest obecnie najskuteczniejszy? Najprościej rzecz ujmując, jest to ten, z którym obie strony czują się komfortowo i regularnie sprawdzają, aby nie przegapić żadnej aktualizacji.

Wybór odpowiedniego kanału komunikacji pozwala na:

Komunikacja wewnętrzna

Od udostępniania aktualizacji projektów po przekazywanie zasad firmy, wewnętrzne kanały komunikacji umożliwiają dzielenie się informacjami wewnątrz organizacji. Te kanały komunikacji zespołowej zachęcają do współpracy, budują morale pracowników i dostosowują zespoły do wspólnych celów.

Ponieważ ich głównym celem jest wsparcie komunikacji między zespołami i z innymi działami, odpowiednie narzędzia oferują solidne opcje bezpieczeństwa i prywatności danych. Są łatwe w użyciu dla wszystkich członków zespołu w firmie.

Komunikacja zewnętrzna

Te kanały komunikacji w miejscu pracy lub opcje komunikacji z klientami są niezbędne do interakcji z klientami, partnerami, opinią publiczną i wszystkimi osobami spoza firmy. Pomagają budować reputację marki, zarządzać relacjami z klientami i promować produkty lub usługi wśród potencjalnych klientów.

Przeczytaj także:_ Jak poprawić komunikację w hybrydowym miejscu pracy Rodzaje kanałów komunikacji

W zależności od osobistych preferencji i środków przekazu, obecnie istnieje szyk kanałów komunikacji. Chociaż istnieje mnóstwo opcji, są one ogólnie klasyfikowane w oparciu o podejście do komunikacji, takie jak:

1. Kanały komunikacji osobistej lub twarzą w twarz

Komunikacja twarzą w twarz obejmuje bezpośrednią interakcję między osobami. Może to być najbogatsza forma komunikacji, ponieważ możemy wymieniać informacje za pomocą sygnałów werbalnych i niewerbalnych.

Kluczowe elementy komunikacji twarzą w twarz obejmują:

Mowa: wydajność języka mówionego

wydajność języka mówionego słuchanie: zdolność do rozumienia i reagowania na komunikaty mówione

zdolność do rozumienia i reagowania na komunikaty mówione sygnały niewerbalne: mowa ciała, mimika twarzy i ton głosu, które uzupełniają wypowiadane słowa. Często możemy wychwycić sygnały, że ktoś może nie być szczery lub nie przekazywać właściwych informacji w oparciu o te subtelne czynniki

2. Kanały komunikacji werbalnej

Komunikacja werbalna obejmuje używanie języka mówionego do przekazywania informacji, pomysłów lub myśli. Może również odbywać się osobiście lub za pośrednictwem wielu kanałów, takich jak rozmowy telefoniczne lub wiadomości audio.

Skuteczna komunikacja werbalna wymaga wyczyszczonej artykulacji, aktywnego słuchania i dostosowywania się do różnych odbiorców.

3. Kanały komunikacji pisemnej

Komunikacja pisemna obejmuje używanie słów pisanych do przekazywania informacji. Obejmuje ona listy, e-maile, raporty, notatki i inne dokumenty pisemne. Skuteczna komunikacja pisemna wymaga jasności, zwięzłości i poprawnej gramatyki.

4. Cyfrowe kanały komunikacji

Kiedyś większość naszych rozmów odbywała się osobiście lub twarzą w twarz, co miało miejsce, gdy wszyscy członkowie zespołu byli obecni w tej samej przestrzeni biurowej.

Ale dziś, wraz z eksplozją zdalnych i hybrydowych miejsc pracy, istnieje kilka kanałów komunikacji wyzwań w komunikacji w miejscu pracy zwłaszcza, że nie ma zamiennika dla osobistej komunikacji werbalnej.

Cyfrowe kanały komunikacji pomagają wypełnić tę lukę, oferując unikalne sposoby współpracy i budowania relacji pomimo pracy zdalnej. Kanały te zapewniają szybkość, wydajność i globalny zasięg, pomagając stworzyć scentralizowaną komunikację hub dla Twojego miejsca pracy. Kanały te obejmują:

a. Narzędzia do wideokonferencji

Wideokonferencje to doskonała opcja dla tych, którzy tęsknią za komunikacją twarzą w twarz w zdalnym i rozproszonym miejscu pracy. Narzędzia te niwelują odległości geograficzne, umożliwiając interakcje twarzą w twarz w wirtualnym ustawieniu

Platformy te mają funkcje współpracy, takie jak udostępnianie ekranu, tablica i wirtualne tła, które zwiększają współpracę i wydajność. Na przykład, team projektowy może współpracować nad projektem w czasie rzeczywistym, udostępniając elementy wizualne i dostarczając natychmiastowych informacji zwrotnych, tak jakby znajdowali się w tym samym pomieszczeniu.

Popularne narzędzia: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex, GoToMeeting

b. Połączenia telefoniczne

Wg ostatnie badanie zwykła rozmowa telefoniczna była najbardziej preferowanym kanałem komunikacji, przy czym 52% pracowników stacjonarnych, 42% pracowników zdalnych i 51% pracowników hybrydowych wolało ją od innych kanałów.

Rozmowy telefoniczne oferują bezpośrednie i bardziej osobiste połączenie, pozwalając dzwoniącym na rozmowę w czasie rzeczywistym i uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pilnych spraw lub delikatnych dyskusji, którymi nie można zarządzać za pomocą komunikacji pisemnej.

Załóżmy na przykład, że klient ma problem z modelem cenowym. W takim przypadku przedstawiciel handlowy może do niego szybko zadzwonić, aby zrozumieć, czego oczekuje i podpowiedzieć zmiany, zamiast polegać na e-mailu lub innych formatach pisemnych.

c. Instant messaging

Dla tych, którzy preferują komunikację pisemną, platformy komunikatorów internetowych oferują świetną opcję. Narzędzia te umożliwiają szybkie wysyłanie wiadomości na czacie grupowym lub osobistym, a jednocześnie zawierają opcje multimedialne, takie jak wideo, zdjęcia, dźwięk, udostępnianie plików i inne formaty.

Idealnie nadają się do przekazywania ważnych informacji, udostępniania terminów projektów pojedynczym osobom lub jako część grupy komunikacji opartej na współpracy aktualizacja.

Na przykład, prosta wiadomość do właściciela zadania lub zespołu może wystarczyć, jeśli kierownik projektu potrzebuje aktualizacji na temat konkretnego, niepilnego zadania. Odbiorcy mogą odpowiedzieć, gdy mają chwilę, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie w sytuacjach, które nie wymagają dużej pilności.

Popularne narzędzia: ClickUp Chat, Slack, WhatsApp, Microsoft Teams, Google Chat

d. Media społecznościowe

Platformy mediów społecznościowych, takie jak Instagram, LinkedIn itp. są wykorzystywane głównie do komunikacji zewnętrznej. Mogą one pomóc firmie w budowaniu świadomości marki, udostępnianiu informacji i angażowaniu odbiorców docelowych. Z drugiej strony, niestandardowi klienci mogą szybko skontaktować się z marką za pomocą tych kanałów społecznościowych, pomagając obu stronom.

Na przykład firma technologiczna może korzystać z LinkedIn do udostępniania i prezentowania spostrzeżeń branżowych. Pozwala im to dotrzeć do klientów docelowych i przyciągnąć największe talenty.

Popularne narzędzia: Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok

e. Emaile

E-mail jest jednym z najskuteczniejszych kanałów komunikacji i nadal jest dość popularny w komunikacji zawodowej. 18% profesjonalistów preferuje e-mail od innych kanałów komunikacji przy czym liczba ta wynosi 25% dla pracowników zdalnych.

Oferuje formalną i asynchroniczną metodę udostępniania informacji, dokumentów i aktualizacji. Chociaż e-maile mogą być podatne na przeładowanie informacjami, mogą być bardziej skuteczne dzięki wyczyszczonym tematom, zwięzłej zawartości i odpowiedniej organizacji.

Na przykład, e-mail jako kanał może być wykorzystywany przez każdy teams do ich unikalnych wymagań:

Marketing może wykorzystać go do docierania do odbiorców i udostępniania wiadomości o marce za pomocą biuletynów lub celowych kampanii e-mailowych

Zespoły sprzedażowe mogą używać go do bezpośrednich interakcji z klientami i udostępniania istotnych dokumentów za pośrednictwem formalnego kanału

Zespoły HR mogą używać go do ogłaszania ważnych wydarzeń, dystrybucji zasad firmy lub udostępniania bezpośredniej komunikacji z pracownikami

f. Wiadomości tekstowe

Wiadomości tekstowe lub mobilne oferują szybki i nieformalny sposób komunikacji z pracownikami, niestandardowymi klientami lub partnerami. Są one skuteczne, ponieważ umożliwiają dotarcie do osoby, która może nie mieć dostępu do Internetu lub przekazywanie pilnych i krótkich wiadomości, zwłaszcza przypomnień o spotkaniach, aktualizacji dotyczących projektu lub innych krytycznych szczegółów.

Na przykład, kierownik projektu może wysłać wiadomość tekstową do członka zespołu, z którym próbował się skontaktować za pośrednictwem innych kanałów, ale nie odpowiada.

g. Wiadomości z aplikacji mobilnych

Wiele firm woli korzystać z własnych kanałów komunikacji, takich jak aplikacja mobilna, aby udostępniania informacji wewnętrznie lub z niestandardowymi klientami. Aplikacje te mogą być wykorzystywane do obsługi klienta, śledzenia zamówień i spersonalizowanej komunikacji.

Przykładowo, sklep detaliczny może wykorzystać swoją aplikację do wysyłania klientom spersonalizowanych rekomendacji produktów w oparciu o ich historię zakupów. Może również wysyłać określone aktualizacje dotyczące zamówienia klienta, aby pomóc mu być na bieżąco z datą dostawy i postępem.

Kanały komunikacji w strukturze organizacyjnej

Chociaż istnieje kilka kanałów komunikacji, komunikacja organizacyjna jest zorganizowana w trzech kluczowych obszarach:

Formalne kanały komunikacji

Są to oficjalne kanały komunikacji organizacji, które są zgodne z ustalonym zestawem protokołów i procedur, zapewniając dokładne i systematyczne rozpowszechnianie informacji. Formularze komunikacji formalnej mogą przybierać następujące formy:

Komunikacja w dół: Obejmuje przepływ informacji od kierownictwa wyższego szczebla do podwładnych. Obejmuje ona notatki, e-maile, biuletyny firmowe i spotkania pracowników

Obejmuje przepływ informacji od kierownictwa wyższego szczebla do podwładnych. Obejmuje ona notatki, e-maile, biuletyny firmowe i spotkania pracowników Komunikacja w górę: Umożliwia pracownikom udostępnianie informacji zwrotnych, sugestii i obaw przełożonym. Przeglądy wyników, skrzynki sugestii i polityka otwartych drzwi ułatwiają komunikację w górę

Umożliwia pracownikom udostępnianie informacji zwrotnych, sugestii i obaw przełożonym. Przeglądy wyników, skrzynki sugestii i polityka otwartych drzwi ułatwiają komunikację w górę Komunikacja pozioma: Ten rodzaj komunikacji występuje pomiędzy pracownikami na tym samym poziomie hierarchii, promując współpracę i udostępnianie informacji w ramach działów

Ten rodzaj komunikacji występuje pomiędzy pracownikami na tym samym poziomie hierarchii, promując współpracę i udostępnianie informacji w ramach działów Komunikacja diagonalna: Obejmuje ona komunikację między różnymi działami i poziomami organizacji, zwiększając tym samym efektywność pracymiędzyfunkcyjną współpracę ### Nieformalne kanały komunikacji

Nieformalne kanały komunikacji to media, które nigdy nie zostały zdefiniowane w oficjalnej lub formalnej metodzie, ale pojawiają się spontanicznie wraz z rozwojem organizacji lub z powodu zmian w środowisku pracy.

Kanały te nie mają zasad i regulacji, co pomaga współpracownikom prowadzić nieformalne dyskusje, budować więzi i przyczyniać się do pozytywnej kultury organizacyjnej.

Niektóre nieformalne kanały komunikacji obejmują:

Rozmowy przy lodówce: Przypadkowe interakcje między pracownikami mogą prowadzić do wymiany informacji i pomysłów

Przypadkowe interakcje między pracownikami mogą prowadzić do wymiany informacji i pomysłów Teams outings : wydarzenia firmowe i działania integracyjne, które dają możliwość nieformalnej komunikacji

: wydarzenia firmowe i działania integracyjne, które dają możliwość nieformalnej komunikacji Czaty grupowe : Grupy Teams lub ogólnofirmowe grupy na WhatsApp lub Slack, gdzie zespoły mogą prowadzić rozmowy wykraczające poza codzienne życie zawodowe

: Grupy Teams lub ogólnofirmowe grupy na WhatsApp lub Slack, gdzie zespoły mogą prowadzić rozmowy wykraczające poza codzienne życie zawodowe Nieformalne sesje mentorskie: Relacje między doświadczonymi i nowymi pracownikami mogą ułatwić udostępnianie wiedzy i rozwój kariery poza stosunkiem pracy

Nieoficjalne kanały komunikacji

Istnieją nieoficjalne kanały komunikacji, które mogą wykraczać poza dyskusje w miejscu pracy, w tym dotyczące sportu, polityki, rozrywki, spraw osobistych i nie tylko. Kanały te mogą obejmować:

Spotkania towarzyskie : Dyskusje słowne lub nieformalne rozmowy podczas wydarzeń towarzyskich, w których mogą uczestniczyć pracownicy firmy, inwestorzy, partnerzy, sprzedawcy lub osoby spoza organizacji

: Dyskusje słowne lub nieformalne rozmowy podczas wydarzeń towarzyskich, w których mogą uczestniczyć pracownicy firmy, inwestorzy, partnerzy, sprzedawcy lub osoby spoza organizacji Plotki biurowe: Plotki lub niezweryfikowane informacje, które często rozprzestrzeniają się w organizacji lub poza nią i zazwyczaj trudno jest ustalić ich źródło

Popularne nieoficjalne kanały komunikacji: WhatsApp, X, Instagram itp.

Chociaż te nieoficjalne kanały mogą pomóc w zrozumieniu nastrojów panujących w biurze, mogą mieć również pewne negatywne konsekwencje, takie jak:

Szerzenie strachu lub dezinformacji

Tworzenie konfliktów

Podważanie zaufania w miejscu pracy

Co gorsza, mogą nawet negatywnie wpływać na kulturę organizacji i ogólne środowisko zespołu.

Dlatego też organizacje powinny dążyć do zminimalizowania wpływu nieoficjalnych kanałów poprzez promocję otwartej komunikacji, przejrzystości i terminowego rozpowszechniania dokładnych informacji.

Narzędzia do komunikacji w biznesie

Komunikacja jest siłą napędową każdej odnoszącej powodzenie organizacji i jest kluczowym czynnikiem w definiowaniu organizacji, które skutecznie ze sobą współpracują. Jednak tradycyjne metody komunikacji mogą okazać się niewystarczające w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku Business, w którym Teams są często rozproszone geograficznie, a projekty wymagają współpracy w czasie rzeczywistym.

Dlatego właśnie ujednolicona narzędzia komunikacyjne mogą być przełomem dla Twojej organizacji. Narzędzia takie jak ClickUp mogą pomóc przełamać silosy komunikacyjne i zwiększyć współpracę w całej organizacji.

Wyobraź sobie platformę, która płynnie integruje zadania, dyskusje, udostępnianie plików i aktualizacje w czasie rzeczywistym - wszystko w ramach jednego, intuicyjnego interfejsu. ClickUp zapewnia to wszystko, usprawniając przepływ komunikacji i zwiększając wydajność zespołu.

Łatwo komunikuj się ze swoim zespołem i interesariuszami w sprawie zadania lub projektu za pomocą widoku ClickUp Chat

Uprość komunikację biznesową dzięki ClickUp

Niektóre z najważniejszych funkcji ClickUp dla komunikacji biznesowej obejmują:

Konsolidacja wszystkich czatów na jednej platformie:*Widok czatu ClickUp* eliminuje potrzebę przełączania kontekstu między różnymi kanałami komunikacji. Twórz widoki czatu bezpośrednio w zadaniach, Dokumentach, Listach lub projektach, wspierając dyskusje w czasie rzeczywistym i podejmowanie decyzji bezpośrednio tam, gdzie odbywa się praca. Chcesz przeprowadzić burzę mózgów na temat konkretnej kampanii marketingowej? Otwórz widok czatu w swoim projekcie marketingowym i zacznij odbijać pomysły od swojego zespołu w czasie rzeczywistym

Łatwe tworzenie map pomysłów i szczegółowych schematów blokowych za pomocą ClickUp Whiteboards do dyskusji w zespole

Burza mózgów z wykorzystaniem wirtualnego płótna do dyskusji: Z*Tablica ClickUp*nie trzeba już przebywać w jednym pomieszczeniu, aby przeprowadzić burzę mózgów. To samo doświadczenie można uzyskać na wirtualnym płótnie, umożliwiając przechwytywanie pomysłów, przekształcanie ich w mapy myśli lub cykle pracy i przekazywanie tych pomysłów jako zadań swoim teamom. Dzięki temu Teams mogą współpracować i zachować swój kreatywny zapał, nawet w środowisku zdalnym

Używaj @wzmianek, aby przypisywać komentarze i otrzymywać szybkie aktualizacje od członków zespołu w ramach czatu grupowego lub dokumentu

Oznaczaj ważne wiadomości i komentarze za pomocą @wzmianek: Sprawy mogą często gubić się z powodu wielu wątków komunikacyjnych i czatów, co prowadzi do przeoczenia działań. Za pomocą @wzmianek można bezpośrednio powiadamiać określonych członków zespołu w komentarzach, zadaniach lub czatach. Przypisywanie komentarzy współpracownikom, przekształcając dyskusje w praktyczne elementy z wyczyszczoną własnością. Koniec z zastanawianiem się, kto jest za co odpowiedzialny - ClickUp utrzymuje wszystkich na tej samej stronie i zapewnia dotrzymywanie terminów

Utwórz instrukcję i przechwyć ekran za pomocą ClickUp Clips, aby przekazać swój punkt widzenia

Twórz szczegółowe instrukcje i wiki : TheClickUp Clips umożliwia nagrywanie krótkich zrzutów ekranu i udostępnianie ich bezpośrednio w zadaniach, komentarzach lub czatach. Chcesz zademonstrować złożony proces lub zaprezentować makietę projektu? Nagraj szybki ClickUp Clip i udostępnij go swojemu zespołowi, aby uzyskać natychmiastową jasność i informacje zwrotne. Eliminuje to potrzebę długich pisemnych wyjaśnień i poprawia bardziej wizualny i angażujący styl komunikacji

: TheClickUp Clips umożliwia nagrywanie krótkich zrzutów ekranu i udostępnianie ich bezpośrednio w zadaniach, komentarzach lub czatach. Chcesz zademonstrować złożony proces lub zaprezentować makietę projektu? Nagraj szybki ClickUp Clip i udostępnij go swojemu zespołowi, aby uzyskać natychmiastową jasność i informacje zwrotne. Eliminuje to potrzebę długich pisemnych wyjaśnień i poprawia bardziej wizualny i angażujący styl komunikacji Wykorzystaj AI do podsumowania dyskusji: Potrzebujesz natychmiastowych odpowiedzi lub szybkiego podsumowania długiego e-maila lub czatu? Dzięki* ClickUp Brain*do zrobienia właśnie tego. Dzięki niemu uzyskasz wszystkie informacje w zwięzły sposób. Co więcej, asystent AI może nawet pomóc w pisaniu skutecznych odpowiedzi, niezależnie od tego, czy jest to e-mail, czy prosta wiadomość na czacie. Wszystko z wykorzystaniem kontekstu mojej pracy

ClickUp oferuje również solidną bibliotekę gotowych szablonów komunikacyjnych zaprojektowane w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej. Szablony te stanowią solidną podstawę do tworzenia skutecznej komunikacji, oszczędzając cenny czas i zapewniając spójność w całej organizacji.

Skorzystaj z tych szablonów, aby stworzyć kompleksowy plan komunikacji dla swojej organizacji. Plan ten powinien zawierać ustrukturyzowane ramy definiujące cele komunikacji, identyfikujące kluczowych interesariuszy i określające kanały komunikacji.

Szablon planu komunikacji ClickUp

Szablon Szablon planu komunikacji ClickUp umożliwia

Tworzenie szablonów wiadomości i cykli pracy w celu skutecznego dotarcia do pożądanych odbiorców

Zidentyfikować najlepsze kanały dotarcia do odbiorców w zależności od kontekstu i przekazu

Planować i organizować działania całej organizacjistrategie komunikacji* Śledzenie i mierzenie powodzenia wysiłków komunikacyjnych

Zapewnia to, że wszyscy zaangażowani są na tej samej stronie, co prowadzi do płynniejszej realizacji projektu.

Pobierz ten szablon

Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp

Wykorzystaj ClickUp do komunikacji wewnętrznej, aby poprawić ogólne wrażenia swoich zespołów, korzystając z Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp . Szablon ten pozwala na:

Zapewnienie spójnego podejścia w komunikacji wewnętrznej przy użyciu wstępnie zdefiniowanych szablonów i instrukcji przesyłania wiadomości

Scentralizować wysiłki związane z komunikacją wewnętrzną

Zapewnienie, że wszyscy podpowiedź otrzymają krytyczne informacje podpowiedź

Szablon ten może być używany do komunikacji wewnętrznej, w szczególności wiadomości firmowych, aktualizacji projektów lub ogłoszeń działowych. Dzięki niemu cały zespół będzie na bieżąco informowany.

Pobierz ten szablon

Można również użyć Szablon komunikacji z pracownikami ClickUp aby upewnić się, że każdy pracownik otrzyma właściwą wiadomość, nie powodując żadnych błędów w zespole.

Wybór odpowiednich kanałów komunikacji

Który kanał komunikacji wybrać? Decyzja nie jest prosta. Ma to do zrobienia z kilkoma czynnikami, takimi jak:

Pilność: Pilne wiadomości wymagają natychmiastowych kanałów, takich jak rozmowy telefoniczne lub wiadomości błyskawiczne, aby uzyskać odpowiedź w czasie rzeczywistym

Pilne wiadomości wymagają natychmiastowych kanałów, takich jak rozmowy telefoniczne lub wiadomości błyskawiczne, aby uzyskać odpowiedź w czasie rzeczywistym Złożoność: Złożone informacje często wymagają spotkań twarzą w twarz lub wideokonferencji w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień i szybkich dyskusji Q&A

Złożone informacje często wymagają spotkań twarzą w twarz lub wideokonferencji w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień i szybkich dyskusji Q&A Wielkość grupy odbiorców i lokalizacja: Do dzielenia się informacjami z dużą grupą odbiorców idealny może być e-mail lub media społecznościowe, podczas gdy mniejsze, rozproszone geograficznie Teams mogą preferować wideokonferencje

Do dzielenia się informacjami z dużą grupą odbiorców idealny może być e-mail lub media społecznościowe, podczas gdy mniejsze, rozproszone geograficznie Teams mogą preferować wideokonferencje Pożądany rezultat: Niezależnie od tego, czy chcesz informować, przekonywać czy współpracować, wybrany kanał powinien być zgodny z Twoimi oczekiwaniamicel komunikacji* Kultura organizacyjna: Weź pod uwagę preferencje i normy komunikacyjne swojej organizacji, aby wybrać najlepsze kanały komunikacji. Na przykład, wysyłanie informacji o wynikach lub decyzjach dotyczących wynagrodzeń pocztą elektroniczną może nie być idealnym rozwiązaniem. Zamiast tego można użyć bezpośredniego kanału przekazywania informacji zwrotnych, takiego jak ustna dyskusja z zainteresowanymi stronami. Dopiero wtedy można udostępniać decyzje za pośrednictwem e-maila lub innych formalnych kanałów komunikacji

Jak wybrać najlepszy kanał komunikacji zewnętrznej

Idealny kanał dla odbiorców zewnętrznych, zwłaszcza komunikacji z klientem, powinien zależeć od preferencji klienta lub strony trzeciej. Oto kilka pomocnych wskazówek:

Współczucie: Zrozum preferencje komunikacyjne swoich odbiorców i odpowiednio się do nich dostosuj. Podczas gdy niektórzy klienci preferują rozmowę telefoniczną w celu uzyskania konkretnych informacji, inni wolą komunikować się za pośrednictwem e-maila lub czatu

Zrozum preferencje komunikacyjne swoich odbiorców i odpowiednio się do nich dostosuj. Podczas gdy niektórzy klienci preferują rozmowę telefoniczną w celu uzyskania konkretnych informacji, inni wolą komunikować się za pośrednictwem e-maila lub czatu Aktywne słuchanie: Zwracanie uwagi na werbalne i niewerbalne sygnały, aby zapewnić skuteczne dostarczanie wiadomości i notatka preferencji klienta

Zwracanie uwagi na werbalne i niewerbalne sygnały, aby zapewnić skuteczne dostarczanie wiadomości i notatka preferencji klienta Komunikacja: Podobnie jak w przypadku komunikacji wewnętrznej, kanały komunikacji zewnętrznej powinny być określane na podstawie rodzaju udostępnianej wiadomości. Ważna aktualizacja dotycząca produktu może być udostępniana za pomocą narzędzia do wideokonferencji lub webinaru, a następnie szczegółowego e-maila wyjaśniającego szczegóły

Dokładne rozważenie tych czynników i dostosowanie podejścia do komunikacji do konkretnej sytuacji, zwiększa zrozumienie, buduje relacje i osiąga pożądane wyniki z zaangażowanymi stronami.

Zalety i wady różnych kanałów komunikacji

Chociaż każdy kanał komunikacji jest wystarczająco potężny, aby pomóc we współpracy i dostarczaniu aktualnych informacji, musi być używany we właściwy sposób. Tak więc, jeśli chodzi o wybór odpowiedniego kanału, warto znać zalety i wady każdego narzędzia.

Poniżej przedstawiamy korzyści każdego kanału, które omówiliśmy w tym przewodniku:

Spotkania twarzą w twarz: Idealne do budowania relacji, rozwiązywania konfliktów i przekazywania złożonych informacji

Idealne do budowania relacji, rozwiązywania konfliktów i przekazywania złożonych informacji Wideokonferencje: Skuteczne w przypadku zdalnych teamów, wspólnych projektów i prezentacji

Skuteczne w przypadku zdalnych teamów, wspólnych projektów i prezentacji Rozmowy telefoniczne: Odpowiednie do szybkich dyskusji, pilnych spraw i osobistych połączeń

Odpowiednie do szybkich dyskusji, pilnych spraw i osobistych połączeń e-mail: Odpowiedni do formalnej komunikacji, udostępniania dokumentów i współpracy asynchronicznej

Odpowiedni do formalnej komunikacji, udostępniania dokumentów i współpracy asynchronicznej Wiadomości błyskawiczne: Najlepsze do szybkiej, nieformalnej wymiany informacji i współpracy w czasie rzeczywistym

Najlepsze do szybkiej, nieformalnej wymiany informacji i współpracy w czasie rzeczywistym Media społecznościowe: Skuteczne w docieraniu do szerokiego grona odbiorców, budowaniu świadomości marki i angażowaniu niestandardowych klientów

Jednak oprócz zalet, należy również wziąć pod uwagę wady każdego z tych kanałów, aby dokonać świadomego wyboru:

Rozmowa twarzą w twarz: Czasochłonność, ograniczony zasięg, podatność na rozproszenia i możliwość nieporozumień, jeśli ktoś nie posiada pożądanych umiejętności komunikacyjnych. Ponadto, ponieważ informacje są udostępniane głównie ustnie, mogą nie zostać dokładnie zanotowane, co prowadzi do nieporozumień

Czasochłonność, ograniczony zasięg, podatność na rozproszenia i możliwość nieporozumień, jeśli ktoś nie posiada pożądanych umiejętności komunikacyjnych. Ponadto, ponieważ informacje są udostępniane głównie ustnie, mogą nie zostać dokładnie zanotowane, co prowadzi do nieporozumień Wideokonferencje: Nadmierna zależność od technologii w komunikacji może prowadzić do trudności technicznych, potencjalnych opóźnień, braku osobistego połączenia, które możemy uzyskać w rozmowach twarzą w twarz

Nadmierna zależność od technologii w komunikacji może prowadzić do trudności technicznych, potencjalnych opóźnień, braku osobistego połączenia, które możemy uzyskać w rozmowach twarzą w twarz Połączenia telefoniczne: Brak wskazówek wizualnych, potencjalne przerwy, ograniczone udostępnianie informacji lub problemy z siecią, które mogą utrudniać doświadczenie i oczekiwania klientów

Brak wskazówek wizualnych, potencjalne przerwy, ograniczone udostępnianie informacji lub problemy z siecią, które mogą utrudniać doświadczenie i oczekiwania klientów e-mail: formalny kanał komunikacji z możliwością przeładowania informacjami, czasochłonny w zarządzaniu, brak natychmiastowej informacji zwrotnej

formalny kanał komunikacji z możliwością przeładowania informacjami, czasochłonny w zarządzaniu, brak natychmiastowej informacji zwrotnej Wiadomości błyskawiczne: brak formalności, ograniczone udostępnianie informacji, ryzyko błędnej komunikacji lub przeoczenia intencji ze względu na skupienie się na komunikacji pisemnej

brak formalności, ograniczone udostępnianie informacji, ryzyko błędnej komunikacji lub przeoczenia intencji ze względu na skupienie się na komunikacji pisemnej Media społecznościowe: czasochłonne w zarządzaniu, potencjalnie negatywne informacje zwrotne, zmiany algorytmów, limity platformy, wiele czynników rozpraszających uwagę

Scentralizuj swoją komunikację z ClickUp

Nowoczesne kanały komunikacji mogą pomóc Teams skutecznie komunikować się w cyfrowym i zdalnym miejscu pracy, niezależnie od lokalizacji i strefy czasowej. Jednak zbyt wiele kanałów może również prowadzić do przeciążenia informacjami lub ciągłego poczucia dokuczania w niektórych przypadkach.

Dlatego warto skonsolidować całą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną na jednej platformie, ułatwiając zespołowi otrzymywanie aktualizacji bez dodatkowych powiadomień. ClickUp został zaprojektowany tak, aby pasował do Twojego cyklu pracy, zapewniając, że każdy element działania, informacja i dokument mogą być łatwo udostępniane odpowiednim interesariuszom. Posiada kilka szablonów planów komunikacji i niestandardowe, pozwalające na dostosowanie go do unikalnych potrzeb zespołu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij doświadczać różnicy, jaką może zrobić scentralizowany system komunikacji.