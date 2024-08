Jak korzystać z narzędzi AI, aby zmaksymalizować produktywność?

Ted Sarandos, współzarządzający Netflix, dobrze to wyjaśnia, mówiąc: "Sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi najlepszych kreatywnych umysłów. Ale wykorzystanie sztucznej inteligencji może pomóc im pokonać konkurencję"

Jedynym sposobem, aby tak się stało, jest wykorzystanie każdego narzędzia AI, które może pomóc w szybszej i lepszej pracy. Na przykład:

Chcesz tworzyć oszałamiające wizualizacje, po prostu wydając polecenie tekstowe - Bam! Midjourney istnieje

istnieje Chcesz napisać profesjonalną wiadomość e-mail do podania o pracę lub promocyjną wiadomość e-mail? Prześlij swoje punkty do ChatGPT i usiądź wygodnie

i usiądź wygodnie Potrzebujesz szybkich zasobów do badania trendów rynkowych? Jesteś zbyt leniwy, aby przejść przez 100 wyników wyszukiwania? Gemini może wyjaśnić ci pewne rzeczy i dać ci szybkie linki, abyś mógł zacząć!

może wyjaśnić ci pewne rzeczy i dać ci szybkie linki, abyś mógł zacząć! Jeśli chcesz sporządzić szybkie notatki ze spotkania podczas dyskusji online - OtterAI zapewni Ci ochronę!

Ale bądźmy szczerzy; to tylko kilka zastosowań, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

Istnieje wiele narzędzi AI, które mogą ułatwić ci życie, zwłaszcza jeśli prowadzisz startup. Specjalnie dla Ciebie przedstawiamy najlepsze przypadki użycia i wyzwania związane z asystentami sztucznej inteligencji.

Do dzieła! ⚡️

Praktyczne zastosowania narzędzi AI w codziennych operacjach biznesowych

1. Świetne do automatyzacji

Aplikacje AI świetnie sprawdzają się w automatyzacji powtarzalnych i czasochłonnych zadań. Potrafią wychwytywać wzorce i wykonywać je na żądanie szybko i skutecznie. Możesz śledzić, nad czym pracują ludzie, automatycznie przydzielać zadania za pomocą podpowiedzi, otrzymywać raporty generowane na żądanie i wiele więcej!

Świetne przykłady narzędzi AI do automatyzacji obejmują:

Zapier : Przydatny do tworzenia niestandardowych Zapów z wyzwalaczami do automatyzacji

: Przydatny do tworzenia niestandardowych Zapów z wyzwalaczami do automatyzacji Make : Świetnie nadaje się do analizy danych, optymalizacji procesów biznesowych i przewidywania wyników

: Świetnie nadaje się do analizy danych, optymalizacji procesów biznesowych i przewidywania wyników ClickUp Brain **Generuje dokładne aktualizacje AI i raporty o stanie zadań, dokumentów i osób. Może to pomóc w automatyzacji elementów działań, planowaniu podzadań i automatycznym wypełnianiu danych

uprość swoje zadania dzięki ClickUp Brain, Twojemu kompleksowemu rozwiązaniu

2. Ulepsz swoje SEO

Jeśli próbujesz dowiedzieć się, czy AI SEO jest dla Ciebie, to już jesteś w tyle za konkurencją. Wielokrotne iteracje za pomocą uczenia maszynowego mogą określić najlepsze algorytmy wyszukiwania treści.

Na przykład narzędzia do przetwarzania języka naturalnego (NLP), takie jak Surfer SEO, mogą sugerować ulepszenia struktury treści i informacji. Z kolei narzędzia do generowania tekstu mogą tworzyć treści przyjazne dla wyszukiwarek, które zajmują dobre pozycje w wyszukiwarkach.

Aby jednak z powodzeniem skalować operacje związane z treściami SEO generowanymi przez sztuczną inteligencję, należy eksperymentować z podpowiedziami, stworzyć szczegółową dokumentację i usprawnić swoje operacje.

Nie martw się! ClickUp ma wszystko pod kontrolą:

Użyj go, aby znaleźć odpowiednie słowa kluczowe za pomocą ClickUp Braingenerator listy słów kluczowych* Łatwogenerowanie podpowiedzi AI aby przyspieszyć produkcję treści SEO

Zainspiruj się dużymbiblioteka szablonów SEOaby usprawnić ten proces

Na przykład, można użyć Szablon projektu SEO ClickUp do łatwego zarządzania wszystkimi projektami związanymi z SEO. Można go używać do śledzenia wszystkich danych SEO w jednym miejscu i łatwego identyfikowania obszarów wymagających poprawy

Skorzystaj z narzędzia AI SEO firmy Clickup, aby usprawnić optymalizację SEO swoich treści.

Pobierz ten szablon Dowiedz się, jak lider SEO w ClickUp, Jeremy Galante, używa ClickUp do optymalizacji swoich działań związanych z treścią .

3. Łatwe zarządzanie pocztą e-mail

Narzędzia sztucznej inteligencji mogą pomóc w ustalaniu priorytetów wiadomości e-mail, pisaniu odpowiedzi, podsumowywaniu skrzynki odbiorczej w krótkie treści i nie tylko. To świetny sposób, aby wyprzedzić konkurencję, gdy jesteś zajętą osobą w ruchu.

Należą do nich:

Warmer.AI : Asystent e-mail oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga spersonalizować każdą wiadomość zgodnie z grupą docelową

: Asystent e-mail oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga spersonalizować każdą wiadomość zgodnie z grupą docelową Levity.AI : Pomaga w uporządkowaniu i automatyzacji, np. wybierając automatyczne przekazywanie lub przenoszenie do określonego folderu

: Pomaga w uporządkowaniu i automatyzacji, np. wybierając automatyczne przekazywanie lub przenoszenie do określonego folderu ClickUp Inbox : Pomaga przeprojektować skrzynkę odbiorczą, dzięki czemu można ukończyć priorytetowe zadania z prędkością warp. Działa jako scentralizowane centrum komunikacji, podkreślając wszystkie ważne powiadomienia, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, która jest najważniejsza. Ponadto możesz zobaczyć swoją pracę i powiadomienia obok siebie, aby uzyskać kontekst

dzięki scentralizowanemu centrum komunikacyjnemu ClickUp żadna praca nigdy nie umknie uwadze

4. Łatwe skalowanie treści i operacji tekstowych

Każdy pisarz i marketer może skorzystać na integracji narzędzi AI w celu uzyskania oryginalnych i odpowiednich treści. Od blogów i stron internetowych po strony docelowe, Generatory treści AI mogą pomóc w generowaniu treści przy mniejszej ilości zasobów, niskich kosztach i krótszych okresach czasu.

Mogą pomóc w tworzeniu oryginalnych treści z opcjami dostosowywania tonu i głosu do marki. Wspaniałe, prawda? Na przykład w ClickUp, używając polecenia ukośnika "/AI", można uzyskać dostęp do trzech podstawowych funkcji pisania AI:

a/ Pisanie czegokolwiek za pomocą AI

b/ Pisanie ze wstępnie wygenerowanymi podpowiedziami AI

c/ Pisanie standupów

Połączenie tej funkcji z ClickUp Docs umożliwia pisanie podręczników, artykułów opartych na wiedzy, SOP, materiałów marketingowych lub czegokolwiek, co można sobie wyobrazić. Możesz nawet podpowiedzieć pisarzowi ClickUp, wpisując powiązaną podpowiedź lub dając sztucznej inteligencji więcej wskazówek.

aI Writer firmy ClickUp Brain może pomóc w szybszym i łatwiejszym tworzeniu treści

5. Szybciej podsumowuj i ucz się złożonych tematów

Wyobraź sobie, że czytasz gazetę w ciągu kilku minut i otrzymujesz to, co jest potrzebne do podejmowania skutecznych decyzji. A gdybyś mógł w ciągu kilku godzin nauczyć się obszernych pojęć, które wcześniej zajęłyby Ci miesiące?

Narzędzia AI mogą podsumować zawartość , upraszczanie złożonych tematów, pomoc z korekta i dostarczać informacje odpowiadające na zapytania z wielu źródeł. Dzięki sztucznej inteligencji dostarczającej informacje można skrócić czas wyszukiwania i wyprzedzić konkurencję.

Na przykład:

Writesonic: Łatwe streszczanie esejów, artykułów i prac badawczych

Łatwe streszczanie esejów, artykułów i prac badawczych Editpad: Pomaga tworzyć streszczenia, które można skopiować lub pobrać

Pomaga tworzyć streszczenia, które można skopiować lub pobrać ClickUp: ClickUp Brain może odpowiedzieć na skomplikowane pytania dotyczące zadań, dokumentów i osób w oparciu o dowolną pracę podłączoną do jego interfejsu

mózg ClickUp jest idealnym partnerem do aktualizacji w pracy

6. Pomoc w zakresie obowiązków HR

Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale zarządzania ludźmi, czy szukasz pracy, darmowe narzędzia AI HR są świetnym źródłem przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Wprowadzanie życiorysów kandydatów do opartego na tekście narzędzia AI może pomóc w generowaniu pytań i odpowiedzi skierowanych do konkretnych kandydatów.

Działy HR mogą polegać na tej funkcji przy opracowywaniu pytań na rozmowy kwalifikacyjne, przygotowywaniu opisów stanowisk, tworzeniu materiałów onboardingowych itp. Tymczasem osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z tej funkcji narzędzi AI, aby przygotować swoje odpowiedzi i przećwiczyć je wcześniej.

Na przykład, Platforma HR ClickUp łączy dokumenty z przepływami pracy, planuje wewnętrzne wydarzenia, wizualizuje zadania zespołu i daje wgląd w zarządzanie wydajnością na pulpicie nawigacyjnym. Co najważniejsze, możesz używać Automatyzacje ClickUp aby usprawnić powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie powiadomień do menedżerów ds. rekrutacji lub wysyłanie e-maili z ankietami zaangażowania zespołów.

Twórz, śledź i monitoruj wszystkie swoje automatyzacje ClickUp, niezależnie od tego, czy są one niestandardowe, czy wstępnie zbudowane

7. Pomoc w obsłudze klienta

Większość firm ma do czynienia z przytłaczającą liczbą zapytań od klientów. Aby zapewnić nienaganną obsługę, można zintegrować narzędzia AI, które pomogą zaoszczędzić czas i energię.

Sztuczna inteligencja może pomóc klientom w wielu działaniach, w tym w szablonowych odpowiedziach na powtarzające się scenariusze, a nawet w automatyzacji za pomocą wyzwalaczy i warunków. Niektóre narzędzia oferują nawet pulpity nawigacyjne do analizy danych, takich jak czasy reakcji, interakcje z klientami i satysfakcja.

Na przykład:

Abbot: Przydatny do monitorowania kanałów klienta i wyróżniania żądań klientów

Przydatny do monitorowania kanałów klienta i wyróżniania żądań klientów BrightBot: Pomaga odpowiedzieć na pytania, które ludzie mogą mieć, gdy odwiedzają twoją stronę internetową

Pomaga odpowiedzieć na pytania, które ludzie mogą mieć, gdy odwiedzają twoją stronę internetową ClickUp: Jest to kompleksowe rozwiązanie zapewniające sukces klienta. Obsługa klienta ClickUpfunkcje ClickUp Brain pomagają w selekcji i przypisywaniu zgłoszeń do członków zespołu, śledzeniu statusu i zapewnianiu terminowego rozwiązywania problemów. ClickUp Brain może pobierać informacje związane z zapytaniami klientów i pomagać użytkownikom w tworzeniu przepływów pracy w celu udzielenia odpowiedzi, zaadresowania lub rozwiązania tych zapytań - wszystko w jednym miejscu! Podczas gdy ClickUp AI writer może z łatwością przygotowywać odpowiedzi

wykorzystaj ClickUp do interakcji z obsługą klienta, aby identyfikować pilne problemy klientów i efektywnie alokować zasoby w celu ich szybkiego rozwiązania

8. Tworzenie strategii mediów społecznościowych

Strategie mediów społecznościowych mają wiele ruchomych części. Ręczne zarządzanie i monitorowanie wydajności reklam, planowanie postów w mediach społecznościowych i określanie strategii mediów społecznościowych może być wyzwaniem.

Odpowiednie aplikacje AI mogą pomóc w planowaniu postów, analizie skuteczności reklam, śledzeniu obserwujących, monitorowaniu konwersacji, tworzeniu briefów i nie tylko!

Na przykład ClickUp to wszechstronna, konfigurowalna platforma dla zespołów mediów społecznościowych. Dzięki ClickUp Brain i możliwościom automatyzacji, zespołom łatwiej będzie skonfigurować procesy, kampanie, harmonogramy i współpracę. Może to pomóc usprawnić przepływ pracy w marketingu w mediach społecznościowych i zapewnić udane kampanie.

ClickUp AI writer może pomóc pokonać blokadę pisarską, tworzyć krótkie i długie teksty, transkrybować wszystkie spotkania w mediach społecznościowych (tak, aby żaden pomysł nie został pominięty), a nawet tworzyć udane kampanie.

A co najlepsze? ClickUp ma ponad 1000 szablonów do zarządzania przepływem pracy i mediami społecznościowymi. Na przykład Zaawansowany szablon mediów społecznościowych ClickUp jest idealny do zarządzania wszystkimi zadaniami związanymi z tworzeniem treści z jednego miejsca

Użyj ClickUp Social Media Advanced Template, aby zarządzać swoimi mediami społecznościowymi w jednym miejscu!

Pobierz ten szablon

9. Generowanie zasobów wizualnych

Projekty, które wymagają godzin pracy w Adobe Photoshop, można uzyskać za pomocą kilku dobrze sformułowanych poleceń w narzędziu AI, które może generować obrazy. Obrazy o wysokiej rozdzielczości, wolne od praw autorskich do użytku osobistego lub biznesowego - tworzone za pomocą jednego polecenia i kliknięcia.

Na przykład, oto kilka Narzędzia AI dla projektantów które musisz wypróbować:

MidJourney : Tworzy projekty na podstawie podanych podpowiedzi

: Tworzy projekty na podstawie podanych podpowiedzi DreamStudio : Doskonały w tworzeniu grafiki do dowolnego celu, od ilustracji po fotorealistyczne obrazy

: Doskonały w tworzeniu grafiki do dowolnego celu, od ilustracji po fotorealistyczne obrazy ClickUp : Funkcja sprawdzania może pomóc w ustaleniu priorytetów żądań klientów i uzyskaniu opinii na temat obrazów, filmów lub innych makiet

Centralizacja opinii i przyspieszenie procesów zatwierdzania dzięki funkcji Proofing poprzez przypisywanie komentarzy bezpośrednio do załączników zadań

10. Pisanie lub debugowanie kodu

Twórcy oprogramowania sprawiają, że cyfrowy świat się kręci, ale kodowanie to trudna i czasochłonna praca. Dzięki odpowiedniej podpowiedzi i opisowi, sztuczna inteligencja może produkować pożądany kod lub debugować i rozwiązywać problemy z istniejącym kodem w ciągu kilku sekund.

Specjalizują się w przetwarzaniu języka naturalnego i modelach uczenia maszynowego, co pozwala im na łatwą integrację z systemami. Narzędzia do kodowania AI, takie jak ClickUp, mogą pomóc programistom przyspieszyć ich pracę.

Wykorzystuje sztuczną inteligencję do przyspieszenia przepływu pracy dzięki zarządzaniu produktem i zwinnym szablonom. Jeśli potrzebujesz formularzy do żądań funkcji, przeglądu kodu lub szczegółowego zgłaszania błędów, możesz je łatwo znaleźć tutaj. Zaprogramowany z setkami podpowiedzi, programiści mogą używać mózgu ClickUp do tworzenia, przeglądania kodu i uruchamiania testów jednostkowych.

Napisz lub debuguj kod za pomocą ClickUp Brain

11. Efektywne zarządzanie eCommerce

Narzędzia AI przynoszą ogromne korzyści eCommerce - pomagają Twojej firmie nawiązać kontakt z użytkownikami. W zależności od tego, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoimi produktami i usługami - możesz określić, jak manewrować strategiami eCommerce.

Narzędzia AI mogą pomóc nadążyć za stale zmieniającym się krajobrazem konsumenckim i wykorzystać wszelkie mikromomenty w podróży użytkownika.

Oto kilka ważnych z nich:

ViSenze: Przydatne do rekomendowania produktów na podstawie zachowań konsumentów

Przydatne do rekomendowania produktów na podstawie zachowań konsumentów Blueshift : Doskonały w pomaganiu marce w prowadzeniu i monitorowaniu kampanii online

: Doskonały w pomaganiu marce w prowadzeniu i monitorowaniu kampanii online ClickUp: Pomaga we wszystkim, od śledzenia projektów, zarządzania, pisania, strategizowania sprzedaży i nie tylko. ClickUp to wszechstronne narzędzie, które rewolucjonizuje podejście do zarządzania projektamiNarzędzia AI w eCommerce

jeśli uwielbiasz wyznaczać cele, pulpit nawigacyjny ClickUp OKR będzie Twoim nowym ulubionym miejscem docelowym

12. Pomoc w cyklach rozwoju oprogramowania

Rozwój zmienił się w ostatnich latach dzięki modelom AI. Narzędzia AI dla programistów uprościły kodowanie i zmniejszyły stres związany z projektami programistycznymi. Pomagają autouzupełniać, udoskonalać i debugować kod.

Narzędzia te odgrywają kluczową rolę w:

Uproszczeniu fazy testowania

Analityce predykcyjnej

Flagowanie potencjalnych problemów przed ich eskalacją i nie tylko

Jak wspomnieliśmy wcześniej, ClickUp jest fantastycznym dodatkiem do zestawu narzędzi programistycznych, aby przyspieszyć proces pisania i recenzowania kodu, a także zarządzania projektami.

Możesz także spróbować użyć szablonów do zarządzania projektami, takich jak ClickUp Bug & Issue Tracking Template aby maksymalnie uprościć proces rozwoju.

Zaawansowany szablon ClickUp pomaga rozpocząć pracę w kilka sekund (przy okazji, jest w pełni konfigurowalny)

Pobierz ten szablon

13. Tworzenie stron internetowych jest łatwe dzięki AI Kreatory stron internetowych AI przejęły kontrolę! Pamiętasz stare dobre czasy, kiedy tworzenie stron internetowych było zadaniem wymagającym profesjonalnych rąk? Cóż, tamte czasy mogły również rozbić bank - potrzebujesz czegoś bardziej przyjaznego dla budżetu.

Dzięki narzędziom sztucznej inteligencji możesz przekształcić swoją wizję strony internetowej w rzeczywistość. Na przykład, możesz spróbować:

Wix Artificial Design Intelligence: Unikalny kreator stron internetowych AI, który może tworzyć spersonalizowane strony internetowe.

Unikalny kreator stron internetowych AI, który może tworzyć spersonalizowane strony internetowe. GoDaddy: Oferuje rekomendacje dotyczące ulepszania treści w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników

Oferuje rekomendacje dotyczące ulepszania treści w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników ClickUp: Doskonały w zarządzaniu projektami stron internetowych opartych na sztucznej inteligencji. Od zarządzania harmonogramami pracy, przez ramy czasowe, aż po generowanie treści, jest to kompleksowe rozwiązanie

14. Uproszczone zarządzanie projektami Zarządzanie projektami za pomocą narzędzi AI zmniejsza obciążenie związane z powtarzającymi się zadaniami, monitorowaniem projektów, działaniami następczymi i innymi zadaniami administracyjnymi, automatyzując je wszystkie. Wykorzystują analizę predykcyjną, aby zapewnić odpowiednie aktualizacje projektu za pomocą jednego kliknięcia myszą.

ClickUp oferuje ponad 100 funkcji AI zoptymalizowanych dla każdej roli i przypadku użycia.

Dzięki ClickUp Brain możesz tworzyć przepływy pracy i podsumowania projektów, automatyzować planowanie nowych projektów, zarządzanie projektami, śledzenie czasu, mapy drogowe i wiele innych. Może również udzielać natychmiastowych odpowiedzi w oparciu o kontekst z dowolnej pracy w ClickUp - zadań, dokumentów i osób.

Ponadto otrzymujesz repozytorium podpowiedzi do tworzenia treści dla marketingu, sprzedaży, SOP i innych, a także setki szablonów dla różnych przypadków użycia, takich jak formularze opinii, zarządzanie pracą, ustalanie oczekiwań itp.

ClickUp umożliwia łatwe zarządzanie projektami

G2 nazwał ClickUp Produkt nr 3 do zarządzania projektami i Produkt nr 1 w zakresie współpracy i wydajności w 2024.

15. Pomaga skalować startupy

Jako startup możesz mieć problemy z czasem lub napiętym budżetem - te i inne wyzwania mogą sprawić, że poczujesz, że szanse są przeciwko tobie.

Zamiast zmagać się z wdrażaniem złożonych systemów, narzędzia sztucznej inteligencji mogą stworzyć ekosystem wydajności, który pomoże ci szybciej skalować przedsiębiorstwo. Narzędzia te mogą pomóc w pisaniu dokumentów firmowych, tworzeniu informacyjnych podręczników szkoleniowych, monitorowaniu i monitorowaniu projektów, tworzeniu szablonów wiadomości e-mail i nie tylko!

Kilka przykładów Narzędzia AI dla startupów obejmują:

Chat GPT: Dostarcza informacyjnych odpowiedzi na zadawane pytania, które mogą być wykorzystane do tworzenia zabezpieczeń w różnych działach

Dostarcza informacyjnych odpowiedzi na zadawane pytania, które mogą być wykorzystane do tworzenia zabezpieczeń w różnych działach DALL-E 2: do tworzenia obrazów na podstawie podpowiedzi

do tworzenia obrazów na podstawie podpowiedzi ClickUp: Ta kompleksowa platforma może pomóc małym zespołom w zarządzaniu projektami, oferując jednocześnie pomoc w generowaniu treści i integracji aplikacji. Umożliwia współpracę z członkami zespołu

ClickUp Spaces umożliwia zapraszanie członków zespołu do łatwego śledzenia wszystkich aktualizacji

16. Podsumowywanie spotkań i wątków czatu

Jeśli szukasz kogoś, kto z łatwością podsumuje długie spotkania lub teksty, narzędzia AI są najlepszym wyborem. Korzystając z zaawansowanych algorytmów NLP, narzędzia AI, takie jak ClickUp Brain, mogą analizować i identyfikować najważniejsze informacje. Pozwala im to wygenerować streszczoną wersję treści, oszczędzając czas i energię.

Przejdź do pulpitu nawigacyjnego ClickUp, wybierz przycisk AI i wybierz podsumowanie, aby wygenerować zwięzłe informacje na temat aktualizacji zadań, aktywności zadań lub wątków komentarzy do zadań. Pozwoli to zaoszczędzić czas i wysiłek w całej firmie.

ClickUp Brain szybko podsumowuje duże fragmenty tekstu

17. Rozszerzenia Chrome AI

Kiedy przeglądasz Chrome z milionem otwartych kart - może być trudno utrzymać przeglądarkę i mózg w jednej linii - bez rozciągania obu do granic możliwości. Rozszerzenia AI do Chrome są świetną ucieczką od gorączkowego snu.

Rozszerzenia Chrome dodają interesujący zwrot do ważnych funkcji AI, takich jak przetwarzanie języka naturalnego i wyskakujące okienka czatu z ekstremalną prędkością - przynajmniej taką mamy nadzieję!

Wiele udanych narzędzi AI wprowadziło swoje rozszerzenia Chrome AI, które mogą pomóc ci od karty do karty - nie jesteś już zagubiony w cyfrowym lesie!

Grammarly ma asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który może błyskawicznie przepisać duże fragmenty tekstu. Narzędzie to może również pomóc w korekcie tekstu bez względu na to, na jakiej stronie się znajdujesz

ma asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który może błyskawicznie przepisać duże fragmenty tekstu. Narzędzie to może również pomóc w korekcie tekstu bez względu na to, na jakiej stronie się znajdujesz Otter.ai może nagrywać spotkania na żywo w Zoom, Google Meet itp. Posiada również działającego chatbota, który może odpowiadać na pytania podczas spotkań

może nagrywać spotkania na żywo w Zoom, Google Meet itp. Posiada również działającego chatbota, który może odpowiadać na pytania podczas spotkań rozszerzenie AI Chrome ClickUp może pomóc w tworzeniu zadań, śledzeniu czasu wykonywania zadań, rysowaniu i edytowaniu zrzutów ekranu, a nawet łatwym zapisywaniu notatek. Praca nigdy nie była prostsza

Dodaj strony internetowe do zadań lub dokumentów, aby móc do nich wrócić w dowolnym momencie za pomocą rozszerzenia Chrome ClickUp

18. Chatboty AI

Działający chatbot AI może być przydatny do szybkiego wyszukiwania, generowania treści, korekty lub podsumowywania.

W przeciwieństwie do narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, które mają szerokie zastosowanie, inne boty AI zostały dostosowane do konkretnych zastosowań. Niektóre z bardziej interesujących i funkcjonalnych Chatbotów AI obejmują:

Claude jest znany z posiadania najdłuższej pamięci

Grok opracowany przez X, może uzyskać dostęp do informacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy xAI

Deep AI może być używany do rozpoczynania debat i sporów, a nawet działać jako trener motywacyjny - ten jest dziwaczny, ale przydatny w zabawny sposób

Wiele innych może być wykorzystywanych specjalnie do nauki, głębokiego nurkowania w Internecie, kodowania itp.

19. Wirtualni asystenci AI

Czy wirtualni asystenci nie są tym samym, co chatboty AI? Nie, wcale nie. Chatboty AI służą do ogólnych celów i nie mogą obsługiwać złożonych zadań. Wirtualni asystenci AI z drugiej strony, wykorzystują uczenie maszynowe i NLP, aby uchwycić kontekst rozmowy. Mogą zrozumieć Twoje preferencje i dostosować Twoje doświadczenia.

ClickUp Brain to najwyższej klasy wirtualny asystent AI, który może przyspieszyć 30 minut pracy w 30 sekund. Wystarczy wybrać rolę i przypisać jej scenariusz, a następnie usiąść wygodnie i obserwować, jak działa!

Oto dwa z najbardziej przydatnych zadań specyficznych dla roli, które ClickUp Brain może dla Ciebie wykonać:

Tworzenie treści specyficznych dla roli: Korzystaj z podpowiedzi opartych na badaniach, aby tworzyć treści specyficzne dla danej roli, takie jak propozycje, plany projektów i komunikacja z klientami. Podpowiedzi te są projektowane przez osoby pracujące w tych rolach, zapewniając trafność i dokładność

Pomoc kontekstowa: W zależności od Twojej roli i lokalizacji w Workspace, ClickUp Brain zapewnia kontekstowe sugestie. Na przykład, jeśli wykonujesz zadanie, sztuczna inteligencja może pomóc podsumować zadanie, zaktualizować postęp zadania lub utworzyć elementy akcji.

20. Automatyzacja zadań marketingowych

Marketing może mieć wpływ, gdy wszystko idzie zgodnie z planem. Wyobraź sobie, że Twój specjalista od kampanii zapomniał zrealizować projekt, ponieważ przegapił notatkę - teraz Twój klient jest wściekły!

Nie martw się; takie rzeczy zdarzają się, gdy próbujemy zajmować się sprawami niezależnie - ale Narzędzia marketingowe AI zwróć uwagę na to, gdzie się mylimy, konfigurując łatwe integracje automatyzacji w całym stosie technologicznym.

Na przykład:

Zapier: posiada integrację z ponad 5000 programów marketingowych i z łatwością pomaga zautomatyzować zadania takie jak e-mail marketing

posiada integrację z ponad 5000 programów marketingowych i z łatwością pomaga zautomatyzować zadania takie jak e-mail marketing Jasper.ai: Pomaga błyskawicznie usprawnić wszystkie działania związane z content marketingiem

Pomaga błyskawicznie usprawnić wszystkie działania związane z content marketingiem ClickUp: Kompleksowe rozwiązanie do wszystkich zadań marketingowych - od zarządzania zadaniami po dokumenty. Posiada opartego na rolach asystenta AI z w pełni szablonowymi podpowiedziami dla wszystkich wartościowych przypadków użycia. Można je dostosować pod kątem tonu i kreatywności, ze wstępnym formatowaniem i strukturami, takimi jak domyślnie pogrubione tytuły lub ustrukturyzowane tabele

Twórz, planuj i realizuj swoje plany marketingowe za pomocą Platformy Zarządzania Projektami Marketingowymi ClickUp

Wyzwania związane z korzystaniem z narzędzi AI

Świat sztucznej inteligencji nie jest krainą czarów bez wad. Jak każda nowa i rozwijająca się technologia, narzędzia AI mają kilka wyzwań i ograniczeń. Wiedza o tym, jak korzystać ze sztucznej inteligencji to jedno. Jednak lekkomyślne korzystanie z tych narzędzi nie jest mądre i powiemy ci dlaczego.

1. Obawy dotyczące prywatności

Liczba narzędzi AI, które wchodzą na rynek, jest szokująca. Niektóre z nich mogą nie traktować priorytetowo bezpieczeństwa danych użytkownika. Dlatego podczas sprawdzania nowych narzędzi AI należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza jeśli chodzi o dane karty kredytowej, ważne dokumenty itp.

Najlepszym sposobem zapobiegania wyciekom danych i naruszeniom prywatności jest zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa i prywatności każdego narzędzia.

2. Nie tak dokładne, jak myślisz

Czy kiedykolwiek zadałeś pytanie narzędziu AI i otrzymałeś odpowiedź w przeciwnym kierunku? Tak, to się często zdarza. Niektóre narzędzia AI zawierają szczegółowe wyjaśnienia z fałszywymi danymi na poparcie swoich odpowiedzi - możesz poczuć pokusę, by im uwierzyć.

Zawsze rób małe własne badania, aby sprawdzić, czy sztuczna inteligencja wspiera twoje poszukiwania, czy też prowadzi cię na oślep do lasu.

3. Obawy dotyczące etyki

Musisz być bardzo ostrożny, gdy wykorzystujesz dane i odpowiedzi dostarczone przez sztuczną inteligencję do swoich celów. Wiele narzędzi AI jest szkolonych na dokumentach publicznych, a wiele z tych dokumentów i tekstów może być chronionych prawami autorskimi. Naruszenie praw autorskich jest ostatnią rzeczą, o którą chcesz się martwić, gdy polegasz na sztucznej inteligencji w różnych codziennych zastosowaniach.

Zwróć uwagę na wszelkie informacje chronione prawem autorskim, które przekazuje Ci sztuczna inteligencja i zrób kilka badań na boku, aby upewnić się, że jesteś czysty.

4. Nadmierne poleganie może być śmiertelne

Jeśli jesteś nikim bez kombinezonu, to nie powinieneś go mieć.

Tony Stark, Spider-Man: Homecoming

Tak! Ten cytat odnosi się równie dobrze do zaawansowanego technologicznie kostiumu Spider-Mana, jak i do wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji. Największym problemem, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, jest nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji.

Mimo że narzędzia AI mogą ułatwić nam życie, ich nadużywanie może być trudne dla naszej kreatywności i zdolności do tworzenia oryginalnych i istotnych ciągów myślowych. Nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji może głęboko wpłynąć na nasze umiejętności analityczne i zdolność krytycznego myślenia.

5. Uprzedzenia twórców są prawdziwe

Każde narzędzie AI ma swojego twórcę. Wszystkie te narzędzia są dostrajane przy użyciu wcześniej określonych danych treningowych. Jeśli twórca lub dane są stronnicze, otrzymujesz sztuczną inteligencję, która również jest stronnicza. Stronnicze narzędzia sztucznej inteligencji mogą przedstawiać wypaczone dane, które mogą wpływać na wyniki zamierzonego zastosowania.

Nie chcesz tego. Jeśli zaczynasz podejrzewać, że sztuczna inteligencja może być stronnicza, najlepiej unikać jej używania i poszukać takiej, która działa bez uprzedzeń.

Jak rozpocząć pracę z narzędziami AI

Być może zastanawiasz się, jak zacząć korzystać z narzędzi AI. Cóż, ClickUp wszedł na czat i jest to no-contest.

To narzędzie AI składa się z kontekstowych, konwersacyjnych i opartych na rolach funkcji AI, które sprawiają, że jest w stanie obsługiwać i analizować wiele aspektów Twojej firmy bez wysiłku - lub awarii serwerów.

Oto kilka szybkich funkcji ClickUp Brain, znanego również jako ClickUp AI, które sprawiają, że jest to tak potężne narzędzie AI. Oto dlaczego:

Oferuje funkcje generowania tekstu i treści, takie jak pisanie, korekta, parafrazowanie, odpowiadanie kontekstowe itp

Konsoliduje informacje z dokumentów, zadań i osób, aby udzielać szczegółowych odpowiedzi na zapytania

Automatyzuje zadania i procesy, umożliwiając łatwą współpracę

Pomaga w planowaniu i organizowaniu przepływów zadań dla wielu projektów i śledzi je bez wysiłku

przyspiesz swoje kampanie marketingowe i tworzenie treści dzięki ClickUp Brain_

Opanuj sztuczną inteligencję z ClickUp

Jak zauważyłeś powyżej, istnieje narzędzie AI, które pomoże Ci we wszystkim, o czym możesz pomyśleć.

Pytanie brzmi: czy istnieje narzędzie AI, które może zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby? Tak!

Niezależnie od tego, czy chodzi o sporządzanie planów projektów, tworzenie podzadań, czy podsumowywanie złożonych dokumentów, funkcje sztucznej inteligencji ClickUp sprawiają, że każda część przepływu pracy jest płynniejsza i szybsza. Ponadto narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o konkretnych rolach, dzięki czemu otrzymujesz dokładnie to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz.

Od automatyzacji zadań po generowanie wnikliwych aktualizacji, ClickUp Brain robi to wszystko z błyskotliwością i odrobiną magii. Po co więc zadowalać się mniej, skoro można mieć to, co najlepsze? 🚀✨

Gotowy, aby zwiększyć swoją produktywność? Zapisz się na darmowe konto Clickup już dziś!