10 najlepszych narzędzi AI dla e-commerce do zwiększenia sprzedaży w 2024 roku

Prowadzenie sklepu internetowego to złożony biznes. Od copywritingu po zarządzanie e-commerce kampanie marketingowe do dostawcy wyjątkowej obsługi klienta, to dużo.

Na szczęście sztuczna inteligencja (AI) może odciążyć sprzedawców internetowych. Narzędzia AI wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, aby przejąć rutynowe zadania i usprawnić cykle pracy, oszczędzając czas i pieniądze.

Rzeczywiście, technologia uczenia maszynowego AI może zwiększyć współczynniki konwersji, zwiększyć sprzedaż i ugruntować Twoją reputację na rynku poprzez poprawę jakości obsługi klienta.

Odkryj niektóre z najlepszych narzędzi AI dla platformy e-commerce które mogą przenieść Cię na wyższy poziom, abyś mógł pracować mądrzej, a nie ciężej. 🙌

Czego należy szukać w narzędziach AI dla e-commerce?

Niektóre narzędzia AI są zaprojektowane tak, aby pomagać w konkretnych zadaniach, podczas gdy inne zapewniają wsparcie w szerszym zakresie. To tylko niektóre z funkcji i funkcji uczenia maszynowego, których należy szukać w najlepszych narzędziach AI dla e-commerce Business:

Narzędzia AI do pisania tekstów które upraszczają dane powstania zawartości dla każdego elementu strategii marketingowej 📝

Zarządzanie projektami stron internetowych narzędzia, które automatyzują tworzenie i śledzenie zadań orazoptymalizują cykle pracy Narzędzia do zarządzania produktami które poprowadzą Cię od opracowania strategii nowych produktów, przez ich wydajność, aż po projektowaniemarketingowe cykle pracy Algorytmy analizujące zachowania i preferencje klientów w celu dostarczania spersonalizowanych rekomendacji produktów

Segmentacja danych niestandardowych oparta na AI, która zapewnia wsparcie dla ukierunkowanych kampanii SMS i e-mail

Ulepszoneodkrywanie produktów za pomocą wyszukiwania wizualnego i wbudowanej funkcji wyszukiwarki

Funkcje takie jak wirtualne przymierzalnie, które pomagają klientom w dokonywaniu dobrych wyborów (i zwiększają satysfakcję klientów w przypadku firm zajmujących się handlem elektronicznym)

Chatboty oparte na AI, które zapewniają szybką obsługę klienta, odpowiadając na często zadawane pytania 🙋‍♀️

Analiza danych, która rozpoznaje wzorce i daje inteligentne rekomendacje - na przykład, kiedy zamówić określone produkty w celu lepszego zarządzania zapasami

Raportowanie zapewniające informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat postępów, oferujące wgląd i sygnalizujące wszelkie potencjalne problemy, takie jak powtarzające się negatywne opinie

10 najlepszych narzędzi AI dla e-commerce w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, w jaki sposób narzędzia AI mogą ułatwić Ci życie i zapewnić wysokiej jakości wrażenia użytkownika, nadszedł czas, aby zabrać się za biznes. Oto, co niektóre z najlepszych narzędzi AI dla e-commerce mogą zrobić dla Ciebie.

Szybko twórz plany testów produktów i skróć niekończące się godziny ręcznej pracy dzięki podpowiedziom generowanym przez AI w ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności zaprojektowana w celu usprawnienia każdego aspektu Twojego biznesu - w tym platformy e-commerce. Wykorzystaj automatyzację, szablony i potężne możliwości narzędzia do zarządzania projektami które obejmują różne przypadki użycia.

Przyspiesz swój proces rozwoju e-commerce dzięki niektórym z wielu dostępnych szablonów. Na przykład Szablon planu projektu ClickUp Ecommerce przeprowadzi Cię przez ustawienie celów dla Twojego sklepu internetowego i wyjaśnienie zakres projektu i oś czasu.

Pomaga planować kamienie milowe i szczegółowe kroki, przydzielać zasoby w razie potrzeby i zarządzać strategią komunikacji, aby upewnić się, że cały zespół jest na pokładzie.

Chcesz więcej? ClickUp AI jest zdecydowanie jednym z najlepszych narzędzi AI dla ecommerce.

ClickUp AI pozwala być bardziej pewnym siebie w komunikacji poprzez korektę, skracanie lub redagowanie kopii wiadomości e-mail

Korzystanie z ClickUp AI asystent pisania do tworzenia zawartości stron docelowych, opisów produktów, postów na blogu i e-maili. Korzystaj z AI za pomocą Dokument ClickUp lub Tablica ClickUp aby przeprowadzić burzę mózgów na temat projektu witryny lub opracować zawartość lub strategię sprzedaży ze swoim zespołem.

Pozwól mu podsumować notatki ze spotkania i szybko zamieniaj tekst w elementy działań. Śledzenie tych zadań aż do ich zakończenia zwiększa wydajność całego zespołu. ✅

Kiedy jesteś gotowy do uruchomienia, Funkcje sprzedażowe ClickUp dostarczają wszystkich narzędzi potrzebnych do zarządzania procesem sprzedaży od marketingu do zamknięcia transakcji.

ClickUp najlepsze funkcje

UżyjClickUp dla podcastu e-commerce aby dowiedzieć się, jak korzystać z ClickUp w cyklu pracy w e-commerce

Ustaw powiadomienia, które przypomną Ci o wszystkich ważnych zadaniach, dzięki czemu zrobisz je na czas

Korzystaj z wbudowanych podpowiedzi opartych na AI, aby usprawnić zadania i dopracować wyniki

Przechowuj wszystkie rozmowy związane z projektami e-commerce w jednym miejscu dziękiWidok czatu ClickUp* Zaprojektuj niestandardowy pulpit, aby monitorować postęp projektu w czasie rzeczywistym, na każdym kroku

Integracja z ponad 1000 innych narzędzi, natywnie lub za pośrednictwemZapier Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Aplikacja mobilna nie spełnia jeszcze wszystkich funkcji wersji komputerowej

Cennik ClickUp

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,800 recenzji)

2. ViSenze

przez ViSenze Używane przez wiele popularnych marek e-commerce, to narzędzie AI pomaga klientom szybko i łatwo znaleźć potrzebne produkty w sklepie internetowym. A gdy odkrywanie produktów jest łatwe, klienci kupują więcej, zwiększając sprzedaż. 💸

ViSenze analizuje to, co klienci aktywnie oglądają, aby zapewnić im niestandardowe rekomendacje. Klienci mogą również przeprowadzić wizualne wyszukiwanie produktów za pomocą AI, korzystając ze zrzutu ekranu, zdjęcia lub zapisanego obrazu. Inteligentne etykiety produktów z danymi takimi jak kolor, rozmiar i marka pomagają im znaleźć dokładnie to, czego szukają.

Najlepsze funkcje ViSenze

Sprzedaż krzyżowa lub dodatkowa poprzez sugerowanie podobnych lub uzupełniających się produktów

Importowanie produktów do ViSenze z witryn e-commerce w celu łatwego zarządzania katalogiem

Łatwe skalowanie i dodawanie większej ilości danych SKU w miarę rozwoju sklepu e-commerce

Integracja z popularnymi platformami e-commerce, takimi jak Shopify, BigCommerce i WooCommerce

Limity ViSenze

Wykrywanie produktów nie zawsze jest w 100% dokładne dla firm z branży e-commerce

Nie ma wystarczającej liczby recenzji, aby ocenić, jak dobrze działa ViSenze

Ceny ViSenze

Kontakt w sprawie cen

ViSenze oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (2 opinie)

4.0/5 (2 opinie) Capterra: Brak recenzji

3. Blueshift

przez Blueshift Blueshift to narzędzie e-commerce zaprojektowane w celu uproszczenia zaangażowania klientów. Wykorzystuje AI do automatyzacji marketingu w wielu kanałach w celu zwiększenia wartości niestandardowej.

Blueshift gromadzi i organizuje dane klientów z różnych źródeł, takich jak CRM, interakcje samoobsługowe oraz zachowanie klientów na stronie internetowej i w aplikacji, tworząc przydatne profile. AI pomaga segmentować te dane, określać najlepsze kanały komunikacji dla różnych segmentów i wysyłać wiadomości we właściwym czasie, aby były najbardziej skuteczne. 📤

Najlepsze funkcje Blueshift

Dane użytkowników z narzędzia AI do uczenia maszynowego zebrane od odbiorców docelowych pomagają zoptymalizować płatny budżet reklamowy

Wysyłanie powiadomień push w celu zainspirowania klientów do niestandardowych rozmów i zakupów

Oferowanie spersonalizowanej zawartości i produktów klientom w celu zwiększenia ich doświadczenia zakupowego

Integracja z innymi elementami stosu technologicznego, takimi jak Amazon Web Services (AWS),Salesforce, Google Ads, Facebook i sklep Shopify

Limity Blueshift

System jest dość złożony, więc krzywa uczenia się może być stroma dla nowych użytkowników (istnieje dokumentacja, która może pomóc)

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć możliwość tworzenia bardziej niestandardowych raportów

Ceny Blueshift

Kontakt w sprawie cen

Blueshift oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (240+ recenzji)

4.4/5 (240+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (6 recenzji)

4. Barilliance

via Barilliance To oprogramowanie AI dla e-commerce pomaga tworzyć spersonalizowane doświadczenia zakupowe online dla klientów. Zostało zaprojektowane w celu zwiększenia sprzedaży, współczynników konwersji i wartości życiowej klienta na wiele sposobów.

Na przykład, funkcja AI przewiduje kolejne zakupy klienta, nawet do konkretnych marek, kolorów i rozmiarów. Następnie wyzwala dynamiczną wiadomość, aby polecić te produkty lub zaoferować dostosowany kupon rabatowy.

Może również wysyłać wiadomości uzupełniające w przypadku określonych scenariuszy - na przykład, gdy klient porzuci koszyk lub nie widziałeś go w swoich sklepach internetowych przez jakiś czas. 🛒

Najlepsze funkcje Barilliance

Segmentacja bazy danych klientów, dzięki czemu można wysyłać niestandardowe, ukierunkowane wiadomości

Płynna integracja z dostawcą poczty e-mail i wieloma platformami e-commerce

Łatwe zbieranie adresów e-mail od anonimowych kupujących przeglądających Twoją witrynę

Używaj na żywodowód społeczny aby niestandardowi klienci wiedzieli, że inni kupują interesujące ich odsetki

Ograniczenia Barilliance

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w sposobie działania systemu, będziesz potrzebować pewnych technicznych umiejętności kodowania

Niektórzy właściciele sklepów e-commerce i użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika mógłby być lepszy

Cennik Barilliance

Kontakt w sprawie cen (od 250 USD/miesiąc)

Oceny i recenzje Barilliance

G2: 4.5/5 (1 recenzja)

4.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.6/5 (18 recenzji)

5. LivePerson

przez LivePerson LivePerson to system chatbotów, który koncentruje się na ludzkiej, konwersacyjnej AI dla sprzedawców internetowych. Pozwala na automatyzację zaangażowania klientów za pośrednictwem wielu kanałów, w tym czatu internetowego, e-maila, wiadomości, mediów społecznościowych i połączeń głosowych. 📞

To narzędzie AI dla właścicieli sklepów internetowych i firm wykorzystuje to, czego nauczyło się z miliardów prawdziwych rozmów z klientami, aby tworzyć autentyczne interakcje, które umożliwiają samoobsługę i budują zaufanie. Pozwala to zespołowi obsługi skupić się na tym, co naprawdę potrzebne.

LivePerson najlepsze funkcje

Użyj LivePerson, aby polecać produkty, wysyłać aktualizacje zamówień i zarządzać dostawami

Usprawnienie zwrotów i wymian bez konieczności praktycznego wsparcia

Centralizacja wszystkich interakcji klienta zarówno z chatbotem, jak i zespołem na żywo na platformie Conversational Cloud

Usprawnienie obsługi klienta dzięki łatwej integracji z innymi platformami, takimi jak CRM, system zarządzania zawartością (CMS) lub Google Contact Center

Limity LivePerson

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje raportowania są nieco ograniczone i mogłyby zostać ulepszone

Obsługa klienta nie wydaje się być spójna - czasami jest dobra, a czasami nie

Ceny LivePerson

Kontakt w sprawie cen

LivePerson oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (150 recenzji)

4.2/5 (150 recenzji) Capterra: 4.4/5 (39 opinii)

6. Clerk.io

przez Clerk.io Clerk.io ma na celu zwiększenie sprzedaży Twojego biznesu online dzięki personalizacji i zwiększonej trafności podczas całej podróży zakupowej klienta. Algorytm AI analizuje zachowania klientów i transakcje w wielu kanałach, aby generować spersonalizowaną zawartość, rekomendacje i wyniki z wyszukiwarek, które zwiększają konwersje.

I to do zrobienia bez użycia plików cookie.

To narzędzie AI dla e-commerce automatyzuje również wysiłki związane z e-mail marketingiem, wykorzystując wyzwalacze do wysyłania spersonalizowanych rekomendacji produktów do właściwych osób we właściwym czasie. 📨

Najlepsze funkcje Clerk.io

Funkcja wyszukiwania, która rozumie język naturalny i uwzględnia synonimy, błędy ortograficzne i dostępność produktów

Uzyskanie 360-stopniowego wglądu w profile i zachowania klientów od ich pierwszej interakcji w witrynie e-commerce

Segmentuj bazę klientów za pomocą filtrów i słów kluczowych, aby tworzyć określone grupy odbiorców, a następnie wysyłaj im oferty, których nie będą w stanie odrzucić

Płynna integracja z platformami e-commerce, CRM i marketingowymi

Limity Clerk.io

System jest dość złożony, więc jego opanowanie może zająć trochę czasu

Opcje cenowe są modułowe i łatwe do zrozumienia, ale niektórzy użytkownicy uważają, że koszty szybko rosną

Cennik Clerk.io

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Clerk.io

G2: 4.8/5 (120+ recenzji)

4.8/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (19 recenzji)

7. Syte

przez Syte Syte pomaga niestandardowym klientom znaleźć produkty, których potrzebują, wykorzystując wyszukiwanie wizualne, nawigację w witrynie i optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO). Wykorzystuje również hiperpersonalizację, aby pokazać im podobne i uzupełniające się produkty.

Visual AI tworzy intuicyjne i angażujące podróże klientów w celu uzyskania lepszych konwersji. Jest szczególnie popularna wśród sprzedawców internetowych zajmujących się wystrojem wnętrz, modą i biżuterią, ponieważ dobrze prezentuje tego typu produkty i może podkreślić, jak współpracują ze sobą, aby stworzyć gotowy wygląd. 🛋️

Syte najlepsze funkcje

Automatyzacja etykietowania produktów w celu poprawy i standaryzacji danych produktów, optymalizacji merchandisingu i oszczędności czasu

Szczegółowy opis produktów z ponad 15 000 atrybutów do wyboru

Pokaż niestandardowym klientom, co masz do zaoferowania dzięki Galerii Inspiracji

Skonsultuj się z responsywnym i pomocnym zespołem obsługi klienta Syte, jeśli potrzebujesz wsparcia

Limity Syte

Wyszukiwanie obrazów nie zawsze daje pasujące wyniki

Jest skierowany głównie na rynek dekoracji wnętrz, biżuterii i mody, więc jeśli Twój biznes nie pasuje do tych obszarów, może się okazać, że Syte nie ma wszystkich możliwości, których byś sobie życzył

Ceny Syte

Kontakt w sprawie cen

Syte oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (60+ recenzji)

4.6/5 (60+ recenzji) Capterra: Brak recenzji

8. Phrasee

przez Wyrażenie To narzędzie AI ułatwia tworzenie wysoce skutecznej zawartości marketingowej, dostosowanej do każdej sceny podróży klienta. Wykorzystuje dane, aby przewidzieć, jaka zawartość będzie działać najlepiej, a następnie pomaga testować na dużą skalę i optymalizować pod kątem lepszych wyników. 🤩

Phrasee może generować spersonalizowaną zawartość dla różnych przypadków użycia, takich jak tematy wiadomości e-mail i treść, wiadomości SMS i płatne reklamy w celu zwiększenia świadomości marki i zaangażowania klientów.

Najlepsze funkcje Phrasee

Łatwe tworzenie zawartości o wysokiej konwersji, która brzmi ludzko i jest zgodna z głosem marki 📣

Podzielone testy komunikatów marketingowych, aby dowiedzieć się, które wersje działają najlepiej

Szczegółowy wgląd w wyniki wysyłanych treści w czasie rzeczywistym

Integracja z wieloma dostawcami usług e-mail

Limity Phrasee

Ceny mogą być nieco wysokie dla budżetów małych firm

Trzeba sprawdzać zawartość generowaną przez Phrasee, aby wyłapać wszelkie błędy

Ceny Phrasee

Kontakt w sprawie cen

Phrasee oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (20+ recenzji)

4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (1 opinia)

9. Uproszczony

przez Uproszczone Simplified to kolejne narzędzie AI do tworzenia zawartości, które generuje kopie i grafiki bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania lub kodowania. Dzięki szerokiemu zakresowi szablonów projektowych i dostępowi do milionów zdjęć, możesz tworzyć wysokiej jakości obrazy dla swojego biznesu e-commerce. 🖼️

To narzędzie AI dla e-commerce umożliwia projektowanie dowolnych elementów - wizytówek, postów w mediach społecznościowych, broszur, reklam i materiałów wideo. Następnie zmień rozmiar projektu, aby dopasować go do różnych kanałów, takich jak Facebook, YouTube i X.

Simplified ma również narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, narzędzie Link in Bio i funkcję AI Chatbot.

Najlepsze funkcje Simplified

Ustawienie zestawu marki - w tym logo, kolorów i czcionek - a następnie udostępnienie go zespołowi, klientom lub dostawcom

Szybka edycja obrazów za pomocą przydatnych narzędzi, takich jak narzędzie do usuwania tła i Magic Resizer

Animuj wszystko za pomocą jednego kliknięcia, aby dodać zupełnie nowy poziom zaangażowania

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami Teams w celu sprawdzenia, pozostawienia opinii, uzyskania zatwierdzenia i sfinalizowania projektu

Uproszczone limity

Ponieważ aplikacja działa w chmurze, potrzebne jest niezawodne połączenie z Internetem

Pakiety Free mają limity i po ich przekroczeniu dostęp zostaje odcięty

Uproszczone ceny

Graphic Design Free: Free

Free Graphic Design Pro : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Graphic Design Business: $15/miesiąc za 5 użytkowników

$15/miesiąc za 5 użytkowników Redaktor wideo Free: Free

Free Video Editor Pro : $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Video Editor Business: $49/miesiąc dla 5 użytkowników

$49/miesiąc dla 5 użytkowników AI Writer Free: Free

Free AI Writer Pro : Od $12/miesiąc na użytkownika

Uproszczone oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2600 recenzji)

4,6/5 (ponad 2600 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 180 recenzji)

10. Chatfuel

przez Chatfuel To narzędzie AI dla e-commerce to platforma komunikacyjna, z której można korzystać we wszystkich kanałach, w tym na stronie internetowej, Facebook Messenger, WhatsApp i X.

Funkcje "przeciągnij i upuść" oznaczają, że nie potrzebujesz żadnej wiedzy z zakresu kodowania, aby ją ustawić. Chatfuel wykorzystuje zaawansowaną technologię GPT-4 OpenAI do tworzenia konwersacji dla interakcji z klientami przy użyciu języka naturalnego. 🌻

Chatfuel może odpowiadać na często zadawane pytania, śledzić preferencje klientów w celu rekomendacji produktów, wysyłać kody promocyjne, generować przypomnienia o porzuconych koszykach, rozpatrywać reklamacje i opinie, optymalizować reklamy i nie tylko.

Najlepsze funkcje Chatfuel

Prostota dzięki jednemu numerowi WhatsApp dla wielu agentów obsługi klienta

Integracja z ChatGPT w celu przeniesienia zaangażowania klientów na wyższy poziom

Sprzedawaj swoje produkty z poziomu WhatsApp, aby klienci nie musieli przełączać platform w celu zakończenia zakupu

Użyj API Chatfuel do integracji ze swoim sklepem, CRM lub platformą danych klienta (CDP), aby zapewnić płynny transfer danych i sprawny proces przesyłania wiadomości

Limity Chatfuel

Twój plan cenowy kontroluje liczbę wiadomości, które możesz wysłać miesięcznie

Wdrożenie systemu wymaga czasu i skupienia

Cennik Chatfuel

Business: Od $11.99/miesiąc

Od $11.99/miesiąc Enterprise: Od $300/miesiąc

Oceny i recenzje Chatfuel

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 20 opinii)

Zwiększ konwersje i sprzedaż dzięki narzędziom AI dla e-commerce

Najlepsze narzędzia AI dla właścicieli sklepów i biznesów e-commerce wykorzystują uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego do automatyzacji wielu zadań, które wcześniej musiały być zrobione ręcznie. Nie tylko zaoszczędzić czas ale także poprawić doświadczenie klienta - co może prowadzić do większej satysfakcji klienta i wyższej sprzedaży. 💰

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w pisaniu tekstów i tworzeniu grafik, personalizowaniu zawartości, pomaganiu kupującym w odkrywaniu produktów czy usprawnianiu obsługi klienta, te narzędzia AI dla e-commerce mogą pomóc Ci w zrobieniu tego, co do Ciebie należy.

ClickUp zapewnia wsparcie dla wielu z tych funkcji i nie tylko. Zarejestruj się za Free i zacznij upraszczać każdy aspekt swojego biznesu, abyś mógł skupić się na zwiększaniu sprzedaży i podnoszeniu wyników finansowych.