Przykłady i szablony pulpitów do zarządzania projektami

Często spędzamy tak dużo czasu na dopracowywaniu szczegółów projektu, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że mogliśmy zrobić to lepiej.

Zamiast żmudnie ręcznie uzgadniać rozliczane godziny, mogliśmy to zautomatyzować i uniknąć na przykład pracy nad nową mapą drogową wydajności w weekend.

Jeśli jesteś kierownikiem projektu tak jak ja, prawdopodobnie możesz podzielić się dziesiątkami takich instancji.

Właśnie dlatego potrzebujemy pulpitu do zarządzania projektami, który działa jak cyfrowy kokpit, dając nam krystalicznie czysty widok każdego szczegółu w projektach.

Na tym blogu opowiem o tym, jak pulpity do zarządzania projektami mogą zmienić cykl pracy, od usprawnienia komunikacji po identyfikację zagrożeń, zanim storpedują one terminy. Przedstawię również niektóre z moich ulubionych narzędzi i szablonów pulpitów, które pomagają mi uzyskać dostęp do danych potrzebnych do podejmowania decyzji - dokładnie wtedy, gdy ich potrzebuję.

Korzyści z używania pulpitu do zarządzania projektami

Być może największą zaletą pulpitów do zarządzania projektami jest dla mnie widoczność postępów w projekcie w czasie rzeczywistym. Pozwala mi to śledzić kluczowe wskaźniki, identyfikować wąskie gardła i optymalnie przydzielać zasoby. Istnieje jednak jeszcze kilka innych zalet, na których zacząłem polegać:

Krystalicznie czysta widoczność: Pulpity centralizują wszystkie dane projektu, dając obraz postępu, alokacji zasobów i terminów w czasie rzeczywistym. Dla mnie oznaczało to mniej czasu spędzonego na szukaniu informacji na temat ostatniego zadania, które miało wiele osób przypisanych i wymagało aktualizacji statusu od każdego z nich

Korzystanie z pulpitu pozwala mi porzucić zgadywanie, zwiększyć wydajność mojego zespołu i zapewnić, że moje projekty konsekwentnie trafiają w dziesiątkę. I to jest właśnie złoto!

Jak stworzyć pulpit do zarządzania projektami

Zbuduj ze mną świetny pulpit do zarządzania projektami, aby utrzymać swoje projekty na właściwym torze i szybko podejmować kluczowe decyzje.

Oto podział procesu, który stosuję:

1. Zdefiniuj kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Jasna wizja docelowych odbiorców pulpitu może pomóc w określeniu typów wskaźników do śledzenia.

Na przykład pulpit zespołu projektowego koncentruje się na wskaźnikach zakończonych zadań, alokacji zasobów i zbliżających się terminach pulpit operacyjny śledzi procesy operacyjne i analizuje wydajność działań wewnętrznych w firmie; oraz pulpit kierowniczy skupia się na kluczowych kamieniach milowych projektu i ich zgodności z ogólnymi celami organizacyjnymi.

Kiedy znam już swoich odbiorców, mogę zacząć identyfikować konkretne obszary wymagające poprawy w ramach moich projektów. Czy konsekwentnie nie dotrzymuję terminów? Czy mój Teams zmaga się z ograniczeniami zasobów? Czy koszty projektu przekraczają budżet?

Gdy znajdę odpowiedzi na te pytania, mogę wybrać odpowiednie wskaźniki do śledzenia postępów.

2. Wybór narzędzi

Jesteśmy naprawdę rozpieszczani, jeśli chodzi o wybór narzędzi do pulpitów. Od prostych arkuszy kalkulacyjnych po wysoce konfigurowalne wykresy postępu, istnieje kilka opcji zależnie od tego, co chcesz śledzić. Oto zestawienie kilku popularnych opcji:

Arkusze kalkulacyjne: Narzędzia takie jak Excel lub Arkusze Google mogą być przydatne do podstawowych pulpitów, ale mogą stać się uciążliwe w przypadku złożonych projektów ze zbyt wieloma dynamicznymi zmianami

Narzędzia takie jak Excel lub Arkusze Google mogą być przydatne do podstawowych pulpitów, ale mogą stać się uciążliwe w przypadku złożonych projektów ze zbyt wieloma dynamicznymi zmianami Oprogramowanie do zarządzania projektami (PMS): Narzędzia PMS, takie jak ClickUp, mają zazwyczaj wbudowane pulpity o dużych możliwościach dostarczają pomocnych informacji i aktualizacje w czasie rzeczywistym. Często są one dostarczane z gotowymi widżetami inarzędzia do raportowania do łatwej wizualizacji danych

ClickUp pozwala tworzyć w pełni konfigurowalne pulpity do ustalania priorytetów pracy, poprawy wydajności projektów, zarządzania sprintami i teamami oraz wiele więcej.

Narzędzia Business Intelligence (BI): Choć doskonale nadają się do złożonej analizy danych i niestandardowego dostosowywania, narzędzia takie jak Tableau i Microsoft Power BI często mają bardziej stromą krzywą uczenia się i mogą wymagać specjalistów do ich obsługi

3. Projektowanie dla przejrzystości

Pulpit powinien być przejrzysty i uporządkowany. Unikam upychania zbyt dużej ilości informacji na pulpicie, ponieważ przytłoczy to widzów i utrudni im znalezienie potrzebnych informacji.

Używaj czytelnych etykiet i spójnego formatu: Upewnij się, że wykresy i grafy są łatwe do zrozumienia, nawet dla osób, które nie są zaznajomione z projektem. Używaj czcionek, kolorów i nazewnictwa konsekwentnie w całym pulpicie

Upewnij się, że wykresy i grafy są łatwe do zrozumienia, nawet dla osób, które nie są zaznajomione z projektem. Używaj czcionek, kolorów i nazewnictwa konsekwentnie w całym pulpicie Efektywne wykorzystanie elementów wizualnych: Wykresy, grafy i inne elementy wizualne mogą pomóc w szybkim i łatwym przekazywaniu złożonych informacji. Używaj różnych elementów wizualnych, aby pulpit był wciągający, ale unikaj używania zbyt wielu różnych typów wykresów, ponieważ może to być mylące

Wykresy, grafy i inne elementy wizualne mogą pomóc w szybkim i łatwym przekazywaniu złożonych informacji. Używaj różnych elementów wizualnych, aby pulpit był wciągający, ale unikaj używania zbyt wielu różnych typów wykresów, ponieważ może to być mylące Skup się na najważniejszych wskaźnikach: Nie próbuj śledzić wszystkiego. Zidentyfikuj i skup się na tych metrykach, które są najważniejsze dla powodzenia projektu. Pomoże to w stworzeniupulpit zadań i zapewnić wgląd umożliwiający podejmowanie lepszych decyzji

4. Montaż pulpitu nawigacyjnego

Teraz, gdy zidentyfikowałeś kluczowe wskaźniki, wybierz narzędzie do złożenia pulpitu. Oto kilka typowych elementów, które należy uwzględnić:

Kondycja projektu: Ogólny status projektu, procent ukończenia i osiągnięte kamienie milowe

Ogólny status projektu, procent ukończenia i osiągnięte kamienie milowe Zarządzanie zadaniami: Śledzenie wskaźników ukończenia zadań, zaległych zadań i dystrybucji obciążenia pracą wśród członków zespołu

Śledzenie wskaźników ukończenia zadań, zaległych zadań i dystrybucji obciążenia pracą wśród członków zespołu zarządzanie zasobami: monitorowanie alokacji zasobów i identyfikacja potencjalnych wąskich gardeł

monitorowanie alokacji zasobów i identyfikacja potencjalnych wąskich gardeł Śledzenie budżetu: Wizualizacja wydatków w stosunku do budżetu i identyfikacja potencjalnych przekroczeń kosztów

Wizualizacja wydatków w stosunku do budżetu i identyfikacja potencjalnych przekroczeń kosztów Komunikacja w zespole: Uwzględnienie przestrzeni na ogłoszenia lub kluczowe aktualizacje projektu

5. Regularne utrzymywanie i aktualizowanie pulpitu nawigacyjnego

Pulpit nawigacyjny powinien być żywym dokumentem, który dostosowuje się do zmieniających się potrzeb projektów. Regularnie aktualizuję dane i odświeżam wizualizacje, aby upewnić się, że dokładnie przedstawiają bieżący postęp projektu.

Częstotliwość aktualizacji pulpitu zależy od charakteru projektu i tempa, w jakim zmieniają się dane. W przypadku projektów o szybkim tempie i stale zmieniających się terminach, a także w przypadku nowych rodzajów projektów, z którymi wcześniej nie miałeś do czynienia, codzienne aktualizacje mogą okazać się konieczne. Cotygodniowe lub dwutygodniowe aktualizacje mogą być wystarczające w przypadku wolniejszych i przewidywalnych lub powtarzalnych projektów.

Kluczem jest ustalenie regularnego harmonogramu aktualizacji i trzymanie się go. Dzięki temu mój pulpit pozostanie wiarygodnym źródłem informacji dla interesariuszy projektu.

Przykłady pulpitów projektów dla różnych przypadków użycia

Czy uważasz, że zarządzanie projektami często staje się bardziej skomplikowane do zrobienia? Ja z pewnością tak. Zadania i kamienie milowe rozchodzą się po różnych działach, istnieje ciągła potrzeba monitorowania na wielu platformach, a żonglowanie wieloma strategicznymi inicjatywami stało się normą.

Dzięki Bogu za pulpity! Tak, mogą one być cenne przy monitorowaniu pojedynczych projektów, ale są absolutnie niezbędne przy zarządzaniu portfolio wzajemnie powiązanych projektów.

Dla mnie najtrudniejszymi projektami są ogromne, wielofunkcyjne projekty, takie jak wprowadzanie produktów na rynek. Jest tak wiele ruchomych części i cieszę się, że używam ClickUp do ich obsługi.

Oto kilka moich ulubionych przykładów Pulpity ClickUp i jak ja i mój zespół z nich korzystamy. Mam nadzieję, że dadzą ci one kilka przydatnych pomysłów na tworzenie własnych.

1. Pulpit osobistej wydajności

Zobacz przypisane do Ciebie zadania, zakończone zadania dzienne, czaty i status obciążenia pracą w pulpicie ClickUp Personal Productivity Dashboard

Podobnie jak większość osób zarządzających projektami, lubię zaczynać dzień od sprawdzenia postępu prac nad moim projektem z samego rana! Stało się to możliwe dzięki Widok pulpitu w ClickUp .

Za pomocą kilku kliknięć mogłem przekształcić to, nad czym już pracowałem, w przejrzyste wykresy i diagramy.

Do zrobienia samemu, zarejestruj się w ClickUp lub zaloguj się na swoje konto, jeśli już z niego korzystałeś. Dodaj nowy widok pulpitu i wybierz szablon. Widok automatycznie pobierze dane z zadań i pól, tworząc spersonalizowany pulpit wizualizujący Twoją pracę.

Dodanie pulpitu osobistej produktywności jako widoku pozwala mi ocenić i zoptymalizować moją wydajność. Pomaga mi ustalać priorytety zadań, śledzić postępy i skupiać się na tym, co naprawdę ważne.

To moje centrum dowodzenia dla wydajnego i zorganizowanego cyklu pracy.

2. Pulpit obciążeń pracą Teams

Uzyskaj widok z lotu ptaka na zadania należne do tygodnia, status obciążenia pracą i kto nad czym pracuje dzięki ClickUp Team Workload Dashboard

Używam Pulpitu Obciążenia Pracą Zespołu w ClickUp, aby zobaczyć nad czym mój zespół pracuje w ciągu tygodnia i śledzić ich postępy dla każdego przydzielonego zadania.

Mogę ustawić i śledzić obciążenie pracą dla każdego członka mojego zespołu. Pomaga mi to łatwo sprawdzić, kto ma zbyt małe lub zbyt duże obciążenie. Jest to również świetne rozwiązanie dla nich - mogą z niego korzystać, aby uniknąć nadmiernego zaangażowania i wypalenia. Podobnie, jeśli mają dodatkowy czas, mogą podjąć się dodatkowej pracy, aby szybciej dotrzymać terminów lub pomóc innemu członkowi zespołu.

Pomaga poprawić przejrzystość - mogę dodawać szacowany czas i priorytety do zadań mojego zespołu, aby każdy wiedział, nad czym pracować w pierwszej kolejności. Używam go również do określenia, jakie prace mogą wymagać dodatkowych zasobów zespołu i łatwego dodawania osób przypisanych.

3. Pulpity do śledzenia czasu pracy

Twórz karty czasu pracy dla każdego członka zespołu, sprawdzaj, ile czasu spędzili na zakończeniu zadań i dokładnie rozliczaj freelancerów w swoim zespole dzięki narzędziom ClickUp do śledzenia czasu pracy

Pulpit śledzenia czasu pomaga mi wizualizować i analizować czas spędzony nad każdym z wielu projektów - dla mnie i mojego zespołu. Obserwując całkowity czas spędzony nad projektem, procent zakończonych prac i postępy w realizacji kamieni milowych, mogę monitorować ogólną kondycję projektu na pierwszy rzut oka.

Ten pulpit ma jeszcze jedno przydatne zastosowanie. Pomaga mi śledzić rozliczane godziny dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin lub freelancerów. Mogę to zrobić, oznaczając określone wpisy czasu jako podlegające rozliczeniu i wykorzystując skonsolidowane dane do dokładnego generowania faktur na koniec miesiąca.

Korzystam również z historycznych danych śledzenia czasu, aby podejmować decyzje dotyczące przyszłego planu projektu, alokacji zasobów i budżetowania.

4. Pulpit sprintów oprogramowania

Widok prędkości sprintu, wykresy burnup i burndown oraz skumulowany przepływ do zarządzania zespołami programistycznymi za pomocą ClickUp Software Sprints Dashboard

Nie da się zarządzać projektami rozwoju oprogramowania bez kompleksowego pulpitu sprintów. Zaufaj mi, próbowałem tego (i niepotrzebnie cierpiałem!)

ClickUp pozwala zarządzać obciążeniem pracą zespołu za pomocą w pełni konfigurowalnego systemu punktowego. Zbieraj punkty z podzadań, dziel je według osób przypisanych i łatwo sortuj, aby śledzić sprinty na pierwszy rzut oka.

Użyj Pulpit nawigacyjny Agile w ClickUp do ustawienia dat sprintów, przypisywania punktów i oznaczania priorytetów, aby każdy wiedział, co i kiedy ma zrobić. Automatyzacja przenoszenia niedokończonych prac do następnego sprintu i synchronizacja postępu prac zespołu z GitHub, GitLab lub Bitbucket.

Ten pulpit nawigacyjny kondensuje wszystkie liczby, które mają znaczenie - prędkość sprintu, spalanie, spalanie, czas realizacji, czas cyklu i inne - w wyraziste wykresy dla lepszego podejmowania decyzji.

Uwielbiam również korzystać z ClickUp Sprinty aby planować, śledzić i optymalizować nasze sprinty pod kątem powodzenia, budując w ten sposób zwinny i zorientowany na wyniki zespół.

5. Pulpit kampanii marketingowej

Wizualizuj postępy w realizacji celów dzięki przejrzystości dla całego zespołu i wyeliminuj zbędne cykle pracy dzięki ClickUp Marketing Campaign Dashboard

Pulpity kampanii marketingowych pomagają śledzić postęp i konwersję priorytetowych inicjatyw marketingowych w jednym widoku. Pozwalają one mierzyć zasięg i zaangażowanie treści publikowanych online, liczbę generowanych leadów MQL (Marketing Qualified Leads) i ich konwersję na sprzedaż.

Można łatwo kontekstualizować zadania połączone z mapą drogową i planami wejścia na rynek.

6. Pulpit przeglądu sprzedaży

Niestandardowe przeglądy sprzedaży do śledzenia kluczowych wskaźników w całym biznesie dzięki ClickUp Sales Overview Dashboard

Jeśli szukasz sposobu na wizualizację sprzedaży według produktów/usług i kategorii klientów, nie mogę polecić nic lepszego niż ClickUp Sales Overview Dashboard.

Ale to nie wszystko, co pozwala śledzić. Podziel przychody na wartości brutto i netto, aby dokładnie zmierzyć rentowność i obliczyć obciążenie podatkowe. Monitoruj przychody w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, aby przewidzieć spadki i szczyty oraz odpowiednio zoptymalizować zapasy. Porównaj cele z rzeczywistymi liczbami i opracuj strategie poprawy.

Możesz również wykorzystać te dane do zrobienia uroczystego podsumowania i nagrodzenia najlepszych przedstawicieli handlowych.

Najlepsze jest to, że możesz sparować pulpit z umiejętnościami AI ClickUp Brain i uzyskać wgląd w prognozy trendów i wcześnie wykryć potencjalne czynniki hamujące.

7. Pulpit portalu klienta

Twórz portale dla klientów, aby współpracować nad zadaniami i rezultatami dzięki ClickUp Client Portal Dashboard

Pulpity nie tylko wzmacniają nas, ale także naszych klientów. Zaproś dowolnego klienta do swojego obszaru roboczego ClickUp jako gościa i udostępniaj mu portal klienta, aby zapewnić aktualizacje projektu w czasie rzeczywistym i współpracować z nim w jednym miejscu. Śledź projekty i zadania, sprawdzaj obciążenie pracą w zespołach projektowych i rozmawiaj z nimi w czasie rzeczywistym.

Zobacz, jak faktury są śledzone w czasie, kto zamyka transakcje i oceń ogólną wydajność swojego zespołu. Możesz także identyfikować przestoje za pomocą wykresów Cumulative Flow, Burnup, Burndown i Velocity.

8. Pulpit wizualizacji CRM

Zwiększ retencję klientów dzięki dedykowanemu pulpitowi ClickUp CRM

Chcesz monitorować, jak dobrze reagujesz na incydenty i zagrożenia związane z klientami? My to zrobiliśmy.

Skorzystaliśmy z pulpitu CRM w ClickUp, który pomógł nam zidentyfikować najbardziej ryzykowne segmenty klientów, podsumować potencjalne powody rezygnacji i prognozować przychody w regionach i zespołach.

Rozważ religijne śledzenie wskaźników wskazujących na kondycję klienta i potencjalne ryzyko rezygnacji. Przykłady obejmują wyniki satysfakcji klientów, czasy rozwiązywania zgłoszeń do wsparcia i poziomy zaangażowania.

Użyj tych wskaźników przykłady pulpitów od ClickUp aby stworzyć niestandardowy system wizualizacji dla swojego cyklu pracy. Możesz również czerpać inspirację od zespołu ClickUp i ulepszyć istniejący pulpit nawigacyjny !

Przyjrzyjmy się teraz kilku gotowym szablonom, które pomogą w ustawieniu pulpitu bez konieczności rozpoczynania od zera.

Szablony pulpitu zarządzania projektami

Szablony pulpitów są cennym narzędziem do szybkiego i wydajnego tworzenia informacyjnych i atrakcyjnych wizualnie pulpitów. Zapewniają one solidne podstawy do analizy danych, pozwalając skupić się na zawartości i wydobyć z danych przydatne informacje.

Oto kilka szablonów pulpitów, które wypróbowałem i przetestowałem:

1. Szablon pulpitu do zarządzania projektami ClickUp

Miej oko na rozwój projektu, budżet, obciążenie pracą zespołu i status dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Masz dość żonglowania szczegółami projektu? Szablon pulpitu do zarządzania projektami ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz na wyciągnięcie ręki. Zobacz wszystko, natychmiast!

Ten gotowy szablon pulpitu projektu zapewnia przejrzysty widok projektów, w tym terminów, zadań i postępów w czasie rzeczywistym.

Bądź zorganizowany i wydajny. Szablon oferuje kilka zaawansowanych funkcji:

Śledzenie postępu zadań za pomocą niestandardowych statusów, takich jak "Zakończone", "W trakcie" i innych

Użyj ośmiu niestandardowych pól, aby uchwycić istotne informacje o projektach, takie jak budżet i faza

Wiele widoków zapewnia łatwy dostęp do szybkiego przełączania się między siedmioma różnymi konfiguracjami ClickUp, w tym przewodnikiem dla początkujących i widokiem wydajności zespołu

Usprawnij zarządzanie projektami dzięki śledzeniu czasu, etykietom, ostrzeżeniom o zależnościach i wbudowanej komunikacji e-mail

Przestań mikrozarządzać, zacznij usprawniać. Ten szablon umożliwia śledzenie projektów dzięki łatwej organizacji i wyczyszczonym informacjom.

2. Szablon pulpitu biznesowego Tableau

przez Tabelau Ten szablon pulpitu biznesowego może śledzić szeroki zakres wskaźników, zależnie od konkretnych celów i działów firmy.

Śledzenie i analiza:

Całkowity przychód wygenerowany z projektu, w podziale na produkt, usługę, region, sprzedaną ilość lub segment klienta

Wydatków w stosunku do przydzielonego budżetu, marży brutto, dochodu netto i kluczowych wskaźników rentowności

Przychodzące i wychodzące przepływy pieniężne w celu monitorowania kondycji finansowej i rentowności projektu

3. Szablon pulpitu do zarządzania projektami Tableau

przez Tableau Ten szablon pulpitu do zarządzania projektami to kompleksowe narzędzie do śledzenia projektów i ogólnej analizy danych dotyczących ich kondycji.

Szablon ten eliminuje konieczność przekopywania się przez rozproszone punkty danych przez osoby zarządzające projektami. Przedstawia istotne informacje o projekcie w atrakcyjnym wizualnie formacie, umożliwiając kierownikom projektów i interesariuszom sprawdzenie statusu projektu na pierwszy rzut oka.

Niektóre typowe wskaźniki, które można śledzić za pomocą tego szablonu:

Współczynnik ukończenia zadań: Pokazuje procent zakończonych zadań w stosunku do pozostałych zadań

Pokazuje procent zakończonych zadań w stosunku do pozostałych zadań Harmonogram projektu: śledzenie postępów w dotrzymywaniu terminów i podkreślanie potencjalnych opóźnień

śledzenie postępów w dotrzymywaniu terminów i podkreślanie potencjalnych opóźnień Alokacja zasobów: Wizualizuje przydział członków zespołu i identyfikuje potencjalne wąskie gardła

Wizualizuje przydział członków zespołu i identyfikuje potencjalne wąskie gardła Budżet vs. Rzeczywisty Koszt: Porównuje planowane wydatki z rzeczywistymi kosztami w celu monitorowania kondycji finansowej

Porównuje planowane wydatki z rzeczywistymi kosztami w celu monitorowania kondycji finansowej Zarządzanie ryzykiem: śledzenie zidentyfikowanych zagrożeń i planów ich ograniczania

Szablon ten pozwala monitorować kilka ważnych wskaźników, szczególnie dla małych i średnich Business, które obsługują wiele projektów jednocześnie.

4. Szablon pulpitu wydatków w programie Excel

przez Microsoft 365 Ten darmowy program do śledzenia wydatków w Excelu sprawia, że zarządzanie pieniędzmi staje się dziecinnie proste. Koniec z szukaniem paragonów lub zastanawianiem się, na co wydawane są budżety projektów. Jeśli potrzebujesz dedykowanego narzędzia do zarządzania tymi małymi, ale znaczącymi wydatkami biurowymi, jest to szablon, po który powinieneś sięgnąć:

Śledzenie wszystkich wydatków dzięki czystemu i nowoczesnemu wyglądowi

Organizuj wydatki według kategorii, takich jak transport, media itp.

Stwórz swój własny! Ten szablon jest w 100% konfigurowalny

Zmień tekst, dodaj osobiste akcenty za pomocą zdjęć lub dostosuj kolory do swojego stylu

Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki zdjęć, grafik i czcionek, aby spersonalizować swój tracker i dodać mu kontekstu

Udostępnianie budżetu swojemu zespołowi, kierownictwu lub doradcy finansowemu w celu utrzymania odpowiedzialności i zapewnienia przejrzystości wydatków biurowych

Wskazówka: Gotowe do użycia szablony przydają się, gdy skalujesz swój biznes i nie masz czasu na tworzenie indywidualnych pulpitów. Należy jednak uwzględnić odpowiednie punkty danych, aby śledzić postępy i jak najlepiej wykorzystać pulpity.

Wspólne elementy, które należy uwzględnić w pulpicie projektu

Przyjrzyjmy się kilku kluczowym elementom, które sprawią, że pulpity nawigacyjne staną się potężnymi hubami informacyjnymi:

Skup się na odpowiednich KPI: Nie zgub się w morzu danych! Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) to tratwy ratunkowe, które dostarczają wymiernych danych bezpośrednio powiązanych z celami. Wybierz wskaźniki KPI, które jasno opowiadają o tym, jak działa Twoja organizacja

Nie zgub się w morzu danych! Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) to tratwy ratunkowe, które dostarczają wymiernych danych bezpośrednio powiązanych z celami. Wybierz wskaźniki KPI, które jasno opowiadają o tym, jak działa Twoja organizacja Interaktywna eksploracja z filtrami: Pozwól członkom Teams zagłębić się w dane. Interaktywne filtry pozwalają użytkownikom wycinać i kroić dane w oparciu o określone kryteria. Zwiększają one zaangażowanie użytkowników i pomagają odkryć ukryte informacje

Pozwól członkom Teams zagłębić się w dane. Interaktywne filtry pozwalają użytkownikom wycinać i kroić dane w oparciu o określone kryteria. Zwiększają one zaangażowanie użytkowników i pomagają odkryć ukryte informacje Opowiadanie historii za pomocą wykresów: Obraz jest wart tysiąca liczb! Wykresy i diagramy to potężne narzędzia do prezentacji złożonych danych w jasny i łatwy do przyswojenia sposób. Wybierz odpowiedni typ wykresu dla swoich danych, aby opowiedzieć atrakcyjną historię wizualną

Obraz jest wart tysiąca liczb! Wykresy i diagramy to potężne narzędzia do prezentacji złożonych danych w jasny i łatwy do przyswojenia sposób. Wybierz odpowiedni typ wykresu dla swoich danych, aby opowiedzieć atrakcyjną historię wizualną Trendy czasowe z selektorami dat: Pozwól użytkownikom badać trendy w czasie. Selektory dat pozwalają użytkownikom wybierać określone okresy, umożliwiając im analizowanie danych historycznych i porównywanie ich z bieżącymi wynikami

Pozwól użytkownikom badać trendy w czasie. Selektory dat pozwalają użytkownikom wybierać określone okresy, umożliwiając im analizowanie danych historycznych i porównywanie ich z bieżącymi wynikami Globalne filtry dla szerokich widoków: Oferują różne perspektywy. Globalne filtry pozwalają użytkownikom na widok danych z różnych kategorii lub działów

Oferują różne perspektywy. Globalne filtry pozwalają użytkownikom na widok danych z różnych kategorii lub działów Grafiki, które zwiększają przejrzystość: Wizualizacje wykraczają poza zwykłe wykresy. Użyj dobrze rozmieszczonych grafik, takich jak ikony lub ilustracje, aby zwiększyć przejrzystość i poprowadzić użytkowników przez prezentowane informacje

To wszystko! Wszystko gotowe do stworzenia własnego pulpitu nawigacyjnego za pomocą szablonów lub w dedykowanej aplikacji oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego .

Ustawienie elastycznego pulpitu za pomocą ClickUp

Dla mnie piękno pulpitów nawigacyjnych tkwi w ich wszechstronności. Od śledzenia wyników sprzedaży i zadowolenia klientów w marketingu po monitorowanie kamieni milowych projektu i alokację zasobów w zarządzaniu projektami, możesz dostosować pulpity do konkretnych potrzeb każdego zespołu.

Jako ktoś, kto żyje w pulpitach nawigacyjnych, mogę ręczyć za mocne strony ClickUp w ich właściwym wykonaniu dzięki obszernej bibliotece gotowych i konfigurowalnych pulpitów. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem zarządzającym osobistymi zadaniami, czy kierownikiem projektu w przedsiębiorstwie nadzorującym wiele złożonych projektów, ClickUp ma pulpit do każdego celu. Zarejestruj się na ClickUp już dziś i uczyń pulpity swoim sprzymierzeńcem!