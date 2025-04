16 najlepszych narzędzi do pracy z domu w 2025 roku

Od początku istnienia internetu, praca zdalna konsekwentnie rośnie, stając się jedną z największych grup pracowników na świecie.

Trzeba jednak zaznaczyć, że niewiele osób przewidywało sytuację, w której populacja ta rozrośnie się do obecnych rozmiarów. Jak pokazują statystyki, 1 na 4 amerykańskich employees pracuje z domu, co stanowi ponad 26% krajowej siły roboczej.

Jeśli planujesz dołączyć do tej grupy w nadchodzących miesiącach, musisz ocenić korzyści i wady, jakie uzyskasz. Co najważniejsze, musisz zapoznać się z najlepszymi narzędziami do pracy z domu, aby osiągnąć swoje cele.

Istnieje wiele narzędzi do pracy zdalnej aby zwiększyć wydajność, ale najpierw przyjrzyjmy się, jakie rodzaje narzędzi znalazły się na tej liście.

Czego należy szukać w narzędziach do pracy zdalnej?

Gdy dołączasz do jednej z rosnących populacji zdalnych teamów należy jednak pamiętać, że nie wszystkie narzędzia do pracy zdalnej oferują najlepsze usługi. Niektóre z tych narzędzi mają na celu jedynie pomoc osobom indywidualnym w wykonywaniu prostych zadań.

Inne nie są łatwo dostępne i będziesz potrzebować pomocy, aby je zdobyć z rynku, co utrudni ci działanie. Oto niektóre z nich podstawowe aspekty, które powinieneś sprawdzić podczas pracy zdalnej narzędzia.

Łatwość użytkowania

Łatwość i dostępność

Łatwe i tanie w utrzymaniu

Zgodność z moją pracą ## 16 najlepszych narzędzi do pracy z domu, które musisz znać

Teraz, gdy już wiesz, co warto sprawdzić w pracy z domu narzędzia zwiększające wydajność , konieczne jest jasne zrozumienie niektórych z najlepszych narzędzi łatwo dostępnych na rynku. Jak się przekonasz, istnieje wiele narzędzi, które możesz włączyć do swojej strategii, aby dostosować swoich pracowników zdalnych.

Jednak niektóre z tych narzędzi mogą być bardziej skuteczne i oferować lepsze wyniki w twoich działaniach. Oto 15 narzędzi zwiększających wydajność pracy zdalnej, które mogą odmienić twoje zadania:

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu ClickUp wyłonił się jako najbardziej popularny oprogramowanie do zarządzania projektami dla zdalnych Teams na całym świecie. Narzędzie to zostało zaprojektowane tak, aby umieścić całą pracę w jednej platformie w celu łatwiejszego zarządzania dla pracowników zdalnych .

Nie musisz się martwić o swoich teams do pracy zdalnej ponieważ efektywne zarządzanie nimi i szybkie wprowadzanie zmian nigdy nie było łatwiejsze niż dzięki funkcjom zarządzania projektami ClickUp.

Rzućmy okiem!

funkcje ####

Dokumenty ClickUp : Tworzenie i organizowanie dokumentów projektu

: Tworzenie i organizowanie dokumentów projektu Adnotacje : Łatwo zostawiaj komentarze, przypisuj użytkowników lub twórz zadania bezpośrednio w plikach

: Łatwo zostawiaj komentarze, przypisuj użytkowników lub twórz zadania bezpośrednio w plikach Przypisane komentarze : Twórz i przypisuj komentarze w zadaniach, plikach lub dokumentach do siebie lub innych osób

Twórz i przypisuj komentarze w zadaniach, plikach lub dokumentach do siebie lub innych osób Filtrowanie i wyszukiwanie zadań : Odkrywaj i łatwo znajduj lub filtruj zadania, Dokumenty, osoby przypisane lub Przestrzenie w narzędziu wyszukiwania

Odkrywaj i łatwo znajduj lub filtruj zadania, Dokumenty, osoby przypisane lub Przestrzenie w narzędziu wyszukiwania ClickUp Tablica : Wizualnie współpracować z zespołem i wspólnie twórz niestandardowe cykle pracy lub przeprowadzaj burze mózgów nad nowymi pomysłami

: Wizualnie współpracować z zespołem i wspólnie twórz niestandardowe cykle pracy lub przeprowadzaj burze mózgów nad nowymi pomysłami Mapy myśli **Twórz oszałamiające wizualne zarysy z niczego lub z istniejących zadań

**Twórz oszałamiające wizualne zarysy z niczego lub z istniejących zadań ClickUp Cele : Utrzymuj swoje zdalne Teams w zgodzie poprzez definiowanie i przeglądanie celów

: Utrzymuj swoje zdalne Teams w zgodzie poprzez definiowanie i przeglądanie celów Pulpity : Wiedz, gdzie znajduje się cała Twoja praca i śledź postęp zadań na pierwszy rzut oka

: Wiedz, gdzie znajduje się cała Twoja praca i śledź postęp zadań na pierwszy rzut oka Clip : Łatwe nagrywanie ekranu i udostępnianie klipów wideo członkom zespołu bezpośrednio w zadaniach

Plusy

Możliwość integracji z innymi popularnymi narzędziami do pracy zdalnej, takimi jak Zoom, Slack i Loom

Wersja Free jest bardziej rozbudowana niż większość narzędzi do współpracy i zwiększania wydajności

Dostęp do ogromnej bazy danychbiblioteki gotowych szablonów Łączenie podobnych zadań w obszarach roboczych za pomocą relacji zadań lub zależności

Łatwe ustawienie celów

Prosty przeciągnij i upuść funkcje przenoszenia i ponownego przypisywania zadań w różnych Teams

Aktualizacje w czasie rzeczywistym i wizualne wskazówki, gdy inni widzą, edytują lub komentują twoje zadania

Wady

Użytkownicy często potrzebują trochę szkolenia ze względu na wysoki poziom niestandardowych ustawień

Odpowiadanie przez e-mail może być trudne

Funkcje wyszukiwania mogą być wolniejsze (na razie 😉)

Ceny

Free Forever

Unlimited : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus: $19/miesiąc na użytkownika

Plus: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Trello

Via Trello Praca zdalna zazwyczaj skupia się na osiąganiu konkretnych celów celów i zadań z teamami rozproszonymi w różnych lokalizacjach. Jednak z Trello , możesz szybko umieścić wszystko w jednym miejscu, w tym wszystkie zadania, którymi zajmują się Twoje Teams.

Trello łączy wszystkie zadania, narzędzia i zespoły w jednym interfejsie użytkownika, zapewniając płynne działanie.

Funkcje

Czat w czasie rzeczywistym

Kanał aktywności/wiadomości

Zdalne zarządzanie spotkaniami

Funkcje burzy mózgów

Plusy

Łatwy w użyciu

Płynna integracja

Uproszczona automatyzacja

Niestandardowa obsługa klienta

Wady

Brak przewijania bocznego

Trudne do usunięcia karty

Musi być online, aby korzystać

Ceny

Free Forever

Standard : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (12,990+ recenzji)

: 4.4/5 (12,990+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2280+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Trello !

3. Wrike

Via WrikeWrike to renomowane oprogramowanie do zarządzania pracą zdalną, które szturmem zdobywa świat. Dzięki Wrike możesz z łatwością zarządzać swoimi zdalnymi narzędziami. To unikalne narzędzie pozwala usunąć bariery związane z pracą zdalną, zapewniając jednocześnie przejrzystość działań przy jednoczesnym przekraczaniu celów.

Funkcje

Niestandardowe typy elementów

Planowanie zasobów projektu

Aplikacje mobilne i komputerowe

Funkcje etykiety krzyżowej

Plusy

Zaangażowanie wszystkich użytkowników

Naturalny cykl pracy

Łatwe zarządzanie zadaniami

Płynna integracja

Wady

Trudny kontakt z obsługą klienta

Niektórzy twierdzą, że może mieć mylące funkcje

Nie tak intuicyjna dla pracowników zdalnych

Ceny

Free Forever

Teams : $9.80/miesiąc za użytkownika

: $9.80/miesiąc za użytkownika Business : $28.80/miesiąc za użytkownika

: $28.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (3,230+ recenzji)

: 4.4/5 (3,230+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (1,890+ recenzji)

4. Movavi

przez MovaviMovavi Screen Recorder to oprogramowanie do nagrywania pulpitu, które umożliwia użytkownikom rejestrowanie aktywności na ekranie, korzystania z programów i połączeń wideo (Skype, Zoom, Hangouts). Narzędzie oferuje dwa tryby: nagrywanie ekranu i zrzuty ekranu.

funkcje ####

Nagrywanie tylko wideo z kamery internetowej, dźwięku systemowego lub mikrofonu

Eksport do Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, e-mail lub udostępnianie połączonego łącza

Opcje eksportu obejmują MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP i JPG

Plusy

Dwa tryby nagrywania: nagrywanie ekranu i zrzuty ekranu

Łatwy w użyciu i intuicyjny interfejs

Elastyczne ustawienia audio

Opcje szybkiego eksportu

Wady

Znak wodny w wyjściowym wideo w okresie próbnym

Ograniczone opcje edycji

Tylko 7-dniowa wersja próbna

Cennik

Darmowa wersja próbna

Roczna subskrypcja: $42.95

$42.95 Dożywotnia licencja: $57.95

Oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (50+ recenzji)

: 4.5/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (20+ recenzji)

5. ProofHub

Via ProofHub Prowadzenie zdalnego zespołu może wydawać się bezproblemowym pomysłem, który obniża koszty operacyjne i zapewnia oczekiwane wyniki. Należy jednak podkreślić, że tylko czasami jest to łatwiejsze w zarządzaniu przedsięwzięcie.

Właśnie dlatego potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ProofHub, aby pomóc Ci w planowaniu, współpracy i organizowanie zespołów zdalnych.

funkcje ####

Konfigurowalne szablony

Portal klienta

Widok Gantt/oś czasu

Zarządzanie pomysłami

Plusy

Możliwość przesuwania zadań w scenach

Dostępność tablic kanban

Łatwy i szybki

Łatwa integracja z innymi narzędziami

Wady

Błędna komunikacja

Może być drogie dla pracowników zdalnych

Wyzwania związane ze współpracą wewnątrz zespołu

Ceny

Bezpłatna wersja próbna

Essential : $45/miesiąc

: $45/miesiąc Ultimate Control: $89/miesiąc

Oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (60+ recenzji)

: 4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (70+ recenzji)

6. GitHub

Via GitHub Pojawienie się pracy zdalnej wiąże się z wyzwaniami . Bezpieczeństwo pozostaje głównym wyzwaniem wraz z pojawieniem się cyberprzestępców gotowych do infiltracji i kradzieży ważnych dokumentów z organizacji. Dzięki GitHub możesz pracować za pomocą słynnych narzędzi do pracy zdalnej z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa.

funkcje ####

Zarządzanie przydziałami

Funkcje alertów/eskalacji

Pulpit nawigacyjny

Zarządzanie zadaniami

Plusy

Super poręczny

Praktyczne narzędzie zdalne

Łatwa interakcja z innymi użytkownikami

Szybkie rozpoczęcie pracy

Wady

Brak aplikacji mobilnej

Trudne do uzyskania wsparcie

Brak trybu ciemnego

Ceny

Free Forever

Teams : $44/rok za użytkownika

: $44/rok za użytkownika Enterprise: 231 USD/rok za użytkownika

Oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (5,540+ recenzji)

: 4.8/5 (5,540+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (70+ recenzji)

7. Slack

przez Slack Stworzenie świetnego zespołu zdalnego jest zawsze wyzwaniem. Dlatego większość organizacji korzystających z operacji zdalnych ma trudności z wywarciem wpływu na rynek. Slack oferuje wszystkie narzędzia i zdalne Teams w jednym miejscu, ułatwiając komunikację, wymianę pomysłów, a nawet szybsze rozwiązywanie istniejących problemów.

funkcje ####

Funkcje przesyłania wiadomości

Funkcje ułatwień dostępu

Funkcje połączeń

Huddles, Clip i połączenia wideo

Plusy

Łatwy w użyciu podczas pracy zdalnej

Płynne zarządzanie zadaniami

Płynna komunikacja

Płatne wersje świetnie nadają się do udostępniania plików

Wady

Oddzielny e-mail i hasło dla każdego kanału

Dziwny interfejs użytkownika

Bardzo wiele kanałów

Cennik

Free Forever

Pro : $7.25/miesiąc

: $7.25/miesiąc Business+ : $7.50/miesiąc

: $7.50/miesiąc Enterprise Grid: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 30 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 22 800 recenzji)

CLICKUP I SLACK: POŁĄCZENIE JAK W NIEBIE Czy wiesz, że możesz zintegrować Slack z ClickUp tworzyć i zarządzać zadaniami w Slack, jednocześnie zamieniając wiadomości w zadania i komentarze? To tak proste jak Slack i ClickUp!

8. Zoom

Via Zoom Zoom zmienił zasady gry, jeśli chodzi o pracę zdalną. Narzędzie to stało się najpopularniejszym zdalnym narzędziem dla organizacji w szczytowym momencie pandemii COVID-19, gdy rozmowy wideo przejęły świat pracy.

Ponadto Zoom pomaga organizacjom na nowo wyobrazić sobie obszary robocze i sprawić, że praca zdalna będzie płynna. A co najważniejsze, może usprawnić obsługę klienta, tworząc prostszy sposób na organizowanie spotkań zespołowych.

funkcje ####

Łatwa komunikacja poprzez spotkania zespołu

Udostępnianie okien ekranu

Zarządzanie Teams dla pracy zdalnej

Zarządzanie kontaktami

Plusy

Łatwa automatyzacja

Skuteczne dla teamów sprzedażowych

Łatwe śledzenie sprzedaży

Niestandardowy podpis klienta

Wady

Łatwo stracić pracę

Problemy ze śledzeniem sprzedaży

Brak integracji z systemem iOS

Ceny

Free Forever

Pro : $149/rok za użytkownika

: $149/rok za użytkownika Business+ : $199/rok na użytkownika

: $199/rok na użytkownika Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 52 300 opinii)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 400 opinii)

Check out these **Alternatywy powiększenia !

9. Miro

Via Miro Kreatywność jest niezbędnym aspektem każdego powodzenia zespołu. Jako lider zespołu, chcesz mieć pewność, że twoja organizacja posiada niezbędną kreatywność do osiągnięcia swoich celów - szczególnie w przypadku pracy zdalnej.

Większość narzędzi do pracy zdalnej jest nieskuteczna w tej roli, ale Miro wyróżnia się jako wizualna platforma Twojego zespołu do połączenia, współpracy i współtworzenia.

funkcje ####

Funkcje bezpieczeństwa idealne dla pracowników zdalnych

Aspekty niestandardowe

Narzędzia wizualne

Oferta oprogramowania

Plusy

Możliwość współpracy wielu teamów

Niesamowite doświadczenie współpracy

Promocja kreatywności

Dostawca fascynujących pomysłów

Wady

Warstwy blokujące zawartość

Możliwość edycji w niewłaściwych obszarach

Brak funkcji integracji

Ceny

Free Forever

Starter : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business+ : $88/miesiąc na użytkownika

: $88/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (52 300+ recenzji)

: 4.5/5 (52 300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30,400+ recenzji)

10. Toggl

Uzyskaj szczegółową wydajność od poszczególnych współpracowników w Toggl W pracy zdalnej zarządzanie czasem jest ostateczną strategią, dzięki której organizacje mogą odnieść sukces. Jeśli masz zespół pracujący zdalnie, masz obiecujące podejście do zarządzania czasem jako jedyny sposób na utrzymanie wydajności. Toggl jest oprogramowaniem do zarządzania projektami oraz narzędzie do śledzenia czasu które skutecznie zwiększa wydajność. Narzędzie to ułatwi zarządzanie zasobami, ponieważ będziesz płacić tylko za każdą rozliczaną minutę.

funkcje ####

Aplikacje mobilne i komputerowe

Śledzenie offline

Timery jednym kliknięciem

Lista do zrobienia

Plusy

Doskonałe śledzenie czasu dla pracowników zdalnych

Efektywne zarządzanie projektami

Łatwe ustawienie

Korzyści ze śledzenia zadań

Wady

Trudny do skorygowania błędny czas

Wyzwania URL dotyczące funkcji śledzenia czasu

Trudności z wstrzymywaniem sesji

Cennik

Free Forever

Starter : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Premium : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,940+ recenzji)

: 4.7/5 (1,940+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30,400+ recenzji)

11. Google Drive

Via Google Jako jedno z najlepszych narzędzi do współpracy, Dysk Google umożliwia przechowywanie, udostępnianie i pracę nad plikami i folderami z komputera, tabletu, a nawet urządzeń mobilnych. Posiada wbudowane zabezpieczenia, które skutecznie zapewniają bezpieczny i szyfrowany zdalny dostęp do plików.

Wszystkie udostępniane pliki będą proaktywnie skanowane pod kątem phishingu, ransomware, spamu i złośliwego oprogramowania. Nie musisz martwić się o rosnące ryzyko cyberzagrożeń dla twoich urządzeń.

funkcje ####

Generowanie dokumentów

Archiwizacja i przechowywanie

Dostęp offline i zdalny

Kontrola wersji i udostępnianie plików

Zalety

Zdalny dostęp do informacji

Bezpieczne logowanie

Free storage

Łatwe udostępnianie zespołom

Wady

Brak ciągłych ulepszeń Nierzetelne wsparcie

Brak podstawowych funkcji

Ceny

100 GB : 1,99 USD/miesiąc

: 1,99 USD/miesiąc 1 TB : 9,99 USD/miesiąc

: 9,99 USD/miesiąc 10 TB : 99,99 USD/miesiąc

: 99,99 USD/miesiąc 20 TB : $199.99/miesiąc

: $199.99/miesiąc 30 TB : 299,99 USD/miesiąc

: 299,99 USD/miesiąc Google Drive for Teams: 10,00 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,940+ reviews)

: 4.7/5 (1,940+ reviews) Capterra: 4.3/10+ recenzji)

12. Okta

Via Okta Na przestrzeni lat tożsamość była jednym z głównych powodów powodzenia działalności różnych organizacji. Teams są zlokalizowani pod jednym dachem, co oznacza, że mogą budować tożsamość, która napędza organizację do przodu.

Inaczej jest w przypadku teamów zdalnych. Jednak dzięki Okta będziesz w stanie stworzyć tożsamość ze swoimi zdalnymi Teamsami, co zwiększy wydajność pracowników, stworzy świetne doświadczenia użytkowników i zwiększy liczbę rejestracji klientów.

funkcje ####

Zarządzanie zasadami

Łatwa nawigacja

Integracje z innymi podmiotami

Analiza behawioralna

Plusy

Łatwy do opanowania

Bezpieczne operacje

Dostęp za pomocą jednego hasła

Zwiększa komfort użytkowania

Wady

Opóźnienia w powiadomieniach push

Wymaga telefonu do zalogowania się

Dostęp z innych urządzeń

Cennik

Pojedyncze logowanie : 2 USD/użytkownik miesięcznie

: 2 USD/użytkownik miesięcznie Pojedyncze logowanie plus : $4/użytkownik miesięcznie

: $4/użytkownik miesięcznie Enterprise : 8 USD/użytkownik miesięcznie

: 8 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise plus: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (630+ recenzji)

: 4.4/5 (630+ recenzji) Capterra: 4.7/690+ recenzji)

13. Loom

Via Loom Spotkania z zespołami zdalnymi to jedno z głównych wyzwań. Będziesz potrzebował pomocy, aby szybko przekazywać informacje i wprowadzać poprawki w razie potrzeby. I tu z pomocą przychodzi Loom.

To nowe zdalne narzędzie pozwala nagrywać szybkie wideo i aktualizować zdalne Teams w czasie rzeczywistym. Narzędzie to pomoże skrócić spotkania o 29%.

Funkcje

Rozszerzenia Chrome

Hosting wideo

Biblioteka wideo Unlimited

Aplikacja komputerowa

Plusy

Użytkownicy mogą nagrywać ekrany

Łatwe udostępnianie wideo

Korzyści z transkrypcji

Łatwa konfiguracja i użytkowanie

Wady

Wymaga rozszerzenia dla niektórych przeglądarek

Regularne awarie

Problemy z uruchamianiem i zatrzymywaniem

Ceny

Starter : Free

: Free Business : 8 USD/użytkownika miesięcznie

: 8 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (940+ recenzji)

: 4.7/5 (940+ recenzji) Capterra: 4.6/310+ recenzji)

Check out these Loom alternatives !

14. Microsoft Teams

Via Microsoft Jako użytkownik Microsoft, powinieneś być świadomy, że Microsoft Teams . Jest to innowacyjne oprogramowanie, które zmieniło zasady gry w operacjach zdalnych. Dzięki temu narzędziu zespoły mogą łatwo i szybko udostępniać zawartość, uczyć się nowych umiejętności, planować zadania i wykonywać je razem we wspólnym interfejsie.

funkcje ####

Spotkania Teams

Możliwe połączenia

Współpraca w czasie rzeczywistym

Czat grupowy

Plusy

Nagrywanie wideo

Łatwe dołączanie do innych teamów

Płynny transfer plików

Zaawansowane zabezpieczenia

Wady

Wersja na pulpit jest podatna na błędy

Stroma krzywa uczenia się

Trudność w nawiązywaniu połączeń z innymi Teamsami

Ceny

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/użytkownika miesięcznie

: 4 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/użytkownik miesięcznie

: 6 USD/użytkownik miesięcznie Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (13,210+ recenzji)

: 4.3/5 (13,210+ recenzji) Capterra: 4.5/8 (880+ recenzji)

15. nTask

przez nTask Każdy rozwijający się team staje przed ogromnymi wyzwaniami związanymi ze skalowaniem. Trzeba zaznaczyć, że niektóre Teams potrzebują pomocy w rozbiciu złożonych projektów. Na szczęście wpis nTask w aplikacji zdalne zarządzanie projektami uprościło ten proces.

Dzięki nTask łatwiej jest podzielić złożone projekty, aby Teams mogli szybko i łatwo planować, współpracować, analizować i zarządzać codziennymi zadaniami.

Funkcje

Zarządzanie spotkaniami

Śledzenie problemów

Śledzenie czasu i karta czasu pracy

Wykresy Gantta

Plusy

Zdolność do wielozadaniowości

Płynne zarządzanie czasem

Łatwe tworzenie nowych zadań

Regularne powiadomienia

Wady

Kontakt ze wsparciem jest trudny

Utrata danych

Wyzwania związane z dostosowaniem kalendarza

Cennik

Premia : 3 USD/miesiąc rozliczane rocznie

: 3 USD/miesiąc rozliczane rocznie Business : 8 USD/miesiąc rozliczane rocznie

: 8 USD/miesiąc rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (17 recenzji)

: 4.4/5 (17 recenzji) Capterra (1/97 recenzji: 4.1/97 recenzji)

16. Hive

Via Ul Przydzielanie zadań zdalnemu zespołowi wymaga pracy. Potrzebna będzie pomoc w zrozumieniu, kto co robi i w jakim tempie. Ustalenie, kto jest za co odpowiedzialny i czy aktywnie pracuje nad wypełnieniem swoich obowiązków, również zajmie trochę czasu.

Hive ma na celu zapewnienie szybkiego zrozumienia, w jakim tempie pracuje twój zespół i kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania.

funkcje ####

Sprawdzanie dokumentów i wideo

Szablony projektów

Cykle pracy zatwierdzania

Karty czasu pracy i śledzenie czasu pracy

Profesjonaliści

Przypisywanie zadań jest łatwiejsze

Łączenie zadań pod jednym dachem

Łatwa integracja z innymi narzędziami

Posiada konfigurowalną oś czasu

Wady

Powiadomienia są trudne do śledzenia

Czat ciągle znika

Nauka zajmuje trochę czasu

Ceny

Solo : Free Forever

: Free Forever Teams : 12 USD/użytkownika miesięcznie

: 12 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje

G2 : 4.6/409 (17 recenzji)

: 4.6/409 (17 recenzji) Capterra: 4.5/169 recenzji)

Narzędzia do pracy zdalnej przyszłością pracy zdalnej

Praca zdalna nie jest już luksusem dla organizacji, ale rzeczywistością, z którą muszą się zmierzyć. Utalentowani pracownicy są aktywnie zainteresowani możliwościami, które pozwalają na pracę zdalną.

Aby firmy mogły przyciągać najlepsze talenty, muszą uwzględniać możliwości pracy zdalnej. Na szczęście istnieją narzędzia zdalne, takie jak ClickUp, które pomagają zespołom pracować ze scentralizowanej platformy.

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, które pozwala na zarządzania pracownikami zdalnymi lub w biurze wszystko w tej samej przestrzeni. Funkcje ClickUp pomagają połączyć zespoły i zwiększyć wydajność dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, ponad 15 widokom, funkcjom dokumentacji współpracy i wielu innym.

Zasiądź za licencją już dziś i rozpocznij własną darmowy obszar roboczy w ClickUp !