14 sposobów na zwiększenie produktywności podczas pracy w domu

Tradycyjny obszar roboczy znacznie się zmienił po pandemii, a wiele firm przyjęło model hybrydowy lub w pełni zdalny. Praca zdalna zwiększa wydajność, pomaga zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i oszczędza czas.

Nic dziwnego 98% pracowników twierdzi, że chce pracować zdalnie przynajmniej przez część czasu. Praca z domu wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami. Może prowadzić do wypalenia zawodowego, utrudniać połączenie ze współpracownikami, a nawet wpływać na granice.

Dlatego na tym blogu zebraliśmy najlepsze sposoby na pracę z domu. Pomogą ci one przezwyciężyć wyzwania związane z pracą zdalną i sprawią, że maksymalnie wykorzystasz swój czas.

Wyzwania związane z pracą z domu

Przed omówieniem najlepszych sposobów na pracę z domu, które pomogą ci zachować wydajność, przeanalizujmy szybko kilka typowych wyzwań związanych z WFH. 🏠

Wypalenie

Według badania Raport z badania przeprowadzonego przez Forbes Advisor 69% pracowników zdalnych zgłosiło, że czuje się wypalonych cyfrowymi narzędziami komunikacyjnymi. Ciągły natłok powiadomień na Slacku, e-maili, rozmów na Zoomie i rozmów telefonicznych może wpływać na równowagę między pracą a życiem prywatnym i powodować zmęczenie psychiczne podczas pracy zdalnej.

Trudność w ustawieniu granic

Oddzielenie życia zawodowego od osobistego staje się wyzwaniem, gdy pracujesz w domu, ponieważ nie ma fizycznego oddzielenia między obszarem roboczym a osobistą przestrzenią życiową. Wielu pracowników zdalnych również przepracowuje się i czuje się pod presją bycia stale dostępnym z powodu braku rutyny i określonych godzin pracy.

Brak połączenia ze współpracownikami

Brak interakcji twarzą w twarz utrudnia połączenie ze współpracownikami. W dłuższej perspektywie często prowadzi to do poczucia izolacji, samotności i złego stanu zdrowia psychicznego, ponieważ pracownicy zdalni tracą społeczne aspekty środowiska biurowego.

Więcej rozpraszaczy

Dom może być czasem bardzo ruchliwym miejscem, w którym wiele rzeczy rozprasza uwagę. Obok ciebie mogą pracować inni członkowie rodziny, mogą wpadać znajomi i rodzina, mogą być obowiązki domowe i dzieci, którymi trzeba się zająć. Może to wpływać na wydajność i uniemożliwiać skupienie się na pracy.

Work-from-Home Hacks to Boost Productivity Remotely (Praca z głównej strony do zwiększenia wydajności zdalnie)

Oto najlepsze sposoby na pracę z domu, aby zwiększyć wydajność i pokonać te wyzwania:

1. Wyznacz obszar roboczy

via: Unsplash Praca z kanapy lub łóżka brzmi zachęcająco. Pamiętaj jednak, że są one wrogami Twojej wydajności, ponieważ Twój umysł kojarzy je z relaksem i zabawą. Potrzebujesz oddzielnego obszaru roboczego, aby stworzyć fizyczną granicę między pracą a domem.

Stwórz dedykowany obszar roboczy, który sprawi, że będziesz nastawiony na pracę, niezależnie od tego, czy jest to wolny pokój, czy mały kącik w salonie. Oto niektóre z nich wskazówek dotyczących domowego biura :

Ustaw obszar roboczy obok okna, które zapewni ci dostęp do świeżego powietrza i sunlight☀️

Trzymaj obszar roboczy z dala od kuchni, salonu lub okna wychodzącego na ruchliwą ulicę, jeśli łatwo się rozpraszasz

Pracuj z tym, co masz. Jeśli nie masz wolnego pokoju, ustaw krzesło do pracy i biurko w rogu pokoju

Zaopatrz się w ergonomiczne meble (w tym ergonomiczne klawiatury) do swojego domowego biura, jeśli odczuwasz dyskomfort po długim okresie siedzenia

Wybierz biurko stojące, jeśli często potrzebujesz zmiany tempa pracy

2. Optymalizacja obszaru roboczego

Masz już wyznaczony obszar roboczy. Świetnie! Ale czy jest ono naprawdę do zrobienia? Kluczowe jest stworzenie obszaru roboczego sprzyjającego pracy i wydajności. Pierwszym sposobem na zrobienie tego jest utrzymanie go w czystości i bez bałaganu. Możesz również do zrobienia następujące rzeczy, aby jeszcze bardziej zoptymalizować to miejsce:

Dodaj trochę zieleni do swojej przestrzeni dzięki roślinom filtrującym powietrze, które zwiększają wydajność tlenu🪴

Trzymaj dużą butelkę wody w pobliżu, aby pamiętać o regularnym piciu wody

Rozjaśnij swoją przestrzeń ulubionymi dodatkami. Dodaj dzieło sztuki, plamę farby lub cokolwiek, co dodaje ci energii

Odtwarzacz muzyki i tablica suchościeralna na ścianie w razie potrzeby

3. Zrób rutynę

Jedną z istotnych zalet pracy z domu jest elastyczność w ustawieniu godzin pracy i pracy, kiedy tylko chcesz. Jednak ta korzyść może szybko stać się wyzwaniem, jeśli nie możesz ustanowić spójnej rutyny. Dobra rutyna jest kluczem do wydajności dnia.

Ustaw godziny pracy i pracuj, kiedy chcesz korzystać z aplikacji do planowania pracy aby stworzyć swój codzienny harmonogram. Posiadanie harmonogramu daje ci przewidywalność, zapewniając jednocześnie, że twój dzień jest dobrze zorganizowany.

tworzenie codziennego harmonogramu i szybkie dodawanie niezaplanowanych zadań do kalendarza za pomocą ClickUp_

Zacznij od porannego rytuału, który wyznacza początek Twojego dnia pracy. Może to być parzenie kawy lub nawet szybki spacer. Aby zakończyć dzień, przejrzyj wszystko, co osiągnąłeś i zaplanuj następny dzień.

I na koniec, nie zapomnij o pełnym śnie. Dobrze wypoczęty mózg pomaga zachować koncentrację i mieć szczęśliwszy dzień.

4. Rób regularne przerwy

Praca w domu oznacza, że większość czasu spędzasz siedząc przy biurku i pracując. Jednak siedzenie przez cały dzień jest szkodliwe dla organizmu i wydajności.

Dlatego tak ważne jest robienie regularnych przerw. Rozciągnij ciało, zrób kilka ćwiczeń jogi, pospaceruj, daj odpocząć oczom, podlej rośliny i odłącz się od pracy. Nawet 10-minutowa przerwa pozwala odmłodzić umysł. W razie potrzeby możesz również uciąć sobie krótką drzemkę w ciągu dnia, aby wzmocnić swoją energię.

**Aktywność fizyczna to jeden z najlepszych sposobów na pracę z domu, który zapobiega wypaleniu zawodowemu, wyostrza koncentrację i czyni cuda w kwestii wydajności. Dlatego też regularne przerwy powinny być stałym elementem twojego harmonogramu. A jeśli potrzebujesz przypomnienia, skorzystaj z aplikacji narzędzie do pracy zdalnej ustawienie przypomnień o konieczności robienia częstych przerw.

5. Korzystaj z narzędzi zwiększających wydajność

przeglądaj postępy i oczekujące prace jednym rzutem oka dzięki ClickUp Dashboard_

Jednym z najlepszych sposobów na pracę z domu jest korzystanie z narzędzie do pracy z domu do organizowania i zarządzania dniem pracy. Wykorzystaj aplikacje organizacyjne usługi komunikacyjne, systemy zarządzania zadaniami i szablony wydajności .

Wiele narzędzi do zdalnej współpracy pozwalają Teamsom na niezależną pracę przy jednoczesnym zachowaniu dobrego połączenia. Jeśli jednak korzystanie z różnych aplikacji do różnych celów wydaje się męczące, warto rozważyć użycie wszechstronnego narzędzia do zwiększania wydajności, takiego jak ClickUp. Oto jak z niego korzystać ClickUp dla zdalnych teamów aby zmienić swoje doświadczenie pracy z domu:

Pisz szybciej, uzyskuj szybkie podsumowania i znajduj odpowiedzi na pytania dzięki ClickUp Brain

Płynna praca z Docs: Twórz, organizuj i udostępniaj dokumenty projektów za pomocąClickUp Docsdodawaj strony i podstrony, formatuj je i nadawaj im dowolny styl, ustawiaj uprawnienia, aby kontrolować dostęp i dodawaj współpracowników. Możesz także konwertować często używane dokumenty na szablony. Dodawaj pliki i połącz swoje dokumenty z cyklami pracy

Twórz, organizuj i udostępniaj dokumenty projektów za pomocąClickUp Docsdodawaj strony i podstrony, formatuj je i nadawaj im dowolny styl, ustawiaj uprawnienia, aby kontrolować dostęp i dodawaj współpracowników. Możesz także konwertować często używane dokumenty na szablony. Dodawaj pliki i połącz swoje dokumenty z cyklami pracy Wykorzystaj potęgę AI ClickUp Brain to najlepszy asystent AI. Zadawaj pytania dotyczące swojej pracy w dowolnym miejscu w ClickUp, automatyzuj zadania i aktualizacje postępów, szybko twórz różnorodną zawartość i nie tylko

ClickUp Brain to najlepszy asystent AI. Zadawaj pytania dotyczące swojej pracy w dowolnym miejscu w ClickUp, automatyzuj zadania i aktualizacje postępów, szybko twórz różnorodną zawartość i nie tylko Brainstorm zbiorczo: Współpracuj zdalnie ze swoim zespołem, aby przeprowadzić burzę mózgów przy użyciuTablice ClickUp i map myśli. Pomaga to włączyć wszystkich w proces tworzenia pomysłów, niezależnie od lokalizacji

Współpracuj zdalnie ze swoim zespołem, aby przeprowadzić burzę mózgów przy użyciuTablice ClickUp i map myśli. Pomaga to włączyć wszystkich w proces tworzenia pomysłów, niezależnie od lokalizacji Pozostań na tej samej stronie: Praca zdalna nie musi oznaczać braku zgodności. Teams używająCele ClickUp do ustawienia i śledzenia celów zespołowych i indywidualnych oraz tworzenia odpowiedzialności. Liderzy teamów mogą korzystać z funkcjiSzablon planu pracy zdalnej do monitorowania postępu projektu pracowników zdalnych w dowolnym miejscu oraz ustawienia oczekiwań i ról

Stwórz kompleksowy plan przejścia dla swoich pracowników, korzystając z szablonu planu pracy zdalnej

Zorganizuj się: Usprawnij całą swoją pracę dziękiZadania ClickUptwórz zadania i podzadania na podstawie celów, dokumentów i komentarzy, a następnie śledź je za pomocą różnych metodkonfigurowalnych widoków *Wizualizuj postęp: Śledź postępy swoje i swojego zespołu oraz przeglądaj oczekujące zadania - wszystko jednym rzutem oka dzięki dostosowywanym i udostępnianym widokomPulpity ClickUp *Reduceprzełączanie kontekstu**Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji, w tym Zoom, Slack, Kalendarz Google, Dysk Google, Dropbox i Loom, aby nie musieć przełączać się między ekranami

Usprawnij całą swoją pracę dziękiZadania ClickUptwórz zadania i podzadania na podstawie celów, dokumentów i komentarzy, a następnie śledź je za pomocą różnych metodkonfigurowalnych widoków *Wizualizuj postęp: Śledź postępy swoje i swojego zespołu oraz przeglądaj oczekujące zadania - wszystko jednym rzutem oka dzięki dostosowywanym i udostępnianym widokomPulpity ClickUp *Reduceprzełączanie kontekstu**Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji, w tym Zoom, Slack, Kalendarz Google, Dysk Google, Dropbox i Loom, aby nie musieć przełączać się między ekranami Oszczędność czasu: Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki gotowych rozwiązań zwiększających wydajność i ułatwiających pracęszablonów do zarządzania projektami aby szybko rozpocząć pracę

6. Blokowanie czasu skupienia Blokowanie czasu to jeden z naszych ulubionych sposobów na pracę z domu. Badania dowiodły, że poświęcenie pełnej uwagi konkretnemu zadaniu daje najlepsze wyniki. Dlatego blokuj czas w swoim kalendarzu, aby skupić się na pracy, która wymaga energii i koncentracji. Uczyń to stałą częścią swojego harmonogramu, podobnie jak przerwy.

Możesz zrobić tak wiele, gdy poświęcisz nieprzerwany czas na konkretne zadanie. Dlatego upewnij się, że nie ma żadnych przerw, nawet na wiadomość. Dla lepszego blokowania czasu, użyj Szablon blokowania czasu ClickUp .

Monitoruj swoje przeszłe, bieżące i nadchodzące działania za pomocą szablonu blokowania czasu

Szablon pozwala śledzić spotkania, blokować czas skupienia, zrozumieć zależności między zadaniami i zapobiegać nadmiernemu planowaniu. Możesz także przydzielić czas na odpoczynek i naładowanie baterii.

7. Stwórz równowagę między pracą a życiem prywatnym

Osiągnięcie równowagi między pracą a życiem prywatnym może stać się wyzwaniem, gdy obszar roboczy jest twoim domem. Konieczne jest jednak ustawienie pewnych zasad i granic. Oto rzeczy do zrobienia:

Ustawienie stałych godzin pracy, na przykład od 9:00 do 17:00 lub od 10:00 do 18:00. Przestań pracować, gdy dzień pracy dobiegnie końca

Stwórz swój dzienny harmonogram używającWidok kalendarza w ClickUp i ustaw powtarzające się przypomnienia za pomocą aplikacji Przypomnienia

Poinformuj swoją rodzinę o godzinach pracy i poproś ich, aby nie przeszkadzali ci w tym okresie

Jeśli masz dzieci mieszkające z Tobą, spróbuj zaplanować swoją pracę zgodnie z ich harmonogramem

Komunikuj się z członkami zespołu, gdy nie jesteś dostępny na czacie. Najprostszym sposobem do zrobienia tego jest ustawienie swojego statusu jako "zajęty" w narzędziu do komunikacji z zespołem lub wyłączenie powiadomień na ten czas trwania

Zachowaj te granice również w czasie wolnym. Nie odpowiadaj na powiadomienia lub wiadomości związane z pracą poza godzinami pracy, chyba że jest to naprawdę pilne

Bądź elastyczny. Chociaż stworzenie rutyny jest kluczowe, bądź na tyle elastyczny, by móc ją zmienić, gdy zajdzie taka potrzeba

8. Dress for powodzenie

Jedną z najlepszych rzeczy w pracy z domu jest to, że pozwala ona na pracę w piżamie. Co jednak, jeśli powiemy ci, że jest to również najgorsza rzecz dla twojej wydajności?

Praca w piżamie, w łóżku lub na kanapie to wielkie "nie". Dzieje się tak, ponieważ mózg kojarzy te rzeczy z relaksem i snem. Ubieraj się więc z myślą o powodzeniu, nawet jeśli nie masz zaplanowanych żadnych wirtualnych spotkań.

Uczyń to częścią swojej rutyny. Ubieranie się w ubrania robocze i zakończenie porannego rytuału staje się sygnałem, że dzień pracy się rozpoczął. A pod koniec dnia pracy przebierz się z powrotem w wygodną piżamę i zrelaksuj się.

Pomaga to również mentalnie wyłączyć się z pracy. Ponownie, nie oznacza to, że musisz codziennie nosić ubrania robocze. Daj sobie przerwę, gdy tylko poczujesz, że jest to konieczne.

9. Jedz zdrowe posiłki

Praca zdalna często prowadzi do pomijania lunchu, ponieważ nie masz znajomych w biurze, którzy przypomnieliby ci, że nadeszła pora lunchu lub dlatego, że podczas pracy jadłeś niezdrowe przekąski w ciągu dnia.

Zamiast tego, zaplanuj przerwę na lunch, aby odzyskać równowagę i odetchnąć od pracy. Jedz zdrowe posiłki, które dodadzą ci energii. W przypadku losowych napadów głodu, miej pod ręką zdrową przekąskę (owoce, orzechy, hummus, jogurt grecki itp.). I nie zapomnij o nawodnieniu. 🥤

Blokuj godziny lunchu i upewnij się, że nie wpłynie to na Twój harmonogram pracy, korzystając z funkcji Kalendarz Google - integracja z ClickUp

10. Przygotuj plan B

Efektywna praca z domu wymaga polegania na technologii. Niestety, technologia i narzędzia mogą być zawodne z nagłymi awariami, czkawką WiFi itp. Dlatego przygotuj plan B na wypadek, gdy nieuchronnie staniesz w obliczu takiej sytuacji.

Oto możliwe kroki, które należy uwzględnić w tym planie awaryjnym:

Przygotuj plan działania do zrobienia w każdym z prawdopodobnych scenariuszy

Jeśli spodziewana jest przerwa w dostawie prądu, przygotuj awaryjną kopię zapasową technologii i połączenia internetowego

Uzyskaj mobilny plan transmisji danych na wypadek problemów z Wi-Fi

Przygotuj zapasowy komputer lub tablet na wypadek, gdyby coś stało się z twoją zwykłą maszyną

Skorzystaj z usług i narzędzi online do tworzenia kopii zapasowych danych i upewnij się, że nie stracisz dokumentów lub plików w przypadku awarii

Zidentyfikuj kilka przestrzeni co-workingowych lub kawiarni, w których możesz pracować, na wypadek gdybyś z jakiegokolwiek powodu nie mógł pracować w domu

11. Od czasu do czasu zmieniaj przestrzeń

Od czasu do czasu zmieniaj obszar roboczy, aby przełamać monotonię. Idź do lokalnej kawiarni, znajdź przestrzeń coworkingową lub odwiedź bibliotekę. Możesz też pracować u boku znajomego lub w parku. Wybór należy do Ciebie!

Zmiana ustawienia pracy czyni cuda w zakresie kreatywności i skupienia. Poprawia również nastrój i pozwala komunikować się z ludźmi spoza rodziny.

12. Połączenie ze współpracownikami

Prowadź spotkania i współpracuj wydajnie, niezależnie od lokalizacji, dzięki ClickUp

Praca z domu limituje interakcje ze współpracownikami, często prowadząc do izolacji i samotności. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie połączenia ze współpracownikami i przyjaciółmi. Wiele dzisiejszych firm zachęca do tego, aby zadowolić swoich pracowników zdalnych i zaangażowanych.

Zarezerwuj trochę czasu w kalendarzu na osobiste interakcje z zespołem. Bierz udział w internetowych działaniach budujących zespół i chodź na wirtualne przerwy na kawę. Udostępnianie historii, doświadczeń, osobistych anegdot i losowych rzeczy w celu połączenia się z innymi. Możesz użyć wirtualnych narzędzi do współpracy, takich jak ClickUp, aby połączyć się ze współpracownikami w czasie rzeczywistym.

Spotkaj się ze swoim zespołem podczas rozmowy wideo (możesz uruchomić połączenia Zoom z ClickUp ) na przerwę na kawę, granie w gry i wysyłanie wiadomości za pomocą ClickUp Chat .

Możesz również komunikować się asynchronicznie w Dokumentach, plikach i zadaniach za pomocą komentarzy i @ wzmianek.

13. Unikaj prokrastynacji i rozpraszania uwagi

Tryb skupienia w ClickUp Docs pomaga skoncentrować się na jednej części zadania w danym czasie i zapewnia wydajność pracy

Prokrastynacja staje się niezwykle łatwa w zaciszu własnego domu, szczególnie dlatego, że masz wiele czynników rozpraszających. Oto kilka rzeczy do zrobienia, aby uniknąć rozpraszania się:

Podziel zadania, które wydają się przytłaczające, na małe, łatwe do wykonania części

Zminimalizuj czynniki rozpraszające, takie jak telewizja i media społecznościowe. Jeśli masz zwyczaj odpowiadania na teksty w ciągu kilku minut, włącz tryb skupienia w telefonie

Możesz również korzystać z trybu skupienia podczas pracy w Dokumentach w ClickUp, aby nie rozpraszać uwagi

Poinformuj członków rodziny lub współlokatorów o godzinach pracy

Użyj muzyki, aby zagłuszyć hałas w tle

Użyj słuchawek z redukcją szumów, aby pozostać skupionym, jeśli muzyka nie jest Twoim ulubionym dźwiękiem

Ustaw konkretne godziny sprawdzania e-maili i tekstów

Korzystaj z aplikacji takich jak Forest lub BlockSite, aby trzymać się z dala od rozpraszających stron internetowych

14. Nagradzaj się po wydajnym tygodniu

Istoty ludzkie rozwijają się dzięki uznaniu i wzmocnieniu. Dlatego po udanym i produktywnym tygodniu nagródź się czymś, co lubisz. Odwiedź swoje ulubione miejsce, spotkaj się z przyjaciółmi lub zrób cokolwiek, co sprawia ci przyjemność.

To wzmocni i zmotywuje cię do ciężkiej pracy w kolejnym tygodniu. Pomoże to również naładować baterie i poprawić interakcje społeczne.

**Oto podsumowana lista sposobów na pracę z domu

Ustawienie dedykowanego obszaru roboczego

Zoptymalizuj je pod kątem wydajności

Ustanowienie spójnej rutyny

Uwzględnij przerwy na naładowanie akumulatorów

Użyj narzędzi, aby lepiej się zorganizować

Blokowanie czasu pomaga

Stwórz granice między pracą a życiem osobistym

Ubieraj się

Dobrze się odżywiaj i nawadniaj

Miej plan awaryjny na wypadek usterek technicznych

Wypróbuj różne ustawienia pracy

Połącz się z kolegami

Minimalizuj czynniki rozpraszające

Nagradzaj się i motywuj

Twoja droga do wydajności w zdalnym świecie

Praca z domu to trend, który zdaje się przybierać na sile na całym świecie. Pracownicy uwielbiają jej liczne zalety, w tym oszczędność czasu i pieniędzy, lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i nie tylko. Wiąże się to jednak z pewnymi wyzwaniami, z którymi można sobie mądrze poradzić.

Sposoby na pracę z domu opisane w tym artykule pomogą ci lepiej wykorzystać dzień pracy. Wyznaczenie obszaru roboczego, wprowadzenie rutyny, skupienie się na zdrowiu, ustalenie granic i połączenie ze współpracownikami może sprawić, że praca w domu będzie przyjemniejsza i bardziej wydajna.

Narzędzie do zarządzania pracą, takie jak ClickUp, może być idealnym partnerem. Zarejestruj się za Free już dziś i uczyń swój dzień pracy zdalnej bardziej wydajnym.

FAQs

**Jaki jest twój najlepszy osobisty hack do pracy zdalnej?

Robienie regularnych przerw jest jednym z najlepszych sposobów na pracę zdalną. Daje to mózgowi trochę czasu na relaks i odmłodzenie. Możesz również wykorzystać ten czas na poruszanie ciałem i zmianę pozycji.

**Jak mogę spędzić czas pracując z domu?

Najlepiej jest stworzyć harmonogram podczas pracy w domu. Harmonogram pomaga uporządkować dzień, zapewnia przewidywalność i zapobiega pominięciu kluczowych zadań i pracy.

**Jak sprawić, by praca w domu była przyjemna?

Spraw, by praca w domu była przyjemna, dbając o swoje ciało, ciesząc się słońcem i dodając rośliny i zabawne dekoracje do obszaru roboczego. Możesz także stworzyć playlistę "czas na pracę" i zaplanować czas na ulubione aktywności, takie jak spacer.