11 beste Flowlu-alternatieven voor bedrijfsbeheer in 2025

Flowlu is een alles-in-één tool voor bedrijfsbeheer die project- en taakbeheer, CRM, facturering, kennisbank en samenwerkingsfuncties combineert in één platform. Het is vooral populair bij kleine teams en groeiende bedrijven die een gecentraliseerde werkruimte nodig hebben.

Maar hoewel Flowlu veel mogelijkheden biedt, is het misschien niet voor elk team de perfecte oplossing. Of u nu meer geavanceerde aanpassingsmogelijkheden, betere integraties, een eenvoudigere interface of gewoon een andere prijsstructuur nodig hebt, door Flowlu-alternatieven te verkennen, kunt u een tool vinden die beter aansluit bij uw werkstroom en doelen.

In deze blog verkennen we de beste alternatieven voor Flowlu die het overwegen waard zijn, met een overzicht van wat u moet evalueren voordat u overstapt.

Waarom zoeken professionals naar alternatieven voor Flowlu?

Hoewel Flowlu een breed bereik aan functies biedt in één platform, voldoet het niet altijd aan alle eisen van elk team. Hier zijn enkele veelvoorkomende redenen waarom professionals op zoek zijn naar alternatieven:

Beperkte flexibiliteit van de gebruikersinterface: Sommige gebruikers vinden de interface rommelig of niet zo intuïtief, vooral voor niet-technische teams

Basis CRM en automatisering: De ingebouwde CRM werkt voor eenvoudige pijplijnen, maar mist de diepgang en automatisering van speciale De ingebouwde CRM werkt voor eenvoudige pijplijnen, maar mist de diepgang en automatisering van speciale CRM-tools

Facturering is niet geschikt voor alle regio's: De financiële tools van Flowlu zijn niet volledig afgestemd op wereldwijde belasting- of nalevingsvereisten

Beperkingen van de mobiele app: Teams die sterk afhankelijk zijn van mobiele toegang, melden vaak beperkte functionaliteit of een gebrek aan naadloze ervaring

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers: De alles-in-één installatie kan overweldigend zijn voor kleinere teams of individuele gebruikers die een eenvoudigere installatie nodig hebben

Minder native integraties: In vergelijking met andere platforms heeft Flowlu een beperkter integratie-ecosysteem, wat een belemmering kan vormen voor teams met complexe tech stacks

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Flowlu?

Voordat u een alternatief kiest, moet u overwegen wat uw team echt nodig heeft om beter te werken. Hier zijn een paar sleutelfuncties om te evalueren:

Project- en taakbeheer: Tools die taakafhankelijkheden, Tools die taakafhankelijkheden, project tijdlijnen , Kanban-borden en Gantt-grafieken ondersteunen voor een betere planning en uitvoering

⚡️ Sjabloonarchief: 11 gratis sjablonen voor taakbeheer voor op het werk

CRM-functionaliteit: Contactbeheer, bijhouden van deals, verkooppijplijnen en automatisering voor effectief beheer van klantrelaties

Teamsamenwerking: Realtime opmerkingen, gedeelde documenten, notificaties en chatten om iedereen op één lijn te houden

Facturering en financiële tools: Ingebouwde facturering, onkosten bijhouden of integraties met tools zoals QuickBooks of Xero

Aanpassing en schaalbaarheid: Flexibele werkstromen, rollen en dashboards die kunnen worden aangepast naarmate uw team of bedrijf groeit

Integraties en API's: Compatibiliteit met uw bestaande tools en toegang tot API's voor verdere aanpassing

Gebruiksgemak en ondersteuning: Een intuïtieve interface, Een intuïtieve interface, snelle onboarding van clients en responsieve klantenservice om uw team op weg te helpen

Elk type en elke grootte van bedrijf kan deze factoren anders wegen. Kleine teams geven vaak prioriteit aan gebruiksgemak en kosten, terwijl grotere organisaties zich meer richten op aanpassingsmogelijkheden en integratiediepte.

11 beste alternatieven voor Flowlu in één oogopslag

Naam tool Beste functies Meest geschikt voor Prijzen* Waarom is dit een goed alternatief voor Flowlu? ClickUp AI-assistent (Brain MAX), projectmanagement, documenten, doelen, whiteboards, meer dan 1000 integraties Teams van elke grootte die op zoek zijn naar een flexibele alles-in-één werkruimte Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Combineert taken, documenten, CRM en AI – alles wat Flowlu biedt, maar met meer schaalbaarheid Handig Project tijdlijnen, documenten en discussies, tijdregistratie Teams op afstand en teams die in contact staan met klanten Gratis voor 2 gebruikers; betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand (10 gebruikers) Ideaal voor de zichtbaarheid van projecten en samenwerking met clients aan mijlpalen Monday. com Aangepaste werkstromen, CRM-sjablonen, dashboards Functieoverschrijdende MKB-bedrijven en bureaus Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 9/gebruiker/maand Native CRM + project workflows, een modernere gebruikersinterface dan Flowlu Zoho CRM Contactbeheer, automatisering, analyse, ondersteuning via meerdere kanalen Verkoopteams, kleine en middelgrote bedrijven en gebruikers van Zoho Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 14/gebruiker/maand Krachtige CRM met integraties en financiële tools vergelijkbaar met Flowlu Agiled Offertes en facturering, CRM en clientportaal, tijdsregistratie Freelancers en solopreneurs Betaalde abonnementen vanaf $ 30/maand Krachtige combinatie van CRM en facturering voor individuele gebruikers – vergelijkbaar met de financiële tools van Flowlu Bitrix24 CRM + taakbeheer, communicatietools, contactcenter Teams die interne samenwerking en samenwerking met clients nodig hebben Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 49/maand (5 gebruikers) Alles-in-één werkruimte met een sterkere focus op CRM en verkoop Freshsales Ingebouwde CRM, AI-leadscoring, deals bijhouden Verkoopteams en serviceproviders Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 9/gebruiker/maand Teams die veel met CRM werken, krijgen functies in Flowlu-stijl met uitgebreidere verkoopmogelijkheden Asana Taakautomatisering, tijdlijnweergave, rapportage Groeiende teams met gestructureerde processen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 10,99/gebruiker/maand Gebouwd voor taak-werkstromen, met integraties om Flowlu-achtige CRM-behoeften te dekken Wrike Automatisering van werkstromen, redactie tools, geavanceerde rapportage Middelgrote tot grote ondernemingen Ideaal voor ontwikkelteams die behoefte hebben aan het bijhouden van problemen, minder CRM, maar een solide project werkstroom Ideaal voor teams die complexe werkstromen, bijhouden en zichtbaarheid van clients nodig hebben Trello Kanban-borden, Power-Ups, eenvoudige gebruikersinterface Visuele teams en startups Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 5/gebruiker/maand Gebruiksvriendelijk taakbeheer met CRM-add-ons via Power-Ups Jira Agile-borden, Sprint-planning, problemen bijhouden Software- en productontwikkelingsteams Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 7,75/gebruiker/maand Ideaal voor ontwikkelteams die behoefte hebben aan het bijhouden van problemen, minder CRM maar een solide project werkstroom

Beste alternatieven voor Flowlu voor groeiende teams

Verschillende soorten bedrijven en teamstructuren hebben behoefte aan verschillende functies. Hier zijn gespecialiseerde alternatieven die aansluiten bij specifieke prioriteiten:

1. ClickUp (het beste aanpasbare alles-in-één platform voor taken, CRM, documenten en samenwerking)

Aan de slag met ClickUp Monitor projectupdates, beheer risico's en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

ClickUp is een krachtige alles-in-één tool voor werkbeheer die teams van elke grootte helpt georganiseerd te blijven en dingen sneller gedaan te krijgen.

De tool brengt al uw werkbehoeften samen in een contextuele, door AI aangestuurde werkruimte.

Voldoe aan al uw behoeften op het gebied van contentcreatie en documentatie met ClickUp Docs . Gebruik de native AI van ClickUp, ClickUp Brain of AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini om rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte te schrijven, bewerken en coderen

Maak taken aan, wijs ze toe aan teamleden, stel prioriteiten en deadlines in en meer met ClickUp-taken . Hier kunt u eenvoudig ClickUp Brain vragen of uw stem gebruiken met Talk to Text om gedetailleerde, complete werkstromen handsfree in te stellen!

Stel doelen voor uw teams op de lange, middellange en korte termijn en houd ze bij met ClickUp Goals

Chat met teamleden voor realtime communicatie, start videogesprekken met Syncups, genereer taken, whiteboards en meer, rechtstreeks vanuit je ClickUp Chat-venster

Werk samen, brainstorm en genereer AI-gegenereerde concept art met ClickUp Whiteboards

Vind alle belangrijke informatie over uw projecten met ClickUp Dashboards. Krijg aangepaste rapporten en samenvattingen binnen het dashboard met AI-kaarten die in realtime worden bijgewerkt

In vergelijking met de meer gesegmenteerde aanpak van Flowlu biedt ClickUp u een echt verbonden werkruimte. Of u nu een klein team bent of een bedrijf met honderden mensen, het is gebruiksvriendelijk en flexibel genoeg om aan uw behoeften te voldoen.

U kunt projecten plannen met ClickUp Gantt-grafieken, de voortgang bijhouden met ClickUp Dashboards en schakelen tussen weergaven zoals lijsten, borden of kalenders.

Met alles van Sprint planning tot het delen van kennis onder één dak, stelt ClickUp teams in staat om sneller te plannen, samen te werken en te leveren, zonder te jongleren met meerdere tools.

Beste functies van ClickUp:

Flexibele werkstroom: Vind informatie direct met zoeken in natuurlijke taal. Krijg toegang tot Vind informatie direct met zoeken in natuurlijke taal. Krijg toegang tot meer dan 15 aanpasbare weergaven met onbeperkte aangepaste velden en team-specifieke statussen

AI-productiviteitsassistent: gebruik : gebruik ClickUp Brain voor het aanmaken van AI-content, samenvattingen van documenten, automatisering van taken en vragen en antwoorden in de werkruimte. Zet chats om in taken en krijg slimme suggesties terwijl u werkt

📌 Bonus: Als u overstapt van Flowlu op zoek naar betere samenwerking, slimmere automatisering of een meer uniforme werkruimte, kan ClickUp Brain MAX een gamechanger zijn. Het is de desktop-AI-app van ClickUp die diep is geïntegreerd in uw hele werkruimte. Het begrijpt uw taken, documenten, vergaderingen en tools, zodat u in uw verbonden werkruimte en op internet kunt zoeken of uw stem kunt gebruiken om vragen te stellen, acties te automatiseren en werk sneller gedaan te krijgen. Of u nu sprints plant, documenten samenvat of chats omzet in taken, Brain Max voegt een intelligente laag toe aan uw werkstroom, waardoor u contextwisselingen kunt vermijden en gefocust blijft. Werk naadloos samen met ClickUp

Uitgebreide CRM: Beheer klantlevenscycli met aanpasbare pijplijnen en gecentraliseerde communicatie in Beheer klantlevenscycli met aanpasbare pijplijnen en gecentraliseerde communicatie in de CRM-oplossing van ClickUp . Houd deals bij, automatiseer follow-ups en visualiseer verkoopgegevens

💡 Pro Tip: Om het bijhouden van clients en het beheer van de verkooppijplijn te vereenvoudigen zonder een systeem vanaf nul op te bouwen, kunt u beginnen met de kant-en-klare ClickUp CRM-sjabloon. Deze is ontworpen om u te helpen leads, deals, contacten en follow-ups op één plek te organiseren. Met vooraf ingestelde weergaven, statussen en automatiseringsopties kunt u direct aan de slag en u meer concentreren op het sluiten van deals dan op het instellen van tools. Gratis sjabloon Houd uw waardevolle clientinformatie bij met de ClickUp CRM-sjabloon

Samenwerkingshub: Breng uw team samen via ingebouwde chat, threaded comments en realtime bewerking . Creëer speciale ruimtes met behoud van de context tussen projecten

Automatiseringsmogelijkheden: Ontvang updates met één klik van de AI-projectmanager. Bespaar tijd met meer dan 50 vooraf ingestelde automatiseringsrecepten voor alles, van het aanmaken van taken tot notificaties

Tijdbeheer: Plan uw dag nauwkeurig met Plan uw dag nauwkeurig met tijdblokken , taakinschattingen en slimme planning. Blijf gefocust met herinneringen, kalenders en ingebouwde tijdregistratie

Integratie met CRM- en factureringstools: maak verbinding met populaire tools zoals Salesforce, : maak verbinding met populaire tools zoals HubSpot QuickBooks en Xero om het clientbeheer te stroomlijnen, de facturering te automatiseren en werkstromen te centraliseren

Beperkingen van ClickUp:

De interface met veel functies kan voor nieuwe gebruikers een leercurve hebben

De mobiele app heeft minder functies dan de desktop-versie

Prijzen ClickUp:

Beoordelingen van ClickUp:

G2: 4,7/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

ClickUp heeft ons projectmanagement getransformeerd. We hebben onze tech stack gehalveerd en besparen jaarlijks duizenden euro's, terwijl de zichtbaarheid tussen afdelingen is verbeterd. Dankzij de aanpassingsmogelijkheden kan elk team op zijn eigen manier werken, terwijl de organisatie op één lijn blijft.

ClickUp heeft ons projectmanagement getransformeerd. We hebben onze tech stack gehalveerd en besparen jaarlijks duizenden euro's, terwijl de zichtbaarheid tussen afdelingen is verbeterd. Dankzij de aanpassingsmogelijkheden kan elk team op zijn eigen manier werken, terwijl de organisatie op één lijn blijft.

2. Nifty (het beste voor klantgericht projectmanagement met mijlpalen)

via Nifty

Nifty is gemaakt voor teams die structuur willen zonder complexiteit. In tegenstelling tot de alles-in-één maar soms overweldigende interface van Flowlu, houdt Nifty alles overzichtelijk door projectroadmaps, taken en teamcommunicatie te combineren in een werkruimte die vanaf dag één gemakkelijk te navigeren is.

Wat Nifty onderscheidt, is de mijlpaalgerichte aanpak van projectplanning. U kunt doelen op hoog niveau stellen, deze opsplitsen in taken en alles visualiseren in een tijdlijn met behulp van interactieve Gantt-grafieken.

Het is vooral handig voor bureaus of teams die in contact staan met klanten. De functie clientportaal geeft externe belanghebbenden een duidelijk overzicht van de voortgang, zonder dat ze toestemmingen hoeven te beheren of door de hele werkruimte hoeven te navigeren.

Als uw team waarde hecht aan visuele planning, eenvoudige samenwerking en een overzichtelijke gebruikersinterface die toch geavanceerde werkstromen ondersteunt, biedt Nifty een uitstekende balans tussen gebruiksgemak en kracht.

Handige beste functies:

Visuele roadmaps: Transformeer projectplanning met interactieve Gantt-grafieken die tijdlijnen en afhankelijkheid visualiseren

Ingebouwde chat: Vermijd het wisselen tussen platforms met contextuele discussies die rechtstreeks aan projecten zijn gekoppeld

Documenten samenwerken: Bouw een uitgebreide Bouw een uitgebreide kennisbank met realtime bewerking en versiebeheer

Tijdsregistratie: registreer factureerbare uren met geïntegreerde timers die rechtstreeks aan taken en projecten kunnen worden gekoppeld

Geautomatiseerde werkstromen: Stroomlijn processen met op regels gebaseerde automatiseringen die acties triggeren wanneer taken van status veranderen

Client management: Centraliseer Centraliseer de communicatie met clients via speciale portals die de voortgang van projecten en deliverables weergeven

Toewijzing van middelen: Optimaliseer de capaciteit van uw team met werklastweergaven die de beschikbaarheid voor projecten en tijdschema's visualiseren

⚡️ Sjabloonarchief: gratis sjablonen voor capaciteitsplanning voor teams en projecten

Handige beperkingen:

Beperkte CRM-functionaliteit in vergelijking met Flowlu

Minder financiële managementtools voor facturering en budgettering

Handige prijzen:

Free: basisfuncties voor kleine projecten

Starter: $ 39/maand

Pro: $ 79/maand

Business: $ 124/maand

Handige beoordelingen:

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nifty?

Een G2-recensie zegt:

Nifty heeft onze projectplanning getransformeerd met zijn intuïtieve roadmaps. De visuele tijdlijnweergave geeft onze stakeholders direct inzicht in de status van projecten, zonder dat er gedetailleerde uitleg nodig is.

Nifty heeft onze projectplanning getransformeerd met zijn intuïtieve roadmaps. De visuele tijdlijnweergave geeft onze stakeholders direct inzicht in de status van projecten, zonder dat er gedetailleerde uitleg nodig is.

3. Monday. com (het beste voor visueel werk en het bijhouden van project-werkstromen)

Monday.com is een zeer visueel werkbeheerplatform dat is ontworpen om teams te helpen werkstromen op te zetten die aansluiten bij hun manier van werken.

Terwijl Flowlu een vaste structuur biedt met ingebouwde tools zoals CRM en facturering, hanteert Monday een flexibelere aanpak, waarbij u alles kunt aanpassen, van projectborden tot dashboards.

Wat Monday uniek maakt, is de combinatie van drag-and-drop-bouwstenen met krachtige automatisering zonder code en dynamische weergaven (zoals tijdlijn, Kanban, kalender en werklast).

Het is vooral populair bij marketing-, product- en operationele teams die verschillende soorten werk willen beheren, zoals projecten, campagnes en contentkalenders, afgestemd op hun werkstroom.

Beste functies van Monday:

Visuele dashboards: Transformeer de zichtbaarheid van projecten met Transformeer de zichtbaarheid van projecten met realtime dashboards die voortgangsstatistieken, toewijzing van middelen en de status van de tijdlijn in één overzichtelijke weergave tonen

Sjabloonbibliotheek: Versnel de installatie van projecten met meer dan 200 vooraf gemaakte sjablonen voor elke bedrijfsfunctie, van marketingcampagnes tot productlanceringen

Automatisering: Elimineer repetitieve taken met aanpasbare, op regels gebaseerde werkstromen die acties triggeren wanneer de status verandert, deadlines naderen of taken worden bijgewerkt

Werkstroom aanpassen: Pas uw werkruimte aan met flexibele bordstructuren die zich aanpassen aan de unieke processen en methodologieën van uw team

Teamsamenwerking: Centraliseer communicatie met contextuele opmerkingen, @vermeldingen en het delen van bestanden rechtstreeks binnen taken en projecten

Rapportagetools: genereer bruikbare inzichten met aanpasbare rapporten die trends in productiviteit, knelpunten en teamprestaties visualiseren

Mobiele toegankelijkheid: Beheer uw werk onderweg met een volledig uitgeruste mobiele app die alle functionaliteit van de desktop-ervaring behoudt

Beperkingen Monday:

Minder robuust financieel beheer dan Flowlu

Kan visueel rommelig worden met meerdere complexe projecten

Prijzen Monday.com

Free

Basis: $ 12/maand per zetel

Standaard: $ 14/maand per zetel

Pro: $ 24/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen

G2: 4,7/5,0 (meer dan 10.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 5400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Monday.com?

Een gebruiker van Capterra deelt:

Hiermee hebben we vervelende taken kunnen automatiseren, van het verdelen van de werklast, tijdsregistratie, het bijhouden van KPI's en mijlpalen tot het automatiseren van het hele onboarding-/offboardingproces. Een ding dat ik niet leuk vind aan Monday.com is dat sommige functies zijn verdeeld over de verschillende abonnementen.

Hiermee hebben we vervelende taken kunnen automatiseren, van het verdelen van de werklast, tijdsregistratie en het bijhouden van KPI's en mijlpalen tot het automatiseren van het hele onboarding-/offboardingproces. Een ding dat ik niet leuk vind aan Monday.com is dat sommige functies zijn verdeeld over de verschillende abonnementen.

4. Zoho CRM (alles-in-één CRM met automatisering, analyse en communicatie via meerdere kanalen)

via Zoho

Als CRM de belangrijkste reden is waarom u Flowlu gebruikt, is Zoho CRM een duidelijke upgrade. Het is speciaal ontwikkeld om verkoopteams te helpen deals sneller te sluiten, met beter bijhouden van leads, diepere automatisering en slimmere inzichten.

Zoho CRM probeert geen alles-in-één werkruimte te zijn. In plaats daarvan richt het zich op één ding dat het heel goed doet: het beheren van klantrelaties in elke fase van de funnel. Van het toewijzen van leads en het instellen van follow-ups tot het automatiseren van e-mails en het genereren van rapportages, alles is ontworpen om handmatig werk te verminderen en de zichtbaarheid te verbeteren.

Wat Zoho CRM ook onderscheidt, is de flexibiliteit. U kunt beginnen met alleen de basis of een volledig aangepaste installatie bouwen met werkstromen, scoringsregels en integraties met de bredere Zoho-suite (zoals Zoho Books, Desk of Campaigns).

Beste functies van Zoho CRM:

Leadscoring: Geef prioriteit aan verkopen met AI-gestuurde scoring die prospects rangschikt op basis van betrokkenheid en gedrag

E-mailcampagnes: Ontwerp en implementeer gerichte sequenties rechtstreeks vanuit uw CRM

Verkoopprognoses: genereer nauwkeurige prognoses met genereer nauwkeurige prognoses met AI-analyse van historische gegevens , pijplijn en deal snelheid

Contactbeheer: centraliseer klantinformatie met uitgebreide profielen die alle interacties bijhouden

Dealpijplijn: Visualiseer verkoopkansen met aanpasbare fasen die uw unieke verkoopproces weerspiegelen

Werkstroom automatisering: Elimineer repetitieve taken met op regels gebaseerde triggers die acties uitvoeren wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan

Mobiele toegang: Beheer klantrelaties onderweg met een volledig uitgeruste mobiele applicatie

Beperkingen van Zoho CRM:

Beperkte mogelijkheden voor projectmanagement in vergelijking met Flowlu

Minder robuuste functies voor documentsamenwerking

Prijzen Zoho CRM:

Standaard: $ 14/gebruiker/maand

Professioneel: $ 23/gebruiker/maand

Enterprise: $ 40/gebruiker/maand

Ultimate: $ 52/gebruiker/maand

Beoordelingen van Zoho CRM:

G2: 4,1/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho CRM?

Een Capterra-recensie zegt:

Zoho CRM is een goed CRM-systeem, maar alleen als u echt het maximale uit de mogelijkheden wilt halen, hebt u ontwikkelaars nodig om ervoor te zorgen dat u kunt bereiken wat u wilt met geautomatiseerde processen.

Zoho CRM is een goed CRM-systeem, maar alleen als u echt het maximale uit de mogelijkheden wilt halen, hebt u ontwikkelaars nodig om ervoor te zorgen dat u kunt bereiken wat u wilt op het gebied van geautomatiseerde processen.

5. Agiled (het beste voor solopreneurs met facturering, offertes en een client portal)

via Agiled

Agiled is een bedrijfsmanagementplatform dat is ontworpen voor dienstverlenende bedrijven die alles, van CRM en projecten tot facturering en contracten, onder één dak willen houden.

Als u Flowlu gebruikt vanwege de uitgebreide functies, maar op zoek bent naar iets intuïtiever en meer gericht op de client, is Agiled het overwegen waard.

Waar Agiled echt uitblinkt, is in de manier waarop het uw interne activiteiten verbindt met tools voor klanten. U kunt leads en clients beheren met de ingebouwde CRM, offertes en contracten met uw huisstijl versturen, factureerbare uren bijhouden en betalingen ontvangen via geïntegreerde facturering.

⚡️ Sjabloonarchief: gratis sjablonen voor commerciële facturen om facturering te vereenvoudigen

Het is vooral handig voor freelancers, bureaus en consultants die met meerdere clients jongleren en een systeem nodig hebben dat zowel projectwerk als bedrijfsbeheer aankan. De clientportaal-functie is een bonus, waardoor clients op één plek toegang hebben tot tijdlijnen, facturen en bestanden.

Beste functies van Agiled:

Client portals: Creëer merkgebonden ruimtes waar clients de voortgang kunnen bekijken, deliverables kunnen goedkeuren en toegang hebben tot documenten

HR-tools: Beheer uw personeel met werknemersprofielen, Beheer uw personeel met werknemersprofielen, het bijhouden van aanwezigheid en prestatiestatistieken

Financiële functies: integreer facturering, onkosten bijhouden en betalingsverwerking in één systeem

Aanpasbare dashboards: Bouw visuele analyses die in één oogopslag de belangrijkste statistieken en de status van projecten weergeven

Samenwerken aan documenten: deel, bewerk en beheer bestanden met versiebeheer en toegang op basis van toestemming

Tijdsregistratie: Houd factureerbare uren bij met automatische timers die rechtstreeks kunnen worden geïntegreerd met facturering

Geautomatiseerde werkstromen: Creëer op regels gebaseerde processen die acties trigger wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan

Agiled-beperkingen:

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in de weergave van projectmanagement

Minder integraties met derde partijen

Flexibele prijzen:

Free: basisfuncties voor kleine teams

Pro: $ 25/maand

Premium: $ 49/maand

Business: $ 83/maand

Agiled-beoordelingen:

G2: 4,7/5 (meer dan 380 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Agiled?

Een Capterra-recensie zegt:

Agiled heeft de manier waarop we zowel clients als teamleden beheren volledig veranderd. De branded client portals hebben ons professionele imago verbeterd, terwijl de HR-tools onze interne processen aanzienlijk hebben gestroomlijnd.

Agiled heeft de manier waarop we zowel clients als teamleden beheren volledig veranderd. De branded client portals hebben ons professionele imago verbeterd, terwijl de HR-tools onze interne processen aanzienlijk hebben gestroomlijnd.

6. Bitrix24 (Beste werkruimte voor teamsamenwerking en communicatie met klanten)

via Bitrix

Bitrix24 is een uitgebreid platform voor bedrijfsbeheer dat alles omvat, van taakbeheer en CRM tot interne communicatie, HR en zelfs het bouwen van websites.

Als de alles-in-één aanpak van Flowlu u aanspreekt, maar u op zoek bent naar diepere samenwerking en bedrijfsbrede functies, dan biedt Bitrix24 een stap verder met een bredere toolset.

Een van de opvallende sterke punten van Bitrix24 is de ingebouwde communicatiesuite, inclusief teamchat, videogesprekken, bedrijfsnieuwsfeeds en een interface in de stijl van een sociaal intranet. Hierdoor voelt het meer als een virtueel kantoor dan als een projecttool.

U krijgt ook toegang tot een volledig CRM-pakket, automatiseringstools en documentbeheer binnen hetzelfde platform.

Het is vooral handig voor middelgrote tot grote teams die behoefte hebben aan structuur, samenwerking en interne transparantie tussen afdelingen.

Beste functies van Bitrix24:

Teamchat: Stroomlijn de communicatie met geïntegreerde berichtenfuncties die tekst, spraak en Stroomlijn de communicatie met geïntegreerde berichtenfuncties die tekst, spraak en videoconferenties combineren in één uniforme werkruimte

CRM: Visualiseer uw volledige verkooppijplijn met uitgebreide deal tracking, contactbeheer en intelligente geautomatiseerde follow-ups

Documentbeheer: Centraliseer kennis met veilige opslagruimte met versiebeheer, toegang op basis van toestemming en tools voor realtime samenwerking

Automatisering van werkstromen: Elimineer repetitieve taken met aanpasbare triggers die acties uitvoeren wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan

Mobiele toegankelijkheid: Beheer projecten onderweg met een volledig uitgeruste mobiele app die dezelfde functies biedt als de desktop-app

Tijdsregistratie: Houd factureerbare uren bij met geïntegreerde timers die rechtstreeks zijn gekoppeld aan projecten en rapportage

Aangepaste velden: Pas uw werkruimte aan met onbeperkte gegevenspunten die precies vastleggen wat belangrijk is voor uw team

Beperkingen van Bitrix24:

Een overvloed aan functies kan een steilere leercurve veroorzaken

De interface kan rommelig aanvoelen als alle functies zijn ingeschakeld

Prijzen Bitrix24:

Free: basisfuncties voor maximaal 12 gebruikers

Basis: $ 49/maand (5 gebruikers)

Standaard: $ 99/maand (50 gebruikers)

Professional: $ 199/maand (100 gebruikers)

Beoordelingen van Bitrix24:

G2: 4,2/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bitrix24?

Een G2-recensie zegt:

Bitrix24 heeft onze werkstroom getransformeerd. Dankzij chatten, video-oproepen en het delen van documenten op één plek hoeven we niet meer voortdurend tussen apps te schakelen, wat onze werkdag vroeger versnipperde.

Bitrix24 heeft onze communicatie-werkstroom getransformeerd. Dankzij chatten, video-oproepen en het delen van documenten op één plek hoeven we niet meer voortdurend tussen apps te schakelen, wat onze werkdag vroeger versnipperde.

7. Freshsales (beste verkoopgerichte CRM-platform met leadscoring en AI-inzichten)

via Freshworks

Freshsales is een CRM-systeem dat is ontwikkeld voor verkoopteams die sneller willen werken, georganiseerd willen blijven en meer deals willen sluiten, met minder handmatig werk. Als u Flowlu voornamelijk gebruikt vanwege de CRM-functies, maar op zoek bent naar een meer gerichte, moderne oplossing die klaar is voor automatisering, dan is Freshsales een uitstekend alternatief.

Wat Freshsales onderscheidt, is de ingebouwde AI-aangedreven leadscoring, slimme werkstromen en ingebouwde telefoon- en e-mailtools. U kunt leads bijhouden, uw pijplijn visueel beheren, gepersonaliseerde e-mails versturen en zelfs inzicht krijgen in wanneer prospects het meest geneigd zijn om in actie te komen.

Het is vooral handig voor groeiende verkoopteams die behoefte hebben aan betere zichtbaarheid, schonere automatisering en een systeem dat werkt zonder dat er een zware installatie nodig is. Bovendien sluit het goed aan op de rest van de Freshworks-suite, zodat het eenvoudig kan worden uitgebreid naarmate uw behoeften groeien.

Als het CRM van Flowlu te basaal aanvoelt of te veel gebruikssituaties omvat, biedt Freshsales een meer gerichte, verkoopgerichte ervaring die uw team helpt scherp te blijven en sneller deals te sluiten.

De beste functies van Freshsales:

AI-assistent: Transformeer verkoopbeslissingen met Freddy AI , die interacties analyseert, koopsignalen identificeert en volgende stappen aanbeveelt

Contactscores: Geef prioriteit aan verkopen met AI-aangedreven scores die prospects rangschikken op basis van betrokkenheid en gedrag

Visualisatie van de pijplijn: Krijg een duidelijk overzicht van uw Krijg een duidelijk overzicht van uw verkooppijplijn met aanpasbare weergaven die de fasen, waarde en waarschijnlijkheid van deals tonen

E-mailautomatisering: Ontwerp en implementeer gerichte e-mailreeksen die worden getriggerd op basis van acties en betrokkenheid van klanten

Gespreksintelligentie: Neem verkoopgesprekken op en analyseer ze met AI-transcriptie die sleutelonderwerpen en sentiment identificeert

Mobiele CRM: Krijg onderweg toegang tot uw volledige verkoopdatabase met een mobiele applicatie met alle functies

Territoriumbeheer: Organiseer verkoopregio's met geografische toewijzingen die de dekking en verdeling van accounts optimaliseren

Beperkingen van Freshsales

De AI-functies zijn krachtig, maar de nauwkeurigheid ervan hangt af van de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare gegevens

Sommige geavanceerde functies, zoals aangepaste rapportage en complexe integraties, kunnen een steilere leercurve vereisen

Prijzen Freshsales

Groei : $ 9/maand per gebruiker

Pro : $ 39/maand per gebruiker

Enterprise: $ 59/maand per gebruiker

Beoordelingen van Freshsales:

G2: 4,5/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6=5/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Freshsales?

Een G2-recensie luidt:

De pijplijn en het contactbeheer van het platform hebben de manier waarop we onze klantrelaties beheren verbeterd. Wat ik vooral leuk vind, is dat Freshsales me de tools biedt die ik nodig heb, zonder me te overweldigen met te veel functies. Een ander CRM-systeem dat ik heb overwogen, had bijvoorbeeld meer dan 45 apps, maar ik zou ze nooit allemaal gebruiken. In zekere zin vond ik het een afleiding om ze allemaal te leren, dus heb ik voor Freshsales gekozen omdat het me alles biedt wat ik nodig heb.

De pijplijn en het contactbeheer van het platform hebben de manier waarop we onze relaties met clients beheren verbeterd. Wat ik vooral leuk vind, is dat Freshsales me de tools biedt die ik nodig heb, zonder me te overweldigen met te veel functies. Een ander CRM dat ik heb overwogen, had bijvoorbeeld meer dan 45 apps, maar ik zou ze nooit allemaal gebruiken. In zekere zin vond ik het een afleiding om ze allemaal te leren kennen, dus koos ik voor Freshsales omdat het me alles biedt wat ik nodig heb.

8. Asana (Geschikt voor gestructureerd taak- en projectmanagement met automatisering)

via Asana

Asana is een platform voor taak- en projectmanagement dat is ontwikkeld voor teams die waarde hechten aan structuur, zichtbaarheid en soepele samenwerking.

Terwijl Flowlu alles op één plek probeert te doen – CRM, facturering, kennisbank – houdt Asana zijn focus scherp: teams helpen hun werk duidelijk en efficiënt te beheren.

Wat Asana zo bijzonder maakt, is de overzichtelijke, visuele interface waarmee u taken kunt ordenen in lijsten, Kanban-borden, kalenders of tijdlijnen (Gantt-grafieken). Het is eenvoudig om werkstromen te creëren, werk toe te wijzen, prioriteiten in te stellen en de voortgang bij te houden.

Asana ondersteunt ook automatisering voor terugkerende taken, goedkeuringswerkstromen en mijlpalen in projecten, waardoor het een uitstekende keuze is voor marketing-, product- en multifunctionele teams die behoefte hebben aan transparantie en verantwoordelijkheid zonder overdaad aan functies.

Beste functies van Asana:

Taakafhankelijkheden: Visualiseer projectrelaties met intuïtieve afhankelijkheidskarten die verbindingen en effecten tussen taken weergeven

Formulieren: Stroomlijn verzoeken met aanpasbare formulieren die automatisch gestructureerde taken aanmaken

Werklastweergave: Optimaliseer resources met Optimaliseer resources met tools voor capaciteitsplanning die de bandbreedte van teams voor verschillende projecten visualiseren

Geavanceerde rapportage: genereer uitgebreide inzichten met aanpasbare dashboards die de voortgang van projecten en de prestaties van teams bijhouden

Regels voor automatisering: Elimineer handmatig werk met aanpasbare triggers die acties uitvoeren wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan

Tijdsregistratie: Houd projecturen bij met geïntegreerde timers die rechtstreeks zijn gekoppeld aan taken en facturering

Aangepaste velden: Leg precies de informatie vast die u nodig hebt met flexibele gegevenspunten die zich aanpassen aan uw unieke werkstromen

Beperkingen van Asana:

Geen ingebouwde CRM-functionaliteit

Beperkte tools voor financieel beheer

Prijzen Asana:

Basic: gratis voor maximaal 15 gebruikers

Premium: $ 10,99/gebruiker/maand

Business: $ 24,99/gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen van Asana:

G2: 4,4/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Asana?

Een G2-gebruiker zegt:

Asana biedt de perfecte balans tussen eenvoud en functionaliteit. Het is ongelooflijk eenvoudig om nieuwe gebruikers aan boord te halen, maar toch krachtig genoeg om complexe, cross-functionele projecten te beheren. De tijdlijn (Gantt-weergave) is ideaal voor planning en met de aangepaste velden kunnen we alles bijhouden, van afhankelijkheid tot prioriteitsniveaus

Asana biedt de perfecte balans tussen eenvoud en functionaliteit. Het is ongelooflijk eenvoudig om nieuwe gebruikers aan boord te krijgen, maar toch krachtig genoeg om complexe, cross-functionele projecten te beheren. De tijdlijn (Gantt-weergave) is ideaal voor het plannen en met de aangepaste velden kunnen we alles bijhouden, van afhankelijkheid tot prioriteitsniveaus

9. Wrike (Geschikt voor werkbeheer binnen ondernemingen en complexe teamwerkstromen)

via Wrike

Wrike is speciaal ontwikkeld voor teams die complexe projecten beheren voor meerdere afdelingen of clients. In vergelijking met de bredere functieset van Flowlu gaat Wrike dieper in op werkbeheer en biedt het de structuur, controle en zichtbaarheid die grotere teams vaak nodig hebben.

Wat Wrike zo bijzonder maakt, is de mogelijkheid om gedetailleerde werkstromen op grote schaal te verwerken. U kunt volledige projecten in kaart brengen met Gantt-grafieken, repetitieve taken automatiseren met aangepaste regels en realtime dashboards gebruiken om de voortgang van teams bij te houden.

De aanvraagformulieren, werklastweergaven en op rollen gebaseerde toegang zijn vooral handig voor operationele, marketing- of PMO-teams die afhankelijk zijn van gestandaardiseerde processen en resourceplanning.

De beste functies van Wrike:

Resourcebeheer: Visualiseer de werklast binnen afdelingen met tools voor capaciteitsplanning die knelpunten voorkomen

Aangepaste werkstromen: Creëer op maat gemaakte processen met de visuele editor van Wrike, waarmee u op status gebaseerde voortgangspaden kunt ontwerpen

Veiligheid voor ondernemingen: beveilig gevoelige informatie met geavanceerde functies, waaronder verificatie in twee stappen en op rollen gebaseerde toegangscontrole

Zichtbaarheid tussen teams: Krijg volledig overzicht over projecten met uitgebreide dashboards die afhankelijkheid aangeven

Automatisering van goedkeuringen: Stroomlijn beoordelingscycli met geautomatiseerde routering die belanghebbenden op de hoogte stelt wanneer input nodig is

Tijdsregistratie: Houd projecturen bij met geïntegreerde timers die rechtstreeks zijn gekoppeld aan taken en facturering

Redactie van documenten: Controleer en keur creatieve assets goed met Controleer en keur creatieve assets goed met annotatietools die contextuele feedback bieden

Beperkingen van Wrike:

Complexe onboarding voor nieuwe gebruikers

Beperkte CRM-mogelijkheden in vergelijking met Flowlu

Prijzen van Wrike:

Gratis: basisfuncties voor kleine teams

Team: $ 10/gebruiker/maand

Business: $ 25/gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Pinnacle: aangepaste prijzen

Beoordelingen van Wrike:

G2: 4,2/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,34/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Wrike?

Hier is een G2-recensie voor Wrike:

Wrike vereenvoudigt projectmanagement en maakt het bijhouden van de voortgang moeiteloos. Een belangrijk voordeel is de mogelijkheid om taken aan specifieke gebruikers toe te wijzen en hun status binnen één platform te volgen.

Wrike vereenvoudigt projectmanagement en maakt het bijhouden van de voortgang moeiteloos. Een sleutel voordeel is de mogelijkheid om taken toe te wijzen aan specifieke gebruikers en hun status te monitoren binnen één platform.

10. Trello (goed voor eenvoud en Kanban-borden)

via Trello

Trello is een visuele tool voor projectmanagement die is gebouwd rond eenvoud. Als Flowlu te veel functies heeft of te ingewikkeld is voor uw behoeften, biedt Trello een veel lichtere manier om werk te organiseren, vooral voor kleine teams, start-ups en persoonlijke projecten.

In de kern maakt Trello gebruik van borden in Kanban-stijl, waarop taken worden weergegeven als kaarten die door aanpasbare lijsten worden verplaatst. Het is ideaal voor het beheren van taken, het bijhouden van voortgang en het op één lijn blijven zonder de overhead van een volledige business suite.

Voor teams die hun installatie willen vereenvoudigen en zich willen concentreren op duidelijkheid en gebruiksgemak, is Trello een geweldig alternatief voor Flowlu, vooral wanneer projectmanagement uw belangrijkste prioriteit is.

De beste functies van Trello:

Power-Ups: Breid de functionaliteit uit met meer dan 200 integraties die verbinding maken met bestaande tools en voeg kalenderweergaven, tijdsregistratie en rapportage toe

Automation Butler: Stroomlijn repetitieve taken met op regels gebaseerde triggers die automatisch kaarten verplaatsen, leden toewijzen en notificaties versturen

Checklists: Splits complexe taken op in behapbare onderdelen met geneste checklists waarmee u de voortgang kunt bijhouden en Splits complexe taken op in behapbare onderdelen met geneste checklists waarmee u de voortgang kunt bijhouden en knelpunten kunt identificeren

Labels en filters: Organiseer visueel met kleurgecodeerde labels die prioriteit, status of categorie aangeven voor snelle informatieoverzicht

Kaart sjablonen: Creëer gestandaardiseerde processen met herbruikbare kaartstructuren die consistentie tussen projecten en teams garanderen

Bordweergaven: schakel tussen Kanban, tijdlijn, tabel en kalender om werk in het meest relevante format te visualiseren

Geavanceerde bijlagen: deel bestanden rechtstreeks vanuit Google Drive, Dropbox en OneDrive met automatische preview-mogelijkheden

Beperkingen van Trello:

Beperkte mogelijkheden voor rapportage

Geen ingebouwde CRM- of factureringsfuncties

Prijzen Trello:

Free: Basisfuncties met onbeperkt aantal kaarten

Standaard: $ 5/gebruiker/maand

Premium: $ 10/gebruiker/maand

Enterprise: $ 17,50/gebruiker/maand

Beoordelingen van Trello:

G2: 4,4/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 20.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Trello?

Hier is de mening van een Capterra-gebruiker:

Met de drag-and-drop-functionaliteit en visuele borden van Trello kunt u eenvoudig taken organiseren en de voortgang bewaken. Hoewel Trello uitstekend geschikt is voor eenvoudig projectmanagement, ontbreken enkele geavanceerde functies die andere tools wel bieden, zoals Gantt-grafieken of tijdsregistratie.

Met de drag-and-drop-functionaliteit en visuele borden van Trello kunt u eenvoudig taken organiseren en de voortgang bewaken. Hoewel Trello uitstekend geschikt is voor basisprojectmanagement, mist het enkele geavanceerde functies die in andere tools wel aanwezig zijn, zoals Gantt-grafieken of tijdsregistratie.

11. Jira (het beste voor ontwikkelingsteams en integraties)

via Jira

Jira is een werkbeheerplatform dat speciaal is ontwikkeld voor softwareontwikkeling en engineeringteams. Terwijl Flowlu een mix van projectmanagement-, CRM- en financiële tools biedt voor algemeen zakelijk gebruik, richt Jira zich volledig op agile project bijhouden, probleembeheer en ontwikkelingswerkstromen.

Jira is ontworpen om Scrum, Kanban en hybride frameworks te ondersteunen en maakt het eenvoudig om sprints te creëren en beheren, bugs bij te houden en releases te monitoren met gedetailleerde rapportage.

De aangepaste werkstromen, automatiseringsregels en native integratie met tools zoals Bitbucket en Confluence maken het ideaal voor technische teams die precisie, traceerbaarheid en controle nodig hebben.

Voor teams die softwareprojecten of complexe productontwikkelingscycli beheren, is Jira een speciaal ontwikkeld alternatief voor Flowlu, dat veel meer diepgang biedt op het gebied van planning, uitvoering en iteratieve levering.

Beste functies van Jira:

Agile tools: Transformeer ontwikkelingsplanning met aanpasbare Scrum- en Transformeer ontwikkelingsplanning met aanpasbare Scrum- en Kanban-borden die de voortgang van het werk visualiseren

Problemen bijhouden: Beheer softwareontwikkeling met uitgebreide Beheer softwareontwikkeling met uitgebreide bug- en functie-tracking die perfecte zichtbaarheid van de ontwikkelingsstatus garandeert

Rapportage: genereer gedetailleerde inzichten met burndown-grafieken, snelheidsrapporten en cumulatieve werkstroomdiagrammen die knelpunten identificeren

Roadmap-planning: Visualiseer tijdlijnen voor productontwikkeling met strategische planningstools die de prioriteiten van het team op één lijn brengen

Regels voor automatisering: Elimineer repetitieve taken met aanpasbare triggers die acties uitvoeren wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan

DevOps-integratie: Verbind ontwikkeling en operaties met Verbind ontwikkeling en operaties met ingebouwde zichtbaarheid van CI/CD-pijplijnen en het bijhouden van implementaties

Geavanceerd zoeken: Vind elk probleem direct met JQL (Jira Query Language), waarmee u krachtige aangepaste filters en opgeslagen weergaven kunt maken

Beperkingen van Jira:

Steilere leercurve voor niet-technische teams

Beperkte CRM- en financiële beheermogelijkheden

Prijzen Jira:

Gratis: tot 10 gebruikers

Standaard: $ 7,75/gebruiker/maand

Premium: $ 15,25/gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen van Jira:

G2: 4,3/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Jira?

Een gebruiker van Capterra deelt:

Het maken van een project is vrij eenvoudig. Ik vind het leuk dat Jira veel integraties en apps van derden ondersteunt... Het vinden van dingen is lastig. Het vinden van hoe je bijvoorbeeld een andere waarde toevoegt aan een aangepast veld in de vervolgkeuzelijst duurt veel langer dan zou moeten.

Het maken van een project is vrij eenvoudig. Ik vind het leuk dat Jira veel integraties en apps van derden ondersteunt... Het vinden van dingen is lastig. Het vinden van bijvoorbeeld hoe je een andere waarde toevoegt aan een aangepast veld in de vervolgkeuzelijst duurt veel langer dan zou moeten.

Ga vooruit met de juiste tool voor uw werkstroom

Het kiezen van het juiste platform hangt af van hoe goed het aansluit bij de structuur en processen van uw team. De beste oplossing sluit aan bij uw specifieke behoeften en biedt niet per se de meeste functies.

Overweeg hoe de software uw primaire activiteiten ondersteunt. Projectgerichte teams profiteren van tools met krachtig taakbeheer, terwijl klantgerichte organisaties behoefte hebben aan robuuste CRM-mogelijkheden.

Veel teams vinden dat ClickUp een evenwichtige aanpak biedt met aanpasbare werkstromen, functies voor samenwerking en schaalbare prijzen. Met het Free Forever-abonnement kunt u de functies zonder voorafgaande kosten testen.

Om te ontdekken hoe ClickUp uw werkstroom kan ondersteunen, probeer ClickUp vandaag nog gratis !

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Welk alternatief biedt de beste mogelijkheden voor projectmanagement?

ClickUp biedt uitgebreid projectmanagement met aanpasbare weergaven, taakafhankelijkheden en tijdsregistratie. Deze functies kunnen worden aangepast aan verschillende projecttypes en teamstructuren.

Zijn er Flowlu-alternatieven met een betere CRM?

Ja. Als u een krachtiger en flexibeler CRM nodig hebt dan Flowlu biedt, overweeg dan Zoho CRM of Freshsales. Deze platforms bieden geavanceerde automatisering, leadscoring, het bijhouden van e-mails en integraties die ideaal zijn voor het opschalen van verkoopteams. Bekijk onze lijst met de beste CRM-software.

Welke software is vergelijkbaar met Flowlu en biedt betere functies voor samenwerking?

ClickUp is een van de beste alternatieven voor Flowlu voor teamsamenwerking. Het combineert taken, documenten, chatten, whiteboards, doelen en dashboards op één plek. Functies zoals bewerking in realtime, toegewezen opmerkingen, samenwerkingsdocumenten en chatten binnen taken maken cross-functioneel teamwork eenvoudig en efficiënt.

Verschillende projectmanagementtools bieden Kanban-borden die vergelijkbaar zijn met Flowlu, maar met meer geavanceerde mogelijkheden. ClickUp onderscheidt zich door zijn volledig aanpasbare Kanban-weergaven, swimlanes, taakstatussen en AI-aangedreven verbeteringen, waardoor het een ideale keuze is voor teams die meer nodig hebben dan alleen het visueel bijhouden van taken. Trello is een andere populaire keuze, bekend om zijn eenvoud en intuïtieve drag-and-drop-interface.

Welk alternatief voor Flowlu is het beste voor kleine teams of freelancers?

Voor kleinere teams of solo-professionals zijn ClickUp, Nifty of Agiled solide opties. Ze zijn eenvoudiger in te stellen, betaalbaar en bieden precies de juiste mix van functies voor het bijhouden van projecten, samenwerking met clients en facturering.

Wat zijn de beste alternatieven voor Flowlu voor marketingteams?

ClickUp voor marketingteams is een van de beste alternatieven voor Flowlu voor marketingprofessionals. Het combineert campagneplanning, contentkalenders, taakbeheer, documenten en automatisering in één werkruimte. Met aanpasbare weergaven, functies voor teamsamenwerking en ingebouwde AI helpt ClickUp marketingteams hun werkstromen te stroomlijnen en op één lijn te blijven, iets wat Flowlu op grote schaal mist.

Is er een gratis alternatief voor Flowlu?

Ja. Verschillende tools bieden royale gratis abonnementen. ClickUp, Trello, Asana en Zoho CRM bieden allemaal gratis abonnementen met basisfuncties. Voor geavanceerde tools zoals automatisering, tijdsregistratie of rapportage moet u mogelijk upgraden.

Kan ik mijn clientgegevens veilig migreren vanuit Flowlu?

Ja, de meeste alternatieven ondersteunen veilige gegevensmigratie. Platforms zoals ClickUp bieden tools om contacten, projecten en records over te zetten met behoud van privacy en integriteit van gegevens.

Hoe lang duurt de overstap van Flowlu doorgaans?

De meeste teams voltooien de basismigratie in 1-2 weken. Volledige implementatie, inclusief optimalisatie van de werkstroom en training van het team, duurt doorgaans 30-60 dagen, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie.