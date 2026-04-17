12 vantaggi esclusivi di ClickUp AI Project Assistant per le agenzie

Il lavoro in agenzia è per sua natura disordinato: clienti multipli, priorità mutevoli e aggiornamenti costanti. Quando il contesto è frammentato, il lavoro rallenta. Potresti provare ad aggiungere l'IA per aiutarti. Ma quando l'IA manca di contesto, diventa solo un altro chatbot.

ClickUp AI Project Assistant per le agenzie rivoluziona il settore. Invece di destreggiarti tra app scollegate, thread di chat e documenti, avrai a disposizione un'unica IA in grado di comprendere l'intero spazio di lavoro.

Questo articolo illustra i 12 vantaggi di ClickUp AI Project Assistant per le agenzie. Scoprirai come l'intelligenza artificiale e le funzionalità di project management di ClickUp Brain collaborano in un unico spazio di lavoro integrato.

Riduci i costi amministrativi, elimina la proliferazione di strumenti e offri al tuo team un'IA che conosce davvero il quadro completo di ogni campagna dei clienti. 👀

Cos'è ClickUp AI Project Assistant?

ClickUp AI Project Assistant è il livello di IA nativo all'interno di ClickUp, non uno strumento o un componente aggiuntivo separato. Si tratta di un insieme di funzionalità/funzioni di IA conversazionale e contestuale disponibili ovunque in ClickUp che mettono in connessione le persone, il lavoro e le conoscenze della tua organizzazione. 👀

Per le agenzie, questo rappresenta un grande cambiamento. La maggior parte dei team accumula strumenti: software di project management, documenti, app di chat e ora anche strumenti di IA. Ciò porta a una proliferazione di IA che si aggiunge alla proliferazione di strumenti, senza che nessuno abbia una visione d'insieme.

👀 Lo sapevi? Secondo un sondaggio condotto da Salesforce/YouGov, il 76% dei lavoratori afferma che i propri strumenti di IA preferiti non hanno accesso ai dati aziendali o al contesto lavorativo.

Quando i brief risiedono in uno strumento, i feedback in un altro e le informazioni sui clienti in una piattaforma separata, le agenzie dedicano troppo tempo a gestire la dispersione del contesto.

ClickUp risolve questo problema riunendo tutto in un unico posto:

ClickUp Brain → Chat AI, gestione delle conoscenze e scrittura → Chat AI, gestione delle conoscenze e scrittura

Agenti IA → Gestione autonoma delle attività e automazione → Gestione autonoma delle attività e automazione

IA Notetaker → Riassunti delle riunioni e elementi da intraprendere → Riassunti delle riunioni e elementi da intraprendere

Accesso multi-LLM → Flessibilità tra diversi modelli di IA → Flessibilità tra diversi modelli di IA

Poiché tutto questo risiede all'interno dello stesso spazio di lavoro, l'IA non fa supposizioni: lavora con dati reali.

Vantaggio 1: AI Knowledge Manager con ClickUp Brain

Le conoscenze dell'agenzia sono ovunque... e in nessun luogo. Sono sepolte in vecchi documenti, thread di Slack e nelle menti delle persone. ClickUp Brain trasforma l'intera area di lavoro in una knowledge base basata sull'IA che puoi effettivamente utilizzare.

Ecco cosa puoi usufruire:

Risposte immediate → Fai domande e ottieni risposte contestualizzate

Ricerca universale → Trova qualsiasi cosa tra i vari strumenti in pochi secondi

Agenti autonomi → Gestiscono automaticamente il lavoro ripetitivo

Risposte contestuali nell'area di lavoro su richiesta

Poni domande in linguaggio naturale come:

"Qual è lo stato della campagna del terzo trimestre per il client X?"

“Qual è stato il feedback del client sulla riprogettazione della homepage?”

Ottieni risposte contestuali immediate con ClickUp Brain

ClickUp Brain fornisce risposte chiare con link alle fonti, attingendo da attività, documenti, commenti e thread di chat. Non è più necessario scavare nei file o rincorrere le persone.

Per gli account manager, ciò significa meno interruzioni e risposte più rapide ai clienti.

Ricerca aziendale su tutti gli strumenti collegati

Le agenzie utilizzano diversi strumenti come Google Drive, Figma, HubSpot e Slack. Il problema è ricordarsi dove si trova ogni cosa.

La ricerca connessa di ClickUp risolve questo problema indicizzando i file provenienti da archiviazione cloud, strumenti di progettazione e CRM. Una sola barra di ricerca estrae i risultati dall'intero stack, senza bisogno di fare supposizioni.

Trova qualsiasi cosa dalla barra di ricerca IA in ClickUp utilizzando Connected Search

📮ClickUp Insight: Il professionista medio impiega più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro. Si tratta di oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro di ClickUp può cambiare questa situazione. Scopri ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate, individuando in pochi secondi i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività più rilevanti, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati concreti: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi obsoleti di gestione delle conoscenze. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Agenti IA autonomi per attività ripetitive

Recupera ore di lavoro amministrativo con gli agenti AI di ClickUp AI. Si tratta di agenti AI per la gestione delle agenzie che puoi configurare nei canali di chat o negli elenchi.

Agiscono come membri aggiuntivi del team per il lavoro amministrativo, quali:

Trasformare un modulo di acquisizione clienti in un progetto completamente strutturato

Rispondere alle domande del team nel canale o nell'elenco

Assegnazione automatica delle attività in base alle regole del flusso di lavoro

Generazione di report settimanali per i clienti

Poiché operano all'interno della tua area di lavoro, prendono decisioni basate su dati reali del progetto, non su regole generiche.

Fai un salto di qualità con i Super Agents di ClickUp. Si tratta dei tuoi colleghi IA ambientali, contestuali e autonomi che gestiscono end-to-end i flussi di lavoro in più passaggi dell'agenzia.

Ad esempio, un Super Agent può monitorare un modulo di acquisizione clienti, creare un progetto utilizzando il modello corretto, assegnare attività a ciascun team, fissare scadenze e generare un brief iniziale, il tutto senza alcun intervento manuale. Questo trasforma i tuoi processi ripetibili in sistemi scalabili, consentendo al tuo team di dedicare meno tempo all'organizzazione del lavoro e più tempo alla sua esecuzione.

🎥 Scopri come i Super Agent di ClickUp possono trasformare la produttività della tua agenzia automatizzando i flussi di lavoro di routine.

Vantaggio 2: un'unica piattaforma unificata che elimina la proliferazione di strumenti

👀 Lo sapevi? Secondo l'indice dei trend del lavoro di Microsoft, il 48% dei dipendenti afferma che il proprio lavoro sembra caotico e frammentato.

In media, un'agenzia deve destreggiarsi tra diverse app per la project management, i file di lavoro, il monitoraggio del tempo, la comunicazione con i clienti e la reportistica. Ogni passaggio da uno strumento all'altro comporta una perdita di contesto. Ogni silo di dati rende la tua IA meno efficace.

Con ClickUp, attività, documenti, chat, dashboard, lavagne online, monitoraggio del tempo e IA convivono in un unico posto. Non è necessario passare da uno strumento all'altro né si perde il contesto.

Quando tutto è in un unico posto, ClickUp Brain è in grado di elaborare le informazioni in modo coerente.

ClickUp riunisce tutto il tuo lavoro in un unico posto; basta con la proliferazione di strumenti

💡 Suggerimento da esperto: Usa ClickUp Brain MAX come Centro di comando trasversale tra le aree di lavoro 🧠 Invece di passare da uno strumento all'altro per controllare gli aggiornamenti, usa Brain MAX come interfaccia unica per porre domande, trigger azioni e generare lavoro in tutta la tua area di lavoro. Ad esempio, puoi chiedergli di: Riassumi tutti gli aggiornamenti dei clienti della settimana scorsa

Identifica i progetti a rischio

Redigi un rapporto sullo stato di avanzamento Tutto questo senza dover aprire singole attività o dashboard. Si tratta di una funzionalità particolarmente utile per i responsabili delle agenzie e gli account manager che necessitano di una vista dettagliata senza perdersi nei dettagli dell'esecuzione.

Vantaggio 3: Automazioni intelligenti del flusso di lavoro per le campagne dei clienti

Le agenzie gestiscono processi ripetitivi: lanci di campagne, calendari dei contenuti, flussi di lavoro di approvazione, ecc. Senza l'automazione dei flussi di lavoro, il tuo team impiega ore in passaggi di consegne manuali.

Le automazioni di ClickUp gestiscono tutto questo senza codice, utilizzando flussi di lavoro basati su trigger. Ogni automazione è composta da tre parti:

Trigger (cosa lo attiva)

Condizioni (filtri opzionali)

Azioni (cosa succede dopo)

ClickUp Brain suggerisce inoltre automazioni basate sui tuoi modelli di lavoro, aiutandoti a individuare le inefficienze nascoste.

Trigger automaticamente le azioni giuste e gestisci le operazioni senza intoppi con ClickUp Automazioni

Ecco alcuni esempi di lavoro quotidiano che puoi automatizzare:

Approvazioni rapide: invia una notifica automatica alle parti interessate quando un'attività passa alla fase di revisione da parte del client

Pubblicazione dei contenuti: sposta le risorse completate in un elenco "Pronto per la pubblicazione" e assegna un tag al social media manager

Cicli di feedback: quando un cliente lascia un commento, assegna automaticamente un'attività di follow-up al responsabile dell'account

Avvio degli sprint: applica un modello e assegna le attività all'inizio di un nuovo sprint

📚 Leggi anche: Come le agenzie di marketing risparmiano più di 15 ore alla settimana

Vantaggio 4: visualizzazioni flessibili per ogni ruolo e client

Designer, project manager, copywriter e clienti devono tutti vedere lo stesso lavoro in modo diverso. Gestire fogli di calcolo separati o bacheche duplicate per ogni stakeholder fa perdere tempo e crea confusione.

Le viste di ClickUp consentono a tutti di lavorare sugli stessi dati, semplicemente visualizzati in modo diverso.

Gestisci con facilità le complesse esigenze degli stakeholder utilizzando le viste personalizzabili di ClickUp

Ecco alcuni esempi:

💡 Consiglio da esperto: Non creare mai più manualmente un rapporto sullo stato di avanzamento. Crea dashboard rivolte ai clienti che si aggiornano automaticamente tramite ClickUp Dashboards. Per la tua agenzia, questo significa meno rapporti e maggiore trasparenza. Aggiungi le AI Cards per interpretare automaticamente i dati al posto tuo. Invece di analizzare manualmente le prestazioni delle campagne o lo stato dei progetti, le AI Cards possono evidenziare le tendenze, riepilogare i progressi e segnalare i rischi (come ritardi o sforamenti di budget) in un linguaggio semplice. Ciò è particolarmente utile per la reportistica ai clienti, dove puoi passare da "ecco i dati" a "ecco cosa significano e cosa fare ora" — senza bisogno di ulteriori analisi. L'aggiornamento automatico delle dashboard di ClickUp con le schede IA semplifica la comunicazione con i clienti e crea fiducia

Vantaggio 5: Collaborazione integrata senza dover cambiare app

La collaborazione in agenzia è solitamente frammentata tra diversi strumenti. Feedback via email, decisioni su Slack, file su Drive, attività nello strumento di gestione dei progetti. Per capire perché è stata presa una decisione, è necessario controllare quattro app diverse.

Questa collaborazione frammentata sui progetti costa alle agenzie ore di lavoro ogni settimana.

ClickUp risolve questo problema con strumenti di collaborazione integrati direttamente nell'area di lavoro:

Chat collegata alle attività che mantiene intatto il contesto

Mantieni le conversazioni contestualizzate con ClickUp Chat

ClickUp Chat collega i messaggi direttamente alle attività, ai documenti o ai progetti. In questo modo ogni conversazione rimane collegata al lavoro a cui fa riferimento, così tutti vedono gli stessi aggiornamenti. Ad esempio, quando un copywriter e un account manager discutono delle revisioni, quella conversazione rimane all'interno dell'attività stessa.

Puoi anche trasformare i messaggi della chat in attività tracciate all'istante, senza bisogno di copiare e incollare.

Appunti delle riunioni generati dall'IA e elementi da intraprendere automatici

Smetti di perdere di vista chi deve fare cosa dopo le chiamate con i clienti. Registra automaticamente ogni decisione presa durante le riunioni con ClickUp AI Notetaker. Partecipa alle chiamate, genera trascrizioni, riepiloga i punti chiave e crea automaticamente attività dai punti d'azione.

Le note e le attività rimangono collegate, creando una chiara traccia di controllo dalla riunione al lavoro consegnato. Per le agenzie che gestiscono più chiamate con i clienti ogni giorno, questo elimina la confusione e mantiene chiara la responsabilità.

Rendi le riunioni concrete con ClickUp AI Notetaker

📮ClickUp Insight: ClickUp ha rilevato che il 27% degli intervistati ha difficoltà con le riunioni che non vengono seguite, il che porta alla perdita di elementi da intraprendere, a attività irrisolte e, in definitiva, a una produttività inferiore alla media. Questo problema è aggravato dal modo in cui i team effettuano il monitoraggio del proprio lavoro. Il nostro sondaggio sulla comunicazione nei team rivela che quasi il 40% dei professionisti effettua il monitoraggio manuale delle azioni da intraprendere, un processo che richiede tempo ed è soggetto a errori. Il 38% si affida a metodi non uniformi, aumentando il rischio di comunicazioni errate e scadenze non rispettate. ClickUp mette fine al caos delle azioni da intraprendere! Trasforma istantaneamente le decisioni prese durante le riunioni in attività assegnate, il tutto sulla stessa piattaforma in cui si svolge il lavoro.

Vantaggio 6: Pianificazione del tempo e gestione delle risorse basate sull'IA

Le agenzie fatturano a ore o definiscono l'ambito dei progetti in base al lavoro richiesto. Senza una corretta gestione delle risorse e una visibilità chiara di chi è sovraccarico di lavoro, si rimane esposti a sorprese dell'ultimo minuto.

ClickUp ti offre la visibilità necessaria per una pianificazione accurata delle risorse. Tieni traccia del tempo direttamente sulle attività con il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp, quindi visualizza la capacità su tutti i progetti dei clienti con la vista Carico di lavoro.

Tieni traccia del tempo senza sforzo con il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp per una gestione delle attività senza intoppi

Questo può aiutarti, ad esempio come esempio:

Individua quando un designer è sovraccarico di lavoro prima del lancio

Identifica lo scope creep prima che influisca sulle tempistiche

Stima il lavoro futuro sulla base dei dati passati

Tieni d'occhio l'andamento delle ore di retainer rispetto all'allocazione a metà mese

Bilanciare i carichi di lavoro tra i team

💡 Consiglio da esperto: pianifica in modo più efficace con l'IA! ClickUp Brain è in grado di analizzare i dati temporali storici e aiutarti a definire sequenze più realistiche per le nuove proposte.

Vantaggio 7: Modelli predefiniti per i flussi di lavoro delle agenzie

Creare strutture di progetto da zero richiede tempo che potresti dedicare al lavoro fatturabile. Smetti di reinventare la ruota ogni volta. La Libreria dei modelli di ClickUp include modelli specifici per le agenzie, completi di strutture di attività predefinite, campi personalizzati di ClickUp e automazioni.

Ti aiutano a risparmiare tempo su attività quali l'onboarding dei clienti, la gestione delle campagne, i calendari dei contenuti e i brief creativi. Il lavoro rimane coerente, senza rallentare i team.

🚀 Prova questo modello oggi stesso Il modello aziendale per agenzie di marketing di ClickUp ti aiuta a tenere facilmente traccia dei tuoi progetti. Crea piani di progetto completi che assegnino priorità alle attività

Organizza, archivia e effettua la condivisione di tutto il tuo lavoro in un unico posto

Visualizza le sequenze e le scadenze con un semplice clic di un pulsante Scarica il modello gratis Che tu stia lanciando un nuovo prodotto o ampliando l'elenco dei tuoi clienti, il modello aziendale per agenzie di marketing di ClickUp fa al caso tuo!

💡 Consiglio da esperto: personalizza i modelli al volo chiedendo a ClickUp Brain. Hai acquisito un nuovo cliente e-commerce? Prendi il modello di gestione della campagna e chiedi a ClickUp Brain di adattarlo ai risultati attesi per l'e-commerce. Puoi persino chiedere a Brain di salvare i tuoi flussi di lavoro preferiti come modelli personalizzati. 🤩

Vantaggio 8: Assistenza alla scrittura basata sull'IA per i deliverable dei clienti

I team delle agenzie producono enormi volumi di contenuti scritti: brief dei clienti, proposte, testi per i social, report. Gli strumenti generici di scrittura basati sull'IA, come Jasper e Copy AI, non tengono conto del contesto e richiedono di spiegare nuovamente il contesto del progetto ogni singola volta.

Con ClickUp, non dovrai più spiegare ogni volta il contesto del progetto alla tua IA.

Redigi, modifica, riepiloga/riassumi e riutilizza i contenuti nel pieno contesto del progetto utilizzando l'AI Writer di ClickUp Brain, direttamente all'interno di ClickUp Docs e delle attività. L'IA contestuale conosce già il client, il brief e gli obiettivi della campagna perché sono tutti nello stesso spazio di lavoro.

ClickUp Docs con l'IA Writer di ClickUp Brain

Proposte per i clienti: Brain attinge dall'ambito del progetto e dalla Sequenza già definiti nelle attività

Riepiloghi delle campagne: genera riepiloghi esecutivi dai dati della dashboard

Riutilizzo dei contenuti: trasforma un lungo post del blog in brevi estratti per i social media senza uscire dall'area di lavoro

📚 Leggi anche: Come gestire i clienti man mano che la tua agenzia cresce

Vantaggio 9: Sicurezza dell'azienda con autorizzazioni granulari

La tua agenzia gestisce dati sensibili dei clienti: strategie di marca, risorse creative non ancora pubblicate e informazioni finanziarie. Una sola fuga accidentale di dati tra gli account dei clienti può distruggere la fiducia da un giorno all'altro.

ClickUp garantisce sicurezza e privacy di livello aziendale grazie a:

Certificazione SOC 2 Tipo II

Conformità al GDPR

Crittografia dei dati inattivi e in transito

È inoltre possibile impostare autorizzazioni dettagliate a livello di area di lavoro, spazio, cartella, elenco o attività. Ciò garantisce che clienti e freelance vedano solo il proprio lavoro. È proprio quello che fa il team di PharmacyMentor.

Comunichiamo all'interno di ClickUp e tutti coloro che fanno parte di un progetto vengono aggiunti come osservatori fin dal primo giorno. Abbiamo anche delle Schede Cliente Principali e, se qualcuno lavora su qualcosa per un cliente al di fuori di questa scheda, inserisce una nota e collega l'attività in modo che gli account executive possano vedere tutto ciò che accade.

Comunichiamo all'interno di ClickUp e tutti coloro che fanno parte di un progetto vengono aggiunti come osservatori fin dal primo giorno. Abbiamo anche delle Schede Cliente Principali e, se qualcuno lavora su qualcosa per un cliente al di fuori di questa scheda, inserisce una nota e collega l'attività in modo che gli account executive possano vedere tutto ciò che accade.

Stai tranquillo: l'IA non divulgherà dati sensibili. ClickUp Brain rispetta le autorizzazioni che hai impostato e non mostrerà informazioni provenienti da spazi a cui un utente non può accedere.

Abilita il controllo granulare degli accessi e i ruoli personalizzati per gli ospiti in ClickUp

📚 Leggi anche: Come le agenzie possono integrare il project management e gli strumenti creativi

Vantaggio 10: integrazioni perfette con gli stack di strumenti delle agenzie

Anche con uno spazio di lavoro convergente, il tuo team avrà strumenti a cui non rinuncerà. La chiave non è solo collegarli, ma rendere i loro dati ricercabili e utilizzabili all'interno di ClickUp.

Collega gli altri tuoi strumenti a ClickUp con le integrazioni

Rendi i dati provenienti da strumenti esterni ricercabili e utilizzabili all'interno di ClickUp grazie alle integrazioni native di ClickUp e a un'API aperta.

Trova i file di progettazione senza uscire da ClickUp: un file Figma collegato a un'attività diventa ricercabile tramite Connected Search

Automatizza i flussi di lavoro su tutto il tuo stack di strumenti: un aggiornamento di un deal su HubSpot può trigger un'automazione su ClickUp

Accedi ai file archiviati su Google Drive direttamente dalle tue attività di ClickUp

La differenza fondamentale: le integrazioni reimmettono i dati in ClickUp, rendendoli parte della tua base di conoscenza in modo che l'IA possa utilizzarli.

🎥 Questo video illustra il miglior software di gestione per agenzie creative, di marketing e di consulenza che desiderano una maggiore visibilità e meno caos.

Vantaggio 11: struttura scalabile per agenzie di tutte le dimensioni

Le agenzie crescono rapidamente e la maggior parte degli strumenti non riesce a stare al passo. Ciò che funziona per un team di cinque persone inizia a non funzionare più quando si arriva a 20 e crolla completamente quando si arriva a 50.

Il risultato abituale? Un ciclo estenuante di migrazione degli strumenti ogni pochi anni: ricostruire i flussi di lavoro, riqualificare i team e rischiare di causare disagi ai clienti nel processo.

ClickUp evita tutto questo adattandosi alle esigenze della tua agenzia in ogni fase:

Inizia in modo semplice con le funzionalità base di gestione delle attività e collaborazione

Aggiungi struttura con campi personalizzati, automazioni e modelli man mano che la tua base clienti cresce

Aggiungi funzionalità avanzate come gli agenti IA, i dashboard e la gestione delle risorse man mano che le operazioni diventano più complesse

Ciò significa che non dovrai cambiare sistema, ma potrai far evolvere lo stesso spazio di lavoro man mano che la tua agenzia cresce.

Graphite, un'agenzia di crescita orientata alla tecnologia, ha dovuto affrontare la sfida di strumenti che non riuscivano a stare al passo con la crescita del team. Con la collaborazione e la produttività compromesse, hanno deciso di eliminare la frammentazione degli strumenti e passare a ClickUp. ✨ Il risultato è stato: Aumento di 12 volte nella produzione di contenuti

20 volte meno messaggi inviati tra i team che necessitano di contesto

3 ore risparmiate ogni settimana eliminando la necessità di riunioni Come afferma Ethan Smith, CEO: ClickUp consente al nostro team di dare il meglio del suo lavoro ottimizzando i processi per garantire la consegna puntuale e massimizzare l'impatto. ClickUp consente al nostro team di dare il meglio del suo lavoro ottimizzando i processi per garantire la consegna puntuale e massimizzare l'impatto.

Rimani all'avanguardia con un'IA in continua evoluzione, grazie a ClickUp.

In ClickUp, l'IA non è una funzionalità/funzione aggiuntiva una tantum; è integrata nel cuore del prodotto. Ciò significa che ciò che stai utilizzando oggi continuerà a diventare sempre più intelligente senza che tu debba cambiare strumento o ricostruire i flussi di lavoro.

Le recenti novità mostrano già la direzione e il ritmo dell'innovazione:

Super agenti IA che gestiscono in modo autonomo le attività ripetitive come l'assegnazione delle attività e la reportistica che gestiscono in modo autonomo le attività ripetitive come l'assegnazione delle attività e la reportistica

IA Notetaker che trasforma le riunioni in riepiloghi/riassunti e elementi da intraprendere

Trascrizione del testo per inserimenti e aggiornamenti più rapidi per inserimenti e aggiornamenti più rapidi

ClickUp Brain MAX , l'assistente IA desktop che ti permette di effettuare ricerche nelle app di lavoro e sul web

Grazie all'accesso multi-LLM, ClickUp Brain non è vincolato a un unico provider di IA. Sceglie il modello migliore per ogni tipo di attività, dalla scrittura all'analisi dei dati fino alla generazione di codice.

La maggior parte degli strumenti si limita ad aggiungere un semplice chatbot basato sull'IA e non va oltre. I team continuano a copiare e incollare il contesto, a passare da uno strumento all'altro e a effettuare manualmente le connessioni tra i vari elementi.

ClickUp adotta un approccio diverso. Poiché l'IA è integrata in uno spazio di lavoro convergente, ogni nuova funzionalità migliora il funzionamento dell'intero sistema.

📚 Leggi anche: 15 modi comprovati per gestire più clienti

Funzionalità ClickUp Asana Monday.com Notion Wrike IA nativa integrata nell'area di lavoro ✅ Limitato Limitato Limitato Limitato Gestione delle conoscenze basata sull'IA in tutte le attività ✅ ❌ ❌ Parziale ❌ Documentazione integrata, chat e monitoraggio del tempo ✅ Parziale Parziale Parziale Parziale Accesso all'IA multi-LLM ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Agenti IA per attività autonome ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Autorizzazioni per gli ospiti dei clienti ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

La maggior parte degli strumenti offre funzionalità avanzate, ma in modo isolato. Notion è ottimo per i documenti. Asana è efficace per il monitoraggio delle attività. Monday.com è flessibile per i flussi di lavoro.

Ma la tua agenzia non ha bisogno di punti di forza isolati; ha bisogno che tutto funzioni in sinergia. È questo che trasforma l'IA di ClickUp da semplice ausilio a vero e proprio operatore. Quando la tua IA vede ogni attività, documento, messaggio di chat e registrazione delle ore in un unico posto, smette di essere una novità e inizia a diventare un vantaggio competitivo.

📚 Leggi anche: Come far crescere la tua agenzia di marketing senza esaurirti

Un'unica piattaforma. Contesto completo. Agenzie efficienti e di alta produttività

Le agenzie di successo non sono quelle che utilizzano il maggior numero di strumenti, ma quelle che utilizzano il sistema giusto. Una zona di lavoro IA convergente elimina la dispersione del contesto, riduce il lavoro superfluo e fornisce all'IA il quadro completo di cui ha bisogno per essere utile.

L'alternativa è mettere insieme strumenti scollegati tra loro e un'IA che non capisce mai del tutto il tuo lavoro.

Inizia gratis con ClickUp e scopri come cambia il modo in cui opera la tua agenzia. ✨

Domande frequenti su ClickUp AI per le agenzie

Gli strumenti di project management basati sull'intelligenza artificiale (AI) autonomi aggiungono funzionalità intelligenti a un semplice gestore di attività, ma non offrono un contesto completo dell'area di lavoro. ClickUp combina project management, documenti, chat e integrazioni in un'unica piattaforma. Ciò significa che la sua intelligenza artificiale analizza l'intero lavoro della tua agenzia, anziché limitarsi alle liste di attività.

Le agenzie più piccole o i liberi professionisti possono trarre vantaggio dalle funzionalità/funzioni di ClickUp AI?

Sì, le funzionalità/funzioni di ClickUp AI funzionano per team di qualsiasi dimensione. Le agenzie più piccole spesso riscontrano un impatto ancora maggiore, poiché l'IA gestisce le attività amministrative che altrimenti richiederebbero l'assunzione di personale aggiuntivo.

Quali modelli di IA supporta ClickUp Brain?

ClickUp Brain utilizza l'accesso Multi-LLM, il che significa che sfrutta più modelli di IA (Gemini, Claude, ChatGPT, ecc.) anziché essere vincolato a un unico provider. Ciò gli consente di scegliere il modello migliore per ogni tipo di attività, dalla scrittura all'analisi dei dati fino alla generazione di codice.