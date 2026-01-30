Le agenzie creative hanno una cattiva reputazione. Sia come provider di servizi che come datori di lavoro.

I clienti si lamentano che le agenzie promettono troppo per ottenere più lavoro, per poi non mantenere le promesse. I membri del team faticano a produrre un lavoro di qualità sotto pressione costante.

Eppure, alcuni dei nomi più importanti - Hub, Wieden+Kennedy, Ogilvy - dimostrano che è possibile realizzare lavori creativi brillanti. Il loro segreto? Un legame stretto e senza attriti tra project management ed esecuzione creativa.

In questo blog mostriamo come le agenzie possono integrare il project management e gli strumenti creativi per ottimizzare le operazioni quotidiane.

⭐ Modello in primo piano Cerchi un modo più pulito, veloce e semplice per effettuare il monitoraggio contemporaneo di tutti i clienti e delle loro campagne? Il modello ClickUp Marketing Agency ti consente proprio questo. Classifica le tue campagne per una navigazione rapida, aggiungi campi personalizzati per definire ciascuna campagna e effettua il monitoraggio dei progressi in tempo reale senza cambiare scheda. Ottieni un modello gratis Ottieni una visione a 360° di tutte le tue campagne utilizzando il modello ClickUp Marketing Agency.

La sfida dell'integrazione per le agenzie

La gestione dei progetti e i processi creativi sono interdipendenti. Tuttavia, la maggior parte delle agenzie fatica ad allinearli. Ecco due motivi per cui ciò accade:

Il tuo team creativo utilizza diversi strumenti specializzati per produrre il proprio lavoro:

Designer: utilizzate Figma, Adobe Creative Cloud e Canva per creare risorse visive.

Scrittori: redigete bozze utilizzando Documenti Google, Notion, Jasper IA, Grammarly, ecc.

Editor video: lavora con Adobe Premiere Pro o After Effects per effettuare la modifica della grafica animata.

Inoltre, hai account manager e project manager (PM) che passano dai calendari editoriali (fogli di calcolo) alle conversazioni via email, ai messaggi su Slack, ecc.

Ognuno svolge il proprio lavoro con i propri strumenti, senza collaborare. Il progetto viene tirato in tutte le direzioni.

📌 Esempio: immagina che il tuo client lasci un commento su un frame specifico in Figma. Poiché il project manager utilizza solo fogli di calcolo e thread di email, non vede mai il feedback.

2. La creatività raramente segue una linea retta

Il processo creativo è dinamico, iterativo e complesso. Una risorsa viene sottoposta a più cicli di feedback, mentre un'altra viene approvata immediatamente.

Il project management, invece, è tutto una questione di struttura. Si basa su sequenze chiare e prevedibilità.

Quando le agenzie cercano di integrarli, finiscono per compromettere l'uno o l'altro. O si perde la flessibilità creativa che rende il lavoro davvero valido, oppure si rompe la struttura di pianificazione che mantiene attiva l'azienda.

📌 Esempio: il project manager assegna un post del blog allo scrittore, aspettandosi che venga consegnato, sottoposto a modifica e pronto per la pubblicazione entro una settimana. L'account manager dice al client di segnarlo sul Calendario. Lo scrittore rispetta la scadenza personale, ma poi entra in gioco il processo creativo. L'editor vuole un gancio diverso, il tono deve essere rivisto e improvvisamente l'attività che doveva durare una settimana è già al decimo giorno. Ora il progetto è in ritardo e il client ti considera poco professionale.

🧠 Curiosità: Yoshiro Nakamatsu, l'inventore del floppy disk (e di oltre 3.000 altri brevetti), aveva un processo creativo che prevedeva di immergersi in profondità sott'acqua e rimanere lì fino a quando il suo cervello non fosse stato privato di ossigeno. Affermava che le sue idee migliori gli venivano pochi secondi prima della morte. Le scriveva poi su uno speciale blocco note impermeabile che aveva inventato proprio per questo scopo.

Perché l'integrazione è importante per le agenzie

Crea un sistema condiviso che possa essere utilizzato sia dal team creativo che dal team di progetto.

I project manager ottengono visibilità in tempo reale sui flussi di lavoro creativi. Possono pianificare, modificare e comunicare i programmi in modo proattivo (non quando il client richiede un aggiornamento).

I team creativi smettono di perdere tempo in attività amministrative e godono di ore creative protette. Questa integrazione porta a:

Consegna più rapida: immagina uno immagina uno strumento di project management basato sull'IA che avvisa automaticamente il designer nel momento in cui il copywriter finisce il testo. Nessuno deve aspettare gli aggiornamenti e i progetti procedono senza inutili ritardi.

Collaborazione tra team: il contesto condiviso è il fulcro di un project management di successo all'interno delle agenzie creative. Tutti vedono lo stesso feedback del cliente allo stesso tempo, non ci sono misteri sullo stato del progetto ed entrambi i team sono ugualmente consapevoli delle mutevoli aspettative del cliente.

Meno momenti imbarazzanti: quando la project management e il lavoro creativo avvengono nello stesso posto, il tuo team evita incidenti come la condivisione della versione sbagliata di un file, la perdita di commenti di feedback e il lavoro su vecchi brief creativi.

Maggiore produttività del team: il project management tradizionale limita lo spazio per l'esplorazione creativa e la produzione. I membri del team gestiscono manualmente le versioni dei file, trasmettono gli aggiornamenti e raccolgono i feedback. Un approccio integrato elimina tali interruzioni per mantenerli produttivi e liberi dallo stress.

Clienti più soddisfatti: passaggi di consegne fluidi, tempi di consegna più rapidi e meno errori portano a una migliore esperienza del cliente. Rispettate le scadenze. Fornite una qualità costante. I clienti si fidano di più di voi, il che significa lavoro ripetuto e passaparola.

📮 ClickUp Insight: Il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro può cambiare le cose. Entra in ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: teams come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

📚 Per saperne di più: Leadership nel marketing: come far crescere il tuo team di marketing

Di seguito sono riportati alcuni esempi che mostrano come si presenta la gestione integrata dei progetti creativi:

Esempio 1: allocazione più intelligente delle risorse

Prima: quando arriva un nuovo progetto, il project manager contatta manualmente tutti i membri del team creativo per conoscere la loro disponibilità. Mentre pianificano l'assegnazione dei compiti, un editor suggerisce una revisione importante per due scrittori.

Il PM non ne ha idea e assegna nuovi lavori a quei redattori, sovraccaricandoli inconsapevolmente.

Dopo: lo strumento di project management per i progetti creativi mostra la disponibilità in tempo reale di ogni professionista creativo. Quando un editor assegna una revisione, il programma dello scrittore viene aggiornato automaticamente. Il PM vede che lo scrittore è occupato e assegna la nuova attività a qualcun altro.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti software per la pianificazione del piano strategico

Esempio 2: Feedback loop più chiari da parte dei clienti

Prima: il cliente esamina un file e invia un'email all'account manager. L'account manager ne informa il project manager, che a sua volta lo inoltra al designer. Con così tante persone che trasmettono il messaggio, il designer spesso riceve feedback confusi o incompleti.

Dopo: tutte le attività nello strumento di project management includono collegamenti ai file creativi. Il cliente lascia il feedback direttamente sulla risorsa o nella sezione dei commenti dell'attività. Tutti vedono immediatamente lo stesso feedback senza bisogno di trasmettere messaggi.

Esempio 3: Gestione e recupero automatizzati delle risorse

Prima: i membri del team perdono ore a cercare nelle cartelle di Google Drive, nelle catene di email e nelle chat interne per trovare la risorsa giusta. Si scambiano continuamente messaggi per confermare se si tratta della versione più recente o di quella precedente.

Dopo: le risorse creative sono collegate alle attività all'interno dello strumento di gestione dei progetti. Nel momento in cui vengono contrassegnate come "Approvate", il sistema di gestione dei progetti sposta automaticamente il file nella cartella corretta nella tua libreria di risorse digitali. Quando qualcuno ha bisogno di una risorsa, è sufficiente cercare l'aspetto della risorsa, il testo che contiene o il progetto a cui era correlata e lo strumento di gestione dei progetti la recupera rapidamente per te.

👀 Lo sapevi? Negli anni '60, presso la leggendaria agenzia Doyle Dane Bernbach (DDB), Bill Bernbach cambiò radicalmente la vita dell'agenzia. Fu il primo a mettere insieme un art director e un copywriter nella stessa stanza. Prima di allora, gli scrittori scrivevano il testo e lo "inviavano" al reparto artistico come in una catena di montaggio.

Vediamo come le agenzie possono costruire un sistema unificato che integri la project management e il lavoro creativo.

Vedremo anche come il software per agenzie creative di ClickUp semplifica questa integrazione, insieme al software di project management di ClickUp.

1. Centralizza la pianificazione delle campagne

Inizia riunendo tutte le tue campagne esistenti in un unico hub.

Se gestisci più campagne per clienti diversi, organizzale in cartelle dedicate ai singoli clienti per facilitarne il monitoraggio.

Successivamente, standardizza il layout di base per tutte le campagne. Deve includere:

Obiettivi della campagna + pubblico di destinazione + KPI

Risultati chiave

Le diverse fasi della campagna indicate nella roadmap di marketing

Sequenze, attività cardine e scadenze dei progetti

Pianificazione dei post

Ruoli e responsabilità di tutti i membri del team di marketing

Moduli di richiesta creativa

Identità del marchio e altre linee guida specifiche per il client

Non vuoi progettare questa struttura da zero? ClickUp offre numerosi modelli predefiniti che le agenzie possono personalizzare in pochi minuti per centralizzare la gestione delle campagne di marketing.

Ecco i nostri due consigli principali:

Il modello ClickUp per agenzie di marketing

Ottieni un modello gratis Il modello per agenzie di marketing di ClickUp è progettato per aiutarti a pianificare e a effettuare il monitoraggio delle campagne di marketing complessive della tua agenzia.

Gestisci un'agenzia di medie-grandi dimensioni che si occupa di oltre 10 clienti?

Il modello per agenzie di marketing di ClickUp offre un sistema operativo pronto all'uso per gestire più clienti, campagne e team interni in un'unica vista centralizzata.

Funzionalità principali:

Utilizza stati personalizzati per il monitoraggio delle campagne a colpo d'occhio e per il controllo dei progressi.

Ottieni sei campi personalizzati, come Account, Dimensione del contratto, ecc., per definire gli attributi chiave di ogni campagna.

Visualizza la tua campagna utilizzando diverse visualizzazioni personalizzate, come Sequenza dei contratti, Elenco dei contratti, Stato di avanzamento dei contratti e altro ancora.

Utilizza il sistema di project management integrato per assegnare attività, aggiungere dipendenze, modificare stati, effettuare il monitoraggio del tempo, ecc.

Prima che te ne accorga, avrai tutte le tue campagne organizzate in modo ordinato, con il minimo sforzo.

Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Ottieni un modello gratis Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp è progettato per aiutarti a gestire le campagne di marketing dall'inizio alla fine.

Pianifica, monitora e misura le singole campagne in tempo reale utilizzando il modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp.

Crea diverse fasi per ogni campagna, aggiungi attività, imposta date di scadenza, definisci ruoli e assegna lavoro senza uscire dal tuo tracker delle campagne.

Funzionalità principali:

Ottieni 11 attributi personalizzati, come Contenuto finale, Team assegnato, Approvazione, ecc., per definire le attività in ogni fase della campagna.

Stati delle attività personalizzati per monitorare i progressi in ogni momento

Visualizza la tua campagna utilizzando sette diverse visualizzazioni, come Budget Tracker, Social Media Team Tracker, Marketing Phase Table e altre ancora.

Utilizzando questo modello, puoi condensare rapidamente l'intero ciclo di vita del progetto in un'unica bacheca strutturata.

💡 Suggerimento professionale: hai bisogno di uno strumento all-in-one per gestire sia le campagne dei clienti che le promozioni? Prova il modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp. Centralizza la ricezione delle richieste, la pianificazione, la produzione e il monitoraggio del lancio per aiutare le agenzie a gestire le campagne e le promozioni in ogni fase. Ottieni un modello gratis Semplifica la pianificazione e l'esecuzione del marketing end-to-end con il modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp.

2. Collega le attività alle risorse creative

Successivamente, crea attività per ogni campagna e collega direttamente le risorse creative ad esse.

📌 Esempio: se un designer sta lavorando a un annuncio pubblicitario, il link al file Figma o al documento cloud di Photoshop dovrebbe essere incluso nella scheda dell'attività.

Organizza queste risorse nel tuo strumento di gestione delle risorse digitali in modo da rispecchiare la struttura del progetto. Quindi, se un'attività fa parte della "Campagna social Q1", la sua risorsa creativa dovrebbe essere aggiunta alla cartella "Campagna social Q1".

Standardizza le convenzioni di denominazione delle tue risorse creative. In questo modo, tutti sapranno immediatamente quale versione di una risorsa è la più recente, anche con una rapida occhiata.

Come ClickUp può aiutarti

Le attività di ClickUp rendono semplicissimo gestire centinaia di elementi di campagna contemporaneamente senza perdere le tue risorse creative.

Crea un'attività in ClickUp e aggiungi i dettagli necessari, tra cui la descrizione dell'attività, gli assegnatari, le date di inizio e di scadenza, i livelli di priorità, le liste di controllo QA, ecc. Carica immagini, documenti, video e altri file direttamente in questa attività come allegati per conservare tutte le risorse correlate in un unico posto.

Ecco come effettuare il monitoraggio delle tue attività di marketing sul lavoro:

I campi personalizzati ti aiutano a organizzare in modo ordinato queste risorse all'interno di un'attività. Ad esempio, crea un campo personalizzato come "Canva Link" in modo che il designer possa inserire lì il link, mentre lo scrittore carica il documento del blog nel campo "Blog Draft".

Aggiungi i campi personalizzati ClickUp per ordinare e filtrare i tuoi dati

🚀 Vantaggio di ClickUp: i team creativi sono sommersi da risorse sparse: file distribuiti su Drive, Figma, email e thread di chat. Le persone dedicano più tempo alla ricerca di informazioni che alla progettazione e alla realizzazione delle campagne. ClickUp BrainGPT si pone al di sopra di questo caos e funge da livello di comprensione per il tuo lavoro. Legge le tue attività, le cartelle, gli spazi e gli strumenti esterni per trovare il file o le informazioni giuste in pochi secondi. Integra tutto il tuo lavoro per ottenere risultati più rapidi con ClickUp BrainGPT Ecco un'anteprima di ClickUp Brain: Comprende il "significato" della tua query: utilizza utilizza l'IA contestuale per cercare i file in base al contesto e all'intento della tua query, non solo alle parole chiave. Ad esempio, cerca "banner blu per la pagina di destinazione di XYZ" invece di digitare il nome esatto del file.

Rimani aggiornato sulla tua area di lavoro: rimani sincronizzato con gli aggiornamenti in tempo reale su attività, documenti, commenti e allegati, fornendo risposte basate sullo stato attuale del tuo lavoro.

Ricerca di file/informazioni: ClickUp Enterprise Search è molto simile a Google, ma per la tua area di lavoro di ClickUp. Effettua ricerche tra attività, documenti, commenti, file, campagne e persino strumenti collegati utilizzando prompt in linguaggio naturale.

3. Semplifica il feedback e le approvazioni

Incoraggia gli approvatori e i clienti a fornire feedback direttamente sulla risorsa. Ad esempio, se si tratta di un video, commenta il timestamp. Se si tratta di un progetto, aggiungi una nota all'elemento fissato.

Soprattutto, mantieni tutte le discussioni relative alle revisioni all'interno dell'attività stessa. In questo modo si crea una cronologia chiara dei motivi per cui sono state apportate le modifiche. Altrettanto importante è definire chi deve approvare. Stabilisci un ordine chiaro di chi deve firmare per evitare feedback disordinati.

Infine, assicurati che anche i responsabili dell'approvazione abbiano un periodo di tempo prestabilito per esaminare i contenuti creativi e rispondere. Ciò impedisce che i progetti subiscano ritardi.

Come ClickUp può aiutarti

Utilizza la funzionalità di correzione di bozze di ClickUp per ottenere feedback su elementi specifici delle tue creazioni e perfezionarli.

La funzionalità di Correzione di bozze di ClickUp semplifica il processo di feedback attraverso annotazioni sulle risorse e strumenti di gestione delle attività.

I revisori possono cliccare in qualsiasi punto di un'immagine, un video o un PDF caricato per aggiungere i propri suggerimenti. Possono inserire note di testo, disegnare forme ed evidenziare aree per spiegare con precisione i problemi.

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza ClickUp Docs per mantenere tutti i feedback in linea e tracciabili all'interno del documento stesso. Gli editori possono evidenziare il testo, aggiungere commenti con menzioni e assegnare azioni da risolvere agli scrittori. La barra laterale mostra le discussioni in thread e lo stato (aperto/risolto) dell'intero documento. Questo metodo funziona bene per brief creativi, bozze di testi o moodboard archiviati come testo. Aggiungi e gestisci facilmente i feedback sui lavori scritti utilizzando ClickUp Docs.

4. Automatizza i flussi di lavoro ripetitivi

Niente uccide lo slancio della tua agenzia più velocemente dei flussi di lavoro manuali.

I project manager creativi trascorrono la giornata trasferendo dettagli dai brief alle attività, trasmettendo richieste dell'ultimo minuto dei clienti e cercando aggiornamenti. Nel frattempo, il team creativo è tenuto a interrompere il proprio lavoro per effettuare la reportistica su ogni minimo stato del progetto.

Le automazioni gestiscono il lavoro di background in modo che entrambe le parti possano concentrarsi sui propri compiti effettivi invece che sul trasferimento dei dati.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di automazioni di base:

Trigger di stato: quando uno scrittore sposta una bozza su "Terminato", l'editor riceve un avviso immediato.

Creazione di attività: crea automaticamente attività dai brief appena aggiunti nella piattaforma di project management.

Promemoria: automatizza i promemoria per le scadenze imminenti o scadute.

Comunicazione con il cliente: genera ogni venerdì dei report sullo stato di avanzamento del progetto e inviali via email al cliente.

Come ClickUp può aiutarti

ClickUp Automations semplifica l'automazione dei flussi di lavoro ripetitivi. Puoi definire trigger, condizioni e azioni di automazione utilizzando una semplice interfaccia drag-and-drop.

Ad esempio, quando lo stato di un'attività cambia in "Pronto per la revisione", assegnala automaticamente all'account manager, aggiungi revisori specifici, aggiorna la scadenza di +1 giorno e avvisali.

Attiva/disattiva l'automazione di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro.

Inoltre, i Super Agenti di ClickUp fungono da assistenti a tempo pieno, monitorando i tuoi flussi di lavoro, prendendo decisioni ed eseguendo azioni in modo autonomo.

Ad esempio, quando qualcuno lascia un feedback su un'attività, l'agente IA scansiona i commenti e le annotazioni in linea per creare elementi da intraprendere per il titolare dell'attività. Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni sulla creazione di agenti IA 👇

5. Monitora le prestazioni dell'agenzia in tempo reale

Hai integrato i tuoi strumenti di project management con un software creativo. Ma come puoi sapere se questa configurazione aumenterà effettivamente la redditività del tuo progetto? Attraverso il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale!

Per cominciare, misura quanto tempo occorre affinché un'attività passi dallo stato di Brief a quello di Approvato prima e dopo l'integrazione. Identificare i punti in cui il lavoro si blocca ti aiuta a migliorare l'efficienza della configurazione del project management della tua agenzia creativa.

Ma attenzione: questo monitoraggio è efficace solo se non è isolato. Se monitori le prestazioni creative con uno strumento e il project management con un altro, l'integrazione perde tutto il suo significato.

Come ClickUp può aiutarti

Le dashboard di ClickUp estraggono informazioni in tempo reale direttamente dalle tue attività, dai tuoi progetti, dai portali dei clienti e dagli strumenti collegati, in modo che tu possa tenere traccia di tutto in un unico posto.

Puoi creare dashboard specifici per cliente o campagna e personalizzarli con widget card pertinenti. Ad esempio, aggiungi grafici burnup quando desideri misurare le attività completate rispetto all'ambito totale nel tempo.

Monitora in tempo reale i KPI relativi all'adozione dei processi utilizzando i dashboard ClickUp basati sull'IA.

Queste dashboard possono essere integrate in una dashboard principale che offre informazioni chiave a colpo d'occhio, come le prestazioni del team, il lavoro complessivo dei clienti, la gestione finanziaria, ecc.

🚀 Vantaggio di ClickUp: abbina le tue dashboard ClickUp alle schede AI. Questi widget dinamici analizzano i dati delle tue attività e forniscono riepiloghi/riassunti o consigli in linguaggio naturale direttamente sulla tua dashboard. Ad esempio, invece di fissare numeri grezzi come "12 attività in ritardo", la scheda IA ti dice "Il reparto marketing ha 8 creatività in ritardo: assegnarne 2 a Sarah (20% della capacità) o posticipare la scadenza a venerdì?" Aggiungi le schede IA alle tue dashboard per facilitare la condivisione di approfondimenti personalizzati.

👀 Lo sapevate? Nel rapporto Wellingtone State of Project Management è emerso che il 50% dei project manager dedica una parte significativa del proprio tempo, spesso un'intera giornata o più al mese, alla digitazione manuale dei rapporti invece che alla gestione effettiva dei propri team.

Casi d'uso reali nelle agenzie

Ecco alcuni casi reali in cui le agenzie hanno integrato i loro strumenti di project management e creativi per ottimizzare le operazioni:

1. Nuova portata

Sfida: New Reach Marketing stava crescendo rapidamente, ma gestiva le campagne utilizzando strumenti, fogli di calcolo e thread Slack sparsi. Il team faticava a gestire le aspettative dei clienti su più progetti e a far crescere la propria agenzia.

Soluzione: hanno adottato ClickUp come soluzione all-in-one per la gestione dei progetti e dei clienti. I flussi di lavoro standardizzati hanno sostituito i fogli di calcolo ad hoc, mentre i dashboard hanno permesso di visualizzare in tempo reale il carico di lavoro e lo stato dei clienti. Il lavoro è diventato più prevedibile, tracciabile e facile da delegare.

Risultati:

Scalato a circa 800.000 dollari di ARR mantenendo la qualità del servizio

Meno dipendenza dal fondatore per il monitoraggio delle attività quotidiane

2. Mentore farmaceutico

Sfida: il piccolo team di relazioni con i clienti di Pharmacy Mentor gestiva 200 clienti utilizzando una serie di app disparate, tra cui Google Workspace, email e Docs. Ciò ha portato al caos: proliferazione di strumenti, continui cambi di contesto, duplicazione del lavoro, mancanza di visibilità in tempo reale sui progetti e scarso monitoraggio degli obiettivi interni.

Soluzione: a differenza della tradizionale gestione dei progetti, ClickUp ha fornito a Pharmacy Mentor un set di strumenti consolidato per la gestione dei progetti, la collaborazione con i clienti e l'analisi in tempo reale. Ha sostituito il problema delle cartelle con attività strutturate, moduli di registrazione dei clienti semplificati e monitoraggio centralizzato dei progetti.

Risultati:

20% in meno di revisioni sui progetti dei clienti

Comunicazione interna fluida al 100% senza barriere legate al fuso orario

Team due volte più produttivi dopo aver sostituito le riunioni quotidiane sui clienti con una visibilità condivisa dei progetti

⚡Archivio modelli: Modelli gratis per il project management

Ostacoli comuni che le agenzie devono affrontare

Ecco alcune sfide comuni che le agenzie devono affrontare nella gestione dei progetti creativi:

Insidie comuni Perché succede questo Passaggio da uno strumento all'altro Strumenti separati per la project management e il lavoro creativo fanno perdere tempo, poiché i team passano continuamente da un'app all'altra e perdono la concentrazione. Feedback loop dispersi I commenti arrivano tramite email, chat o documenti senza chiari collegamenti alle risorse, causando un'infinita serie di scambi. Scope creep Poiché il lavoro di progettazione e la bacheca del progetto non sono in sincronia, le agenzie non hanno visibilità e accettano lavori extra dell'ultimo minuto. Libertà creativa compromessa Processi rigidi, scadenze strette o approvazioni eccessive soffocano le idee dei designer, costringendoli a scelte sicure piuttosto che a lavori audaci.

👀 Lo sapevi? Secondo una ricerca dell'Harvard Business Review, solo il 35% dei progetti in tutti i settori è considerato con un esito positivo. Ciò significa che quasi due terzi di tutti i progetti professionali non riescono a raggiungere gli obiettivi iniziali, superano il budget previsto o non rispettano le scadenze.

Il futuro dell'integrazione tra creatività e project management

L'intelligenza artificiale continua ad evolversi. Per le agenzie, ciò significa che il project management per i progetti creativi diventerà intrinsecamente intelligente, più veloce e più efficiente.

Ecco alcune tendenze che possiamo aspettarci:

Versioni autonome: gli strumenti di gestione delle risorse utilizzeranno l'analisi contestuale per gestire e organizzare i file senza intervento umano. Ad esempio, il sistema archivia automaticamente le bozze e mantiene solo le versioni pronte per il client in primo piano.

Livellamento predittivo delle risorse: i sistemi futuri andranno oltre la semplice indicazione della disponibilità del team per prevedere i colli di bottiglia e suggerire azioni correttive. Ad esempio, il software consiglia di posticipare una scadenza o riassegnare un'attività prima che il membro del team si renda conto di essere sovraccarico.

Ma la differenza più evidente risiede nel cambiamento del ruolo del project manager.

I futuri project manager saranno dei facilitatori. Con l'IA che si occuperà del lavoro di routine, i PM potranno concentrarsi sulla strategia del progetto, sulla visione creativa, sulla comunicazione con i clienti e sul coordinamento del team.

📚 Per saperne di più: Project management per le piccole imprese: strategie e strumenti

Padroneggia il project management dei progetti creativi con ClickUp

Gestire un'agenzia redditizia è un'arte. È necessario trovare costantemente un equilibrio tra qualità creativa, scadenze rigorose e budget limitati.

Non stiamo dicendo che la soluzione sia avere uno stack tecnologico ridotto con solo un paio di strumenti. Semmai, questo è altamente irrealistico per qualsiasi agenzia.

Ma un'integrazione completa e automatizzata in tutti i tuoi sistemi è fondamentale.

ClickUp colma il divario tra la pianificazione di progetti di alto livello, la produzione creativa quotidiana e l'eccellenza creativa a lungo termine.

Le agenzie possono ottimizzare i cicli creativi con Tasks e Correzione di bozze, automatizzare i flussi di lavoro, effettuare la condivisione di informazioni in tempo reale e integrare l'intelligenza artificiale contestuale (ClickUp BrainGPT) per ottenere la massima efficienza.

Sei pronto a scoprire come? Iscriviti oggi stesso a ClickUp per iniziare.

Domande frequenti (FAQ)

Integrando la project management e gli strumenti creativi, elimini l'attrito tra pianificazione ed esecuzione. I project manager ottengono visibilità in tempo reale sul processo creativo senza dover sollecitare il team per avere aggiornamenti. I professionisti creativi si concentrano sul proprio lavoro, poiché non devono più registrare manualmente lo stato o cercare le risorse. Ciò riduce gli errori costosi, accelera i tempi di consegna, migliora la qualità della produzione creativa e mantiene soddisfatti i tuoi clienti.

ClickUp funge da hub centrale che si collega direttamente al tuo stack creativo tramite integrazioni native e API. Ti consente di incorporare file di progettazione live, effettuare la sincronizzazione dell'archiviazione cloud e effettuare l'automazione degli aggiornamenti delle attività in base all'attività dei file. In questo modo, le comunicazioni, i file e le sequenze rimangono in un unico posto, garantendo la coerenza dei dati tra più team.

Sì, ClickUp offre una varietà di modelli predefiniti progettati specificamente per agenzie creative e team di progettazione. Inizia con il modello ClickUp Marketing Agency per creare un piano di alto livello per tutti i clienti e le loro campagne. Successivamente, descrivi in dettaglio ogni campagna utilizzando il modello ClickUp Marketing Campaign Management. Usali come base e personalizzali in base alle esigenze della tua agenzia.

I clienti non hanno bisogno di un account ClickUp a pagamento per revisionare il lavoro o fornire feedback. Puoi utilizzare le funzionalità di condivisione pubblica per inviare link attivi alle tue bacheche di progetto o a documenti specifici. Inoltre, la funzione di Correzione di bozze consente ai clienti di lasciare commenti direttamente su immagini o video utilizzando un semplice link di accesso per ospiti. Ciò mantiene il ciclo di feedback veloce e centralizzato.

Le agenzie possono utilizzare i dashboard di ClickUp per monitorare le prestazioni di alto livello in tempo reale. Puoi tenere traccia delle ore fatturabili, dei budget dei progetti e della capacità del team utilizzando widget visivi che si aggiornano automaticamente man mano che il lavoro procede. Collegando il monitoraggio del tempo direttamente alle attività, puoi vedere esattamente dove vengono impiegate le risorse.