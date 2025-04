Brief del cliente: che cos'è e come scriverlo?

Non puoi aspettarti che i tuoi dipendenti superino le aspettative dei tuoi clienti se non superi le aspettative dei dipendenti nei confronti del management. "

Non puoi aspettarti che i tuoi dipendenti superino le aspettative dei tuoi clienti se non superi le aspettative dei dipendenti nei confronti del management. "

Hai mai iniziato un progetto pensando che tutti fossero sulla stessa pagina, solo per renderti conto a metà strada che c'era un completo disallineamento tra le tue aspettative e ciò che voleva il tuo cliente? Sembra un incubo?

Questo è ciò che accade in genere quando un brief del cliente non è chiaro o, peggio ancora, non esiste.

Un brief del cliente è la differenza tra un lancio di progetto senza intoppi e un caos di revisioni, scadenze non rispettate e budget sforati. Se redatto correttamente, elimina le congetture, allinea le parti interessate e pone le basi per l'esito positivo del progetto prima ancora che inizi una singola attività. In altre parole, rende felice il cliente, il tuo capo e, forse, cosa più importante, il tuo team.

Se anche tu desideri scrivere un brief per il cliente (o guidare i tuoi clienti nella creazione di uno!) che mantenga i team concentrati, i risultati finali chiari e i progetti in movimento senza i soliti ostacoli, resta sintonizzato su questo blog.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Il brief del cliente è la spina dorsale di qualsiasi progetto, garantendo aspettative chiare, flussi di lavoro strutturati e un'esecuzione senza intoppi. Ecco come crearne uno che elimini ogni confusione e porti a risultati concreti: Definisci obiettivi, traguardi e ambito del progetto in anticipo per evitare disallineamenti e variazioni dell'ambito

Strutturate il brief con requisiti specifici, informazioni sul pubblico di destinazione e risultati attesi per semplificare l'esecuzione

Migliora la chiarezza con linee guida del marchio, metriche di esito positivo e processi di approvazione , in modo che ogni stakeholder conosca il proprio ruolo

Utilizza modelli ed esempi reali per creare brief chiari e ben scritti che consentono ai team di essere sempre sulla stessa pagina

Gestisci e monitora le brief dei clienti senza sforzo con gli strumenti collaborativi, la gestione delle attività e l'organizzazione dei documenti di ClickUp per migliorare l'efficienza dall'inizio alla fine

Comprendere le brief dei clienti

Il brief del cliente è un documento fondamentale che allinea le aspettative tra le aziende e i provider di servizi prima dell'inizio di un progetto.

Descrive i dettagli chiave come obiettivi, scopo, ambito del progetto, pubblico di destinazione e risultati finali, assicurando che tutti i soggetti coinvolti siano sulla stessa pagina fin dall'inizio.

Il ruolo delle brief dei clienti nei progetti di successo

Un brief ben scritto funge da modello strategico, riducendo i malintesi, minimizzando le variazioni di ambito e semplificando l'esecuzione.

Aiuta i team a definire le priorità del progetto, allocare le risorse in modo efficiente e monitorare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi predefiniti. Tutto ciò contribuisce al buon esito del progetto e a un miglioramento del ROI.

Nota che un brief del cliente è diverso da un brief creativo. Ecco come si differenziano:

Brief del cliente vs brief creativo

Aspetto Brief del cliente Brief creativo Scopo Definisce i problemi aziendali, gli obiettivi e la logistica Guida un team creativo nell'esecuzione Focus Delinea l'ambito, gli obiettivi e le aspettative del progetto Dettagli su tono, messaggi e linee guida del marchio Destinatari Stakeholder interni, agenzie o project manager Designer, esperti di marketing e autori di contenuti Obiettivo finale Garantisce l'allineamento sui requisiti del progetto Fornisce indicazioni per la creazione dei contenuti

Entrambi i tipi di brief svolgono un ruolo cruciale nei progetti, ma un brief completo del cliente garantisce che tutte le informazioni necessarie siano disponibili prima dell'inizio del processo creativo.

Per saperne di più: Come scrivere un brief creativo di marketing in 8 passaggi

L'importanza di scrivere un brief del cliente

Immagina di avviare un progetto con un thread di email vaghe e un'idea abbozzata. Il tuo team inizia a lavorare, ma le aspettative cambiano, le revisioni si accumulano e il budget va fuori controllo.

Cosa succede senza un brief del cliente chiaro?

🚨 Aspettative poco chiare: i team lavorano sulla base di supposizioni anziché di fatti📉 Scope creep: le priorità cambiano, le scadenze si allungano e i budget aumentano a dismisura🔄 Revisioni infinite: i risultati finali non soddisfano le aspettative, causando frustrazione

Perché è importante il brief del cliente?

✅ Per i project manager: mantiene allineati sequenze, risultati finali e stakeholder✅ Per i marketer: traduce i problemi aziendali in una roadmap chiara per il team creativo✅ Per i team: garantisce che tutti siano sulla stessa pagina e riduce al minimo le incomprensioni

Un brief del cliente ben strutturato è la base di un progetto di successo che si svolge senza intoppi dall'inizio alla fine. Scopriamo insieme cosa contiene.

Componenti di un brief del cliente

Un brief del cliente è molto più di una semplice lista di controllo. Getta le basi per il successo di un progetto delineando le informazioni necessarie ai team per lavorare con sicurezza. Senza di esso, i progetti rischiano di andare incontro a cambiamenti di portata, aspettative disallineate e spreco di risorse.

1. Panoramica del progetto

Questa sezione dovrebbe fornire una rapida comprensione di cosa tratta il progetto. Se un nuovo stakeholder si unisce a metà strada, dovrebbe comprendere gli obiettivi e i risultati chiave in pochi minuti. Questa è una risposta al "perché" dietro un progetto.

🔹 Esempio: invece di dire "Riprogettazione del sito web", specifica "Rinnovamento di un sito di e-commerce per includere x nuove offerte, migliorare l'esperienza mobile e aumentare le conversioni del 20%"

Per saperne di più: Come scrivere una proposta di progetto?

2. Obiettivi e finalità

Definisci chiaramente cosa si intende per esito positivo. Gli obiettivi a breve termine mantengono i team concentrati, mentre quelli a lungo termine sono in linea con le strategie aziendali più ampie.

🔹 Esempio: Lancio di una campagna di rebranding per rafforzare la presenza digitale e attirare un pubblico più giovane

3. Targuardo

L'esito positivo di un progetto dipende dal raggiungimento delle persone giuste. Comprendere il cliente ideale garantisce che la messaggistica, il design e il posizionamento abbiano un impatto.

🔹 Esempio: un'app di fitness per professionisti aziendali richiede un tono e un'esperienza utente diversi rispetto a un'app che ha come traguardo i frequentatori di palestre della Generazione Z

4. Linee guida del marchio e messaggi

Un progetto senza linee guida del marchio rischia di produrre design, annunci pubblicitari o contenuti che sembrano fuori luogo o scollegati dal marchio. Un brief ben scritto dovrebbe specificare, tra le altre cose, l'uso del logo, la tipografia, la tavolozza dei colori e il tono di voce.

🔹 Esempio: un marchio di alta moda tradizionale potrebbe non volere font audaci e giocosi o un linguaggio informale nelle sue campagne di marketing. Linee guida chiare sul marchio garantiscono che il team creativo mantenga un tono sofisticato e di alta qualità su tutte le piattaforme

👀 Lo sapevate? Tiffany & Co. ha registrato la sua firma "Tiffany Blue ", rendendolo uno dei primi colori protetti legalmente nel branding Ciò dimostra che la coerenza del marchio va oltre la semplice estetica. Si tratta piuttosto di possedere un'identità distintiva che lasci un'impressione duratura.

5. Risultati finali e sequenza

Il successo di ogni progetto dipende da aspettative chiare sui risultati finali e sulle scadenze. Senza di esse, i team perdono tempo a indovinare cosa è necessario fare o a rivedere il lavoro all'infinito.

📌 Risultati finali: cosa deve essere creato o presentato⏳ Sequenza: attività cardine, cicli di feedback e date di lancio

🔹 Esempio: un'agenzia di marketing che si occupa del lancio di un prodotto potrebbe impostare dei risultati finali suddivisi in fasi: la prima settimana per le risorse di branding, la seconda per i testi pubblicitari e la terza per la progettazione della pagina di destinazione. Una sequenza strutturata mantiene il progetto in linea con gli obiettivi e garantisce che nulla venga fatto in fretta all'ultimo minuto

6. Budget e vincoli

Anche le idee migliori possono fallire se superano i limiti finanziari. Definire il budget in anticipo aiuta i team a stabilire le priorità su ciò che è fattibile senza sprecare il lavoro richiesto su concetti irrealistici.

🔹 Esempio: una startup alla ricerca di un nuovo sito web potrebbe desiderare una piattaforma interattiva e personalizzata, ma ha a disposizione solo il budget per una semplice landing page incentrata sulla conversione. Impostare queste aspettative in anticipo evita disallineamenti e perdite di tempo

Un brief del cliente completo elimina le congetture, migliora la collaborazione e garantisce che tutte le parti interessate siano allineate prima dell'inizio dell'esecuzione.

Leggi anche: Modelli gratuiti di brief di progetto: Word, Documenti Google e ClickUp

Come scrivere un brief per il cliente: guida passo passo

Un brief del cliente ben strutturato elimina ogni ambiguità e garantisce che tutti gli stakeholder comprendano l'ambito, gli obiettivi e i vincoli del progetto. Senza di esso, le aspettative cambiano, le priorità diventano poco chiare e i team perdono tempo in revisioni che avrebbero potuto essere evitate.

Per creare un brief cliente completo, segui questi passaggi strutturati per definire gli obiettivi, allineare i team e semplificare l'esecuzione.

Passaggio 1: definisci lo scopo e gli obiettivi del progetto 📋

Ogni progetto inizia con un problema che deve essere risolto. Un brief del cliente dovrebbe indicare chiaramente quali sono gli obiettivi del progetto e come verrà misurato l'esito positivo.

Una startup tecnologica che lancia un sito web per semplificare l'onboarding dei clienti dovrebbe definire il proprio scopo come il miglioramento dell'esperienza utente e la riduzione dei tassi di abbandono. Gli obiettivi dovrebbero essere quantificabili, come ad esempio aumentare le iscrizioni del 20% entro i primi tre mesi. Se questi obiettivi non vengono dichiarati fin dall'inizio, i team avranno interpretazioni diverse di ciò che il progetto dovrebbe realizzare.

Inizia con: Metriche di esito positivo che determineranno se il progetto soddisfa le aspettative

Uno scopo chiaro che delinea il motivo per cui il progetto esiste

Obiettivi specifici legati a risultati misurabili

Passaggio 2: Identifica il pubblico di destinazione 🎯

Un progetto è efficace solo se risuona con le persone giuste. Comprendere il cliente ideale garantisce che la messaggistica, il design e la funzionalità siano adattati alle sue esigenze.

Un'azienda fintech che sviluppa un'app per la gestione del budget deve decidere se rivolgersi a studenti universitari che gestiscono il loro primo stipendio o a professionisti con un reddito elevato che monitorano i propri investimenti. Il tono, le funzionalità e l'approccio di marketing saranno molto diversi a seconda del pubblico di riferimento.

Per definire il pubblico di destinazione: Identifica gli insight comportamentali che influenzano le decisioni di acquisto o di coinvolgimento

Descrivi i dati demografici come età, posizione e professione

Comprendi i punti critici e come il progetto li affronterà

Passaggio 3: delineare l'ambito del progetto e i risultati finali 🔎

Un progetto può espandersi rapidamente oltre l'intento originale se l'ambito non è chiaramente definito. Il brief del cliente dovrebbe stabilire esattamente cosa è incluso e cosa non lo è.

Un'azienda che richiede un aggiornamento del marchio potrebbe presumere che ciò comprenda gli aggiornamenti del sito web, mentre un'agenzia potrebbe lavorare solo alla riprogettazione del logo. Un disallineamento di questo tipo porta a ritardi, superamento del budget e variazioni dell'ambito di lavoro.

Garantisci chiarezza specificando: Elementi fuori dall'ambito di applicazione per evitare lavoro superfluo ed estensioni del budget

Ambito del progetto per delineare ciò che ci si aspetta

Risultati finali come loghi, progetti di siti web o campagne pubblicitarie

Passaggio 4: stabilisci le linee guida del marchio e i messaggi chiave 👩‍🏫

Senza coerenza del marchio, i progetti rischiano di trasmettere messaggi contraddittori. Un brief del cliente dovrebbe definire le linee guida visive e tonali per garantire che tutti i team creino risorse in linea con l'identità del marchio.

Un marchio immobiliare di lusso che si concentra su una clientela di fascia alta deve mantenere un tono raffinato e sofisticato. Se un team creativo inizia a utilizzare font giocosi e un linguaggio informale, il messaggio risulterà incoerente. Includere la voce del marchio, la tipografia e le palette di colori nel brief previene queste incongruenze.

Definire: Linee guida visive che includono colori, font e stili delle immagini

Tono di voce in linea con la personalità dell'azienda

Messaggi chiave per garantire la coerenza nella comunicazione

Per saperne di più: Best practice per migliorare la comunicazione con i clienti

Passaggio 5: definisci sequenze e attività cardine chiare ⏱

Un progetto senza scadenze strutturate rischia di protrarsi all'infinito. Un brief del cliente dovrebbe suddividere ogni fase con date chiave per il feedback, le approvazioni e l'esecuzione.

Un marchio al dettaglio che lancia una campagna per il Black Friday non può permettersi ritardi. Se i cicli di feedback non sono programmati in anticipo, le risorse potrebbero essere approvate troppo tardi per essere efficaci. Strutturare la sequenza nel brief rende tutti responsabili e garantisce che il progetto proceda senza intoppi.

Per gestire efficacemente le sequenze: Fissa una scadenza finale per allineare le parti interessate e garantire la consegna puntuale

Crea una sequenza dettagliata che includa le fasi di ricerca, produzione e lancio

Definisci i punti di controllo per l'approvazione per evitare modifiche dell'ultimo minuto

Passaggio 6: Definisci il budget e i vincoli 💰

Un progetto non può avere successo se i limiti finanziari non sono chiari. Un brief del cliente dovrebbe indicare il budget in anticipo, in modo che le aspettative siano in linea con le risorse.

Una startup che sta pianificando una campagna pubblicitaria video potrebbe immaginare una produzione cinematografica con attori professionisti. Se il budget consente solo l'utilizzo di filmati di repertorio e la modifica interna, i team devono adeguare il loro approccio in anticipo piuttosto che rivedere i piani in un secondo momento.

Per gestire i vincoli di budget: Considera le opzioni di scalabilità se dovessero rendersi disponibili ulteriori finanziamenti

Fornisci un intervallo di budget chiaro per guidare il processo decisionale

Delinea i limiti delle risorse per evitare richieste irrealistiche

Passaggio 7: chiarire i processi di approvazione e i passaggi successivi 🙌

Una delle cause principali dei ritardi nei progetti è la confusione su chi deve approvare cosa. Un brief del cliente dovrebbe delineare un processo strutturato per le approvazioni e le revisioni al fine di evitare colli di bottiglia.

La riprogettazione di un sito web può subire ritardi di settimane se i responsabili di più reparti forniscono feedback contrastanti senza che vi sia un decisore designato. Assegnare chiare responsabilità di approvazione garantisce che il feedback sia consolidato e che le revisioni avvengano in modo efficiente.

Includi nel brief: Passaggi successivi dopo l'approvazione per passare agevolmente alla fase di esecuzione

Chi è responsabile delle approvazioni in ogni fase

Come inviare il feedback per semplificare le revisioni

Il brief del cliente è uno strumento strategico che mantiene i progetti allineati, previene ritardi inutili e garantisce che tutte le parti interessate lavorino per lo stesso obiettivo. Definire obiettivi chiari, impostare le aspettative e strutturare i risultati fin dall'inizio riduce le inefficienze e pone le basi per il successo a lungo termine dei progetti.

Per saperne di più: Come creare una presentazione vincente per i client?

Un brief del cliente è utile solo se rimane dinamico, accessibile e attuabile. Gli strumenti giusti mantengono centralizzati i dettagli del progetto, consentono una collaborazione senza soluzione di continuità e garantiscono un'esecuzione fluida.

Centralizzazione delle brief dei clienti con documentazione collaborativa

Un brief del cliente dovrebbe essere più di un documento statico. Deve evolversi con gli aggiornamenti del progetto, il feedback degli stakeholder e il cambiamento delle priorità.

📌 Caso d'uso: un'agenzia di marketing che lavora a un progetto di rebranding ha bisogno di uno spazio condiviso in cui designer, strateghi e copywriter possano allinearsi sulle linee guida del marchio, sui messaggi e sull'identità visiva senza confusione

Semplifica il processo di documentazione con ClickUp

📍 ClickUp Docs ti aiuta a redigere le brief dei clienti e conserva tutti i dettagli in un unico posto, consentendo ai team di collaborare in tempo reale, tenere traccia delle modifiche e mantenere un'unica fonte di verità.

Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la documentazione?

Assegnazione delle attività e monitoraggio dello stato di avanzamento senza soluzione di continuità

Un brief del cliente ben strutturato dovrebbe tradursi in elementi chiari e concreti. L'assegnazione delle responsabilità garantisce che ogni risultato venga eseguito in tempo.

📌 Caso d'uso: un team di sviluppo software che sta creando una nuova app sulla base delle indicazioni di un client deve dividere il lavoro in front-end, back-end e progettazione UX, monitorando lo stato di avanzamento di ciascuna fase

Gestisci le tue attività in modo efficiente con ClickUp

📍 Le attività di ClickUp aiutano i team ad assegnare le responsabilità, fissare le scadenze e collegare le sezioni pertinenti del brief per garantire che nessun dettaglio venga tralasciato. 📍 La chat di ClickUp mantiene le discussioni connesse alle attività, eliminando comunicazioni errate e approvazioni sparse.

Alcuni progetti richiedono una fase di brainstorming prima di finalizzare i dettagli chiave nel brief del cliente. I team hanno bisogno di uno spazio visivo per mappare le idee, perfezionare i flussi di lavoro e allinearsi sulla direzione creativa.

📌 Caso d'uso: un'agenzia creativa che lavora al lancio di un prodotto deve abbozzare idee per la campagna, mappare le strategie dei contenuti ed esplorare i concetti di branding prima di finalizzare il brief del client

Visualizza e fai brainstorming di idee con il tuo team grazie alle lavagne online di ClickUp

📍 Le lavagne online di ClickUp consentono ai team di organizzare visivamente i concetti creativi, facilitando la strutturazione dei messaggi della campagna, degli elementi di design e dei temi dei contenuti.

Un brief del cliente definisce i risultati finali, ma è altrettanto importante monitorare lo stato di avanzamento di tali risultati. Gli stakeholder hanno bisogno di visualizzare in tempo reale lo stato di completamento delle attività, le approvazioni e le scadenze imminenti.

📌 Caso d'uso: un project manager che gestisce un brief di sviluppo prodotto deve garantire che ogni fase (prototipazione, test e produzione finale) proceda come pianificato

Monitora le sfide in corso e segui lo stato delle campagne utilizzando i dashboard di ClickUp

📍 I dashboard di ClickUp forniscono informazioni in tempo reale, aiutando i team a monitorare i carichi di lavoro, tenere traccia delle attività cardine e informare gli stakeholder senza bisogno di controlli costanti.

Scrivere e perfezionare il brief del cliente con l'IA

La stesura di un brief completo per il cliente richiede la strutturazione di informazioni complesse in un formato chiaro e fruibile. Gli strumenti basati sull'IA aiutano a semplificare la creazione dei contenuti, perfezionare i dettagli e garantire la completezza.

📌 Caso d'uso: un team di marketing che prepara un brief per un cliente per una campagna pubblicitaria deve redigere sezioni strutturate che coprano gli obiettivi, le informazioni sul pubblico, la direzione creativa e i risultati finali senza tralasciare dettagli critici

📍 ClickUp Brain assiste nella stesura e nel riepilogo/riassunto delle brief dei clienti, assicurando che ogni requisito, obiettivo e vincolo del progetto sia chiaramente documentato. Aiuta inoltre i team a perfezionare il linguaggio, a compilare le sezioni mancanti e a ottimizzare la chiarezza prima di finalizzare la brief.

Redigi facilmente le brief dei clienti con ClickUp Brain

L'uso di documentazione collaborativa, gestione delle attività, pianificazione visiva e approfondimenti basati sull'IA mantiene le brief attuabili, organizzate e allineate agli obiettivi del progetto.

Esempi e modelli di brief del cliente

Anche con un approccio strutturato, redigere un brief del cliente da zero può sembrare un compito arduo. L'uso di modelli ed esempi reali semplifica il processo, garantendo che il brief rimanga chiaro, completo e attuabile.

1. Esempio di brief del cliente per la revisione di un progetto

📌 Scenario: un'azienda di sviluppo software sta lanciando una nuova funzionalità e ha bisogno di documentare le informazioni raccolte durante il ciclo di vita del progetto per perfezionare le versioni future

Brief del cliente per la revisione del progetto

Sezione Dettagli Nome del progetto Miglioramento delle funzionalità/funzioni del chatbot IA Problema aziendale Gli utenti hanno difficoltà con l'accuratezza dei chatbot, il che porta a frustrazione e a un elevato volume di ticket di assistenza Obiettivi Migliora l'accuratezza delle risposte dei chatbot del 40% e riduci le query di supporto clienti del 25% Destinatari Clienti SaaS esistenti che utilizzano frequentemente il supporto tramite chat live Ambito del progetto Miglioramenti UX/UI, aggiornamenti del modello IA backend, beta testing con clienti selezionati Risultati attesi Aggiornamento chatbot, report sui test degli utenti, analisi post-lancio Budget 50.000 dollari stanziati per lo sviluppo e il collaudo Sequenza Ricerca: 2 settimane, Sviluppo: 8 settimane, Test: 4 settimane, Lancio: 1 settimana Parti interessate Product Manager, Responsabile dello sviluppo, Ricercatore UX, Team di marketing Processo di approvazione Approvazione finale da parte del CTO prima dell'implementazione

L'utilizzo di un modello strutturato garantisce che ogni fase del progetto sia documentata in modo efficiente.

Il modello di revisione del progetto ClickUp aiuta i team a catturare le informazioni sul progetto, documentare le sfide e migliorare i flussi di lavoro futuri.

2. Esempio di brief per una campagna di marketing

📌 Scenario: un'agenzia di marketing digitale sta gestendo una nuova campagna di brand awareness per un marchio di moda eco-friendly e ha bisogno di un brief strutturato per allineare tutti i team

Brief della campagna

Sezione Dettagli Nome della campagna campagna di sensibilizzazione sui social media "Stile sostenibile" Problema aziendale Mancanza di riconoscimento del marchio nel settore della moda sostenibile Obiettivi Aumenta la notorietà del marchio del 30% e ottieni 15.000 nuove visite al sito web in 3 mesi Destinatari Millennial e acquirenti della Generazione Z interessati alla moda sostenibile Ambito del progetto Campagna sui social media, partnership con influencer, creazione di contenuti video Risultati attesi 15 post su Instagram, 5 collaborazioni con influencer, 3 video promozionali Budget 75.000 $ per partnership con influencer e spesa pubblicitaria Sequenza Sviluppo creativo: 3 settimane, lancio della campagna: 8 settimane, analisi post-campagna: 2 settimane Parti interessate Direttore marketing, Social media manager, Autori di contenuti, Influencer Processo di approvazione Approvazione iniziale del concept da parte del Brand Manager, revisione finale da parte del CEO

Un brief di campagna garantisce un'esecuzione fluida definendo in anticipo la direzione creativa e i risultati finali. Puoi sfruttare il modello di brief di campagna ClickUp. Semplifica il processo delineando gli obiettivi, le informazioni sul pubblico e i requisiti delle risorse in un formato strutturato.

Scarica questo modello Tieni traccia dello stato di avanzamento del tuo progetto mentre è in corso con il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp

Mentre raccogli tutti gli strumenti essenziali per creare il brief del cliente perfetto, ecco un video davvero interessante su come l'IA potrebbe aiutarti a promuovere meglio te stesso. 👇

3. Esempio di brief per lo sviluppo di un sito web

📌 Scenario: una startup desidera creare un sito web incentrato sulla conversione per il suo nuovo prodotto SaaS e ha bisogno di un brief strutturato per allineare i suoi team di progettazione e sviluppo

Brief per lo sviluppo di un sito web

Sezione Dettagli Nome del progetto Lancio di un sito web SaaS Problema aziendale L'attuale pagina di destinazione ha un alto tasso di rimbalzo e non converte efficacemente i visitatori in registrazioni Obiettivi Aumenta il tasso di conversione delle iscrizioni del 25% e migliora il coinvolgimento degli utenti Destinatari Startup, piccole imprese e professionisti del settore tecnologico alla ricerca di strumenti per l'automazione del flusso di lavoro Ambito del progetto Progettazione UX/UI, strategia dei contenuti, sviluppo front-end e back-end Risultati finali Homepage, pagine dei prodotti, flusso di registrazione, sezione blog, pagina delle integrazioni Budget 100.000 dollari per progettazione, sviluppo e test Sequenza Wireframing: 3 settimane, Sviluppo: 6 settimane, Test e controllo qualità: 2 settimane, Lancio: 1 settimana Parti interessate UX Designer, Content Strategist, Front-End Developer, Back-End Developer, Marketing Lead Processo di approvazione Approvazione UI/UX da parte del CEO, approvazione delle funzionalità da parte del responsabile tecnico

Un brief strutturato per il sito web garantisce che tutti i team siano allineati su design, contenuti ed esecuzione tecnica.

Senza un quadro di riferimento chiaro, la direzione creativa può diventare dispersiva, portando a aspettative disallineate e revisioni multiple.

Il modello di brief di progettazione ClickUp semplifica il processo delineando le specifiche di progettazione, i requisiti di contenuto e le linee guida di sviluppo, garantendo che ogni fase del progetto rimanga in linea con gli obiettivi.

Scarica questo modello Dai vita alla visione del cliente con il modello di brief di progettazione ClickUp

4. Esempio di brief del cliente per il design del packaging di un prodotto

📌 Scenario: un'azienda produttrice di bevande sta lanciando una nuova linea di bevande energetiche biologiche e necessita di un brief ben definito per il team di progettazione del packaging

Brief sul packaging di prodotto

Sezione Dettagli Nome del progetto Confezione per bevanda energetica biologica Problema aziendale I concorrenti dominano gli spazi sugli scaffali e il marchio deve distinguersi in un mercato attento alla salute Obiettivi Crea un packaging accattivante che comunichi gli ingredienti biologici e naturali del prodotto Destinatari Consumatori attenti alla salute, atleti e acquirenti eco-friendly Ambito del progetto Design di etichette, packaging di bottiglie, messaggi del marchio, elementi di sostenibilità Risultati finali 3 concetti di packaging, design finalizzato per la produzione, file pronti per la stampa Budget 30.000 $ per la progettazione e la configurazione della produzione Sequenza Ricerca: 2 settimane, fase di progettazione: 4 settimane, approvazione e configurazione della produzione: 3 settimane Parti interessate Brand manager, grafico, team di marketing, consulente di sostenibilità Processo di approvazione Approvazione finale da parte del CEO prima della produzione di massa

Un brief dettagliato sul packaging garantisce che il design sia in linea con l'identità del marchio e le linee guida normative.

Con il modello ClickUp Project Deliverables, i tuoi team possono monitorare i risultati chiave, le revisioni e i processi di approvazione durante tutto il progetto.

Un brief del cliente è efficace solo quando è strutturato, chiaro e attuabile. Questi esempi reali mostrano come diversi settori utilizzano i brief dei clienti per allineare i team, definire le aspettative e garantire un'esecuzione fluida dei progetti.

Suggerimenti per migliorare le brief dei clienti

Anche le brief ben strutturate possono fallire se mancano di chiarezza, coinvolgimento o profondità strategica. Oltre a elencare obiettivi e sequenze temporali, una brief efficace per il cliente dovrebbe influenzare l'azione, eliminare gli attriti e ispirare risultati migliori. Ecco come portare le tue brief per i clienti a un livello superiore.

Inizia con una visione del progetto in una sola riga

Le persone non ricordano pagine di dettagli, ma ricordano un unico concetto chiaro. Apri il brief con un riepilogo/riassunto di una sola frase che definisca immediatamente la direzione da seguire.

🔹 Invece di: "Sviluppare una nuova app con una migliore usabilità e navigazione". ✅ Dì: "Creare un'esperienza mobile fluida che renda il checkout più veloce del 50%"

Un'introduzione ben strutturata funge da base per l'intero brief, assicurando che tutte le parti interessate siano allineate all'obiettivo principale prima di entrare nei dettagli.

Leggi anche: 7 fantastiche strategie per il project management dei clienti

Affronta i possibili problemi prima che si verifichino

La maggior parte delle brief si concentra su ciò che deve essere fatto, ma poche anticipano i potenziali ostacoli. Individuare in modo proattivo i rischi consente di risparmiare tempo, budget e frustrazione in seguito.

Includi una sezione "Cosa tenere d'occhio" che copra:

Possibili ostacoli (ad es. approvazioni ritardate, linee guida di branding poco chiare)

Limiti tecnici (ad es. vincoli della piattaforma, problemi di integrazione)

Dipendenze esterne (ad esempio, attesa di risorse di terze parti)

Un brief che pianifica le sfide crea un'esecuzione più fluida fin dal primo giorno.

Assicurati che ogni risultato sia realizzabile

Brief vaghi portano a cambiamenti di ambito, interpretazioni errate e revisioni eccessive. Ogni deliverable dovrebbe avere un formato chiaro, uno scopo e un titolare.

❌ "Progettare una pagina di destinazione per la campagna. "✅ "Realizzare una pagina di destinazione ad alta conversione (mobile-first) con un modulo per l'acquisizione di lead, tre posizionamenti CTA unici e un testo ottimizzato per la SEO. "

Se un risultato non può essere visualizzato immediatamente, è necessario chiarirlo meglio.

Leggi anche: 10 modelli per la gestione dei clienti in PowerPoint e ClickUp

Elimina il superfluo e mantieni solo ciò che è essenziale

Un brief non è un saggio. Deve essere scorrevole, di grande impatto e privo di dettagli superflui.

Utilizza tabelle, elenchi puntati e intestazioni di sezione per rendere le informazioni facili da assimilare

Elimina tutto ciò che non influisce direttamente sull'esecuzione

Limitati alla lunghezza minima necessaria per garantire la massima chiarezza, senza aggiungere una parola di troppo

Se gli stakeholder hanno bisogno di una riunione separata solo per comprendere il brief, significa che è troppo lungo.

Parla la lingua degli stakeholder

Un designer, uno sviluppatore e uno stratega di marketing elaborano le informazioni in modo diverso. Un brief efficace si adatta al suo pubblico invece di costringere tutti gli stakeholder a leggere istruzioni generiche.

Come adattare il testo in base al destinatario:

Per i creativi: descrivete il tono, l'atmosfera e l'identità del marchio invece di limitarsi a dire "rendilo moderno"

Per gli sviluppatori: elenco dei requisiti della piattaforma, delle integrazioni e delle aspettative in termini di funzionalità

Per i dirigenti: concentrati su obiettivi di alto livello, ROI e allineamento strategico

Un brief che soddisfa in anticipo le esigenze di ogni team evita infinite domande di follow-up.

👀 Lo sapevate? Il termine "stakeholder" deriva originariamente dal gioco d'azzardo del XVI secolo, dove uno "stakeholder" era la parte neutrale che deteneva le scommesse Oggi gli stakeholder hanno qualcosa di altrettanto prezioso: la direzione del progetto, le approvazioni e le aspettative. Una comunicazione chiara è quindi essenziale per mantenere tutto in carreggiata.

Concludi con un forte invito all'azione

Un brief dovrebbe informare e stimolare l'azione. Concludi con una direttiva chiara, in modo che le parti interessate sappiano esattamente cosa succederà dopo.

❌ "Facci sapere se hai domande." ✅ "Rivedi e conferma entro venerdì, così la produzione potrà iniziare lunedì."

Ogni brief del cliente ben fatto è un modello per l'azione, l'allineamento e l'esito positivo. Rendendolo inequivocabilmente chiaro, misurabile e facile da comprendere, ti assicuri che tutti siano allineati prima che il lavoro vero e proprio abbia inizio.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di proposte di progetto in Word, Excel e ClickUp

Trasforma le brief dei clienti in un vantaggio competitivo

Il brief del cliente è la base di una relazione di lavoro fluida, che garantisce che tutte le parti interessate siano allineate fin dall'inizio. Un brief ben strutturato elimina la confusione, definisce le aspettative e imposta la fase per il raggiungimento dei risultati desiderati senza revisioni inutili.

Dall'onboarding del cliente alla gestione dell'intero progetto, un brief efficace mantiene l'esecuzione in linea con gli obiettivi. Se abbinato al giusto software di project management, diventa uno strumento dinamico per il monitoraggio dello stato di avanzamento, la semplificazione delle approvazioni e la garanzia di una collaborazione senza intoppi.

Vuoi semplificare la gestione delle tue brief e rendere ogni progetto più efficiente? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!