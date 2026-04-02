Come le agenzie di marketing risparmiano più di 15 ore alla settimana

Le agenzie di marketing spesso devono destreggiarsi tra diversi strumenti solo per gestire una singola campagna per un client. Infatti, Okta ha rilevato che le organizzazioni di tutti i settori utilizzano ora in media 101 app, rendendo la frammentazione quasi inevitabile.

Questa guida illustra sette modifiche concrete al flusso di lavoro per recuperare quelle ore perse per la tua agenzia. Ti mostreremo anche come lo spazio di lavoro AI convergente di ClickUp — una piattaforma unica e sicura in cui progetti, documenti, conversazioni e analisi convivono con l'IA integrata come livello di intelligenza — possa essere il tuo superpotere in questo lavoro richiesto.

Perché la maggior parte delle agenzie di marketing perde più di 15 ore ogni settimana

Quando un singolo progetto da consegnare a un cliente richiede di controllare il tuo strumento di project management per le attività, Documenti Google per i brief, Slack per i feedback e l'email per le approvazioni, i minuti si accumulano rapidamente.

Questa frammentazione del contesto fa sì che i team perdano ore a cercare le informazioni di cui hanno bisogno, passando da un'app all'altra e ripetendo gli stessi aggiornamenti su più piattaforme. Ogni cambio di strumento, ogni messaggio su Slack del tipo "dov'è quel file?" e ogni report di stato creato manualmente aggiunge tempo che nessuno tiene traccia.

Ecco dove finiscono effettivamente quelle oltre 15 ore: 👀

Passaggio da un'app all'altra: passare dal tuo strumento di gestione dei progetti ai documenti, alla chat e al monitoraggio del tempo interrompe costantemente la concentrazione

Duplicazione degli aggiornamenti su più piattaforme: pubblicare lo stesso stato in tre posti diversi significa triplicare il lavoro senza alcun valore aggiunto

Richiesta di approvazioni via email: le threads di feedback finiscono nel dimenticatoio e le versioni si confondono

Ricreare la reportistica da zero: importare i dati da diversi strumenti in una presentazione ogni lunedì mattina significa perdere metà della giornata

Ricerca delle versioni definitive: quando i file sono sparsi tra Google Drive, Dropbox e gli allegati di email, nessuno è sicuro di avere quello giusto

Nel loro insieme, tuttavia, queste piccole inefficienze si sommano fino a diventare un enorme spreco di produttività per le agenzie di marketing ogni singola settimana. Un'agenzia con cui abbiamo parlato ha calcolato che il proprio team impiegava 45 minuti al giorno a persona solo per passare da una piattaforma all'altra.

🎥 Prima di continuare, ecco un video con consigli pratici e concreti per aumentare la produttività della tua agenzia di marketing senza logorare nessuno!

Desideri ulteriori risorse per migliorare la produttività, la redditività e la gestione del carico di lavoro? Utilizza le risorse di project management di ClickUp per i team delle agenzie. Offre il "Big Book" per il project management in agenzia, diversi modelli per agenzie, webinar e guide pratiche.

Il problema di un insieme di strumenti frammentato non è solo la perdita di tempo, ma il modo in cui tale frammentazione rallenta l'intera agenzia.

Quando le informazioni sulle campagne sono distribuite su più piattaforme, le decisioni richiedono più tempo. I team esitano perché non sono del tutto sicuri di avere davanti a sé i dati più recenti. Un direttore creativo esamina una versione, un account manager ne consulta un'altra e, quando il feedback arriva al client, la storia non è più perfettamente allineata.

La mancanza di un'unica fonte di verità crea attriti sottili ma costosi. Le approvazioni si bloccano, i passaggi di consegne diventano confusi e semplici domande si trasformano in lunghi scambi di messaggi solo per confermare ciò che è già stato terminato.

Nel tempo, questo ha un impatto che va oltre la semplice esecuzione:

La comunicazione con i clienti diventa reattiva anziché proattiva

Teams dedicano più tempo a verificare il lavoro che a portarlo avanti

Il pensiero strategico passa in secondo piano rispetto al coordinamento operativo

Il vero costo non è il denaro, ma la capacità. Ogni ora che il tuo team dedica alla gestione degli strumenti è un'ora che non viene impiegata nella strategia per il cliente o nel lavoro creativo.

📮ClickUp Insight: i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 piattaforme o meno. Ma che ne dici di utilizzare un'unica piattaforma? In quanto app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA si occupa del resto.

Come un'unica area di lavoro sostituisce l'intero stack tecnologico di un'agenzia

Invece di mettere insieme cinque strumenti, le agenzie stanno consolidando il proprio stack tecnologico e trasferendo tutto in un'unica area di lavoro.

È qui che l'approccio dello spazio di lavoro convergente dà i suoi frutti. Poiché attività, documenti e conversazioni sono collegati, aprendo un'attività della campagna vengono visualizzati il brief, la cronologia dei commenti, il tempo registrato e lo stato di approvazione, il tutto senza uscire dalla schermata.

✨ Testimonianza del cliente: crescere senza intoppi operativi Man mano che i team crescono, è il coordinamento, e non l'esecuzione, a diventare il collo di bottiglia. È proprio quello che è successo all'agenzia di produzione video path8 Productions. Il loro lavoro era distribuito su diversi strumenti come Smartsheet, Slack, Toggl e Dropbox Paper, costringendo i produttori a dedicare tempo alla sincronizzazione degli aggiornamenti anziché portare avanti i progetti. Invece di aggiungere ulteriori processi o personale, hanno consolidato tutto nella Small Business Suite di ClickUp. ⚡ L'impatto Sei strumenti sostituiti da un'unica area di lavoro unificata

Riduzione del 60% dei tempi di preparazione delle riunioni (da 30-60 minuti a circa 10)

Implementazione completa in meno di 8 settimane con il supporto di ClickUp

Visibilità in tempo reale su progetti, comunicazioni e monitoraggio del tempo Con tutto in un unico posto, il ciclo costante di "aggiornamento di ogni strumento" è scomparso. Il tempo viene registrato direttamente sulle attività, le conversazioni rimangono collegate al lavoro e gli ordini del giorno delle riunioni si creano automaticamente dai dati in tempo reale. Ascolta le parole di Pat Henderson 👇

Ecco una breve panoramica di alcuni dei vantaggi offerti da un’area di lavoro unificata:

Dimensione Stack frammentato (più di 5 strumenti) Area di lavoro consolidata Inserimento dei nuovi assunti Formazione su ogni strumento separatamente Un'unica piattaforma da imparare Reportistica settimanale Esporta, copia e incolla tra diversi strumenti Estrai dati in tempo reale da un'unica origine dati Cicli di approvazione Sparsi tra email e chat Tutto in un unico posto Ricerca dei file Prova tre o quattro app Una ricerca unificata Fonte di verità "Quale strumento ha la versione più recente?" Un'unica area di lavoro collegata

7 modifiche al flusso di lavoro che fanno risparmiare alle agenzie di marketing oltre 15 ore

Queste 7 strategie aiuteranno la tua agenzia a risparmiare ore ogni settimana. Ognuna di esse mappa una vera e propria perdita di tempo e un modo specifico per eliminarla all'interno di un'area di lavoro unificata.

Centralizza il project management per tutti gli account dei clienti

La maggior parte delle agenzie gestisce ogni client in modo diverso: strumenti, convenzioni di denominazione e flussi di lavoro differenti. Ciò rende impossibile avere una visione d'insieme del carico di lavoro o delle scadenze tra i vari account.

🀏 Organizza l'intera agenzia in una struttura chiara con gli spazi, le cartelle e gli elenchi di ClickUp.

Centralizza le operazioni della tua agenzia con ClickUp

Gli Spazi ti consentono di organizzare i tuoi diversi flussi di lavoro per clienti, reparti o iniziative. Le cartelle vengono inserite all'interno degli Spazi per i flussi di lavoro complessi, mentre gli Elenchi contengono le tue attività effettive.

Spazio: Nome del client (ad es. Acme Corp)

Cartella: Tipo di campagna (ad es. Lancio prodotto Q3)

Elenco: Categoria di deliverable (ad es. contenuti social, sequenze di email)

Attività: singoli deliverable con assegnatari, date di scadenza e stati

💡 Suggerimento da esperto: monitora i metadati specifici dei clienti, come il tipo di campagna e lo stato dei risultati finali, senza dover creare sistemi separati grazie ai campi personalizzati di ClickUp. Puoi aggiungere elenchi a discesa, date, etichette e altro a qualsiasi attività per mantenere i dati strutturati e facilmente riportabili nella reportistica.

Gli account manager dedicano ogni settimana ore alla raccolta di aggiornamenti da varie fonti per inviare email ai clienti. Si tratta di un carico amministrativo che non porta alcun risultato concreto.

🎯 Elimina i follow-up manuali impostando regole di automazione del flusso di lavoro dell'agenzia con ClickUp Automations.

Lascia che le tue attività quotidiane procedano in modo automatico con le Automazioni ClickUp

Siete voi a definire trigger, condizioni e azioni, ad esempio: "Quando un'attività passa alla fase di revisione del client, avvisa l'account manager e assegna una data di scadenza". Il sistema si occupa del resto.

🌟 Crea automaticamente riepiloghi settimanali dello stato dei progetti a partire dai dati effettivi delle attività con ClickUp Brain, l'IA integrata che dispone del contesto completo del tuo lavoro in ClickUp.

Tira fuori informazioni chiave, follow-up, aggiornamenti sui progetti e lo stato dell'area di lavoro con ClickUp Brain

Invece di scrivere un aggiornamento da zero, ClickUp Brain raccoglie ciò che è successo quella settimana (attività completate, elementi in revisione, scadenze imminenti) in un aggiornamento strutturato. Tutto ciò che devi fare è semplicemente rivedere e inviare.

🦸🏻‍♀️ Potenziamento Super Agent: l' Agent per la reportistica sullo stato dei progetti di ClickUp rende tutto questo ancora più semplice. Concedi all'agente l'accesso al tuo progetto e questo genererà un rapporto sullo stato pronto per gli stakeholder che copre i progressi rispetto alle attività cardine, i completamenti degni di nota, gli elementi a rischio e le scadenze imminenti.

👀 Guarda come gli AI Super Agents di ClickUp possono automatizzare le attività ripetitive e fornire assistenza intelligente nel lavoro quotidiano del tuo team:

Tieni traccia del tempo direttamente all'interno delle attività e dei progetti

Quando il monitoraggio del tempo avviene in uno strumento separato, le voci inserite sono imprecise o mancano del tutto. Ciò compromette l'accuratezza della fatturazione e rende l'analisi della redditività un esercizio di congetture.

⏱️ Registra il tempo esattamente dove stai già lavorando con il monitoraggio del tempo di ClickUp integrato in ogni attività.

Tieni traccia del tempo senza interruzioni con ClickUp Monitoraggio del tempo

Puoi avviare un timer o aggiungere manualmente voci dalle attività, dalla vista Elenco di ClickUp, dalla vista Bacheca di ClickUp o persino dal menu delle azioni rapide. Ogni voce può essere contrassegnata come fatturabile o non fatturabile e includere descrizioni o tag. Puoi monitorare:

Ore fatturabili per client

Ore interne (non fatturabili) per progetto

Durata stimata vs. durata effettiva per ogni deliverable

Distribuzione del tempo per tipo di risultato

👉🏽 Il nostro Manuale sull'IA per le piccole imprese spiega in dettaglio come utilizzare l'IA per ridurre la complessità delle operazioni della tua agenzia.

Sostituisci la reportistica manuale con dashboard in tempo reale

Crei report settimanali sulla reportistica estraendo dati da diversi strumenti e incollandoli nelle slide? Quel report è già obsoleto nel momento stesso in cui lo finisci.

📊 Visualizza a colpo d'occhio la distribuzione del carico di lavoro, lo stato di avanzamento delle attività, il monitoraggio del tempo e le attività in ritardo con i dashboard di ClickUp.

Crea dashboard personalizzate su ClickUp per effettuare il monitoraggio della produttività del team

Le dashboard trasformano i dati dell'area di lavoro in widget visivi, senza bisogno di esportarli.

Report comune delle agenzie Widget per la dashboard di ClickUp davvero utile Riepilogo del carico di lavoro del team Carico di lavoro per assegnatario Stato della campagna Attività per stato Ore di fatturazione ai clienti Monitoraggio del tempo per client Consegne in ritardo Elenco delle attività in ritardo

Aggiungi le schede IA alla tua dashboard per accedere a approfondimenti sempre aggiornati e basati sull'IA. Ad esempio, puoi aggiungere:

StandUp™ con l'IA : riepiloga la tua attività recente in un periodo di tempo selezionato

AI Team StandUp : riepiloga le attività recenti di persone e team selezionati in un determinato periodo di tempo

Riassunto esecutivo basato sull'IA : genera un riassunto esecutivo aggiornato che illustra lo stato di salute e la situazione del tuo reparto, del tuo team o dei tuoi progetti

Aggiornamento progetto AI: crea una panoramica di alto livello sullo stato e sull'avanzamento del tuo progetto

Puoi anche programmare i report della dashboard in modo che ne vengano inviate automaticamente delle copie alle parti interessate.

Hawke Media, un'agenzia di marketing digitale in crescita, ha scelto ClickUp come piattaforma per migliorare la produttività e la visibilità. Ha registrato una riduzione dei ritardi nei progetti del 70% già nel primo anno di implementazione. Molti dei nostri dirigenti di alto livello hanno molte cose da tenere sotto controllo e non sempre vogliono accedere a ClickUp. Ma possiamo inviare link in sola visualizzazione in modo che loro, o chiunque altro ne abbia bisogno, possano visualizzare un calendario dei contenuti o una dashboard degli sprint per capire rapidamente su cosa stiamo lavorando. Molti dei nostri dirigenti di alto livello hanno molte cose da tenere sotto controllo e non sempre vogliono accedere a ClickUp. Ma possiamo inviare link in sola visualizzazione in modo che loro, o chiunque altro ne abbia bisogno, possano visualizzare un calendario dei contenuti o una dashboard dei sprint per capire rapidamente su cosa stiamo lavorando.

📚 Leggi anche: Il miglior software di gestione per agenzie

Semplifica le approvazioni creative in un unico thread

Flussi di lavoro di approvazione frammentati tra email, Slack e strumenti di revisione portano a revisioni mancanti e lanci ritardati. Nessuno è in grado di capire quale sia la versione attuale o dove si sia bloccata una determinata approvazione.

🏆 Mantieni tutti i feedback collegati al risultato finale con le attività di ClickUp.

Mantieni i membri del team allineati mantenendo la comunicazione contestualizzata al lavoro nelle attività di ClickUp

Conduci conversazioni mirate sotto ogni attività con i commenti in thread , così tutti rimangono aggiornati

Consenti agli stakeholder di aggiungere annotazioni direttamente su immagini, video e PDF con la Correzione di bozze in ClickUp , inserendo i feedback sotto forma di commenti direttamente sulla risorsa creativa stessa

Registra e condividi feedback video asincroni tramite ClickUp Clips e incorporali nell'attività originale, nella chat o nel documento

Tutti gli stakeholder vedono lo stesso thread, la stessa versione e lo stesso stato di approvazione.

Mantieni i membri del team allineati sul feedback creativo con le funzionalità di Correzione di bozze di ClickUp

💡 Suggerimento da esperto: collabora facilmente con i clienti invitando gli ospiti nella tua area di lavoro. Condividi qualsiasi file o dashboard, invitali ad aggiungere commenti ai mockup e imposta le autorizzazioni per controllare chi vede cosa.

Cerca tra attività, documenti e Messaggi con l'IA

📮ClickUp Insight: oltre il 50% dei dipendenti ha difficoltà a trovare le informazioni di cui ha bisogno sul lavoro. Mentre solo il 27% afferma che è facile, il resto incontra qualche difficoltà, con il 23% che lo trova molto difficile. Quando le informazioni sono sparse tra e-mail, chat e strumenti diversi, il tempo perso si accumula rapidamente. Con ClickUp, puoi trasformare le e-mail in attività tracciabili, collegare le chat alle attività, ottenere risposte dall'IA e molto altro ancora all'interno di un unico spazio di lavoro. 💫 Risultati concreti: I team riescono a recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi di gestione delle conoscenze ormai obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

🔍 Smetti di setacciare quattro app per trovare una risposta utilizzando la ricerca basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp.

Funziona con Attività, Documenti, Commenti e Chat: basta digitare una domanda in linguaggio naturale per ottenere una risposta basata sui dati effettivi della tua area di lavoro.

Trova rapidamente le risposte che cerchi dalla tua area di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Poiché ClickUp Brain è integrato in un'area di lavoro convergente, dispone già di un contesto completo su Tutto. ✨

Puoi accedervi dalla barra dei comandi AI da qualsiasi punto di ClickUp. In alternativa, digita semplicemente @brain nei commenti delle attività di ClickUp o nella chat, proprio come faresti per effettuare una menzione di un'altra persona. 💡 Suggerimento da esperto: trasforma il tempo risparmiato in informazioni utili con ClickUp Brain MAX. Con questo assistente desktop intelligente, puoi andare oltre la semplice generazione di aggiornamenti e analizzare effettivamente i tuoi flussi di lavoro in tempo reale. Poni domande come: Poiché Brain MAX dispone di una visione completa delle tue attività, del monitoraggio del tempo e dei dashboard, non si limita a mostrare i dati, ma crea connessioni e evidenzia modelli che altrimenti ti sfuggirebbero. Il risultato? Non solo risparmi più di 15 ore alla settimana, ma prendi decisioni più oculate su come impiegare al meglio il tempo del tuo team.

Puoi accedervi dalla barra dei comandi IA da qualsiasi punto di ClickUp. In alternativa, digita semplicemente @brain nei commenti delle attività o nella chat, proprio come faresti per effettuare una menzione di un'altra persona.

💡 Suggerimento da esperto: trasforma il tempo risparmiato in informazioni utili con ClickUp Brain MAX. Con questo assistente desktop intelligente, puoi andare oltre la semplice generazione di aggiornamenti e analizzare effettivamente i tuoi flussi di lavoro in tempo reale. Poni domande come: "Quali clienti richiedono i cicli di approvazione più lunghi?"

“Dove perdiamo la maggior parte delle ore non fatturabili?”

"Quali progetti rischiano di subire ritardi questa settimana?" Poiché Brain MAX dispone di una visione completa delle tue attività, del monitoraggio del tempo e dei dashboard, non si limita a mostrare i dati, ma crea connessioni e evidenzia modelli che altrimenti ti sfuggirebbero. Il risultato? Non solo risparmi più di 15 ore alla settimana, ma prendi decisioni più oculate su come impiegare al meglio il tempo del tuo team.

Crea modelli per i progetti ricorrenti e l'onboarding dei clienti

Le agenzie gestiscono ripetutamente gli stessi tipi di progetto, ma ogni volta ricostruiscono la struttura delle attività da zero. Si tratta di ore sprecate a reinventare una ruota che hai già costruito.

💪🏻 Salva intere strutture di progetto, inclusi attività, attività secondarie, dipendenze, campi personalizzati e automazioni, e implementale con un solo clic grazie ai modelli di ClickUp.

Puoi sfogliare il Centro modelli di ClickUp per trovare opzioni predefinite oppure salvarne di personalizzate da qualsiasi Spazio, Cartella o Elenco. Ecco alcuni esempi di processi e risorse per cui puoi creare modelli:

Lista di controllo per l'onboarding dei clienti

Flusso di lavoro per il lancio delle campagne

Calendario mensile di produzione dei contenuti

Ciclo di reportistica trimestrale

Come misurare il tempo risparmiato dalla tua agenzia

Una volta consolidati i flussi di lavoro in un unico spazio di lavoro, la domanda successiva è semplice: Questo ci fa davvero risparmiare tempo?

L'errore che la maggior parte delle agenzie commette in questo ambito è quello di effettuare il monitoraggio di metriche di vanità anziché di metriche operative. Non servono più dashboard: serve un piccolo insieme di indicatori anticipatori che mostrino chiaramente se il lavoro procede più velocemente e con meno lavoro richiesto.

Ecco le metriche che lo dimostrano:

Tempo medio di completamento delle attività: il tempo necessario affinché un deliverable passi dallo stato "in corso" a "terminato". Un calo in questo dato indica che i tuoi flussi di lavoro sono più snelli e che il tuo team impiega meno tempo in situazioni di stallo o in attesa

Tempo dedicato alla reportistica: ore impiegate per compilare aggiornamenti settimanali o mensili. Questo tempo dovrebbe ridursi in modo significativo una volta che la reportistica attingerà dai dati in tempo reale anziché da esportazioni manuali

Numero di strumenti utilizzati per flusso di lavoro: quante piattaforme vengono coinvolte in una singola campagna o in un singolo deliverable. Meno strumenti = meno cambi di contesto e maggiore produttività

Durata del ciclo di approvazione: il tempo che intercorre tra la prima bozza e l'approvazione finale. Cicli più brevi indicano feedback più chiari e una migliore collaborazione

Ore registrate come attività amministrative non fatturabili: Tempo dedicato al coordinamento interno, agli aggiornamenti di stato e alla gestione degli strumenti. Si tratta di una perdita nascosta: ridurla migliora direttamente il tasso di utilizzo e la redditività

Il vantaggio di utilizzare ClickUp in questo caso è evidente: tutti questi dati sono già presenti all'interno della tua area di lavoro.

💡 Suggerimento da esperto: con i dashboard di ClickUp puoi effettuare il monitoraggio della durata ciclo, della produttività, della puntualità delle consegne e delle tendenze di utilizzo senza dover mettere insieme più report. Un approccio pratico: non cercare di misurare tutto in una volta. Scegli due o tre metriche, stabilisci un valore di riferimento per una settimana, poi confronta nuovamente dopo 30 giorni. Quella differenza è il tuo vero "tempo risparmiato".

Come iniziare a consolidare il flusso di lavoro della tua agenzia

Il modo più veloce per ottenere risultati è iniziare in piccolo, dimostrarne il valore e poi espandersi.

Valuta i tuoi attuali strumenti e flussi di lavoro : mappa dove si svolge il lavoro oggi: project management, documenti, comunicazione, reportistica. Cerca sovrapposizioni e attriti, non la perfezione

Identifica il flusso di lavoro più problematico : scegli un processo che risulta costantemente complicato (onboarding dei clienti, reportistica settimanale, approvazioni creative). Inizia da dove la perdita di tempo è più evidente

Crea uno spazio ClickUp dedicato : ricrea quel flusso di lavoro all'interno di ClickUp utilizzando spazi, cartelle, elenchi e attività, in modo che tutto sia organizzato in un unico ambiente strutturato

Crea un modello del processo : trasforma quel flusso di lavoro in un modello riutilizzabile con attività, dipendenze, campi personalizzati e automazioni, così il tuo team non dovrà mai ricostruirlo di nuovo

Passa al flusso di lavoro successivo: una volta che il primo caso d'uso funziona senza intoppi, ripeti il processo per quello successivo: esecuzione delle campagne, produzione di contenuti o reportistica

💡 Consiglio da esperto: per i team che non possono effettuare il passaggio in un'unica soluzione, effettua la connessione dei tuoi strumenti esistenti alle integrazioni di ClickUp durante la transizione, in modo da non perdere i dati. Ottieni il consenso del team dimostrando che le difficoltà quotidiane — come il monitoraggio degli aggiornamenti di stato, la ricerca di file e la ricostruzione dei report — scompaiono immediatamente.

Smetti di gestire il lavoro. Inizia a portarlo avanti, con ClickUp

Il tempo che le agenzie perdono ogni settimana è la somma di decine di piccole inefficienze distribuite su troppi strumenti. Ogni strumento in più, ogni aggiornamento duplicato, ogni approvazione sepolta nelle email: tutto questo crea attrito. E l'attrito si accumula. Rallenta l'esecuzione, erode le ore fatturabili e distoglie il tuo team dal lavoro strategico e creativo per cui i clienti pagano effettivamente.

Consolidare il tuo lavoro in un unico spazio di lavoro con IA integrata elimina la causa principale.

Quelle oltre 15 ore non sono solo tempo: sono la differenza tra un'agenzia che è sempre in ritardo e una che ha spazio per pensare. Unifica i tuoi strumenti e scoprirai cosa può fare il tuo team quando non è impegnato a lottare con i propri strumenti.

Inizia gratis con ClickUp e scopri dove va effettivamente a finire il tempo del tuo team. 🙌

Domande frequenti

Tra le attività che causano perdite di tempo più comuni figurano il passaggio da uno strumento all'altro, la creazione manuale di report, la ricerca di approvazioni tramite email e chat, la duplicazione degli aggiornamenti e la ricerca di file in sistemi non integrati.

Le agenzie di marketing risparmiano tempo consolidando gli strumenti, tramite l'automazione di attività ripetitive come la reportistica e le approvazioni, e centralizzando la comunicazione e il project management in un unico spazio di lavoro. Ciò riduce il cambio di contesto ed elimina il lavoro duplicato.

Un'area di lavoro unificata riunisce attività, documenti, comunicazioni e reportistica in un unico posto. Questo crea un'unica fonte di verità, accelera il processo decisionale e riduce il tempo dedicato al coordinamento del lavoro.

Sì. In effetti, sono le agenzie più piccole a trarne i maggiori benefici, poiché le automazioni riducono il carico di lavoro manuale, migliorano la coerenza e consentono ai team snelli di crescere senza aumentare l'organico.

Le metriche chiave includono la durata ciclo delle attività (tempo di ciclo), i tempi di approvazione, il tempo dedicato alla reportistica, le ore non fatturabili e il tasso di utilizzo complessivo del team.