Come far crescere un'agenzia di marketing digitale: Una guida passo dopo passo

Ecco la domanda da un milione di dollari che tormenta i titolari del marketing digitale:

"Come far crescere un'agenzia di marketing digitale?", ma la domanda è incompleta.

Dovrebbero invece chiedersi: "Da fare per far crescere un'agenzia di marketing digitale in modo che sia redditizia e con i clienti in primo piano?"

La risposta si trova nella vostra strategia di marketing digitale.

Chiedetevi:

State commercializzando prodotti che interessano davvero alle persone?

State vendendo prodotti o storie di marca?

Avete una strategia chiaramente definita?

Restate con noi se siete curiosi di sapere come far crescere e scalare la vostra agenzia in modo efficace.

Comprendere la crescita delle agenzie digitali

Si prevede che la spesa pubblicitaria digitale crescerà nel 2024. Inoltre, i titolari delle agenzie ritengono che l'ottimizzazione dei motori di ricerca, il marketing dei contenuti e i canali di marketing digitale daranno i maggiori ritorni nel 2024.

Altri trend del marketing digitale che domineranno nel 2024

Le piattaforme di social media come Instagram Threads, Meta Threads e Bluesky aumenteranno di popolarità

I marketer dovrebbero concentrarsi sulla promozione dei tassi di coinvolgimento, la nuova metrica per il tasso di fidelizzazione

LinkedIn conta oggi 1 miliardo di membri, il che lo rende un'ottima piattaforma per la generazione organica di lead

Gli annunci a pagamento sui social media, in particolare su LinkedIn, sono dominati dal video marketing

Quindi, se state pensando di espandere la vostra agenzia di marketing digitale, non c'è mai stato un momento migliore.

Per comodità, abbiamo suddiviso le strategie di marketing digitale in quattro segmenti:

Migliorare il marketing e il commerciale dell'agenzia

Ridurre il tasso di abbandono dei clienti

Aumentare le prestazioni della vostra agenzia di marketing

Migliorare i servizi di marketing digitale

Strategie per migliorare il marketing interno e le vendite commerciali

Partiamo dalle basi e vediamo come migliorare il vostro marketing interno e le vendite commerciali.

Migliorare il vostro team interno

Che siate un'agenzia pubblicitaria o che vi occupiate di servizi digitali, il vostro team deve essere sempre aggiornato sulle ultime tendenze del settore.

Integrate la formazione dei dipendenti nel vostro modello aziendale, sia attraverso eventi virtuali, gruppi sui social media o persino il sito web della vostra agenzia di marketing digitale.

Utilizzare un software di project management per la crescita della vostra agenzia di marketing

come appare il monitoraggio del tempo di un progetto in ClickUp

Per aumentare la vostra pipeline di clienti con esito positivo, dovete aggiungere valore all'azienda del vostro cliente.

E il modo migliore per farlo?

Iniziare a snellire i processi interni per aiutare il team a concentrarsi sulla creazione di relazioni invece di passare alla modalità antincendio.

È qui che un'azienda di strumento di project management è un pratico assistente per il team, che coordina attività, progetti, persone e aspettative.

Mostra il tuo lavoro come un'agenzia di marketing digitale credibile

Le agenzie di marketing devono essere abili nel promuovere i loro client esistenti.

Tuttavia, devono anche concentrarsi sulla presentazione delle capacità della loro agenzia di marketing digitale.

Quindi, promuovete il sito web della vostra agenzia attraverso i canali e le piattaforme per ottenere rapidamente più client.

Condurre un audit del sito web dell'agenzia

Da fare per dimostrare al mondo le vostre capacità?

Lasciate che il vostro web designer mostri il suo immenso talento ai potenziali client e alle altre agenzie con un design brillante sul sito.

Da fare un audit SEO del vostro attuale web design e diventare il vostro caso di studio agli occhi dei motori di ricerca.

Investire in pubblicità a pagamento e social media marketing

Mantenere una presenza costante sui social media e integrarla con campagne pay-per-click vi permetterà di promuovere la vostra agenzia di marketing su diversi canali organici o a pagamento.

Poiché diversi tipi di target entrano in connessione con il vostro marchio, sarà molto più facile diversificare la vostra portata e incrementare le vendite.

Ecco alcuni consigli su come sfruttare il marketing sui social media:

Dimostrate la vostra autorevolezza condividendo approfondimenti, blog curati da esperti, webinar gratuiti e sessioni dal vivo per mostrare il vostro marchio ai potenziali client

Rispondere a ogni commento, menzione e query sui social media, altrimenti si rischia di essere etichettati come poco reattivi dai clienti arrabbiati

Utilizzate un mix di canali di social media per soddisfare i diversi gruppi demografici

Pubblicate regolarmente e condividete storie di esito positivo per guadagnare la fiducia dei vostri follower

Strategie per ridurre la fuga dei clienti e aumentare la crescita dell'agenzia

Utilizzate questi suggerimenti come cassa di risonanza per ridurre il numero di clienti che hanno smesso di impegnarsi con la vostra agenzia di marketing e per convertire la vostra agenzia di marketing digitale in un magnete per i lead:

1. Rivedere la strategia dei contenuti

Nel mondo del content marketing, un blog significativo fa la differenza.

Utilizzate i post del blog per promuovere la vostra azienda, educare il pubblico e attirare nuovi clienti.

Seguite i seguenti consigli per migliorare i vostri lavori richiesti per la creazione di contenuti:

Pubblicate contenuti pertinenti, originali e ricchi di significato che aggiungano valore ai lettori

Evidenziate le vostre conoscenze e assicuratevi che i vostri articoli siano ben studiati

Aggiungete immagini interessanti come infografiche, illustrazioni, immagini e così via

Utilizzate i video per coinvolgere e aggiungere un elemento di narrazione

Creare un calendario dei contenuti per ogni mese e rispettarlo

come si presenta un calendario dei contenuti in ClickUp Calendar View

Integrare webinar, podcast, ecc. e giocare con il format dei contenuti

Promuovete i contenuti nella vostra newsletter, nei social media, nella pubblicità a pagamento, ecc

Scrivete e condividete eBook e guide gratis come potenti lead magnet

Monitorare le prestazioni dei contenuti utilizzando strumenti come Google Analytics

Se la vostra base di clienti si sta esaurendo, è il momento di usare la forza della parola scritta e di mettere in evidenza le vostre competenze per i nuovi client.

Utilizzate piattaforme non convenzionali come Reddit, Quora e LinkedIn per consolidare l'autorevolezza della vostra agenzia di marketing digitale.

2. Ispiratevi ad altre agenzie creative

Se vi accorgete che il vostro pozzo di idee per i lead magnet si sta prosciugando, cercate ispirazione da altre agenzie di esito positivo.

Studiate le loro campagne sui social media, fate i compiti a casa sulla loro strategia di generazione di lead e amplificate i vostri lavori richiesti per l'email marketing coltivando i lead con contenuti di alta qualità e mirati.

Consigli supplementari su come migliorare la vostra campagna di email marketing:

messaggio email commerciale scritto da ClickUp Brain

Guidate i vostri clienti attraverso l'imbuto commerciale inviando email regolari sulle ultime promozioni, lanci, offerte e altro ancora

Costruite un rapporto con i clienti esistenti utilizzando check-in costanti, serie di newsletter, ecc.

Motivare i lettori a compiere l'azione desiderata, che si tratti di effettuare un acquisto, iscriversi alla newsletter o registrarsi per una demo del prodotto

Segmentare i clienti in base a comportamenti specifici, interessi, esigenze, ecc.

3. Mostra i tuoi esiti positivi ai nuovi client

Per conquistare la fiducia dei nuovi clienti, chiedete ai vostri clienti più fedeli di parlare: chiedete loro di pubblicare recensioni oneste, di inserire testimonianze video e di promuovere il passaparola a nome della vostra agenzia di marketing digitale.

4. **Lavorate sulla vostra strategia di ottimizzazione per i motori di ricerca

Il vostro sito web è ben posizionato sui motori di ricerca locali?

In caso contrario, potreste perdere una base di potenziali clienti ad alto ROI.

Modificate il vostro elenco Google My Business, raccogliete contenuti e recensioni autentiche generate dagli utenti e ottimizzate il vostro sito web per le parole chiave locali.

5. **Investire nel feedback e nei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti

Formate il vostro team a raccogliere regolarmente i feedback dei clienti esistenti per capire i loro livelli di soddisfazione, i punti dolenti e le aree di miglioramento.

Utilizzate questo feedback per prendere decisioni informate sui vostri servizi e per affrontare i problemi che potrebbero contribuire alla rinuncia dei clienti.

Inoltre, implementate un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti che vi aiuti a valutare il sentimento generale dei clienti e a identificare le tendenze che potrebbero avere un impatto positivo sulla crescita della vostra agenzia.

6. Concentratevi sulle strategie di fidelizzazione dei clienti

Sebbene attirare nuovi clienti sia fondamentale, non trascurate il valore della fidelizzazione di quelli esistenti.

Implementate strategie di fidelizzazione come programmi di fidelizzazione, comunicazioni personalizzate, offerte esclusive e supporto clienti proattivo per mantenere i vostri clienti impegnati e soddisfatti.

La costruzione di relazioni solide con i clienti esistenti porta a una fedeltà a lungo termine e a un passaparola positivo, che sono preziosissimi per la crescita dell'agenzia.

Strategie per far crescere il team dell'agenzia digitale

Volete aumentare l'efficienza e la produttività della vostra agenzia di marketing digitale senza comprometterne la crescita?

Il software di project management ClickUp è al vostro fianco marketing del team.

Questo strumento offre robuste funzionalità/funzioni per la gestione di risorse dell'agenzia , attività, team e persone.

Scaviamo un po' più a fondo.

Utilizzare le attività di ClickUp per semplificare il lavoro del team Attività di ClickUp non consente alcun tipo di ripensamento all'interno del team, anche in caso di riduzione del personale o di aumento del lavoro.

Sia che si tratti di content marketing o di onboarding del cliente il team deve essere in grado di gestire i processi che richiedono la vostra attenzione, impostare le priorità delle attività per ogni caso d'uso immaginabile e far sapere a chi sta lavorando su cosa.

impostare la priorità delle attività è facile come fare un pulsante con ClickUp 3.0_

ClickUp Tasks consente inoltre di visualizzare contemporaneamente le date di scadenza, le liste di controllo, le dipendenze, i commenti e il tempo dedicato alle attività, una funzionalità/funzione indispensabile per i team in crescita.

Inoltre, l'interfaccia utente è semplice da usare e da capire.

Scegliete tra una serie di opzioni di automazione per migliorare l'efficienza

ClickUp offre il meglio di entrambi i mondi: project management e marketing, grazie alla sua software di gestione delle agenzie . Le app di marketing digitale di ClickUp valgono l'investimento per un'agenzia di marketing di qualsiasi portata e dimensione.

E se cercate uno strumento più di nicchia per il marketing dei contenuti, prendete in considerazione Il software per il marketing dei contenuti di ClickUp o l'ambito ClickUp Brain che vi permette di lanciare una funzionalità/funzione di alta qualità in pochi minuti.

usate ClickUp Brain per generare un post sul vostro blog su qualsiasi argomento_

Utilizzare la vista Gantt Chart a vostro vantaggio visivo

Volete monitorare e pianificare progetti per i vostri team interfunzionali?

Provate il Vista Gantt di ClickUp e gestire le informazioni sul progetto in modo comprensibile per tutti.

Supponiamo che il vostro team di prodotto sia stato incaricato di migliorare un'app realizzata per un client.

Ecco come apparirà la scaletta delle attività in un Gantt Chart.

esempio di grafico ClickUp Gantt per un team di prodotto che lavora su un'applicazione

**Traccia lo stato di avanzamento e analizza le prestazioni con le funzionalità/funzione di ClickUp

creare un dashboard KPI in ClickUp e analizzare le prestazioni del team con rapporti di marketing in tempo reale

L'esito positivo dei client non si basa solo su like e commenti.

Si basano su dati reali estratti dai report di marketing che offrono una visione più approfondita del lavoro del vostro team.

La funzionalità di reportistica di ClickUp è dotata di dashboard personalizzabili, che forniscono una panoramica di alto livello del vostro lavoro.

visualizzare i bug per visualizzazione e le attività per stato all'interno della dashboard di ClickUp

Strategie per migliorare l'offerta di servizi

Come titolare di un'agenzia, dovete sapere che il miglioramento dei vostri servizi di marketing digitale inizia con l'apprendimento di come migliorare la produttività della vostra agenzia di marketing .

E l'altra attività altrettanto importante è quella di ottenere più clienti e costruire relazioni con i clienti, una specialità di software di esito positivo. Volete che il vostro team, così come i potenziali clienti, siano felici.

Quindi, investite saggiamente il vostro tempo nella creazione di solidi processi di project management che rendano la vostra strategia di crescita incentrata sui clienti e sui dipendenti.

Ecco quattro best practice collaudate da aggiungere alla cultura della vostra agenzia di marketing.

Definire la nicchia in cui si vuole operare

Capite cosa vuole il vostro target e concentratevi sulle tendenze specifiche del settore, trovando una via di mezzo tra i due.

Ad istanza, potreste volervi specializzare nella ricerca di parole chiave o nello sviluppo web.

**Qual è la vostra proposta di vendita unica (USP)?

L'idea è di capire cosa vi distingue dalle altre agenzie: gestite l'azienda del vostro cliente.

Il vostro team interno, così come i processi interni, devono rispecchiare in tutto e per tutto la vostra USP

Creare un team competente con una mentalità incentrata sul cliente

Un'agenzia di marketing si regge sulla qualità del suo pool di talenti.

Per questo motivo, è bene che le vostre energie siano rivolte a trovare e trattenere i migliori talenti per essere all'avanguardia.

Costruire partnership strategiche

A volte non è necessario essere un esercito di una sola persona se il lavoro è impegnativo.

È utile sfruttare l'aiuto di agenzie terze, strumenti di project management e altre risorse per accelerare il lavoro.

Create quindi partnership strategiche con tecnologia, processi e persone per riportare la vostra agenzia sulla strada dell'esito positivo.

I passaggi da compiere per migliorare la vostra offerta sono diversi a seconda del titolare dell'agenzia. Tutto dipende da come volete che la vostra agenzia di marketing digitale sia percepita dai client e dai potenziali assunti.

Il ruolo crescente dell'automazione nella scalata di un'agenzia digitale

Avviare un'agenzia di marketing digitale è facile, gestirla è difficile.

È facile soddisfare i clienti esistenti, ma è difficile rispondere alle esigenze dei nuovi clienti.

Far emergere qualche idea dal team è facile, ma creare un'immagine digitale memorabile è difficile campagne di marketing digitale è impegnativo.

Se volete entrare nell'ultima fascia dello spettro, procuratevi software per agenzie di marketing come ClickUp, a lavorare per voi (e non viceversa).

ClickUp offre risorse preziose, come ad esempio modelli di piani di marketing , modelli di roadmap di marketing e altro ancora per rivoluzionare il modo in cui ottimizzate i flussi di lavoro del marketing.

Non ignorate la vocazione della vostra agenzia: lasciate che ClickUp vi aiuti a diffondere la buona parola all'interno della vostra rete di agenzie digitali e a costruire un'agenzia innovativa e prospera.

Frequenze comuni

1. Come possono le agenzie digitali attrarre più potenziali client?

Un'agenzia di marketing digitale di successo sa che non esiste un approccio unico per ottenere potenziali clienti. Per questo motivo, i lavori richiesti per la lead generation dovrebbero concentrarsi su:

il vostro target di riferimento e le sue abitudini, i suoi gusti, ecc.

costruzione di relazioni con i potenziali client

impostazione di un programma di referral

potenziare la presenza sui social media

fare email marketing e contatti a freddo

2. Quali sono le strategie più efficaci per far crescere un'agenzia digitale?

Per sviluppare la vostra attività di marketing digitale, seguite queste strategie di esito positivo per l'acquisizione di clienti:

Da fare la vostra pubblicità con utilizzando tattiche strategiche di gestione dei social media presentando proposte agli eventi di networking partecipando a eventi di settore e a eventi virtuali connessione con i conduttori di podcast per condividere le vostre competenze

Trovate una nicchia per il vostro marketing digitale: marketing dei contenuti, social media marketing, SEO, ecc.

Effettuare ricerche approfondite su ciò che accade nel settore del marketing digitale

Assumere professionisti del marketing qualificati che siano responsabili e responsabilizzati

Organizzate corsi di formazione aziendale sul marketing per i vostri dipendenti a intervalli regolari

Finché costruite partnership strategiche, siete a posto.

3. In che modo ClickUp contribuisce alla crescita di un'agenzia digitale?

Il project management è il carburante che alimenta un'agenzia di successo, soprattutto nel dinamico mondo del marketing digitale, dove tutto cambia in un batter d'occhio.

Prova il marketing digitale di ClickUp software per il project management delle agenzie per suddividere progetti complessi in attività gestibili, assegnare responsabilità e monitorarli in tempo reale.