Esempi di metriche operative e come monitorarle

Quando si può misurare ciò di cui si parla ed esprimerlo in numeri, si sa qualcosa al riguardo; ma quando non si può misurare, quando non si può esprimere in numeri, la conoscenza è di tipo scarso e insoddisfacente.

fisico del XIX secolo, Lord Kelvin In parole più semplici, non si può migliorare ciò che non si misura. È per questo che fissiamo obiettivi e metriche operative per noi stessi, per i nostri team e per la nostra azienda.

Tuttavia, state misurando gli aspetti giusti della vostra azienda? Li state monitorando con la giusta Sequenza? Da fare per ottenere i miglioramenti necessari? Ecco un primo passo per ottenere le giuste metriche operative.

Che cosa sono le metriche operative?

Le metriche operative sono indicatori che le aziende utilizzano per valutare l'efficienza e l'efficacia delle loro operazioni quotidiane.

Ad esempio, se siete un'organizzazione di assistenza clienti che si occupa di ricevere e risolvere i reclami, l'efficienza delle vostre operazioni sarà misurata in base ai tempi medi di risposta, alla percentuale di risoluzioni al primo tentativo, ecc.

In che modo le metriche operative sono diverse dai KPI strategici?

Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) strategici sono metriche di alto livello basate sui risultati e associate all'esito positivo dell'azienda nel lungo periodo. Le metriche operative si concentrano sui dettagli delle operazioni quotidiane.

Ecco alcune delle altre differenze chiave tra KPI strategici e metriche operative:

KPI strategici Metriche operative Metriche strategiche Metriche operative Metriche strategiche Metriche strategiche Metriche operative Metriche operative Misurano le prestazioni aziendali a lungo termine Misurano l'efficienza delle operazioni quotidiane Si riferisce agli obiettivi complessivi dell'azienda Si riferisce alla regolare funzione di ogni reparto Include misure qualitative e quantitative. Forma i dati quantitativi specifici sull'efficienza e la produttività Personalizzato in base alla visione, alla strategia e alle capacità di un'azienda Monitoraggio su un periodo più lungo, come un trimestre o un anno Monitoraggio in tempo reale o per un periodo più breve, come ogni giorno, ogni settimana o per sprint

Differenze tra KPI strategici e metriche operative

Perché monitorare le metriche operative?

La maggior parte delle organizzazioni inizia con obiettivi di alto livello relativi a fatturato, acquisizione di talenti, ecc. Tuttavia, quando l'azienda cresce e le operazioni si espandono, si perde il monitoraggio di tutte le parti in movimento. Le metriche operative risolvono proprio questo problema. Esse consentono quanto segue.

Buone metriche operative informano le decisioni chiave. Ad esempio, se il punteggio di soddisfazione dei clienti (CSAT) è basso, si può prendere in considerazione una metrica operativa come il tempo di attesa.

Se il tempo di attesa è troppo lungo, potreste assumere altre risorse, automatizzare alcuni processi o investire nel supporto clienti self-service.

Allineamento strategico

Le metriche operative assicurano che le operazioni quotidiane siano in linea con gli obiettivi aziendali più ampi. Inoltre, aiutano a monitorare meglio lo stato di avanzamento.

Ad esempio, se la vostra strategia aziendale è la fidelizzazione dei clienti, investirete nel rafforzamento delle operazioni dei vostri team di esito positivo.

Rilevazione precoce dei problemi

Un monitoraggio costante vi aiuta a identificare tempestivamente potenziali problemi o tendenze negative. Questo vi permette di intervenire e correggere la rotta in modo proattivo.

Ad esempio, se le vostre metriche operative mostrano che un particolare cliente ritarda ripetutamente i pagamenti, potreste parlargli, aggiungere una clausola di penalità o adeguare i prezzi di conseguenza.

Prestazioni dei dipendenti

Le metriche operative aiutano a distribuire le risorse in modo equo ed efficace. Queste metriche aiutano anche a dare ai dipendenti obiettivi e feedback tangibili.

Ad esempio, se gli sviluppatori hanno l'attività di costruire un numero x di story point per ogni sprint, le impostazioni sono chiare e aiutano a prevenire il sovraccarico di lavoro o il burnout.

In definitiva, le metriche operative forniscono informazioni utili per l'azienda. Aiutano a individuare le tendenze e a confrontare le prestazioni con gli standard del settore o con i dati storici. Responsabilizzano i team e informano il piano aziendale a lungo termine.

Bene, quindi cosa dovreste monitorare? Scopriamolo.

Metriche operative chiave a cui prestare attenzione

Le metriche utilizzate determinano i miglioramenti, che a loro volta influiscono sulle prestazioni. Pertanto, ogni azienda ha bisogno di una base di metriche chiave. Eccone alcune che ogni organizzazione deve prendere in considerazione.

1. Crescita del fatturato (a/a)

**Che cosa? La crescita dei ricavi misura l'aumento o la diminuzione dei ricavi rispetto al periodo dell'anno precedente.

**Perché: Come dice Eliyahu Goldratt, l'obiettivo principale di ogni azienda è fare soldi. Questa metrica monitora se avete raggiunto questo obiettivo.

Come: % di aumento delle entrate rispetto all'anno precedente

2. Margine di profitto lordo

Cosa: Il margine di profitto lordo è la differenza tra il denaro guadagnato e quello speso per fabbricare il prodotto o fornire il servizio. In altre parole, riflette la percentuale di ricavi che supera il costo dei beni venduti.

**Perché: Fare soldi non è solo una questione di ricavi. Se si spende più di quanto si guadagna, l'azienda non è redditizia. Il margine di profitto lordo misura il livello di profitto da fare.

**Come: (Ricavi - Costo del venduto)/ Ricavi. Più alto è il margine, migliore è il controllo sul costo dei prodotti e sulla strategia dei prezzi.

3. Costo di acquisizione del cliente (CAC)

**Che cosa? Il costo di acquisizione del cliente è quanto l'organizzazione spende per acquisire un nuovo cliente. In genere include tutti i costi associati alle vendite, alle prevendite, al marketing, alla pubblicità, alle promozioni, ecc.

Perché: Il CAC è una voce di costo significativa per qualsiasi azienda. Uno degli indicatori principali dell'esito positivo è se l'attività aziendale generata dal cliente supera di gran lunga i costi di acquisizione.

Come: (Spese totali di marketing + spese commerciali)/nuovi clienti acquisiti. Più basso è il CAC, meglio è per l'azienda.

4. Valore della vita del cliente (CLV)

Cosa: Il valore del ciclo di vita del cliente è il valore/ricavo generato da un cliente nel corso del suo rapporto con l'azienda. Alcune organizzazioni considerano anche l'impatto dei loro referral, compresi i ricavi generati da coloro che raccomandano l'azienda.

**Perché: Si tratta di una metrica cruciale, soprattutto nelle aziende SaaS, perché un cliente che rinnova la propria sottoscrizione di anno in anno genera un valore esponenziale nel tempo. Un forte tasso di fidelizzazione dei clienti aumenta il CLV.

Come: Totale delle vendite effettuate a un cliente nel corso della sua relazione aziendale. Un CLV più elevato indica un'azienda più redditizia e investibile.

5. Valutazione della rotazione delle scorte

**Che cosa? Il tasso di rotazione dell'inventario è una misura della rapidità di vendita della produttività. Monitora la frequenza con cui le scorte vengono cancellate e sostituite in un periodo specifico.

**Perché: Il tasso di rotazione delle scorte è un indicatore della domanda di mercato per il vostro prodotto o servizio. È anche utile per gestire la produttività.

**Se, ad istanza, le scorte finiscono troppo presto, è possibile che non si producano abbastanza prodotti per soddisfare la domanda.

**Come: Costo del venduto/media delle scorte al costo. Un tasso di rotazione più elevato indica una gestione efficiente delle scorte e una forte performance commerciale.

6. EBITDA

**Che cosa? L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) è il profitto operativo di un'azienda. Tiene conto dei costi diretti e indiretti senza le spese accessorie o di capitale.

**Perché: In un determinato anno, un'azienda può acquistare un nuovo impianto di produzione o acquisire un'altra attività. Queste spese possono riflettersi in modo sproporzionato sul conto economico. L'EBITDA tiene conto solo delle spese operative, fornendo un quadro più realistico dell'azienda.

Come: Ricavi - (costi diretti + costi indiretti). Più alto è l'EBITDA, maggiore è il potenziale di guadagno dell'azienda.

7. Reddito netto

**Che cosa? Come il margine di profitto lordo, anche il reddito netto o utile netto misura la redditività. Tuttavia, va oltre i costi diretti della costruzione di un prodotto/fornitura di un servizio, includendo anche i costi indiretti.

**Perché: Un'organizzazione sostiene diversi tipi di costi. I costi diretti sono inclusi nel costo del venduto. Tuttavia, i costi indiretti, come software, viaggi, ecc. che si aggiungono alle spese operative di un'azienda, e altri costi, come gli interessi sui prestiti o le tasse, non lo sono. L'utile netto tiene conto di tutto questo.

Come: Ricavi - (costi diretti + costi indiretti + altri costi). Un reddito netto positivo indica un'azienda redditizia.

8. Valutazione

**Che cosa? La valutazione è la velocità con cui l'azienda spende il proprio capitale.

**Perché: Si tratta di una metrica mensile, essenziale per le startup per capire quanto velocemente si stanno esaurendo le riserve di denaro e quanto presto avranno bisogno di ulteriori finanziamenti.

Come: Spese totali mensili

Questi otto KPI operativi forniscono ai leader aziendali, agli azionisti e agli investitori un quadro completo dell'organizzazione. Mostrano quanto l'azienda stia facendo bene e come si prospetta il futuro. Inoltre, li aiutano a confrontarsi con i benchmark del settore per capire la posizione dell'azienda rispetto alla concorrenza.

Tuttavia, quanto detto sopra rappresenta solo la visualizzazione del quadro generale. Una buona serie di metriche operative presta attenzione anche ai dettagli più minuti. È per questo che le organizzazioni impostano metriche operative per ogni reparto. Vediamo quali sono e come sono utili.

Metriche operative per reparto

Le metriche e i KPI di ogni reparto dipendono fortemente dalla strategia e dagli obiettivi generali dell'organizzazione. Per istanza, se l'obiettivo dell'organizzazione è il risparmio dei costi, ogni reparto dovrà impostare le metriche sulla riduzione delle spese. Se l'obiettivo è la crescita, i reparti si concentreranno sull'espansione, sul ROI dei costi di crescita, ecc.

In ogni caso, esistono alcune metriche operative standard per ogni reparto che aiutano a monitorare l'efficienza, la produttività e l'efficacia. Di seguito analizziamo ciascuna di esse.

Metriche operative per il settore commerciale

L'obiettivo fondamentale del reparto commerciale è, ovviamente, l'aumento delle entrate. Per raggiungere tale obiettivo, il reparto commerciale può utilizzare un numero di metriche per migliorare l'efficienza operativa, come ad esempio:

Rapporto tra i lead e le opportunità

**Che cosa? Questa metrica confronta i lead totali con quelli qualificati. Misura quanti dei lead generati hanno effettivamente il potenziale per diventare personalizzati.

**Perché: Mostra se le vostre campagne di marketing mirano ai clienti giusti, senza i quali l'imbuto sarebbe intasato.

Come: N. di lead qualificati/n. di lead totali. Ad esempio, se si generano 100 contatti, di cui 25 sono qualificati come clienti ideali (ICP), il rapporto lead-to-opportunity è 25/100, cioè 25%.

Lunghezza del ciclo commerciale

**Che cosa? La durata del ciclo commerciale è il tempo che intercorre tra il contatto iniziale di un cliente con la vostra azienda e il completamento della vendita.

Perché: Un ciclo commerciale lungo ritarda la realizzazione dei ricavi. Si corre il rischio che gli account vengano dimenticati nella pipeline o che il cliente cambi idea. La lunghezza del ciclo commerciale misura l'efficienza del processo di vendita.

Come: Data di chiusura della trattativa - data del primo contatto

Valore della pipeline commerciale

**Che cosa? Questa metrica rappresenta il fatturato potenziale di tutte le opportunità attive nella pipeline commerciale.

**Perché: Una pipeline sana porta opportunità da convertire da parte del team commerciale. Indica che i lavori commerciali e di marketing inbound e outbound sono efficaci.

**Come: Il valore potenziale dei lead qualificati in tutte le fasi dell'imbuto

Tasso di conversione

**Che cosa? Il tasso di conversione si riferisce al numero di prospect che diventano clienti come risultato dei lavori commerciali o di marketing dell'azienda.

**Perché: Questa metrica è un indicatore dell'efficacia dei lavori commerciali e di marketing.

**Se il tasso di conversione è troppo basso, ad esempio, significa che state attirando le persone sbagliate o che non c'è una corrispondenza tra prodotto e mercato.

Come: Leadership convertite/ lead totali. Se ottenete 100 contatti e chiudete 20 transazioni, il vostro tasso di conversione è del 20%. Più alto è il tasso di conversione, meglio è.

Metriche operative per il marketing

I team di marketing oggi svolgono un intervallo di attività che comprende l'ottimizzazione della ricerca organica, il marketing dei contenuti, la ricerca a pagamento, i social media, la pubblicità digitale, l'influencer marketing, gli eventi online e altro ancora. Queste operazioni possono essere misurate con i seguenti parametri

kPI di marketing

.

Ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS)

**Che cosa? Il ROAS è il reddito generato da ogni campagna pubblicitaria. Sebbene sia tipicamente utilizzato in ambito SaaS per gli annunci digitali e sociali, può essere applicato anche alla pubblicità televisiva o cartacea.

Perché: Il ROAS è uno strumento chiave di ottimizzazione. Aiuta i team a sperimentare idee per le campagne e a ottimizzare gli investimenti in base a ciò che funziona.

**Come..: Ricavi generati dai clienti acquisiti attraverso una campagna pubblicitaria/costo della campagna pubblicitaria

Ricavi generati dal marketing

**Che cosa? Sono le entrate totali generate direttamente dalle attività di marketing.

Perché: Questa metrica confronta l'esito positivo del marketing con altre attività di acquisizione clienti, come le chiamate a freddo. Soprattutto quando le organizzazioni spendono sempre più denaro nel marketing digitale, questa metrica ne monitora regolarmente l'efficacia. Aiuta a raggiungere

kPI del marketing di produttività

e perfezionare le strategie di crescita.

Come: Ricavo totale dei clienti acquisiti attraverso il marketing come prima fonte

**Tasso di attraversamento dei clic (CTR)

**Che cosa? Si tratta di una metrica operativa ancora più granulare per monitorare l'efficacia degli annunci e dei contenuti digitali nel creare coinvolgimento.

Perché: Un CTR più elevato indica una migliore performance degli annunci e dei contenuti, con un impatto positivo su CAC, CLV e redditività.

**Come: Numero di clic/numero di visitatori o di impressioni

Metriche operative nella logistica

La logistica è una macchina enorme con molteplici parti in movimento. Dall'imballaggio alla spedizione, fino alla consegna a domicilio, sono coinvolte diverse persone e processi. La gestione di operazioni logistiche efficienti richiede metriche solide, quali:

Tasso di evasione degli ordini

**Che cosa? Il tasso di evasione si riferisce al tempo impiegato per elaborare ed evadere gli ordini.

Perché: Una consegna più rapida porta alla soddisfazione dei clienti e a una migliore efficienza nella gestione delle scorte.

**Come: Data dell'ordine - data di consegna

Consegna puntuale

**Che cosa? Differenza tra il tempo di consegna promesso e quello effettivo.

Perché: Nei settori della vendita al dettaglio, dei beni di consumo e della moda, la puntualità delle consegne migliora l'esperienza del cliente e crea fiducia, elemento fondamentale per metriche come il CLV.

**Come: Data di consegna promessa - data di consegna

Tempo di consegna del fornitore

**Che cosa? In ogni catena di fornitura, ci sono diversi fornitori che devono completare i loro lavori in tempo per far sì che il vostro lavoro venga terminato. Il lead time dei fornitori misura questo aspetto. È il tempo necessario a ciascun fornitore per consegnare le materie prime dalla data dell'ordine.

**Perché: Le consegne dei fornitori possono diventare un ostacolo nel vostro processo di produzione. Tempi di consegna più brevi aiutano a gestire in modo ottimale le scorte.

**Come..: Data dell'ordine - data di consegna

Metriche operative per le risorse umane

La gestione delle persone, soprattutto nell'economia della conoscenza, è molto più difficile di quanto sembri. Le risorse umane hanno il compito di progettare e monitorare le metriche operative.

Tasso di assenteismo

**Che cosa? Il tasso di assenteismo è il volume di assenze non pianificate per dipendente.

**Perché: L'assenteismo manda all'aria i programmi, crea ritardi e influisce negativamente sulle attività sulle metriche di produttività .

Come: Totale assenze non pianificate che non includono i giorni di malattia o di ferie approvati

Tasso di fidelizzazione dei dipendenti

**Che cosa? Il tasso di ritenzione è il numero di dipendenti che scelgono di rimanere nell'organizzazione in un periodo specifico, in genere un anno.

Perché: L'assunzione, l'inserimento e la formazione sono costosi; un tasso di retention più elevato aumenta il ROI e indica una maggiore soddisfazione dei dipendenti.

**Come: (Dipendenti che rimangono alla fine dell'anno - dipendenti assunti nello stesso anno)/totale dei dipendenti all'inizio dell'anno

Tasso di utilizzo

Cosa: Il tasso di utilizzo è la percentuale di tempo che il dipendente dedica alle attività che generano ricavi.

Perché: Un'organizzazione deve avere capacità sufficienti per soddisfare le valutazioni dei progetti senza sprecare risorse; il tasso di utilizzo aiuta a monitorare questo aspetto.

**Come: Numero di ore fatturabili/numero di ore di lavoro totali

Metriche di diversità, equità e inclusione

**Che cosa? Le metriche DEI si riferiscono alle prestazioni dell'organizzazione nell'assumere, mantenere, promuovere e incoraggiare dipendenti provenienti da contesti diversi.

Perché: La diversità non è solo equa, ma ha anche un perfetto senso aziendale.

**Come: Alcune delle principali metriche DEI sono la percentuale di donne nell'organizzazione, la percentuale di donne nell'alta dirigenza, la distribuzione razziale dei dipendenti nei vari ruoli, la retribuzione in base al genere o alla razza.

Metriche operative nella finanza

Le metriche operative in ambito finanziario aiutano a gestire le prestazioni del dipartimento, a garantire la conformità, ad allineare le strategie agli oggetti aziendali e ad assicurare che i flussi in entrata e in uscita siano gestiti nell'interesse dell'azienda. Le metriche operative chiave sono:

Rapporto debito/patrimonio netto

**Che cosa? Come suggerisce il nome, è il debito totale misurato rispetto al patrimonio netto.

Perché: Questa metrica aiuta a valutare la capacità dell'azienda di raccogliere ulteriori capitali o di finanziare le spese operative.

Ad istanza , se una startup ha 1 dollaro di debito per ogni 0,5 dollari di capitale proprio, significa che gli investitori non si fidano abbastanza dell'azienda per assumersi il rischio.

**Come: Debito totale/fondi propri totali.

Rapporto rapido

**Che cosa? La capacità di un'azienda di coprire immediatamente le passività a breve termine.

**Perché: Questa metrica indica se l'azienda è in grado di superare una tempesta nel breve termine; in estensione, indica anche la resilienza e la stabilità finanziaria.

Come: Passività a breve termine/attività liquide

Flusso di cassa operativo

**Che cosa? Il flusso di cassa operativo è un indicatore che permette di verificare se il denaro in entrata è maggiore di quello in uscita.

**Perché: Sebbene il flusso di cassa sia diverso dal burn rate, entrambi affrontano il problema delle entrate/uscite. Un flusso di cassa negativo indica la difficoltà di pagare le passività immediate, come gli stipendi o le spese per il software.

Come: Entrate e uscite di cassa in un determinato periodo

Scostamento del budget

**Che cosa? La varianza del budget si riferisce alla differenza tra il denaro che si era pianificato di spendere e quello che si è effettivamente speso.

**Perché: Il budget è una visione finanziaria del futuro dell'azienda. Sono progettati per supportare gli obiettivi aziendali. Se si verificano regolarmente degli sforamenti, significa che il piano è difettoso, con conseguenze a valle nella raccolta di capitali, nelle vendite, nel marketing, ecc.

Come: (elementi del budget in eccesso/elementi totali del budget) x 100

**Se siete leader nel settore dell'ingegneria e non vedete il vostro reparto qui sopra, non preoccupatevi. Ecco alcuni kPI e metriche per la gestione del prodotto si possono utilizzare.

Dagli esempi precedenti, si potrebbe pensare che il calcolo di queste metriche sia un'attività semplice. Prendiamo ad esempio l'ultima, la varianza del budget. Basta sapere quanti elementi del budget hanno sforato. È semplice? No.

Un'organizzazione media ha centinaia di elementi, ciascuno con un budget specifico basato sulla propria strategia. Per istanza, il solo marketing potrebbe avere un budget per:

Stipendi

Spese per consulenti

Costi del software

Eventi online, come ad esempio i webinar

Eventi in loco (compresi viaggio, sede, alloggio, ecc.)

Pubblicità (suddivisa per canale)

Collaborazioni con influencer

Collaborazioni con analisti

L'impostazione degli obiettivi e il loro monitoraggio possono diventare presto ingombranti, a meno che non si disponga di uno strumento di project management come

ClickUp

progettato specificamente Da fare. Vediamo come monitorare e gestire le metriche operative per controllare le prestazioni e migliorare i risultati.

Come monitorare e gestire le metriche operative

L'impostazione di un metodo completo per tracciare, monitorare e gestire le metriche operative richiede un approccio strategico. Ecco un quadro di riferimento che ne comprende i vari aspetti e che offre strumenti utili come una Software KPI , dashboard e modelli.

1. Definizione degli obiettivi

Delineate gli obiettivi che il vostro reparto deve raggiungere quest'anno. Per essere sempre allineati, è necessario che questi obiettivi siano derivati dagli oggetti dell'organizzazione.

Per istanza, diciamo che l'obiettivo del team commerciale è aumentare le entrate del 50% nel corso del prossimo anno. Sarete voi a scegliere le metriche operative per raggiungere questo obiettivo. Quindi, siate ponderati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-320-1400x935.png Lavagna online di ClickUp /$$$img/

stabilite gli obiettivi del team con le lavagne ClickUp_

Gli obiettivi migliori sono quelli che vengono attivamente accolti dai team. Per garantire ciò, definite gli obiettivi in modo collaborativo. Utilizzare

Lavagne online di ClickUp

per rivedere i risultati dell'anno scorso, discutere la visione del futuro e impostare gli obiettivi di quest'anno.

Se siete alle prime armi, provate alcune delle lavagne di ClickUp

modelli per l'impostazione degli obiettivi

per ottenere il giusto risultato.

2. Selezione delle metriche rilevanti

Il passaggio successivo consiste nello scegliere le metriche che si allineano agli obiettivi appena definiti. Se l'obiettivo è l'aumento dei ricavi, le metriche operative e quelle di

kPI commerciali

includono:

Aumento del fatturato per cliente

Valutazione delle conversioni

Valore della pipeline

Rapporto tra lead e opportunità

Lunghezza del ciclo commerciale

Ad esempio, il tasso di conversione è un'ottima metrica perché mostra la necessità di aumentare il tasso di conversione o il valore della pipeline per raggiungere i traguardi commerciali.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Project-Metrics-Template.png Modello di metriche del progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200021926&department=pmo&\_gl=1\*13kclpn\*\_gcl\au\*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM .

Scaricare questo modello /$$$cta/

Per un aiuto nell'impostazione delle giuste metriche per le vostre attività aziendali, provate

Modello di metriche di progetto di ClickUp

. Questo modello, completamente personalizzabile e adatto ai principianti, consente di monitorare le prestazioni del progetto in tempo reale e di mantenere il team orientato agli obiettivi.

Scaricare questo modello

3. Impostazione di traguardi temporali per ogni metrica

L'impostazione di traguardi e parametri di riferimento temporizzati ci aiuta a capire cosa funziona e cosa no. È la base per apportare miglioramenti ai processi operativi. Quando si impostano i traguardi, bisogna renderli SMART, ossia specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo.

Nell'esempio precedente, si potrebbe fissare il tasso di conversione da opportunità a trattativa al 20% per quest'anno.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Moodboard-1400x963.png Obiettivi di ClickUp con Moodboard /$$$img/

Impostazione degli obiettivi e monitoraggio dello stato con ClickUp

Obiettivi di ClickUp

è uno dei migliori

app per il monitoraggio degli obiettivi

per monitorare ogni metrica in tempo reale su più utenti. Con ClickUp è possibile impostare dei traguardi monetari per monitorare le entrate.

È possibile impostare traguardi di attività per monitorare il lavoro completato. Per istanza, potete impostare ogni opportunità come attività. Quando ogni attività viene completata (o lo stato cambia), ClickUp valuterà automaticamente le prestazioni delle vostre metriche!

Inoltre, è possibile organizzare gli obiettivi correlati in cartelle Potete anche organizzare obiettivi correlati in cartelle e monitorare le prestazioni di più traguardi in un'unica visualizzazione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-278.png Modello di KPI di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&department=operations&\_gl=1\*pt39jk\\*gcl_au\*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM .

Scaricare questo modello /$$$cta/

Per trovare ispirazione nell'impostazione dei giusti traguardi, provate

Il modello KPI di ClickUp

. Utilizzatelo per visualizzare i KPI, allineare i membri del team agli obiettivi e visualizzare i risultati.

Scaricare questo modello

4. Impostazione dei sistemi di raccolta dei dati per ogni metrica

Una delle ragioni principali per cui le metriche diventano inutili è quando non vengono raccolti dati accurati e tempestivi su ciascuna di esse. Per esempio, come fate a sapere qual è il vostro tasso di conversione se non state monitorando ogni singolo lead, opportunità e affare su un'unica piattaforma?

Impostate una piattaforma completa che raccolga tutti i dati correlati. Date a tutti gli utenti interessati l'accesso a questa piattaforma per aggiornare regolarmente le informazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-519-1400x950.png Funzionalità di gestione del tempo di ClickUp /$$$img/

obiettivi e attività in un colpo solo!

ClickUp consente di convertire obiettivi e traguardi in attività. È possibile assegnare utenti, impostare scadenze, collegare le dipendenze, creare campi personalizzati, collaborare ai commenti e tenere traccia degli obiettivi in un unico posto.

5. Verifica delle prestazioni

Una volta raccolti tutti i dati, utilizzate una

strumento di reportistica

per confrontare le vostre prestazioni operative con i benchmark stabiliti, gli standard di settore o le prestazioni storiche.

Se il vostro tasso di conversione non è ancora del 25%, conducete retrospettive con il team per capirne il motivo. Indagate le cause alla radice di eventuali problemi o prestazioni insufficienti. Implementate le strategie per migliorare rapidamente i tassi di conversione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-Dashboard-1400x842.png Dashboard commerciale di ClickUp /$$$img/

Monitoraggio del lavoro in corso (WIP) e approfondimenti critici con ClickUp

ClickUp Dashboard

aiutano i gestori del team a monitorare in tempo reale le prestazioni dei progetti. Utilizzate ClickUp per:

Monitorare metriche granulari

Visualizzare gli stati di avanzamento

Creare una visualizzazione a pannello singolo delle metriche che contano

Comprendere le operazioni quotidiane

Apportare modifiche e ottenere miglioramenti

Aggiornamento delle operazioni con ClickUp

Le metriche operative sono un modo per prestare attenzione. Si tratta di un modo aziendale di osservare i dettagli granulari del lavoro quotidiano.

Se il costo per lead aumenta improvvisamente, la metrica avverte l'analista di marketing. Se il team si trova ad affrontare continui sforamenti di budget, il responsabile finanziario ha motivo di preoccuparsi. Se il team commerciale converte a un ritmo record, il responsabile della crescita ha un motivo per festeggiare. Le importanti metriche operative tengono le aziende in contatto con la realtà.

Senza gli strumenti giusti per impostare, monitorare e gestire queste metriche, un'azienda può inciampare e cadere o volare troppo vicino al sole.

Evitate questi due scenari con i sistemi di monitoraggio delle metriche di ClickUp. Con ClickUp è possibile fissare i traguardi, suddividerli in attività, raccogliere dati, costruire

Reportistica KPI

e raccogliere informazioni per migliorare l'efficienza operativa in modo esponenziale.

Provate gratis ClickUp oggi stesso

.