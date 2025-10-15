Non c'è niente di meglio dell'entusiasmo che accompagna la realizzazione di una nuova campagna. I designer creano immagini perfette, i copywriter trovano il tono giusto e il client è sinceramente entusiasta di ciò che sta prendendo forma.

E poi... tutto si blocca perché qualcuno non ha ancora approvato il titolo o il feedback sul design si è perso in una lunga catena di email.

Per le agenzie, questo ciclo incide sulle scadenze, sull'energia del team e sulla fiducia dei client.

Ecco perché, in questo blog, discuteremo di come le agenzie possono ottimizzare i flussi di lavoro di approvazione in modo che le revisioni diventino più veloci, il feedback sia più chiaro e tutti sappiano cosa deve succedere dopo.

Scoprirai anche come ClickUp, l'app tutto per il lavoro, contribuisce a rendere questo processo perfettamente integrato. 🤩

⭐ Funzionalità/Funzione in primo piano Il modello di richiesta e approvazione dei progetti ClickUp offre alle agenzie un processo di approvazione ben definito. Grazie ai campi relativi a costo, impatto e tipo di elemento, ogni invio contiene fin dall'inizio tutti i dettagli necessari, riducendo i ritardi. Inoltre, è possibile utilizzare stati come In fase di revisione, Approvato o Rifiutato per consentire a tutti di vedere facilmente lo stato di una richiesta. Ottieni un modello gratis Richiedi, monitora e approva nuovi progetti con il modello di richiesta e approvazione dei progetti ClickUp

Sfide comuni nei flussi di lavoro di approvazione per le agenzie

I tuoi flussi di lavoro di approvazione stanno causando perdite economiche, e questo avviene in modi che potresti non notare nemmeno. Ecco alcune sfide comuni che potresti incontrare. 🚧

La presenza di più parti interessate causa ritardi

Il direttore del tuo client dà il via libera alla strategia della campagna di marketing, ma poi il team legale solleva improvvisamente alcune preoccupazioni che nessuno aveva mai fatto una menzione prima. Ora il CEO vuole un messaggio che completa il brief approvato.

Ma aspetta, c'è dell'altro:

La terza settimana porta con sé l'approvvigionamento che richiede moduli di conformità dei fornitori

L'ufficio risorse umane ha improvvisamente bisogno di una "revisione della sensibilità culturale"

Un responsabile regionale decide che è necessario un messaggio completamente diverso per il proprio mercato

L'IT blocca il tuo lancio perché la pagina di destinazione contiene "pixel di monitoraggio non autorizzati"

Ogni parte interessata pensa di essere d'aiuto, ma poiché non c'è mai coordinamento tra loro, il tuo team viene tirato in direzioni diverse.

🧠 Curiosità: I primi sistemi di "flusso di lavoro di approvazione" risalgono alle civiltà antiche. In Mesopotamia, gli scribi scrivevano gli accordi commerciali su tavolette di argilla, che richiedevano sigilli (simili alle firme) da più parti.

Mancanza di visibilità sulle approvazioni in sospeso

Le risorse della campagna scompaiono nelle organizzazioni dei client e tu rimani a chiederti dove si trovino nella catena di approvazione.

Non è possibile capire se il ritardo è dovuto al fatto che qualcuno è in ferie, se le revisioni interne richiedono più tempo del previsto o se la tua email è rimasta sepolta nella finestra In arrivo di qualcuno. Questa mancanza di visibilità rende impossibile fare un piano efficace delle risorse.

Il più delle volte non si è sicuri se tenere il team in standby per revisioni immediate o spostarlo su altri progetti.

Comunicazione errata e responsabilità poco chiare

La titolarità delle approvazioni può diventare complicata. Il responsabile del tuo account presume che il client coordinerà i propri stakeholder interni, mentre il client si aspetta che il tuo team gestisca l'intero flusso di lavoro del processo di approvazione.

Poi, a metà progetto, compaiono nuovi decisori senza livelli di autore chiari e improvvisamente tutti aspettano che qualcun altro prenda il comando. Queste lacune consumano i budget dei progetti senza che nulla vada avanti.

🔍 Lo sapevate? Il pregiudizio dell'autorità influisce sulle approvazioni. Le persone sono più propense ad accettare le decisioni se provengono da qualcuno in una posizione di autorità, anche se il ragionamento non è chiaro, sottolineando l'importanza dei processi trasparenti.

Problemi di controllo delle versioni e feedback incoerenti

Il caos dei file aumenta quando i feedback arrivano attraverso più canali senza coordinamento.

Il tuo designer potrebbe lavorare alla versione 12 mentre gli stakeholder inviano commenti basati sulla versione otto. I feedback via email contraddicono quanto detto durante le riunioni e nessuno sa quale input abbia la priorità.

Questo problema di controllo delle versioni costringe il tuo team a dedicare ore fatturabili a capire cosa è rilevante invece di apportare modifiche.

Colli di bottiglia nei progetti urgenti o ad alta priorità

Le campagne urgenti mettono in luce ogni punto debole del tuo flusso di lavoro di approvazione, apparentemente efficace. I processi standard che funzionano bene per le sequenze normali spesso falliscono quando i client richiedono tempi di consegna rapidi.

Diamo un'occhiata ai più comuni colli di bottiglia dei progetti urgenti:

Le approvazioni nel fine settimana subiscono ritardi perché nessuno controlla l'email di lavoro fino al Monday

I client internazionali creano differenze di fuso orario che causano ritardi di oltre 12 ore nelle approvazioni

I responsabili delle approvazioni di backup non dispongono del contesto e dell'autore necessari per prendere decisioni rapide

Le modifiche urgenti trigger revisioni di conformità che richiedono più tempo rispetto alla sequenza originale

Questi colli di bottiglia influiscono sull'efficacia del project management. Creano ritardi che influiscono sugli altri client e danneggiano la reputazione della tua agenzia in termini di affidabilità delle consegne.

🧠 Curiosità: Le corporazioni medievali funzionavano sulla base delle approvazioni. Gli artigiani non potevano vendere i propri prodotti senza l'approvazione dei maestri di corporazione, che ne verificavano la qualità e la conformità alle regole commerciali. Questo non è molto diverso dai controlli di qualità effettuati oggi dalle agenzie.

Guida passo-passo all'ottimizzazione dei flussi di lavoro di approvazione

Le agenzie hanno bisogno di flussi di lavoro di approvazione che riducano gli attriti e mantengano la qualità. Segui questi passaggi e mappare nel software di project management per agenzie creative di ClickUp per rimanere allineato.

Scopriamo insieme come può aiutarti il software per i flussi di lavoro di approvazione! 🧰

Passaggio n. 1: raccogli le richieste in un unico posto

Quando più client inviano richieste tramite email, chatta o persino WhatsApp, i dettagli possono facilmente andare persi. È necessario un modo per incanalare ogni richiesta in un'unica fonte affidabile.

Ad esempio, crea un modulo di richiesta nel tuo software di flusso di lavoro, chiedendo il budget, il pubblico di destinazione, i risultati chiave e le tempistiche preferite.

Moduli di raccolta dati di progettazione in ClickUp Standardizza l'acquisizione dei client con ClickUp Moduli e riduci il numero di email di andata e ritorno

Con ClickUp Forms, i contributi dei client possono essere automaticamente trasformati in attività di ClickUp. Se un client compila il modulo di riprogettazione del tuo sito web, viene immediatamente creata un'attività, assegnata all'account manager e collegata a tutte le risorse caricate, come le linee guida del marchio o i loghi.

Ecco cosa rende i moduli più efficaci per le agenzie:

Aggiungi campi obbligatori per obiettivi, budget di marketing e scadenze

Utilizza gli elenchi a discesa per le sequenze dei progetti per evitare aspettative vaghe

Includi il caricamento dei file in modo che i client possano fornire in anticipo loghi, font o creatività precedenti

Scopri come trasformare il tuo processo di acquisizione:

Passaggio n. 2: suddividi i progetti in attività strutturate

Dopo aver raccolto una richiesta chiara, il passaggio successivo è suddividerla in parti attuabili.

Una campagna come "Lanciare una nuova pubblicità di moda" richiede passaggi più piccoli e specifici come la scrittura della sceneggiatura, il casting, la modifica e le approvazioni dei client.

ClickUp per le agenzie rende tutto questo facile da gestire.

Organizza il lavoro dei client e le operazioni creative con attività di ClickUp

Ogni risultato finale diventa un'attività, assegnata al membro del team giusto, con attività secondarie per i micro-passaggi. L'attività di ripresa video potrebbe avere attività secondarie per:

Prenotazione dello studio

Assumere una troupe cinematografica

Organizzazione degli oggetti di scena

Gli stati personalizzati delle attività di ClickUp mostrano esattamente a che punto è ogni attività. Invece di stati generici come "in corso", un'agenzia può impostare "Ideazione", "Prima bozza pronta" e "Feedback del client ricevuto". Tutti possono vedere come procede il lavoro senza inviare e-mail di aggiornamento.

Crea chiarezza con gli stati delle attività personalizzati di ClickUp su misura per i flussi di lavoro delle agenzie

Ecco cosa ha detto Tyler Guthrie, direttore delle operazioni di fatturato di Home Care Pulse, sull'utilizzo di ClickUp per gestire le approvazioni:

I moduli e i processi di approvazione sono molto facili da implementare e semplificano notevolmente la gestione delle richieste interdipartimentali, consentendo un notevole risparmio di tempo.

Passaggio n. 3: sequenzia le approvazioni nell'ordine corretto

Il lavoro creativo spesso passa attraverso diverse fasi di revisione: responsabile creativo interno, account manager, poi approvazione del client. Se questi passaggi non vengono eseguiti nell'ordine corretto, le scadenze vengono compromesse.

Le dipendenze delle attività di ClickUp ti consentono di controllare questo flusso. Ad esempio, l'attività di modifica non può iniziare finché il direttore creativo non approva lo storyboard. Le dipendenze bloccano la sequenza in modo che nessuno possa saltare avanti.

Semplifica le approvazioni multilivello con le dipendenze delle attività di ClickUp

Supponiamo che la tua agenzia stia realizzando una serie di banner pubblicitari. L'attività di progettazione rimane in blocco fino a quando la stesura del testo non è completata. Una volta che l'attività di stesura del testo viene contrassegnata come completata, l'attività di progettazione si apre automaticamente.

Passaggio n. 4: assegnare il feedback dove è necessario

I feedback delle agenzie spesso si perdono in lunghi thread di chat. Un messaggio vago come "Cambia questo colore" può lasciare i team nell'incertezza su chi debba agire. I feedback necessitano di titolarità.

Responsabilità diretta utilizzando ClickUp Assegna commenti collegati alle attività

ClickUp Assign Comments risolve direttamente questo problema. Ad esempio, quando un client nota che il pulsante CTA su una landing page sembra poco efficace, l'account manager aggiunge un commento assegnato taggando il designer. Quel commento rimane aperto fino a quando il designer non lo risolve.

Oppure supponiamo che la tua agenzia stia organizzando un servizio fotografico. Il responsabile creativo può lasciare un commento assegnato all'attività "Finalizza modifiche": @Jamie, sostituisci l'immagine 3 con lo scatto alternativo. Jamie riceve immediatamente una notifica e l'aggiornamento rimane collegato all'attività.

🧠 Curiosità: le approvazioni cartacee hanno ispirato per decenni l'umorismo in ufficio. Dai fumetti di Dilbert ai "rapporti TPS" in Office Space, i colli di bottiglia nelle approvazioni sono stati un punto dolente universale per le aziende. Ecco un esempio esilarante: Fonte

Passaggio n. 5: automatizza le fasi di approvazione ripetitive

Anche con un nuovo flusso di lavoro creato, le agenzie impiegano ore per l'impostazione dei promemoria per il feedback dei client, lo spostamento delle attività nelle fasi di revisione o la notifica delle modifiche ai team.

Le automazioni di ClickUp ti liberano da queste ripetitive operazioni. Funzionano secondo una semplice regola "se questo, allora quello", consentendoti di impostare trigger e azioni personalizzati all'interno della piattaforma centralizzata.

Supponiamo che tu stia consegnando un pacchetto di rebranding. Non appena il team di progettazione completa i concept del logo, Automazioni trigger un email al client per comunicargli che le bozze sono disponibili nel software di project management creativo. Il processo prosegue senza che nessuno debba ricordarsi di inviare promemoria.

Risparmia ore di lavoro manuale utilizzando ClickUp Automazioni per i flussi di lavoro di approvazione dei client

Ecco come l'automazione del flusso di lavoro fornisce supporto alle approvazioni:

Assegna automaticamente le attività quando lo stato cambia

Trigger le notifiche ai client quando i risultati finali raggiungono le fasi di revisione

Sposta le attività in nuovi elenchi una volta completata l'approvazione interna

Passaggio 6: centralizza le conversazioni dove si svolge il lavoro

Le approvazioni dei client spesso subiscono ritardi quando la comunicazione si diffonde su più canali. I team hanno bisogno di un unico luogo in cui tutte le conversazioni siano connesse ai risultati finali.

ClickUp Chat consente alle agenzie di mantenere tali discussioni all'interno dell'area di lavoro del progetto.

Centralizza le conversazioni sul feedback del client con ClickUp Chat

Esempio, quando un client richiede delle modifiche a un video promozionale, l'account manager può inserire le note direttamente nel canale collegato a quella campagna. I designer e gli editor vedono cosa sta succedendo senza alcun contesto o dispersione del lavoro.

Per le discussioni in tempo reale, SyncUps in ClickUp Chattare aggiunge un ulteriore livello. Puoi avviare una chiamata audio o una videochiamata in qualsiasi canale o DM.

Effettua una rapida chiamata audio e una videochiamata per le riunioni del team con SyncUps in ClickUp Chat

Supponiamo che il tuo direttore creativo voglia risolvere le modifiche del client in tempo reale. Il team avvia un SyncUp nel canale dedicato al progetto, esamina insieme i feedback e aggiorna le attività durante la chiamata. Mentre la chiamata è in corso, è possibile lavorare insieme per modificare i documenti o regolare le lavagne online.

Passaggio 7: utilizzare l'IA per semplificare le revisioni creative

Quando le campagne raggiungono la fase di revisione da parte del client, i team spesso perdono ore a setacciare briefing voluminosi, thread di email disordinati o domande ripetitive dei clienti. Le agenzie possono risparmiare tempo utilizzando l'IA per filtrare il rumore di fondo ed evidenziare ciò che conta.

Accelerate le revisioni creative utilizzando ClickUp Brain per riepilogare/riassumere i brief, redigere bozze di contenuto e rispondere a domande specifiche del client

ClickUp Brain funge da assistente su richiesta del tuo team creativo durante le revisioni.

Ad esempio, se un client invia un documento di rebranding di 15 pagine, puoi chiedere all'AI Project Manager di generare una sintesi di due paragrafi delle linee guida più importanti relative al tono, alle immagini e al pubblico. In questo modo, il team di progettazione ottiene chiarezza senza dover leggere ogni riga.

AI Writer for Work di ClickUp Brain è in grado di scrivere didascalie alternative in linea con il tono di voce del marchio del client, fornendo ai copywriter una base di partenza rapida da perfezionare.

Puoi anche:

Epilogare/riassumere i lunghi brief dei client in punti salienti utilizzabili dai designer e dai copywriter

Genera contenuto di prima bozza come testi pubblicitari o oggetti di email per la revisione interna

Rispondi a domande rapide sul contesto, come "Quali colori ha approvato il client per la campagna primaverile?"

✅ Prova questo prompt: Riepiloga/riassumi questo thread di feedback del client in tre revisioni chiave che dobbiamo implementare prima della seconda bozza.

💡 Suggerimento professionale: per ridurre ulteriormente i tempi di revisione, chiedi a ClickUp Brain di riepilogare/riassumere i lunghi thread di chat in punti d'azione concisi. Riepiloga/riassumi i lunghi thread di chat con ClickUp Brain

Passaggio 8: scala le approvazioni con l'IA avanzata

Ogni client ha esigenze specifiche e ogni campagna segue il proprio modello di flusso di lavoro.

ClickUp Brain MAX, un assistente AI desktop, collega diversi modelli AI, tra cui ChatGPT, Gemini, Claude e DeepSeek, al tuo spazio di lavoro. Inoltre, si collega alle tue app, rendendo più facile importare il contesto da Google Drive o Figma nel tuo processo di approvazione.

Previsione dei ritardi ed elimina la proliferazione dell'IA con ClickUp Brain MAX

Esempio, se tre client diversi pianificano delle riprese video nella stessa settimana, Brain MAX fornisce una previsione di potenziale sovraccarico delle risorse. Potrebbe suggerire di riassegnare gli editor o di prorogare una scadenza per evitare ritardi nelle consegne.

✅ Prova questo prompt: Analizza gli ultimi cinque cicli di approvazione delle campagne per il Client A ed evidenzia dove si sono verificati ritardi, quindi raccomanda le modifiche da implementare durante il prossimo lancio, garantendo un miglioramento continuo.

Best practice per i flussi di lavoro di approvazione delle agenzie

Ecco alcune best practice per garantire una gestione del flusso di lavoro di approvazione fluida, prevedibile e senza stress sia per il tuo team che per i client.

Crea map di approvazione prima dell'avvio dei progetti

I progetti rallentano quando non si sa chi approva cosa.

All'inizio, elenca tutti i responsabili delle decisioni, includi i contatti di backup e definisci esattamente ciò che ogni persona può approvare.

Esempio, il responsabile delle operazioni creative può approvare le bozze di progettazione, il responsabile marketing può approvare i testi e il team legale può verificare la conformità. Inoltre, è possibile aggiungere contatti di backup per evitare ritardi quando qualcuno non è disponibile.

Inserisci le scadenze di approvazione nelle sequenze dei progetti

Quando pianifichi il tuo progetto, riserva delle finestre temporali specifiche per le revisioni dei client. Se un progetto deve essere approvato dal client entro venerdì, il team sa che deve finire la bozza entro mercoledì per avere un po' di tempo di riserva.

Comunica chiaramente queste scadenze, collegale alle attività cardine e identifica i colli di bottiglia utilizzando la vista Gantt di ClickUp all'interno del tuo software per il flusso di lavoro di approvazione.

Utilizza cicli di approvazione invece di feedback continui

Ricevere feedback continui può sembrare come correre a vuoto. Strutturate i feedback in cicli con obiettivi e scadenze chiari.

Ad esempio:

Il primo round riguarda la strategia e la comunicazione

Il secondo round esplora l'esecuzione visiva

Il terzo round conferma le modifiche finali

La comunicazione dei feedback al termine di un ciclo sarà presa in considerazione per le fasi future del progetto o potrà influire sulle date di consegna. Questo metodo evita revisioni infinite, consentendo comunque ai client di fornire contributi significativi.

🔍 Lo sapevate? Anche le emoji devono essere approvate. Ogni nuovo design di emoji deve superare il processo di approvazione dell'Unicode Consortium prima di arrivare sulla vostra tastiera.

Incoraggia la responsabilità nell'approvazione con dashboard e agenti IA

I ritardi nelle approvazioni spesso rimangono invisibili fino a quando non è troppo tardi. Utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare gli indicatori chiave di prestazione, comprese le approvazioni in sospeso e i tempi di attesa.

Monitora il tuo flusso di lavoro di approvazione in tempo reale con i dashboard ClickUp personalizzati

Puoi vedere quante attività ci sono in ogni stato, come "In attesa di approvazione", "Approvato" o "Da rivedere", e identificare rapidamente dove si stanno accumulando le approvazioni.

Le schede possono visualizzare il tempo medio di elaborazione delle approvazioni e persino ordinare i dati per membro del team o client. Ciò semplifica il monitoraggio delle responsabilità e consente di rispettare le scadenze dei progetti.

Inoltre, ClickUp consente di programmare la creazione di report da queste dashboard. È possibile inviare automaticamente aggiornamenti ai client o agli stakeholder interni con cadenza giornaliera, settimanale o mensile.

💡Suggerimento professionale: configura un agente ClickUp AI personalizzato per monitorare lo stato delle attività e le date di scadenza e inviare promemoria, segnalare problemi o aggiornare lo stato secondo necessità, per far procedere le cose. Crea un agente IA per dare un promemoria sulle date di scadenza delle attività

Risorse creative con ClickUp

Per i project manager delle agenzie, ogni giorno sembra un continuo rattoppo invece che un progresso nel lavoro. Con un processo di approvazione efficace, il tuo team può portare avanti i progetti senza inutili ritardi.

ClickUp è lo spazio di lavoro AI convergente che ti aiuta a vedere tutto in un unico posto, senza dover destreggiarti tra una dozzina di strumenti. Pianifica e gestisci ogni risultato con Tasks, centralizza tutte le conversazioni con Chat e lascia che una dashboard personalizzata diventi il centro di controllo della tua agenzia. Completa il tutto con l'automazione e l'accelerazione attraverso ClickUp Brain e Brain MAX.

Domande frequenti (FAQ)

Le agenzie possono creare flussi di lavoro chiari per ogni client, definire i responsabili delle decisioni, impostare le dipendenze delle attività e centralizzare tutti i feedback in un unico spazio di lavoro. In questo modo ogni approvazione mantiene la visibilità, è organizzata e facile da seguire.

Sì. ClickUp consente di impostare automazioni che avvisano i membri del team quando le approvazioni sono in sospeso, scadute o completate. Ciò riduce la necessità di follow-up manuali e mantiene le attività amministrative senza intoppi.

Definisci il ruolo di ciascun approvatore, crea mappe di approvazione prima dell'avvio dei progetti, stabilisci scadenze e utilizza strumenti per centralizzare il feedback. Controlli regolari e processi documentati prevengono inoltre i colli di bottiglia e garantiscono l'efficienza del flusso di lavoro.

Le agenzie possono monitorare le approvazioni utilizzando gli stati delle attività personalizzati in ClickUp. I dashboard, la visualizzazione elenco e la visualizzazione vista Gantt mostrano lo stato attuale di ciascuna attività, il responsabile e le scadenze. È inoltre possibile utilizzare le dipendenze delle attività per vedere quali approvazioni stanno causando il blocco del lavoro successivo.

Strumenti di IA come ClickUp Brain e Brain MAX possono riepilogare/riassumere lunghi thread di feedback, evidenziare gli elementi chiave, segnalare potenziali ritardi e persino suggerire Sequenze più intelligenti. Questo aiuta i team ad agire più rapidamente e a ridurre gli errori.