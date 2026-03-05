Il lavoro delle agenzie si basa su sistemi ripetibili.
Il lancio delle campagne, la reportistica per i clienti, i feedback loop, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio delle prestazioni seguono tutti schemi prestabiliti. Tuttavia, la maggior parte di questo lavoro viene ancora gestita manualmente attraverso strumenti, thread e dashboard sparsi.
Con l'aumento delle aspettative dei clienti e la riduzione dei margini, il coordinamento manuale non è più scalabile.
In questa guida esploriamo come creare agenti IA per la gestione delle agenzie al fine di ottimizzare l'esecuzione dei progetti, la reportistica e la comunicazione con i clienti.
Imparerai come progettare, implementare e scalare agenti IA nei tuoi flussi di lavoro e come strumenti come gli agenti AI ClickUp AI possono aiutarti a trasformare le operazioni quotidiane dell'agenzia in sistemi autonomi e ben orchestrati.
Cosa sono gli agenti IA per la gestione delle agenzie?
Gli agenti IA per la gestione delle agenzie sono colleghi digitali autonomi che monitorano i flussi di lavoro, interpretano il contesto e intervengono nei progetti, nella reportistica e nelle operazioni con i clienti della tua agenzia.
Questi agenti IA sfruttano l'elaborazione del linguaggio naturale e l'apprendimento automatico per comprendere le istruzioni e imparare dal comportamento degli utenti. Ciò significa che non si limitano ad attendere i comandi. Osservano il lavoro mentre viene svolto e intervengono quando è necessaria un'azione senza l'intervento umano.
All'interno di un'agenzia moderna, puoi chiedere agli agenti IA di fare le seguenti attività:
- Effettua il monitoraggio dello stato dei progetti e segnala i rischi di consegna
- Converti il feedback dei clienti in attività strutturate
- Genera automaticamente report sulla reportistica per le campagne o sulle prestazioni
- Indirizza le richieste ai team giusti
- Individua tempestivamente ritardi, colli di bottiglia o variazioni di ambito
Questa guida approfondisce i superpoteri degli agenti IA per le agenzie e i team di marketing 👈
Perché le agenzie dovrebbero utilizzare agenti IA
Ecco come la tua agenzia può trarre vantaggio dagli agenti IA:
- Tempi di risposta più rapidi: gli agenti IA autonomi possono rispondere alle query di routine dei clienti, fornire aggiornamenti sullo stato facendo riferimento ai dati del progetto in tempo reale, dare seguito alle approvazioni in sospeso e confermare le revisioni dei clienti: tutti tipi di comunicazioni transazionali che non richiedono necessariamente il contributo umano.
- Allocazione più intelligente delle risorse: gli agenti IA distribuiscono in modo intelligente il carico di lavoro tra i membri del team e i progetti in base alla capacità individuale, alle competenze e all'importanza del progetto, garantendo la consegna tempestiva al client e l'allocazione ottimale delle risorse.
- Riduzione degli errori: scadenze non rispettate, passaggi di consegne dimenticati e approvazioni saltate diventano fin troppo comuni quando i membri del team si trovano a gestire più clienti contemporaneamente: gli agenti automatizzano i processi del flusso di lavoro come l'inoltro, l'approvazione e l'aggiornamento dello stato, eliminando ogni margine di inefficienza manuale.
- Onboarding più rapido: gli agenti consentono al tuo team di essere operativo più rapidamente tramite l'automazione delle attività ripetitive di onboarding, come la generazione di strutture di progetto, la compilazione di modelli di attività, il briefing dei nuovi clienti e l'invio della documentazione di accettazione.
- Libera tempo per i dipendenti: quando i dipendenti non sono impegnati in attività di coordinamento e amministrative, possono concentrarsi sui risultati e sul lavoro che richiede effettivamente la loro competenza strategica.
- Processo decisionale informato: gli agenti possono analizzare i dati dei progetti in tempo reale, fogli di calcolo di grandi dimensioni e la base di conoscenze della tua azienda per ricavare informazioni utili che ti aiutano a prendere decisioni più rapide e informate.
- Migliore esperienza del cliente: quando i clienti ricevono aggiornamenti tempestivi e non devono cercare attivamente informazioni sullo stato dei loro progetti, sono più soddisfatti e molto meno propensi a rivolgersi altrove.
45% dei lavoratori ha pensato di utilizzare l'automazione, ma non ha ancora fatto il grande passaggio. Fattori come il limite di tempo, l'incertezza sugli strumenti migliori e la scelta troppo ampia possono impedire alle persone di compiere il primo passaggio verso l'automazione.
Grazie agli agenti AI facili da creare e ai comandi basati sul linguaggio naturale, ClickUp semplifica l'avvio delle automazioni. Dall'assegnazione automatica delle attività ai riepiloghi dei progetti generati dall'intelligenza artificiale, puoi usufruire di potenti automazioni e persino creare agenti IA personalizzati in pochi minuti, senza alcuna curva di apprendimento.
💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.
Guida dettagliata: come creare agenti IA per la gestione delle agenzie
Vediamo ora come creare e implementare i tuoi agenti IA in un'agenzia:
Passaggio 1: identifica i flussi di lavoro ripetitivi dell'agenzia
Cosa desideri ottenere con gli agenti IA?
Vuoi ridurre i tempi di risposta ai clienti o tagliare i costi amministrativi? Oppure desideri che il tuo team si concentri maggiormente sul lavoro strategico?
Esamina i flussi di lavoro quotidiani della tua agenzia che sono collegati a tali obiettivi. Si tratta di flussi di lavoro che:
- Impegnano gran parte del tempo del tuo team, ad esempio per la reportistica sullo stato, il follow-up delle approvazioni e la comunicazione con i clienti.
- Spesso si verificano ritardi a causa della dipendenza umana, ovvero approvazioni in sospeso, passaggi di consegne
- Segui lo stesso modello ripetibile in ogni progetto, ovvero liste di controllo per l'onboarding, rapporti settimanali e follow-up delle fatture.
- Non richiedono alcun giudizio strategico per l'esecuzione, ad esempio immissione di dati, assegnazione di attività e promemoria delle scadenze.
Questi sono i tuoi migliori candidati per l'automazione. Dai la priorità ai flussi di lavoro che possono fornire risultati immediati con una configurazione minima.
🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza ClickUp Brain per identificare i flussi di lavoro che possono trarre il massimo vantaggio dall'automazione degli agenti. Poiché ClickUp Brain opera all'interno di uno spazio di lavoro IA convergente, ha una comprensione contestuale dei tuoi flussi di lavoro, processi, attività, scadenze e attività del team. BrainGPT elencherà i flussi di lavoro dell'agenzia che possono essere automatizzati senza soluzione di continuità all'interno dell'area di lavoro di ClickUp.
Passaggio 2: Mappa il tuo flusso di lavoro attuale
Documenta i flussi di lavoro che gli agenti IA automatizzeranno dall'inizio alla fine. Coinvolgi gli stakeholder e i membri del team che gestiscono effettivamente questi processi giorno per giorno. Ciò renderà la mappatura dei processi più accurata e ti aiuterà a delineare:
- Attività sequenziali che compongono il processo
- Come viene avviato il progetto, l'ambito di lavoro e i criteri per contrassegnare le attività come completate
- Come il flusso dei dati avviene tra i passaggi e i diversi strumenti
- Ruoli e responsabilità di ciascun membro del team coinvolto
- Inefficienze nel processo esistente, ovvero ritardi nei passaggi di consegne, interruzioni della comunicazione
- Quando i clienti hanno reclami o escalation importanti
- Attività ripetitive e banali che richiedono tempo ma sono ancora terminate manualmente
Ricorda, gli agenti sono efficaci solo quanto il processo che li sostiene. Senza questa chiarezza, aggiungi un ulteriore livello di complessità che potrebbe causare più inefficienze e interruzioni rispetto a quelle iniziali.
🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza le lavagne online di ClickUp per creare una mappa visiva dei flussi di lavoro della tua agenzia. Puoi anche utilizzare ClickUp Brain all'interno delle lavagne e incorporare documenti, attività, link, riferimenti e note, creando un unico spazio connesso per tutto il tuo processo di pensiero.
Con le lavagne online puoi:
- Tagga i membri del team per ottenere chiarimenti o contributi su passaggi specifici.
- Usa il disegno a mano libera per contrassegnare i punti critici o segnalare percorsi alternativi suggeriti dal tuo team.
- Trasforma le idee emerse dal brainstorming in progetti realizzabili utilizzando l'IA integrata che trasforma direttamente le idee in attività.
- Conserva tutti i feedback degli stakeholder, i diagrammi dei flussi di lavoro e le note sui processi in un unico posto.
Utilizza uno dei modelli predefiniti per tracciare una roadmap chiara del tuo processo.
Passaggio 3: Definisci il ruolo e gli obiettivi dell'agente
Definisci le responsabilità esatte di ciascun agente che desideri incorporare nel tuo processo. Ruoli chiaramente definiti consentono agli agenti IA di prendere decisioni entro i limiti autorizzati, garantendo una maggiore precisione e assicurando la conformità alle linee guida operative della tua agenzia.
Per ogni agente, definisci:
|Definisci
|Cosa da fare
|Esempio
|Ruolo e profilo dell'agente
|Crea un personaggio che definisca il modo in cui l'agente comunica, si comporta e qual è il suo ruolo.
|Agente di onboarding dei clienti, agente di reportistica, agente di tracciamento delle approvazioni
|Responsabilità principali
|Definisci le responsabilità specifiche di ciascun agente
|L'agente di onboarding dei clienti genererà strutture di progetto, assegnerà attività e invierà la documentazione di accettazione ai nuovi clienti.
|Parametri di memoria
|Definisci come l'agente utilizza la memoria a breve termine e la memoria a lungo termine
|Memoria a breve termine per l'interazione corrente con il cliente Memoria a lungo termine per i dati storici dei progetti, i modelli di comunicazione passati e i problemi relativi ai clienti risolti in precedenza
|Livelli di autonomia
|Decidi se l'agente deve operare in modo completamente indipendente o se richiede l'approvazione umana per determinate azioni.
|Inoltrare le richieste insolite dei clienti al responsabile dell'account
|Guardrail
|Definisci i vincoli per garantire che l'agente agisca entro i limiti etici e organizzativi.
|Non effettuare mai la condivisione dei dati dei clienti tra account diversi né inviare comunicazioni esterne senza approvazione.
|Metriche di successo
|Definisci la definizione di esito positivo
|Onboarding completato in 24 ore, nessun follow-up manuale richiesto
🔔 Ricorda: per automatizzare realmente un flusso di lavoro con agenti IA, avrai bisogno di più agenti specializzati. Aspettarsi che un singolo agente autonomo gestisca tutto porterà a risultati caotici.
Concentrati sulla creazione di agenti specializzati che eseguono attività specifiche in modo eccezionale. Questi agenti lavorano in sequenza tra loro per eseguire senza soluzione di continuità un intero flusso di lavoro end-to-end.
📌 Esempio: immagina di gestire un'agenzia di marketing digitale in crescita che gestisce più campagne clienti contemporaneamente. Invece di affidarti interamente ai project manager per coordinare tutto manualmente, distribuisci tre agenti IA specializzati. Ogni agente si concentra su un obiettivo operativo chiaramente definito e agisce nell'ambito del proprio ambito di competenza:
L'agente di onboarding dei clienti: quando un nuovo cliente firma, questo agente genera la struttura del progetto, crea elenchi di attività basati sul pacchetto di servizi, assegna i titolari e invia automaticamente i moduli di registrazione e i documenti di avvio.
L'agente di reportistica: questo agente monitora i dashboard delle campagne, raccoglie i dati sulle prestazioni su tutte le piattaforme e prepara riepiloghi/riassunti settimanali o mensili pronti per i clienti con lo stato più significativo, i rischi e i passaggi successivi.
L'agente di feedback e approvazione: ogni volta che un cliente lascia un commento in un'email, in una chat o in un thread di progetto, questo agente acquisisce il feedback, lo converte in attività strutturate, le assegna ai membri del team appropriati e ne monitora lo stato di approvazione fino alla chiusura.
🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp offre Super Agenti progettati per svolgere funzioni specifiche in modo eccezionale.
Per il project management dell'agenzia, sono disponibili agenti quali: Project Manager, StandUp Manager, Status Reporter e Priorities Manager, ciascuno dei quali gestisce una funzione specifica all'interno dello stesso flusso di lavoro.
Il ruolo e l'ambito di ciascun agente sono chiaramente definiti. Uno StandUp Manager si limita a raccogliere e condividere gli aggiornamenti del team. Non interviene sulle priorità né segnala gli ostacoli. Questo è compito del Priorities Manager. È proprio questa separazione che mantiene il sistema pulito e affidabile.
Crea e personalizza questi agenti in base alle esigenze della tua agenzia. Descrivi semplicemente ciò che desideri che l'agente faccia e ClickUp lo realizzerà.
Per vederlo in azione, guarda questo video su come ClickUp utilizza Super Agents 👇
Passaggio 4: scegli le tue origini dati
Per consentire a un agente di ragionare, agire e fornire risultati accurati, sono necessari dati pertinenti e di qualità. Per un'agenzia, ciò significa in genere una connessione:
- CRM per i dettagli dei clienti, la cronologia delle comunicazioni e lo stato degli account
- Strumento di project management per i dati relativi alle attività e alle scadenze
- Strumenti di email e messaggistica per il contesto della comunicazione
- Fogli di calcolo o strumenti di reportistica per i dati relativi alle prestazioni e alla fatturazione
- Internal o Documenti Google per le linee guida e i modelli di processo.
Identifica le origini dati necessarie affinché il tuo agente possa svolgere il lavoro assegnato e effettua le connessioni tra queste origini dati per consentire un flusso di dati senza interruzioni tra i sistemi.
📌 Esempio: se un agente addetto all'onboarding dei clienti deve completare l'intera sequenza di onboarding, avrà bisogno di accedere al tuo CRM (dettagli dei clienti), allo strumento di project management (generazione delle strutture delle attività) e all'email (invio della documentazione di accettazione) in un'unica sequenza di automazione.
Inoltre, impegnati consapevolmente a sottoporre i tuoi dati a questi controlli fondamentali. Dopo tutto, gli agenti IA sono potenti solo quanto i dati di cui si nutrono:
- Pulisci e struttura i tuoi dati: rimuovi incongruenze, errori, duplicati e distorsioni per garantire che la rete neurale sottostante dell'agente apprenda da dati pertinenti e di alta qualità.
- Etichetta i tuoi dati: annota i dati per aiutare l'agente a comprendere il contesto e l'intento, ovvero l'ambito di lavoro e i risultati attesi dal client.
- Implementa il RAG (Retrieval-Augmented Generation): consenti al tuo agente di recuperare informazioni precise e aggiornate dalla tua knowledge base in tempo reale senza doverlo riqualificare ogni volta.
- Imposta le autorizzazioni di accesso: definisci l'accesso al knowledge center e alle origini dati, ad esempio un agente addetto ai briefing non ha bisogno di accedere ai dati di fatturazione.
Inoltre, utilizzando ClickUp Docs, crea una base di conoscenze centralizzata che raccolga tutto ciò di cui l'agente ha bisogno per operare. Considerala come il cervello dell'agente. Dovrebbe includere le tue procedure operative standard, i modelli di comunicazione con i clienti, le linee guida dei progetti, i dati storici e le regole specifiche del settore seguite dalla tua agenzia.
🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp per agenzie creative offre uno spazio di lavoro centralizzato per acquisire, gestire e archiviare tutti i dati dei progetti, le comunicazioni con i clienti, le attività del team, i feedback e lo stato di avanzamento del lavoro in un unico posto.
ClickUp ti consente di acquisire i dati dei clienti con oltre 20 campi personalizzati e di visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti con widget personalizzabili per fatture, promemoria di pagamento, richieste speciali e altro ancora. Puoi anche annotare idee, verbali di riunioni e procedure operative standard in ClickUp Docs con accesso collaborativo in tempo reale e invitare soggetti esterni come i clienti a contribuire direttamente.
I Super Agenti ClickUp acquisiscono i dati dall'area di lavoro di ClickUp in tempo reale, liberandoti dal rischio che dati incoerenti o obsoleti influenzino le decisioni degli agenti.
Con tutti i tuoi dati centralizzati in ClickUp, i Super Agenti possono:
- Ottieni informazioni dettagliate sui progetti in tempo reale senza che nessuno debba generare manualmente i report.
- Attiva automaticamente i flussi di lavoro quando cambiano lo stato delle attività, le scadenze o le priorità.
- Aggiorna automaticamente lo stato dei progetti man mano che il lavoro procede.
- Segnate rischi, ritardi o conflitti di capacità prima che influenzino la consegna.
- Inoltra immediatamente i feedback, le approvazioni e le richieste dei clienti al membro del team giusto.
Passaggio 5: Progetta prompt e azioni
I tuoi prompt modellano il ragionamento di un agente. Chiariscono il ruolo dell'agente, il suo processo di ragionamento, le azioni che ci si aspetta che intraprenda e il formato dei suoi risultati.
Utilizza i tag Markdown o XML per organizzare in modo chiaro i prompt di sistema:
- #Ruolo: definisci chi è l'agente
- #Obiettivo: definire ciò che deve essere realizzato
- #Vincoli: imposta dei limiti per evitare allucinazioni o azioni non autorizzate, ad esempio, segnala solo le attività contrassegnate come completate, non effettuare mai la condivisione delle note interne del team con i clienti.
- #Formato di output: specifica il formato richiesto per garantire risposte prevedibili e strutturate, ad esempio uno schema JSON o un modello di email fisso che l'agente compila.
- #Esempi: fornisci campioni di input e output previsti per guidare il comportamento dell'agente, in modo che sappia esattamente cosa si intende per "buono".
- #Ciclo di ragionamento: definisci la sequenza di ragionamento che l'agente segue prima di agire, ovvero controlla lo stato dell'attività, verifica i criteri di completamento, redige un riepilogo/riassunto, segnala le eccezioni, quindi invia.
Ecco come si presenta un prompt ben strutturato per un agente di reportistica dello stato dell'agenzia:
#Ruolo: sei un agente addetto alla reportistica sullo stato dei clienti per un'agenzia di marketing digitale.
#Obiettivo: ogni venerdì, raccogli tutte le attività contrassegnate come completate nella settimana corrente, riepiloga i progressi rispetto alla tempistica del progetto e redigi un aggiornamento dello stato da presentare al cliente.
#Vincoli: includere solo le attività contrassegnate come completate. Non fare riferimento a discussioni interne al team, ostacoli segnalati internamente o dettagli di bilancio. Non inviare il rapporto senza l'approvazione del responsabile dell'account.
#Formato di output: redigi l'aggiornamento di stato sotto forma di breve email. Includi: progetti aggiornati questa settimana, percentuale di attività cardine completate e priorità della prossima settimana. #Ciclo di ragionamento: controlla lo stato delle attività in tutti i progetti attivi, identifica le attività completate, effettua un controllo incrociato con le attività cardine del progetto, redigi un riassunto, segnala eventuali attività incomplete per la revisione da parte del responsabile dell'account, quindi metti in coda per l'invio.
🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain ti consente di creare Super Agenti che eseguono l'intero flusso di lavoro utilizzando prompt in linguaggio naturale. Basta descrivere l'agente desiderato e BrainGPT lo genererà.
Tuttavia, non creare un agente IA in modo isolato.
Utilizza ClickUp Docs per redigere e perfezionare le istruzioni per gli agenti. Qui puoi collaborare con il tuo team in tempo reale per individuare eventuali lacune, suggerire modifiche e concordare i vincoli, quindi inserire le istruzioni definitive in ClickUp Brain per creare l'agente.
Passaggio 6: addestrare e testare l'agente IA
Adotta sempre un approccio graduale quando integri gli agenti IA nel tuo flusso di lavoro:
- Crawl: inizia con un agente monouso per un'attività ad alto volume e basso rischio, ad esempio l'invio di email settimanali di aggiornamento dello stato o la segnalazione di attività scadute negli account dei clienti.
- Walk: introdurre il coordinamento tra due agenti su un flusso di lavoro correlato, ad esempio facendo in modo che un agente di monitoraggio delle approvazioni trasferisca le approvazioni confermate a un agente di assegnazione delle attività.
- Esecuzione: implementa un sistema di agenti completamente orchestrato che gestisce un processo end-to-end, ovvero che prende in carico il brief di un nuovo client dall'acquisizione fino a un progetto completamente strutturato con membri del team assegnati.
Osserva dove l'agente opera secondo le istruzioni, le attività che richiedono un intervento, i trigger di escalation, i tassi di completamento e i casi di fallimento totale.
Utilizzalo come riferimento per monitorare le prestazioni degli agenti 👇
|Parametro da testare
|Pass
|Fallimento
|Precisione dei risultati
|L'agente genera output corretti dai dati del progetto in tempo reale.
|L'agente inserisce i dati mancanti con ipotesi invece di segnalarli.
|Conformità ai vincoli
|L'agente non effettua mai la condivisione delle note interne nei risultati destinati ai clienti.
|L'agente estrae i dati da un account cliente diverso a causa di una discrepanza nell'etichettatura.
|Logica di instradamento
|L'agente inoltra immediatamente le richieste ambigue dei clienti al responsabile dell'account.
|L'agente tenta di risolvere autonomamente una richiesta fuori dall'ambito di competenza.
|Coerenza del formato
|Il risultato corrisponde ogni volta al modello definito.
|L'agente salta i campi obbligatori quando i dati di origine sono parzialmente non disponibili.
|Gestione degli errori
|L'agente registra l'errore e avvisa la persona giusta.
|L'agente fallisce silenziosamente e l'attività viene contrassegnata come completata in modo errato.
🚀 Vantaggio di ClickUp: i dashboard di ClickUp semplificano la visualizzazione delle prestazioni degli agenti nei vari account dei clienti. Crea widget personalizzati che mostrano le metriche chiave e segnalano le carenze degli agenti.
Aggiungi queste schede e widget IA per il monitoraggio dei risultati dell'automazione in tempo reale:
- Grafici a barre/a torta: visualizza il numero di attività in base allo stato per verificare se gli agenti stanno portando avanti con successo il lavoro lungo la pipeline.
- Schede di calcolo: misurate KPI come il tempo totale trascorso in uno stato per valutare se gli agenti stanno effettivamente riducendo i ritardi.
- IA Brain: fai domande come "quali attività dei clienti sono rimaste bloccate in revisione più a lungo?" e ottieni risposte immediate senza dover filtrare manualmente i dati.
- StandUp™ con l'IA: riassumi l'attività del flusso di lavoro in un periodo di tempo selezionato per esaminare rapidamente cosa funziona e cosa no.
Passaggio 7: implementa in tutti i team
Dopo che l'agente ha superato i test, estendilo a tutti i team, i reparti e gli account dei clienti. Coinvolgi i clienti nell'uso dell'agente:
- Chiarisci come vengono utilizzati e archiviati i dati e chi ha accesso ad essi.
- Fornisci loro un percorso di escalation chiaro per contattare un operatore umano quando necessario.
- Fai sapere loro quali interazioni sono gestite da un agente e quali da un essere umano.
A livello interno, assicurati che il tuo team comprenda il ruolo di ciascun agente e dove intervenire. Addestrali a correggere il comportamento degli agenti e a segnalare i problemi ai livelli superiori quando necessario.
🚀 Vantaggio di ClickUp: le impostazioni di autorizzazione e condivisione di ClickUp ti consentono di controllare esattamente ciò che ogni membro del team e cliente può vedere all'interno dell'area di lavoro. Man mano che estendi gli agenti ai team e agli account dei clienti, puoi:
- Invita i clienti come ospiti con visibilità controllata sui dati dei loro progetti
- Utilizza le impostazioni di notifica per tenere aggiornati i clienti
- Configura dashboard rivolte ai clienti che mostrano solo le metriche rilevanti per loro.
I migliori casi d'uso degli agenti IA per la gestione delle agenzie
Alcuni modi per integrare gli agenti nei flussi di lavoro della tua agenzia 👇
Agente di stato settimanale
L'agente di stato settimanale è responsabile della compilazione automatica e dell'invio settimanale degli aggiornamenti sullo stato dei progetti ai clienti.
Esempio:
- Estrai le attività completate, i traguardi raggiunti e le scadenze imminenti dal tuo strumento di project management.
- Compila un modello di rapporto sullo stato pre-approvato con i dati del progetto in tempo reale.
- Invia il rapporto al client interessato all'ora prevista senza che nessuno del tuo team debba redigerlo.
- Segnala i progetti in cui lo stato è in ritardo rispetto alla tabella di marcia e indirizzali al responsabile dell'account prima che il rapporto venga pubblicato.
Agente di onboarding dei clienti
In questo caso d'uso dell'agente IA, l'agente è responsabile dell'esecuzione dell'intera sequenza di onboarding con un intervento minimo.
Esempio:
- Genera una struttura di progetto e popola i modelli di attività in base all'ambito di lavoro.
- Assegna i membri del team in base alla capacità attuale e ai requisiti del progetto
- Invia automaticamente al cliente un'email di benvenuto, un modulo di registrazione e la sequenza del progetto.
- Inoltra al responsabile dell'account se la risposta del client contiene informazioni mancanti o richieste fuori dall'ambito di competenza.
Agente di reportistica
L'agente di reportistica è responsabile della compilazione e della consegna dei report sulla performance delle campagne attive dei clienti.
Esempio:
- Estrai i dati delle campagne dagli strumenti di marketing e dai dashboard collegati
- Invia il rapporto al client all'ora prestabilita senza intervento manuale.
- Segnala le campagne con prestazioni insufficienti e le inoltra allo stratega per la revisione.
Tracker delle approvazioni
Il tracker delle approvazioni è responsabile del monitoraggio delle approvazioni in sospeso in tutti i progetti attivi e del follow-up automatico.
Esempio:
- Tiene traccia di ogni attività o risultato in attesa dell'approvazione del client o interna.
- Invia promemoria automatici alle parti interessate quando un'approvazione è in ritardo.
- Aggiorna lo stato dell'attività una volta confermata l'approvazione e avvisa il membro del team assegnato.
- Se un'approvazione rimane in sospeso oltre una soglia definita, viene inoltrata al responsabile dell'account.
Agente creativo
L'agente creativo ha il compito di fornire supporto al processo creativo generando bozze preliminari, moodboard, riferimenti e indicazioni creative sulla base delle indicazioni fornite dal client.
Esempio:
- Estrai obiettivi, tono e requisiti dei risultati finali dal brief approvato dal client.
- Genera una prima bozza di direzione creativa o varianti di testo che il team potrà perfezionare.
- Segnala le lacune creative nei casi in cui il brief non sia sufficientemente dettagliato per produrre risultati di qualità.
- Inoltra la bozza al responsabile creativo assegnato per la revisione prima che qualsiasi cosa venga inviata al client.
Agente per le prestazioni delle campagne
L'agente per le prestazioni delle campagne è responsabile del monitoraggio delle metriche delle campagne in tempo reale e di avvisare il team in caso di variazioni delle prestazioni.
Esempio:
- Tiene traccia delle metriche chiave delle prestazioni delle campagne attive in tempo reale
- Avvisa lo stratega quando una campagna scende al di sotto delle soglie di rendimento definite.
- Estrai i dati storici per contestualizzare le prestazioni attuali rispetto alle campagne passate.
- Genera un riassunto dei consigli basati sulle tendenze delle prestazioni affinché il responsabile dell'account possa esaminarli.
Agente di fatturazione
L'agente di fatturazione è responsabile dell'automazione della generazione delle fatture, dei follow-up dei pagamenti e della riconciliazione delle fatture tra gli account dei clienti attivi.
Esempio:
- Estrai i termini di prezzo e i risultati finali dalle proposte firmate o dalle threads di email.
- Avvisa i team commerciali e trigger automaticamente la generazione delle fatture una volta che un affare è stato contrassegnato come chiuso con esito positivo nel CRM.
- Tiene traccia dello stato dei pagamenti su tutti gli account dei clienti attivi e segue le fatture scadute.
- Inoltra al responsabile dell'account se viene segnalata una controversia di fatturazione o una discrepanza di prezzo.
Errori comuni nella creazione di agenti IA
Ecco alcuni errori da evitare quando crei agenti IA per la tua agenzia:
|❌ Errore
|✅ Cosa fare invece
|Automazioni per un processo che non comprendi appieno
|Mappa il flusso di lavoro visivamente o tramite un diagramma di flusso, annotando il flusso di dati, le responsabilità, le inefficienze e le attività che possono trarre vantaggio dall'automazione. Identifica dove è ancora necessario l'intervento manuale.
|Basarsi su una base di conoscenze limitata
|Elimina i duplicati, correggi le incongruenze ed etichetta correttamente i dati in modo che l'agente disponga di informazioni affidabili su cui basare il proprio ragionamento ed evitare allucinazioni.
|Aspettarsi che un solo agente faccia tutto
|Restringi l'ambito di ciascun agente fino a renderlo estremamente specifico. Un agente ben definito che svolge un'attività in modo eccezionale avrà sempre prestazioni migliori rispetto a un agente sovraccarico di responsabilità multiple.
|Nessun meccanismo di feedback o correzione
|Raccogli regolarmente feedback dai membri del team e dai clienti che sperimentano in prima persona i risultati dell'agente.
|Non coinvolgere il team nel processo di progettazione
|Coinvolgi i membri del team nel processo di progettazione degli agenti. Organizza una sessione di lavoro in cui ti illustrano i loro flussi di lavoro quotidiani e le attività su cui si bloccano costantemente.
|Trascurare la sicurezza e la governance
|Stabilisci regole chiare che definiscano a cosa può accedere ogni agente, come vengono gestiti i dati dei clienti e quali azioni richiedono l'approvazione esplicita di un essere umano prima dell'esecuzione.
👀 Lo sapevi? Il primo agente IA, Shakey, è stato creato negli anni '60. Era in grado di percepire e ragionare sul proprio ambiente circostante.
Shakey era in grado di svolgere attività che richiedevano pianificazione, ricerca di percorsi e riorganizzazione di oggetti semplici. Nel 1970, la rivista Life lo definì "il primo essere umano elettronico".
Limiti degli attuali agenti IA
Gli attuali agenti IA eccellono in attività ristretti e strutturate. Ma i flussi di lavoro reali delle agenzie sono tutt'altro che complessi e dinamici. Ecco dove gli agenti IA potrebbero non essere all'altezza:
- Difficoltà con input ambigui o vaghi: gli agenti non sono in grado di dedurre le intenzioni come farebbe un essere umano quando un brief non ha obiettivi chiari: tendono a formulare le proprie interpretazioni o ipotesi basandosi su altri dati del cliente.
- Comportamento non deterministico: lo stesso input non produce sempre lo stesso output, ovvero due richieste di approvazione identiche possono essere instradate in modo diverso, rendendo gli agenti inaffidabili per i flussi di lavoro in cui la coerenza tra i risultati finali dei clienti è imprescindibile.
- Le allucinazioni rimangono un rischio reale: quando lavorano con dati incompleti o informazioni al di fuori dei loro limiti di conoscenza, gli agenti presentano risultati errati con tale convinzione che è difficile individuarli.
- Memoria a lungo termine debole: nonostante i progressi nelle finestre di contesto, gli agenti faticano a mantenere il contesto in attività complesse e articolate in più passaggi, come la gestione di una campagna client di lunga durata con requisiti in continua evoluzione.
- Mancanza di buon senso: spesso mancano di buon senso fondamentale, producendo soluzioni tecnicamente corrette ma logicamente errate o poco pratiche.
- Elevata latenza e costi elevati: l'esecuzione di più agenti in flussi di lavoro complessi comporta un aumento sia dei tempi di risposta che dei costi operativi, che può compensare i guadagni in termini di efficienza se non gestiti con attenzione.
- Lacune etiche e di supervisione: gli agenti non comprendono intrinsecamente i limiti della riservatezza, i conflitti di interesse o quando una decisione ha conseguenze sufficienti da giustificare una revisione umana.
👀 Lo sapevate? Deloitte ha pagato un rimborso parziale su una relazione governativa da 290.000 dollari dopo che le allucinazioni dell'IA hanno prodotto riferimenti accademici inventati e una citazione falsa della corte federale. L'IA non controllata non solo crea rielaborazioni, ma può anche comportare responsabilità legali e danni alla reputazione che superano di gran lunga il costo dell'errore originale.
Strumenti per creare e gestire agenti IA per le agenzie
Puoi programmare gli agenti da zero, utilizzare piattaforme di automazione low-code o lavorare con strumenti che ti consentono di creare agenti in linguaggio umano.
Se desideri creare e implementare agenti IA in modo rapido, ecco tre strumenti che vale la pena prendere in considerazione:
ClickUp
ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente che consente alle agenzie di gestire i progetti dei clienti, il lavoro interno, la comunicazione e le conoscenze in un unico posto.
E la parte migliore è ClickUp Brain, l'assistente IA contestuale della piattaforma. Comprende il tuo lavoro e le interazioni con i clienti, risparmiandoti il continuo attivare/disattivare strumenti e fogli di calcolo per mettere insieme le informazioni tra i tuoi flussi di lavoro.
Ecco come ti semplifica la vita 🦸
Collega l'intera area di lavoro
ClickUp AI Enterprise Search attinge alla tua conoscenza completa dell'area di lavoro e fornisce risposte, approfondimenti e azioni pertinenti su richiesta.
Poni domande in linguaggio naturale su qualsiasi argomento relativo alla tua agenzia, alle tempistiche dei clienti, allo stato delle attività, ai documenti di progetto o alle attività del team. Esegue una ricerca approfondita tra attività, documenti, commenti e app esterne collegate come Google Drive e OneDrive, estraendo il contesto giusto senza che tu debba cercarlo.
Accesso a più modelli di IA
ClickUp BrainGPT fornisce anche l'accesso a più modelli di IA esterni all'interno della stessa interfaccia. Non è necessario cambiare strumento o gestire sottoscrizioni separate per sperimentare i risultati di modelli diversi.
📌 Esempio: ChatGPT per il lavoro quotidiano di esecuzione. Claude per analisi e sintesi di lunga durata. Gemini per attività che richiedono molte informazioni e riferimenti incrociati.
Le automazioni mantengono attivi i flussi di lavoro dell'agenzia senza necessità di follow-up manuali.
Prima di implementare agenti IA completi, le agenzie hanno bisogno di flussi di lavoro strutturati. ClickUp Automazioni gestisce i passaggi di consegne prevedibili, i cambiamenti di stato e il lavoro di coordinamento ripetitivo che rallentano la consegna quando gestiti manualmente.
Questo crea una solida base operativa su cui gli agenti IA potranno successivamente costruire.
📌 Esempio: un progetto passa dallo stato "In corso" a "Revisione cliente". Un'automazione ClickUp può assegnare immediatamente l'account manager, allegare il modulo di feedback del cliente, notificare il canale di revisione e impostare un promemoria di follow-up se il feedback non viene ricevuto entro 48 ore. Nessuno deve ricordarsi il passaggio successivo. Il flusso di lavoro procede da solo.
Mantieni il lavoro in movimento attraverso passaggi di consegne e revisioni
I passaggi di consegne sono ciò che richiede più tempo nei flussi di lavoro delle agenzie. A volte un deliverable rimane senza assegnazione per giorni, un revisore non viene avvisato o il contesto va perso tra i cambiamenti di stato.
I Super Agenti di ClickUp rispondono automaticamente a queste transizioni.
Ecco come si presenta l'esempio di agente IA:
- Quando un'attività passa allo stato "Pronta per la revisione", un agente assegna il revisore corretto in base a regole di titolarità predefinite.
- Estrae e allega una lista di controllo di revisione dagli standard del tuo team.
- Invia una notifica al canale pertinente, in modo che il revisore ne venga immediatamente informato.
- Se l'attività rimane in fase di revisione oltre una soglia definita, l'agente la segnala prima che influisca sulla Sequenza di consegna.
Funzionalità principali di ClickUp
- AI Writer for Work: scrive report, email, documentazione e descrizioni delle attività in base al contesto della tua area di lavoro senza richiedere ulteriori prompt.
- Spazio di lavoro AI convergente: collega attività, stati, Sequenze e titolarità, offrendo agli agenti visibilità completa e accesso all'intero sistema dell'agenzia.
- Generatore di agenti senza codice: crea e distribuisci agenti senza scrivere una sola riga di codice utilizzando istruzioni in linguaggio naturale.
- Integrazioni ClickUp: si collega a oltre 1000 strumenti per trasferire i dati dal tuo stack esistente in un unico spazio di lavoro.
- Catalogo dei super agenti: Prompt predefiniti per personalizzare i tuoi agenti per la project management, la gestione delle attività, la produttività personale ed esecutiva, la pianificazione, l'intelligence, la reportistica e persino la scrittura.
Limitazioni di ClickUp
- Le numerose funzionalità e funzioni possono sembrare eccessive per i nuovi utenti.
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Ascolta l'esperienza positiva di un utente che ha condiviso la sua opinione su G2:
La flessibilità di ClickUp è il vantaggio più grande per noi. Abbiamo personalizzato l'intero spazio di lavoro in base ai nostri flussi di lavoro aziendali, invece di adattare i nostri processi allo strumento. Lo utilizziamo nei reparti Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance e Tech, e avere tutto in un unico posto ha portato una forte struttura e visibilità. Stati personalizzati, campi, automazioni e dashboard ci aiutano a gestire l'onboarding, la conformità, le integrazioni e il monitoraggio interno in modo fluido, con una dipendenza molto minore dalle e-mail e dai follow-up.
La flessibilità di ClickUp è il vantaggio più grande per noi. Abbiamo personalizzato l'intero spazio di lavoro in base ai nostri flussi di lavoro aziendali, invece di adattare i nostri processi allo strumento. Lo utilizziamo nei reparti Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance e Tech, e avere tutto in un unico posto ha portato una forte struttura e visibilità. Stati personalizzati, campi, automazioni e dashboard ci aiutano a gestire l'onboarding, la conformità, le integrazioni e il monitoraggio interno in modo fluido, con una dipendenza molto minore dalle email e dai follow-up.
Storia di un cliente: ClickUp X Bell Direct
😓 Il problema: il "lavoro sul lavoro" ostacolava la produttività reale
Il team operativo di Bell Direct era sommerso dal lavoro. Ogni giorno gestiva oltre 800 email dei clienti, ciascuna delle quali richiedeva la lettura manuale, la selezione, la categorizzazione e l'inoltro alla persona giusta. La situazione metteva sotto pressione l'efficienza, la visibilità e la qualità del servizio del team, anche se l'azienda stava ottenendo ottimi risultati per i clienti.
✅ La soluzione: un'area di lavoro unificata + agenti IA che lavorano come compagni di squadra
Invece di aggiungere un altro strumento scollegato allo stack, Bell Direct ha scelto ClickUp come Centro di comando centrale. Hanno consolidato tutto, dalle attività e dai documenti ai processi e alle conoscenze, in un unico spazio di lavoro in cui l'IA aveva il contesto completo. Anziché affidarsi a bot o modelli generici, hanno implementato un Super Agente che hanno chiamato "Delegator". Si tratta di un compagno di squadra autonomo addestrato a smistare il lavoro in arrivo:
- Legge tutte le email in arrivo nella finestra In arrivo condivisa.
- Classifica l'urgenza, il client e l'argomento utilizzando campi personalizzati con l'IA.
- Assegna le priorità e indirizza ogni attività alla persona giusta in tempo reale.
Tutto questo senza alcun intervento manuale da parte di operatori umani.
😄 L'impatto: vantaggi operativi misurabili
- Aumento del 20% dell'efficienza operativa, il che significa che è possibile svolgere più lavoro più rapidamente con le stesse risorse.
- Capacità pari a 2 dipendenti a tempo pieno liberata, ora disponibile per attività strategiche di alto valore
- Oltre 800 email giornaliere dei clienti smistate in tempo reale
Il Super Agent ora smista il lavoro come farebbe un essere umano, ma alla velocità e su scala di una macchina.
Crea
Make è una piattaforma di automazione visiva creata per i team che necessitano di logica di ramificazione, trasformazioni complesse dei dati e flussi di lavoro in più fasi. A differenza dei builder lineari, questo strumento consente di visualizzare l'intero flusso di lavoro su un unico canvas, rendendo più facile comprendere come i dati si muovono tra i sistemi man mano che i flussi di lavoro diventano più complessi.
Recentemente è stato lanciato anche Make AI Agents, che consente ai team di integrare l'automazione degli agenti direttamente nei propri scenari, rendendolo una solida opzione per le agenzie pronte ad andare oltre l'automazione di base.
Crea funzionalità chiave
- Utilizza il generatore di canvas visivo con router, iteratori e aggregatori che ti consentono di suddividere i dati in più percorsi e combinare i risultati di operazioni parallele.
- Ottieni funzioni di trasformazione dei dati integrate per riformattare le date, analizzare JSON e manipolare il testo senza bisogno di strumenti esterni.
- Connetti qualsiasi API REST con il modulo HTTP quando non sono disponibili integrazioni predefinite, oltre ai 3.000+ connettori nativi.
- Monitora tutti gli scenari, lo stato di esecuzione, i tassi di errore e il consumo di credito su tutti gli account dei clienti a colpo d'occhio sulla dashboard di Make Grid.
- Ottieni il supporto nativo degli agenti IA per integrare i passaggi di agenzia direttamente nei flussi di lavoro esistenti.
Imponi dei limiti
- L'interfaccia basata su canvas presenta una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici.
- I prezzi basati sui crediti rendono i costi più difficili da prevedere; ogni azione e trigger consuma crediti, compresi quelli che non vengono eseguiti.
Stabilisci i prezzi
- Free
- Make Piano: 9 $ al mese
- Azienda Enterprise
Effettua una valutazione
- G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Make?
Ascolta il parere di un recensore di G2:
Ciò che mi piace di più di Make è la semplicità e l'intuitività con cui è possibile creare automazioni. Apprezzo in particolare la facilità con cui si effettua la connessione con strumenti come Webflow e molti altri, rendendo possibile l'automazione dei processi senza bisogno di codici complessi.
Ciò che mi piace di più di Make è la semplicità e l'intuitività con cui è possibile creare automazioni. Apprezzo in particolare la facilità con cui si effettua la connessione con strumenti come Webflow e molti altri, rendendo possibile l'automazione dei processi senza bisogno di codice complesso.
Zapier
Zapier collega oltre 8.000 app attraverso un modello trigger-and-action che i team non tecnici possono configurare in pochi minuti. Da anni è il punto di riferimento per l'automazione semplice tra app e, con l'aggiunta di Zapier Agents, ora supporta flussi di lavoro autonomi in più fasi che possono prendere decisioni e agire su strumenti collegati senza input manuali in ogni passaggio.
Funzionalità principali di Zapier
- Crea Zaps con passaggi multipli, percorsi condizionali, filtri e rami logici senza scrivere codice.
- Gli agenti Zapier gestiscono in modo autonomo le attività basate sulle decisioni tra le app collegate, dalla qualificazione dei lead all'inoltro delle richieste dei clienti.
- Oltre 8.000 integrazioni native che coprono CRM, strumenti di project management, piattaforme di email e altro ancora.
- L'assistente IA Copilot aiuta a creare, risolvere i problemi e iterare i flussi di lavoro utilizzando un linguaggio semplice.
- I filtri, i percorsi e i passaggi di formattazione non vengono conteggiati nell'utilizzo delle attività, rendendo i costi più prevedibili nei flussi di lavoro complessi.
Limitazioni di Zapier
- I prezzi basati sulle attività si adattano rapidamente alle agenzie che gestiscono flussi di lavoro ad alto volume su più account cliente.
- I costi possono aumentare in modo imprevisto quando i flussi di lavoro raggiungono i limiti delle attività a metà mese, triggerando una fatturazione extra per le attività extra.
Prezzi di Zapier
- Free
- Professionale: 19,99 $ al mese
- Team: 69 $ al mese
- Azienda: Personalizzata
Valutazione Zapier
- G2: 4,5/5 (oltre 1.800 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?
Ascolta il parere di un recensore di G2:
Zapier semplifica le automazioni, anche per chi non ha competenze tecniche. Mi ha permesso di effettuare connessioni tra più piattaforme (come TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms e Fogli Google), rendendo la gestione dei lead molto più veloce e organizzata. Una volta configurati, gli Zap funzionano in modo affidabile in background e ci fanno risparmiare un sacco di lavoro manuale.
Zapier semplifica le automazioni, anche per chi non ha competenze tecniche. Mi ha permesso di effettuare connessioni tra più piattaforme (come TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms e Fogli Google), rendendo la gestione dei lead molto più veloce e organizzata. Una volta configurati, gli Zap funzionano in modo affidabile in background e ci fanno risparmiare un sacco di lavoro manuale.
Quali problemi etiche devono considerare le agenzie quando implementano agenti IA?
Le agenzie hanno la responsabilità di adottare un quadro etico proattivo che non comprometta l'integrità dei dati dei clienti o la fiducia che hanno costruito con loro.
Prima di adottare qualsiasi tipo di agente IA, è necessario essere ben consapevoli dei seguenti problemi:
|Problema etico
|Cosa significa questo per la tua agenzia?
|Privacy dei dati e consenso
|I clienti devono dare il loro consenso esplicito al trattamento dei propri dati da parte di un agente, in particolare nei flussi di lavoro relativi alla comunicazione.
|Pregiudizi nel processo decisionale
|Esegui controlli di parzialità prima e dopo l'implementazione. Utilizza set di dati di formazione diversificati e rappresentativi per impedire agli agenti di ereditare pregiudizi storici che riducono la priorità di determinati account cliente o indirizzano erroneamente le richieste.
|Responsabilità
|Definisci le clausole di responsabilità nei termini contrattuali prima dell'implementazione. Quando un agente causa il mancato rispetto di una scadenza, un risultato errato o una perdita finanziaria, è necessario che vi sia una chiara catena di responsabilità.
|Sicurezza dei dati
|Gestisci gli agenti all'interno di protocolli di sicurezza di livello aziendale con controlli di accesso rigorosi, audit trail per ogni azione intrapresa e politiche di conservazione dei dati chiare.
|Automazione eccessiva
|Non sostituire completamente il giudizio umano nei flussi di lavoro rivolti ai clienti per crescere più rapidamente. I clienti notano quando l'attenzione personale scompare e nessun agente può replicare l'intelligenza relazionale di un buon account manager.
Crea super agenti per il flusso di lavoro della tua agenzia
I flussi di lavoro della tua agenzia continueranno ad evolversi man mano che cresci. Hai bisogno di agenti intelligenti in grado di accelerare la consegna e mantenere coerenti le operazioni di routine anche quando le richieste dei clienti aumentano.
Ma strumenti frammentati creano agenti frammentati. Quando i tuoi dati, le comunicazioni e i progetti risiedono in sistemi separati, gli agenti non dispongono del contesto necessario per agire in modo affidabile.
L'area di lavoro AI convergente di ClickUp riunisce in un unico posto le tue attività, i documenti, le sequenze e i flussi di lavoro dei clienti, offrendo ai Super Agenti la visibilità completa necessaria per coordinare il lavoro, individuare i rischi e garantire la continuità delle consegne. Crea una volta sola, implementa in tutti i flussi di lavoro e lascia che la tua agenzia operi con una chiarezza e un controllo che il coordinamento manuale non può garantire su larga scala.
Sei pronto a implementare agenti predefiniti per la tua agenzia? Registrati gratis su ClickUp ✅
Domande frequenti
Esistono strumenti di creazione di agenti drag-and-drop senza codice che consentono di creare agenti senza alcuna conoscenza tecnica. È anche possibile creare agenti in linguaggio naturale semplicemente descrivendo l'agente desiderato e lasciando che sia la piattaforma a configurarlo.
La scelta giusta dipende in ultima analisi dall'impostazione del tuo stack di intelligenza artificiale e dalle esigenze dei flussi di lavoro della tua agenzia. GPT-4 e Claude gestiscono bene le attività che richiedono ragionamenti e un uso intensivo del linguaggio, mentre Gemini è più adatto per ragionamenti complessi e attività che richiedono un ampio recupero di conoscenze.
La capacità di un agente di ragionare e agire in modo accurato dipende dalla qualità e dalla pertinenza dei dati sottostanti. Alimentalo con dati puliti, etichettati e strutturati, implementa RAG se i dati devono essere acquisiti da più fonti e struttura il tuo prompt in modo efficiente con confini chiari per ridurre le allucinazioni.
Prompt mal definiti, origini dati deboli o incoerenti, assenza di feedback loop e rimozione prematura della supervisione umana sono i motivi più comuni per cui gli agenti smettono di funzionare in ambienti live.
Sì. Gli agenti IA utilizzano la memoria a breve e a lungo termine per gestire il contesto. La memoria a breve termine gestisce il contesto all'interno di una singola sessione, mentre la memoria a lungo termine memorizza i dati storici tra una sessione e l'altra, solitamente attraverso un database vettoriale.
Il costo dipende dal modello, dal volume di utilizzo e dalla piattaforma. I costi API per modelli come GPT-4 sono basati su token. I flussi di lavoro complessi e ad alta frequenza possono diventare rapidamente costosi se non monitorati.
No. Gli agenti gestiscono l'esecuzione e il coordinamento. La strategia, le relazioni con i clienti, il giudizio creativo e la responsabilità richiedono ancora l'intervento umano. Gli agenti rendono semplicemente il tuo team più veloce e più abile.