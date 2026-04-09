Come gestire i clienti man mano che la tua agenzia cresce

La maggior parte delle agenzie perde clienti perché il livello della relazione manca di un titolare chiaro, di una struttura o di sistemi in grado di reggere la crescita.

Il rapporto B2B Pulse 2024 di McKinsey ha rilevato che oltre la metà degli acquirenti B2B cambierebbe fornitore a causa di un'esperienza cross-channel frammentata.

Ecco perché questa guida spiega come sviluppare un approccio alla gestione dei clienti che sia realmente scalabile. Tratteremo tutto, dalla definizione del profilo del cliente ideale alla creazione di cadenzamenti di comunicazione, flussi di lavoro ripetibili e metriche di fidelizzazione.

Cominciamo! 💪

Cosa significa la gestione dei clienti per un'agenzia in crescita

La gestione dei clienti è l'insieme di processi, ritmi di comunicazione e strumenti che la tua agenzia utilizza per fornire il lavoro, mantenere la fiducia e fidelizzare i clienti nel tempo. Questo aspetto diventa fondamentale una volta superata la prima manciata di account, quando il fondatore non può più occuparsi personalmente di ogni risultato o partecipare a ogni chiamata.

Con cinque clienti, le relazioni si basano sulla memoria e sulla buona volontà. Superati i 15 o i 20, questo sistema crolla rapidamente e crea un'espansione del carico di lavoro che erode silenziosamente i margini della tua agenzia.

Ecco come si presenta questo divario nella pratica:

Il fondatore conosce a memoria le preferenze di ogni client: hai bisogno di un sistema documentato che renda il contesto del client accessibile a chiunque nel team

Gli aggiornamenti avvengono quando qualcuno si ricorda di inviarli: hai bisogno di una cadenza di reportistica automatizzata integrata nel flusso di lavoro

Una sola persona gestisce la consegna e la relazione con il cliente: è necessaria una chiara titolarità tra la gestione dell'account e l'esecuzione

🤝 Promemoria: C'è una differenza tra la gestione dei clienti e la project management. La project management tiene traccia delle attività e delle scadenze. La gestione dei clienti, invece, abbraccia l'intero rapporto: onboarding, cadenza delle comunicazioni, monitoraggio dei risultati, reportistica e rinnovo. Puoi consegnare ogni attività in tempo e comunque perdere un cliente perché nessuno si occupa del livello relazionale.

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Come creare un processo di onboarding dei clienti scalabile

La maggior parte delle agenzie gestisce l'onboarding in modo diverso ogni volta. Questa incoerenza fa perdere tempo ai membri senior del team e lascia i nuovi clienti confusi su cosa aspettarsi. La soluzione è un processo ripetibile che consenta di archiviare le informazioni sui clienti una sola volta e renderle accessibili a tutti gli utenti dell'account.

Vedremo anche come ClickUp, la prima area di lavoro con IA convergente al mondo, ti aiuta a crearne una!

Definisci il profilo del tuo client ideale prima di firmare qualsiasi contratto

Un profilo del cliente ideale (ICP) è una descrizione del tipo di cliente che la tua agenzia è in grado di servire al meglio, salvaguardando la capacità di consegna. Quando accetti clienti non in linea con la tua agenzia, questi account richiedono molto più tempo e logorano il tuo team.

Documenta il tuo ICP in un documento di condivisione e dinamico a cui sia il team commerciale che quello operativo possano fare riferimento:

Adeguatezza al settore: garantisce che le competenze del tuo team siano in linea con il mercato del client, in modo da ridurre al minimo i tempi di avvio

Intervallo di budget: Esclude i clienti che cercheranno di ottenere più lavoro allo stesso prezzo

Stile di comunicazione: identifica se il client si aspetta aggiornamenti quotidiani o riepiloghi/riassunti mensili

Maturità del team interno: valuta se il client dispone di un referente dedicato o se dovrai coordinarti tra sei reparti

🚀 Vantaggio di ClickUp: Trasforma il tuo ICP in un'area di lavoro dinamica e collaborativa, direttamente connessa all'esecuzione grazie a ClickUp Docs. Crea la tua lista di controllo ICP in ClickUp Docs Crea un playbook condiviso e in continua evoluzione per il tuo ICP con ClickUp Documenti Ecco come funziona nella pratica: Centralizza il tuo ICP in un wiki aziendale: Struttura il tuo documento ICP con pagine e sottopagine (adeguatezza al settore, soglie di budget, aspettative di comunicazione, ecc.)

Rendilo accessibile a tutti i team: con Hub documenti e la ricerca globale, chiunque può richiamare l'ICP in pochi secondi

Collabora e perfeziona in tempo reale: I team possono lasciare commenti, taggare le parti interessate e aggiornare i criteri in modo collaborativo

Collega le informazioni sull'ICP direttamente al lavoro con i clienti: collega i documenti alle collega i documenti alle attività di ClickUp , ai progetti e ai flussi di lavoro, in modo che l'ICP ti indichi chi inserire nel processo di onboarding

Standardizza con i modelli: una volta finalizzato, il tuo documento ICP può essere trasformato in un una volta finalizzato, il tuo documento ICP può essere trasformato in un modello ClickUp riutilizzabile

Definisci aspettative e limiti fin dal primo giorno

Le agenzie che saltano questo passaggio finiscono in spirali di scope creep che compromettono la redditività. Sii chiaro su:

Ambito di lavoro

Canali di comunicazione

Accordi sul livello di servizio (SLA) relativi ai tempi di risposta

Limiti di revisione

Percorsi di escalation

Frequenza della reportistica

Crea una lista di controllo semplificata per l'onboarding dei clienti e un documento con le regole di ingaggio. Indica chi sono i referenti, come inviare il feedback e come si articola il flusso di lavoro di approvazione.

⚡ Archivio modelli: Ottieni un sistema di onboarding predefinito per standardizzare il tuo processo di onboarding con il modello ClickUp Customer Onboarding. Scarica il modello gratis Rinnova il tuo processo di onboarding con il modello di onboarding clienti di ClickUp Perché ti piacerà questo modello: Flusso di lavoro di onboarding predefinito: Tieni traccia di ogni client dall'inizio alla fine con Tieni traccia di ogni client dall'inizio alla fine con gli stati personalizzati di ClickUp come Nuovo cliente, Chiamata di onboarding, Questionario di onboarding, Assegnazione al team e Completato

Struttura per acquisire i dati dei clienti: archivia le informazioni chiave relative all'onboarding nei archivia le informazioni chiave relative all'onboarding nei campi personalizzati di ClickUp , come email, tipo di cliente, servizi, pacchetto di servizi e chiamata di onboarding

Diverse visualizzazioni per le diverse fasi di onboarding: Passa da Passa da una visualizzazione ClickUp all'altra, come Modulo di registrazione cliente, Processo di onboarding, Guida introduttiva* e Per pacchetto di servizi

Sistema integrato di registrazione e questionari: raccogli tempestivamente le esigenze e i feedback utilizzando le visualizzazioni dedicate ai questionari di registrazione e onboarding per visualizzarli

Strategie di comunicazione per fidelizzare i clienti delle agenzie

Nel mondo delle agenzie, la percezione dello stato conta tanto quanto lo stato effettivo.

Perché quando i clienti si sentono disinformati, iniziano a cercare altrove.

Man mano che cresci, la comunicazione deve essere sistematizzata. La dispersione del contesto — informazioni sparse tra email, Slack, testi e accessi al portale — fa sentire i clienti come se dovessero rincorrere la propria agenzia per ottenere risposte.

Una scelta intelligente per la cadenza delle riunioni è una configurazione ibrida: aggiornamenti settimanali asincroni abbinati a chiamate strategiche mensili in diretta. Ecco come si svolgono:

Check-in settimanali Approfondimenti mensili Ideale per Campagne attive con elementi in evoluzione Pianificazione strategica e costruzione di relazioni Formato Aggiornamento scritto asincrono o breve sincronizzazione di 15 minuti Videochiamata live di 45–60 minuti Programma tipico Stato delle attività, ostacoli, scadenze imminenti Valutazione delle prestazioni, adeguamenti per il prossimo trimestre, feedback Rischi se utilizzato da solo Può sembrare una forma di microgestione per gli account consolidati I piccoli problemi si aggravano per settimane prima di venire alla luce

In che modo ClickUp può aiutarti

Man mano che la tua agenzia cresce, la comunicazione si frammenta. ClickUp Chat risolve questo problema riunendo conversazioni e lavoro nello stesso spazio, in modo che nulla vada perso tra un aggiornamento e l'altro.

Condividi aggiornamenti asincroni e avvia una chiamata ogni volta che ne hai bisogno da un'unica interfaccia con ClickUp Chat

Ecco come si integra naturalmente nel tuo modello di comunicazione ibrido:

Effettua chiamate veloci: per approfondimenti mensili, usa per approfondimenti mensili, usa ClickUp SyncUps per avviare chiamate audio o videochiamate direttamente dall'area di lavoro di ClickUp

Trasforma le conversazioni in azioni concrete: durante gli aggiornamenti settimanali asincroni, se un client segnala un ostacolo nella chat, puoi convertire quel messaggio in un'attività con un solo clic

Mantieni il contesto legato al lavoro specifico: le chat possono coesistere con attività, elenchi o progetti

@menzioni e collaborazione in tempo reale: coinvolgi immediatamente gli stakeholder giusti, che si tratti del tuo team interno o del referente del client

🧠 Curiosità: L'era pubblicitaria degli anni '50-'60, quella di " Mad Men ", era caratterizzata da una cultura del bere smodato. Pranzi a base di tre martini e riunioni in ufficio accompagnate da whisky spesso facevano da impostazione alle decisioni creative e relative ai clienti più importanti.

Flussi di lavoro e sistemi per la gestione di più account clienti

Hai bisogno di una gestione adeguata dei flussi di lavoro che funzioni indipendentemente dal fatto che il fondatore stia osservando o meno.

Spesso le agenzie sono restie ad adottare questo processo perché lo percepiscono come burocratico. Ma i sistemi giusti liberano l'energia creativa eliminando l'affaticamento decisionale dal lavoro di routine. 🛠️

Dai priorità alle attività con un semplice modello basato su urgenza e valore

Quando tutte le tue attività sembrano avere una priorità, nessuna lo è. Un modello a due assi aiuta gli account manager a prendere decisioni più rapide ogni giorno. L'urgenza misura la pressione delle scadenze e il valore misura l'impatto sul client o sul fatturato.

Urgenza elevata + alto valore: Fallo subito, assegna il compito ai tuoi migliori collaboratori

Urgenza elevata + valore basso: delega o raggruppa in batch le attività simili e veloci

Bassa urgenza + alto valore: pianificalo e riservati il tempo necessario

Bassa urgenza + basso valore: Riduci la priorità o elimina del tutto

🚀 Vantaggio di ClickUp: Dai vita al tuo modello di urgenza-valore all'interno del tuo flusso di lavoro con le priorità delle attività di ClickUp. Assegna contrassegni come Urgente, Alta, Normale e Bassa alle attività, rendendo immediatamente evidente ciò che richiede attenzione prioritaria. Puoi persino chiedere all'IA di stabilire le priorità delle attività! Utilizza la funzione di compilazione automatica delle proprietà delle attività basata sull'IA per assegnare automaticamente le persone e le priorità al lavoro

🎥 Scopri come creare un elenco di clienti in modo efficiente:

Crea processi ripetibili per ogni tipo di client

L'idea è quella di definire un processo di base per ogni tipo di servizio (contratto mensile, campagna una tantum, SEO continuativo) che puoi duplicare e personalizzare per ogni client. Ecco cosa inserire nel modello:

Elenchi delle attività: standardizza i risultati attesi e i passaggi per ogni offerta di servizio

Strutture delle cartelle: Mantiene ogni account client organizzato allo stesso modo, in modo che chiunque possa intervenire

Fasi di approvazione: garantisce che l'approvazione da parte del client avvenga ogni volta agli stessi punti di controllo

Modelli di report per i clienti : Assicura la coerenza degli aggiornamenti settimanali o mensili su tutti gli account Assicura la coerenza degli aggiornamenti settimanali o mensili su tutti gli account

⚡ Archivio modelli: Prevenite l'abbandono monitorando le sequenze di rinnovo e il coinvolgimento con il modello ClickUp Client Success. Scarica il modello gratis Ottieni una visione completa di tutte le esigenze e i desideri dei tuoi clienti con il modello ClickUp Client Success Perché ti piacerà questo modello: Playbook integrati: documenta le best practice e le procedure operative standard in viste dedicate

Monitoraggio end-to-end del ciclo di vita del client: gestisci ogni client dall'onboarding alla fidelizzazione con stati quali Onboarding, Nurturing, In attesa di rinnovo, Rinnovato e Perduto

Dati dei clienti centralizzati: Acquisisci e organizza le informazioni chiave sui clienti utilizzando campi personalizzati per segmentare gli account, effettuare il monitoraggio delle prestazioni e personalizzare l'interazione

Viste multiple: Accedi a viste come il Manuale per il successo dei clienti, la Guida introduttiva, il Modulo di feedback, il Rinnovo e il Coinvolgimento

Come utilizzare ClickUp per gestire i clienti man mano che la tua agenzia cresce

La maggior parte delle agenzie mette insieme un CRM, uno strumento di project management, uno strumento per i documenti, un'app di chat e una dashboard di reportistica, per poi chiedersi perché nulla abbia una connessione.

Elimina questa proliferazione di strumenti introducendo ClickUp Small Business Suite . 🤩

Collega le tue attività, i documenti, la chat, le dashboard e i flussi di lavoro in un unico posto, trasformando il processo di onboarding in un sistema strutturato e ripetibile anziché in un lavoro richiesto una tantum. Le informazioni sui clienti vengono acquisite una sola volta e rimangono accessibili a tutto il team, così nulla va perso durante i passaggi di consegne.

Inoltre, poiché riunisce oltre 20 strumenti che normalmente dovresti mettere insieme, offre alle agenzie uno stack tecnologico di livello aziendale a un costo ridotto, senza l'onere di dover gestire più sistemi.

Ecco come ti aiuta:

Moduli ClickUp per l'onboarding

La maggior parte dei processi di onboarding fallisce prima ancora di iniziare: i clienti inviano brief incompleti, i requisiti sono sparsi nelle email e il tuo team passa ore a chiarire le nozioni di base.

ClickUp Forms risolve questo problema trasformando l'onboarding in un sistema standardizzato di acquisizione dati che si integra direttamente nel tuo flusso di lavoro.

Trasforma i dati disordinati relativi all'acquisizione dei clienti in dati strutturati e riutilizzabili con ClickUp Moduli

Ad esempio, un nuovo cliente SEO si registra. Invece di una chiamata iniziale piena di domande di base, invii un modulo ClickUp che raccoglie:

Obiettivi aziendali, parole chiave target, concorrenti

Credenziali di accesso

Budget + ambito dei servizi

Una volta inviato, il modulo crea automaticamente un'attività di ClickUp con tutti i dettagli precompilati. Inoltre, i campi personalizzati di ClickUp nei moduli mappano le risposte direttamente nei dati strutturati delle attività. I clienti possono anche allegare in anticipo risorse del marchio, brief o credenziali.

🔍 Lo sapevi? In media, un cliente concede a un'azienda solo 2,2 possibilità prima di abbandonarla, e nemmeno un'esperienza "soddisfacente" è una garanzia. Infatti, il 27% dei clienti non tornerà, anche se ha ritenuto che le cose fossero semplicemente "ok".

ClickUp Brain per ottimizzare il lavoro

Man mano che cresci, il problema diventa la frammentazione del contesto. ClickUp Brain risolve questo problema fungendo da livello di intelligenza artificiale che abbraccia attività, documenti, chat e cronologia, così il tuo team può porre domande invece di cercare le risposte.

Puoi:

Trova le risposte tra attività, documenti e persino vecchie conversazioni

Ricevi aggiornamenti senza aprire le attività, semplicemente ponendo delle domande

Genera automaticamente aggiornamenti settimanali per i clienti a partire dai dati di lavoro effettivi

Trasforma istantaneamente chat, note o brief in attività strutturate

Chiedi al sistema di assegnare il lavoro in base al carico di lavoro e alle competenze

📮 ClickUp Insight: Il 24% delle persone afferma di volere agenti basati sull'IA principalmente per automatizzare le attività noiose. L'aspettativa in questo caso è quella di essere sollevati dal lavoro di scarso valore, ed è giusto così. Se un agente necessita di continua configurazione, supervisione o prompt, smette di sembrare utile e inizia a sembrare solo un carico di lavoro in più. In ClickUp, i Super Agent operano continuamente in background, aggiornando le attività, redigendo documenti e portando avanti il lavoro con gli stessi strumenti che il tuo team utilizza già. Puoi inviare loro un messaggio diretto per chiedere aiuto in casi specifici e persino fare una menzione in un documento per trasformare un brainstorming in un piano chiaro!

Utilizza ClickUp Brain MAX per unificare le informazioni sui clienti

Usi ChatGPT per scrivere, Perplexity per la ricerca, Claude per le note... e il contesto va perso ovunque. ClickUp Brain MAX risolve questo problema offrendoti uno spazio di lavoro AI centralizzato che collega tutti i tuoi strumenti, dati e modelli in un unico posto.

Offre:

Ricerca unificata tra le app: Accedi a ClickUp, agli strumenti collegati e al web da un unico posto

Modelli di IA multipli: scegli il modello di IA più adatto a ogni attività, tra cui Claude, GPT e Gemini

Profonda comprensione del contesto: analizza insieme attività, documenti, chat e cronologia

Conversione da voce a testo: Dettate attività, note o aggiornamenti all'istante con Dettate attività, note o aggiornamenti all'istante con ClickUp Talk-to-Text

🚀 Vantaggio di ClickUp: Recupera le ore perse a causa di passaggi manuali ripetitivi utilizzando l'automazione dei flussi di lavoro tramite ClickUp Automations. Le automazioni hanno tre componenti personalizzabili: trigger (eventi che avviano l'automazione), condizioni (criteri opzionali che devono essere soddisfatti) e azioni (ciò che accade successivamente). Lascia che i flussi di lavoro si gestiscano autonomamente man mano che il volume dei clienti cresce con ClickUp Automazioni Esempio di flusso di lavoro: Quando viene inviato un modulo di onboarding del client: Il client riceve una notifica

L'attività è stata creata

Assegnato al responsabile dell'onboarding

Stato impostato su "Kickoff"

Lista di controllo interna attivata

Ecco cosa ha detto un utente reale:

Funziona bene con la metodologia agile e si adatta perfettamente anche alla gestione dei clienti. Per gestire in modo efficiente le attività quotidiane e le cose da fare. È possibile creare diversi spazi per lavorare su diversi scenari, come problemi/miglioramenti, sviluppo, ecc. La sua dashboard è così intuitiva e fa risparmiare tempo, consentendo un'analisi efficiente.

Funziona bene con la metodologia agile e si adatta perfettamente anche alla gestione dei clienti. Per gestire in modo efficiente le attività quotidiane e le cose da fare. È possibile creare diversi spazi per lavorare su diversi scenari, come problemi/miglioramenti, sviluppo, ecc. La sua dashboard è così intuitiva e fa risparmiare tempo, consentendo un'analisi efficiente.

Funziona bene con la metodologia agile e si adatta perfettamente anche alla gestione dei clienti. Per gestire in modo efficiente le attività quotidiane e le cose da fare. È possibile creare diversi spazi per lavorare su diversi scenari, come problemi/miglioramenti, sviluppo, ecc. La sua dashboard è così intuitiva e fa risparmiare tempo, consentendo un'analisi efficiente.

Funziona bene con la metodologia agile e si adatta perfettamente anche alla gestione dei clienti. Per gestire in modo efficiente le attività quotidiane e le cose da fare. È possibile creare diversi spazi per lavorare su diversi scenari, come problemi/miglioramenti, sviluppo, ecc. La sua dashboard è così intuitiva e fa risparmiare tempo, consentendo un'analisi efficiente.

Dashboard ClickUp per una visibilità in tempo reale sui clienti

I clienti vogliono visibilità e le dashboard di ClickUp ti offrono reportistica in tempo reale. Invece di preparare manualmente i report, il tuo team apre una dashboard che mostra già lo stato di avanzamento delle campagne, il carico di lavoro del team e le metriche chiave.

Puoi accedere a:

Scheda dell'attività cardine: Monitora i risultati chiave e le scadenze per tutti gli account

Scheda di monitoraggio del tempo: Registra le ore dedicate a ciascun client o progetto

Scheda di calcolo: Dati aggregati (ad es. ore fatturabili totali, costi delle campagne)

Trasforma la reportistica in un sistema in tempo reale invece che in una corsa frenetica mensile con i dashboard di ClickUp

Inoltre, ClickUp Brain è integrato nelle tue dashboard, il che significa che avrai accesso a schede IA come:

Scheda di aggiornamento del progetto IA: riepiloga lo stato attuale, gli ostacoli e i passaggi successivi

Scheda di riepilogo IA: Panoramica di alto livello perfetta per la reportistica ai clienti

AI Brain Scheda (prompt personalizzato): poni domande come "Quali rischi dovrei segnalare per questo client?" e ottieni risposte immediate

Crea una dashboard per i clienti:

Metriche di fidelizzazione dei clienti che dimostrano che il tuo sistema funziona

Il sondaggio di PwC del 2025 sull'esperienza del cliente ha rilevato che l'83% dei dirigenti necessita di strumenti migliori per misurare i fattori che determinano gli acquisti. Ciò rende essenziali metriche di fidelizzazione strutturate.

Eccone alcuni da tenere d'occhio:

Tasso di fidelizzazione dei clienti : La percentuale di clienti che rimangono attivi per un determinato periodo. Se diminuisce man mano che aggiungi account, significa che il tuo livello di relazione presenta delle lacune La percentuale di clienti che rimangono attivi per un determinato periodo. Se diminuisce man mano che aggiungi account, significa che il tuo livello di relazione presenta delle lacune

Durata media del rapporto con il cliente: per quanto tempo i clienti rimangono con te. Un numero in aumento significa che i tuoi sistemi di onboarding e comunicazione funzionano

Redditività del progetto per client: Ricavi meno costi di realizzazione. Se la fidelizzazione è alta ma la redditività è in calo, la tua gestione dell'ambito di progetto presenta delle falle Ricavi meno costi di realizzazione. Se la fidelizzazione è alta ma la redditività è in calo, la tua gestione dell'ambito di progetto presenta delle falle

Tendenze relative ai tempi di consegna: stai diventando più lento man mano che aumentano i clienti? Se sì, i tuoi flussi di lavoro non sono realmente scalabili

Punteggio di soddisfazione dei clienti: un semplice un semplice sondaggio sulla soddisfazione dei clienti o un controllo trimestrale

🔍 Lo sapevi? Le prime agenzie spesso lavoravano sulla base di accordi verbali piuttosto che di contratti formali. La fiducia (e la reputazione) era tutto.

Fidelizza i tuoi clienti con ClickUp

Far crescere un'agenzia significa gestire una maggiore complessità senza rallentare tutto. Più account significano più variabili, più parti interessate e più possibilità che qualcosa vada storto.

Con ClickUp, puoi creare uno spazio di lavoro connesso in cui l'onboarding dei clienti inizia con dati strutturati tramite Moduli, mentre la strategia e l'esecuzione rimangono allineate grazie a Documenti e ClickUp Brain. Inoltre, le Automazioni gestiscono in modo trasparente il coordinamento ripetitivo e le Priorità delle attività assicurano che il tuo team sappia sempre cosa è più importante.

La comunicazione rimane costante grazie a ClickUp Chat e SyncUps. Quando è il momento di creare la reportistica, le dashboard e le schede IA trasformano i dati grezzi in informazioni chiare e in tempo reale che i tuoi clienti non devono nemmeno richiedere.

Allora, cosa aspetti? Parla con un esperto oggi stesso! ✅