Come archiviare e organizzare le informazioni sui clienti per facilitarne l'accesso e la sicurezza

Vi state preparando a fare un follow-up con un client, solo per rendervi conto che la vostra ultima email è stata inviata al suo vecchio indirizzo, che non usa da mesi. 🫠

È frustrante, vero?

I dati disordinati dei clienti non sono solo scomodi, ma possono portare a opportunità mancate, confusione e persino rischi per la sicurezza. Ma c'è una buona notizia: organizzare i dati dei clienti non deve essere difficile.

Tutto ciò che serve è un solido sistema di gestione dei dati dei clienti con processi di revisione delle registrazioni integrati (e un collegamento affidabile per la programmazione!). Vediamo come funziona.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

la gestione dei dati dei clienti (CDM) consiste nell'organizzare e archiviare i dati dei clienti in modo da facilitarne l'accesso e la gestione

📌 Comporta la raccolta dei dati, l'organizzazione accurata, la sicurezza e l'accesso controllato per una gestione ottimizzata dei dati

il CDM offre vantaggi quali flussi di lavoro più rapidi, relazioni più solide con i clienti, riduzione degli errori e maggiore sicurezza dei dati

📌 Per ottimizzare il CDM, utilizzare processi coerenti, stabilire un sistema di etichetta chiaro ed eseguire regolarmente il backup dei dati

📌 Soluzioni avanzate come il software CRM (ad esempio, ClickUp) possono aiutare ad automatizzare le attività, migliorare la collaborazione del team e semplificare la gestione dei dati dei clienti

Comprendere la gestione dei dati dei clienti

La gestione dei dati dei clienti (CDM) prevede l'organizzazione e la gestione sistematica delle informazioni sui clienti per semplificare le operazioni. Si tratta di raccogliere, archiviare e integrare i dati dei clienti in modo efficiente per poter accedere facilmente alle informazioni rilevanti.

Esistono diverse soluzioni software per il CDM, che vanno da semplici formattare come fogli di calcolo o app per prendere appunti a piattaforme più avanzate come software CRM, sistemi di database, o portali client . La chiave è visualizzare in modo unificato i dettagli dei clienti.

Componenti chiave della gestione dei dati dei clienti

📌 Raccolta dei dati: Raccogliere solo le informazioni essenziali che aggiungono valore alla vostra azienda, come i dettagli di contatto dei clienti, lo storico degli acquisti e l'utilizzo e i contratti di servizio. Evitare di raccogliere dati inutili o ripetitivi

📌 Organizzazione dei dati: Strutturate i dati in elenchi, moduli, tabelle o qualsiasi altro formato in modo da facilitarne la navigazione e il recupero

📌 Accuratezza dei dati: Assicuratevi che tutti i vostri dati siano corretti e aggiornati. L'accuratezza dei dati è il fondamento per prendere decisioni informate e per fornire un eccellente servizio ai clienti

📌 Sicurezza dei dati: Mantenete le informazioni sui clienti al sicuro. Implementate misure di sicurezza per proteggere i dati da violazioni e accessi non autorizzati

📌 Accesso ai dati: Assicuratevi che le persone giuste all'interno dell'organizzazione possano accedere ai dati di cui hanno bisogno, mantenendoli sicuri e ben gestiti

Vantaggi dell'organizzazione dei file client

Immaginate di gestire una piccola azienda che utilizza una soluzione di CRM per

monitorare i client

ordini, preferenze e cronologia delle comunicazioni.

Quando un client chiama, è possibile richiamare rapidamente i suoi ordini recenti per monitorare i suoi biglietti. Non dovrete perdere tempo a scavare nei vecchi file. Potrete invece rispondere più rapidamente e offrire un servizio più personalizzato, perché i vostri dati sono organizzati e prontamente disponibili.

Il giusto sistema CDM consente di rendere più agevole comunicazione con il cliente servizi più personalizzati e processi decisionali informati. In breve, il CDM aiuta i dati a lavorare per voi.

Ecco i principali vantaggi del CDM:

Flussi di lavoro più rapidi: Potete trovare rapidamente le informazioni di cui avete bisogno. Non dovrete più perdere tempo a cercare tra i dati sparsi

Potete trovare rapidamente le informazioni di cui avete bisogno. Non dovrete più perdere tempo a cercare tra i dati sparsi Una gestione migliore dei clienti: Un sistema ben mantenuto dimostra ai vostri clienti che prendete sul serio la loro azienda. Migliorala gestione dei client e lascia un'impressione duratura di affidabilità e cura

Un sistema ben mantenuto dimostra ai vostri clienti che prendete sul serio la loro azienda. Migliorala gestione dei client e lascia un'impressione duratura di affidabilità e cura **Riduzione degli errori: l'organizzazione dei sistemi impedisce la duplicazione delle voci e la loro obsolescenza. In questo modo i vostri registri rimangono accurati e affidabili

Maggiore sicurezza dei dati: La disposizione sistematica dei dati facilita il controllo delle informazioni sensibili. In questo modo si protegge la privacy dei client e si garantisce il rispetto della conformità

La disposizione sistematica dei dati facilita il controllo delle informazioni sensibili. In questo modo si protegge la privacy dei client e si garantisce il rispetto della conformità **Miglioramento delle relazioni con i clienti: i documenti ordinati dei clienti vi aiutano a personalizzare le vostre interazioni. I client si sentono valorizzati quando si ricordano le loro preferenze e le loro esigenze

Modi pratici per organizzare e conservare le informazioni sui clienti

Ecco alcune strategie efficaci e affidabili su come conservare in sicurezza le informazioni sui clienti e mantenerle ben organizzate:

1. Mantenere un processo di onboarding coerente

La chiave per rimanere organizzati è creare un processo standardizzato per la raccolta delle informazioni sui client.

Sia che si utilizzi un modulo di ingresso o una lista di controllo, assicuratevi che ogni cliente compili gli stessi dettagli quando interagisce per la prima volta con la vostra azienda. È il modo più semplice per evitare confusione e assicurarsi di avere tutto ciò che serve fin dall'inizio. Moduli ClickUp possono aiutarvi a raccogliere informazioni sui client durante l'onboarding. Questi moduli sono estremamente personalizzabili, per cui è possibile aggiungere campi dati diversi in base ai dati richiesti dai clienti, come i dettagli di contatto, i servizi di interesse e le sfide attuali.

Una volta che il cliente ha inviato le sue informazioni, ClickUp le invia automaticamente al team o alla persona giusta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image2-13-1400x934.png Come archiviare le informazioni sui client: Utilizzare i moduli ClickUp per raccogliere i dati /$$$img/

acquisizione di informazioni rilevanti sui client con ClickUp Forms

La parte migliore è che potete convertire le risposte dei clienti in attività e assegnarle a membri specifici del team.

esempio: se un cliente menziona nel modulo "Vorrei una demo del prodotto", potete creare un'attività per il team commerciale per programmare e condurre una demo del prodotto. In questo modo si elimina la necessità di inviare email.

2. Sviluppare un sistema di etichette per facilitare il reperimento dei dati

Un sistema di etichette chiaro è essenziale per mantenere i file dei client organizzati e facili da individuare. Iniziate stabilendo categorie semplici come "Tipo di client", "Fase del progetto" o "Scadenze ". Usate le etichette in modo coerente in tutto il team, in modo che tutti possano trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno senza confusione.

Potreste etichettare i file come 'Client attivi', 'Leads' o 'Progetti completati'. Aggiungete ulteriore chiarezza con sotto-etichette come 'Alta priorità' o 'Follow-up' Questo approccio garantisce che le attività e i documenti siano ordinatamente classificati, rendendo il recupero più rapido ed efficiente. Tag di ClickUp aiuta a creare un sistema di etichetta efficace che inserisce i dati dei clienti in categorie personalizzate. È possibile etichettare attività, progetti e persino documenti con tag multipli come "Client XYZ", "Consegna urgente" o "Feedback richiesto" Questo è particolarmente utile per le categorie che si sovrappongono.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image8-10.png Come archiviare le informazioni sui client: Utilizzare i ClickUp Tag per facilitare il recupero dei dati /$$$img/

creare tag personalizzati con i ClickUp Tag per organizzare le informazioni sui client_

🌻Esempio: Se un client si trova nella regione settentrionale ed è gestito da un account manager specifico, è possibile aggiungere i tag "Regione settentrionale" e "Gestito da Alex".

3. Mantenere copie e backup separati per la sicurezza dei dati

Vi è mai capitato di cancellare per sbaglio un file importante di un cliente e di desiderare un pulsante magico per annullarlo?

È un momento di panico che abbiamo vissuto tutti prima o poi. Gli errori capitano: i file vengono cancellati, i sistemi si bloccano o i dati si corrompono.

Da fare, quindi, per assicurarsi che le informazioni critiche relative ai clienti non scompaiano per sempre?

La risposta è semplice: mantenere copie separate e backup affidabili. Questa pratica garantisce che i vostri dati rimangano al sicuro e recuperabili anche in caso di imprevisti.

Archiviare i file in più posizioni, ad esempio sul sistema locale, su un'unità esterna o su una piattaforma cloud, aggiunge ulteriori livelli di protezione. Strumenti come Google Drive o Dropbox sono ottimi per la sincronizzazione dei file, ma è ancora meglio se si automatizza il processo di backup.

ClickUp

elimina il fastidio dei backup manuali. Assicura che tutti i documenti dei clienti siano automaticamente sottoposti a backup e accessibili direttamente all'interno delle attività. Questo significa niente più ricerche frenetiche o preoccupazioni per la perdita di informazioni. Tutto è salvato, organizzato e pronto quando serve.

Backup affidabili protegge i vostri dati e previene situazioni di stress. Se un dipendente sovrascrive accidentalmente un file o il sistema si blocca a metà del progetto, avrete tutto salvato altrove.

💡Pro Tip: È possibile mettere in sicurezza i propri dati utilizzando Integrazione ProBackUp di ClickUp . Consente di eseguire il backup di tutti gli elenchi e i documenti in soli tre minuti.

4. Rivedete e aggiornate regolarmente i dati dei client

Quando è stata l'ultima volta che avete controllato che le informazioni sui vostri client fossero aggiornate?

I dati non aggiornati possono portare a situazioni imbarazzanti, come l'invio di email a indirizzi non attivi o il riferimento a dettagli non più rilevanti. Tenere sotto controllo i dati assicura che le vostre comunicazioni siano pertinenti e professionali.

È possibile utilizzare Attività di ClickUp per programmare revisioni regolari dei dati dei client. Consente inoltre di collegare attività collegate e dipendenti, come "Revisione dei dati del cliente" e "Aggiornamento delle informazioni sul cliente"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image6-9-1400x798.png Come archiviare le informazioni sui client: Usare le attività di ClickUp per pianificare le attività di aggiornamento dei dati del client /$$$img/

creare attività di aggiornamento periodico dei dati dei client con ClickUp Tasks

Questa semplice pratica vi aiuta a evitare errori, a mantenere il vostro flusso di lavoro regolare e a impressionare i vostri client con la vostra attenzione ai dettagli.

5. Attuare pratiche corrette di smaltimento dei documenti

State ancora conservando i file dei vecchi clienti "per ogni evenienza"? La tentazione è forte, ma conservare documenti non necessari può ingombrare lo spazio di archiviazione ed esporre a rischi le informazioni sensibili.

Un corretto smaltimento dei documenti non è solo una questione di organizzazione, ma anche di protezione dei vostri clienti e della vostra azienda.

Per i documenti fisici obsoleti, la triturazione è il modo più sicuro per garantire che le informazioni riservate non finiscano nelle mani sbagliate. Gettarli nella spazzatura può sembrare innocuo, ma il rischio non vale la pena.

Assicuratevi di eliminare in sicurezza i file digitali, compresi i backup o gli spazi di archiviazione cloud. In questo modo si evitano fughe di dati accidentali.

Ecco come smaltire i documenti dei clienti:

Documenti fisici Documenti digitali Triturazione: Usate un distruggidocumenti a taglio trasversale per la massima sicurezza Eliminazione sicura: Usate un software di cancellazione dei file per cancellare i file dal sistema in modo permanente Se la distruzione non è possibile, la masterizzazione dei documenti in un ambiente sicuro e controllato garantisce una distruzione completa Cancellare i backup: Non dimenticate di rimuovere i dati sensibili dagli spazi di archiviazione cloud e dai sistemi di backup Pulping: Per grandi quantità di carta, il pulping può distruggere completamente i documenti Degaussing: Per i dischi rigidi, l'uso di un degausser per interrompere i campi magnetici assicura l'illeggibilità dei dati

Ma non tutto deve essere distrutto.

Identificate ciò che è essenziale per la conformità o per un uso futuro e assicuratevi che sia conservato in modo sicuro. Uno smaltimento ponderato rende efficiente l'area di lavoro e mette in sicurezza i dati.

6. Scegliere i giusti strumenti di gestione delle informazioni

Quando si tratta di gestire le relazioni con i clienti, un sistema CRM versatile può davvero fare la differenza. Se siete alla ricerca di uno strumento per gestire le relazioni con i clienti senza sforzo, ClickUp CRM è la risposta. CRM in ClickUp aiuta a gestire tutto, dai lead alle pipeline, fino alla collaborazione con i team.

È possibile creare un database centralizzato dei clienti e organizzare i dati dei clienti in viste Elenco, Bacheca o Tabella con Visualizzazioni personalizzate di ClickUp . Inoltre, ClickUp CRM offre una visualizzazione geografica dei clienti, in modo da personalizzare la comunicazione con i clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image7-9-1400x929.png Come archiviare le informazioni sui clienti: Utilizzare ClickUp CRM per centralizzare i dati dei clienti /$$$img/

create il vostro sistema ideale per archiviare e analizzare contatti, clienti e offerte con ClickUp CRM_

ClickUp vi permette anche di gestire gli utenti ruoli e autorizzazioni degli utenti senza sforzo.

Assegnate livelli di accesso specifici per ogni membro del team o ospite, assicurando a tutti il giusto livello di visibilità e controllo sulle informazioni dei client. È possibile impostare autorizzazioni di accesso per attività, cartelle, dashboard e altro ancora, per avere il pieno controllo sul funzionamento dell'area di lavoro.

🙋🏽‍♀️Volete evitare le complesse procedure di configurazione? Potete utilizzare la funzione Modello ClickUp CRM per iniziare subito a gestire i vostri client! C'è tutto: organizzazione degli account, gestione della pipeline commerciale, monitoraggio degli ordini e collaborazione con i client, il tutto in un'unica piattaforma facile da usare.

7. Investite nella formazione del team per una migliore gestione dei dati

La formazione del team sulla corretta gestione dei dati è fondamentale per mantenere le cose in ordine e in sicurezza. Quando tutti sanno come archiviare, aggiornare e smaltire correttamente le informazioni sui clienti, gli errori diventano meno probabili.

Si tratta di assicurarsi che tutti seguano le stesse best practice.

Spiegate ai vostri dipendenti l'importanza della privacy e della sicurezza dei dati Potete organizzare sessioni regolari per insegnare quali strumenti utilizzare, come organizzarsi e come collaborare in modo efficace. Questo porta a un lavoro più veloce, a risultati migliori e a un'esperienza più fluida per i vostri client.

**Se desiderate semplificare il processo di formazione, il programma di formazione per i dipendenti è il più adatto a voi Modello di struttura per la formazione ClickUp vi ha coperto. Vi aiuta a fissare obiettivi chiari, a monitorare lo stato di avanzamento e ad assicurarvi che il vostro team segua le corrette procedure di gestione dei dati.

8. Utilizzare strumenti di programmazione e automazione per ottimizzare i processi

E se poteste smettere di perdere tempo con le attività manuali e concentrarvi su ciò che fa veramente progredire la vostra azienda? Gli strumenti di programmazione e automazione lo rendono possibile.

Invece di creare attività manuali per aggiornare le informazioni sui clienti, potete impostare promemoria automatici. Automazioni di ClickUp può aiutarvi in questo caso. Dispone di oltre 100 modelli precostituiti per automatizzare il flusso di lavoro. Che si tratti di assegnare lavori, aggiornare stati o inviare email, ClickUp se ne occupa per voi, in modo che il vostro team possa dedicare meno tempo alle piccole cose e più tempo a produrre grandi risultati.

Inoltre, ClickUp Automazioni vi aiuta ad aggiungere trigger per aggiornare automaticamente le informazioni sui client. .

**Esempio: Automazioni dei cicli di revisione dei dati

Automazioni: Generare automaticamente un'attività per il team per rivedere e verificare l'accuratezza dei dati dei clienti per tutti gli account attivi

Generare automaticamente un'attività per il team per rivedere e verificare l'accuratezza dei dati dei clienti per tutti gli account attivi Trigger: Quando è l'inizio del mese

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image4-11.png Come archiviare le informazioni sui client: Utilizzare le automazioni di ClickUp per automatizzare le attività di aggiornamento dei dati /$$$img/

automatizzare le attività di aggiornamento delle informazioni sui client con le automazioni di ClickUp

9. Garantire la privacy e la conformità dei dati

La privacy e la conformità dei dati sono più importanti che mai. Infatti, 81% degli utenti ritiene che il modo in cui un'azienda gestisce i loro dati personali rifletta il valore che ha per loro come clienti. Ecco perché è essenziale mettere in sicurezza le informazioni dei vostri clienti.

ClickUp prende sul serio questa responsabilità, offrendo una sicurezza di altissimo livello con HIPAA, SOC 2 e Conformità GDPR . Protegge i vostri dati utilizzando crittografia robusta, autenticazione a due fattori e altre funzionalità/funzione di sicurezza avanzate.

La cosa ancora migliore è che ClickUp offre flessibilità nella modalità di archiviazione dei dati. È possibile scegliere centri dati negli Stati Uniti, in Europa o in Asia, per soddisfare le esigenze di conformità e di sicurezza esigenze di governance . In questo modo è possibile concentrarsi sulla crescita aziendale senza preoccuparsi dei rischi legati ai dati.

📖 Leggi tutto: Come utilizzare l'IA per la governance dei dati

10. Utilizzare sistemi di gestione della conoscenza

A Sistema di gestione della conoscenza (KMS) vi aiuta a monitorare tutte le informazioni, i documenti e le risorse importanti di cui avete bisogno.

Invece di perdere tempo a cercare documenti o a spiegare nuovamente le cose, un KMS vi aiuta ad accedere rapidamente a ciò che vi serve, a condividere le conoscenze con il vostro team e a collaborare in modo più efficiente. Il sistema di gestione delle conoscenze di ClickUp offre uno spazio centralizzato per tutti i documenti, le attività e le comunicazioni. Non dovrete più cercare tra infinite email o file per trovare ciò che vi serve.

Che si tratti di documenti, attività o wiki, tutto è in connessione e facile da trovare, aiutando il team a rimanere organizzato e sulla buona strada.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image5-13.png ClickUp Hub Documenti /$$$img/

centralizzare tutte le conoscenze in un unico luogo in ClickUp Docs Hub

È inoltre possibile sfruttare un Base di conoscenza dell'IA per trovare rapidamente le informazioni sui clienti. ClickUp Brain il potente assistente IA di ClickUp fornisce risposte istantanee alle vostre query di ricerca, sia che stiate cercando aggiornamenti sullo stato dei progetti dei clienti, sia che vogliate conoscere le preferenze di comunicazione di un cliente.

ClickUp Brain può anche riepilogare/riassumere le conversazioni dei clienti e offrire preziose informazioni sulle loro esigenze o preferenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image1-11-1400x841.png ClickUp Brain /$$$img/

aggiornamenti rapidi sullo stato dei progetti personalizzati con ClickUp Brain

Adottare le best practice per la gestione delle informazioni sui client

Gestire efficacemente le informazioni sui client significa creare un processo snello che tenga tutti sulla stessa pagina. Ecco cinque consigli pratici che vi aiuteranno a essere all'avanguardia e a costruire relazioni più solide con i vostri client:

Segmentare il database dei client

Abilitare gestione dei client senza soluzione di continuità organizzando le informazioni sui client in categorie basate sulle loro esigenze, sui settori o sui tipi di progetto. Questa segmentazione può facilitare la personalizzazione della comunicazione e dei servizi, assicurando che ci si concentri su ciò che è più importante per ciascun gruppo.

Sfruttare dashboard visive per il monitoraggio

Create una dashboard visiva per monitorare i progetti in corso dei client, le scadenze e le attività cardine.

Questo può fornire una panoramica rapida per voi e per il vostro team, migliorando la collaborazione e mantenendo tutti allineati. Portando tutte le informazioni sui clienti sul fronte dei dati del cliente, si garantisce a tutti l'accesso agli ultimi aggiornamenti e approfondimenti.

È possibile utilizzare ClickUp Dashboard per visualizzare tutti i dati dei client, compresi i progetti, le attività in sospeso e completate, e la velocità di risposta alle query sulla privacy dei clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image3-10-1400x842.png ClickUp Dashboard /$$$img/

visualizzare i dati dei client per migliorare il processo decisionale con ClickUp Dashboards

Utilizzo di modelli di portale client per la personalizzazione

Offrite ai vostri client un'esperienza personalizzata usando modelli di portale per i clienti che si adattano alle loro preferenze e ai loro requisiti. In questo modo si crea fiducia e si migliora il loro impegno.

Monitorare le metriche chiave

Tenete d'occhio metriche come il tasso di fidelizzazione dei client, i tempi di risposta e i punteggi di feedback. Il monitoraggio di questi dati vi garantisce di migliorare costantemente i vostri servizi e di affrontare qualsiasi problema potenziale prima che si aggravi.

Suggerimento: È possibile utilizzare la funzione Modello di ClickUp KPI per visualizzare i KPI del servizio clienti e monitorarne lo stato. Il modello aiuta ad analizzare i dati e a identificare le aree di miglioramento.

Gestire le informazioni sui client in modo efficiente con ClickUp

Conservare e organizzare le informazioni sui client non deve essere complicato.

Investire negli strumenti giusti e creare sistemi semplici ed efficienti vi aiuta a mantenere le informazioni in sicurezza, facilmente accessibili e aggiornate. Iniziate con poco, trovate quello che funziona meglio per le vostre esigenze e adattatelo man mano. Questi passaggi vi aiuteranno a rimanere organizzati ed efficienti nella gestione delle informazioni personalizzate.

Con ClickUp, potete semplificare i vostri flussi di lavoro, archiviare in sicurezza i dati dei client e accedere a tutto ciò che vi serve in un'unica piattaforma! Iscriversi a ClickUp per una gestione efficiente dei dati dei clienti!