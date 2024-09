8 Modelli di portale per i clienti

Una comunicazione e una collaborazione efficaci con i clienti sono essenziali per l'esito positivo in un ambiente aziendale frenetico.

Portali per i clienti ben organizzati facilitano i flussi di lavoro dei progetti, migliorano la soddisfazione dei clienti e favoriscono relazioni durature.

I modelli di portale client, in particolare, possono essere adattati alle diverse esigenze aziendali e alle varie dimensioni.

Che si tratti di una piccola startup o di una grande azienda, questi modelli offrono soluzioni pratiche per migliorare la comunicazione, semplificare il project management e aumentare la soddisfazione dei client.

In questo articolo esploreremo otto modelli di portale client completi, progettati per semplificare la vostra attività la gestione dei client processo. Questi modelli possono aiutarvi a pianificare l'esito positivo dei progetti dei clienti, a monitorare i dati essenziali dei clienti e dei progetti e a essere trasparenti con loro, il tutto in pochi clic.

Che cosa sono i modelli di portale clienti?

I modelli di portale clienti sono un'area di lavoro condivisa tra le aziende e i loro clienti che semplifica la condivisione sicura degli aggiornamenti, delle sequenze e dei documenti dei progetti dei clienti, mantenendo tutti sulla stessa pagina.

Un modello di portale cliente aiuta a migliorare la comunicazione e la collaborazione con i client, garantendo un accesso costante alle risorse critiche. Sono utili per tutti i soggetti coinvolti, come titolari di aziende, project manager e professionisti delle relazioni con i clienti.

Tuttavia, questi modelli non possono sostituire il vostro software di gestione delle risorse del cliente (CRM) o app. I CRM sono ricchi di funzionalità/funzione e sono in grado di gestire database di organizzazioni molto grandi.

Tuttavia, questi modelli richiedono meno risorse, sono estremamente versatili e in grado di gestire le esigenze delle piccole e medie imprese.

L'obiettivo finale di questi modelli è quello di liberare il vostro tempo in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta di più: far crescere la vostra azienda e superare ogni volta le aspettative dei vostri client.

Cosa rende un buon modello di portale client?

Un portale clienti ben progettato assicura una comunicazione fluida tra voi e i vostri clienti, una maggiore trasparenza e una condivisione semplificata dei documenti.

Funzionalità/funzione chiave di un buon modello di portale clienti:

Caratteristiche di project management: Funzionalità che consentono di monitorare lo stato del progetto, le scadenze e le consegne

Funzionalità che consentono di monitorare lo stato del progetto, le scadenze e le consegne Funzionalità/funzione di comunicazione: Funzionalità come messaggi, notifiche e aggiornamenti per facilitare la comunicazione tra i client e l'azienda

Funzionalità come messaggi, notifiche e aggiornamenti per facilitare la comunicazione tra i client e l'azienda Gestione dei documenti: Gestione efficiente dei documenti, compreso il caricamento, la condivisione e l'organizzazione dei file

Gestione efficiente dei documenti, compreso il caricamento, la condivisione e l'organizzazione dei file Opzioni di self-service: Possibilità di fornire ai client risorse di auto-aiuto in modo che possano gestire i loro account in modo indipendente

Possibilità di fornire ai client risorse di auto-aiuto in modo che possano gestire i loro account in modo indipendente Personalizzazione e branding: Capacità di personalizzare il portale per riflettere il branding dell'azienda e soddisfare esigenze specifiche

Capacità di personalizzare il portale per riflettere il branding dell'azienda e soddisfare esigenze specifiche Scalabilità: Dovrebbe crescere con l'azienda per soddisfare le richieste crescenti e i progetti più ampigestire più client nel tempo

Dovrebbe crescere con l'azienda per soddisfare le richieste crescenti e i progetti più ampigestire più client nel tempo Sicurezza robusta: Deve fornire ai client un accesso sicuro e proteggere le informazioni sensibili

Deve fornire ai client un accesso sicuro e proteggere le informazioni sensibili Capacità di integrazione: Integrazione perfetta con software e servizi di terze parti per migliorare le funzioni

Integrazione perfetta con software e servizi di terze parti per migliorare le funzioni Interfaccia user-friendly: Gli utenti dovrebbero trovare il portale intuitivo e facile da navigare, con etichette cancellate e strutture di menu organizzate

Ecco alcune domande da porsi prima di scegliere un modello:

Da fare: è in linea con le esigenze di comunicazione della vostra azienda?

Il modello del portale client può essere facilmente personalizzato per riflettere il vostro marchio?

Qual è la sicurezza della piattaforma per le origini dati sensibili dei clienti?

Il modello del portale clienti si integra con le app utilizzate dai team interni per la condivisione dei file?

Può ospitareproject management del cliente obiettivi?

Siete in grado di monitorare i vostri client con questo modello di portale clienti?

È possibile implementare un sistema distrategie di gestione personalizzata dei clienti?

Questo modello di portale per i client sarà all'altezza diaspettative del client?

Leggi anche: 10 modelli di gestione dei client in PowerPoint e ClickUp

Modelli di portale clienti gratis

Esaminiamo otto modelli di portale per clienti e clienti di ClickUp (bonus: sono gratis) che possono elevare le relazioni con i clienti nuovi ed esistenti.

1. Modello di collaborazione per l'esito positivo dei clienti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-206.png Create e condividete percorsi dettagliati dei clienti utilizzando il modello di collaborazione ClickUp Client Success https://app.clickup.com/signup?modello=t-216126854&department=operations&\_gl=1\*1rorm0c\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjEzNDQ5MDQuQ2owS0NRanctdUswQmhDMEFSSXNBTlF0Z0dQb3ZSMEVwdGEzNXE0UFFYV1F0enZyOEVKdmptRdkUjFKSF9Cem9YT1I2VnM5Y0FiZlpQWFBbF9MRUFMd193Y0I.\*\_gcl_au\*NzMxMjU3NzQ3LjE3MjA3MDE0NDkuNjUzOTExODY1LjE3MjA3MDE0NzcuMTcyMDcwMTQ5MQ ... Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di collaborazione ClickUp per l'esito positivo del cliente aiuta a creare un percorso del cliente senza soluzione di continuità, dall'onboarding al completamento del progetto, che si allinea con i team di clienti, commerciali, di produzione e di successo del cliente e promuove una collaborazione efficace.

Il modello offre Viste Bacheca, come Vista Elenco, Vista Bacheca e Vista Documenti, che consentono al team di gestire e proiettare le informazioni attraverso funzioni di ordinamento e filtro personalizzabili.

Campi personalizzati come il settore industriale e la dimensione dell'azienda possono acquisire i dettagli di base. Inoltre, raccolgono informazioni importanti relative all'accordo, come il decisore, la durata del contratto, il responsabile dell'esito positivo del cliente, il gestore del team commerciale e altri soggetti interessati, nonché le informazioni sul contratto.

Il risultato?

Questo modello può aiutarvi a creare un flusso di lavoro più fluido per il project management, che può accelerare la consegna del progetto e, in ultima analisi, risultare in clienti più felici che si sentono valorizzati e supportati in ogni passaggio.

Che siate a capo di una grande azienda o di una startup in crescita, questo modello fa sì che l'esito positivo dei clienti e la collaborazione del team siano al centro dell'attenzione del vostro team.

Scarica questo modello

2. Modello di documento per la scoperta di un'agenzia/cliente ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-207.png Comprendete e rispondete alle esigenze del vostro cliente con il modello ClickUp Agency/Client Discovery Doc https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6127764&dipartimento=professionale-servizi&&_gl=1\*10cw6gg\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjEzNDQ5MDQuQ2owS0NRanctdUswQmhDMEFSSXNBTlF0Z0dQb3ZSMEVwdGEzNXE0UFFYV1F0enZyOEVKdmptRdkUjFKSF9Cem9YT1I2VnM5Y0FiZlpQWFBbF9MRUFMd193Y0I.\*\_gcl_au\*NzMxMjU3NzQ3LjE3MjA3MDE0NDkuNjUzOTExODY1LjE3MjA3MDE0NzcuMTcyMDcwMTQ5MQ ... Scarica questo modello /%cta/

Se siete un'agenzia o un titolare d'azienda che desidera semplificare l'onboarding dei client e il project management, il modello Modello di documento per la scoperta dell'agenzia e del cliente di ClickUp è quello che vi serve.

Il modello cattura facilmente dettagli critici come gli obiettivi del cliente, i target e i termini del contratto, assicurando che tutti i soggetti coinvolti, compresi voi, i project manager e i professionisti delle relazioni con i clienti, siano sulla stessa pagina prima dell'inizio del lavoro.

Il modello dispone di Call Scripts per aiutare il team commerciale a eccellere nelle chiamate ai client con script di conversazione efficienti e basati sulla situazione. Fornisce inoltre l'accesso a una Banca di domande per porre domande di approfondimento pertinenti.

Il Formulario per le chiamate di scoperta cattura le informazioni sui clienti, come nomi, aziende e decisioni finali sulla qualificazione dei clienti.

Altre funzionalità/funzione che possono aiutare a organizzare le attività in modo efficiente e a lavorare in modo collaborativo per migliorare la produttività:

Impostazione di stati personalizzati per tenere traccia di clienti e progetti

Categorizzazione degli attributi del progetto attraverso campi personalizzati per una migliore visibilità e project management

Viste personalizzate come Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altre ancora possono aiutare a visualizzare il progetto attraverso varie lenti

Scarica questo modello

3. Modello ClickUp per l'esito positivo del cliente

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Client-Success-Template-.png Monitorate l'attività dei client e impostateli per la vittoria con il modello ClickUp per l'esito positivo https://app.clickup.com/signup?modello=t-109300739&department=support&\_gl=1\*tpr9us\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjEzNDQ5MDQuQ2owS0NRanctdUswQmhDMEFSSXNBTlF0Z0dQb3ZSMEVwdzNXE0UFFYV1F0enZyOEVKdmptRdkUjFKSF9Cem9YT1I2VnM5Y0FiZlpQWFBbF9MRUFMd193Y0I.\*\_gcl_au\*NzMxMjU3NzQ3LjE3MjA3MDE0NDkuNjUzOTExODY1LjE3MjA3MDE0NzcuMTcyMDcwMTQ5MQ ... Scarica questo modello /%cta/ Modello ClickUp per l'esito positivo del cliente è un ottimo strumento per titolari d'azienda, project manager e professionisti delle relazioni con i clienti per tracciare le attività e i rinnovi dei clienti e affrontare i potenziali rischi in un unico posto.

Con questo modello è possibile:

Semplificare i flussi di lavoro e automatizzare i processi per ridurre il turn over dei client e gestirli in modo efficiente

Migliorare la comunicazione utilizzando gli strumenti integrati nel modello per garantire che tutte le parti interessate ricevano aggiornamenti regolari e rimangano allineate

Monitoraggio dell'esito positivo dei client e adeguamento delle strategie grazie a dashboard e analisi dei dati

Ridurre le attività manuali grazie a modelli precostituiti e all'automazione per offrire un'ottima esperienza al cliente

Per sfruttare appieno il potenziale del modello e predisporre voi stessi e il cliente a un esito positivo, potete gestire le attività con stati come 'Up For Renewal' o 'Onboarding' e rimanere organizzati con campi personalizzati.

Le visualizzazioni personalizzate, come il Playbook dell'esito positivo del cliente, il Modulo di feedback e il Monitoraggio del coinvolgimento, aiutano a monitorare il percorso dei clienti.

Utilizzate le funzionalità di project management per tenere traccia del tempo, gestire le dipendenze e integrarsi con altri strumenti per un processo senza soluzione di continuità e per ottenere l'esito positivo dei clienti.

Scaricare questo modello

Leggi anche: 10 Migliori sistemi software per il monitoraggio della gestione dei client nel 2024

4. Modello di gestione dei clienti legali ClickUp

Prima di affrontare le battaglie legali in tribunale, gli avvocati e i team legali lottano con le lunghe attività amministrative, il complesso monitoraggio dei casi e la fornitura di servizi legali di qualità. Il Modello di gestione dei client legali di ClickUp è progettato in modo intuitivo per aiutarvi a gestire i vostri carichi di lavoro e altre attività amministrative.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Legal-Client-Management-Template.png Centralizzate le informazioni relative ai clienti e ai casi legali e comunicatele in modo efficiente con il modello di gestione dei clienti di ClickUp Legal https://app.clickup.com/signup?modello=t-4391871&department=other&\_gl=1\*1hqz2u4\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjEzNDQ5MDQuQ2owS0NRanctdUswQmhDMEFSSXNBTlF0Z0dQb3ZSMEVwdGEzNXE0UFFYV1F0enZyOEVKdmptRdkUjFKSF9Cem9YT1I2VnM5Y0FiZlpQWFBbF9MRUFMd193Y0I.\*\_gcl_au\*NzMxMjU3NzQ3LjE3MjA3MDE0NDkuNjUzOTExODY1LjE3MjA3MDE0NzcuMTcyMDcwMTQ5MQ ... Scarica questo modello /%cta/

Questo modello può aiutare gli avvocati e i team legali della vostra azienda:

Tracciare lo stato di avanzamento di ogni cliente con stati personalizzati ( aperto, in corso e con l'avvocato della controparte ) per assicurarsi che tutto sia in ordine

) per assicurarsi che tutto sia in ordine Gestire gli attributi dei casi con campi personalizzati ( ore, dettagli del pagamento e stato dei documenti )

) Automazioni delle attività ripetitive e utilizzo di modelli di liste di controllo basate sul caso per gestire le scadenze, i documenti, i requisiti e i pagamenti da parte dei client

Utilizzate visualizzazioni personalizzate (Elenco, Pagamenti, Calendario e Grafico) per controllare chiaramente lo stato di ogni caso

Scaricare questo modello

5. ClickUp Quick Start: Modello per i servizi ai clienti

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-208.png Monitoraggio delle attività e determinazione dello stato di salute del progetto per un servizio efficiente ai client con ClickUp Quick Start: Modello per i servizi al cliente https://app.clickup.com/signup?modello=t-90090433234&dipartimento=serviziprofessionali-servizi&&_gl=1\*hzg7ui\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjEzNDQ5MDQuQ2owS0NRanctdUswQmhDMEFSSXNBTlF0Z0dQb3ZSMEVwdGEzNXE0UFFYV1F0enZyOEVKdmptRDdkUjFKSF9Cem9YT1I2VnM5Y0FiZlpQWFBF9MRUFMd193Y0I.\*\_gcl_au\*NzMxMjU3NzQ3LjE3MjA3MDE0NDkuNjUzOTExODY1LjE3MjA3MDE0NzcuMTcyMDcwMTQ5MQ ... Scarica questo modello /%cta/ ClickUp Quick Start: Modello per i servizi ai clienti è un modello robusto per venditori, professionisti delle relazioni con i clienti e project manager per chiudere più velocemente le trattative. Il modello può aiutarvi a gestire gli account dei client, le richieste di scoping e i progetti.

Anche se inizialmente può sembrare complesso, è un modello adatto ai principianti. Include cinque elenchi con una guida elaborata all'uso del modello e un documento Teams (collegato alle risorse) per semplificare i servizi ai client.

Le funzionalità/funzioni chiave del modello includono:

Accesso centralizzato a tutte le informazioni del cliente collegate alle richieste di scoping e ai progetti correlati

collegate alle richieste di scoping e ai progetti correlati Semplificazione dei sistemi di gestione delle richieste o delle richieste di scoping con campi personalizzabili ( impostazione di assegnatari, date di scadenza, stato, fase commerciale, segmento e offerte di servizi ) per collaborare con il dipartimento di servizi professionali per una più rapida chiusura delle vendite

) per collaborare con il dipartimento di servizi professionali per una più rapida chiusura delle vendite Monitoraggio completo del portfolio progetti con aggiornamenti dettagliati sugli indicatori di salute dei progetti grazie a campi personalizzabili ( Impostare la durata stimata, le date di inizio e di scadenza, assegnare il project manager, le date di inizio e di scadenza, lo stato, le priorità, gli assegnatari, le pietre miliari, le dipendenze e molto altro ancora )

) Documentazione centralizzata (Teams Wiki) per i processi e le risorse

Il modello può garantire che il team sia allineato e disponga di tutti i dettagli necessari per prepararsi ad affrontare in modo proattivo le sfide commerciali per chiudere più velocemente gli affari e garantire la soddisfazione del cliente e l'esito positivo del progetto.

Scarica questo modello

6. Modello ClickUp per la voce del cliente

Se l'obiettivo è costruire un'azienda sostenibile attraverso il miglioramento della soddisfazione dei clienti e la loro fidelizzazione a lungo termine, disporre di un sistema che visualizzi al microscopio ciò di cui i clienti hanno bisogno, vogliono e si aspettano è un vantaggio.

Il Modello ClickUp per la voce del cliente può aiutarvi a raccogliere, organizzare e analizzare senza problemi il feedback dei clienti per decifrare ciò che essi desiderano.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-209.png Trasformate il feedback dei clienti in attività fattibili con il modello di ClickUp Voice of the Customer https://app.clickup.com/signup?modello=t-222087922&department=marketing&\_gl=1\*10z4uim\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjEzNDQ5MDQuQ2owS0NRanctdUswQmhDMEFSSXNBTlF0Z0dQb3ZSMEVwdzNXE0UFFYV1F0enZyOEVKdmptRdkUjFKSF9Cem9YT1I2VnM5Y0FiZlpQWFBbF9MRUFMd193Y0I.\*\_gcl_au\*NzMxMjU3NzQ3LjE3MjA3MDE0NDkuNjUzOTExODY1LjE3MjA3MDE0NzcuMTcyMDcwMTQ5MQ ... Scarica questo modello /%cta/

È possibile monitorare gli insight dei clienti attraverso i canali di messaggistica e di distribuzione. È anche possibile raccogliere feedback, dare priorità alle funzionalità/funzione e apportare miglioramenti attuabili. Grazie a questo modello, potrete migliorare l'esperienza del prodotto, perfezionare i servizi e tutto ciò che serve a far sentire la voce dei clienti.

Funzionalità/funzioni come gli stati personalizzati ( Completato e Da fare ) e i campi personalizzati (Necessità del cliente, Fonte VoC e Soluzione) per monitorare e categorizzare i feedback dei clienti assicurano che ogni informazione dell'utente sia visibile e agita.

Viste personalizzate come Elenco, Bacheca e Inizia qui possono aiutarvi a visualizzare facilmente i dati e ad accedere al feedback dei clienti.

Ora è possibile trasformare il feedback dei clienti in crescita, incorporandolo in ogni decisione, con il risultato di una maggiore soddisfazione ed esito positivo.

Scaricare questo modello

7. Modello di ClickUp CRM

Se avete un ruolo a contatto con i clienti, destreggiarvi tra gli account, monitorare le opportunità aziendali e mantenere solide relazioni con i clienti non è una novità. Può essere molto impegnativo se non si ha accesso agli strumenti o alle app giuste. Modello di ClickUp CRM è in grado di semplificare il flusso di lavoro e di gestire senza sforzo i traguardi commerciali, la pipeline di lead e le interazioni con i client.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-CRM-Template.png Tracciate le vostre trattative nelle varie fasi utilizzando la vista Elenco dei dettagli dell'account con il modello ClickUp CRM https://app.clickup.com/signup?modello=t-6331882&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*b0zxim\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjEzNDQ5MDQuQ2owS0NRanctdUswQmhDMEFSSXNBTlF0Z0dQb3ZSMEVwdGEzNXE0UFFYV1F0enZyOEVKdmptRDdkUjFKSF9Cem9YT1I2VnM5Y0FiZlpQWFBbF9MRUFMd193Y0I.\*\_gcl_au\*NzMxMjU3NzQ3LjE3MjA3MDE0NDkuNjUzOTExODY1LjE3MjA3MDE0NzcuMTcyMDcwMTQ5MQ ... Scarica questo modello /%cta/

Le funzionalità/funzione chiave includono sei visualizzazioni precostituite progettate per semplificare la gestione end-to-end dei client:

Rimanete in cima ai vostri obiettivi commerciali, gestite il tempo in modo efficace e tenete traccia dei dettagli dell'account, del monitoraggio del tempo e dell'outreach con facilità con la vista Documento del Sales Playbook

Mantenete gli account organizzati per stati come Proposta, Demo, Prospetto qualificato e Chiuso in un attimo con la vista Elenco dettagli account

Creare tabelloni estetici in stile Kanban per una panoramica chiara di tutti gli account, raggruppati per stati personalizzati, con la visualizzazione Bacheca

Monitoraggio delle attività non pianificate e in ritardo e loro controllo con la comoda visualizzazione Calendario delle scadenze sul lato destro dello schermo

sul lato destro dello schermo Accedere a tutti gli account chiusi in un unico punto, Vista Elenco delle transazioni chiuse, per festeggiare e imparare dagli esiti positivi

Scaricare questo modello

8. Modello di modulo per il contatto con i clienti ClickUp

È innegabile che i clienti siano il vostro bene più prezioso. Acquisire e mantenere i clienti costa molto lavoro e risorse, e ancora di più riattivarli. Rimanere in contatto con loro è quindi la chiave per una crescita aziendale sostenibile. Per questo è necessario un portale per i clienti che sia in grado di agevolare questo processo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-210.png Organizzate i contatti e tenete traccia delle loro query in modo efficace con il modulo di contatto clienti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182377072&department=support Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp è lo strumento ideale per raccogliere facilmente feedback, gestire le richieste e risolvere i problemi. Il modello consente inoltre di gestire le richieste dei clienti e di raccogliere dati importanti per sondaggi e ricerche.

Questo modello può aiutarvi:

Dare rapidamente priorità e monitoraggio alle richieste dei clienti con stati personalizzati ( Bloccato, Completato, In revisione e Nuova richiesta )

) Raccogliere il feedback dei clienti, condurre sondaggi e raccogliere informazioni di contatto per future campagne di marketing o follow-up mirati, utilizzando campi personalizzati

Migliorare le modalità di risposta alle query dei clienti

Monitoraggio dei contatti con i clienti grazie a funzionalità/funzione di project management qualidipendenza delle attività,monitoraggio del tempo,Automazioni di ClickUpeClickUp Brain

Migliorare la gestione dei client utilizzando modelli di portale clienti personalizzabili

Se volete costruire relazioni più solide con i clienti e gestire i progetti dei clienti senza soluzione di continuità, avere accesso a buoni portali per i clienti può essere immensamente utile.

Il giusto modello di portale clienti può migliorare la strategia di comunicazione e creare collaborazione tra i team e i clienti, rendendo i clienti più felici e favorendo la crescita dell'azienda.

Il portale clienti di ClickUp e i modelli correlati offrono un modo strutturato ed efficiente per gestire i progetti e le interazioni con i client.

Questi modelli possono migliorare significativamente le relazioni con i clienti, fornendo un hub centrale per la comunicazione, la collaborazione e gli aggiornamenti dei progetti.

Scaricate il vostro modello di portale client ideale e portate la vostra azienda a un livello superiore! Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso, senza bisogno di carta di credito!