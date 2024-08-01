Come creare una lista di controllo per l'ingresso dei clienti (+ modello)

Non si ha mai una seconda occasione per fare una prima impressione.

E questo è ancora più vero quando si tratta di accogliere nuovi client. Un'esperienza di onboarding del cliente ben pianificata imposta relazioni fruttuose e durature. Aiuta a migliorare le relazioni con i clienti, imposta canali di comunicazione efficaci e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina.

Tuttavia, molte aziende faticano a creare un flusso di lavoro efficiente ed efficace per l'onboarding dei client. Una lista di controllo ben strutturata per l'onboarding dei clienti può fare la differenza. Può garantire che i vostri client si sentano valorizzati e informati fin dal primo giorno.

In questo articolo, vi illustreremo tutti i passaggi essenziali del processo di onboarding del cliente . Che siate professionisti esperti o alle prime armi, la nostra lista di controllo completa di modelli pronti all'uso vi aiuterà a semplificare l'onboarding, ad aumentare la soddisfazione dei clienti e a gettare le basi per un esito positivo.

Perché Da fare una lista di controllo per l'onboarding dei clienti?

L'onboarding dei clienti è il processo di accoglienza dei nuovi clienti e la garanzia che si sentano a proprio agio e sicuri con i vostri servizi. Un processo sistematico assicura che nessun passaggio essenziale venga trascurato, fornendo un'esperienza consistente e professionale per ogni client.

Il processo prevede la condivisione delle informazioni, l'impostazione dei canali di comunicazione, la definizione dei flussi di lavoro e la definizione delle aspettative. Poiché si tratta di un processo completo, l'utilizzo di modelli di lista di controllo assicura che non si salti nemmeno un passaggio.

L'utilizzo di una lista di controllo offre anche altri vantaggi, tra cui:

Maggiore soddisfazione dei clienti: Un processo di onboarding dei nuovi clienti fluido ed efficiente fa sentire i clienti valorizzati e compresi, aumentando la loro soddisfazione generale

Un processo di onboarding dei nuovi clienti fluido ed efficiente fa sentire i clienti valorizzati e compresi, aumentando la loro soddisfazione generale **Miglioramento dell'efficienza: le liste di controllo semplificano l'onboarding, facendo risparmiare tempo e risorse sia al team che al cliente

Esperienza coerente: Assicurano che tutti i client ricevano la stessa esperienza di onboarding di alta qualità, indipendentemente da chi gestisce il loro account

Assicurano che tutti i client ricevano la stessa esperienza di onboarding di alta qualità, indipendentemente da chi gestisce il loro account Migliore fidelizzazione del cliente: Una prima impressione positiva e un processo ben gestito aumentano le probabilità di fidelizzazione del cliente a lungo termine

Una prima impressione positiva e un processo ben gestito aumentano le probabilità di fidelizzazione del cliente a lungo termine **Documentazione cancellata: il monitoraggio di tutte le attività di onboarding e delle interazioni con i clienti aiuta a mantenere registrazioni accurate e riferimenti futuri

La lista di controllo completa per l'onboarding dei nuovi clienti

Ecco i passaggi che la vostra lista di controllo per l'onboarding dei nuovi client dovrebbe contenere:

1. Preparazione all'onboarding

La fase di preingresso imposta il modo in cui i vostri client saranno trattati quando saliranno formalmente a bordo del vostro treno. Pertanto, è necessario effettuare una ricerca approfondita. Iniziate a conoscere la loro azienda, il loro settore e i loro concorrenti. Comprendete la loro posizione sul mercato, il loro traguardo e le sfide chiave.

Una volta effettuata la ricerca, tenete un incontro interno al team. Coinvolgete tutti i membri del team interessati per discutere il profilo, gli oggetti e i punti dolenti del client.

2. Impostare aspettative chiare

È il momento di riunire i client e determinare le loro aspettative. Iniziate con una riunione per discutere gli obiettivi a lungo e a breve termine e i risultati desiderati. Ascoltate attivamente le richieste del client e chiarite i suoi dubbi.

Una comunicazione cancellata è la chiave per una comunicazione efficace gestione del cliente . Pertanto, delineate i vostri servizi, le consegne, le sequenze di tempo, le modalità di pagamento e la cadenza della comunicazione. Presentate l'account manager e fornite una chiara Sequenza di cosa aspettarsi dopo.

💡 Pro Tip: La trasparenza in questo passaggio del processo di onboarding del cliente apre la strada a una relazione duratura con il cliente. Prendete tempo per capire la modalità, la frequenza e il canale di comunicazione che il vostro client preferisce. Utilizzare modelli di piani di comunicazione per mantenere la coerenza.

3. Accordi e contratti di servizio

La creazione di un contratto di servizio dettagliato è fondamentale per formalizzare le relazioni con i client. Questo documento deve delineare chiaramente l'ambito del progetto, le condizioni, compresi gli elementi da fornire, il programma di comunicazione, le sequenze, le responsabilità e altri aspetti cruciali del progetto.

Preparate anche NDA e altri documenti contrattuali che voi o il vostro cliente potreste richiedere, a seconda dei vostri processi e delle normative locali. Da fare, condividerli con il client e assicurarsi che li riveda accuratamente. Ciò può comportare diverse revisioni e chiarimenti. Non dimenticate di conservare una copia del contratto firmato.

modificate i documenti in tempo reale e condivideteli facilmente con gli altri utilizzando ClickUp Docs_

💡 Pro Tip: Utilizza Documenti ClickUp per redigere accordi dettagliati con opzioni di formattazione avanzate e scrittura assistita dall'IA. Una volta redatti, è possibile condividerli con il client attraverso le facili funzionalità di condivisione di ClickUp per ottenere collaborazione e feedback in tempo reale.

4. Configurazione del pagamento e della fatturazione

Parlare con il client dei termini di pagamento e dei cicli di fatturazione. Ciò include la determinazione della frequenza delle fatture (ad esempio, mensile, trimestrale), dei metodi/modalità di pagamento accettati e delle date di scadenza.

Una volta concordati i termini di pagamento, impostate le informazioni del cliente nel vostro sistema di fatturazione. Inserite le informazioni necessarie, come i dettagli di contatto, l'indirizzo di fatturazione e i termini di pagamento. Se si utilizza un software di fatturazione o di account, è possibile effettuare la sincronizzazione delle informazioni del cliente per semplificare questo processo.

5. Un onboarding senza intoppi

Il processo di onboarding è il momento in cui il client inizia a impegnarsi con i vostri servizi. Pertanto, iniziate inviando un pacchetto di benvenuto. Questo dovrebbe includere un'introduzione al vostro team, una panoramica dei vostri servizi e dei processi importanti.

Evidenziate la missione e i valori della vostra azienda e come intendete supportare il cliente nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Per aggiungere un tocco personale e far sentire il cliente valorizzato, includete una lettera di benvenuto personalizzata o un video dell'amministratore delegato o del responsabile aziendale.

6. Piano del progetto

Creare un piano di progetto completo che delinei tutte le attività cardine, le scadenze e gli obiettivi da raggiungere per il client. Suddividete il progetto in fasi gestibili e definite attività specifiche per ogni fase. È possibile utilizzare una lista di controllo per il project management per assicurarsi di non dimenticare nulla.

Inoltre, menzionate chi sarà responsabile di ogni attività e stabilite scadenze chiare per mantenere la responsabilità. Il piano deve essere il più dettagliato possibile per evitare qualsiasi ambiguità e garantire che tutti sappiano cosa aspettarsi.

visualizzate le sequenze temporali e le attività cardine del progetto utilizzando la Gantt View di ClickUp

È possibile utilizzare le funzionalità/funzione del software di project management, come ad esempio Visualizzazioni di ClickUp (Elenco, Gantt, Bacheca, ecc.) e Gestione delle attività di ClickUp per mappare l'intera Sequenza del progetto, assegnare attività e fissare date di scadenza per ogni fase del progetto.

7. Riunione di avvio

Il passaggio successivo consiste nel tenere una riunione di avvio del progetto. In questo modo presenterete il team del progetto e spiegherete il ruolo e le responsabilità di ciascun membro. Rivedere il piano del progetto in dettaglio, includendo attività cardine, scadenze e risultati. Chiarite tutte le domande e assicuratevi che tutti siano allineati sugli obiettivi e sulle aspettative del progetto.

💡 Pro Suggerimento: Utilizzate software di onboarding per i client per creare un portale per i clienti in cui questi possano accedere a tutti i documenti, alle sequenze e ai thread di comunicazione pertinenti. Questo hub centralizzato consentirà ai clienti di rimanere facilmente informati e di sviluppare un solido rapporto di lavoro_

8. Documentazione e strumenti essenziali

Una volta terminato tutto, chiedete l'accesso a tutti i sistemi, gli strumenti o le piattaforme necessarie per fornire i vostri servizi.

Ad esempio, potreste aver bisogno di accedere al sistema di gestione dei contenuti del client, al software di gestione delle relazioni con i clienti, software di database personalizzato o account sui social media.

Non dimenticatevi di documentare tutte le procedure e le best practice Avere un repository ben organizzato di informazioni permette al cliente di farvi riferimento ogni volta che ne ha bisogno.

Ad esempio, uno strumento come ClickUp consente di creare e archiviare tutti i documenti pertinenti in un luogo centralizzato. È possibile collaborare con i clienti in tempo reale, monitorare le attività cardine del progetto e integrarlo con oltre 1000 strumenti.

9. Follow-up post-onboarding

Il periodo successivo all'avvio del progetto è fondamentale per determinare il futuro del client con voi. La comunicazione proattiva e la fornitura continua di valore dimostrano il vostro commit per il loro esito positivo e li mantengono impegnati.

Pertanto, programmate riunioni periodiche di verifica per esaminare lo stato di avanzamento, affrontare eventuali problemi e assicurarvi che le esigenze del cliente siano soddisfatte. Assicuratevi che la vostra comunicazione abbia uno scopo chiaro.

Queste riunioni vi daranno la possibilità di seguire il cliente e di aggiornarlo sugli ultimi sviluppi.

10. Raccolta di feedback e supporto continuo

I follow-up regolari aiutano a raccogliere il feedback del cliente, a comprendere la sua esperienza, a identificare eventuali punti dolenti e a individuare potenziali aree di miglioramento.

Utilizzate il feedback per apportare le modifiche necessarie ai vostri processi e servizi. In questo modo dimostrerete di dare valore ai suggerimenti del cliente e di essere disposti ad adattarvi in base al suo feedback.

creare moduli completamente personalizzabili e catturare risposte istantanee con ClickUp Modulo

Rendete il processo conveniente per i vostri client fornendo loro diversi metodi di feedback. Potete programmare riunioni, condividere moduli o condurre sondaggi.

Create sondaggi ricchi, analizzate i dati e convertite le risposte in attività tracciabili per una raccolta completa di feedback con ClickUp Forms Visualizzazione dei moduli di ClickUp .

Questo vi aiuterà anche a fornire un supporto continuo al client, a tenerlo informato e impegnato e a evitare che i problemi si aggravino.

Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Raccogliere e organizzare i feedback dei clienti è semplice se si utilizza il modello Il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp. Vi aiuta a comprendere meglio il comportamento e le preferenze dei clienti. Il modello è completamente personalizzabile e offre nove campi personalizzati, tra cui disponibilità, chiarezza e feedback, quattro diverse visualizzazioni e diversi stati personalizzati.

Leggi anche: Marketing del ciclo di vita del cliente: Strategie, best practice e altro ancora

Usa ClickUp per portare l'onboarding dei tuoi client al livello successivo

La creazione di un processo di onboarding strutturato e coerente ha un ruolo importante nel garantire ai client un'esperienza positiva. L'utilizzo di una lista di controllo per l'onboarding dei clienti vi assicura di non tralasciare alcun passaggio essenziale durante il processo.

Tuttavia, la creazione della lista di controllo è solo il primo passaggio nell'onboarding dei clienti. Il processo vero e proprio può facilmente diventare eccessivo in assenza dello strumento giusto.

È qui che ClickUp ci aiuta. ClickUp è uno strumento personalizzato per l'onboarding dei clienti software di fidelizzazione che centralizza il flusso di lavoro per l'onboarding dei clienti e consente di creare liste di controllo complete, gestire i client e le consegne, impostare attività cardine e altro ancora, il tutto su un'unica piattaforma.

Vediamo come ClickUp vi aiuta:

Creare liste di controllo delle attività

crea liste di controllo per ogni attività e le organizza con il drag-and-drop_

Con Lista di controllo delle attività di ClickUp è possibile creare e gestire facilmente liste di controllo per qualsiasi attività da qualsiasi dispositivo. Ecco Da fare:

Creare semplici elenchi di cose da fare all'interno di un'attività

Aggiungere sotto-voci per ogni voce della lista di controllo

assegnare rapidamente le voci della lista di controllo ai membri del team

Assegna direttamente un elemento a qualsiasi membro del team

Organizzare la lista di controllo con il drag-and-drop

È possibile utilizzare I modelli di liste di controllo di ClickUp per creare una lista di controllo per l'onboarding dei clienti, impostare processi coerenti e persino autorizzazioni per gli ospiti che utilizzano i vostri modelli. ClickUp offre quattro tipi di autorizzazione: completa, modifica, commento e sola visualizzazione.

Non volete lo stress di definire ogni passaggio e creare una lista di controllo? Non preoccupatevi, abbiamo qualcosa anche per voi. Basta utilizzare i nostri modelli completamente personalizzabili! Per un modello di lista di controllo per l'inserimento di un nuovo cliente, vi consigliamo questi:

Modello per l'onboarding dei clienti

Modello di avvio del cliente personalizzato di ClickUp

Modello per l'avvio dei clienti di ClickUp offre un processo di onboarding del cliente in fasi successive. Vi aiuta a offrire esperienze personalizzate, a semplificare il processo e a misurare l'esito positivo del processo di onboarding dei clienti. Il modello consente di creare attività con statuti personalizzati, tra cui nuovi clienti, chiamate di onboarding, questionari di onboarding per i client, assegnazioni al team, ecc. Offre inoltre sette diverse visualizzazioni e project management.

Modello di piano per l'esito positivo dei clienti

Modello di piano di esito positivo per i clienti di ClickUp

Modello di piano di esito positivo per i clienti di ClickUp vi aiuta a creare un piano efficace con criteri di esito positivo specifici per ogni cliente. È possibile organizzare l'onboarding, definire le aspettative dei clienti e monitorare lo stato rispetto ad obiettivi predeterminati. Questo modello per l'onboarding dei clienti consente di promuovere relazioni più solide con i clienti e fidelizzare i clienti.

Modello di lista di controllo del progetto

Modello di lista di controllo del progetto ClickUp

Modello di lista di controllo dei progetti di ClickUp aiuta a mantenere il team in carreggiata con i progetti. Consente di monitorare lo stato di avanzamento, assegnare attività al team, creare elenchi dettagliati e identificare i potenziali rischi. È anche possibile fare brainstorming sulle attività, fissare le scadenze, visualizzare lo stato di avanzamento e massimizzare l'efficienza. Inoltre, questo modello consente di categorizzare le attività e di aggiungere attributi rilevanti per renderle più facili da gestire.

Utilizzare solide funzionalità/funzione del CRM ClickUp CRM offre funzionalità/funzione come la visualizzazione della pipeline, il monitoraggio degli account, la collaborazione in tempo reale e flussi di lavoro semplificati per accelerare la soddisfazione dei clienti.

gestire tutti i clienti vecchi e nuovi su un'unica piattaforma con ClickUp CRM_

In questo modo è possibile:

Creare un database clienti centralizzato per archiviare e analizzare tutti i dettagli dei vostri clienti

Visualizzare i dati dei clienti in un'unica posizione utilizzando la funzione ClickUp dashboard

gestire tutte le email in modo semplice da ClickUp

Sfruttare Il project management delle email di ClickUp per una comunicazione più personalizzata

Condivisione dei dettagli del progetto con i client e controllo dell'accesso con una gerarchia scalabile di cartelle ed elenchi

Assegnazione di commenti ai client per una rapida approvazione e ai membri del team per una rapida azione da qualsiasi luogo

Creare documenti per i clienti, procedure operative standard e basi di conoscenza utilizzando ClickUp Docs e invitare le persone a collaborare

creare automazioni personalizzate in ClickUp per rendere più efficienti i processi di onboarding_

Automazioni di attività ripetitive come la modifica delle priorità e degli stati dei clienti utilizzando Le oltre 100 Automazioni di ClickUp Raccogliere feedback, creare sondaggi e sviluppare questionari utilizzando il modulo visualizzato di ClickUp



creazione di modelli di alta qualità con ClickUp Brain

Leva ClickUp Brain per creare un modello di lista di controllo per l'onboarding di un nuovo cliente che soddisfi al meglio le vostre esigenze, automatizzare la pianificazione delle voci d'azione e delle attività secondarie e ottenere risposte alle domande relative al lavoro

Ecco cosa dice Dayana Mileva, Account Director di Pontica Solutions, su come ClickUp l'ha aiutata a migliorare la connessione con i suoi client:

Con ClickUp abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo creato dashboard in cui i nostri client possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Questo permette ai client di sentirsi in connessione con i loro team, soprattutto se si trovano in paesi diversi e talvolta anche in continenti diversi"

Dayana Mileva, Account Director, Pontica Solutions

Le sfide dell'onboarding dei client e i consigli per superarle

Ecco le sfide più comuni per l'onboarding dei client e come superarle:

Mancanza di informazioni

Informazioni incomplete o imprecise da parte del cliente possono ritardare il processo di onboarding e portare facilmente a malintesi.

**Usate il modulo di ClickUp per creare un questionario di onboarding completo per raccogliere le informazioni necessarie in anticipo. Il questionario deve riguardare aree quali i dettagli dell'azienda, gli obiettivi del progetto e i contatti chiave.

Processi inefficienti

La mancanza di un processo di onboarding strutturato può portare a saltare dei passaggi e a perdere di vista attività importanti. Questo può portare a ritardi e a un'esperienza negativa per il cliente.

Soluzione: Per gestire questo problema, sviluppate una lista di controllo standardizzata per l'onboarding dei clienti che copra i passaggi essenziali utilizzando le liste di controllo di ClickUp. In questo modo si crea coerenza e si garantisce che nulla venga trascurato. Inoltre, utilizzate strumenti di project management come ClickUp per gestire in modo efficiente attività, scadenze e comunicazioni. Questi strumenti aiutano a mantenere il processo organizzato e trasparente.

Difficoltà tecniche

Problemi tecnici, come problemi di accesso ai sistemi o agli strumenti, possono ritardare e interrompere significativamente il processo di onboarding.

Soluzione: Condurre controlli tecnici prima dell'onboarding per garantire che tutti i sistemi e gli strumenti necessari siano accessibili e funzionino correttamente. È qui che Dipendenze dell'attività di ClickUp vi aiuta. Utilizzatelo per assicurarvi che i controlli tecnici siano completati prima di procedere ai passaggi successivi. Inoltre, fornite un supporto tecnico dedicato durante la fase di onboarding per risolvere rapidamente eventuali problemi.

riducete la confusione sulle attività mantenendo tutti sulla stessa pagina con le dipendenze delle attività di ClickUp

Disponibilità al cambiamento

Alcuni client possono resistere alle modifiche dei loro processi o sistemi consolidati, rendendo difficile l'implementazione efficace di nuove soluzioni.

Soluzione: In questo caso è importante educare il client sui vantaggi dei nuovi sistemi. Fornite sessioni di formazione e provider per aiutare i client a comprendere i cambiamenti. Centralizzate la formazione con ClickUp Docs e create una base di conoscenza condivisibile. È inoltre possibile implementare le modifiche in modo incrementale, anziché tutte in una volta. Questo permette al cliente di adattarsi gradualmente e riduce la resistenza.

Aspettative assegnate

Una delle sfide più significative durante l'onboarding è quando le aspettative del client non si allineano con i servizi o i risultati che la vostra azienda è in grado di fornire. Questo può portare a insoddisfazione e frustrazione.

**Per gestire questa sfida, comunicate chiaramente i vostri servizi, i risultati attesi e la Sequenza fin dall'inizio. Inoltre, programmate dei check-in regolari per assicurarvi che le aspettative del cliente siano soddisfatte e gestite. Tenere sotto controllo la comunicazione con il cliente con Le attività ricorrenti di ClickUp . Pianificate automaticamente i check-in periodici per mantenere i progetti in carreggiata.

Mancanza di follower

Un'altra sfida comune è quella di non riuscire a fornire un adeguato follow-up e supporto ai client, il che può portare all'insoddisfazione dei clienti.

**Programmate riunioni periodiche di follow-up per verificare lo stato di avanzamento, affrontare eventuali problemi e assicurarvi che le esigenze del cliente siano soddisfatte. Offrire un supporto continuo attraverso vari canali, come email, telefono e live chat, per risolvere prontamente qualsiasi problema. Approfittate di La visualizzazione della chat di ClickUp per comunicare con il client in tempo reale e garantire che tutti i dettagli necessari relativi a un'attività siano facilmente disponibili.

Automazione del processo di onboarding del cliente con ClickUp

Un onboarding efficace del cliente imposta le basi per un esito positivo della relazione. Assicura che i clienti si sentano supportati, informati e sicuri della loro decisione di collaborare con la vostra azienda.

Ogni passaggio del processo di onboarding, dalla preparazione al follow-up successivo, è un'opportunità per creare fiducia, dimostrare il vostro valore e allineare i vostri servizi agli obiettivi del cliente.

L'uso di una lista di controllo per l'onboarding del cliente vi assicura di completare tutti questi passaggi. Inoltre, vi aiuta a superare le sfide più comuni dell'onboarding, come la mancanza di informazioni, le difficoltà tecniche e la resistenza al cambiamento.

L'utilizzo di strumenti di project management come ClickUp può aiutarvi a semplificare il processo di onboarding. È possibile creare liste di controllo complete, impostare promemoria, creare sondaggi, collaborare con i clienti in tempo reale e molto altro ancora. Registratevi gratis oggi stesso!