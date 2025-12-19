Come passare dal lavoro in sede al lavoro ibrido

Il lunedì era un giorno prevedibile: riunioni giornaliere di gruppo, rapidi controlli alla scrivania e una chiara percezione di chi stava facendo cosa. Oggi, con il 55% dei dipendenti in grado di lavorare da remoto che lavora in modalità ibrida e un altro 26% che lavora completamente da remoto, le dinamiche sul posto di lavoro sono cambiate radicalmente.

Infatti, circa il 60% dei dipendenti delle grandi aziende nordamericane lavora ora in modalità ibrida. Oggi l'ufficio è meno uno spazio fisso e più un luogo dove si trova il Wi-Fi.

L'adozione del lavoro ibrido richiede un piano d'azione chiaro. Senza di esso, rischi di perdere una settimana a causa della stanchezza da Zoom, di non rispettare le scadenze tra i diversi fusi orari e di scoprire che "lavorare da qualsiasi luogo" a volte può sembrare "lavorare dal nulla".

Questo post del blog ti mostra come passare dal lavoro in sede a quello ibrido con il supporto di ClickUp, l'app completa per il lavoro, per mantenere i team coordinati, i progetti in linea con gli obiettivi e la collaborazione ibrida senza intoppi.

Iniziamo! 💼

Che cos'è il lavoro ibrido?

Il lavoro ibrido è un modello di lavoro flessibile in cui i dipendenti dividono il loro tempo tra luoghi remoti (casa, spazi di coworking o qualsiasi luogo con connessione Internet) e un'area di lavoro fisica.

L'aspetto pratico dell'ibrido dipende in larga misura dalle politiche, dai requisiti dei ruoli e dalla cultura aziendale.

Tipi di modelli di lavoro ibrido

Esistono quattro tipi principali di modelli di lavoro ibrido:

Ibrido flessibile (o autoprogrammato): i membri del team scelgono quando lavorare in ufficio o da remoto, a seconda delle attività o delle preferenze personali. Ad esempio, qualcuno potrebbe venire in ufficio per riunioni o sessioni collaborative e lavorare da remoto nei giorni in cui è necessario concentrarsi maggiormente.

Ibrido fisso con orario di lavoro obbligatorio: l'azienda definisce specifici giorni di lavoro in ufficio (ad esempio, martedì e giovedì) e un orario di lavoro obbligatorio (ad esempio, dalle 10:00 alle 15:00) in cui tutti devono essere disponibili, indipendentemente dalla loro posizione. Al di fuori di questi orari, i dipendenti hanno la flessibilità di gestire i propri programmi.

Ibrido con priorità all'ufficio: i dipendenti devono lavorare principalmente dall'ufficio, con la possibilità di svolgere il lavoro da remoto in determinati giorni o per ruoli specifici. Questo modello enfatizza i dipendenti devono lavorare principalmente dall'ufficio, con la possibilità di svolgere il lavoro da remoto in determinati giorni o per ruoli specifici. Questo modello enfatizza la collaborazione sul posto di lavoro e la costruzione di relazioni interpersonali.

Ibrido con priorità al lavoro da remoto: il lavoro da remoto è l'impostazione predefinita e l'ufficio funge da spazio per riunioni, eventi o collaborazione quando necessario. Le politiche, gli strumenti e i flussi di lavoro sono progettati sulla base del lavoro da remoto.

🧠 Curiosità: il cubicolo, simbolo del lavoro in sede per decenni, è stato introdotto nel 1968 da Robert Propst di Herman Miller. Ironia della sorte, il suo intento era quello di dare libertà e creatività ai dipendenti, ma le aziende lo hanno utilizzato per stipare più persone in uno spazio più ristretto.

Perché le aziende stanno passando dal lavoro in sede al lavoro ibrido

Oggi le organizzazioni stanno passando sempre più spesso da modelli di lavoro completamente in sede a modelli ibridi, e a ragione: i vantaggi si estendono sia ai dipendenti che alle prestazioni aziendali.

Vantaggi del lavoro ibrido per i dipendenti

Ottieni flessibilità nel luogo e nelle modalità di lavoro: scegli i giorni di lavoro da remoto, evita lunghi spostamenti e dedica tempo alle tue esigenze personali senza sacrificare la produttività.

Migliora l'equilibrio e il benessere fisico: goditi goditi un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata , una riduzione dell'ansia e una maggiore felicità generale ( l'80% dei lavoratori ibridi sperimenta questi benefici!).

Riduci lo stress e migliora la salute: riduci i giorni di malattia e dedica tempo alla prevenzione o alle responsabilità familiari senza compromettere la produttività del lavoro.

Goditi autonomia e controllo: gestisci il tuo programma per concentrarti meglio e gestire meglio le energie durante la giornata.

Risparmia tempo e denaro: riduci i costi di trasporto e recupera ore da dedicare alla crescita personale o professionale.

🧠 Curiosità: i primi esperimenti con il lavoro ibrido risalgono alla crisi petrolifera degli anni '70. Le aziende negli Stati Uniti e in Europa consentivano ai dipendenti di lavorare da casa part-time per risparmiare carburante durante gli spostamenti. Allora non si chiamava ibrido, ma era la stessa idea.

Vantaggi del lavoro ibrido per le aziende

Aumenta la fidelizzazione e la soddisfazione: il lavoro ibrido può migliorare la fidelizzazione dei dipendenti, poiché i lavoratori apprezzano l'autonomia che offre. È stato dimostrato che il lavoro ibrido può migliorare la fidelizzazione dei dipendenti, poiché i lavoratori apprezzano l'autonomia che offre. È stato dimostrato che riduce le dimissioni del 33% , soprattutto tra i dipendenti con lunghi spostamenti casa-lavoro.

Ampliate l'accesso ai migliori talenti: assumete professionisti qualificati da un bacino geografico più ampio senza vincoli di trasferimento.

Aumenta la produttività e il coinvolgimento: trova il giusto equilibrio tra lavoro da remoto e in sede per migliorare i risultati e responsabilizzare i dipendenti.

Riduci le spese operative: ottimizza lo spazio ufficio e le utenze per adattarti alla presenza in sede variabile.

Promuovi l'inclusività e la collaborazione: forniamo assistenza per diversi stili di lavoro con forniamo assistenza per diversi stili di lavoro con strumenti integrati di comunicazione e collaborazione remota

📮 Approfondimento ClickUp: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge in media otto o più partecipanti. Abbiamo anche scoperto che una riunione dura in media circa 51 minuti. Queste riunioni di grandi dimensioni possono comportare almeno 6-8 ore di tempo collettivo dedicato alle riunioni a livello organizzativo ogni settimana. E se fosse possibile ridurre tutto questo? ClickUp trasforma il modo in cui i team comunicano! Invece di lunghe riunioni, collabora direttamente all'interno delle attività utilizzando commenti, allegati, note vocali, video e altro ancora, tutto in un unico posto. 💫 Risultati reali: i team globali di STANLEY Security hanno già risparmiato più di 8 ore alla settimana in riunioni e aggiornamenti grazie alla nostra app per il lavoro!

Valutare la preparazione della tua azienda al lavoro ibrido

Prima di passare a un modello ibrido, valuta quanto la tua organizzazione sia realmente pronta. Una verifica accurata della preparazione garantisce che il personale, le politiche, gli strumenti per il lavoro da casa e gli spazi siano in grado di supportare la flessibilità senza compromettere l'allineamento o la produttività.

Inizia qui. 🏁

Valuta la preparazione dei team: valuta gli stili di lavoro dei dipendenti, le loro capacità di autogestione e il loro livello di comfort nella comunicazione in diverse configurazioni. Analizza la capacità dei manager di guidare team distribuiti, evitare pregiudizi legati alla vicinanza e creare un ambiente inclusivo.

Rivedi la chiarezza delle politiche: definisci chi ha diritto al lavoro ibrido, stabilisci aspettative chiare in termini di disponibilità, definisci regole di comunicazione e modifica le metriche di valutazione delle prestazioni per concentrarti sui risultati piuttosto che sulla presenza.

Verifica le capacità tecnologiche: controlla che i team dispongano di strumenti sicuri e integrati per la gestione delle attività, la chat e controlla che i team dispongano di strumenti sicuri e integrati per la gestione delle attività, la chat e le riunioni ibride . Rafforza la sicurezza informatica e ottieni informazioni basate sui dati grazie all'analisi dei dati.

Studia e flussi di lavoro: il lavoro ibrido si basa su processi rigorosi. Assicurati che i tuoi flussi di lavoro principali siano documentati e accessibili e che il processo decisionale sia trasparente. Chiediti se i nuovi dipendenti possono avere un esito positivo senza bisogno di una costante interazione di persona.

Pensa alla cultura e alle norme non scritte: se i dipendenti in ufficio ottengono un contesto migliore o decisioni più rapide, il risentimento nei confronti del lavoro ibrido aumenterà. Valuta se gli attuali stili di riunione e le norme di comunicazione sono trasparenti e inclusivi e se la comunicazione asincrona è accettata.

Valuta gli aspetti normativi: verifica se le leggi vigenti nella tua regione hanno un impatto sul lavoro da remoto tra diverse posizioni. Valuta i requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati.

🔍 Lo sapevi? Un sondaggio Gallup ha rilevato che i lavoratori ibridi hanno i tassi di coinvolgimento più elevati (35%), rispetto al 33% dei lavoratori completamente remoti e al 27% dei dipendenti in ufficio.

Come passare dal lavoro in sede al lavoro ibrido: guida passo passo

Non sai da dove iniziare con il lavoro ibrido? Questa guida ti spiega tutto passaggio dopo passaggio. 👇🏼

Passaggio n. 1: definisci la tua politica di lavoro ibrido

Inizia con l'impostazione di linee guida chiare sulla politica di lavoro ibrido della tua azienda. Hai bisogno di una politica chiara e applicabile che bilanci flessibilità, equità ed esigenze aziendali.

L'obiettivo: ridurre al minimo l'ambiguità in modo che i dipendenti sappiano quando, come e perché vengono in ufficio rispetto al lavoro da remoto.

📌 Ecco una lista di controllo di cosa includere:

Giorni di presenza in ufficio obbligatoria (se previsti) vs. giorni flessibili (ad es. martedì e giovedì obbligatoriamente in sede, gli altri giorni flessibili)

Idoneità a livello di ruolo (quali ruoli sono idonei per il lavoro a tempo pieno, part-time o non a distanza)

Norme di comunicazione (orari sincroni, finestre di riunione, orari di sovrapposizione principali)

Regole dell'area di lavoro (scrivanie condivise, prenotazione delle scrivanie, limiti di capacità in ufficio)

Aspettative di rendimento (risultati attesi, SLA di comunicazione)

Risoluzione dei conflitti e processo di eccezione (ad esempio, quando cambiano i requisiti in sede)

Ottieni un modello gratis Stabilisci linee guida chiare per i team durante la transizione con il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp.

Per gettare solide basi per il lavoro ibrido occorre innanzitutto un piano chiaro e attuabile. Il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp è progettato per guidare i team in questa transizione. Ti aiuta a delineare le aspettative, definire i ruoli e monitorare i progressi nelle attività essenziali.

Questo modello ti consente di:

Tieni traccia delle attività con fasi come Bloccato , In corso , Da fare e Completato .

Acquisisci dati critici relativi al progetto, quali risultati attesi , stato di avanzamento , costo effettivo , budget stanziato e obiettivo .

Accedi alle informazioni di lavoro tramite Sequenza di lavoro, Attività di lavoro, Stato di avanzamento del lavoro e Responsabili di progetto.

🚀 Vantaggio di ClickUp: utilizza ClickUp Docs per creare una politica di lavoro ibrida centralizzata e dinamica a cui tutto il tuo team può accedere e aggiornare con facilità. Sfrutta le sue funzionalità di modifica collaborativa per coinvolgere in tempo reale i team delle risorse umane, legale e dirigenziale per ottenere feedback. Modifica le politiche di lavoro ibrido insieme a ClickUp Docs, mantenendo ogni aggiornamento immediatamente visibile Abbinalo a ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, per rispondere a domande sulle politiche, riepilogare lunghi documenti sulle politiche e generare domande frequenti dal contenuto delle tue politiche. Ad esempio, potresti chiedere: "Nella nostra politica aziendale, quanti giorni di lavoro da remoto mi sono consentiti?" e ClickUp Brain recupererà la sezione esatta dalla tua politica, rendendo più veloci gli aggiornamenti e la comunicazione senza perdere alcun contesto. Chiedi a ClickUp Brain di fornirti risposte precise e contestualizzate relative alle politiche di lavoro

Passaggio n. 2: valutare l'idoneità del team e dei ruoli

Prima di passare all'implementazione ibrida, è fondamentale fermarsi e valutare quali ruoli e persone sono adatti a questo modello. Invece di basarsi su supposizioni o decisioni valide per tutti, i team delle risorse umane e i manager possono utilizzare informazioni basate sui dati per assegnare il giusto livello ibrido a ciascun ruolo.

Utilizza questi rapidi controlli:

Identifica le attività principali e contrassegna i ruoli come "centrati sull'ufficio" o "ibridi" in base ai requisiti di presenza fisica; valuta una riorganizzazione, se necessario. Verifica gli strumenti di collaborazione dell'azienda e le esigenze di accesso ed esplora opzioni remote di sicurezza o la fornitura di hardware per software o dati soggetti a restrizioni. Valuta la frequenza di interazione degli stakeholder e pianifica il lavoro ibrido di conseguenza, ad esempio lavorando da remoto nei giorni in cui non ci sono clienti o alternando la presenza in ufficio. Esamina le prestazioni del lavoro da remoto e valuta la possibilità di introdurre periodi di prova se i risultati passati evidenziano difficoltà di comunicazione o nel rispetto delle scadenze.

Dopo la valutazione, crea livelli ibridi come Completamente ibrido, Parzialmente ibrido, Centrato sull'ufficio o Solo di persona per soddisfare i ruoli e le esigenze del team.

Per semplificare questo processo, crea un elenco ClickUp chiamato Valutazione dell'idoneità ibrida. Aggiungi attività per ogni reparto o ruolo e utilizza i campi personalizzati di ClickUp per effettuare il monitoraggio di dettagli quali Richiede presenza in sede, A contatto con i clienti o Idoneo al lavoro da remoto. Assegna ogni attività ai responsabili di reparto in modo che possano inserire i dettagli specifici.

Quindi, lascia che ClickUp Brain analizzi le risposte, individui i modelli e persino segnali i ruoli che potrebbero richiedere un'attenzione particolare prima di finalizzare i tuoi livelli ibridi.

📌 Prova questi prompt: Analizza questo elenco e raggruppa i ruoli in base alla loro idoneità al lavoro ibrido.

Riassumi quali reparti hanno i requisiti più stringenti in termini di presenza in sede.

Evidenzia i ruoli che potrebbero incontrare difficoltà nel lavoro da remoto.

Suggerisci una struttura ibrida basata sui dati presenti in questo elenco.

Identifica eventuali incongruenze o dati mancanti in questa valutazione.

Passaggio 3: investire in tecnologie predisposte per l'ibrido

Il project management ibrido non può funzionare senza un solido stack tecnologico che offra supporto sia al lavoro asincrono che a quello sincrono.

ClickUp offre una visibilità senza pari sui progetti tra team distribuiti, organizzando tutte le attività, gli incarichi, le scadenze e i dettagli dei progetti in un unico posto. Con ClickUp for Remote Teams, ottieni una piattaforma appositamente progettata che colma il divario tra i lavoratori remoti e quelli in sede e mantiene tutti allineati con aggiornamenti in tempo reale e flussi di lavoro centralizzati.

Ecco come riunire il tuo team in ClickUp. 👇

1. Struttura il tuo lavoro ibrido

Utilizza la gerarchia dei progetti di ClickUp per suddividere il tuo spazio di lavoro in Spazi, Cartelle ed Elenchi in modo da rispecchiare il funzionamento della tua organizzazione.

Organizza le tue politiche di lavoro ibrido e i tuoi progetti con la gerarchia dei progetti di ClickUp

Crea uno Spazio per ogni reparto (ad es. Risorse umane, Operazioni, IT, Marketing)

Crea cartelle all'interno di ogni spazio per i progetti o le iniziative più importanti, come "Implementazione della transizione ibrida".

Organizza elenchi all'interno di cartelle per ogni flusso di lavoro (ad esempio, progettazione delle politiche, configurazione tecnica, formazione e progetto pilota).

2. Visualizza lo stato

Rendi la tua transizione ibrida trasparente e facile da seguire con ClickUp Views.

Organizza il lavoro in colonne come Pianificazione, In corso e Terminato nella vista Bacheca di ClickUp, in modo che tutti possano vedere cosa sta procedendo e cosa è bloccato. È un modo semplice e pratico per effettuare il monitoraggio dello stato dell'onboarding, gestire la configurazione delle attrezzature o supervisionare gli aggiornamenti del flusso di lavoro.

Trascina e rilascia le attività mentre passano da una fase all'altra utilizzando la vista Bacheca di ClickUp

Quindi mappa l'intera transizione ibrida utilizzando la vista Gantt di ClickUp. Puoi collegare le attività dipendenti in modo che i ritardi siano immediatamente visibili e modificare dinamicamente le pianificazioni quando cambiano le priorità.

3. Organizza riunioni e follow-up

Passare da link di riunioni, note e attività fa perdere tempo che non hai.

Con l'integrazione Zoom di ClickUp, puoi avviare riunioni direttamente da un'attività, allegare registrazioni e archiviare i riassunti delle riunioni, il tutto nello stesso spazio di lavoro.

Pianifica le riunioni dalla tua area di lavoro con l'integrazione Zoom di ClickUp

4. Mantieni le conversazioni in connessione

Il lavoro ibrido prospera grazie alla chiarezza, e ClickUp Chat aiuta a mantenerla. Invece di disperdere le conversazioni su Slack, email o messaggi diretti, usa Chat per mantenere le discussioni legate al tuo lavoro.

Crea canali di squadra per conversazioni continue (ad es. Aggiornamenti sull'implementazione ibrida), effettua menzioni ai colleghi per chiarimenti rapidi e rispondi ai thread per mantenere ordinate le discussioni.

Converti i messaggi importanti in attività con un solo clic all'interno di ClickUp Chat

Passaggio 4: riprogettare i flussi di lavoro e i processi

I flussi di lavoro in sede spesso si basano sulla vicinanza fisica, come recarsi da un collega per una breve discussione, controlli improvvisi o lavagne condivise. In configurazioni ibride, questi passaggi possono diventare dei colli di bottiglia se non vengono riprogettati.

È necessario riorganizzare intenzionalmente i flussi di lavoro in modo che ogni approvazione, aggiornamento e trasferimento di attività avvenga senza intoppi, indipendentemente dal luogo in cui lavorano i dipendenti.

Inizia a mappare i tuoi flussi di lavoro esistenti, ad esempio cosa succede, chi è coinvolto e dove si verificano solitamente i ritardi, nelle lavagne online di ClickUp. In questo modo sarà più facile individuare i passaggi che hanno una dipendenza eccessiva dalla presenza fisica nella stessa stanza, come le approvazioni fisiche o i check-in verbali.

Identifica gli ostacoli e riprogetta i processi con la visualizzazione del flusso di lavoro nelle lavagne online di ClickUp

Quindi, utilizza ClickUp BrainGPT, il compagno desktop, per analizzare e ottimizzare. Con un semplice prompt come "Mostrami i passaggi del nostro processo di onboarding ed evidenzia i colli di bottiglia", è in grado di scansionare attività, stati e app collegate per individuare i punti in cui il lavoro rallenta.

Supponiamo che le approvazioni dipendano spesso da un unico manager o che alcuni passaggi di consegne vengano sempre trascurati: Brain GPT li segnala immediatamente. Puoi quindi chiedergli di suggerire regole di automazione o modifiche al flusso di lavoro per rimuovere tali ostacoli.

Utilizza ClickUp BrainGPT per generare piani di formazione personalizzati e comprendere le preferenze dei dipendenti

📌 Prova questi prompt: Crea un flusso di lavoro ibrido che includa una configurazione remota per l'IT, presentazioni virtuali del team e promemoria automatici delle attività.

Analizza il nostro attuale processo di revisione dei contenuti e suggerisci miglioramenti per i team ibridi.

Elenca tutti i passaggi di approvazione che richiedono riunioni di persona e consiglia alternative digitali.

Elabora un nuovo flusso di lavoro per l'avvio di progetti ibridi, includendo gli strumenti di collaborazione adeguati per un ambiente d'ufficio e modalità di lavoro da remoto.

Ecco cosa ha detto Matt Brunt di Creative Element su ClickUp:

Il nostro team è passato a un modello ibrido remoto/in ufficio e, nell'ottobre 2023, diventeremo un'agenzia completamente remota. Questo non sarebbe stato possibile senza i miglioramenti collaborativi di cui abbiamo tutti beneficiato dopo il passaggio a ClickUp.

Il nostro team è passato a un modello ibrido remoto/in ufficio e, nell'ottobre 2023, diventeremo un'agenzia completamente remota. Questo non sarebbe stato possibile senza i miglioramenti collaborativi di cui abbiamo tutti beneficiato dopo il passaggio a ClickUp.

Passaggio 5: Formare manager e dipendenti

Anche il sistema migliore fallisce se le persone non sanno come utilizzarlo. Sono necessari formazione, coaching e assistenza, soprattutto per i manager che devono adattarsi passando da una supervisione basata sulla "presenza" a una basata sui risultati.

Ecco alcune azioni fondamentali da implementare:

Organizza sessioni di formazione basate sui ruoli per manager (alla guida di team ibridi), dipendenti (che devono orientarsi nelle norme ibride) e operazioni (IT, strutture).

Organizza sessioni di Kick-Off (SKO) o pranzi formativi sulle migliori pratiche asincrone, le regole di comunicazione a distanza e gli strumenti

Fornisci strumenti di lavoro, schede riassuntive e guide rapide.

Offri "orari di ricevimento" o giornate di coaching in cui il personale può partecipare per porre domande sul lavoro misto da remoto/in ufficio.

Ulteriori informazioni sul galateo delle riunioni virtuali qui:

E se l'inserimento dei nuovi assunti potesse essere semplice, coinvolgente ed efficace fin dal primo giorno?

Ottieni un modello gratis Crea un'esperienza di inserimento chiara e coerente con il modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp.

Rendi la tua transizione ibrida perfetta con il modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp. Organizza ogni aspetto della formazione ibrida, dagli aggiornamenti delle politiche e dalle guide al flusso di lavoro alle sessioni di adattamento del team, assicurando che tutti comprendano come prosperare in questa nuova configurazione. Con questo modello, puoi:

Monitora lo stato attraverso fasi come Non iniziato , In corso e Completato .

Registra le informazioni essenziali come i moduli assegnati, le date di completamento e i feedback per mantenere la visibilità.

Visualizza le tempistiche della formazione, i tassi di completamento e la preparazione in base al ruolo utilizzando il Calendario della formazione, la Tabella di preparazione del team e il Tracker delle politiche.

Passaggio 6: sperimenta, misura e perfeziona

Non basta annunciare "Ora siamo ibridi!" e aspettarsi che funzioni dall'oggi al domani. L'esito positivo dell'ibrido si ottiene attraverso test e modifiche.

Ecco cosa puoi fare:

Seleziona 1-3 team di diverso tipo (ad esempio, progettazione, ingegneria, operazioni) per un progetto pilota di lavoro ibrido della durata di 3 mesi. Definisci le metriche di successo (produttività, qualità della collaborazione, attrito comunicativo, sentiment, scadenze) Registra problemi, imprevisti, eccezioni e guasti legittimi. Ripeti la politica, i flussi di lavoro e i modelli di lavoro ibrido in base al feedback. Implementa gradualmente il sistema in altri team con miglioramenti integrati.

🚀 Vantaggio di ClickUp: monitorate l'adattamento dei vostri team pilota con i dashboard di ClickUp. Aggiungete schede per ogni team per monitorare le attività attive, il lavoro completato e gli elementi scaduti. Quindi, integrate le schede AI per generare automaticamente standup giornalieri o aggiornamenti settimanali. Genera riepiloghi esecutivi per la leadership con le schede IA nelle dashboard di ClickUp

Per andare oltre, sfrutta ClickUp Analytics per visualizzare le tendenze a livello aziendale, eseguire il drill-down per team o utente e individuare i colli di bottiglia ricorrenti prima che si aggravino. Puoi anche esportare queste informazioni per le revisioni della leadership.

Monitora l'attività, il coinvolgimento e il carico di lavoro del team con ClickUp Analytics

Il passaggio al lavoro ibrido richiede strumenti specializzati che aiutino il tuo team a gestire la logistica della divisione del tempo tra lavoro in ufficio e lavoro da remoto. Ecco alcuni strumenti essenziali per rendere la transizione più agevole.

Piattaforme per la gestione degli spazi e l'hot desking

Quando i dipendenti non hanno più una scrivania assegnata, il caos è assicurato. Questi strumenti consentono alle persone di prenotare le aree di lavoro e vedere chi altro sarà in ufficio:

OfficeSpace: mostra planimetrie interattive con disponibilità in tempo reale e analisi che indicano quali spazi sono sottoutilizzati, in modo da poter ridimensionare la tua impronta.

Envoy Desks: si integra con Slack e i calendari per le prenotazioni, con check-in automatico per rivelare i modelli di utilizzo effettivi rispetto a quelli prenotati.

Robin: gestisce sia le scrivanie che le sale riunioni, mostrando chi è presente in determinati giorni e aiutando i team a coordinare il tempo trascorso in presenza.

Decidere chi viene in ufficio e quando non dovrebbe richiedere infinite catene di email. Queste piattaforme aiutano i team a effettuare la sincronizzazione dei loro giorni in ufficio:

Scoop: suggerisce i giorni ottimali in ufficio in base alla presenza dei colleghi, con visibilità dei modelli da parte dei manager senza microgestione.

Kadence: utilizza l'IA per consigliare i giorni di presenza in ufficio in base alle riunioni e alle scadenze, con approfondimenti che individuano i momenti in cui i team si allontanano.

Officely: Si effettua la sincronizzazione con i calendari esistenti (come Outlook o Google Calendar) per una pianificazione senza intoppi e invia promemoria automatici per ridurre le assenze dalle prenotazioni delle scrivanie.

Le tue politiche ibride sono inutili se nessuno le legge o se sono sepolte nelle email. Questi strumenti creano un'unica fonte di verità con monitoraggio delle conferme:

PowerDMS: effettua il monitoraggio di chi ha letto le modifiche alle politiche con promemoria automatici e controllo delle versioni per la documentazione di conformità.

Lessonly: combina la distribuzione delle politiche con brevi moduli di formazione che spiegano il "perché" delle linee guida, con analisi che mostrano i punti di confusione.

ClickUp: centralizza tutta la documentazione relativa alle politiche aziendali con l'assistenza dell'IA per rispondere a qualsiasi domanda dei dipendenti.

📖 Leggi anche: Come il lavoro asincrono cambia la collaborazione

Piattaforme per l'esperienza dei dipendenti e il feedback

Non puoi risolvere problemi ibridi di cui non conosci l'esistenza. Queste piattaforme raccolgono feedback mirati sull'organizzazione e ti aiutano a individuare tempestivamente eventuali problemi:

ClickUp: raccoglie feedback tramite moduli che generano automaticamente attività e dashboard che mostrano le tendenze del sentiment nelle varie sedi dell'ufficio.

Officevibe: fornisce sondaggi settimanali per i team ibridi con domande sulle preferenze di connessione e posizione, oltre alle tendenze per individuare tempestivamente eventuali problemi.

Leapsome: combina sondaggi sul coinvolgimento con strumenti individuali per discutere accordi ibridi, garantendo che il lavoro da remoto non significhi lavoro invisibile.

📮 Approfondimento ClickUp: il 50% dei lavoratori è ancora legato all'ufficio, anche se il 48% preferisce una configurazione ibrida per un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata. Il risultato? Orari rigidi, stanchezza dovuta agli spostamenti e scarso controllo dei confini. 🚗💨 Grazie alla pianificazione automatizzata e al time blocking, il Calendario di ClickUp ti aiuta a rimanere organizzato in tutti gli ambienti di lavoro. Che tu sia a casa o in ufficio, il tuo flusso di lavoro rimane coerente su ClickUp e il tuo tempo libero rimane protetto! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Quando le persone lavorano da più posizioni, il tradizionale sistema di registrazione delle ore lavorative non funziona più. Questi strumenti si adattano agli orari ibridi mantenendo la conformità:

Replicon: si adatta automaticamente ai giorni di lavoro da remoto e in ufficio grazie alle funzionalità di monitoraggio basato sulla posizione e geofencing.

ClickUp: integra il monitoraggio nativo del tempo all'interno delle attività, mostrando le ore fatturabili in tutte le sedi con confronti delle stime e distribuzione del carico di lavoro.

Deputy: coordina la pianificazione con il monitoraggio del tempo che tiene conto degli accordi ibridi e si integra con i sistemi di gestione delle buste paga.

🚀 Vantaggio di ClickUp: il lavoro ibrido spesso rende difficile capire come viene impiegato il tempo nelle diverse posizioni. ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto risolve questo problema consentendo ai team di contrassegnare le ore come fatturabili o non fatturabili, confrontare il tempo stimato con quello effettivo e visualizzare questi dati in tempo reale. Personalizza le impostazioni di fatturazione per i dipendenti con ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto

I manager possono individuare immediatamente quando i progetti superano le stime o quando è necessario riequilibrare i carichi di lavoro nella vista Carico di lavoro di ClickUp. Ciò consente di mantenere il controllo dei costi e la produttività senza ricorrere alla microgestione.

Confronta le ore stimate con il tempo monitorato nella vista Carico di lavoro di ClickUp per identificare tempestivamente eventuali colli di bottiglia o problemi di capacità

Distribuisce visivamente le durate stimate tra i giorni, aiutando i manager a vedere quando qualcuno ha superato la propria capacità di lavoro, anche se lavora da un fuso orario diverso.

Stai pagando per metri quadrati che potrebbero non servirti. Queste piattaforme ti mostrano i modelli di utilizzo effettivi, così puoi prendere decisioni basate sui dati relativi ai tuoi immobili:

Densità: implementa sensori per il monitoraggio del traffico pedonale reale senza identificare le persone, mostrando quali aree sono deserte e quali sono congestionate.

VergeSense: analizza l'occupazione con l'IA che distingue tra spazi riservati e spazi effettivamente utilizzati nel tuo ufficio.

Locatee: unisce i dati dei sensori alle informazioni sulle prenotazioni per offrirti un quadro completo di come la tua politica ibrida si traduce nella realtà.

Quali sfide devono affrontare le aziende quando passano a modelli ibridi?

Passare a un programma di lavoro ibrido sembra semplice sulla carta, finché non ci si scontra con la realtà. Ecco alcune insidie comuni che le aziende spesso devono affrontare:

Affrontare le lacune comunicative: è facile per i dipendenti remoti perdersi quelle brevi chiacchierate nei corridoi, inoltre i messaggi contraddittori spesso portano a è facile per i dipendenti remoti perdersi quelle brevi chiacchierate nei corridoi, inoltre i messaggi contraddittori spesso portano a incomprensioni sul posto di lavoro.

Gestione della produttività e leadership: i manager hanno improvvisamente meno visibilità su ciò che accade quotidianamente. La fiducia, gli obiettivi chiari e l'inclusione sono più importanti che mai per mantenere i team motivati e produttivi.

Gestione della tecnologia e dello spazio: la presenza in ufficio è imprevedibile, la pianificazione dello spazio diventa complicata e la tecnologia deve funzionare perfettamente per tutti.

Preservare la cultura e l'equità: la cultura aziendale remota può iniziare a sembrare indebolita, con chi lavora in ufficio che spesso riceve più attenzione, mentre i colleghi remoti si sentono esclusi.

🔍 Lo sapevi? Nel settore legale, circa un terzo dei professionisti (32%) segue un programma ibrido e l'11% lavora interamente da casa.

Suggerimenti e best practice da seguire per un ambiente di lavoro ibrido

Il passaggio a un ambiente di lavoro ibrido è un processo continuo di apprendimento, adattamento e ottimizzazione. Una volta che il personale e i processi sono pronti, l'attenzione dovrebbe spostarsi sulla progettazione di spazi più intelligenti e sul miglioramento dell'esperienza dei dipendenti.

Ecco alcune best practice e trucchi per lavorare da casa e creare un ambiente di lavoro ibrido efficiente:

Sfrutta i dati di occupazione per un piano migliore

Utilizza i dati relativi al traffico pedonale, alle prenotazioni delle scrivanie e all'utilizzo delle sale per riunioni per capire come viene realmente utilizzato il tuo ufficio.

Ad esempio, se il mercoledì registra una maggiore affluenza, pianifica sessioni collaborative o pranzi con catering in quel giorno. Se le sale dotate di video conferenza sono molto richieste, potenzia quelle sottoutilizzate con tecnologie per conferenze.

Fornisci ai tuoi team un software di lavoro ibrido per prenotare scrivanie, pianificare le giornate in ufficio e invitare i clienti, tutto in un unico posto. Questa autonomia rende gli orari ibridi fluidi anziché caotici.

Migliora l'esperienza in sede

Vai oltre la funzionalità creando esperienze che i dipendenti non vedono l'ora di vivere. Offri snack da asporto per le giornate intense, organizza eventi di networking o prenota i migliori spazi per le riunioni con i clienti, in modo che sia i dipendenti che gli ospiti si sentano apprezzati.

Raccogli e agisci continuamente in base al feedback

Effettua rapidi sondaggi o invia moduli di feedback per capire cosa pensano i dipendenti della configurazione ibrida. Utilizza queste informazioni per migliorare i servizi, le politiche e il design dell'ufficio.

💡 Suggerimento professionale: aggiungi la logica condizionale nei moduli ClickUp per personalizzare le domande in base all'esperienza di ciascun dipendente, ad esempio mostrando prompt diversi per il personale remoto rispetto a quello in ufficio. Puoi anche abilitare l'invio anonimo per incoraggiare feedback onesti e utilizzare l'automazione per taggare le risposte (ad esempio, "cultura", "strumenti" o "comunicazione") in modo che i modelli siano più facili da identificare. Organizza automaticamente i feedback per facilitarne l'analisi con la logica condizionale nei moduli ClickUp

Mantieni l'impegno e la responsabilità

Il successo dell'ibrido dipende dalla fiducia. Pianifica controlli regolari del team, stabilisci obiettivi trasparenti e utilizza metriche (come i tassi di completamento dei progetti o l'attività di collaborazione) per misurare i risultati.

🔍 Lo sapevi? Uno studio con metodo misto condotto su 2.450 lavoratori della conoscenza ha rilevato che i modelli di lavoro ibrido possono aumentare la produttività del 9-14% rispetto alle configurazioni completamente in sede, soprattutto quando le aziende si concentrano sui risultati anziché sulla presenza.

Casi di studio reali di aziende che hanno ottenuto un esito positivo con il lavoro ibrido

Scopriamo come le organizzazioni hanno implementato il lavoro ibrido in modo ponderato, dimostrando che flessibilità e struttura possono coesistere efficacemente.

Caso di studio n. 1: Mars Wrigley Polonia

L'obiettivo di Mars Wrigley Poland era definire e implementare il lavoro ibrido come un accordo flessibile e orientato al team, su misura per i ruoli individuali e le esigenze del team.

I team hanno creato insieme i propri programmi ibridi invece di seguire un piano rigido e impositivo, mentre la direzione ha garantito che queste decisioni fossero in linea con la cultura aziendale, l'infrastruttura tecnologica e gli obiettivi generali relativi all'esperienza dei dipendenti.

Fattori chiave di successo:

Mantenimento di forti connessioni tra i team per evitare l'isolamento

Fornito supporto e risorse continui per consentire il lavoro da remoto e in ufficio senza intoppi.

Abbiamo adottato un approccio olistico, tenendo conto della cultura, della tecnologia e dell'esperienza dei dipendenti.

Ciò ha portato a un aumento del coinvolgimento e della produttività dei dipendenti, dimostrando che il lavoro ibrido prospera quando i team sono responsabilizzati e ricevono supporto.

🧠 Curiosità: circa il 71% dei dipendenti della Generazione Z afferma che l'ibrido è la modalità di lavoro preferita, molto più del lavoro da remoto.

Caso di studio n. 2: Il Gruppo Sovini

Il Sovini Group, un provider di servizi di costruzione e facility management con sede nel nord-ovest dell'Inghilterra e oltre 800 dipendenti, ha trasferito metà della sua forza lavoro d'ufficio a un modello agile, privilegiando i risultati rispetto alle ore lavorative.

Il loro approccio consisteva nel co-creare modalità di lavoro flessibili su misura per il ruolo, la posizione e le preferenze individuali. Hanno dato ai manager la possibilità di supportare, approvare e documentare protocolli agili specifici per il team, concentrandosi sugli aggiornamenti tecnologici, sugli strumenti di comunicazione e sul feedback continuo dei dipendenti.

Il risultato:

Maggiore coinvolgimento, produttività e benessere

Riduzione delle assenze per malattia (dall'1,69% all'1,37%) e del turnover (dal 18,18% al 13,2%)

Favorisci flessibilità, diversità e inclusività, promuovendo al contempo fiducia e titolarità.

Caso di studio n. 3: Zoom

Zoom, con 6.100 dipendenti in 35 paesi, ha adottato un modello di lavoro ibrido dopo la pandemia, dando priorità alla scelta dei dipendenti in merito alla posizione di lavoro.

Il loro approccio era il seguente:

Avvia uffici proof-of-concept a Sydney, Londra, Denver e Amsterdam per testare i layout e le interazioni tra i team.

Riprogettate gli spazi fisici in modo iterativo, riducendo il numero di scrivanie, creando zone collaborative e riutilizzando gli arredi.

Integra la tecnologia con receptionist virtuali, Zoom Rooms mobili pop-up e hardware plug-and-play per riunioni.

Rafforza la cultura aziendale attraverso rituali di coinvolgimento, eventi e attività di team building.

Di conseguenza, gli uffici di Zoom ora supportano la collaborazione formale e informale, la concentrazione individuale e il relax, e oltre il 50% dei dipendenti preferisce il lavoro flessibile o ibrido.

🔍 Lo sapevi? La flessibilità del lavoro ibrido ha portato a una significativa migrazione dai centri urbani. Ad esempio, San Francisco ha registrato una riduzione della popolazione del 7% tra la metà del 2020 e la metà del 2022. Molte persone si sono trasferite in zone suburbane o rurali, privilegiando condizioni abitative migliori rispetto alla vicinanza ai centri urbani.

L'armonia ibrida inizia con ClickUp

Il lavoro ibrido è destinato a durare e i tuoi team non dovrebbero essere costretti a indovinare come trarne il massimo vantaggio.

Puoi seguire i passaggi descritti in questa guida per rendere la transizione più agevole, ma questo da solo non basta. L'esito positivo deriva dalla connessione tra strategia e strumenti che semplificano la collaborazione, ottimizzano i flussi di lavoro e mantengono tutti allineati.

ClickUp offre una soluzione completa per pianificare, gestire ed eseguire il lavoro ibrido, mantenendo i team distribuiti allineati e produttivi.

I suoi strumenti basati sull'intelligenza artificiale assicurano che i messaggi, le attività e gli aggiornamenti dei progetti rimangano fluidi e in linea con gli obiettivi. Con questo spazio di lavoro convergente basato sull'intelligenza artificiale, i team dispongono di una piattaforma centralizzata per collaborare, gestire le attività e comunicare da qualsiasi luogo.

Iscriviti gratis a ClickUp e inizia oggi stesso la tua transizione ibrida!

Domande frequenti (FAQ)

Il lavoro da remoto prevede che i dipendenti lavorino interamente da posizioni esterne all'ufficio tradizionale, come la propria abitazione o spazi di coworking. Al contrario, il lavoro ibrido combina il lavoro in ufficio e quello da remoto, consentendo ai dipendenti di dividere il proprio tempo tra l'ufficio e posizioni remote.

La determinazione dell'idoneità al lavoro ibrido dipende dalla natura del ruolo e dalle attività coinvolte. I ruoli che richiedono frequenti interazioni di persona, l'accesso ad attrezzature specializzate o la collaborazione in team potrebbero non essere adatti al lavoro ibrido. Al contrario, le posizioni che comportano attività indipendenti, comunicazione digitale e una necessità minima di presenza fisica sono più adattabili a un modello ibrido.

Una gestione efficace dei team ibridi richiede una suite di strumenti digitali: Piattaforme di comunicazione: strumenti come ClickUp Chat o Microsoft Teams facilitano la messaggistica e la collaborazione in tempo reale Strumenti di project management: piattaforme come ClickUp o Trello monitorano le attività, le scadenze e lo stato dei progetti Strumenti di videoconferenza: ClickUp SyncUps, Zoom o Google Meet sono fondamentali per le riunioni virtuali del team, con supporto per i team in ufficio. Piattaforme di condivisione e spazio di archiviazione di documenti: app come Google Drive o Dropbox garantiscono un facile accesso ai file e ai documenti condivisi.

Mantenere una forte cultura aziendale in un'impostazione ibrida richiede lavoro richiesto: Controlli virtuali regolari: pianifica riunioni costanti per favorire la comunicazione e il coinvolgimento Attività inclusive: organizza esercizi di team building virtuali ed eventi sociali per rafforzare le relazioni Comunicazione chiara: garantisci la trasparenza nelle politiche e nelle aspettative per creare fiducia Meccanismi di feedback: implementa sistemi che consentano ai dipendenti di esprimere preoccupazioni e suggerimenti

La durata della transizione verso un modello ibrido varia in base alle dimensioni dell'organizzazione, al grado di preparazione e alle risorse disponibili. In media, le aziende possono impiegare da diversi mesi a un anno per implementare e ottimizzare completamente le pratiche di lavoro ibrido.

Il successo in un ambiente di lavoro ibrido può essere valutato attraverso: Produttività dei dipendenti: monitoraggio dei livelli di rendimento ed efficienza Soddisfazione dei dipendenti: conduzione di sondaggi per valutare il morale e l'impegno Tassi di fidelizzazione: analisi delle statistiche relative al turnover e alla fidelizzazione Metriche di rendimento: valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati

Puoi garantire l'equità tra i team in ufficio e quelli remoti con: Politiche standardizzate: implementazione di linee guida uniformi applicabili a tutti i dipendenti Pari opportunità: accesso a opportunità di crescita professionale e risorse di sviluppo indipendentemente dalla posizione di lavoro Comunicazione trasparente: mantenimento di canali aperti per affrontare preoccupazioni e feedback

I modelli di lavoro ibrido offrono notevoli vantaggi in termini di costi per le organizzazioni. Le aziende remote possono ridurre i costi generali relativi agli spazi degli uffici, alle utenze e ai servizi in loco, poiché in un dato momento sono presenti in ufficio meno dipendenti. Questo approccio riduce anche i costi di affitto, energia e forniture. I risparmi si estendono ai sussidi per il pendolarismo e alle spese di trasferimento, mentre una maggiore attrattiva e fidelizzazione dei talenti contribuiscono a ridurre al minimo i costi di reclutamento e turnover.

La formazione dei manager alla leadership ibrida comporta: Sviluppo delle capacità comunicative: Migliorare le loro capacità di gestire efficacemente i team remoti e in presenza Formazione tecnologica: Familiarizzarli con gli strumenti che supportano la collaborazione sia remota che in presenza Promuovere l'inclusività: Promuovere pratiche che garantiscano che tutti i membri del team si sentano apprezzati e coinvolti Incoraggiare la flessibilità: Adattare gli stili di leadership per soddisfare le diverse preferenze e esigenze lavorative