15 consigli per l'Home Office per aumentare la produttività del lavoro da remoto (2025)

volete qualche consiglio per l'impostazione dell'ufficio perfetto a casa?

Milioni di persone sono state costrette a lavorare da remoto a causa della pandemia di COVID-19.

ma questo non significa che la produttività debba crollare come i mercati azionari mondiali!

Potete facilmente continuare la vostra vita professionale trasformando la vostra stanza in uno spazio ufficio per il lavoro da remoto.

Lavorare dall'ufficio di casa può essere come lavorare dal proprio ufficio, ma con un comfort maggiore!

In questo articolo vi daremo alcuni consigli essenziali per l'home office e condivideremo alcuni strumenti che possono aiutarvi ad aumentare la produttività del vostro lavoro da remoto. E dato che lavorare da casa deve essere divertente, arruoleremo i Beatles per aiutarci in questo percorso!

perché cosa c'è di meglio che avere la band più famosa del mondo a cantarvi in questi momenti difficili, giusto?

Facciamo rock e rotoliamo!

#

Passaggio 1: creare l'ambiente perfetto per l'home office

Non c'è niente di più facile che lavorare comodamente seduti nel proprio letto.

basta svegliarsi, prendere il portatile e partire, giusto?

Ecco perché non c'è da sorprendersi se un'azienda di sondaggio di mercato ha rivelato che l'80% dei giovani professionisti di New York lavora regolarmente dal letto!

Ma solo perché la gente lo fa, non significa che sia una buona idea.

Il vostro cervello associati il vostro ufficio è uno spazio di lavoro e questo aumenta automaticamente la vostra produttività. In questo modo, al momento del passaggio in ufficio, il cervello è pronto per il lavoro!

Quando invece si inizia a lavorare dal letto, il cervello perde questa connessione e la produttività che ne deriva.

per fortuna, non tutte le speranze sono perdute

Il modo migliore per creare un'atmosfera professionale in casa è creare un ufficio domestico produttivo!

Ecco alcuni consigli per la progettazione di un ufficio domestico che vi aiuteranno a iniziare:

1. c'è un posto giusto': **Scegliete la stanza giusta

Se vivete da soli, potete allestire rapidamente la vostra area di lavoro in salotto e creare un piccolo ufficio in casa, visto che nessuno vi disturba.

Ma per chi ha coinquilini o familiari, la scelta della stanza potrebbe rappresentare una sfida.

Quando cercate una posizione produttiva per l'ufficio in casa, tenete a mente questi punti:

Deve essere preferibilmente una stanza tranquilla con una porta, per garantire che nessuno entri a disturbare il vostro flusso di lavoro (se avete una stanza per gli ospiti o una camera da letto in più, siete a posto)

Deve avere una forte connessione wi fi

Deve avere spazio sufficiente per i vostri mobili e le vostre attrezzature

Deve avere una finestra per la ventilazione e la luce naturale

Ricordate che i Beatles amavano così tanto il loro studio di registrazione da intitolargli un album.

Non sottovalutate mai l'importanza della stanza giusta!

2. {\a6}Da un lato, dall'altro: Identifica ciò di cui hai bisogno

Passerai almeno un terzo della tua giornata a lavorare.

Quindi dovreste rendere lo spazio del vostro ufficio il più confortevole possibile

Non intendo dire che dovete creare un fortino di coperte!

Iniziate procurandovi una buona sedia da ufficio.

cos'è una buona sedia da ufficio?

Si tratta di sedie con lo schienale eretto per evitare che ci si accasci. Inoltre, dovrebbe essere dotata di un meccanismo di regolazione dell'altezza per aiutarvi a trovare il punto giusto!

non posso comprare una sedia da ufficio a causa delle restrizioni COVID-19?

Nessun problema!

Se non potete acquistare una buona sedia da ufficio, utilizzate la migliore sedia che avete in casa.

ma le sedie non sono l'unica cosa di cui avete bisogno

Se siete dei nottambuli, dovete fare un salto a prendere una lampada da scrivania!

Leggere sotto la luce di una lampada da scrivania può aiutare a ridurre il numero di ore di sonno l'affaticamento degli occhi .

Se il vostro lavoro richiede di fare molte scartoffie, la vostra scrivania è destinata ad attirare il disordine.

Prendete in considerazione l'idea di acquistare degli schedari per semplificarvi la vita. E se non riuscite a procurarvi degli schedari, usate gli scaffali della vostra vecchia cassettiera come soluzione temporanea!

Suggerimento bonus

Quando lavorate da casa, vi verrà fame... spesso!

Invece di andare in cucina, perché non tenere una postazione per gli spuntini nelle vicinanze?

3. {\an8}Ecco che arriva il sole: Lascia entrare un po' di luce naturale

non lo sottolineeremo mai abbastanza: prendere il sole è essenziale per la salute mentale e la produttività

La mancanza di luce solare può provocare SAD (Disturbo affettivo stagionale).

{\an8}(Quanto è appropriato questo nome!?){\an8}

E proprio come il suo nome, il SAD può ridurre la motivazione e persino causare depressione nei team di lavoro da remoto.

per fortuna basta un po' di sole per evitarlo

Non solo il sole aumenta i livelli di vitamina Da fare (importante per le difese immunitarie), ma la luce naturale può aiutare a dormire meglio !

Centrate la configurazione del vostro ufficio in casa intorno a una finestra per far entrare la luce naturale.

Se volete illuminare ulteriormente la stanza, considerate di posizionare uno specchio di fronte alla finestra per sfruttare al meglio la luce del sole.

e se il vostro spazio di lavoro gode di una luce solare limitata?

Per fortuna esistono dispositivi per la terapia della luce come HumanCharger! Stimolano il cervello con la luce bianca, un po' come fa la luce naturale!

4. l'ho vista lì in piedi: Rimanete attivi con una $$$a scrivania

i Beatles hanno completato la musica come la conosciamo, giusto?

allo stesso modo, la scrivania portatile trasformerà la vostra vita!

Ikea ha tonnellate di scrivanie in piedi a prezzi accessibili che vi cambieranno la vita.

Fidatevi di noi.

L'impatto di non stare seduti tutto il giorno vi lascerà a bocca aperta!

Passare dalla posizione seduta a quella eretta aggiunge varietà alla vostra giornata di lavoro da remoto, mantenendo il vostro cervello più attivo e produttivo. Se non riuscite a gestire la scrivania in piedi, assicuratevi almeno di alzarvi e camminare con una certa regolarità.

Non importa se siete dei lavoratori assidui, ma dare alla vostra mente un secondo per rilassarsi e far fluire il sangue è una buona cosa. E potete sempre prevenire l'affaticamento degli occhi facendo una pausa dallo schermo del portatile!

#

Passaggio 2: Impostazione dell'umore perfetto

la parte migliore dell'avere un ufficio in casa?

Potete personalizzare il vostro spazio di lavoro in modo che sia esattamente come vi piace!

E nessuno può disturbare la vostra configurazione produttiva dell'ufficio in casa.

Ma l'arredamento dell'ufficio non è sufficiente.

È necessario impostare l'atmosfera perfetta per entrare nello stato d'animo giusto per lavorare.

ecco alcune idee che vi aiuteranno a creare l'atmosfera giusta per il vostro spazio di lavoro

5. qui, là e dappertutto: **Disordinate la vostra scrivania

date un'occhiata alla vostra scrivania

È probabile che sia ammassata di fogli di carta casuali, soprammobili o una o due vecchie tazze da caffè.

ora date un'occhiata a questa scrivania

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image11.jpg scrivania pulita /$$$img/

Fonte: https://unsplash.com/photos/9q3I8XhesQI sembra stranamente soddisfacente, non è vero?

Quando riordiniamo la nostra scrivania, proviamo un senso di realizzazione. E quando ci sentiamo orgogliosi, siamo motivati a raggiungere i nostri obiettivi!

Una scrivania ordinata riduce al minimo le distrazioni, così la mente può concentrarsi sull'attività da svolgere e non perdersi nel disordine.

da dove fare?

La scrivania non deve essere troppo vuota: tenete sempre una pila di materiale da ufficio sulla scrivania.

È anche una buona idea ordinare i documenti importanti, come bollette e documenti aziendali, e tenerli nascosti in cartelle di colore.

e se ricevete tanta posta come i Beatles, dovete assolutamente creare una stazione di posta!

6. "While My Guitar Gently Weeps": Scegliere il giusto sottofondo musicale

A seconda di chi lo chieda, ascoltare musica mentre si lavora può distrarre o mettere in una modalità zen iper-focalizzata!

Quando si tratta di scegliere la musica di sottofondo, ci sono cinque tipi di persone:

Nessun rumore, grazie mille. Ho bisogno della mia musica... Abbuffate radiofoniche lofi hip hop su YouTube Ambiente di sottofondo (onde, acqua) Solo rumore bianco/marrone

non sei sicuro di cosa ti piace?

Questo è il momento migliore per riscoprire se stessi!

Se vi mancano le chiacchiere dell'ufficio mentre lavorate da remoto, vi consigliamo Noisli.

Genera un rumore di fondo come quello di una caffetteria o di un paesaggio urbano, che può annullare le distrazioni.

Se cercate qualcosa di completamente diverso, date un'occhiata a Brain.fm. Genera musica strumentale in lunghezze d'onda specifiche che, come è stato scientificamente dimostrato, sono in grado di aumentare la concentrazione .

7. 'Campi di fragole per sempre': Aggiungi un profumo rilassante al tuo posto di lavoro

Profumi come il rosmarino, la lavanda e la fragola possono farvi sentire bene - sono profumi comuni, in realtà

ma ora anche questi consigli per l'ufficio a casa sono scientificamente provati!

Gli studi hanno dimostrato che lavanda e rosmarino possono aumentare la vigilanza.

E si scopre che "la felicità non è una pistola calda"... ma è il profumo delle fragole!

Tenete un diffusore di oli essenziali vicino alla scrivania e lasciate che lo stress si dissolva mentre lavorate! Se non avete oli a portata di mano, anche le candele profumate o le erbe fresche possono fare al caso vostro.

#

Passaggio 3: creare la routine perfetta

svegliarsi

caffè", "Caffè", "Caffè", "Caffè", "Caffè", "Caffè", "Caffè"

{\a6}Doccia

{\an8}Si tratta di un viaggio, ma non di un viaggio..

"Lavoro"

Vi suona familiare?

Le nostre routine quotidiane ci hanno mantenuto sani di mente durante i giorni feriali e le ore di lavoro.

Tuttavia, a causa della COVID-19, la stessa routine non funziona più.

c'è bisogno di qualcosa di nuovo

All'inizio degli anni '60, i Beatles suonavano musica pop-rock tradizionale, ma tutto cambiò quando pubblicarono "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

L'album non aveva nulla di simile a quello che c'era stato prima, e fu un grande successo!

Ecco come rinnovare la vostra routine e il vostro stile, proprio come i Beatles:

8. baby's In Black': Vestirsi bene

Molte persone considerano il "lavoro da casa" come un "lavoro senza pantaloni"

E sappiamo che la tentazione di strisciare fuori dal letto e lavorare in mutande è forte, ma..

Devi costringerti ad alzarti e a prepararti, proprio come una normale giornata di lavoro .

Tuttavia, se non volete, non dovete indossare camicie da lavoro troppo pesanti... Da fare anche una maglietta nera... ma non dimenticate i pantaloni!

Prepararsi per il lavoro vi fa sentire più professionali e produttivi.

Inoltre, non sarete colti di sorpresa se qualcuno vuole che vi mettiate in videochiamata!

9. non disturbarmi: **Tenete il telefono in un'altra stanza

Il nostro mondo è diventato dipendente dalla connessione in un modo che nessuna generazione precedente poteva concepire.

Se da un lato questo può essere estremamente utile, dall'altro ha creato modi illimitati per procrastinare.

La prossima volta che siete di lavorare da casa provate a fare così:

Mettete il vostro telefono in un'altra stanza e controllatelo soltanto a intervalli prestabiliti .

Se il vostro lavoro a distanza vi richiede una chiamata ogni pochi minuti, procuratevi una un telefono separato per il lavoro .

Questo telefono "usa e getta" dovrebbe avere solo lo stretto necessario - in modo da non essere assorbito dalla visione di una quantità infinita di video sul caffè Dalgona!

Bonus:_ undefined per altri consigli!

10. {\an8}Otto giorni alla settimana: **Mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata

prima, una volta passati dalla porta dell'ufficio, si poteva andare avanti con la propria vita

Ma ora, senza un ufficio da cui scappare, la vostra vita lavorativa è diventata la vostra vita personale.

È probabile che stiate lavorando a una presentazione in PowerPoint alle 4 del mattino!

Oppure..

**Non perdere il controllo della tua vita!

Impostate il vostro orario di lavoro da remoto bloccando circa 6 ore al giorno per il lavoro. Se avete figli o familiari a casa, dovrete stabilire delle regole di base.

Altrimenti, la produttività potrebbe risentirne.

Ecco alcune regole che potete impostare:

Chiudere la porta dell'ufficio in casa mentre si lavora

Dividere le regole e le responsabilità con l'altra persona

Evitare di occuparsi delle faccende domestiche durante l'orario di lavoro

Programmare il tempo di gioco con i figli dopo l'orario di lavoro

11. migliorare": Rimanete idratati e in salute

Il cervello è fondamentalmente una massa d'acqua appiccicosa.

Senza acqua, non c'è cervello.

Ma la maggior parte delle persone non beve la quantità di acqua necessaria al giorno.

La disidratazione può causare un enorme intervallo di conseguenze fisiche e mentali come risultato diretto (e del tutto prevedibile).

Tenete l'acqua a portata di mano e sorseggiatela costantemente. Senza esagerare, ovviamente!

L'acqua mantiene vigili e sani, due aspetti positivi per la produttività.

12. sono così stanco': Fare pause regolari

Se il vostro cervello avesse un preferito Hashtag di Instagram

sarebbe #Wanderlust.

La nostra mente vaga in media 15-20% del tempo .

Quindi, se si cerca di lavorare per un lungo periodo di tempo, ad esempio 2 ore senza pause, è molto probabile che si perda il filo del discorso a metà strada.

da fare per mantenere la concentrazione durante il lavoro da remoto?

Facendo molte pause!

È qui che il Tecnica del Pomodoro viene inserita in.

L'idea è quella di suddividere le attività in blocchi di 25 minuti, con una pausa di 5 minuti tra due blocchi. Una volta completati quattro blocchi di questo tipo, si viene ricompensati con una pausa di 15 minuti!

Questa tecnica può aiutarvi a terminare il lavoro più velocemente che mai e vi impedisce di perdere la testa!

#

Passaggio 4: scegliere gli strumenti perfetti

I Beatles non sarebbero nulla senza i loro strumenti.

Allo stesso modo, è necessario disporre degli strumenti giusti per lavorare da remoto:

13. 'Possiamo trovare una soluzione': Semplificate il vostro flusso di lavoro con ClickUp

qual è la cosa più fastidiosa di lavorare da casa?

Una costante raffica di email e testi da parte di altri dipendenti.

Capire cosa Da fare per la giornata è di solito caotico.

E coordinare le attività è ancora più caotico quando si lavora tutti da casa!

Ma non preoccupatevi.

Se voi e i vostri dipendenti volete un modo più efficiente per lavorare da remoto, usate ClickUp.

**Cos'è ClickUp?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image13-4.png homepage del sito ClickUp /$$$img/

ClickUp è uno dei leader mondiali del settore strumenti di project management a distanza con la valutazione più alta al mondo .

Ha tutte le funzionalità/funzione necessarie per semplificare il flusso di lavoro a distanza e molto altro ancora!

Ecco come utilizzare ClickUp per gestire il vostro team a distanza :

1. Assegnare attività ai vostri dipendenti remoti

ClickUp rende incredibilmente facile la distribuzione del flusso di lavoro all'interno della vostra azienda team virtuale :

È possibile:

Aggiungere attività e assegnarle ai singoli membri del team

Suddividere le attività in attività secondarie più piccole

Dare priorità alle attività che devono essere completate il prima possibile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/multiple-assignees.png assegnatari multipli in ClickUp /$$$img/

Non preoccupatevi di eventuali attività mancanti!

I membri del vostro team remoto ricevono una notifica immediata nel momento in cui viene loro assegnato un lavoro.

2. Controllare facilmente lo stato dei progetti

Volete conoscere lo stato di un progetto in qualsiasi momento della giornata, senza bombardare di testi il vostro team remoto?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image3-8.gif siamo già a buon punto /$$$img/

Controllate voi stessi con ClickUp!

ClickUp è dotato di diverse viste Team per aiutarvi a controllare lo stato delle attività del vostro team remoto.

Potete scegliere tra:

Una vista Bacheca : in cui le attività del progetto sono elencate come schede in una Bacheca Kanban/ Scrum

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image4-4.gif vista Bacheca kanban in ClickUp /$$$img/

La vista Elenco : in cui le attività del progetto sono presentate in una lista di controllo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/list-view-3.0-1400x923.png elenco in ClickUp /$$$img/

Ciascuna di queste visualizzazioni ordina le attività in base al loro stato, ad esempio: "Aperto", "Lavoro in corso", "Terminato", ecc.

In questo modo, è possibile monitorare immediatamente lo stato di avanzamento dei progetti mentre si lavora da remoto nel proprio ufficio.

Questa semplice funzionalità vi farà risparmiare ore alla settimana! Più che sufficienti per affrontare tutti i piatti sporchi!

3. Controllare chi sta lavorando su cosa in ogni momento

su cosa sta lavorando il vostro team virtuale oggi?

Inserite il ClickUp Vista Riquadro .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Box-View-Transparent-Background.png vista Riquadro team in ClickUp /$$$img/

Questa vista mostra le attività a cui i membri del team stanno lavorando individualmente. Si può anche vedere chi è sovraccarico di lavoro e chi può svolgere qualche attività in più.

4. Comunicare con il team in tempo reale

Da fare per discutere delle attività con i dipendenti remoti senza le conversazioni faccia a faccia?

State pensando di sostituirle con le email?

No, funziona solo in una romcom anni '90! O se siete nostalgici E innamorati.

E ci sono così tante videochiamate che si possono fare in un giorno senza che si veda qualcosa che non si può mai "disfare"!

Fortunatamente, ClickUp vi risparmierà questo dolore!

Abbandonate la finestra In arrivo per chattare su ClickUp!

In ClickUp, ogni attività ha un'area dedicata sezione di commento per avere una conversazione in tempo reale sull'attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image3-10-1400x708.png commenti ClickUp /$$$img/

Il team remoto può anche condividere file, collegamenti e altri dati importanti nei commenti.

Ma aspettate, c'è di più!

Potete anche assegnare i commenti al vostro membri del vostro team virtuale

per assicurarsi che agiscano in base a ciò che gli dite di fare!

Suggerimento bonus: ClickUp si integra con Slack!

14. non ci vorrà molto:_ Utilizzare uno strumento di monitoraggio del tempo

Quando lavoriamo in ufficio, i nostri occhi sono costantemente puntati sull'orologio.

Che siano 5 minuti dalla pausa pranzo o 20 minuti dalla chiusura, siamo sempre consapevoli del tempo che passa.

Ma quando si lavora da casa, il tempo perde ogni significato.

Non sappiamo che ora, giorno o settimana sia!

E se siete uno di quei programmatori geniali, potrebbe succedere anche a voi!

Come risultato, potreste ritrovarvi a lavorare 12-13 ore al giorno senza nemmeno accorgervene!

Questo è un problema, perché lavorare regolarmente in straordinario può spezzare il cuore

letteralmente!

Il monitoraggio del tempo non solo previene il burnout, ma aiuta anche a mantenere il proprio orario di lavoro.

da fare?

ClickUp Estensione per Chrome consente di monitorare il tempo dedicato alle attività.

Basta creare un'attività di ClickUp e iniziare il monitoraggio!

È anche possibile impostare una stima del tempo per un'attività, in modo da non spendere troppo tempo al lavoro.

utilizzate già uno strumento di monitoraggio del tempo?

ClickUp si integra con molti altri strumenti strumenti per il monitoraggio del tempo tra cui Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely e altri ancora. In questo modo, potrete sempre gestire il tempo che dedicate ai vostri progetti!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image22-2.gif monitoraggio del tempo in ClickUp /$$$img/

15. 'Voglio dirti': Comunica regolarmente con il tuo team

l'isolamento sociale non significa stare rintanati nel proprio sottomarino giallo!

La solitudine al lavoro può danneggiare il tuo produttività, la creatività e la capacità di prendere decisioni .

Ora più che mai è il momento di mantenere le connessioni con i colleghi che lavorano a distanza.

Utilizzate strumenti come Google Meet (ora chiamato Google Meet) e Zoom ( si integra con ClickUp ) per ospitare riunioni con il vostro team.

Cercate di effettuare una videochiamata ogni giorno, anche solo per 5 minuti, per verificare lo stato di salute del team.

Non crederete mai a quanta differenza possa fare!

#

Conclusione

Non importa quanto sia grande o piccola la vostra azienda: il lavoro da remoto è nelle schede di tutti.

E poiché non possiamo cambiare la situazione, dovremmo lasciar fare

Tuttavia, lasciare che le cose siano non significa che non possiamo essere produttivi.

immaginate tutte le persone

che lavorano da casa in pace!"

Seguendo questi consigli e idee per l'home office, potrete essere più produttivi che mai.

Ma non potete fare tutto questo con un ufficio da casa alone... dovete collaborare con alcuni strumenti gratis per il vostro lavoro strumenti di produttività come ClickUp, che ha tutte le funzionalità/funzioni necessarie per gestire il lavoro da remoto, archiviare le idee, mantenere la vostra azienda e gestire i vostri dipendenti remoti!

allora perché non lasciare che ClickUp sia il Paul McCartney del vostro John Lennon e far salire la vostra produttività? Iscriviti a ClickUp oggi gratis!