Come condurre i check-up del team per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti

quando è stata l'ultima volta che un membro del team è venuto da voi con un'idea o una preoccupazione?

È probabile che non sia successo all'improvviso: è successo perché ha sentito che c'era spazio per parlare.

I check-in del team offrono questo spazio.

Sono un'occasione per entrare in contatto con il team, affrontare ciò che funziona e ciò che non funziona e creare un ambiente in cui tutti si sentano ascoltati.

Vediamo come rendere queste conversazioni davvero significative. 💬

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

I check-in del team sono brevi riunioni per migliorare la comunicazione e l'allineamento del team

Check-in regolari migliorano la fiducia, la risoluzione dei problemi e l'adattabilità

I check-in giornalieri, settimanali e mensili rispondono a diverse esigenze del team e del progetto

Impostare programmi chiari e concentrare le discussioni su obiettivi, sfide e feedback

I manager hanno un ruolo cruciale nel promuovere la trasparenza e il coinvolgimento

Strumenti come ClickUp semplificano la programmazione, la documentazione e i follower

La flessibilità nel format e la celebrazione di piccole vittorie rendono efficaci i check-in

Comprendere i check-in del team

Un check-in è una riunione breve e strutturata per mantenere i team in connessione e allineati Fornisce un momento dedicato alla condivisione degli aggiornamenti, alla discussione delle sfide e alla garanzia che tutti abbiano chiare le priorità.

A differenza delle riunioni formali, i check-in si concentrano sul mantenimento dello slancio e sulla risposta alle esigenze immediate senza far deragliare la giornata. Queste riunioni sono meno incentrate su programmi rigidi e più sulla creazione di un ambiente aperto in cui i membri del team si sentano a proprio agio nel parlare.

Check-in vs. riunioni individuali

Capire la differenza tra check-in e riunioni individuali è la chiave per usarli in modo efficace. 👇

Aspetto | Check-in | Riunioni one-on-one |

| ---------------- | --------------------------------------------- | ----------------------------------------- |

| Chi è coinvolto | Tutto il team | Il gestore del progetto e un membro del team |

| Scopo | Si concentra sull'allineamento del team e sugli aggiornamenti del progetto | Si concentra sulla crescita personale e sulle sfide |

| Stile | Collaborativo e orientato al gruppo | Individuale e privato |

| Tempistica_ | Breve (15-30 minuti) | Più lungo (30-60 minuti) |

Check-in vs. riunioni individuali

Leggi anche: 10 migliori domande a tu per tu per i manager per costruire la fiducia

Benefici dei controlli regolari

Ecco alcuni vantaggi chiave dell'organizzazione di regolari check-in del team. 🧑‍💻

Miglioramento della comunicazione: I check-in forniscono uno spazio coerente per la comunicazione del team, assicurando allineamento e chiarezza in tutto il gruppo

I check-in forniscono uno spazio coerente per la comunicazione del team, assicurando allineamento e chiarezza in tutto il gruppo **Risoluzione più rapida dei problemi: queste riunioni promuovono una rapida risoluzione dei problemi, affrontando le preoccupazioni prima che si aggravino

Fiducia più forte nel team: I check-in regolari creano trasparenza e promuovono un senso di fiducia tra i membri del team

I check-in regolari creano trasparenza e promuovono un senso di fiducia tra i membri del team Miglioramento del monitoraggio dello stato di avanzamento: evidenziano le attività cardine e assicurano che tutti rimangano in linea con i progetti in corso

evidenziano le attività cardine e assicurano che tutti rimangano in linea con i progetti in corso **Maggiore adattabilità: i check-in aiutano i team a rimanere flessibili, modificando le priorità e gli obiettivi in base alle necessità senza perdere la concentrazione

🧠 Fatto divertente: Il concetto di "check-in" ha avuto origine nelle metodologie agili di project management durante gli anni '90.

Tipi di Check-in del team

I check-in hanno forme e dimensioni diverse, ognuna delle quali ha uno scopo unico in dipendenza delle esigenze del team e del progetto in corso. Sebbene l'obiettivo rimanga lo stesso, i diversi tipi di check-in aiutano i team a rimanere in carreggiata in modi diversi.

Esploriamo. 🗂️

Controlli giornalieri

I check-in giornalieri sono riunioni di team brevi e mirate in cui i singoli forniscono rapidi aggiornamenti sullo stato di avanzamento, identificano i blocchi e chiariscono le priorità immediate.

Questi check-in sono spesso utilizzati in ambienti veloci come i team agili, dove è necessaria una comunicazione costante per mantenere lo slancio.

Esempio: Gli standup quotidiani nei team agili sono un ottimo esempio. Durante queste riunioni, i membri del team rispondono in genere a tre domande chiave: _Cosa avete fatto ieri? Su cosa state lavorando oggi? Cosa blocca il vostro stato? Questa struttura assicura che il team rimanga allineato e che ogni potenziale blocco venga affrontato rapidamente, evitando ritardi nel progetto.

Controlli settimanali

I check-in settimanali sono un po' più lunghi e servono come punto di contatto per rivedere lo stato di avanzamento della settimana, allinearsi sulle priorità future e assicurarsi che le attività siano sulla buona strada per la settimana successiva. In genere riguardano il completamento delle attività, lo stato di avanzamento degli obiettivi e qualsiasi pianificazione a breve termine necessaria.

Esempio: Un team di marketing potrebbe organizzare dei check-in settimanali per discutere lo stato dei progetti sui contenuti, delle campagne sui social media o dei prossimi lanci di prodotti. Durante queste riunioni, il team esamina ciò che è stato realizzato, aggiusta le Sequenze se necessario e si allinea sulle priorità chiave per la settimana successiva.

Leggi anche: 15 modelli gratuiti di valutazione annuale delle prestazioni dei dipendenti

Controlli mensili

I check-in mensili si concentrano maggiormente sullo stato di avanzamento a lungo termine, riflettendo sulle prestazioni complessive e affrontando le sfide o gli ostacoli più grandi che possono essere emersi. Queste riunioni offrono uno spazio per fissare gli obiettivi per il mese successivo, identificare le tendenze e valutare lo stato di avanzamento verso gli obiettivi più importanti.

Esempio: In un team commerciale, i check-in mensili possono essere utilizzati per rivedere le prestazioni rispetto ai traguardi commerciali, valutare la salute della pipeline e regolare le strategie per le prossime campagne. Queste riunioni offrono la possibilità di celebrare i successi, identificare le aree di miglioramento e regolare le tattiche per gli obiettivi del mese successivo.

Controlli specifici per progetto

I check-in specifici per i progetti sono personalizzati per soddisfare le esigenze di progetti e attività cardine specifici.

Sono particolarmente utili per garantire che i team interfunzionali siano allineati e che tutti siano sulla stessa pagina per quanto riguarda la Sequenza e i risultati del progetto.

Esempio: Un team di sviluppo di un prodotto che lavora a una nuova funzionalità/funzione potrebbe organizzare un check-in settimanale specifico per il progetto. Durante queste riunioni, il team discute lo stato di avanzamento dello sviluppo della funzionalità/funzione, esamina il feedback degli utenti e identifica eventuali problemi tecnici o di progettazione che devono essere affrontati.

🧠 Fatto divertente: Le riunioni standup sono nate nell'industria tecnologica per evitare lunghe discussioni.

Controlli ad hoc

I check-in ad hoc avvengono secondo le necessità, in genere in risposta a problemi urgenti o a opportunità di collaborazione. Queste riunioni di progetto sono spesso informali e si svolgono quando si verifica qualcosa di inaspettato, che richiede attenzione immediata o riallineamento.

Esempio: Se viene scoperto un bug improvviso in una release del software che potrebbe avere un impatto sui clienti, potrebbe essere convocato un check-in ad hoc per valutare rapidamente la situazione, assegnare le risorse per risolvere il problema e comunicare con gli stakeholder necessari per prevenire eventuali problemi con i clienti.

Conduzione di check-in efficaci per i dipendenti (mensili, settimanali, giornalieri)

Tenere il passo con il team non deve essere complicato. Il giusto approccio ai check-in può fare la differenza.

Ecco come strutturare dei check-in significativi per renderli d'impatto sia per i dipendenti che per i manager. 👥

✅ Impostazione di un programma chiaro

Un programma chiaro è essenziale per mantenere la conversazione focalizzata e produttiva. Anche se le specifiche possono variare a seconda della frequenza del check-in, ecco alcune linee guida:

*Concentratevi sulle attività, le sfide e le priorità immediate. Può essere sufficiente un semplice programma in tre punti che risponda a queste domande sul check-in della riunione:

Cosa è stato terminato?

Cosa c'è da fare? Cosa blocca lo stato?

Cosa è stato terminato? Check-in settimanali: Questi richiedono una portata leggermente più ampia. Usateli per riflettere sullo stato della settimana e per allinearvi sugli obiettivi a breve termine:

Revisione delle attività completate e dei progetti in corso Discussione degli obiettivi a breve termine e della Sequenza Affrontare sfide o necessità di risorse

Questi richiedono una portata leggermente più ampia. Usateli per riflettere sullo stato della settimana e per allinearvi sugli obiettivi a breve termine: *Sono ideali per riflettere sullo stato a lungo termine e discutere le opportunità di crescita. Un programma tipico potrebbe includere:

Revisione delle attività cardine e dei risultati raggiunti Discutere le sfide e le strategie per superarle Esplorazione degli obiettivi e delle aspirazioni di sviluppo professionale

Revisione delle attività cardine e dei risultati raggiunti

✅ Aumentare il coinvolgimento con discussioni significative

I check-in non devono mai sembrare un lavoro di routine. Coinvolgere i dipendenti in conversazioni significative fa sì che si sentano valorizzati e ascoltati.

Concentratevi su questi punti di discussione:

Riconoscere i risultati ottenuti: Iniziare la conversazione con una nota positiva, celebrando i loro recenti esiti positivi

Iniziare la conversazione con una nota positiva, celebrando i loro recenti esiti positivi Esplorare le sfide: Discutere gli ostacoli o le difficoltà che potrebbero incontrare e collaborare sulle potenziali soluzioni

Discutere gli ostacoli o le difficoltà che potrebbero incontrare e collaborare sulle potenziali soluzioni Dare e ricevere feedback: Fornire un feedback costruttivo, amplificando al tempo stesso i risultati ottenuti le voci dei dipendenti per capire come poterli supportare meglio

Fornire un feedback costruttivo, amplificando al tempo stesso i risultati ottenuti le voci dei dipendenti per capire come poterli supportare meglio **Rivedere gli obiettivi e assicurarsi che siano in linea con gli obiettivi del team e dell'organizzazione

Pro Tip: Incorporare le domande del sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti durante i check-in per ottenere informazioni preziose sul morale del team. Porre domande aperte e divertenti sul carico di lavoro, sulla comunicazione e sulla cultura del luogo di lavoro aiuta a identificare le aree di miglioramento per un team più motivato.

✅ Favorire la trasparenza e l'onestà

La trasparenza crea fiducia, consentendo ai dipendenti di condividere i loro veri pensieri senza esitazioni. Per incoraggiare l'apertura:

Rassicurare i dipendenti che i check-in sono uno spazio sicuro per il dialogo, non per il giudizio

Siate trasparenti voi stessi; condividete le sfide o le esperienze acquisite per dare prova di vulnerabilità

Ascoltate attivamente le loro preoccupazioni e i loro suggerimenti senza interromperli o respingerli

✅ Costruire connessioni più forti attraverso domande ponderate

Porre le giuste domande di verifica può aiutarvi a capire meglio i dipendenti e a dimostrare che vi interessa davvero. Ecco alcuni esempi da incorporare nei vostri check-in:

Sulla crescita personale: Quali competenze siete entusiasti di sviluppare ulteriormente?

Quali competenze siete entusiasti di sviluppare ulteriormente? Sui miglioramenti dell'ambiente di lavoro: Possiamo fare qualcosa per rendere il vostro lavoro più efficace o piacevole?

Possiamo fare qualcosa per rendere il vostro lavoro più efficace o piacevole? Sulle sfide: Qual è stato il suo più grande ostacolo di recente e come posso aiutarla?

Qual è stato il suo più grande ostacolo di recente e come posso aiutarla? Sul benessere: Come gestisce il suo carico di lavoro? Da fare, si sente supportato?

💡Pro-Tip: Le domande di verifica ponderate favoriscono la connessione, migliorano il coinvolgimento dei dipendenti e creare un ambiente di rispetto reciproco.

Il ruolo del manager nel coinvolgimento dei dipendenti

L'impegno dei dipendenti nei team check-in inizia con una forte leadership, e il manager ne è il fulcro. Analizziamo questo aspetto in modo più dettagliato. 📑

Responsabilità dei manager nel condurre i check-in

In qualità di leader del check-in, il manager imposta l'impostazione della conversazione. È importante creare un ambiente in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nella condivisione di pensieri e preoccupazioni.

Ecco alcune responsabilità chiave dei manager durante i check-in:

Creare un ambiente di supporto: Incoraggiare un dialogo aperto e far sapere ai dipendenti che i loro contributi sono valorizzati

Incoraggiare un dialogo aperto e far sapere ai dipendenti che i loro contributi sono valorizzati Ascoltare attivamente: Concentrarsi sulla comprensione del punto di vista del dipendente senza interromperlo

Concentrarsi sulla comprensione del punto di vista del dipendente senza interromperlo Fornire indicazioni e feedback chiari: Condividere feedback costruttivi, ma anche riconoscere i lavori richiesti e i risultati ottenuti

Condividere feedback costruttivi, ma anche riconoscere i lavori richiesti e i risultati ottenuti Assicurare l'allineamento: Assicurarsi che gli obiettivi personali del dipendente siano in linea con quelli del team e dell'azienda

Azioni che i manager dovrebbero intraprendere dopo il check-in

Una volta terminato il check-in, i manager devono intraprendere azioni specifiche per rafforzare la conversazione e continuare partecipazione alle riunioni . Questo include:

Following sui commit: Affrontare qualsiasi preoccupazione o richiesta sollevata dal dipendente per dimostrare che il suo contributo è importante

Affrontare qualsiasi preoccupazione o richiesta sollevata dal dipendente per dimostrare che il suo contributo è importante Offrire un supporto continuo: Verificare con il dipendente se ha bisogno di aiuto per affrontare le sfide discusse durante la riunione

Verificare con il dipendente se ha bisogno di aiuto per affrontare le sfide discusse durante la riunione Documentare i punti chiave: Registrare la discussione del check-in, compresi gli obiettivi, il feedback e le eventuali azioni di follow-up

Registrare la discussione del check-in, compresi gli obiettivi, il feedback e le eventuali azioni di follow-up Riconoscere i progressi: Riconoscere i miglioramenti e celebrare le attività cardine, rafforzando i progressi e i contributi del dipendente

🔍 Da fare? L'impegno dei dipendenti statunitensi ha registrato un modesto aumento nel secondo trimestre del 2024, passando dal 30% al 32% . Nonostante questo miglioramento, una parte significativa della forza lavoro rimane disimpegnata, evidenziando la sfida continua che le organizzazioni devono affrontare per promuovere una forza lavoro pienamente impegnata.

Migliorare le riunioni con i check-in

I check-in possono migliorare significativamente le dinamiche delle riunioni e dei team, rendendole più strutturate, mirate e inclusive.

Integrarli all'inizio di una riunione permette ai membri del team di esprimere ciò su cui stanno lavorando, le sfide che devono affrontare o le preoccupazioni immediate. Questo approccio favorisce un ambiente collaborativo in cui i potenziali ostacoli vengono identificati in anticipo.

I check-in promuovono anche la trasparenza e l'inclusività, garantendo che tutti si sentano ascoltati e valorizzati. Quando tutti condividono gli aggiornamenti, la riunione diventa più interattiva e produttiva e ogni partecipante contribuisce al flusso della conversazione.

Tecniche per un check-in efficace nelle riunioni

Per condurre check-in efficaci, considerate le seguenti tecniche:

Breve: Limitare il check-in di ciascun membro del team a poche frasi per mantenere lo slancio e la concentrazione

Limitare il check-in di ciascun membro del team a poche frasi per mantenere lo slancio e la concentrazione Ruotare il leader del check-in: Consentire a diversi membri del team di guidare il check-in per ottenere prospettive diverse e costruire la titolarità

Consentire a diversi membri del team di guidare il check-in per ottenere prospettive diverse e costruire la titolarità Visualizzare gli aggiornamenti: Utilizzare strumenti come le Bacheche o i documenti condivisi per visualizzare lo stato di avanzamento e garantire l'allineamento

Strumenti e risorse per i check-in dei dipendenti

I check-in dei dipendenti non devono essere una seccatura. Anzi, possono essere fluidi, organizzati e, osiamo dire, divertenti! ClickUp , l'app tutto per il lavoro, semplifica l'intero processo di check-in dall'inizio alla fine. Invece di passare da un'app all'altra per programmare riunioni, monitorare lo stato e documentare i feedback, ClickUp mette tutto in un unico posto.

Vediamo come utilizzare l'app Software HR ClickUp per rendere il check-in dei dipendenti semplice e privo di stress. 📝

Programmazione e documentazione semplificate Riunioni ClickUp è lo strumento definitivo per organizzare i check-in. Combina la pianificazione, la presa di note e il monitoraggio delle azioni in un unico flusso di lavoro coeso.

Vediamo come. 📂

Sappiamo tutti quanto possa essere complicato allineare i calendari di tutti, soprattutto quando ci si destreggia tra più check-in. Ma con ClickUp Calendario Visualizza non dovrete mai più preoccuparvi di dover prenotare due volte o di perdere una riunione importante.

È possibile impostare riunioni ricorrenti per incontri settimanali o bloccare il tempo per discussioni a livello di team. Inoltre, l'interfaccia drag-and-drop consente di apportare modifiche al volo.

Ad esempio, se siete un manager con cinque riporti diretti. Potete utilizzare la visualizzazione Calendario per programmare i check-in bisettimanali e assegnare loro un codice colore per una facile identificazione.

È anche semplice impostare promemoria e sincronizzare tutto con Google Calendar (ciao, Integrazione di ClickUp con Google Calendar !).

Provate l'integrazione di Google Calendar di ClickUp per una pianificazione efficiente

Le note delle riunioni sono sparse in tutte le app? Non più.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-12-1400x985.png ClickUp Documenti: Annotare le domande per il check-in del team e il Programma della riunione /$$$img/

Creare programmi condivisi e assegnare elementi d'azione con ClickUp Docs ClickUp Documenti consente di creare documenti dettagliati e collaborativi per ogni check-in. È possibile strutturare programmi, aggiungere elementi d'azione e persino assegnare attività direttamente nel documento.

Poiché tutto è memorizzato in ClickUp, è possibile accedere alle note precedenti per avere un contesto in qualsiasi momento e ovunque.

Per istanza, potete preparare un'agenda per il check-in con sezioni come "Stato degli obiettivi della scorsa settimana" o "Sfide e soluzioni" Durante la riunione, aggiornate il documento in tempo reale, assicurandovi che tutti siano allineati.

**Lavoro di squadra e feedback? Sistemati!

Discutere gli elementi d'azione è una cosa, assicurarsi che siano completati è un'altra.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Assign-Comments-7.png Trasformate le discussioni in azioni con ClickUp Assign Comments : check-in del team /$$$img/

Trasforma le discussioni in azioni con ClickUp Assegnazione commenti ClickUp Assegnazione commenti trasforma il feedback o le idee in attività realizzabili. Assegnate un commento a un membro del team, impostate una data di scadenza e monitorate lo stato direttamente dal documento.

Ad esempio, se un dipendente menziona la necessità di una formazione aggiuntiva durante il check-in, è possibile assegnare un commento alle Risorse umane per programmare un workshop.

Inoltre, i check-in efficaci iniziano prima della riunione stessa. Moduli ClickUp consente di raccogliere feedback o approfondimenti in anticipo. I moduli sono completamente personalizzabili e consentono di porre domande specifiche in base alle esigenze del team.

Raccogliere facilmente feedback prima e dopo il check-in con ClickUp Modulo

📌 Esempio: Prima di un check-in, inviate un modulo con domande come:

_Quali sfide avete affrontato questa settimana?

qual è una cosa che possiamo migliorare nel nostro flusso di lavoro?

E dopo un check-in, chiedete:

qual è stata la parte più utile della discussione di oggi?

di quale ulteriore supporto ha bisogno per raggiungere i suoi obiettivi?

Potete anche condividere un modulo per porre domande di check-in sullo sviluppo:

quali sono le competenze che ti interessa maggiormente sviluppare in questo momento?

ritiene che il suo ruolo attuale supporti i suoi obiettivi di carriera a lungo termine?

Le risposte saranno organizzate automaticamente in ClickUp, aiutandovi a identificare le tendenze o i problemi che richiedono un'attenzione immediata.

Si può anche pensare di associare il Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp con l'opzione Modello di coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp per strutturare meglio il lavoro richiesto.

Streamline check-in con modelli personalizzabili

Le pagine vuote intimoriscono. I modelli di ClickUp risolvono questo problema offrendo formati predefiniti per programmi di check-in, follower e raccolta di feedback.

📌 Esempio: È possibile utilizzare il modello Modello di riunione ClickUp one-to-one che include sezioni per:

Aggiornamenti sulle attività in corso

Nuove priorità per la settimana

Eventuali ostacoli o supporto necessario

Questo modello mantiene le riunioni in carreggiata, offrendo programmi su misura per i diversi oggetti. Potete concentrarvi sulle revisioni delle prestazioni, sessioni di feedback o colloqui sullo sviluppo della carriera, assicurando che ogni argomento riceva l'attenzione che merita.

Il modello a uno a uno include sezioni per le note, gli elementi d'azione e i follower, in modo che ogni riunione sia mirata e produttiva. Inoltre, promuove un format coerente, che facilita il monitoraggio dello stato e la revisione delle discussioni passate.

Controlli più intelligenti con automazioni e monitoraggio

Automatizzare i follower con ClickUp Automazioni Automazioni ClickUp vi risparmia la fatica del follow-up manuale. Impostate trigger per inviare automaticamente promemoria su elementi di azione o follow-up.

Esempio: Se un dipendente si impegna a completare un'attività entro la prossima settimana, è possibile impostare un'automazione che gli invii una promemoria tra qualche giorno.

volete aggiungere strumenti esterni al mix?

Il Integrazione di ClickUp e Zoom semplifica la programmazione e l'hosting delle riunioni. È possibile generare istantaneamente collegamenti a Zoom, aggiungerli agli inviti alle riunioni e sincronizzare il tutto con il calendario per un'esperienza di pianificazione senza soluzione di continuità.

Programmare e ospitare i check-in senza fatica con l'integrazione di ClickUp e Zoom

Dopo tutti questi check-in, vorrete vedere come stanno andando le cose. ClickUp Dashboard consentono di monitorare tutto in un'unica panoramica. È possibile monitorare lo stato di avanzamento e i follower e persino vedere i livelli di coinvolgimento del team.

Monitoraggio dei trend di coinvolgimento e dei feedback del team con ClickUp Dashboard

Le dashboard mostrano tutto, dalle percentuali di completamento delle attività ai temi di feedback ricorrenti.

Ad esempio, è possibile impostare una dashboard che tenga traccia dei tassi di completamento dei sondaggi pre-check-in e che identifichi i feedback ricorrenti sulle sfide del carico di lavoro.

🔍 Da fare? Una ricerca condotta da Kincentric dimostra che il 91% dei dipendenti che hanno ricevuto un'esperienza coerente hanno riportato livelli più elevati di coinvolgimento.

Best Practices for Effective Check-Ins

Per sfruttare al meglio i check-in del team, è importante seguire le best practice che mantengono tutti impegnati, concentrati e produttivi. Scopriamo alcune strategie chiave che possono rafforzare le dinamiche del team. 🔄

🌟 Siate consapevoli degli stili di collaborazione a distanza

Nei team virtuali o ibridi, è fondamentale gestire il flusso di comunicazione durante i check-in.

Incoraggiate tutti a usare i video per aumentare il coinvolgimento, perché aiutano a creare connessioni. Utilizzate strumenti di collaborazione come la condivisione dello schermo, documenti condivisi o lavagne online per rendere il check-in più interattivo.

Nei check-in virtuali, assicuratevi di gestire i fusi orari e i problemi tecnologici per evitare frustrazioni.

Fatto curioso: Un sondaggio di McKinsey ha rilevato che l'83% dei dipendenti considera il lavoro da remoto un grande vantaggio per la produttività, e molti sottolineano come esso li aiuti a lavorare in modo più efficiente con un adeguato equilibrio tra vita privata e lavoro.

🌟 Celebrare le piccole vittorie

Dedicate del tempo a riconoscere i risultati ottenuti dai membri del team durante i check-in. Anche i piccoli successi contribuiscono all'esito positivo e al morale del team. La celebrazione degli stati contribuisce a creare un'atmosfera positiva e a motivare tutti a continuare ad andare avanti.

I riconoscimenti non devono essere necessariamente grandiosi: il semplice riconoscimento dei lavori richiesti e dei contributi può essere molto utile aumentare il benessere dei dipendenti .

🌟 Evitare il micromanagement

I check-in devono concentrarsi sullo stato di avanzamento, non sulla microgestione.

Affidate ai membri del team la gestione delle loro attività ed evitate la tentazione di supervisionare ogni piccolo dettaglio. Utilizzate i check-in per fornire supporto, indicazioni e feedback, invece di passare al controllo di ogni aspetto del loro lavoro. Questo incoraggia l'autonomia e aumenta il morale del team.

🌟 Essere flessibili con i formati

Non sentitevi bloccati in un unico format per i check-in. Se qualcosa non funziona o il team ritiene che un particolare format sia obsoleto, siate aperti a cambiare le cose.

Ad esempio, alcuni check-in funzionano meglio come tavola rotonda, mentre altri potrebbero beneficiare di un format di aggiornamento più strutturato. Adattare il format della riunione a ciò che funziona meglio per il team garantisce che i check-in rimangano pertinenti e produttivi.

Leggi anche: Come dire "solo check-in" in modo professionale sul lavoro

Fai fruttare ogni check-in con ClickUp

I check-in del team sono un modo semplice ma efficace per mantenere la connessione, l'allineamento e la motivazione del team. Aggiornamenti quotidiani, revisioni settimanali o riflessioni mensili aiutano ad affrontare le sfide, a celebrare i successi e a mantenere tutti concentrati su ciò che conta di più.

ClickUp rende questi check-in più semplici ed efficienti. È possibile programmare riunioni, creare programmi collaborativi, monitorare lo stato di avanzamento e raccogliere feedback, tutto in un unico luogo. Grazie a modelli, automazioni e aggiornamenti in tempo reale, la comunicazione con il team non è mai stata così semplice. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e vedete la differenza che fa!