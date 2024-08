10 strategie di benessere per i dipendenti per rendere felice il vostro team

Il benessere dei dipendenti è una componente fondamentale di un ambiente di lavoro fiorente. Secondo Sondaggio sullo stato del lavoro 2024 di Gallup oltre il 62% dei dipendenti non si sente impegnato sul lavoro a livello globale". Ciò equivale a circa 8.900 miliardi di dollari di perdita di produttività a livello mondiale.

Con numeri così sconcertanti, è chiaro che dare priorità alla salute e al benessere dei dipendenti non è solo vantaggioso, è essenziale.

In questo blog, approfondiremo 10 strategie efficaci per il benessere dei dipendenti. Queste strategie consentono ai professionisti delle risorse umane, ai leader aziendali e ai manager di promuovere un ambiente di lavoro più sano e produttivo.

Perché il benessere dei dipendenti è importante?

Il lavoro può essere stressante, soprattutto per i lavoratori della conoscenza che faticano a stare al passo con la natura in continua evoluzione del settore. Le strategie per il benessere dei dipendenti possono davvero migliorare questa situazione?

Ebbene, sì! Il Indagine EY 2023 sul lavoro ripensato ha rilevato che "Fiducia, responsabilizzazione e assistenza riducono del 40% la probabilità di licenziamento" Sebbene questi possano sembrare concetti astratti, una strategia di benessere dei dipendenti ben progettata può contribuire a renderli più tangibili sul posto di lavoro.

Ecco perché è così importante.

Dipendenti felici = dipendenti produttivi

Quando i dipendenti si sentono bene, è più probabile che si concentrino, siano motivati e portino a termine i loro compiti. Portano il loro impegno e affrontano le sfide con un atteggiamento positivo. Producono un lavoro migliore, rispettano le scadenze con un sorriso e sviluppano soluzioni creative. È un vantaggio per tutti!

Meno stress, meno giorni di malattia

Sentirsi sopraffatti e esauriti può portare a un aumento delle malattie. Promuovere la salute e il benessere dei dipendenti aiuta questi ultimi a gestire lo stress e a mantenersi in salute, il che significa meno assenze e un team più affidabile. Tutti vincono quando le persone si sentono abbastanza bene da venire al lavoro e dare il meglio di sé!

Minore turnover, maggiore fidelizzazione

Nessuno vuole lasciare un lavoro in cui si sente apprezzato e sostenuto. Quando date priorità al miglioramento del benessere dei dipendenti, dimostrate ai vostri collaboratori che tenete a loro come persone, non come semplici ingranaggi di una macchina. Questo può portare a una forza lavoro più felice e più fedele, che rimane in azienda a lungo. Potete risparmiare tempo e denaro nel reclutamento e aggiungere più risorse al vostro team esistente!

Creatività e risoluzione dei problemi

Immaginate un team che si sente sicuro nel condividere idee e correre rischi. Quando i dipendenti si sentono sostenuti e valorizzati, creano un ambiente in cui i dipendenti felici e in salute pensano fuori dagli schemi e propongono soluzioni innovative.

Cultura aziendale più forte

Quando i dipendenti si sentono bene nel luogo in cui lavorano, si vede! Un ambiente di lavoro positivo e solidale promuove un senso di comunità e di appartenenza. Le persone sono più propense ad aiutarsi a vicenda, a collaborare efficacemente e a creare una cultura di fiducia e rispetto.

Questa energia positiva può diffondersi in tutta l'azienda, rendendola un luogo più piacevole per tutti.

Il benessere dei dipendenti è un investimento strategico per la crescita sostenibile dell'intera organizzazione. Un ambiente di lavoro che promuove il benessere dei dipendenti porta a una buona esperienza dei dipendenti e a un successo a lungo termine.

Secondo Indagine EY 2023 sul lavoro reimmaginato le organizzazioni che hanno dato priorità alle strategie incentrate sui dipendenti sono state:

140% più ottimiste nell'attrarre i talenti di cui hanno bisogno

204% di probabilità in più di concordare sul fatto che la produttività aziendale è cambiata/migliorata negli ultimi due o tre anni

131% di probabilità in più di concordare sul fatto che l'azienda ha gestito bene le pressioni esterne negli ultimi due o tre anni

187% di probabilità in più di concordare sul fatto che il lavoro flessibile è stato reso operativo con successo

10 Strategie per il benessere dei dipendenti

Al di là della perdita di profitto, c'è una connessione molto più complessa tra il benessere dei dipendenti e le prestazioni dell'organizzazione.

L'indagine di Gallup suggerisce che l'impegno dei dipendenti è un fattore predittivo ancora più importante delle prestazioni dell'unità aziendale in periodi difficili, come una pandemia o una recessione. Investendo nel coinvolgimento dei dipendenti, migliorate anche il risultato economico immediato e la longevità dell'azienda.

Ecco 10 strategie per il benessere dei dipendenti che vi aiuteranno a incrementare il loro impegno e a creare un ambiente di lavoro positivo.

1. Stabilite obiettivi chiari e misurabili

I dipendenti traggono vantaggio da un senso di scopo e di realizzazione. Stabilire obiettivi chiari e possibili li aiuta a sentirsi motivati e impegnati nel loro lavoro. Obiettivi di ClickUp è un potente strumento che consente ai dipendenti di visualizzare i propri obiettivi e di tenere traccia dei progressi.

traccia i tuoi obiettivi professionali con ClickUp Goals_

Vediamo come ottimizza la definizione degli obiettivi:

ClickUp Goals consente di suddividere gli obiettivi più grandi in passi più piccoli e gestibili . Questo rende gli obiettivi meno opprimenti e aiuta i dipendenti a monitorare i loro progressi

. Questo rende gli obiettivi meno opprimenti e aiuta i dipendenti a monitorare i loro progressi Con ClickUp Goals è possibile tracciare i progressi con obiettivi numerici, monetari, vero/falso e attività

con obiettivi numerici, monetari, vero/falso e attività Fornisce trasparenza sugli obiettivi e sui progressi . Tutti possono vedere come il loro lavoro contribuisce al quadro generale

. Tutti possono vedere come il loro lavoro contribuisce al quadro generale Mantenere gli obiettivi organizzati in un'unica cartella. Creare cartelle per tenere traccia dei cicli di sprint, degli stati di avanzamento dei progetti, delle schede di valutazione settimanali dei dipendenti e delle attivitàimportanti obiettivi del team UtilizzarePietre miliari di ClickUp per *riconoscere e celebrare il completamento degli obiettivi. Riconoscere e festeggiare il raggiungimento degli obiettivi per aumentare il morale e la motivazione

2. Effettuare frequenti controlli sui dipendenti

Una comunicazione regolare è fondamentale per capire le esigenze e le preoccupazioni dei dipendenti . Programmate frequenti incontri di controllo, individuali o in piccoli gruppi, per fornire uno spazio sicuro per un dialogo aperto.

Modelli come Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp vi guida in queste discussioni e raccoglie preziose informazioni. Con questo modello, potete:

Ottenere rapidamente eun feedback prezioso dai vostri dipendenti

Monitorate i sentimenti dei dipendenti nel tempo con strumenti visivi chiari

Condividete apertamente i feedback e create una cultura in cui i dipendenti e i manager si sentano a proprio agio nel parlare tra loro

Raccogliete e gestite i feedback dei vostri dipendenti con il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp

Scarica questo modello Non è tutto. Il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp vi offre numerosi vantaggi come:

Aiutare i manager a comunicare e fornire feedback in modo strutturato e coerente

Incoraggiare i dipendenti ad assumersi la responsabilità delle proprie prestazioni

Fornire una piattaforma per conversazioni aperte e oneste tra manager e dipendenti

Offrire ai membri del team l'opportunità di riconoscersi e premiarsi a vicenda per i loro risultati

Utilizzate questi check-in per definire passi chiari e attuabili per il miglioramento e per darvi seguito nelle riunioni successive. Offrire risorse o formazione per affrontare qualsiasi necessità o lacuna identificata durante i check-in.

3. Tracciare il coinvolgimento dei dipendenti

Il coinvolgimento dei dipendenti è un forte indicatore del benessere generale dell'ambiente di lavoro. Vi aiuta a capire quanto il vostro team si senta connesso e motivato. Modello di coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp viene in aiuto in questo caso.

Con il modello di coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp:

È possibile effettuare regolarmente sondaggi sui livelli di coinvolgimento dei dipendenti

È possibile gestire profili dettagliati dei dipendenti e fare ricerche senza soluzione di continuitàprocessi di onboarding* Inoltre, vi aiuta a ottenere valutazioni approfondite delle prestazioni

Migliorate il coinvolgimento del vostro team con il modello di coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Scarica questo modello I dati sul coinvolgimento dei dipendenti possono essere utilizzati per creare iniziative che rispondano a esigenze specifiche. Ad esempio, se i dati mostrano che i dipendenti si sentono distaccati dai colleghi, potreste implementare attività di team-building.

Ecco alcuni passi che possono aiutarvi nel coinvolgimento dei dipendenti:

Condividere i risultati dicoinvolgimento dei dipendenti con i dipendenti. Questa trasparenza dimostra che apprezzate il loro contributo ai sondaggi sui dipendenti e che vi impegnate a creare un ambiente di lavoro positivo

dicoinvolgimento dei dipendenti con i dipendenti. Questa trasparenza dimostra che apprezzate il loro contributo ai sondaggi sui dipendenti e che vi impegnate a creare un ambiente di lavoro positivo Sviluppare un piano d'azione per rispondere ai feedback ricevuti nei sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti. Questo dimostrerà ai dipendenti che la loro voce è ascoltata e apprezzata

per rispondere ai feedback ricevuti nei sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti. Questo dimostrerà ai dipendenti che la loro voce è ascoltata e apprezzata Verificare periodicamente con i dipendenti che i livelli di coinvolgimento stiano migliorando e che le modifiche siano efficaci. Il modello di coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp vi aiuta a raggiungere tutti questi obiettivi senza sforzo

ClickUp vanta anche un piattaforma di gestione delle risorse umane all-in-one per reclutatori e team di persone. Vi aiuta a gestire il team dei vostri sogni senza sforzo. È possibile creare il sistema perfetto per semplificare le assunzioni e l'onboarding e migliorare il benessere e lo sviluppo dei dipendenti.

4. Promuovere l'equilibrio tra lavoro e vita privata

Un sano equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale per ridurre lo stress e prevenire il burnout. Significa mantenere la sincronizzazione tra lavoro e vita privata. Si tratta di gestire il tempo e l'energia per gestire le attività lavorative e personali e allo stesso tempo prendersi cura di se stessi.

Incoraggiate le pratiche che aiutano i vostri dipendenti a mantenere questo equilibrio.

Offrire orari di lavoro flessibili per aiutare i dipendenti a gestire le loro responsabilità personali e professionali

per aiutare i dipendenti a gestire le loro responsabilità personali e professionali Consentire il lavoro a distanza per dare ai dipendenti un maggiore controllo sull'ambiente di lavoro e ridurre lo stress da pendolarismo

per dare ai dipendenti un maggiore controllo sull'ambiente di lavoro e ridurre lo stress da pendolarismo Promuovere pause regolari durante la giornata per riposare e ricaricarsi

durante la giornata per riposare e ricaricarsi Incoraggiare i dipendenti a fissare dei confini tra il tempo di lavoro e quello personale e a rispettarli come cultura aziendale

tra il tempo di lavoro e quello personale e a rispettarli come cultura aziendale Incoraggiare attivamente i dipendenti a utilizzare i loro giorni di ferie e a prendere giorni di salute mentale quando necessario

quando necessario Stabilire scadenze realistiche che tengano conto del carico di lavoro e delle capacità dei dipendentiGestione delle risorse di ClickUpscadenze irragionevoli possono essere una delle principali fonti di stress

che tengano conto del carico di lavoro e delle capacità dei dipendentiGestione delle risorse di ClickUpscadenze irragionevoli possono essere una delle principali fonti di stress In qualità di leader, modella un sano equilibrio tra lavoro e vita privata facendo pause, lasciando il lavoro in orario e utilizzando i permessi retribuiti. Questo dà il tono a tutta l'organizzazione

utilizzate il software di gestione delle risorse ClickUp con il costruttore di moduli per raccogliere informazioni sulle preferenze dei dipendenti

5. Privilegiare la salute fisica

La salute fisica è una componente fondamentale del benessere generale. Incoraggiate i dipendenti a mantenersi attivi offrendo opportunità e risorse. Ecco come promuovere la salute fisica dei vostri dipendenti:

Fornire appartenenze a palestre sovvenzionate o gratuite per incoraggiare l'esercizio fisico regolare

per incoraggiare l'esercizio fisico regolare Organizzare sfide di fitness a livello aziendale per motivare i dipendenti a mantenersi attivi

per motivare i dipendenti a mantenersi attivi Se possibile, offrire strutture per il fitness in sede o corsi, come yoga o pilates

o corsi, come yoga o pilates Promuovere riunioni a piedi o scrivanie in piedi per incorporare più movimento nella giornata lavorativa

per incorporare più movimento nella giornata lavorativa Offrire incentivi per la salute ai dipendenti che si recano al lavoro in bicicletta o a piedi, ad esempio un deposito per le biciclette o una doccia

ai dipendenti che si recano al lavoro in bicicletta o a piedi, ad esempio un deposito per le biciclette o una doccia Investire in postazioni di lavoro ergonomiche per prevenire disagi e lesioni fisiche. Ciò include la fornitura di sedie regolabili, un'illuminazione adeguata e tastiere confortevoli

per prevenire disagi e lesioni fisiche. Ciò include la fornitura di sedie regolabili, un'illuminazione adeguata e tastiere confortevoli Incoraggiare i dipendenti a fare pause per l'attività fisica durante la giornata. Ciò può includere brevi passeggiate, stretching o anche sessioni di yoga

durante la giornata. Ciò può includere brevi passeggiate, stretching o anche sessioni di yoga Organizzare screening sanitari volontari per sensibilizzare i dipendenti sull'assistenza sanitaria preventiva

Investire nel benessere e nella salute fisica e mentale dei dipendenti rivela la vostra attenzione per il loro benessere a lungo termine.

6. Coltivare il benessere mentale

La salute mentale è importante quanto quella fisica. Incoraggiate conversazioni aperte sulla salute mentale e create uno spazio sicuro in cui i dipendenti possano cercare aiuto. Ecco alcune strategie chiave che potete attuare per promuovere il benessere mentale sul posto di lavoro:

Fornire accesso a consulenze confidenziali o a programmi di assistenza ai dipendenti (EAP)

Consentire ai dipendenti di prendere giorni di ferie specificamente per la salute mentale senza stigmatizzare la situazione

specificamente per la salute mentale senza stigmatizzare la situazione Organizzare workshop sulla gestione dello stress e sulla sensibilizzazione alla salute mentale

Designare aree tranquille sul posto di lavoro dove i dipendenti possano rilassarsi e distendersi

sul posto di lavoro dove i dipendenti possano rilassarsi e distendersi Offrire programmi di formazione alla mindfulness o applicazioni di meditazione per aiutare i dipendenti a gestire lo stress e a concentrarsi meglio

7. Creare un ambiente di lavoro positivo Un ambiente di lavoro positivo è quello in cui i dipendenti si sentono sicuri, apprezzati e rispettati. Può avere un impatto sulla loro salute mentale e sul loro benessere generale. Quindi, come si può fare?

Promuovete una cultura dell'inclusione in cui la diversità sia celebrata e tutti i dipendenti si sentano apprezzati

Creare opportunità di lavoro di squadra e di collaborazione per creare un senso di comunità

Riconoscere e premiare regolarmente il duro lavoro e i contributi dei dipendenti

Incoraggiare una comunicazione aperta, rendendo il management accessibile e raggiungibile

La comunicazione aperta è alla base di molti sforzi per creare un ambiente di lavoro positivo. La suite di collaborazione di ClickUp, che include funzioni come ClickUp Chat View, @ mentions e thread di commenti, può consentire una maggiore trasparenza nell'ambiente di lavoro e abbattere i confini tra la leadership e i diversi reparti.

creare chat individuali e di gruppo con i compagni di squadra, condividere allegati e contestualizzare le conversazioni con ClickUp Chat View

8. Promuovere le connessioni sociali

La creazione di forti legami sociali sul lavoro può migliorare il morale e creare una comunità di supporto. I dipendenti che si sentono legati ai colleghi sperimentano una maggiore soddisfazione sul lavoro, una migliore comunicazione e un più forte senso di appartenenza.

Ecco alcune strategie per favorire i legami sociali nella vostra organizzazione:

Organizzare attività di team-building divertenti e coinvolgenti che incoraggino la collaborazione e la comunicazione

divertenti e coinvolgenti che incoraggino la collaborazione e la comunicazione Incoraggiate i dipendenti a riconoscere e apprezzare il contributo degli altri . Questo può avvenire attraverso un semplice sistema di shout-out, una piattaforma online dedicata o anche biglietti di ringraziamento scritti a mano

. Questo può avvenire attraverso un semplice sistema di shout-out, una piattaforma online dedicata o anche biglietti di ringraziamento scritti a mano Riconoscere i risultati ottenuti dai dipendenti nelle riunioni del team, nelle newsletter aziendali o anche sui social media. I riconoscimenti pubblici contribuiscono notevolmente a risollevare il morale e a far sentire i dipendenti apprezzati

nelle riunioni del team, nelle newsletter aziendali o anche sui social media. I riconoscimenti pubblici contribuiscono notevolmente a risollevare il morale e a far sentire i dipendenti apprezzati Incoraggiare i gruppi guidati dai dipendenti basati su interessi o background comuni

Un forte spirito di squadra porta a una migliore collaborazione, a una maggiore creatività e a un'organizzazione di maggior successo.

9. Investire nello sviluppo professionale

I dipendenti che si sentono stimolati e supportati nel loro sviluppo professionale sono impegnati, produttivi e restano in azienda. Offrite opportunità di sviluppo professionale per aiutare i dipendenti a migliorare le proprie competenze e a fare carriera.

Conducete regolarmente valutazioni delle competenze o sondaggi per identificare le lacune nelle competenze individuali e di gruppo

o sondaggi per identificare le lacune nelle competenze individuali e di gruppo Coinvolgere i dipendenti nell' individuazione delle proprie esigenze di apprendimento e degli obiettivi di sviluppo

e degli obiettivi di sviluppo Offrire programmi di formazione , workshop o corsi online per rispondere ai diversi stili di apprendimento e interessi. Ciò potrebbe includere formazione di persona, moduli di apprendimento online o accesso a risorse di formazione esterne

, workshop o corsi online per rispondere ai diversi stili di apprendimento e interessi. Ciò potrebbe includere formazione di persona, moduli di apprendimento online o accesso a risorse di formazione esterne Considerare l'offerta di programmi di rimborso delle tasse scolastiche per aiutare i dipendenti a perseguire certificazioni o opportunità formative rilevanti per il loro ruolo

per aiutare i dipendenti a perseguire certificazioni o opportunità formative rilevanti per il loro ruolo Fornire un sostegno finanziario o permessi retribuiti ai dipendenti per partecipare a conferenze di settore , workshop o eventi di networking

, workshop o eventi di networking Aiutare i dipendenti a mappare la loro progressione di carriera all'interno dell'azienda, stabilendo chiare tappe e opportunità di avanzamento.

all'interno dell'azienda, stabilendo chiare tappe e opportunità di avanzamento. Affiancare ai dipendenti dei mentori che forniscano orientamento, supporto e consigli di carriera.

Investendo nello sviluppo professionale, costruirete una forza lavoro a prova di futuro, adattabile, innovativa ed entusiasta di affrontare nuove sfide.

Potete utilizzare il Modello di piano strategico per l'apprendimento e lo sviluppo di ClickUp per aiutarvi a tenere traccia delle esigenze di L&D in tutta l'organizzazione. Questo vi aiuterà a:

Tracciare e catturare le esigenze di L&D in tutta l'organizzazione utilizzando il modello di piano strategico di ClickUp per l'apprendimento e lo sviluppo

Stabilire obiettivi chiari per lo sviluppo dei dipendenti

Monitorare e soddisfare le esigenze di formazione in tutta l'organizzazione

Creare e implementare programmi di L&D in linea con gli obiettivi dell'organizzazione

Esaminare l'impatto e l'efficacia delle iniziative

/Riferimenti/ https://app.clickup.com/signup?template=t-182171550&department=pmo Scarica questo modello /%href/

10. Riconoscere e premiare i dipendenti

I riconoscimenti e i premi per il duro lavoro e i risultati ottenuti possono aumentare il morale e la motivazione. Ecco alcune strategie d'impatto per riconoscere e premiare i risultati ottenuti dal vostro team:

Offrite una varietà di premi e opzioni di riconoscimento per soddisfare le diverse preferenze dei dipendenti. Tra queste, il riconoscimento pubblico, i permessi retribuiti aggiuntivi, i buoni regalo o le opportunità di sviluppo professionale

per soddisfare le diverse preferenze dei dipendenti. Tra queste, il riconoscimento pubblico, i permessi retribuiti aggiuntivi, i buoni regalo o le opportunità di sviluppo professionale Incoraggiare una cultura del riconoscimento tra pari . Implementate un sistema in cui i dipendenti possano facilmente riconoscere e apprezzare i contributi degli altri

. Implementate un sistema in cui i dipendenti possano facilmente riconoscere e apprezzare i contributi degli altri Prima si riconosce un risultato, maggiore è l'impatto. Non lasciate che un lavoro eccezionale passi inosservato troppo a lungo

troppo a lungo Riconoscete i dipendenti che dimostrano costantemente i valori dell'azienda. Diventano modelli di ruolo per gli altri e li ispirano a seguirli

Questo motiva i dipendenti a puntare all'eccellenza, contribuisce a creare un ambiente di lavoro positivo e, in ultima analisi, porta a migliori prestazioni e un'organizzazione di maggior successo.

Costruire un ambiente di lavoro fiorente con ClickUp

Il benessere dei dipendenti non si risolve una volta sola. È un impegno continuo per creare un ambiente di lavoro in cui il vostro team si senta apprezzato, supportato e prosperi. Implementate queste 10 strategie per il benessere dei dipendenti per creare una forza lavoro più felice, più sana e più produttiva.

ClickUp è lo sportello unico per la gestione di tutte le iniziative di benessere dei dipendenti. Dalla definizione di obiettivi chiari con ClickUp Goals al monitoraggio del coinvolgimento dei dipendenti e all'attivazione di check-in, ClickUp vi aiuta a implementare e gestire le vostre strategie.

Iniziate la vostra ClickUp oggi stesso e vedete la differenza che può fare l'attenzione al benessere dei dipendenti!