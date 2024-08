14 trucchi per lavorare da casa e aumentare la produttività

L'area di lavoro tradizionale si è trasformata in modo significativo dopo la pandemia e molte aziende hanno adottato un modello ibrido o completamente remoto. Il lavoro da remoto aumenta la produttività, aiuta a mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata e fa risparmiare tempo.

Non c'è da stupirsi il 98% dei lavoratori dichiara di voler lavorare da remoto almeno una parte del tempo. Ma anche il lavoro da casa ha le sue sfide. Può portare al burnout, rendere difficile la connessione con i colleghi e persino avere un impatto sui propri limiti.

Ecco perché in questo blog abbiamo raccolto i migliori trucchi per il lavoro da casa. Questi trucchi vi aiuteranno a superare le sfide del lavoro da remoto e a sfruttare al meglio il vostro tempo.

Le sfide del lavoro da casa

Prima di parlare dei migliori trucchi per il lavoro da casa che vi aiuteranno a mantenere la produttività, esaminiamo rapidamente alcune sfide comuni associate al WFH. 🏠

Burnout

Secondo un'indagine di Report del sondaggio di Forbes Advisor il 69% dei lavoratori remoti ha dichiarato di sentirsi esaurito dagli strumenti di comunicazione digitale. La costante raffica di notifiche di Slack, email, Zoom e telefonate può avere un impatto sull'equilibrio tra lavoro e vita privata e causare stanchezza mentale quando si lavora da remoto.

Difficoltà nell'impostazione dei limiti

Separare la vita lavorativa da quella personale diventa difficile quando si lavora da casa, poiché non c'è una separazione fisica tra l'area di lavoro e lo spazio personale. Molti lavoratori da remoto, inoltre, lavorano in modo eccessivo e si sentono obbligati a essere sempre reperibili a causa della mancanza di routine e di orari di lavoro definiti.

Mancanza di connessione con i colleghi

La mancanza di interazioni faccia a faccia rende difficile la connessione con i colleghi. A lungo termine, questo porta spesso a sentimenti di isolamento, solitudine e cattiva salute mentale, in quanto i lavoratori remoti si perdono gli aspetti sociali di un ambiente d'ufficio.

Maggiori distrazioni

La casa a volte può essere un luogo affollato con molte distrazioni. Potreste avere altri membri della famiglia che lavorano al vostro fianco, amici e parenti che passano a trovarvi, faccende domestiche e bambini da accudire. Tutto ciò può influire sulla produttività e impedire di concentrarsi sul lavoro.

Hack di lavoro da remoto per aumentare la produttività

Ecco i migliori trucchi per il lavoro da casa per aumentare la produttività e superare queste sfide:

1. Designare un'area di lavoro

via: Unsplash Lavorare dal divano o dal letto sembra allettante. Ma ricordate che sono nemici della vostra produttività, perché la vostra mente li associa al relax e al divertimento. È necessario uno spazio di lavoro separato per creare un confine fisico tra lavoro e casa.

Create un'area di lavoro dedicata che vi faccia entrare in una mentalità orientata al lavoro, che sia una stanza libera o un piccolo angolo del soggiorno. Ecco alcuni consigli per il vostro ufficio a casa :

Collocate la vostra area di lavoro vicino a una finestra che vi dia aria fresca e sunlight☀️

Tenete l'area di lavoro lontana dalla cucina, dal soggiorno o da una finestra che si affaccia su una strada trafficata, se siete facilmente distraibili

Lavorate con quello che avete. Se non avete una stanza libera, installate una sedia da lavoro e una scrivania in un angolo della stanza

Se vi sentite a disagio dopo essere stati seduti per lunghi periodi, acquistate mobili ergonomici (comprese le tastiere ergonomiche) per il vostro ufficio a casa

Optate per una scrivania in piedi se avete spesso bisogno di cambiare ritmo

2. Ottimizzare l'area di lavoro

Avete già un'area di lavoro designata. Ottimo! Ma funziona davvero per voi? È fondamentale creare un'area di lavoro conducente al lavoro e alla produttività. Il primo modo per farlo è mantenerla pulita e priva di disordine. Da fare anche per ottimizzarlo ulteriormente:

Aggiungere un po' di verde allo spazio con piante che filtrano l'aria e aumentano la produttività di ossigeno🪴

Tenere una bottiglia d'acqua grande nelle vicinanze per ricordarsi di bere regolarmente

Ravvivate il tutto aggiungendo ai preferiti. Aggiungete un'opera d'arte, un tocco di vernice o qualsiasi cosa vi dia energia

Tenete un lettore musicale e una lavagna a secco a parete, se necessario

3. Creare una routine

Un vantaggio significativo del lavoro da casa è la flessibilità di impostare il proprio orario di lavoro e di lavorare quando si vuole. Tuttavia, questo vantaggio può diventare rapidamente una sfida se non si riesce a stabilire una routine coerente. Una buona routine è la chiave per rendere produttiva la giornata.

Impostate i vostri orari di lavoro e utilizzare un'app per la programmazione del lavoro per stabilire il vostro programma giornaliero. Avere un programma vi dà prevedibilità e assicura che la vostra giornata sia ben strutturata.

create il vostro programma giornaliero e aggiungete rapidamente le attività non pianificate al vostro calendario con ClickUp_

Iniziate con un rituale mattutino che segni l'inizio della vostra giornata di lavoro. Può trattarsi di preparare il caffè o anche di una passeggiata veloce. Per concludere la giornata, rivedete tutto ciò che avete realizzato e programmate il giorno successivo.

Infine, non dimenticate di fare una dormita completa. Un cervello ben riposato aiuta a rimanere concentrati e ad avere una giornata più felice.

4. Fate pause regolari

Lavorare da casa significa passare la maggior parte del tempo seduti alla scrivania a lavorare. Tuttavia, stare seduti tutto il giorno è terribile per il corpo e per la produttività.

Per questo è fondamentale fare pause regolari. Allungate il corpo, fate yoga, camminate, riposate gli occhi, annaffiate le piante e staccate la spina dal lavoro. Anche una pausa di 10 minuti permette di ringiovanire la mente. Se necessario, potete anche fare un breve pisolino durante la giornata per aumentare le vostre energie.

**L'attività fisica è uno dei migliori trucchi per il lavoro da casa che previene il burnout, migliora la concentrazione e fa miracoli per la produttività. Pertanto, fate in modo che le pause regolari diventino parte integrante del vostro programma. E se avete bisogno di una promemoria, utilizzate un strumento per il lavoro da remoto per impostare promemoria per pause frequenti.

5. Usare uno strumento di produttività

visualizzate lo stato di avanzamento e i lavori in corso (WIP) in un solo colpo d'occhio con la Dashboard di ClickUp

Uno dei migliori trucchi per il lavoro da casa è l'utilizzo di una strumento per il lavoro da casa per organizzare e gestire la giornata lavorativa. Utilizzate app per l'organizzazione , servizi di comunicazione, sistemi di gestione delle attività e modelli di produttività .

Molti strumenti di collaborazione remota permettono ai team di lavorare in modo indipendente e, allo stesso tempo, di rimanere ben connessi. Tuttavia, se l'uso di app diverse per scopi diversi sembra stancante, prendete in considerazione l'utilizzo di uno strumento di produttività all-in-one come ClickUp. Ecco come si usa ClickUp per i team remoti per trasformare la vostra esperienza di lavoro da casa:

scrivete più velocemente, ottenete rapidi riepiloghi e trovate le risposte alle vostre domande con ClickUp Brain_

Lavorare senza problemi con Docs: Creare, organizzare e condividere i documenti del progetto conClickUp Documentiaggiunge pagine e sottopagine, le formatta e le stilizza come desidera, imposta le autorizzazioni per controllare l'accesso e aggiunge collaboratori. È anche possibile convertire i documenti usati di frequente in modelli. Aggiungete file e collegate i documenti ai flussi di lavoro

Creare, organizzare e condividere i documenti del progetto conClickUp Documentiaggiunge pagine e sottopagine, le formatta e le stilizza come desidera, imposta le autorizzazioni per controllare l'accesso e aggiunge collaboratori. È anche possibile convertire i documenti usati di frequente in modelli. Aggiungete file e collegate i documenti ai flussi di lavoro Sfruttate la potenza dell'IA: ClickUp Brain è l'assistente IA per eccellenza. Poni domande sul tuo lavoro ovunque in ClickUp, automatizza le attività e gli aggiornamenti sullo stato, crea rapidamente una varietà di contenuti e molto altro ancora

ClickUp Brain è l'assistente IA per eccellenza. Poni domande sul tuo lavoro ovunque in ClickUp, automatizza le attività e gli aggiornamenti sullo stato, crea rapidamente una varietà di contenuti e molto altro ancora Brainstorm collettivo: Collaborare in remoto con il tuo team per fare brainstorming di nuove idee utilizzandoLavagne online ClickUp e mappe mentali. Questo aiuta a coinvolgere tutti nell'ideazione, indipendentemente dalla posizione

Collaborare in remoto con il tuo team per fare brainstorming di nuove idee utilizzandoLavagne online ClickUp e mappe mentali. Questo aiuta a coinvolgere tutti nell'ideazione, indipendentemente dalla posizione Rimanere sulla stessa pagina La distanza non significa necessariamente non essere allineati. I team usanoObiettivi di ClickUp per impostare e monitorare gli obiettivi di team e individuali e creare responsabilità. I team leader possono utilizzare il moduloModello di piano di lavoro da remoto per monitorare lo stato del progetto dei lavoratori remoti ovunque si trovino e per definire aspettative e ruoli

Organizzatevi: Mantenete tutto il vostro lavoro in ordine conAttività di ClickUpcrea attività e sottoattività a partire dagli obiettivi, dai documenti e dai commenti e ne tiene traccia utilizzando una serie di strumenti per il monitoraggiovisualizzazioni personalizzabili *Visualizzare lo stato di avanzamento: Monitorate lo stato di avanzamento vostro e del vostro team e rivedete le attività in sospeso, il tutto in un unico colpo d'occhio grazie a viste personalizzabili e condivisibiliClickUp Dashboard *Riducicommutazione di contesto**Integrare ClickUp con oltre 1000 app, tra cui Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox e Loom, in modo da non dover continuare ad attivare/disattivare le schermate

Mantenete tutto il vostro lavoro in ordine conAttività di ClickUpcrea attività e sottoattività a partire dagli obiettivi, dai documenti e dai commenti e ne tiene traccia utilizzando una serie di strumenti per il monitoraggiovisualizzazioni personalizzabili *Visualizzare lo stato di avanzamento: Monitorate lo stato di avanzamento vostro e del vostro team e rivedete le attività in sospeso, il tutto in un unico colpo d'occhio grazie a viste personalizzabili e condivisibiliClickUp Dashboard *Riducicommutazione di contesto**Integrare ClickUp con oltre 1000 app, tra cui Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox e Loom, in modo da non dover continuare ad attivare/disattivare le schermate Risparmiare tempo: Accedere a una vasta libreria di programmi precostituiti per la produttività e l'organizzazionemodelli per il project management per iniziare rapidamente

6. Bloccare il tempo di concentrazione Blocco del tempo è uno dei nostri trucchi preferiti per il lavoro da casa. Le ricerche hanno dimostrato che dedicando tutta la vostra attenzione a un'attività specifica si ottengono i risultati migliori. Pertanto, bloccate il tempo nel vostro calendario per concentrarvi su un lavoro che richiede energia e concentrazione. Fate in modo che questo sia una parte permanente del vostro programma, come le pause.

Da fare quando si destina del tempo ininterrotto a un'attività specifica. Pertanto, assicuratevi che non ci siano interruzioni, nemmeno per un messaggio. Per un migliore blocco del tempo, utilizzare Il modello di blocco del tempo di ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-596.png Monitorate le vostre attività passate, correnti e future con il modello di blocco del tempo https://app.clickup.com/signup?template=t-205355771&\_gl=1\*bm578m\*gcl_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scaricare questo modello /%cta/

Il modello consente di tenere traccia delle riunioni, di bloccare i tempi di concentrazione, di capire le dipendenze delle attività e di evitare un eccesso di programmazione. È anche possibile assegnare del tempo per il riposo e la ricarica.

7. Creare un equilibrio tra vita privata e lavoro

Raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata può diventare una sfida quando l'area di lavoro è la vostra casa. Tuttavia, è essenziale impostare alcune regole e confini. Ecco le cose da fare:

Impostare degli orari di lavoro fissi, ad esempio dalle 9 alle 17 o dalle 10 alle 18. Smettere di lavorare quando la giornata lavorativa è terminata

Creare un programma giornaliero utilizzando il fileVisualizzazione del calendario in ClickUp e impostare promemoria ricorrenti con Reminders

Comunicate il vostro orario di lavoro alla famiglia e chiedete loro di non disturbarvi in quel periodo

Se i figli vivono con voi, cercate di pianificare il vostro lavoro in base ai loro orari

Comunicate con i membri del vostro team quando non siete disponibili per chattare. Il modo più semplice per farlo è impostare il vostro stato come "occupato" sullo strumento di comunicazione del team o disattivare le notifiche per quella durata

Mantenete questi limiti anche nel vostro tempo libero. Non rispondete alle notifiche o ai messaggi relativi al lavoro al di fuori del vostro orario di lavoro, a meno che non si tratti di un'emergenza

Siate flessibili. Sebbene la creazione di una routine sia fondamentale, siate abbastanza flessibili da cambiarla quando se ne presenta la necessità

8. Vestito per l'esito positivo

Una delle cose migliori del lavoro da casa è che vi permette di lavorare in pigiama. Ma se vi dicessimo che è anche la cosa peggiore per la vostra produttività?

Lavorare in pigiama, dal letto o dal divano è un grande no. Questo perché il cervello associa queste cose al relax e al sonno. Quindi, vestitevi per un esito positivo, anche se non avete riunioni virtuali in programma.

Fate in modo che questo faccia parte della vostra routine. Vestirsi con abiti da lavoro e completare il rituale mattutino diventa un segnale che la giornata di lavoro è iniziata. E alla fine della giornata di lavoro, rimettetevi il vostro comodo pigiama e rilassatevi.

Questo aiuta anche a staccare mentalmente dal lavoro. Ancora una volta, questo non significa che dobbiate indossare quotidianamente gli abiti da lavoro. Concedetevi una pausa ogni volta che lo ritenete necessario.

9. Consumare pasti sani

Il lavoro da remoto spesso porta a saltare il pranzo perché non ci sono gli amici dell'ufficio a ricordarti che è ora di pranzo o perché hai mangiato spuntini poco salutari durante il giorno mentre lavoravi.

Invece, programmate una pausa pranzo per ricalibrarvi e prendere una pausa dal lavoro. Mangiate pasti sani che vi mantengano pieni di energia. Per i morsi della fame casuali, tenete a portata di mano uno snack sano (frutta, noci, hummus, yogurt greco, ecc.). E non dimenticate di mantenervi idratati. 🥤

Bloccate l'orario del pranzo e assicuratevi che non influisca sul vostro orario di lavoro utilizzando l'opzione Google Calendar - Integrazione con ClickUp

10. Predisporre un piano B

Lavorare da casa in modo efficiente richiede di affidarsi alla tecnologia. Purtroppo, la tecnologia e gli strumenti possono essere inaffidabili, con interruzioni improvvise, intoppi WiFi, ecc. Pertanto, è bene prevedere un piano B per i casi in cui si verifichino inevitabilmente.

Ecco i possibili passaggi da includere in questo piano di backup:

Preparate un piano d'azione da fare in ogni scenario probabile

Se si prevede un'interruzione di corrente, prepararsi a un backup di emergenza per la tecnologia e la connessione a Internet

Procuratevi un piano dati mobile in caso di problemi con la rete WiFi

Preparate un computer o un tablet di backup nel caso in cui succeda qualcosa alla vostra macchina abituale

Utilizzate servizi e strumenti online per fare il backup dei vostri dati e assicurarvi di non perdere documenti o file in caso di interruzione di corrente

Individuare alcuni spazi di co-working o caffè da cui poter lavorare nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si possa lavorare a casa propria

11. Cambiate spazio di tanto in tanto

Cambiate di tanto in tanto la vostra area di lavoro per rompere la monotonia. Andate in una caffetteria locale, trovate uno spazio di coworking o visitate la biblioteca. Potete anche lavorare accanto a un amico o in un parco. La scelta è vostra!

Cambiare impostazione di lavoro fa miracoli per la creatività e la concentrazione. Migliora anche il vostro umore e vi permette di comunicare con persone al di fuori della vostra famiglia.

12. Connessione con i colleghi

Con ClickUp potete condurre riunioni e collaborare in modo efficiente, indipendentemente dalla vostra posizione

Il lavoro da casa limita l'interazione con i colleghi e spesso porta all'isolamento e alla solitudine. Pertanto, è fondamentale rimanere in connessione con i colleghi e gli amici. Molte aziende oggi incoraggiano questo mantenere i loro lavoratori remoti felici e impegnati.

Tenete da parte un po' di tempo nel vostro calendario per le interazioni personali con il team. Partecipate ad attività di team building online e a pause caffè virtuali. Condividete storie, esperienze, aneddoti personali e cose casuali per entrare in connessione con gli altri. Potete utilizzare strumenti di collaborazione virtuale come ClickUp per connettervi con i vostri colleghi in tempo reale.

Riunirsi con il proprio team in videochiamata (è possibile avviare le chiamate Zoom da ClickUp ) per una pausa caffè, giocare a giochi divertenti e inviare messaggi utilizzando ClickUp Chattare .

È anche possibile comunicare in modo asincrono in documenti, file e attività con commenti e menzioni @.

13. Evitare la procrastinazione e le distrazioni

La modalità Focus di ClickUp Documenti aiuta a concentrarsi su una parte dell'attività alla volta e a mantenere la produttività

Procrastinare diventa incredibilmente facile nel comfort di casa propria, soprattutto perché si hanno molte distrazioni. Ecco alcune cose da fare per evitare di distrarsi:

Suddividere le attività che sembrano opprimenti in parti piccole e gestibili

Ridurre al minimo le distrazioni come la televisione e i social media. Se avete l'abitudine di rispondere ai testi in pochi minuti, attivate la modalità Focus del vostro telefono

È possibile utilizzare la modalità Focus anche quando si lavora nei documenti di ClickUp per tenere a bada le distrazioni

Informate i membri della famiglia o i coinquilini dei vostri orari di lavoro

Utilizzate la musica per eliminare il rumore di fondo

Utilizzate cuffie a cancellazione di rumore per rimanere concentrati se la musica non è il vostro forte

Impostare orari specifici per controllare email e testi

Usate app come Forest o BlockSite per stare lontani dai siti web che vi distraggono

14. Premiatevi dopo una settimana produttiva

Gli esseri umani si nutrono di apprezzamenti e rinforzi. Pertanto, dopo una settimana produttiva e di esito positivo, premiatevi con qualcosa che vi piace. Visitate il vostro posto preferito, riunitevi con i vostri amici o fate qualsiasi cosa vi piaccia.

Questo vi rinforzerà e motiverà a lavorare sodo la prossima settimana. Inoltre, vi aiuterà a ricaricare le batterie e a migliorare l'interazione sociale.

Il tuo percorso verso la produttività nel mondo remoto

Il lavoro da casa è una tendenza che sembra rafforzarsi in tutto il mondo. I dipendenti ne apprezzano i numerosi vantaggi, tra cui il risparmio di tempo e denaro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e altro ancora. Ha la sua giusta condivisione di sfide, che possono essere affrontate in modo intelligente.

I trucchi per il lavoro da casa illustrati in questo articolo vi aiuteranno a ottenere di più dalla vostra giornata lavorativa. La designazione di un'area di lavoro, la creazione di una routine, l'attenzione alla salute, l'impostazione di limiti e la connessione con i colleghi possono rendere il lavoro da casa più divertente e produttivo.

Uno strumento di gestione del lavoro come ClickUp può essere il vostro partner ideale. Iscrivetevi gratis oggi stesso e rendete più produttive le vostre giornate di lavoro da remoto.

FAQs

**Qual è il vostro miglior trucco personale per il lavoro da remoto?

Fare pause regolari è uno dei migliori trucchi per il lavoro da remoto. Dà al cervello un po' di tempo per rilassarsi e rigenerarsi. Si può anche usare questo tempo per muovere il corpo e cambiare posizione.

**Come posso passare il tempo lavorando da casa?

La cosa migliore è stabilire un programma quando si lavora da casa. Un programma aiuta a strutturare la giornata, dà prevedibilità e impedisce di saltare attività e lavori cruciali.

**Come posso rendere piacevole il lavoro da casa?

Rendete piacevole la vostra esperienza di lavoro da casa curando il vostro corpo, prendendo un po' di sole e aggiungendo piante e decorazioni divertenti alla vostra area di lavoro. Potete anche creare una playlist "per il lavoro" e programmare il tempo per le attività che vi piacciono, come una passeggiata.