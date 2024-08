Come fare leadership in un ambiente di lavoro ibrido

I dipendenti amano avere l'autonomia di scegliere da dove e quando lavorare. Un modello di lavoro ibrido lo consente.

Secondo un sondaggio Gallup, il 53% dei lavori negli Stati Uniti sono ibridi . Sebbene questo modello sia apprezzato per il miglioramento dell'equilibrio tra lavoro e vita privata, presenta alcune sfide uniche per i team leader.

Per istanza, ci si può chiedere come garantire il perfetto coordinamento tra dipendenti in sede e remoti, valutare le loro prestazioni o stabilire linee di comunicazione cancellate.

In questo articolo affronteremo alcune delle principali sfide nella conduzione di team ibridi e come affrontarle. Condivideremo anche consigli pratici per mantenere i vostri dipendenti motivati e felici in un ambiente ibrido.

Il modello di leadership ibrido

La leadership ibrida è la capacità di gestire efficacemente team e reparti che lavorano insieme in ambienti di lavoro diversi. Combina competenze a distanza e di persona. Strategie di leadership interfunzionale nell'ambito di modelli di lavoro ibridi adottano un approccio flessibile per prevenire l'ambiguità e il disimpegno in questi ambienti di lavoro.

Sebbene i team ibridi esistano da tempo, dopo la pandemia c'è stato un notevole boom in questo spazio. Ciò significa che molti leader ora guidano team ibridi e remoti senza alcuna esperienza precedente. Naturalmente, i problemi sono destinati a sorgere.

Secondo McKinsey, i leader ibridi "devono affrontare un'atmosfera di ambiguità" principalmente perché hanno "una visibilità limitata sui carichi di lavoro e sui processi" dei loro dipendenti. Ciò richiede che i leader vadano oltre per assicurare ai dipendenti che:

Sono ascoltati

Fanno parte di un team

I loro risultati contano più dei processi personali che hanno messo in atto per terminare il lavoro

Ciò richiede anche che i leader pongano maggiore enfasi su:

Cultura: Mantenere una cultura chiara e trasparente che si allinei agli obiettivi aziendali e promuova visibilità, supporto ed empatia

Mantenere una cultura chiara e trasparente che si allinei agli obiettivi aziendali e promuova visibilità, supporto ed empatia **PersoneInclusività e flessibilità sono le pietre miliari del lavoro ibrido. Ciò richiede di concentrarsi sulle esigenze specifiche dei dipendenti e di adottare misure proattive per risolvere i problemi. È inoltre essenziale far sentire sia i lavoratori ibridi che quelli d'ufficio uguali sotto tutti gli aspetti

**Tecnologiagli strumenti giusti possono fare o rompere il gioco. I vostri dipendenti hanno bisogno di comunicare, collaborare, condividere idee e far sentire la loro presenza. Investite in un software che faciliti una collaborazione efficace e significativa

**Ripensare i processi offline aprendosi a idee nuove e innovative. Mantenete i processi flessibili, concentrandovi sui risultati; in ogni caso, non fate mai sconti su trasparenza, titolarità e disciplina

Apprendimento continuo: L'adozione di modalità di lavoro ibride implica un adattamento continuo basato su ciò che funziona e ciò che non funziona

Le sfide della leadership del lavoro ibrido: Le 5C

Il lavoro ibrido non è una soluzione plug-and-play. Le sfide che un'azienda deve affrontare potrebbero non essere le stesse della vostra. Direttore dell'Istituto Lauder, Martine Haas propone le 5C come un ottimo modo per valutare, comprendere e superare la maggior parte delle sfide che impediscono di costruire un ambiente di lavoro ibrido e fiorente. Vediamo quali sono queste 5C:

Comunicazione

I problemi di comunicazione possono sorgere a causa di strutture gerarchiche, orari di lavoro diversi, lingua o differenze culturali. Quando questi problemi vengono trasferiti in un ambiente di lavoro ibrido, tendono a moltiplicarsi.

Secondo un'indagine di sondaggio condotto su oltre 8.000 dipendenti rappresentativi di Gallup, il 23% dei dipendenti ha individuato nella riduzione della comunicazione interfunzionale una delle principali sfide del lavoro ibrido. Inoltre, il 21% dei dipendenti trova più difficile coordinare orari di lavoro, attività e sequenze.

Le sfide tecnologiche, combinate con la mancanza di esperienza dei dipendenti con le tecnologie di comunicazione a distanza e con i livelli di comfort nel parlare attraverso uno schermo piuttosto che faccia a faccia, possono ostacolare il flusso di lavoro se non vengono controllate.

Coordinamento

Un ambiente di lavoro ibrido presenta molte più sfide di coordinamento rispetto a un ambiente d'ufficio. Il rischio è quello delle cosiddette "linee di faglia": crepe che possono rapidamente formarsi tra chi lavora in ufficio e chi lavora da remoto.

Pensate a questo aspetto: Il lavoro richiesto per includere i colleghi remoti significa che spesso questi ultimi si perdono brevi chat improvvisate e piccole decisioni prese dall'equipaggio dell'ufficio. Con il tempo, questa diventa un'abitudine e improvvisamente i lavoratori remoti possono trovarsi fuori dal giro delle conversazioni più importanti e delle decisioni più importanti.

È come perdere la consueta riunione giornaliera prima della condivisione degli aggiornamenti sul progetto.

Connessione

La connessione con i colleghi può essere difficile quando si lavora da remoto. Alcuni lavoratori possono parlare raramente durante le riunioni virtuali, mentre i nuovi arrivati possono avere difficoltà a rompere il ghiaccio.

Gli ambienti di lavoro ibridi rischiano inoltre di creare una 'a VIP Club ' di coloro che si sentono centrali e impegnati nell'organizzazione e un 'gruppo esterno' che si sente scollegato dal lavoro e dalla vita sociale.

La mancanza di connessione può portare a una riduzione della produttività e a un aumento del tasso di abbandono. Questo dato è supportato dal fatto che il 24% dei dipendenti ha individuato relazioni di lavoro deteriorate con i colleghi come una delle principali sfide del lavoro ibrido.

Creatività

Il lavoro da remoto può potenzialmente mettere in pericolo la creatività a due livelli: creatività collettiva e creatività individuale. La parte della creatività collettiva è abbastanza ovvia.

Le riunioni di Zoom, almeno inizialmente, potrebbero non essere in grado di sostituire le conversazioni fluide, le barre laterali e il libero flusso di idee che si verifica quando i dipendenti si incontrano di persona.

Lavorare da soli per settimane potrebbe anche smorzare la creatività individuale a causa della mancanza di chattare spontaneamente con i colleghi su argomenti banali come le eccentriche decorazioni della scrivania o seri come una nuova idea innovativa. Molti lavoratori potrebbero anche sentire la mancanza degli spostamenti quotidiani e dell'aria fresca.

La maggior parte di noi ha bisogno di un mix di tempo libero e di socializzazione per mantenere il flusso creativo. Quando l'aspetto sociale di un luogo di lavoro fisico viene meno, può essere difficile liberare il proprio lato creativo.

Cultura il 32% dei dipendenti si sente meno connesso alla cultura della loro organizzazione quando svolgono un lavoro ibrido. Questo perché lavorare da casa può essere fonte di isolamento, soprattutto per i nuovi dipendenti che entrano in azienda.

Potrebbero semplicemente non avere la conoscenza di ciò che funziona meglio per la vostra organizzazione e della vostra "cultura" aziendale e dei suoi valori

Possono sentirsi smarriti e non avere un senso di orientamento, soprattutto rispetto ai colleghi che lavorano dall'ufficio

Senza un'adeguata inculcazione di queste norme culturali, anche la comunicazione può risultare difficile, per non parlare della connessione con i colleghi dei vari reparti, team e posizioni geografiche.

Oltre a queste, i team remoti devono affrontare molte altre sfide. C'è molto meno spazio per i dipendenti per formare forti relazioni interpersonali e ci sono alte possibilità di fraintendimenti e ambiguità.

I lavoratori a distanza possono anche sentirsi trascurati, nutrendo sentimenti di malcontento e non avendo lo stesso valore o "conoscenza" di chi lavora in ufficio.

Guidare efficacemente i Teams virtuali in un modello ibrido

In mezzo alle sfide associate ai modelli di lavoro ibridi, diventa essenziale ripensare le strategie di leadership per creare fiducia. Ecco alcune strategie di leadership che potete sfruttare come leader di team ibridi.

Privilegiare i risultati rispetto alle ore di lavoro

Quando si guida una forza lavoro ibrida, è ideale adottare una mentalità orientata ai risultati invece di concentrarsi su orari di lavoro rigidi e inflessibili.

Potrebbe non essere necessario avere un sistema di rilevazione del tempo che un dipendente trascorre in ufficio. L'attenzione deve invece essere rivolta ai risultati, ossia al fatto che i team portino a termine gli obiettivi e le attività entro le scadenze.

stabilite obiettivi perseguibili e monitorateli con ClickUp Obiettivi

Questo richiede di privilegiare la coordinazione, la comunicazione e la trasparenza invece di rigide tempistiche di lavoro. L'idea è quella di fissare obiettivi chiari e inequivocabili per i vostri team ibridi e di adottare passaggi proattivi per la loro realizzazione.

ClickUp, il popolare software per il project management, è dotato di

Obiettivi di ClickUp

e

Attività di ClickUp

per assistervi nell'impostazione e nel monitoraggio degli obiettivi per i dipendenti ibridi. Grazie a queste funzionalità, è possibile impostare obiettivi perseguibili, misurare i loro stati e tenere sotto controllo chi fa cosa e quando.

Con ClickUp Obiettivi, i team possono outlineare gli obiettivi con descrizioni dettagliate, date di scadenza e traguardi misurabili, rendendo più facile mantenere la responsabilità per un team ibrido. È inoltre possibile suddividere gli obiettivi di grandi dimensioni in attività gestibili e impostare traguardi specifici per renderli più facili da raggiungere.

Aggiungere

assegnatari multipli

e

osservatori

a un'attività per garantire un flusso di lavoro chiaro e lineare che promuova la completa trasparenza e titolarità.

personalizzate la gestione delle attività, il monitoraggio dei progetti e la visualizzazione dei flussi di lavoro con_ le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp

Creare una cultura del lavoro ibrida positiva

In qualità di leader di un luogo di lavoro ibrido, dovete adottare dei passaggi per costruire una cultura ibrida positiva, caratterizzata da apertura alle idee, collaborazione, comunicazione e rispetto dell'individualità e del processo di pensiero di ogni persona.

Utilizzate software di collaborazione come

ClickUp Documenti

per consentire ai membri di scrivere e registrare le proprie idee, collaborare alla documentazione del progetto e prendere note, il tutto all'interno della potente piattaforma di project management di ClickUp.

collabora alla documentazione del progetto e lavora insieme in tempo reale con ClickUp Docs_

Potete anche utilizzare

Lavagne online ClickUp

per abbozzare insieme diversi progetti e idee e lanciare attività direttamente dalle sessioni di brainstorming. Le lavagne online sono accessibili da qualsiasi luogo, in modo che i membri del team in ufficio e da remoto possano collaborare in modo sincrono quando ne hanno bisogno.

aggiungi attività e documenti alla lavagna online di ClickUp e collega le idee al tuo lavoro_

Inoltre, implementate le seguenti strategie per facilitare il processo:

**Scegliere gli strumenti di comunicazione giusti per mantenere tutti in connessione e rompere i silos comunicativi. Implementare un piano di eventi e riunioni in modo che tutti i membri possano trovare il tempo per partecipare e dare il loro contributo

Promozione del team bonding e della collaborazione: Tutto lavoro e niente divertimento fanno sì che i dipendenti non vogliano rimanere. Incoraggiate il team attraverso format come sessioni virtuali di raffreddamento dell'acqua, giochi divertenti o persino quiz a quiz utilizzando i dati del posto di lavoro. Ad esempio, quanti affari abbiamo chiuso il mese scorso? O qual è stato il nostro obiettivo nell'ultimo trimestre?

Tutto lavoro e niente divertimento fanno sì che i dipendenti non vogliano rimanere. Incoraggiate il team attraverso format come sessioni virtuali di raffreddamento dell'acqua, giochi divertenti o persino quiz a quiz utilizzando i dati del posto di lavoro. Ad esempio, quanti affari abbiamo chiuso il mese scorso? O qual è stato il nostro obiettivo nell'ultimo trimestre? Assicurarsi che tutto ciò che accade in ufficio venga comunicato simultaneamente ai dipendenti remoti. A tal fine, è necessario assicurarsi che il team crei e conservi una documentazione chiara e completa o registrazioni di riunioni, piani di progetto, obiettivi annuali e trimestrali o qualsiasi altra informazione rilevante in un formato facilmente accessibile. ClickUp è lo strumento ideale per questo scopo

Mantenere autonomia e responsabilità

Date al vostro team la possibilità di prendere decisioni migliori. Siate generosi con le responsabilità e gli autori nell'ambiente di lavoro ibrido. Ciò contribuirà a promuovere un senso di titolarità, migliorando automaticamente la produttività.

Accogliete con favore le nuove idee e ricordate di dare titolarità e credito a chi ne ha diritto. Quando date ai membri del team la libertà di sperimentare e prendere le proprie decisioni, scatenate una scintilla collaborazione e risoluzione creativa dei problemi . Modello di piano di gestione del team di ClickUp è un modo eccellente per fissare ruoli e responsabilità chiare e mantenere l'accounter per ogni azione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-533.png Il modello di piano di gestione del team di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a organizzare e gestire le attività del vostro team.

https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139&department=operations&\_gl=1\*btbv7s\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

La vista Team del modello consente di pianificare e strutturare in modo efficiente le riunioni del team. Per concentrarsi sui reparti, utilizzare la visualizzazione Programma per reparto per ottimizzare il tempo di tutti. Infine, è possibile tenere sotto controllo lo stato di avanzamento e le attività di ogni reparto con la visualizzazione completa Stato per reparto.

Questo modello consente anche di:

Pianificare e supervisionare i progetti con chiarezza

Comunicare con chiarezza attività e responsabilità ai membri del team

Garantire l'allineamento del team sulle priorità chiave per l'esito positivo collettivo

Utilizzare modelli come il DAC

La gestione di team remoti o ibridi richiede un approccio leggermente diverso per prendere decisioni efficaci. Il modello DAC, ad esempio, prevede direzione, allineamento e commit. Vediamo come si articola:

Assicurarsi che i membri del team siano d'accordo e siano consapevoli degli obiettivi del teamobiettivi e delle strategie generali del team* Assicuratevi che i dipartimenti, i team e i membri con attività e ruoli diversi ma interconnessi si coordinino attivamente tra loro su compiti importanti. Utilizzate strumenti come La visualizzazione della chat di ClickUp per comunicare con i membri del team e i reparti direttamente dall'area di lavoro

comunicate senza problemi e condividete file in chat con ClickUp's Chat View

**Da fare: i membri del team sono fortemente impegnati e si sentono responsabili per l'esito positivo dell'azienda? Oppure sono più concentrati sulla crescita personale? Nel primo caso, è necessario lavorare per coinvolgere e ispirare le persone, costruire la fiducia e creare un senso di titolarità e responsabilità

Impegnarsi a delimitare i confini

In qualità di team leader ibrido, dovete essere in grado di collaborare oltre i confini . Dovete sentirvi a vostro agio nel raggiungere reparti e livelli gerarchici diversi, stakeholder esterni e altri gruppi rilevanti e coordinarvi con loro attraverso distanze o fusi orari per Da fare.

Ciò significa stabilire e garantire una connessione 24 ore su 24 per i team fuori sede e in loco, una comunicazione continua tra voi e gli altri membri del team e un sistema efficace che rompa i silos e mantenga tutti sulla stessa pagina.

Anche se ciò non è sempre possibile, è possibile ottenere una connettività quasi perfetta con un lavoro genuino e seguendo i numerosi consigli illustrati in questo articolo.

**Capire come fluisce la conoscenza all'interno dell'organizzazione e identificare le lacune e le opportunità sia nelle impostazioni virtuali che in quelle faccia a faccia

Incoraggiare i dipendenti a impegnarsi in un comportamento collaborativo che abbraccia tutti i confini attraverso formazione, incentivi e promozioni , assicurandosi che non sia visto come uno stress aggiuntivo

, assicurandosi che non sia visto come uno stress aggiuntivo Costruire reti interfunzionali all'interno dell'organizzazione per assicurarsi di comprendere il quadro generale e le connessioni tra i gruppi

Sperimentare sessioni di "pranzo e apprendimento "

Le sessioni di "pranzo e apprendimento", virtuali o di persona, offrono un'impostazione rilassata e informale per i dipendenti di diversi reparti, che possono interagire e stabilire connessioni personali.

Impegnandosi in discussioni informative o divertenti, i colleghi possono abbattere i silos dipartimentali, promuovere il rispetto reciproco e costruire relazioni di lavoro più forti. Queste sessioni incoraggiano l'impollinazione incrociata delle idee, portando a una maggiore collaborazione e innovazione in tutta l'organizzazione.

Favorire una mentalità di apprendimento continuo

In definitiva, la leadership ibrida consiste nello sperimentare e nell'essere aperti all'innovazione. È necessario verificare costantemente quali approcci funzionano meglio per il proprio team e quali invece sono da escludere. È anche importante essere aperti al feedback e accettare che si possano commettere errori.

Considerate ogni "esperimento" fallito come un'opportunità di apprendimento. Ogni trimestre, provate nuovi approcci alla gestione dei progetti o alla collaborazione. Poi, raccogliete il feedback dei dipendenti su ciò che pensano. Continuate con i modelli che danno risultati e abbandonate quelli che non ne danno.

Valutazione delle prestazioni in un modello di lavoro ibrido

Un modello di lavoro ibrido è molto più dinamico di uno tradizionale. Per istanza, voi, in qualità di team leader, avrete relativamente meno visibilità sulle attività quotidiane dei vostri dipendenti. Potreste cadere nella trappola di favorire involontariamente un dipendente che viene in ufficio più spesso. Anche se il pregiudizio può essere involontario, può avere un forte effetto negativo sulla cultura del luogo di lavoro e sull'esperienza dei dipendenti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-353.png Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a valutare le prestazioni dei dipendenti e a gestire le revisioni.

https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1y3wb4x\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Per evitare i pregiudizi inconsci, è necessario un sistema completo che vi mantenga consapevoli e vigili. È qui che Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp brilla. Fornisce una breve descrizione di quanto un dipendente ha fatto alla fine di un progetto, in modo da poter dare un feedback costruttivo e oggettivo in tempo reale.

Inoltre, è possibile monitorare le prestazioni quotidiane del team esaminando il sistema di monitoraggio visualizzato fornito con ClickUp Obiettivi e ClickUp Attività.

In generale, dovete essere consapevoli di ciò che accade, ma anche evitare di fare da micromanager al vostro team. Fidatevi di loro, date loro autonomia e monitorate le loro prestazioni nel corso del progetto. Ecco come valutare le prestazioni in un modello ibrido.

Ottimizzate i vostri modelli di lavoro ibridi con ClickUp

Poiché il modello di lavoro ibrido si sta diffondendo tra i dipendenti e le aziende, dovete essere pronti ad affrontarlo.

Il cambiamento più importante avviene nella vostra mentalità. Spostate la vostra prospettiva da un quadro orientato alle ore di lavoro a uno orientato agli obiettivi. Capite come potete sfruttare spazi e orari di lavoro flessibili per attrarre i migliori talenti e mantenere il vostro team al massimo della produttività.

Da fare, provate le funzionalità di ClickUp per l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio delle attività, gli strumenti di comunicazione e collaborazione e i modelli. Questi creano l'ecosistema perfetto per guidare con intenzionalità in un ambiente di lavoro ibrido.

Iscrivetevi a ClickUp e colmate il divario di comunicazione all'interno di team ibridi.