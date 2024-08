10 strategie di leadership efficaci per migliorare le prestazioni del team

In qualità di buon leader o manager, uno degli obiettivi più importanti è quello di creare un team ad alte prestazioni, che dia risultati costanti. Questo team non ha bisogno di follower, è impegnato nel lavoro e tutti imparano e migliorano costantemente per alzare la barra.

Una buona leadership si basa più sull'atteggiamento giusto che sulle competenze tecniche. Le buone competenze possono essere insegnate, mentre l'atteggiamento si sviluppa in un periodo di tempo.

Tuttavia, uno studio Gallup ha rivelato che solo 1 persona su 10 possiede il talento intrinseco della buona gestione. Per la maggior parte dei manager, essere un leader efficace richiede un costante miglioramento delle capacità di leadership e delle strategie per migliorare le prestazioni e la collaborazione.

Una leadership efficace fa la differenza tra un'organizzazione che arranca per mancanza di piano e una che prospera grazie alla pianificazione strategica dei leader.

Questo post illustra 10 strategie di leadership efficaci per influenzare i membri del team a migliorare le prestazioni e a superare sempre le aspettative.

**Che cos'è una strategia di leadership?

Una strategia di leadership è un insieme di metodi, tattiche e atteggiamenti utilizzati dai leader per guidare e motivare i loro team e allinearli agli obiettivi dell'organizzazione.

Permette alla cultura e al sistema di valori dell'organizzazione di allinearsi alle idee e all'impatto, creando un'influenza mentale ed emotiva con conseguenze di vasta portata.

Una strategia di leadership efficace fornisce una visione strutturata che imposta ai membri del team e al senior management il percorso verso il successo e la produttività.

Importanza di avere una strategia di leadership

Immaginate di guidare su un percorso sconosciuto senza una mappa. Senza indicazioni o guida, potreste finire per perdervi.

Senza visione, conoscenza e feedback, sarebbe impossibile creare un esito positivo a lungo termine in un'organizzazione.

Con una solida strategia di leadership, sarà più facile guidare i team, delegare le responsabilità e promuovere una cultura dell'innovazione sul posto di lavoro. Dalla gestione delle aspettative, al coinvolgimento dei dipendenti, alla produttività, la vostra leadership favorirà cambiamenti qualitativi nei team e nei membri del team.

Vediamo i vantaggi delle competenze di leadership strategica per aiutarvi a essere un manager migliore.

Influenza il comportamento

I leader strategici anticipano, influenzano, coinvolgono, supportano e mettono in grado i membri del team di rispondere alle tendenze del mercato e del settore e alle preferenze dei clienti. In qualsiasi azienda, la strategia di leadership influenza ampiamente il comportamento.

Un leader efficace immagina il futuro, prende le decisioni finali, collabora con i colleghi e i leader del settore e guida il team a creare strategie per raggiungere gli obiettivi aziendali.

Attrae e gestisce i talenti

Una delle qualità principali di un manager di successo è attrarre e trattenere i talenti. La giusta strategia di leadership identificherà i migliori talenti e li motiverà a dare il massimo prestazioni migliori . I buoni manager possono essere definiti in base alla loro capacità di costruire e guidare team ad alte prestazioni.

Guida i risultati

Una strategia di leadership efficace è fondamentale per l'esecuzione di molteplici strategie organizzative.

I bravi leader sono in grado di creare l'ambiente giusto per consentire ai membri del loro team di raggiungere e superare gli obiettivi dell'organizzazione. Si impegnano attivamente per raggiungere i risultati, monitorano gli stati e creano un ambiente in cui i membri del team possano migliorare le prestazioni, se necessario.

Facilita i cambiamenti nella strategia aziendale

Creare e implementare strategie aziendali richiede molto tempo. Ancora più difficile è cambiare direzione quando è necessario e ottenere il consenso del team. In questa fase, i leader più forti sono in grado di incoraggiare il team allineare tutti alla visione e motivarli a lavorare per la nuova strategia aziendale, l'obiettivo e la meta.

In riepilogo, con una strategia di leadership in atto, l'organizzazione si trova in una posizione migliore per realizzare i suoi piani per il futuro.

Impatti di una strategia di leadership efficace

Ecco alcuni modi in cui grandi leader e strategie di leadership efficaci formano l'organizzazione.

Individuare più opportunità

I leader che guardano al futuro, invece di concentrarsi solo sulle operazioni quotidiane, sono in vantaggio rispetto alla concorrenza.

La leadership visionaria vi aiuta a identificare le opportunità di stabilire processi, produttività e modelli aziendali più efficienti prima che i vostri concorrenti vi raggiungano.

Formare altri leader

Un impatto importante della strategia di leadership è quello di vedere i grandi leader trasmettere le loro competenze alla generazione successiva. Dopo tutto, i bravi leader capiscono istintivamente il panorama aziendale e provano gioia nel vedere i loro colleghi crescere e avere successo.

Costruire una cultura organizzativa più forte

Una grande leadership è una approccio dall'alto verso il basso che migliora la cultura dell'organizzazione. Un team riflette sempre le convinzioni e gli atteggiamenti del leader. Con i leader ispiratori, l'organizzazione diventa più trasparente e innovativa, guidando il comportamento di ogni membro del team verso gli altri e i clienti.

Raggiungere maggiori ricavi

I grandi leader motivano il personale a lavorare sodo e a smettere di perdere tempo, ottimizzare i flussi di lavoro e si impegnano maggiormente in ciò che fanno, migliorando la produttività e la qualità del lavoro. La leadership strategica sviluppa una cultura della passione in cui ogni membro del team si impegna a produrre il suo lavoro migliore per il bene di tutti.

10 Strategie di leadership per migliorare le prestazioni del team

La leadership strategica può trasformare un'organizzazione ordinaria in un team ad alte prestazioni, generando un maggiore impatto e producendo risultati migliori. Ecco le 10 strategie di leadership che potete attuare per coinvolgere e supportare il vostro team in modo ottimale.

1. Definire e articolare la propria visione

Il compito principale della leadership è comprendere il quadro generale, analizzare la situazione da tutti i punti di vista e articolare la strategia aziendale.

Più che la creazione di un piano dettagliato o l'impostazione di traguardi, si tratta di condividere una narrazione convincente sul futuro e sulla visione che gli stakeholder e i dipendenti sono disposti ad accettare.

Una visione chiara che spieghi gli obiettivi a lungo termine dell'azienda e che ispiri e motivi la forza lavoro verso gli obiettivi più ampi.

Se il team crede nella vostra visione, farà tutto il possibile per portarla a compimento. Sviluppate una cultura di team in cui tutti possano vedere la vostra visione in azione. Date ai membri del team la possibilità di visualizzare la differenza che stanno facendo.

Se le vostre azioni ispirano gli altri a sognare di più, a imparare di più, a fare di più e a diventare di più, siete un leader

John Quincy Adams

2. Riconoscere i risultati di tutti

Il riconoscimento fa sentire una persona valorizzata e apprezzata. Ogni volta che qualcuno del vostro team va oltre le aspettative per raggiungere i propri obiettivi, festeggiate e riconoscete il suo commit per la missione della vostra azienda.

I manager spesso trascurano il semplice principio "ciò che viene premiato viene ripetuto". Non trascurate l'impatto del rinforzo positivo.

Ad esempio, quando parlate con i rappresentanti del servizio clienti, dite loro che stanno facendo un ottimo lavoro e che contribuiscono a far progredire l'azienda. Se ricevete una nota da un cliente su come un rappresentante del supporto clienti lo ha aiutato, condividetela con il team.

Fate sapere al vostro team quanto sono fondamentali per la vostra azienda e perché l'azienda ha bisogno di loro. Questo li aiuterà a lavorare con rinnovata energia ed entusiasmo.

Le persone lavorano per il denaro, ma fanno il possibile per ottenere riconoscimenti, elogi e ricompense

Dale Carnegie

3. Comunicare in modo efficace

La comunicazione è un'abilità fondamentale non solo per i leader e i manager, ma per chiunque voglia avere un esito positivo. Dovete essere in grado di comunicare la vostra visione, la strategia aziendale per raggiungerla e il modo in cui ogni persona contribuirà agli obiettivi dell'azienda.

Infatti, le migliori organizzazioni hanno una cultura della comunicazione attiva e bidirezionale. Questo incoraggia uno scambio aperto di idee e favorisce una maggiore collaborazione.

Un'organizzazione che comunica bene con la propria forza lavoro otterrà risultati positivi nei livelli di coinvolgimento del personale. Questo potente motivatore è collegato alle capacità comunicative del leader.

I grandi leader comunicano e i grandi comunicatori guidano

Simon Sinek

4. Anticipare ciò che potrebbe accadere

Una volta che sapete come articolare la vostra visione, guardatela da una prospettiva più ampia e identificate le potenziali sfide e innovazioni che la vostra azienda potrebbe affrontare a breve.

Quindi, pensate a come prepararvi a questi ostacoli, affrontarli o capitalizzare le potenziali opportunità che attendono la vostra attenzione.

Se riuscite ad anticipare le opportunità e gli ostacoli, sarete più preparati dei vostri concorrenti a navigare nel panorama futuro.

Il pessimista si lamenta del vento. L'ottimista si aspetta che cambi. Il leader regola le vele

John Maxwell

5. Guidare con l'esempio

Un leader stabilisce un precedente per ciò che è accettabile o meno all'interno dell'organizzazione - e nessuna regola o politica è più potente di questa. Per essere un leader migliore, è necessario essere consapevoli dell'impatto del proprio comportamento e comportarsi come si desidera che facciano gli altri.

Ad esempio, un buon leader prende le decisioni nel modo in cui vuole che gli altri dirigenti dell'azienda lo emulino.

Il coinvolgimento, la soddisfazione e il morale del personale sono direttamente collegati all'esperienza che i dipendenti hanno con i loro manager di linea. I bravi leader fanno sentire le persone sicure, incluse e soddisfatte del loro lavoro.

Un leader guida con l'esempio, non con la forza

Sun Tzu

6. Costruire un team coeso

Un buon leader costruisce team coesi.

Deve sapere come gestire i conflitti, quando permettere al team di affrontare la tempesta e quando aiutarlo a trovare la propria strada. Per costruire un team coeso è necessario conoscere i punti di forza e di debolezza di ciascuno, sviluppare la fiducia e incoraggiare la collaborazione

Un team coeso lavora insieme e il ruolo della leadership è quello di facilitare la costruzione di questo team.

Una grande persona attrae grandi persone e sa come tenerle insieme

Goethe

7. Non perdete mai di vista l'innovazione e la creatività

L'innovazione, le nuove idee e i nuovi modi di pensare per entusiasmare i clienti sono essenziali per una buona leadership.

Come leader, il modo migliore per costruire una cultura dell'innovazione e della creatività è incoraggiare una comunicazione aperta e la condivisione delle idee. Enfatizzate l'attenzione al cliente, supportate il team nel trovare modi creativi per risolvere i problemi e premiate gli approcci fuori dagli schemi.

Molti leader utilizzano i budget per la formazione e lo sviluppo della leadership per promuovere questo tipo di ambiente sul posto di lavoro.

L'innovazione distingue tra leader e follower

Steve Jobs

8. Essere disposti a cambiare e a prendere decisioni difficili

All'inizio del 2010, Dominos si rese conto di non essere all'altezza delle aspettative della gente. Le vendite erano calate, il prezzo delle azioni era crollato e la catena si era posizionata all'ultimo posto nella "classifica dei gusti" dei consumatori

Da fare per risolvere il problema? La catena di pizzerie decise di affrontare il problema a titolo personale. Dominos ha realizzato una serie di prodotti innovativi campagne di marketing negli anni successivi, ha aggiunto nuove posizioni, ha trasmesso in live-streaming le recensioni dei clienti e ha incrementato le funzionalità di ordine online.

Inoltre, hanno persino cambiato la ricetta della pizza!

Tra il 2010 e il 2022, il prezzo delle azioni è passato da 11 a 260 dollari.

Dominos è un esempio eccellente di come i leader prendano decisioni difficili e abbraccino il cambiamento per aiutare un'azienda a risollevarsi.

Anche voi potete fare lo stesso come leader. Conoscete i vostri obiettivi, create strategie dettagliate e sviluppate sistemi e processi che il vostro personale possa seguire. Quando vedete che c'è bisogno di cambiare o di prendere decisioni difficili, fate leva su di esse.

Migliorare significa cambiare; essere perfetti significa cambiare spesso

Winston Churchill

9. Apprendimento continuo

Molti leader concordano sul fatto che la leadership è un viaggio con nuove sfide e apprendimenti in attesa di essere affrontati. I grandi leader non smettono mai di imparare: attraverso l'applicazione pratica, il networking, lo sviluppo professionale e la formazione continua.

Nel vostro percorso di crescita come leader, condividete le vostre conoscenze ed esperienze con gli altri. Assumete il ruolo di coach e mentore, impegnatevi a sviluppare le capacità di leadership del vostro team e troverete soddisfazione nel gettare le basi per una forte leadership.

La leadership e l'apprendimento sono indispensabili l'uno all'altro

John F. Kennedy

10. Responsabilizzare il team

In qualità di leader, uno dei vostri compiti principali è quello di guidare il team a raggiungere il suo pieno potenziale. Da fare, dovete delegare le responsabilità e dare loro il supporto necessario per avere esito positivo.

Date loro oggetti chiari e la completa titolarità dei risultati; controllate spesso che ricevano aiuto quando necessario e incoraggiate il lavoro di squadra. Da fare, è anche necessario conoscere i loro punti di forza e di debolezza ed essere pronti a fidarsi completamente di loro.

Si tratta di far crescere le persone, non voi. Voi crescete grazie alla gloria riflessa delle vostre persone"

Jack Welch

Errori comuni di leadership da evitare

In realtà, la leadership è gratificante e stressante allo stesso tempo. È necessario gestire personalità diverse, allinearle alla visione dell'organizzazione, fare scelte difficili e affrontare i problemi prima che diventino gravi.

Ecco alcuni errori comuni da evitare.

1. Non delegare

Il pensiero più pericoloso da evitare è: "Se vuoi che una cosa sia terminata bene, falla da solo".

Un buon leader confida che il suo team completi la propria attività ai massimi livelli, e il team si aspetta che lo guidi. Ogni collaboratore deve capire che vi fidate di lui ed essere motivato ad essere all'altezza delle vostre aspettative, imparando e migliorando continuamente. Ricerca mostra che delegare le attività aumenta la vostra capacità di cercare il feedback dei dipendenti, che a sua volta vi aiuta a crescere come leader.

Tuttavia, questo non significa perdere la responsabilità. Il team deve essere tenuto a rendere conto di tutto ciò che fa. Ma quando i dipendenti non riescono a tenere il passo, comunicatelo individualmente piuttosto che in una riunione del team. Prima di decidere di separarsi, prendete in considerazione la possibilità di fornire una formazione aggiuntiva.

2. Evitare i conflitti

Il conflitto può essere dannoso per il team, ma evitare il confronto peggiora le cose.

Invece di evitare tutti i conflitti, affrontate i problemi quando li vedete spuntare. Se lasciate crescere, potrebbero distrarvi in seguito e danneggiare irreversibilmente il team.

Il modo migliore per risolvere i conflitti è esternarli, affrontandoli direttamente e facendo lavorare le parti per raggiungere un compromesso.

3. Smentire se stessi

Certo, una sana dose di dubbi su se stessi rende più cauti. Ma ricordate di fidarvi del vostro giudizio, perché se non lo fate voi, chi altro potrebbe farlo?

Ascoltare le opinioni altrui è essenziale, ma allo stesso tempo bisogna credere in se stessi quando si prendono delle decisioni. Allo stesso tempo, mantenete la consapevolezza di voi stessi per non diventare arroganti o ciechi di fronte alle critiche costruttive.

Guidare in modo efficace con ClickUp

In qualità di leader, è probabile che vi destreggiate tra molteplici attività in diverse divisioni. Da fare per tenere traccia degli stati del team? Perdere tempo con i fogli di calcolo per mantenere questi dettagli è inefficiente.

Utilizzate invece strumenti per il project management come ClickUp per aiutarvi a monitorare meglio le attività, gli esiti positivi e i fallimenti del team.

Affidatevi alle funzionalità di project management di ClickUp per garantire una visibilità completa dei progetti software, scoraggiando l'assunzione di rischi e alimentando la fiducia nel team Obiettivi di ClickUp consentono di suddividere le attività in base all'urgenza, livelli di priorità e l'impatto. Creare obiettivi tracciabili e suddividerli in attività gestibili su base giornaliera, settimanale, mensile e trimestrale.

Visualizzazione dello stato di avanzamento nella cartella Obiettivi di ClickUp

ClickUp consente di assegnare attività a un membro del team e di aggiungere commenti e scadenze.

Un consiglio: prevedete un tempo di riserva in caso di problemi. Priorità delle attività di ClickUp è semplice e facile da usare e aiuta a stabilire priorità chiare per il team. Grazie a quattro bandiere di colore diverso (Urgente, Alta, Normale e Bassa priorità), voi e il vostro team potete visualizzare a volo d'uccello le attività critiche. Che ne dite di tenere tutti sulla stessa pagina?

Impostare le priorità delle attività di ClickUp con codici a colori per far sapere al team quali sono le attività da affrontare il prima possibile

ClickUp consente inoltre a voi e al vostro team di risparmiare tempo grazie a flussi di lavoro automatizzati e a modelli in modo da poter lavorare in modo più intelligente. Inoltre, si integra con oltre 1000 strumenti di uso comune, da Slack a Zoom, da Salesforce a Google Drive.

Vediamo i leader della nuova era utilizzare software di project management e app per il team building per promuovere relazioni autentiche con i loro team in loco e virtuali, facilitare la comunicazione senza soluzione di continuità e instillare un senso di condivisione in ogni membro del team.

Le strategie di leadership cambiano continuamente; i migliori leader restano flessibili

Per essere un leader migliore, rivedete spesso le vostre strategie e misurate lo stato per vedere se state ottenendo i risultati che vi siete prefissati.

Allo stesso tempo, utilizzate software di monitoraggio dei progetti come ClickUp per monitorare, gestire e assegnare priorità alle prestazioni a livello di organizzazione e di team. Grafici, promemoria, calendari e automazione delle attività assicurano che siate sempre al corrente di tutto.

Siate il leader che siete sempre stati destinati a essere. Con ClickUp potete responsabilizzare il vostro team e gestire i vostri progetti in modo efficiente. Iscrivetevi gratis a ClickUp e iniziate oggi stesso.