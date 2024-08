Leadership efficace di team interfunzionali

Cosa vi viene in mente quando sentite la parola "interfunzionale"?

Ci viene in mente la (in)famosa ciurma di Ocean's Eleven, dove ogni membro apporta alla missione competenze ed esperienze uniche, dal piano strategico all'abilità tecnologica.

Proprio come una rapina, i progetti all'interno di un'azienda hanno successo quando le persone contribuiscono con le loro competenze specialistiche al raggiungimento di un obiettivo condiviso. Tuttavia, spesso è più difficile di quanto i film vogliano far credere.

In realtà, molti team interfunzionali faticano a funzionare.

Secondo uno studio di Harvard Business Review, il 75% dei team interfunzionali non lavora efficacemente. Ma il dato sorprendente è che i team interfunzionali con una solida governance o il supporto della leadership hanno un tasso di esito positivo del 76%!

Quindi, come vedete, non vi stiamo scoraggiando dal guidare un team interfunzionale. Vorremmo che sapeste come far lavorare questi team.

Per questo abbiamo raccolto tutti i consigli e le risorse necessarie per guidare bene un team interfunzionale. Abbiamo anche elencato 10 competenze essenziali che dovreste acquisire per apportare un cambiamento fondamentale alle dinamiche del vostro team quando passate a un team di tipo "cross-funzionale" team interfunzionale struttura.

Definizione della leadership del team interfunzionale

Funzione trasversale leadership del team si riferisce alla capacità di un manager di dirigere e coordinare i membri di un team con competenze funzionali diverse verso il raggiungimento di oggetti condivisi.

A differenza di un team tradizionale, specifico per funzione - ad esempio, dove ogni persona in un reparto commerciale è un dirigente delle vendite (indipendentemente dal grado) - un team interfunzionale è composto da persone provenienti da diversi reparti come operazioni, commerciale, logistica, marketing e finanza, che si occupano insieme di un'attività specifica o di un progetto.

La leadership interfunzionale si concentra sulla facilitazione della collaborazione, sulla gestione delle tensioni, sull'allineamento dei contributi a un obiettivo comune e sulla modellazione di comportamenti costruttivi del team per ottenere il meglio da un gruppo multidisciplinare.

Alcune funzioni di leadership interfunzionale altamente consigliate

Gestire il sistema e non le persone

Essere paziente, essere umile

Usare il proprio potere con saggezza e senza pregiudizi

Affrontare direttamente le sfide del sistema

Sviluppare forti capacità di comunicazione

Essere pronti ad affrontare la probabilità dell'improbabile e le sorprese che si presentano lungo il cammino

L'importanza della leadership di team interfunzionali

Cerchiamo di capire qual è il ruolo dei team leader interfunzionali nel rendere efficaci questi team:

Stabilire l'ordine: Un team leader aiuta a stabilire le linee guida su obiettivi e attività, nonché la strategia necessaria per raggiungere questi obiettivi, mantenendo i team concentrati

Un team leader aiuta a stabilire le linee guida su obiettivi e attività, nonché la strategia necessaria per raggiungere questi obiettivi, mantenendo i team concentrati **Gestire la complessità: le sfide odierne richiedono l'analisi di più discipline. Ingegneri, esperti di marketing e designer devono parlare la stessa lingua e un leader interfunzionale esperto funge da interprete

Incoraggiare l'innovazione nella diversità: Nuove prospettive portano a nuove idee. I team leader interfunzionali aiutano i team a innovare promuovendo la collaborazione e abbattendo i silos

Nuove prospettive portano a nuove idee. I team leader interfunzionali aiutano i team a innovare promuovendo la collaborazione e abbattendo i silos Rimanere agili: L'adattamento ai cambiamenti del mercato richiede un team agile. I team leader interfunzionali semplificano il processo decisionale e l'esecuzione, facendo progredire i team con una funzione migliore

L'adattamento ai cambiamenti del mercato richiede un team agile. I team leader interfunzionali semplificano il processo decisionale e l'esecuzione, facendo progredire i team con una funzione migliore **Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti: sentirsi valorizzati e ascoltati incoraggia i membri del team. La leadership empatica consente ai team interfunzionali di aumentare il morale e il coinvolgimento e di ottenere prestazioni più elevate

Sfide della guida di team interfunzionali

I team interfunzionali spesso portano a risultati incredibili. Tuttavia, guidare un team di questo tipo può essere un'attività piuttosto impegnativa. Soprattutto se i membri del team sono abituati alla cultura organizzativa gerarchica esistente.

Vediamo cosa dovrete affrontare durante la transizione:

**I team leader devono selezionare con attenzione i migliori collaboratori di ogni reparto. Tuttavia, è importante capire che le persone sono impegnate in altri progetti/attività. Potrebbero essere impegnati in un progetto o con un manager di linea, il che significa che potrebbero non optare per i team interfunzionali

Conflitti e obiettivi contrastanti: I conflitti all'interno di un team o con altri team possono causare gravi conseguenze per l'esito di un progetto. È necessario comprendere i conflitti di tutti gli interessati e fornire una soluzione basata su ciò che è adatto all'azienda

I conflitti all'interno di un team o con altri team possono causare gravi conseguenze per l'esito di un progetto. È necessario comprendere i conflitti di tutti gli interessati e fornire una soluzione basata su ciò che è adatto all'azienda **La conversione di un team funzionale in un team interfunzionale comporta dei costi per l'organizzazione, tra cui una potenziale diminuzione della produttività nei primi giorni. Evitate di impostare obiettivi non realistici per i membri del team, perché possono avere un impatto negativo sulla produttività, sulla qualità del lavoro e sulle prestazioni sotto stress

Competenze essenziali per la leadership di team interfunzionali

Quando si assume un ruolo di leadership di un team interfunzionale, è necessario possedere queste competenze chiave per avere successo.

1. Comunicazione

Gli studi dimostrano che una comunicazione efficace può aumentare la produttività sul posto di lavoro del 20-25% . Una scarsa comunicazione, invece, può causare una pesante battuta d'arresto al progetto o all'obiettivo.

La comunicazione deve comprendere, ma non solo, pensieri, obiettivi, attività cardine e aspettative. Fornite una piattaforma di comunicazione aperta tra i membri del team per esprimere le loro preoccupazioni e discutere idee e soluzioni per la risoluzione dei problemi.

Utilizzare strategie di comunicazione efficaci per rompere il ghiaccio tra i membri del team. In questo modo si creerà un ambiente in cui le idee potranno prosperare. ClickUp , uno strumento all-in-one per la collaborazione tra team, può aiutarvi in questo senso. Utilizzo ClickUp Chattare per condividere gli aggiornamenti con i membri del team in tempo reale e mantenerli motivati. Le menzioni @ e l'opzione di rendere pubbliche le chat di assistenza per garantire visibilità vi aiuteranno a trasmettere ai membri del team informazioni importanti, sia specifiche per le attività che per i progetti.

Usate ClickUp Chattare per mantenere la comunicazione interfunzionale senza sforzo

2. Pensiero sistemico

Il pensiero sistemico sposta l'attenzione dai singoli componenti (reparti, ruoli) alle relazioni interconnesse all'interno del team e dell'organizzazione più ampia.

Poiché le decisioni in un'area funzionale hanno un impatto a cascata sulle altre, dovete essere in grado di anticipare le sfide che potrebbero colpire a valle.

Allo stesso modo, dovete riconoscere le opportunità per sfruttare e adattare la strategia generale.

I silos spesso nascondono problemi di fondo come squilibri di potere o modelli di comunicazione poco chiari. Utilizzate il pensiero sistemico per esporre e affrontare queste dinamiche e ottimizzare la funzione complessiva del team.

Inoltre, guidate e incoraggiate i membri del team a raggiungere impostazioni di competenze in linea con gli oggetti del progetto.

Centralizzando le conoscenze di team diversi, Documenti ClickUp vi aiuteranno a sviluppare e perfezionare una prospettiva sistemica. Utilizzate Docs per creare un repository condiviso per le informazioni rilevanti per i team, come linee guida, ricerche, approfondimenti e best practice. Vi aiuterà a creare una conoscenza dell'organizzazione che chiunque può cercare e accedere facilmente.

È possibile utilizzare questa funzionalità/funzione anche per stabilire linee guida per allineare gli obiettivi del team con quelli dell'organizzazione.

Utilizzare ClickUp Docs per creare wiki e risorse e aggiungerli a qualsiasi area di lavoro

Integrare i documenti con Mappe mentali con ClickUp e diagrammi per mappare le relazioni tra obiettivi, team e flussi di lavoro a livello di sistema. La documentazione dei processi tra funzioni diverse in Documenti renderà più visibili le dipendenze e alimenterà la collaborazione.

3. Abilità interpersonale

Essere esperti di relazioni interpersonali non significa solo emanare fascino e usare il dono della parola. Si tratta di leggere l'ambiente, creare un rapporto e navigare nelle complesse dinamiche sociali all'interno di un team eterogeneo.

Ingegneri, designer, esperti di marketing: ogni gruppo parla una lingua diversa. Ciò che ispira un designer potrebbe demotivare un ingegnere. La competenza interpersonale aiuta a comprendere queste sfumature di comunicazione e a creare fiducia tra le varie discipline.

Dovete entrare in sintonia con le esigenze e le aspirazioni individuali, utilizzando approcci adeguati per sfruttare il pieno potenziale di ogni membro del team. Create uno spazio sicuro per un feedback onesto, per consentire un apprendimento e un miglioramento continui.

Questa abilità vi aiuta a gestire prospettive diverse, a mediare i conflitti in modo costruttivo e a incoraggiare la risoluzione dei problemi in modo collaborativo.

Organizzate riunioni individuali con i membri del vostro team a intervalli regolari per capire cosa li rende attivi e cosa ostacola il loro stato. È possibile utilizzare Il modello 1-on-1 di ClickUp per tenere traccia dei ruoli, delle aspettative e dei feedback dei membri del team, il tutto organizzato in un unico posto. Questo vi aiuterà a costruire forti relazioni interpersonali con i membri del team e ad allinearli su aggiornamenti, priorità e obiettivi.

Gestite le riunioni 1:1 con i membri del team utilizzando il modello 1:1 di ClickUp

4. Risorse

I budget dei progetti sono limitati e il tempo è sempre poco. Per questo motivo, ogni leader interfunzionale deve pensare in funzione delle proprie forze. Quando si trova di fronte a una sfida, può riutilizzare gli strumenti di un altro reparto, sfruttare le competenze dei membri del team o negoziare soluzioni alternative con partner esterni.

In caso di difficoltà, attingete a risorse interne sottoutilizzate o a soluzioni di crowdsourcing da parte del team.

Come leader pieno di risorse, vedete i limiti come potenziali leve. Trasformate un taglio di budget in un'opportunità per semplificare i processi o trasformate una scadenza mancata in un'esperienza di apprendimento per il team.

Utilizzare strategie efficaci di collaborazione nel team per superare gli ostacoli e ispirare il team.

5. Intelligenza emotiva

Lavorando con persone con impostazioni e background professionali diversi, è inevitabile che vi troviate di fronte a problemi che vi vengono comunicati in modo diverso.

In questi casi, l'intelligenza emotiva vi aiuterà a riconoscere e gestire le vostre emozioni e quelle dei membri del team. È possibile entrare in empatia con gli altri solo quando si comprendono le loro esigenze e si fornisce loro assistenza e supporto in base alle necessità.

Costruire l'intelligenza emotiva con Modello di piano d'azione per l'intelligenza emotiva di ClickUp . Identificate le aree di miglioramento, fissate gli obiettivi e monitorate lo stato di miglioramento della comprensione del vostro team. Questo modello, che vi permette di analizzare i diversi tipi di emozioni e di rendervi consapevoli del loro impatto sulle prestazioni, vi aiuterà a diventare più consapevoli di voi stessi e a creare collaborazioni produttive con il vostro team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-344.png Modello di piano d'azione per l'intelligenza emotiva di ClickUp /$$$img/

Monitorate lo stato del vostro QE (quoziente emotivo) attraverso il modello di piano d'azione per l'intelligenza emotiva di ClickUp

6. Processo decisionale

Un leader deve avere capacità decisionali impeccabili per superare qualsiasi ostacolo. Per un leader di team interfunzionali è ancora più importante a causa della diversità di competenze e conoscenze del team.

Immaginate questo: Siete il product manager responsabile del GTM (go-to-market) di un nuovo prodotto che richiede il coordinamento dei team di ingegneria, marketing e commerciale. Il team di ingegneri chiede di ritardare il lancio di un mese per aggiungere altre funzionalità/funzione. Tuttavia, il team di marketing ha già programmato una grande fiera e una campagna pubblicitaria intorno alla data prevista. Il team commerciale teme che un ritardo possa far perdere un periodo cruciale per le vendite prima della fine del trimestre.

In qualità di leader interfunzionale, spetta a voi prendere una decisione decisiva per risolvere l'impasse e far procedere il progetto. Da fare?

Dovete essere pronti a soppesare le prospettive di ogni gruppo, analizzare il contesto di mercato e valutare i rischi di ogni linea d'azione alternativa.

Strumenti come il Modello di analisi SWOT personale di ClickUp vi aiuterà a scomporre le opzioni in modo approfondito e a determinare ciò che sembra giusto per il team e il progetto. Preparate i KPI per prendere decisioni informate che portino all'esito positivo del progetto e all'efficienza del team con le informazioni corrette.

Conducete un'analisi SWOT fattibile con il modello di analisi SWOT personale di ClickUp per prendere decisioni informate

7. Lavoro di squadra

Poiché i team interfunzionali sono composti da membri con funzioni diverse stili di lavoro differenti funzione, potrebbero non avere la stessa visione o le stesse idee. In qualità di leader, è vostra responsabilità assicurare l'allineamento organizzativo di tutti i membri verso un obiettivo specifico e che essi possano collaborare per svolgere le attività previste.

Questo comporta competenze secondarie come l'account, la titolarità delle decisioni e delle conseguenze e il collegamento con altri membri del team le cui competenze sono fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo. Rilevamento della collaborazione di ClickUp è stata creata per i team interfunzionali che spesso richiedono ai membri del team di lavorare insieme su un singolo documento.

Consentendo la modifica collaborativa in tempo reale, permette di sapere chi sta lavorando su cosa, riflette le modifiche e gli aggiornamenti delle informazioni all'istante ed elimina il caos e il tira e molla della collaborazione asincrona. La modifica congiunta e lo scambio di feedback istantanei contribuiscono a velocizzare il processo decisionale.

Con ClickUp Collaboration Detection il lavoro in comune è gratis

8. Competenze organizzative

Poiché si tratta di riunire esperti di diversi reparti come finanza, operazioni, commerciale e marketing, un'organizzazione efficace riveste un ruolo fondamentale.

Una cultura del lavoro caotica può mettere sotto pressione il team. In qualità di leader, è vostra responsabilità gestire le operazioni in modo efficace. È possibile utilizzare qualsiasi software di gestione delle operazioni per garantire un chiaro allineamento delle attività e delle responsabilità individuali con gli obiettivi generali, ottenere una rapida panoramica delle attività assegnate e comprendere lo stato di avanzamento in un colpo d'occhio.

Uno strumento che consente di avere un approccio olistico al progetto è Visualizzazioni ClickUp . Visualizza il vostro lavoro nel modo che preferite, in quanto supporta le viste Elenco, Bacheca e Calendario. È possibile personalizzare ulteriormente le viste dei progetti con una mappa mentale, un tracker delle attività, una sequenza temporale e un tracker del carico di lavoro, tra gli altri.

Semplificare le attività e utilizzare le visualizzazioni ClickUp adattabili per aumentare la produttività

9. Obiettivi cancellati

Definire obiettivi cancellati oggetti del progetto le attività cardine e gli obiettivi sono fondamentali per misurare le prestazioni complessive del team.

Si tratta di risultati che i vostri clienti utilizzeranno per accertare il flusso del lavoro svolto e stimare la Sequenza per il completamento del progetto. L'impostazione degli obiettivi aiuta anche ad allocare correttamente le risorse, come la forza lavoro, i macchinari, il capitale, i lavori richiesti e il tempo, per portare a termine il progetto con successo.

In qualità di leader di un team interfunzionale, è possibile impostare obiettivi SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo) obiettivi del progetto utilizzare un progetto precedente o simile per fare un benchmark e trovare la migliore strategia di definizione degli obiettivi.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per impostare obiettivi e monitorarli in tempo reale. Da fare è creare attività in base agli oggetti del progetto, impostare Sequenze e traguardi misurabili e monitorare lo stato.

Monitoraggio dello stato del team con ClickUp Obiettivi

10. Risoluzione dei conflitti

I conflitti sono certi quando persone provenienti da reparti diversi lavorano insieme in un team affiatato. Questo perché ogni persona porta in tabella la propria prospettiva e il proprio processo di pensiero.

In qualità di leader di un team interfunzionale, dovete essere aperti alle prospettive di tutte le parti in conflitto e cercare attivamente di risolverle per migliorare la situazione dinamiche del team . I conflitti possono essere personali, sociali o professionali. Indipendentemente dalla loro natura, è vostra responsabilità gestire e risolvere la situazione per evitare dilemmi futuri.

La mancata risoluzione di un conflitto potrebbe compromettere la produttività o rendere tossico l'ambiente di lavoro.

Il modo migliore per valutare le prospettive delle parti coinvolte in un conflitto è analizzare in che modo esso influisce sull'esito del progetto o dell'obiettivo ed essere equi con entrambe le parti.

Armati di queste competenze, sarete in grado di superare le situazioni di stallo e di portare avanti le priorità strategiche in diverse aree di competenza. Vi aiuteranno a sviluppare una leadership decisiva per la gestione di team interfunzionali.

Modelli di leadership per team interfunzionali

Proprio come abbiamo moduli per aiutare i team di software per accelerare le attività, esistono modelli di leadership di team interfunzionali che vi aiuteranno a tradurre in azione queste competenze e questi principi.

1. Modello di progetto interfunzionale ClickUp

Monitoraggio di un progetto interfunzionale con il modello di progetto interfunzionale di ClickUp

Tenere traccia di un progetto interfunzionale è una sfida a causa della natura variabile e dell'intimidatorio numero di attività coinvolte.

Ma con Modello di progetto interfunzionale di ClickUp consente di creare rapidamente e facilmente attività e sottoattività e di assegnarle ai rispettivi membri del team. Poiché aiuta a organizzare il lavoro in base alle diverse funzioni, semplifica la comunicazione e la collaborazione interfunzionale.

Impostate campi personalizzati e monitorate lo stato attuale e in tempo reale di qualsiasi attività o sottoattività con questo modello facile da usare.

2. Modello di progetto interfunzionale ClickUp per dipartimenti

Tracciate i progetti per reparti con una visualizzazione olistica grazie al modello ClickUp Cross-Functional Project by Departments

Per guidare l'innovazione e l'esito positivo, un leader deve avere il controllo completo su ogni aspetto del proprio team e progetto interfunzionale. Con Il modello di progetto interfunzionale per dipartimenti di ClickUp il progetto deve essere monitorato, tenendo traccia delle attività per ridurre al minimo le incomprensioni e i conflitti tra i membri o le attività cardine.

Con stati personalizzati come Bloccato e In corso, il modello offre un'interfaccia unificata per tenere traccia degli stati di avanzamento in più reparti o team. Si può visualizzare una visione olistica delle attività imminenti e quindi migliorare la pianificazione e la gestione delle attività.

3. Modello di piano di progetto interfunzionale ClickUp

Aggiungete progetti, attività e sottoattività e collaborate con le parti interessate con il modello di piano di progetto interfunzionale di ClickUp Modello di piano di progetto interfunzionale di ClickUp semplifica il carico di lavoro aiutandovi a monitorare i progetti progetti da consegnare a colpo d'occhio. Aggiungete facilmente membri per collaborare al progetto, assegnate ruoli e responsabilità e monitorate lo stato attuale di qualsiasi attività cardine o attività.

Scegliete tra le varie opzioni per visualizzare lo stato del progetto tra le attività, tra cui gli elenchi, i grafici Gantt o i documenti, in base alle vostre preferenze. Il modello offre una visualizzazione aerea del progetto per migliorare la comunicazione tra i membri del team. Aiuta a condividere la comprensione del piano del progetto, garantendo al team il rispetto delle scadenze.

Ottimizzare la collaborazione interfunzionale e l'efficienza del lavoro con ClickUp

Acquisire tutte le competenze necessarie per guidare un team interfunzionale può richiedere tempo e lavoro richiesto. Ma pensate a tutti i vantaggi che porterà alla vostra organizzazione. Questa dovrebbe essere una motivazione sufficiente per iniziare questo percorso.

E ClickUp sarà sempre al vostro fianco per rendere tutto questo gestibile.

Massimizzate la produttività e raggiungete i vostri obiettivi con gli strumenti di ClickUp. Organizzate e visualizzate facilmente le vostre esigenze di project management interfunzionale con l'aiuto di dashboard, attività ricorrenti, stati personalizzati, visualizzazioni e altro ancora. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso per iniziare a raccogliere i benefici.

FAQ

**Q1. Perché la leadership di un team interfunzionale è essenziale nell'ambiente di lavoro di oggi?

Le crescenti esigenze e la concorrenza spietata nel mondo del lavoro odierno hanno spinto le organizzazioni e le aziende a fornire i migliori servizi, prodotti e servizi servizio clienti, indipendentemente dal settore. La leadership di team interfunzionali è fondamentale per sfruttare le diverse competenze, promuovere l'innovazione e ridurre al minimo i rischi potenziali.

**Q2. Quali funzioni sono necessarie per una leadership di team interfunzionali di successo?

Alcune competenze necessarie per rientrare nell'elenco della leadership di team interfunzionali di successo sono la comunicazione efficace, la risoluzione dei problemi e il processo decisionale, l'impostazione degli obiettivi e la risoluzione dei conflitti. Inoltre, i leader interfunzionali affidabili devono avere capacità empatiche, emotive e di pensiero critico per comprendere il proprio team e garantire che tutto fili liscio.

**Q3. In che modo strumenti come ClickUp possono migliorare la leadership di un team interfunzionale?

ClickUp è una piattaforma all-in-one che consente di attingere ai dati e ai punti di contatto dei vari reparti partecipanti. Il project management di ClickUp clickUp offre funzioni personalizzate per progetti interfunzionali. ClickUp AI genera attività secondarie, riepilogare/riassumere thread di comando e scrivere aggiornamenti in modo autonomo, consentendo di accelerare i piani del progetto. Programma della riunione della leadership di ClickUp è un altro ottimo strumento per registrare e discutere i dati cruciali durante le riunioni della leadership.