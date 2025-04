Ispirare esempi di modelli di lavoro ibrido e come implementarli

Per decenni, la routine tradizionale dell'ufficio non è stata negoziabile. Nel classico orario 9-5, tutti arrivavano in un luogo di lavoro fisico condiviso per lavorare e registravano la propria produttività tra chiacchiere al distributore dell'acqua e lunghi spostamenti da e verso casa.

Poi, il lavoro da remoto è entrato in una fase cruciale, dimostrando che i risultati contano più della posizione. Ora, le aziende si chiedono: E se potessimo avere il meglio di entrambi i mondi?

Le aziende che fanno le cose per bene non si limitano a consentire ai dipendenti di lavorare da casa qualche giorno alla settimana, ma progettano sistemi che migliorano la collaborazione, aumentano il coinvolgimento e massimizzano l'efficienza.

In questo post del blog, esploreremo esempi di modelli di lavoro ibrido eccezionali e come puoi farli funzionare per il tuo team. 🚨

Comprendere i modelli di lavoro ibrido

I modelli di lavoro ibrido combinano il tradizionale lavoro in ufficio con il lavoro da remoto, offrendo ai dipendenti flessibilità e autonomia.

Le politiche di lavoro flessibili stanno prendendo piede per un motivo: funzionano sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. I dipendenti ottengono un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, le aziende vedono una maggiore produttività e tutti risparmiano denaro. Da fare bene è una situazione vantaggiosa per tutti.

Ecco una tabella che ti aiuterà a capire le impostazioni di lavoro ibride e tradizionali. 💁

Criteri Lavoro tradizionale Lavoro ibrido Posizione Principalmente in ufficio Mix di lavoro in ufficio, da remoto e in mobilità Flessibilità Bassa flessibilità; posizione e orario fissi Elevata flessibilità; i dipendenti possono scegliere la posizione e l'orario di lavoro Equilibrio tra lavoro e vita privata Può essere difficile a causa di programmi rigidi Miglioramento grazie alla flessibilità e riduzione dei tempi di spostamento Collaborazione Comunicazione principalmente faccia a faccia Si affida a strumenti di lavoro da remoto per mantenere la comunicazione Costo Spese generali più elevate; costi di trasferta più elevati per i dipendenti Riduzione delle spese generali per i datori di lavoro e dei costi di pendolarismo Accesso ai talenti Limitato al talento locale o regionale Un bacino di talenti più ampio grazie alle opzioni di lavoro a distanza Produttività Può variare in base al dipendente e all'ambiente Può essere maggiore con una maggiore autonomia Esperienza dei dipendenti Può mancare di flessibilità, con potenziali ripercussioni sulla soddisfazione Maggiore indipendenza e soddisfazione sul lavoro

🧠 Curiosità: il 25% dei dipendenti preferirebbe un modello ibrido flessibile se dovesse cambiare datore di lavoro.

Modello di lavoro ibrido con esempi di esito positivo

Ogni azienda affronta il lavoro ibrido in modo diverso. Alcune si affidano molto alla flessibilità del lavoro a distanza, mentre altre danno la priorità alla collaborazione di persona. Ma quelle che hanno avuto esiti positivi hanno capito come far funzionare entrambe le cose.

Diamo un'occhiata ad alcune politiche di lavoro ibrido di spicco e alle lezioni che possiamo trarne. 📃

1. Modello ibrido fisso

Il modello ibrido fisso è tutto basato sulla struttura. I dipendenti hanno giorni prestabiliti in ufficio e giorni prestabiliti per lavorare da remoto, il che rende facile pianificare in anticipo.

Devi organizzare una riunione con un team numeroso? Nessun problema, sai già quando saranno tutti presenti. Hai un progetto che richiede concentrazione? Ecco a cosa servono i giorni di smart working.

✅ Vantaggi chiave: Il più grande vantaggio di questo modello è la sua prevedibilità. Non ci sono congetture su quando i colleghi saranno disponibili, il che rende la collaborazione più fluida e lo spazio dell'ufficio più facile da gestire.

♦️ Potenziale sfida: Tuttavia, manca flessibilità sul posto di lavoro. I dipendenti che preferiscono strutturare le loro giornate lavorative in base ai ritmi di produttività personale o agli impegni esterni potrebbero trovare frustrante la rigidità. È ottimo per i team che prosperano sulla routine e sulla connessione di persona, ma per coloro che danno valore all'autonomia, potrebbe sembrare restrittivo.

📌 Esempio: aziende come Google, Microsoft e Salesforce hanno implementato questo approccio, designando giorni specifici per l'ufficio pur consentendo il lavoro da remoto.

2. Modello ibrido con orario flessibile

Il modello ibrido flessibile è basato sulla scelta. I dipendenti possono decidere quando venire in ufficio e quando lavorare da remoto, in base al carico di lavoro, ai progetti o semplicemente alle preferenze personali. Alcuni potrebbero presentarsi per riunioni di team o sessioni di brainstorming, mentre altri potrebbero preferire un lavoro tranquillo e concentrato da casa.

✅ Vantaggi chiave: È una configurazione che mette i dipendenti al comando, il che può portare a una maggiore soddisfazione sul lavoro e a una migliore produttività. Questa configurazione è particolarmente interessante per le aziende che cercano di attrarre i migliori talenti, in quanto si adatta a diversi stili di lavoro e situazioni di vita.

♦️ Potenziale sfida: Tuttavia, la flessibilità comporta delle sfide. Se metà del team decide di venire in ufficio mentre l'altra metà rimane in remoto, le riunioni e la collaborazione possono diventare frammentate. Per far funzionare il tutto, le aziende hanno bisogno di strumenti digitali forti, piani di comunicazione chiari e una cultura che dia valore alla responsabilità.

📌 Esempio: Cisco consente ai dipendenti di scegliere quando e dove lavorare, dando loro l'autonomia di gestire i propri orari.

🔍 Lo sapevi? Il 95% dei leader aziendali afferma che la propria organizzazione è diventata più flessibile dal 2023 e l'82% ha in programma di renderla più flessibile a breve.

3. Modello "remote-first"

Il modello ibrido "remote-first" ribalta la configurazione tradizionale dell'ufficio. Invece che l'ufficio sia predefinito, il lavoro da remoto è in fase di sviluppo e gli incontri di persona sono più un'occasione speciale.

I dipendenti potrebbero venire in ufficio per la pianificazione trimestrale, i ritiri del team o le grandi riunioni, ma il lavoro quotidiano viene svolto da casa (o ovunque ci sia una connessione Wi-Fi).

✅ Vantaggi chiave: Molte aziende tecnologiche hanno adottato questo approccio, riconoscendo che i dipendenti non hanno bisogno di essere in un ufficio fisico per essere produttivi. Consente inoltre alle aziende di assumere talenti a livello globale, eliminando la posizione come barriera al reclutamento.

♦️ Potenziale sfida: Tuttavia, lavorare da remoto per la maggior parte del tempo può portare all'isolamento. Senza un lavoro consapevole per costruire connessioni, i dipendenti possono iniziare a sentirsi scollegati o isolati. Ecco perché le aziende che hanno un esito positivo con il lavoro da remoto puntano tutto su check-in virtuali, legami tra team da remoto e solidi strumenti di comunicazione per mantenere tutti allineati e coinvolti.

📌 Esempio: Zapier opera con un approccio che privilegia il lavoro da remoto. I dipendenti lavorano da remoto da qualsiasi luogo e l'azienda fornisce strumenti e risorse per garantire una comunicazione e una collaborazione senza soluzione di continuità, indipendentemente dalla posizione delle persone.

4. Modello settimana per settimana

Il modello ibrido settimana per settimana trova un equilibrio tra struttura e flessibilità. I dipendenti trascorrono un'intera settimana in ufficio, seguita da una settimana di lavoro da remoto.

✅ Vantaggi chiave: È un ritmo che consente una collaborazione mirata durante le settimane in ufficio, dando ai dipendenti il tempo ininterrotto per affrontare il lavoro approfondito da casa. Inoltre, rende più facile la pianificazione del lavoro, sia per i team che per la gestione delle risorse dell'ufficio.

I settori che richiedono una presenza costante in loco, come la produzione, la sicurezza o la sanità, adottano spesso questo modello. Esso garantisce che il personale chiave sia presente in loco quando necessario, consentendo comunque di godere dei vantaggi del lavoro da remoto.

♦️ Potenziale sfida: la spontaneità ne risente: se durante una settimana di lavoro da remoto si presenta una riunione o un progetto urgente, i dipendenti potrebbero dover modificare inaspettatamente i propri programmi. E per coloro che preferiscono un mix di giorni in ufficio e giorni da remoto invece di cambiare settimana per settimana, questa configurazione potrebbe sembrare un po' rigida.

📌 Esempio: InnoTech Software Solutions adotta un modello settimanale, in cui i dipendenti lavorano in ufficio una settimana e da remoto la settimana successiva.

5. Modello ibrido a piena autonomia

In questa configurazione, i dipendenti hanno il controllo completo su quando e dove lavorare, senza giorni fissi in ufficio e senza orari obbligatori. Finché il lavoro è terminato, tutto il resto dipende da loro. Le aziende che utilizzano questo modello si concentrano sui risultati piuttosto che sulle ore registrate, il che lo rende ideale per i professionisti che amano l'indipendenza.

✅ Vantaggi chiave: Uno dei maggiori vantaggi è la flessibilità. I dipendenti possono strutturare le loro giornate in base ai momenti in cui sono più produttivi, il che porta a una maggiore soddisfazione sul lavoro e a migliori prestazioni. Inoltre, consente alle aziende di assumere da qualsiasi luogo, poiché la posizione non è più un limite.

♦️ Potenziale sfida: Tuttavia, questo livello di autonomia richiede fiducia, responsabilità e solidi sistemi di gestione delle prestazioni. Senza aspettative chiare e gli strumenti di collaborazione remota giusti, i team possono disconnettersi.

📌 Esempio: Automattic (la società che ha creato WordPress) offre piena autonomia nel proprio modello ibrido. I dipendenti possono scegliere la posizione e l'orario di lavoro preferiti, purché siano in grado di svolgere le proprie responsabilità.

6. Modello di organizzazione dei turni

Alcune aziende hanno bisogno di copertura 24 ore su 24 o hanno uno spazio limitato per gli uffici. Il modello di turni risolve questo problema, dividendo i dipendenti in turni diversi, in momenti diversi della giornata o alternando il lavoro da remoto e in ufficio.

Questo modello è comune nel servizio clienti, nel supporto IT e nella sanità, dove è fondamentale garantire la continuità delle operazioni.

✅ Vantaggi chiave: Uno dei principali vantaggi è l'efficienza. Previene il sovraffollamento negli uffici e garantisce che ci sia sempre qualcuno disponibile per gestire attività importanti. Inoltre, consente ai dipendenti di lavorare durante le ore che preferiscono, pur continuando a soddisfare le esigenze aziendali.

♦️ Potenziale sfida: conflitti di programmazione e problemi di passaggio di consegne. Se i turni non sono coordinati correttamente, il lavoro viene ignorato.

Per far funzionare questo modello, le aziende hanno bisogno di orari di lavoro chiari, strumenti di comunicazione efficaci e processi ben documentati per garantire transizioni fluide.

📌 Esempio: Cisco adotta un modello di lavoro ibrido basato su turni in cui i dipendenti possono scegliere i turni che si adattano al loro fuso orario o alle loro preferenze personali.

🧠 Curiosità: Secondo uno studio, gli intervistati che lavorano da casa hanno risparmiato in media 56 minuti al giorno non facendo il pendolare. Questo tempo è stato dedicato al riposo, all'esercizio fisico, allo sport e al benessere.

7. Modello a team divisi

Questo modello divide i dipendenti in gruppi in base alla posizione o agli orari di lavoro ibridi. Un team potrebbe lavorare in ufficio mentre un altro rimane in remoto, oppure potrebbero ruotare. Molte aziende globali utilizzano questo approccio per gestire team in fusi orari diversi, mantenendo una presenza locale in ufficio.

✅ Vantaggi chiave: Ottieni flessibilità senza perdere la struttura. I team possono collaborare di persona quando necessario, mantenendo aperte le opzioni di lavoro da remoto. Aiuta inoltre le aziende a ridurre i costi degli uffici, consentendo ai dipendenti di lavorare nel modo che preferiscono.

♦️ Potenziale sfida: Tuttavia, la comunicazione può essere complicata. Se i dipendenti in remoto e in ufficio non hanno le stesse opportunità di contribuire, la collaborazione può risentirne. Le aziende che adottano questo modello con esito positivo, soprattutto nel settore tecnologico e finanziario, si affidano a videochiamate, aggiornamenti asincroni e documentazione chiara per mantenere tutti allineati.

📌 Esempio: Microsoft ha utilizzato un modello di team diviso durante determinati periodi, assicurandosi che solo una parte dei propri dipendenti fosse in ufficio alla volta.

💡 Suggerimento: un ottimo modo per costruire un rapporto nei team ibridi è quello di avere impostazioni ibride per il pranzo. Ospitare riunioni informali in cui i membri del team, o anche relatori ospiti come la famiglia, condividono approfondimenti su argomenti divertenti e non di lavoro. Può essere qualsiasi cosa, dagli hacker della produttività ai racconti di viaggio!

8. Modello con orario di lavoro standard

Alcuni team hanno bisogno di un'interazione faccia a faccia regolare, ma non vogliono impegnarsi in rigidi orari d'ufficio. Il modello core hours raggiunge un equilibrio, richiedendo ai dipendenti di essere disponibili in orari prestabiliti, ad esempio dalle 10:00 alle 13:00, consentendo loro di scegliere quando lavorare al di fuori di tale fascia oraria.

✅ Vantaggi chiave: La parte migliore è la collaborazione costante. Riunioni, sessioni di brainstorming e processi decisionali in tempo reale si svolgono durante le ore di lavoro, facilitando l'allineamento dei team. È particolarmente diffuso nei settori della consulenza, del project management e in quelli a contatto con il cliente, dove la disponibilità è importante.

♦️ Potenziale sfida: Detto questo, non è l'ideale per tutti. I dipendenti con orari non convenzionali o coloro che preferiscono una flessibilità completa potrebbero trovarlo restrittivo.

Per far funzionare questo modello, le aziende devono definire aspettative chiare su come utilizzare le ore di lavoro principali, non solo come un blocco di riunioni infinite, ma come un momento di collaborazione significativa.

📌 Esempio: HubSpot consente ai dipendenti di lavorare da remoto, ma richiede che siano disponibili per riunioni e collaborazione in team durante le ore centrali della giornata.

9. Modello ibrido guidato dai dipendenti

Alcune aziende lasciano che siano i dipendenti a decidere i propri orari ibridi in base a ciò che funziona meglio per loro. Invece di imporre giorni di ufficio fissi, la direzione raccoglie i suggerimenti dei dipendenti e perfeziona continuamente l'approccio per adattarsi alle esigenze in evoluzione.

✅ Vantaggi chiave: Questo modello favorisce la fiducia, l'autonomia e un maggiore coinvolgimento. I dipendenti si sentono in grado di scegliere ciò che li rende più produttivi, il che porta a una maggiore soddisfazione sul lavoro.

♦️ Potenziale sfida: Naturalmente, troppa libertà senza struttura può creare incoerenze. Se le aspettative non sono chiare, i team potrebbero avere difficoltà a coordinarsi. La chiave per un esito positivo in questo caso è avere controlli regolari, feedback e linee guida di comunicazione chiare per garantire che il lavoro rimanga in carreggiata.

📌 Esempio: Zoom opera con un modello ibrido guidato dai dipendenti, in cui questi ultimi possono scegliere il proprio ambiente di lavoro senza essere obbligati a tornare in ufficio.

🔍 Lo sapevi? Il miglioramento del benessere del personale è uno dei motivi aziendali più frequentemente riportati per l'utilizzo o l'intenzione di utilizzare modelli ibridi e remoti sempre più diffusi.

10. Modello di organizzazione del lavoro asincrono

Il modello di lavoro asincrono dà la priorità alla flessibilità: i dipendenti lavorano alle attività in modo indipendente, senza bisogno di collaborare in tempo reale. Invece di riunioni costanti e risposte immediate, la comunicazione avviene attraverso strumenti digitali come piattaforme di project management, documenti condivisi e aggiornamenti registrati

✅ Vantaggi chiave: Questa configurazione è un ottimo modo per i team globali distribuiti in diversi fusi orari, rendendo più facile lavorare senza interruzioni e rimanere produttivi.

♦️ Potenziale sfida: Tuttavia, l'esito positivo di questo modello dipende dalla presenza di protocolli di comunicazione chiari, processi ben documentati e strumenti adeguati per mantenere tutti allineati.

📌 Esempio: Gitlab opera quasi interamente in modo asincrono. Invece di fare affidamento su riunioni in tempo reale, utilizza documentazione dettagliata, strumenti di monitoraggio dei problemi e strumenti di comunicazione.

11. Modello di orario di lavoro dinamico

Il modello di orario di lavoro dinamico porta la flessibilità un passo avanti, consentendo ai dipendenti di adattare le proprie ore di lavoro in base alle esigenze del progetto, al carico di lavoro o agli impegni personali.

✅ Vantaggi chiave: Non esiste un programma rigido: il lavoro si adatta alle esigenze individuali e aziendali. Questa configurazione è ottima per migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata e per rispondere a priorità in rapida evoluzione, ma richiede un forte coordinamento e strumenti di pianificazione intelligenti per evitare disallineamenti.

♦️ Potenziale sfida: se non gestiti con attenzione, i programmi dinamici possono talvolta portare a percezioni di favoritismi o di ingiusta assegnazione delle attività. Una comunicazione chiara e processi trasparenti sono essenziali per affrontare queste preoccupazioni.

Per le aziende che desiderano implementare questo modello, investire in un software di pianificazione e promuovere una cultura orientata ai risultati è la chiave per farlo funzionare in modo efficace.

📌 Esempio: X ha adottato una programmazione flessibile, consentendo ai dipendenti di strutturare le proprie giornate lavorative garantendo al contempo il monitoraggio dei progetti.

*come implementare un modello di lavoro ibrido con esito positivo

Perché il lavoro ibrido abbia esito positivo, le aziende devono ripensare il modo in cui comunicano, collaborano e costruiscono la cultura tra team distribuiti.

La chiave è essere intenzionali nel proprio approccio.

ClickUp è l'app per il lavoro che combina project management, knowledge management e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente. 🤩

Insieme al software ClickUp Remote Team per il project management, avrai la soluzione perfetta per gestire i team da remoto. Ecco come implementare un modello di lavoro ibrido con ClickUp! 👀

Stabilisci politiche e aspettative chiare

Un modello di lavoro ibrido funziona meglio quando tutti sanno cosa aspettarsi. Definire le politiche relative alla presenza in ufficio, alle norme per le riunioni e ai canali di comunicazione.

Ci sono giorni prestabiliti in ufficio o dipende dai dipendenti?

Le riunioni dovrebbero essere in remoto o ibride?

Avere linee guida chiare elimina l'incertezza e garantisce l'equità.

ClickUp Documenti

Collabora con il tuo team in tempo reale per garantire l'allineamento del lavoro con ClickUp Documenti

ClickUp Docs aiuta i team a creare, gestire e condividere le politiche in modo trasparente in un unico posto. Invece di PDF obsoleti, crea un hub dinamico di conoscenze con collaborazione in tempo reale.

Documenta tutto, dalle linee guida per il lavoro ibrido e le norme di comunicazione alle aspettative di rendimento e al galateo delle riunioni, per garantire che tutti, in ufficio o in remoto, rimangano allineati.

*Hai bisogno di perfezionare le politiche man mano che il tuo team si evolve? Nessun problema, basta aggiornare il tuo Doc con attività incorporate, liste di controllo e date di scadenza direttamente nelle politiche per il monitoraggio della conformità e della responsabilità. Vuoi un feedback immediato? I commenti in linea e le @menzioni consentono ai dipendenti di porre domande o suggerire miglioramenti direttamente all'interno del documento!

ClickUp Brain

Evita di perdere tempo a cercare documenti mancanti con ClickUp Brain

E la parte migliore? Si integra con ClickUp Brain! Agisce come assistente di conoscenza del tuo team basato su IA, facendo apparire istantaneamente le informazioni giuste quando e dove ne hai bisogno. Invece di spulciare tra file infiniti, basta chiedere a Brain e in pochi secondi troverai l'ultima politica sul lavoro da remoto, le linee guida del team, gli elementi di azione o le procedure operative standard del progetto.

Oltre a organizzare i documenti, ClickUp Brain aiuta i team a creare e perfezionare le politiche senza sforzo. Può riepilogare/riassumere linee guida complesse, suggerire miglioramenti basati sulle best practice del settore e persino generare nuove bozze di politiche basate sugli input del team.

Ad esempio, un nuovo assunto può semplicemente chiedere a Brain: "Qual è la nostra politica sul lavoro da remoto?" e Brain estrarrà immediatamente le ultime linee guida da ogni area di lavoro, facendo risparmiare tempo.

🔍 Lo sapevi? Il 48% dei dipendenti che lavorano in remoto e in modalità ibrida ha riferito di sentirsi più energico rispetto all'anno precedente.

Per rimanere connessi, i team ibridi si affidano alla tecnologia, quindi investire negli strumenti giusti è essenziale. Le piattaforme di videoconferenza, i software di project management e la messaggistica istantanea aiutano a colmare il divario tra i dipendenti in remoto e quelli in ufficio.

Attività di ClickUp

Personalizza le attività di ClickUp per adattarle al tuo flusso con assegnatari, indicatori di priorità e stati personalizzati

Il lavoro ibrido ha i suoi vantaggi, ma senza un sistema trasparente, le attività vengono ignorate, le priorità si perdono e, prima che te ne accorga, il caos prende il sopravvento.

Le attività di ClickUp sono qui. Sono la spina dorsale di un team ibrido ben oliato, aiutano tutti a rimanere allineati, responsabili e produttivi, sia che si trovino a casa, in ufficio o dall'altra parte del mondo.

Niente più: "Aspetta, chi se ne sta occupando?" Ogni attività di ClickUp è dotata di assegnatari, date di scadenza, priorità e stati, quindi non c'è spazio per la confusione. Hai bisogno di suddividere un grande progetto? Le attività secondarie rendono facile assegnare parti più piccole a diversi membri del team mantenendo tutto connesso.

ClickUp Automazioni

Creare trigger personalizzati per attività ricorrenti con ClickUp Automazioni

Pensa a ClickUp Automazioni come al tuo assistente personale per tutte le piccole cose che fanno andare avanti il lavoro. Seguono una semplice regola: Quando succede questo, allora fai questo. Tu imposti il trigger, ClickUp si occupa del resto.

Supponiamo che il tuo team ibrido riceva richieste urgenti da parte dei clienti, ma tu non voglia monitorarle manualmente ogni volta, quindi le automatizzi. Ogni volta che una nuova attività viene contrassegnata come "Priorità alta", la piattaforma la assegna automaticamente al membro del team giusto, la sposta in cima all'elenco delle attività e avvisa il responsabile del progetto.

Promuovere una forte cultura del lavoro ibrido

La cultura riguarda il modo in cui le persone lavorano insieme. Incoraggia l'inclusività e assicurati che i dipendenti che lavorano da remoto siano coinvolti tanto quanto quelli in ufficio. Organizza attività di team building virtuali, celebra le vittorie nelle riunioni aziendali e forma i manager a guidare efficacemente i team ibridi.

Ecco alcuni giochi di comunicazione coinvolgenti per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti! 🎲 Mostra e racconta, edizione culturale: Chiedi ai membri del team di condividere qualcosa di unico sul loro background, cultura o hobby. Può essere una rapida presentazione, un fatto divertente o anche una breve dimostrazione di cucina 🌎

Virtual coffee roulette: ogni settimana, abbina automaticamente i membri del team per una chiacchierata virtuale di 15 minuti. È un ottimo modo per incoraggiare conversazioni spontanee tra colleghi che normalmente non interagiscono ☕

Giochi di squadra ibridi: Crea sfide divertenti come la sfida dei passaggi giornalieri, le cacce al tesoro fotografiche e il bingo del benessere per incoraggiare il coinvolgimento indipendentemente dalla posizione! 🎯

ClickUp Chatta

Niente più messaggi e elementi d'azione sparsi, compila tutto con ClickUp Chatta

ClickUp Chat rende la collaborazione ibrida semplice, centralizzando le conversazioni del team, gli aggiornamenti dei progetti e la gestione delle attività in un unico posto. Non dovrai più passare da un'app all'altra, ogni discussione rimane connessa al tuo lavoro.

Da un rapido check-in a una lunga sessione di brainstorming, chattare aiuta a mantenere la comunicazione fruibile, organizzata e accessibile a tutti.

Ecco come puoi usare la chat: 💭

Mantieni il coinvolgimento dei team con la messaggistica istantanea che si integra perfettamente con attività, documenti e progetti per il contesto

Collegare le risorse umane, la leadership e i dipendenti in uno spazio unificato per mantenere la trasparenza

Rimani informato con notifiche intelligenti senza essere sopraffatto

Partecipa a rapide videochiamate o chiamate audio per riunioni ibride con SyncUps

Converti i messaggi in attività di ClickUp con titolari, date di scadenza e descrizioni

Segnala discussioni chiave, imposta promemoria e gestisci le dipendenze delle attività con FollowUps

📮 ClickUp Insight: Il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei entro 10 minuti, ma ogni interruzione ruba fino a 23 minuti di concentrazione, portando a un paradosso di produttività. Nel frattempo, l'83% dei knowledge worker si affida all'email e alle chat come principali strumenti di comunicazione, facendo sì che le informazioni critiche vadano perse in canali sparsi e scollegati. ClickUp aiuta i team a rimanere concentrati riducendo il cambio di contesto e mantenendo comunicazione, attività e conoscenze in un unico posto. Con un'area di lavoro centralizzata, i team possono discutere del lavoro senza perdere dettagli importanti in email e chat sparse. I messaggi possono trasformarsi in elementi utilizzabili, assicurando che nulla venga trascurato. Questo approccio strutturato riduce le interruzioni, previene la perdita di informazioni e mantiene la produttività in carreggiata.

*lavagne online ClickUp

Fai brainstorming su una lavagna online in tempo reale con ClickUp

In una configurazione ibrida, non ci si può permettere il lusso di riunirsi intorno a una lavagna in una sala conferenze. Ma non ce n'è bisogno! Le lavagne online ClickUp portano la stessa energia in uno spazio digitale condiviso dove chiunque può disegnare, scrivere e sviluppare le idee degli altri in tempo reale.

💡 Consiglio dell'esperto: imposta una lavagna online condivisa su ClickUp dove i dipendenti possono elogiare i propri colleghi per il loro ottimo lavoro, la collaborazione o semplicemente per essere stati fantastici! Questo aumenta il morale e coinvolge tutti, anche quelli che si trovano in fusi orari diversi. Puoi trasformarlo in una tradizione mensile con una "Wall of Fame" virtuale

Valutare e migliorare continuamente

Il lavoro ibrido non è un modello da impostare e dimenticare. Raccogli regolarmente il feedback dei dipendenti per capire cosa funziona e cosa deve essere modificato. Monitora la produttività, il coinvolgimento e la soddisfazione del team per adattare le politiche e gli strumenti in base alle esigenze.

ClickUp Moduli

Comprendi il sentimento dei dipendenti in pochi passaggi con i moduli personalizzabili di ClickUp

La creazione di un ottimo ambiente di lavoro ibrido richiede continui aggiustamenti basati sul feedback reale dei dipendenti. I moduli ClickUp ti offrono un modo semplice e automatizzato per raccogliere informazioni e trasformarle in azioni.

Per esempio, la tua azienda vuole verificare le opinioni dei dipendenti sul loro programma ibrido.

È possibile creare un modulo di feedback sull'orario di lavoro ibrido e, una volta che i dipendenti inviano le loro risposte, ClickUp organizza automaticamente i dati in attività, consentendo di individuare tendenze, affrontare problemi e apportare miglioramenti reali, senza dover smistare fogli infiniti.

*superare le sfide nei modelli di lavoro ibrido

Il lavoro ibrido offre flessibilità ed efficienza, ma comporta anche sfide come la cattiva comunicazione, i conflitti di programmazione e le differenze culturali. L'esito positivo dipende dalla capacità di affrontare questi ostacoli con strategie intelligenti che mantengano i team connessi, coinvolti e produttivi.

Ecco come rendere il lavoro ibrido senza soluzione di continuità. 📝

Barriere di comunicazione: le riunioni ibride virtuali possono rendere difficile per alcune persone parlare e le differenze di fuso orario rallentano le cose. La soluzione? Investire in un software migliore per le videoconferenze e il lavoro ibrido in modo che i team possano rimanere connessi, indipendentemente da dove si trovino

Difficoltà di coordinamento: quando metà del team lavora da remoto e l'altra metà in ufficio, non è facile mantenere tutti sulla stessa pagina. L'uso di strumenti di project management, l'impostazione di aspettative chiare e la garanzia che i dipendenti remoti non siano esclusi dalle decisioni chiave possono facilitare le cose

Disconnessione del team: il lavoro da remoto può far sentire isolati e le opportunità di networking o di tutoraggio possono essere perse, soprattutto per i gruppi sottorappresentati. Controlli virtuali regolari, attività di team building ibrido e programmi di tutoraggio strutturati aiutano tutti a sentirsi inclusi

Crisi di creatività: le sessioni di brainstorming digitale non hanno sempre la stessa scintilla di quelle di persona. Un po' di struttura può aiutare: programmate giornate di collaborazione in ufficio, utilizzate strumenti interattivi di brainstorming come le lavagne online ClickUp e create spazi dedicati alla condivisione delle idee

Cultura frammentata: Quando alcuni dipendenti lavorano da remoto e altri in ufficio, è facile che si formi una divisione. I leader dovrebbero concentrarsi sul far sentire tutti ugualmente valorizzati, rafforzando la cultura aziendale in tutte le configurazioni di lavoro e assicurandosi che i lavoratori da remoto non siano un ripensamento

🔍 Lo sapevi? I professionisti che lavorano in modalità ibrida hanno i tassi di coinvolgimento più alti, pari al 35%, seguiti dai dipendenti che lavorano completamente da remoto, con il 33%, e dai dipendenti in ufficio, con il 27%.

Lavorare in modo ibrido con ClickUp!

La struttura del lavoro ibrido è destinata a durare, unendo flessibilità e collaborazione.

Il modello giusto dipende dalle esigenze del team e dagli obiettivi dell'azienda, ma l'esito positivo deriva da aspettative chiare, flussi di lavoro trasparenti e comunicazione aperta.

ClickUp, l'app per il lavoro che fa tutto, è la piattaforma all-in-one definitiva per semplificare il lavoro ibrido. Non importa dove si trovi il tuo team (in ufficio, in remoto o un mix di entrambi): allinea tutti utilizzando le sue potenti funzionalità di gestione delle attività e collaborazione in tempo reale.

Cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis! ✅