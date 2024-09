Come implementare un project management ibrido

In qualità di project manager, il vostro obiettivo è completare ogni progetto nei tempi previsti, rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento, prevedere gli ostacoli e garantire che i progetti in corso siano in linea con il risultato desiderato.

Sia che si utilizzi la metodologia di project management Waterfall per il piano e Agile per l'esecuzione, sia che si utilizzi lo sviluppo Agile con l'esecuzione Waterfall, la chiave è consegnare i progetti rispettando il budget e lo scopo e nei tempi previsti.

I project manager di oggi utilizzano un approccio ibrido per l'apprendimento continuo, la pianificazione dettagliata di ogni fase del progetto e la realizzazione di esiti positivi.

Se desiderate saperne di più sulla combinazione di diverse metodologie di project management (chiamate anche "blending project management") per ottenere un flusso di lavoro efficiente e un time to market più rapido, siamo qui per aiutarvi.

In questo blog, trattiamo in dettaglio la gestione ibrida dei progetti e spieghiamo come potete implementare le metodologie ibride di project management per ottimizzare i flussi di lavoro dei vostri progetti.

Diversi tipi di project management

Diamo un'occhiata alle due metodologie di project management comunemente utilizzate:

1. Project management agile

In Agile project management un progetto complesso viene suddiviso in più fasi, chiamate sprint. Ogni sprint si concentra sulla realizzazione iterativa di risultati basati sul feedback delle iterazioni precedenti.

I metodi agili si concentrano sulla fornitura di risultati funzionali regolarmente, anziché solo alla fine del progetto. Questo permette di vedere continuamente lo stato di avanzamento, di adattarsi ai nuovi feedback e di modificare le cose in base alle necessità.

Vantaggi del project management agile

Adattare rapidamente i processi di progetto all'evoluzione delle condizioni di marketing, al feedback dei clienti, a quello degli stakeholder e al cambiamento dei requisiti del progetto

Consegnare prodotti frequenti per mantenere i clienti soddisfatti e impegnati

Identificare più rapidamente i potenziali problemi grazie al processo iterativo e affrontare i colli di bottiglia prima che si intensifichino

Monitorare la spesa in diversi sprint per tenere traccia dei costi e controllare il budget

Vediamo come il team del progetto implementa lo sviluppo Agile con l'esempio seguente.

Sviluppare e lanciare un'app mobile per il commercio elettronico con funzioni complete per un rivenditore online

Il progetto può essere suddiviso in più sprint, ciascuno della durata di due settimane.

Sprint 1 : Implementare le funzioni di gestione degli account utente

: Implementare le funzioni di gestione degli account utente Sprint 2 : Sviluppare il catalogo della produttività

: Sviluppare il catalogo della produttività Sprint 3 : Creare una funzionalità di carrello della spesa

: Creare una funzionalità di carrello della spesa Sprint 4 : Aggiungere l'elaborazione e i gateway di pagamento

: Aggiungere l'elaborazione e i gateway di pagamento Sprint 5: Sviluppare la pagina di monitoraggio dell'ordine

Nota: Alcune altre metodologie di project management includono il Critical Chain Project Management (CCPM), Metodo del percorso critico (CPM) e Lean Six Sigma.

2. Project management a cascata

La tradizionale metodologia Waterfall viene utilizzata soprattutto per progetti con risultati chiaramente cancellati e cambiamenti minimi. Un progetto è organizzato in fasi lineari e sequenziali, ognuna delle quali deve essere completata prima che inizi la successiva.

Ogni fase di questa metodologia metodologia di project management ha consegne e attività cardine specifiche, che la rendono prevedibile e facilmente gestibile.

Il project management a cascata richiede una documentazione approfondita in ogni fase, che includa dettagli sui requisiti, i deliverable, l'ambito, la pianificazione delle capacità, i piani di test, le specifiche di progettazione e i manuali per gli utenti.

Vantaggi del project management a cascata

È più facile monitorare lo stato di avanzamento, in quanto ogni fase ha oggetti e risultati specifici

Minimo scope creep, poiché tutti i requisiti vengono raccolti fin dall'inizio

È più facile da controllare, in quanto i programmi e le sequenze del progetto sono fissi

Migliore gestione dei rischi, poiché l'approccio strutturato permette di pianificare meglio e di prevedere i rischi in anticipo

Vediamo un esempio di fasi di progetto di alto livello nella metodologia Waterfall.

Sviluppare un sistema CRM per gestire i contatti e le interazioni con i clienti e monitorare le pipeline commerciali

Il progetto sarà suddiviso in più fasi con oggetti specifici.

Raccolta dei requisiti: Valutare i requisiti degli stakeholder del CRM e delineare le funzioni desiderate del sistema

Valutare i requisiti degli stakeholder del CRM e delineare le funzioni desiderate del sistema Progettazione : Creare mockup per i moduli software e hardware del CRM

: Creare mockup per i moduli software e hardware del CRM Implementazione : Installare il CRM per un numero limitato di utenti beta. Configurare il sistema in modo che lavori senza problemi per la gestione dei lead, il monitoraggio delle vendite e la reportistica dettagliata

: Installare il CRM per un numero limitato di utenti beta. Configurare il sistema in modo che lavori senza problemi per la gestione dei lead, il monitoraggio delle vendite e la reportistica dettagliata Test : Valutare la rispondenza del sistema ai requisiti specificati

: Valutare la rispondenza del sistema ai requisiti specificati Distribuzione : Rilascio del CRM completato al resto degli utenti

: Rilascio del CRM completato al resto degli utenti Manutenzione: Assistenza continua e manutenzione del servizio ai vostri clienti

Differenze chiave tra metodo Agile e Waterfall

Metodologia Waterfall vs. Metodologia Agile | Funzionalità/funzione | Waterfall | Agile | Agile | -------------------- | ------------------------ | --------------------------------- | | Approccio | Sequenziale | Iterativo | | Flessibilità | Rigido | Flessibile | | Piano | Esteso a monte | Minimo a monte, pianificazione continua | | Consegna | Prodotto finale alla fine | Consegna incrementale | | Coinvolgimento del cliente | Limitato | Elevato

Detto questo, vediamo come le metodologie ibride di project management riuniscano il meglio dei due mondi e offrano un approccio adattabile alla gestione di progetti dinamici.

Cos'è il project management ibrido?

Come suggerisce il nome, il project management ibrido è un approccio che combina elementi di diverse metodologie di gestione dei progetti project management strategico metodologie. Da fare, sfruttando i punti di forza di metodi diversi per rispondere alle esigenze specifiche del progetto e ottenere risultati di qualità superiore.

Nella maggior parte dei casi, il project management ibrido combina pratiche di metodologie agili come Scrum e metodi tradizionali come l'approccio Waterfall.

Hybrid project management: Mescolare il meglio dei metodi di PM agili e tradizionali

Facciamo un esempio per capire meglio la strategia ibrida. Supponiamo di dover sviluppare e lanciare un dispositivo per la casa intelligente. Il dispositivo deve integrarsi perfettamente con gli altri dispositivi della vostra casa.

In questo caso, il metodo Waterfall si adatta meglio alla ricerca di mercato iniziale e allo sviluppo dell'hardware. Ecco perché:

La ricerca di mercato richiede un approccio strutturato con una documentazione dettagliata

Allo stesso modo, anche lo sviluppo dell'hardware segue un approccio standard e sequenziale che segue linee di base fisse derivate dalla ricerca di mercato e dal piano. Qualsiasi modifica allo sviluppo dell'hardware può essere piuttosto costosa

Lo sviluppo dell'hardware richiede anche test rigorosi e conformità. L'utilizzo dell'approccio Waterfall assicura che i test siano fatti in modo sistematico e controllato

Infine, lo sviluppo dell'hardware richiede un'adeguata allocazione delle risorse e il metodo Waterfall aiuta a pianificare e ad allocare le risorse in anticipo

D'altro canto, lo sviluppo del software segue il metodo Agile, come il metodo Scrum. Questo perché:

I progetti di sviluppo del software sono soggetti a modifiche in dipendenza del feedback degli utenti e dei requisiti tecnologici

È meglio che lo sviluppo del software segua un processo in cui il valore viene fornito in modo incrementale durante il ciclo di vita del progetto. In questo modo è più facile monitorare lo stato di avanzamento e apportare continue modifiche

L'approccio agile consente di individuare tempestivamente i problemi, aiutandovi a gestire i rischi senza eccedere nelle spese

Come si può vedere in questo esempio, il project management ibrido combina i punti di forza degli approcci Agile e tradizionali, combinando i metodi Waterfall e Scrum.

Chiavi da notare

La metodologia Agile è flessibile e adattabile e si concentra sulla rapida consegna dei risultati.

Allo stesso tempo, l'approccio tradizionale permette di definire processi strutturati e di introdurre la prevedibilità nelle fasi del progetto.

In combinazione, il blended project management porta innovazione in alcune aree e mantiene la coerenza nelle fasi del progetto che richiedono stabilità. In breve, vi aiuta a soddisfare le diverse esigenze di un progetto complesso.

Altri approcci al project management ibrido

Scrum e Kanban sono metodologie Agile che possono funzionare bene come componenti del project management ibrido.

Scrum si concentra su fasi iterative chiamate sprint, mentre Kanban si concentra su un metodo visivo in cui i flussi di lavoro vengono visualizzati in fasi per monitorare e gestire le attività e migliorare continuamente il processo.

Quando si combinano i due metodi, Scrum project management può essere applicato alle parti del progetto che richiedono un lavoro di sviluppo. Kanban lavora meglio per le attività in corso.

Per istanza, l'approccio iterativo di Scrum è più adatto allo sviluppo di software. Il metodo Kanban lavora meglio per fornire supporto post-lancio, monitoraggio dei bug e miglioramento continuo del prodotto.

Scrum e Kanban possono essere combinati come Scrumban o lavorare in parallelo. Nell'approccio Scrumban, i team lavorano in sprint ma utilizzano le schede Kanban per gestire il flusso di lavoro in modo meticoloso.

Suggerimento: Usare il Kanban come strumento per la gestione del flusso di lavoro Strumenti Scrum per il piano degli sprint, la gestione del backlog e la gestione dei rilasci per migliorare la sinergia del team, snellire il flusso di lavoro e adattarsi rapidamente ai cambiamenti.

Come implementare un project management ibrido

L'ideale è considerare l'uso di metodologie di project management ibride quando si gestiscono progetti complessi e in più fasi. Il passaggio successivo consiste nell'imparare a implementare questo approccio in modo efficace nei vostri progetti.

Ecco una descrizione passo per passo di come un project manager può fare questo utilizzando un software di project management come ClickUp .

1. Valutare i requisiti del progetto

Per applicare la metodologia ibrida, è necessario capire quali fasi del progetto richiederanno un approccio più tradizionale e quali dovranno seguire le pratiche Agile.

Iniziare con una ricerca adeguata e riunioni con gli stakeholder per raccogliere i requisiti dettagliati del progetto Condurre workshop e sessioni di brainstorming con i compagni di squadra e gli stakeholder per lavorare in modo collaborativo all'identificazione dei dettagli critici del progetto.

Utilizzate strumenti di brainstorming visivo come Lavagne online ClickUp per discutere idee, spiegare concetti e scrivere note su una tela digitale. Disegnate a mano libera, create flussi di lavoro e trasformate le idee finali in attività tracciabili all'interno della lavagna online.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Una volta raggiunto un consenso sulle diverse fasi e sui requisiti, create un documento di progetto dettagliato o un wiki usando Documenti ClickUp .

Formattate il documento in modo che abbia senso per il vostro team e invitate i membri a collaborare e condividere le loro idee. Collegate il documento alle attività collegate, in modo che i titolari delle attività possano accedere alle informazioni sul progetto quando necessario.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png Le sottopagine dei documenti di ClickUp 3.0 semplificate /$$$img/

Visualizzate rapidamente tutte le sottopagine e le relazioni collegate a ClickUp Docs per rimanere organizzati e mantenere il lavoro collegato

2. Delineare l'ambito del progetto Ambito del progetto si riferisce agli obiettivi, ai traguardi, alle attività, alle consegne e alle sequenze associate a un progetto. Definisce i confini del progetto e fornisce una panoramica chiara di ciò che è incluso ed escluso.

Qui, è possibile usare il Modello di ambito di lavoro ClickUp per catturare dettagli importanti sul progetto, delineare un piano d'azione chiaro e garantire che tutti siano sulla stessa pagina su ciò che deve essere fatto. Modelli di ambito di lavoro come questi offrono un approccio strutturato per ridurre al minimo il rischio di fallimento del progetto. È possibile inserire dettagli come i tipi di attività, i deliverable, le sequenze e le fasi di alto livello del progetto per determinare la metodologia agile ibrida più adatta al progetto.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo del modello di Scope of Work di ClickUp?

Aggiungere stati personalizzati per visualizzare lo stato di avanzamento delle diverse attività del progetto

Utilizzare campi personalizzati per aggiungere dettagli come il budget, le informazioni di contatto, le date importanti e altre informazioni chiave necessarie per completare le attività

Categorizzare e aggiungere attributi per fornire visibilità ai risultati del progetto per gli stakeholder e i team interfunzionali

3. Definire ruoli e responsabilità

In qualità di gestore del team, dovete definire come i membri del vostro team gestiranno le diverse attività per mantenere la coesione e il coordinamento del team stesso. Questo è particolarmente importante nel project management ibrido, dove i diversi aspetti del progetto seguiranno metodologie diverse.

Utilizzate il Modello di ruoli e responsabilità per il project management di ClickUp per visualizzare chi gestisce quali attività all'interno del progetto.

Il modello sfrutta Visualizzazioni di ClickUp come la Vista Riquadro, la Vista Attività o la Vista Carico di lavoro, per vedere chi sta lavorando su cosa, le attività di tutti e analizzare le capacità del team. Grazie a queste informazioni, è possibile assegnare i carichi di lavoro in modo che tutti lavorino in modo ottimale e nessuno sia sovraccarico di lavoro.

I vantaggi dell'utilizzo di questo modello per progetti ibridi sono:

Stabilire l'account e garantire che il progetto sia in corso senza intoppi, poiché le aspettative sono comunicate ai membri del team

Delineare le aspettative per ogni ruolo e monitorare le prestazioni del team rispetto a queste aspettative utilizzando campi personalizzati

Consentire un project management più fluido con promemoria per notificare ai titolari delle attività le scadenze e le modifiche apportate a un'attività

**Per saperne di più I migliori modelli di project management da scaricare gratis

4. Creare un programma del progetto

Quando si utilizza un project management ibrido, tracciare le diverse attività, i deliverable e le scadenze lungo una sequenza temporale visiva è sempre una buona idea. Ciò consente di visualizzare una **visione unificata di tutte le attività di un progetto e di vedere quali attività devono essere completate in sequenza e quali possono essere eseguite in parallelo

È possibile utilizzare il Vista Gantt di ClickUp per visualizzare i flussi di lavoro dei progetti su una sequenza temporale flessibile.

Tracciate le attività del progetto lungo una sequenza temporale flessibile utilizzando la vista Gantt di ClickUp

Tracciate lo stato di avanzamento delle attività cardine e visualizzate quali attività dipendono dall'avvio o dal completamento di un'altra. I grafici Gantt aiutano anche a organizzare le attività in base alla loro priorità, consentendo di concentrarsi sul completamento di ciò che è più importante.

💡Pro Tip: Sfruttare automazione del project management per automatizzare le attività ripetitive dell'amministratore, standardizzare i processi e prendere decisioni basate sui dati.

5. Utilizzare strumenti per supportare il project management ibrido

La gestione del progetto con la metodologia del project management ibrido richiede il coordinamento continuo delle attività e dei team, l'allocazione delle risorse, la collaborazione con gli stakeholder e il monitoraggio dello stato.

Da fare manualmente su fogli di calcolo è una ricetta per il fallimento.

Indipendentemente dal vostro approccio ibrido, uno strumento di project management vi aiuta a **streamizzare tutte le attività in una posizione centralizzata

Ecco come Il software per il project management di ClickUp vi aiuta a gestire vari aspetti del vostro progetto di PM ibrido, combinando le metodologie di project management Agile e Waterfall.

La scelta di passare a ClickUp si è basata sulla facilità di utilizzo e sulla minima necessità di formazione, che era esattamente ciò di cui avevamo bisogno come startup in crescita

Samantha Dengate, Sr. Project Manager, Diggs

Gestire le attività con facilità

In qualità di gestore del team, l'ultima cosa che si desidera fare è gestire le attività e seguire costantemente i membri del team.

Utilizzate invece Attività di ClickUp per creare e assegnare diverse attività del progetto ai membri del team.

Aggiungete l'account alle vostre metodologie ibride di project management con le attività di ClickUp Tasks

Per aumentare la responsabilità, è possibile aggiungere date di scadenza e stati personalizzati per monitorare se un'attività è "aperta", "chiusa" o "in corso" Per evitare confusione e fraintendimenti, aggiungete un contesto a ogni attività utilizzando descrizioni e campi personalizzati.

Infine, create liste di controllo che il rispettivo membro del team può spuntare una volta completata l'attività.

Consentire una collaborazione continua

Non volete che la mancanza di comunicazione tra team interfunzionali o anche all'interno dei team sia un ostacolo che porta alla mancata consegna dei progetti.

È qui che Visualizzazione della chat di ClickUp consente al team di sviluppo di condividere gli aggiornamenti in tempo reale, chattare con le parti interessate e collaborare alle attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Chat-View.gif ClickUp Chattare Visualizza /$$$img/

La vista Team di ClickUp consente di invitare i membri del team e di ottenere il loro contributo e le loro opinioni su qualsiasi conversazione

Utilizzate l'Area di lavoro di ClickUp per risolvere rapidamente problemi, ottenere chiarimenti sulle attività del progetto e comunicare richieste urgenti direttamente dalla vostra area di lavoro di ClickUp.

Creazione di elenchi di sprint

Il project management ibrido è un processo iterativo. Per gestire meglio il fasi del progetto e dividerle in iterazioni a tempo, chiamate Sprints. Sprints di ClickUp consente di organizzare le attività e i deliverable da completare in ogni Sprint in elenchi di sprint. Usate questi elenchi di sprint per coordinare le attività del team, discutere le attività completate e identificare i blocchi

Semplificate il project management del vostro prossimo progetto con ClickUp Sprints

Visualizzate i flussi di lavoro del progetto e gestite le priorità La Bacheca Kanban di ClickUp consente di organizzare le attività in diverse colonne o elenchi per rappresentare le varie fasi dell'intero progetto. **Contrassegnate le attività importanti con etichette di colore e tag di priorità

Trascinare le attività da una colonna all'altra per aggiornarne lo stato. Limitare il numero di attività in ogni colonna per migliorare l'efficienza e fornire valore in ogni fase del progetto.

Gestite in modo più efficace i lavori relativi ai progetti utilizzando la visualizzazione Kanban Bacheca di ClickUp

Sfruttare l'IA

Ottenete risposte istantanee alle domande sul lavoro ponendole a ClickUp Brain . L'assistente IA analizza l'area di lavoro e ricava informazioni dalle attività, dai documenti e dalla chat per fornire le informazioni più rilevanti.

Con ClickUp Brain, l'AI project manager e AI writer, è possibile **automatizzare la creazione di riepiloghi/assunti, reportistica e aggiornamenti di stato con l'IA per garantire che tutti siano aggiornati sullo stato attuale del progetto e sui piani di consegna.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilizzo di ClickUp AI per la stesura di un brief di progetto /$$$img/

Creare brief di progetto in pochi secondi con ClickUp Brain

💡Pro Tip: Strumenti di IA project management migliorano il processo di project management prevedendo i dati del progetto, migliorando il processo decisionale, stimando i costi e monitorando i rischi potenziali.

Utilizzare i modelli predefiniti

ClickUp dispone di oltre 1.000 modelli precostituiti che potete utilizzare e personalizzare in base alle esigenze specifiche del vostro progetto.

Per istanza, il modello Modello di project management di ClickUp è un framework pre-costruito e completamente personalizzabile che aiuta a gestire tutto, dall'inizio al completamento del progetto. Come Scrum master, potete usare questo modello per visualizzare lo stato delle attività, visualizzare lo stato di avanzamento del progetto e ottenere informazioni dettagliate su ogni attività da svolgere.

L'area di lavoro di ClickUp per il project management semplifica i progetti complessi fornendo un'area di lavoro pre-organizzata con cartelle per ogni fase del progetto, rendendo più facile la gestione efficiente del lavoro.

Inoltre, è dotato di un elenco flessibile e di una visualizzazione a tabellone in stile Kanban per inserire facilmente i dettagli delle attività e monitorarle . È inoltre possibile utilizzare sei stati personalizzati per indicare se le attività sono in corso, aperte o completate.

I gestori del team preferiscono spesso questo modello per lo sviluppo agile, perché elimina i silos di dati aiutando i team a comunicare le informazioni sul progetto in una posizione centralizzata.

6. Monitoraggio dello stato in tempo reale

Quando si dispone di informazioni dettagliate sullo stato di ogni attività, è più facile identificare i ritardi e gli ostacoli in fasi specifiche del progetto. I dashboard di ClickUp sono un ottimo modo per visualizzare lo stato di avanzamento del progetto e le dipendenze che ne ostacolano il completamento.

Questo dashboard di progetto fornisce informazioni sulle attività cardine e sui KPI del progetto e permette di visualizzare scadenze, attività e dipendenze.

Ottenere informazioni sulle prestazioni dei progetti e dei team utilizzando i dashboard di ClickUp

Ciò che rende ClickUp un passaggio in più rispetto ai fogli di calcolo è la possibilità di visualizzare i flussi di lavoro utilizzando diverse dashboard per il project management in base al vostro caso d'uso specifico.

Vantaggi della scelta di un project management ibrido

I vantaggi del project management ibrido includono:

Gestione del rischio : La metodologia di project management ibrida utilizza un approccio strutturato, utile per identificare e gestire i rischi in modo proattivomitigare i rischi *Migliore allocazione delle risorse: Il metodo ibrido consente ai gestori del team di utilizzare le risorse in modo efficace, assegnando le attività in base ai punti di forza dei membri del team.

: La metodologia di project management ibrida utilizza un approccio strutturato, utile per identificare e gestire i rischi in modo proattivomitigare i rischi *Migliore allocazione delle risorse: Il metodo ibrido consente ai gestori del team di utilizzare le risorse in modo efficace, assegnando le attività in base ai punti di forza dei membri del team. Time to market più veloce: L'integrazione di metodi agili e tradizionali di project management risulta in un approccio strutturato e innovativo alla gestione del progettoprogetti su larga scala. Ciò risulta in risultati coerenti nelle attività cardine, consentendo ai team di progetto di fornire valore più rapidamente

Sfide del project management ibrido

Ecco alcune delle sfide più comuni associate al project management ibrido e come superarle.

1. Complessità di implementazione

Combinare diversi metodi di project management e farli lavorare in un unico flusso può essere un'attività complessa.

**Come evitarlo

documentare i requisiti del progetto fin dall'inizio usando Strumenti di IA ✅Definire come ogni approccio di project management verrà applicato alle diverse parti del progetto

utilizzare quadri e modelli per standardizzare i processi

2. Confusione sui ruoli e sulle responsabilità

Le metodologie Agile e Waterfall possono avere aspettative diverse dai vari membri del team, con conseguente sovrapposizione di responsabilità. Può anche mancare la chiarezza su come le attività si allineano con il progetto obiettivi del progetto .

Come evitarlo:

✅ Delineare chiaramente i diversi ruoli e attività e come questi ruoli debbano lavorare insieme per ottenere i migliori risultati

condurre standup e riunioni regolari per discutere gli aggiornamenti, gli stati di avanzamento e le sfide

offrire assistenza e formazione continua ai membri del team

3. Sfide nella comunicazione

Le terminologie e la documentazione utilizzate in un metodo di project management possono differire da quelle utilizzate nell'altro. Inoltre, gli stili e la frequenza di comunicazione possono variare in ogni metodo, creando lacune nella comunicazione comunicazione sul posto di lavoro e ostacolano l'efficace flusso di informazioni.

**Come evitarlo

stabilire protocolli di comunicazione per definire la frequenza e le modalità di comunicazione canali di comunicazione per evitare il sovraccarico di informazioni

creare una documentazione condivisa per stabilire una comprensione comune di tutte le terminologie e le pratiche coinvolte nel project management ibrido

Semplificare il project management ibrido con ClickUp

Utilizzando metodologie di project management ibride, è possibile creare processi scalabili, promuovere l'innovazione e consegnare prodotti di valore più rapidamente, poiché combina i punti di forza di più approcci di PM.

Naturalmente, sebbene il project management ibrido offra molti vantaggi tangibili, l'integrazione di più approcci e la loro coesione può essere una sfida per i project manager.

È qui che strumenti di project management come ClickUp facilitano il lavoro, grazie a funzionalità/funzione che semplificano l'attività di project management, facilitano la collaborazione, centralizzano le informazioni e consolidano le reportistiche critiche.

Funzionalità come gli elenchi di sprint, le schede Kanban e i modelli predefiniti possono aiutarvi a personalizzare i flussi di lavoro per adattarli a metodi di project management agili, ibridi o tradizionali, mantenendo i vostri team organizzati. Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso e imparate a essere efficienti durante tutto il ciclo di vita del progetto.