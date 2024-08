Esempi e modelli di dashboard per il project management

Spesso trascorriamo molto tempo a cercare i dettagli del progetto, per poi renderci conto che avremmo potuto fare di meglio.

Invece di riconciliare manualmente le ore fatturabili, avremmo potuto automatizzarle ed evitare di lavorare su quella nuova roadmap di efficienza durante il fine settimana, ad esempio.

Se siete project manager come me, probabilmente potete condividere decine di istanze di questo tipo.

Ecco perché abbiamo bisogno di un dashboard per il project management che agisca come una cabina di pilotaggio digitale e ci dia una visualizzazione cristallina di tutti i dettagli dei progetti.

In questo blog condividerò come i dashboard per il project management possono trasformare i flussi di lavoro, dalla semplificazione della comunicazione all'identificazione dei rischi prima che silurino le scadenze. Vi presenterò anche alcuni dei miei strumenti e modelli di dashboard preferiti che mi aiutano ad accedere ai dati necessari per prendere decisioni, proprio quando ne ho bisogno.

Vantaggi dell'uso di un dashboard per il project management

Forse il più grande vantaggio dei dashboard di progetto per me è la visibilità in tempo reale dello stato del progetto. Questo mi permette di monitorare le metriche chiave, identificare i colli di bottiglia e allocare le risorse in modo ottimale. Ma ci sono molti altri vantaggi su cui ho fatto affidamento:

Visibilità cristallina: I dashboard centralizzano tutti i dati del progetto, fornendo un'istantanea in tempo reale dello stato di avanzamento, dell'allocazione delle risorse e delle scadenze. Per me questo ha significato meno tempo speso a cercare informazioni su un'attività recente che aveva più assegnatari e richiedeva aggiornamenti sullo stato da parte di tutti

I dashboard centralizzano tutti i dati del progetto, fornendo un'istantanea in tempo reale dello stato di avanzamento, dell'allocazione delle risorse e delle scadenze. Per me questo ha significato meno tempo speso a cercare informazioni su un'attività recente che aveva più assegnatari e richiedeva aggiornamenti sullo stato da parte di tutti Decisioni informate in un attimo: Con tutte le metriche chiave a portata di mano, è possibile prendere rapidamente decisioni basate sui dati. Individuate tempestivamente gli ostacoli, identificate le aree che necessitano di risorse aggiuntive e mantenete il progetto in carreggiata

Con tutte le metriche chiave a portata di mano, è possibile prendere rapidamente decisioni basate sui dati. Individuate tempestivamente gli ostacoli, identificate le aree che necessitano di risorse aggiuntive e mantenete il progetto in carreggiata Efficienza potenziata: Le dashboard automatizzano il processo di elaborazione dei datireportistica del progetto ed eliminano la necessità di raccogliere manualmente i dati. In questo modo il team ha gratis il tempo per concentrarsi su ciò che conta di più: Da fare!

Le dashboard automatizzano il processo di elaborazione dei datireportistica del progetto ed eliminano la necessità di raccogliere manualmente i dati. In questo modo il team ha gratis il tempo per concentrarsi su ciò che conta di più: Da fare! Comunicazione migliorata: I dashboard di project management diventano il vostro hub di comunicazione, mantenendo tutti informati e allineati. Gli stakeholder possono analizzare facilmente i progressi e i membri del team possono risolvere i problemi collaborando allo stato del progetto. **Senza un dashboard, ad esempio, non avremmo mai saputo che una delle nostre agenzie partner ritardava costantemente l'invio dei contenuti a causa della rotazione dei dipendenti

I dashboard di project management diventano il vostro hub di comunicazione, mantenendo tutti informati e allineati. Gli stakeholder possono analizzare facilmente i progressi e i membri del team possono risolvere i problemi collaborando allo stato del progetto. **Senza un dashboard, ad esempio, non avremmo mai saputo che una delle nostre agenzie partner ritardava costantemente l'invio dei contenuti a causa della rotazione dei dipendenti Miglioramento della responsabilità: Con una visibilità chiara delle prestazioni individuali e del team, i dashboard promuovono una cultura della responsabilità, motivando tutti a mantenere il controllo delle proprie attività

Con una visibilità chiara delle prestazioni individuali e del team, i dashboard promuovono una cultura della responsabilità, motivando tutti a mantenere il controllo delle proprie attività Allocazione più intelligente delle risorse: Vedete dove vengono utilizzate le vostre risorse e identificate i potenziali colli di bottiglia. Un dashboard sullo stato dei progetti aiuta a ottimizzare l'allocazione delle risorse e a garantire che tutti lavorino alle attività di maggiore impatto, proprio come ha aiutato il mio team a coinvolgere una nuova agenzia partner per ottenere contenuti tempestivi

L'uso di un dashboard mi permette di eliminare le congetture, di aumentare l'efficienza del mio team e di garantire che i miei progetti vadano sempre a segno. E questo è oro!

Come creare un dashboard per il project management

Costruite con me un'ottima dashboard di project management per tenere i vostri progetti sotto controllo e prendere rapidamente le decisioni chiave.

Ecco una descrizione del processo che seguo:

1. Definire gli indicatori di performance chiave (KPI)

Una visione chiara del pubblico a cui si rivolge il dashboard può aiutare a definire le metriche da monitorare.

Ad esempio, un'azienda di dashboard del team di progetto si concentra sulla valutazione delle attività completate, sull'allocazione delle risorse e sulle scadenze imminenti; una dashboard delle operazioni monitora i processi operativi e analizza le prestazioni delle attività interne all'azienda; e un dashboard esecutivo si concentra sulle attività cardine del progetto e sul loro allineamento con gli obiettivi generali dell'organizzazione.

Una volta che conosco il mio pubblico, posso iniziare a identificare aree specifiche di miglioramento all'interno dei miei progetti. Non riesco a rispettare le scadenze? Il mio team sta lottando contro i limiti delle risorse? I costi del progetto superano il budget?

Una volta trovate le risposte a queste domande, posso scegliere le metriche pertinenti per monitorare lo stato.

2. Scegliere gli strumenti

Abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta in termini di strumenti di dashboard. Dai semplici fogli di calcolo ai grafici di stato altamente personalizzabili, esistono diverse opzioni in dipendenza delle esigenze di monitoraggio. Ecco una panoramica di alcune scelte popolari:

**Strumenti come Excel o Fogli Google possono essere utili per dashboard di base, ma possono diventare ingombranti per progetti complessi con troppi cambiamenti dinamici

Software di project management (PMS): strumenti PMS come ClickUp hanno solitamente dashboard integrati di grande capacità che possono essere utilizzati per la gestione dei progetti forniscono utili informazioni e aggiornamenti in tempo reale. Spesso vengono forniti con widget preconfezionati estrumenti di reportistica per una facile visualizzazione dei dati

ClickUp consente di creare dashboard completamente personalizzabili per stabilire le priorità del lavoro, migliorare le prestazioni dei progetti, gestire sprint e team e molto altro ancora.

Strumenti di Business Intelligence (BI): Sebbene siano eccellenti per l'analisi di dati complessi e personalizzati, strumenti come Tableau e Microsoft Power BI hanno spesso curve di apprendimento più ripide e possono richiedere l'intervento di specialisti

3. Progettazione per la chiarezza

Mantenete la dashboard pulita e ordinata. Evito di stipare troppe informazioni nella dashboard, in quanto ciò potrebbe sopraffare gli spettatori e rendere difficile la ricerca delle informazioni di cui hanno bisogno.

**Assicuratevi che grafici e diagrammi siano facili da capire, anche per chi non ha familiarità con il progetto. Usate font, colori e nomenclatura in modo coerente in tutto il dashboard

Utilizzare efficacemente gli elementi visivi: Grafici, diagrammi e altri elementi visivi possono aiutare a comunicare informazioni complesse in modo rapido e semplice. Utilizzate una varietà di elementi visivi per rendere il dashboard accattivante, ma evitate di utilizzare troppi tipi di grafici diversi, perché potrebbero creare confusione

Grafici, diagrammi e altri elementi visivi possono aiutare a comunicare informazioni complesse in modo rapido e semplice. Utilizzate una varietà di elementi visivi per rendere il dashboard accattivante, ma evitate di utilizzare troppi tipi di grafici diversi, perché potrebbero creare confusione **Non cercate di monitorare tutto. Identificate e concentratevi sulle metriche più importanti per l'esito positivo del progetto. Questo aiuterà a creare un'analisidashboard delle attività e a fornire approfondimenti per prendere decisioni migliori

4. Assemblare il dashboard

Dopo aver identificato le metriche chiave, scegliete uno strumento per assemblare il dashboard. Ecco alcuni elementi comuni da incorporare:

Salute del progetto: Stato generale del progetto, percentuale di completamento e attività cardine raggiunte

Stato generale del progetto, percentuale di completamento e attività cardine raggiunte Gestione delle attività: Valutazione delle percentuali di completamento delle attività, delle attività in ritardo e della distribuzione del carico di lavoro tra i membri del team

Valutazione delle percentuali di completamento delle attività, delle attività in ritardo e della distribuzione del carico di lavoro tra i membri del team Gestione delle risorse: Monitoraggio dell'allocazione delle risorse e identificazione di potenziali colli di bottiglia

Monitoraggio dell'allocazione delle risorse e identificazione di potenziali colli di bottiglia Monitoraggio del budget: Visualizzazione della spesa rispetto al budget e identificazione di potenziali sforamenti dei costi

Visualizzazione della spesa rispetto al budget e identificazione di potenziali sforamenti dei costi Comunicazione con il team: Includere uno spazio per gli annunci o gli aggiornamenti chiave del progetto

5. Mantenere e aggiornare regolarmente il dashboard

Il dashboard deve essere un documento vivo che si adatta alle mutevoli esigenze dei progetti. Io aggiorno regolarmente i dati e rinfresco le visualizzazioni per garantire che rappresentino con precisione lo stato attuale del progetto.

La frequenza di aggiornamento del dashboard dipende dalla natura del progetto e dalla velocità di variazione dei dati. Nel caso di progetti dal ritmo incalzante, con scadenze sempre diverse, o di nuovi tipi di progetti mai affrontati prima, può essere necessario un aggiornamento quotidiano. Gli aggiornamenti settimanali o bisettimanali possono essere sufficienti per progetti più lenti e prevedibili o ripetitivi.

La chiave è stabilire un programma di aggiornamento regolare e rispettarlo. In questo modo, il dashboard rimane una fonte affidabile di informazioni per gli stakeholder del progetto.

Esempi di dashboard di progetto per diversi casi d'uso

Da fare: il project management diventa spesso più complesso del necessario? Da fare. Le attività e le cardine si estendono a tutti i reparti, c'è la costante necessità di monitorare i progetti su più piattaforme e la gestione di più iniziative strategiche è diventata la norma.

Grazie a Dio esistono le dashboard! Sì, possono essere utili per monitorare singoli progetti, ma sono assolutamente indispensabili per gestire un portfolio di progetti interconnessi.

Per me, i progetti più impegnativi sono quelli enormi e interfunzionali, come il lancio di un prodotto. Ci sono così tante parti in movimento e sono felice di utilizzare ClickUp per gestirle.

Ecco alcuni dei miei esempi preferiti, tratti da ClickUp Dashboard e come io e il mio team li utilizziamo. Spero che vi diano qualche idea utile per costruire i vostri.

1. Dashboard di produttività personale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-539.png Dashboard della produttività personale di ClickUp /$$$img/

Vedere le attività assegnate, le attività giornaliere completate, le chat e il carico di lavoro nella dashboard di produttività personale di ClickUp

Come la maggior parte dei project manager, mi piace iniziare la giornata controllando lo stato del mio progetto al mattino! E questo è stato possibile con La visualizzazione del dashboard di ClickUp .

Con pochi clic, ho potuto trasformare ciò che stavo già lavorando in grafici e diagrammi chiari.

Da fare da soli, iscriversi a ClickUp o accedere al proprio account se lo si è già utilizzato. Aggiungere una nuova "visualizzazione dashboard" e scegliere un modello. La visualizzazione estrae automaticamente i dati dalle attività e dai campi, creando un dashboard personalizzato che visualizza il vostro lavoro.

L'aggiunta della dashboard della produttività personale come visualizzazione mi permette di valutare e ottimizzare la mia produttività. Mi aiuta a stabilire le priorità delle attività, a monitorare lo stato e a concentrarmi su ciò che conta davvero.

È il mio centro di comando per un flusso di lavoro efficiente e organizzato.

2. Carico di lavoro del team dashboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-540.png ClickUp Carico di lavoro del team dashboard /$$$img/

Visualizzate le attività da svolgere entro la settimana, lo stato del carico di lavoro e chi sta lavorando su cosa con il Carico di lavoro del team ClickUp

Utilizzo il Carico di lavoro del team in ClickUp per vedere a cosa sta lavorando il mio team durante la settimana e monitorare il suo stato per ogni attività assegnata.

Posso impostare e monitorare le capacità di carico di lavoro per ogni membro del mio team. Questo mi aiuta a vedere facilmente chi è sotto o sopra la capacità. È ottimo anche per loro: possono usarlo per evitare di impegnarsi troppo e di bruciarsi. Allo stesso modo, se hanno del tempo in più, possono occuparsi di lavori aggiuntivi per rispettare più velocemente le scadenze o aiutare un altro compagno di squadra.

Aiuta a migliorare la trasparenza: posso aggiungere stime di durata e priorità alle attività del mio team, in modo che tutti sappiano a cosa lavorare per primo. Lo uso anche per determinare quali lavori potrebbero richiedere ulteriori risorse del team e aggiungere facilmente gli assegnatari.

3. Dashboard per il monitoraggio del tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-541.png Strumenti di ClickUp per il monitoraggio del tempo /$$$img/

Create tabelle orarie per ogni membro del team, vedete quanto tempo ha trascorso completando le attività e fatturate accuratamente ai freelance del vostro team con gli strumenti di monitoraggio del tempo di ClickUp

Il dashboard di monitoraggio del tempo mi aiuta a visualizzare e analizzare il tempo trascorso su ciascuno dei miei numerosi progetti, per me e per il mio team. Osservando il tempo totale trascorso su un progetto, la percentuale di completamento e lo stato di avanzamento delle attività cardine, posso monitorare a colpo d'occhio la salute complessiva del progetto.

Questa dashboard ha un'altra applicazione utile. Mi aiuta a monitorare le ore fatturabili per i lavoratori part-time o i freelance. Da fare contrassegnando voci specifiche come fatturabili e utilizzando i dati consolidati per generare fatture precise alla fine del mese.

Utilizzo anche i dati storici del monitoraggio del tempo per prendere decisioni sul piano dei progetti futuri, sull'allocazione delle risorse e sulla definizione del budget.

4. Sprints dashboard del software

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-542.png Dashboard degli Sprints del software di ClickUp /%img/

Visualizzate la velocità degli sprint, i grafici di burnup e burndown e il flusso cumulativo per gestire del team software con ClickUp Software Sprints Dashboard

Non è possibile gestire progetti di sviluppo software senza una Sprint Dashboard completa. Credetemi, ci ho provato (e ho sofferto inutilmente!)

ClickUp vi permette di gestire il carico di lavoro del team con un sistema di punti completamente personalizzabile. I punti vengono accumulati dalle attività secondarie, suddivisi per assegnatario e ordinati facilmente per monitorare gli sprint a colpo d'occhio.

Utilizzate il Agile dashboard in ClickUp per impostare le date degli sprint, assegnare punti e segnare le priorità in modo che tutti sappiano cosa Da fare e quando. Automazioni per spostare il lavoro incompiuto nello sprint successivo e sincronizzazione dello stato di sviluppo del team con GitHub, Gitlab o Bitbucket.

Questo dashboard condensa tutti i numeri che contano - velocità di sprint, burn up, burn down, lead time, durata ciclo e altro ancora - in grafici espressivi per migliorare il processo decisionale.

Mi è piaciuto molto anche l'uso di Sprints di ClickUp per pianificare, monitorare e ottimizzare i nostri sprint per ottenere un esito positivo, costruendo nel frattempo un team agile e orientato ai risultati.

5. Dashboard delle campagne di marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-543.png Dashboard della campagna di marketing di ClickUp /$$$img/

Visualizzate lo stato degli obiettivi con la trasparenza di tutto il team ed eliminate i flussi di lavoro ridondanti con ClickUp Marketing Campaign Dashboard

Le dashboard delle campagne di marketing aiutano a monitorare lo stato e la conversione delle iniziative di marketing a priorità in un'unica visualizzazione. Consentono di misurare la portata e il coinvolgimento dei contenuti pubblicati online, il numero di MQL (Marketing Qualified Leads) generati e il grado di conversione in commerciale.

È possibile contestualizzare facilmente le attività in connessione con la roadmap e i piani di go-to-market.

6. Dashboard della panoramica commerciale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-544.png Dashboard della panoramica commerciale di ClickUp /$$$img/

Personalizzate le panoramiche delle vendite per monitorare le metriche chiave della vostra azienda con ClickUp Sales Overview Dashboard

Se state cercando un modo per visualizzare le vendite per prodotto/servizio e per categorie di clienti, non posso consigliare niente di meglio del dashboard ClickUp Sales Overview.

Ma non è l'unica cosa che vi permette di monitorare. Scomponete le entrate in cifre lorde e nette per misurare con precisione la redditività e calcolare il carico fiscale. Monitorate le entrate per periodo - mensile, trimestrale o annuale - per anticipare i crolli e i picchi e ottimizzare le scorte di conseguenza. Confrontate i traguardi con i numeri effettivi ed elaborate strategie di miglioramento.

Potete anche usare i dati come base per festeggiare, come facciamo noi, e premiare i rappresentanti più performanti della vostra forza vendita.

La cosa migliore è che potete abbinare il dashboard all'abilità di ClickUp Brain nel campo dell'IA e ricavarne informazioni per prevedere le tendenze e individuare tempestivamente i potenziali inibitori.

7. Dashboard del portale clienti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-545.png Dashboard del portale client di ClickUp /$$$img/

Creare portali per i clienti per collaborare su attività e risultati con ClickUp Client Portal Dashboard

Le dashboard non servono solo a noi, ma anche ai nostri client. Invitate qualsiasi cliente nella vostra area di lavoro di ClickUp come ospite e condividete il portale clienti per fornire aggiornamenti in tempo reale sul progetto e collaborare con loro in un unico luogo. Monitorate i progetti e le attività, vedete i carichi di lavoro dei vari team di progetto e chattate con loro in tempo reale.

Potete vedere come vengono monitorate le fatture nel tempo, chi sta chiudendo gli affari e valutare le prestazioni complessive del team. È anche possibile identificare i ritardi con i grafici Cumulative Flow, Burnup, Burndown e Velocity.

8. Dashboard di visualizzazione del CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-546.png Dashboard del CRM di ClickUp /$$$img/

Aumentate la fidelizzazione dei clienti con un dashboard dedicato per ClickUp CRM

Volete monitorare il livello di risposta agli incidenti e ai rischi dei clienti? Da fare.

Abbiamo quindi utilizzato il CRM Dashboard di ClickUp, che ci ha aiutato a far emergere i nostri segmenti di clienti più rischiosi, a riepilogare i potenziali motivi di abbandono e a prevedere le entrate tra regioni e team.

Considerate di monitorare religiosamente le metriche che indicano la salute dei clienti e il potenziale rischio di abbandono. Ad esempio, i punteggi di soddisfazione dei clienti, i tempi di risoluzione dei ticket di supporto e i livelli di coinvolgimento.

Utilizzate queste esempi di dashboard da ClickUp per creare un sistema di visualizzazione personalizzato per il vostro flusso di lavoro. Potete anche prendere ispirazione dal team di ClickUp e migliorare il vostro dashboard esistente !

Vediamo ora alcuni modelli già pronti per aiutarvi a impostare la vostra dashboard senza dover partire da zero.

Modelli di dashboard per il project management

I modelli di dashboard sono uno strumento prezioso per creare dashboard informativi e visivamente accattivanti in modo rapido ed efficiente. Forniscono una solida base per l'analisi dei dati, consentendo di concentrarsi sul contenuto e di estrarre informazioni utili dai dati.

Ecco alcuni modelli di dashboard che ho provato e testato per voi:

1. Modello di dashboard per il project management di ClickUp

Tenete sotto controllo lo sviluppo del progetto, il budget, il carico di lavoro del team e lo stato con il modello dashboard di ClickUp Project Management

Siete stanchi di destreggiarvi tra i dettagli del progetto? Modello di dashboard per il project management di ClickUp mette a portata di mano tutto ciò di cui avete bisogno. Vedete tutto, all'istante!

Questo modello di dashboard di progetto precostituito fornisce una visualizzazione chiara e immediata dei progetti, comprese le scadenze, le attività e lo stato di avanzamento in tempo reale.

Rimanete organizzati, rimanete efficienti. Il modello offre alcune potenti funzionalità/funzione:

Tracciare l'avanzamento delle attività con stati personalizzati come "Completato", "In corso" e altro ancora

Utilizzare otto campi personalizzati per acquisire informazioni vitali sui progetti, come budget e fase

Molteplici viste offrono un facile accesso per passare rapidamente tra sette diverse configurazioni di ClickUp, tra cui la Guida introduttiva e la vista Team Performance

Potenziate il project management con il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e la comunicazione via email integrata

Smettete di gestire i progetti, iniziate a semplificarli. Questo modello vi permette di mantenere i progetti in carreggiata grazie a un'organizzazione senza sforzo e a intuizioni cristalline.

2. Modello di dashboard aziendale Tableau

via Tabellaau Questo modello di dashboard aziendale può tracciare un ampio intervallo di metriche in base agli obiettivi e ai reparti specifici della vostra azienda.

Traccia e analizza:

Ricavi totali generati da un progetto, suddivisi per prodotto, servizio, regione, quantità vendute o segmento di clienti

Spesa rispetto alle allocazioni di bilancio, margine lordo, reddito netto e indici di redditività chiave

Flusso di cassa in entrata e in uscita per monitorare la salute finanziaria e la redditività del progetto

3. Modello di dashboard di Tableau per il project management

via Tableau Questo modello di dashboard per il project management è uno sportello unico per il monitoraggio dei progetti e per l'analisi della loro salute complessiva.

Questo modello elimina la necessità per i project manager di scavare tra i dati sparsi. Presenta le informazioni essenziali sul progetto in un formato visivamente accattivante, consentendo ai project manager e agli stakeholder di controllare lo stato del progetto con un solo sguardo.

Alcune metriche comuni che si possono monitorare con questo modello:

Tasso di completamento delle attività: Mostra la percentuale di attività completate rispetto a quelle rimanenti

Mostra la percentuale di attività completate rispetto a quelle rimanenti Programma del progetto: Monitora lo stato di avanzamento delle scadenze ed evidenzia i potenziali ritardi

Monitora lo stato di avanzamento delle scadenze ed evidenzia i potenziali ritardi **Allocazione delle risorse: visualizza l'assegnazione dei membri del team e identifica i potenziali colli di bottiglia

Budget vs. costi effettivi: Confronta le spese pianificate con i costi effettivi per monitorare la salute finanziaria

Confronta le spese pianificate con i costi effettivi per monitorare la salute finanziaria Gestione dei rischi: Monitoraggio dei rischi identificati e dei piani di mitigazione

Questo modello consente di monitorare diverse metriche importanti, soprattutto per le piccole e medie imprese che gestiscono più progetti contemporaneamente.

4. Modello di dashboard delle spese in Excel

via Microsoft 365 Questo tracker di spese in Excel gratuito rende la gestione del denaro un gioco da ragazzi. Non dovrete più cercare le ricevute o chiedervi dove vengono spesi i budget dei progetti. Se avete bisogno di uno strumento dedicato alla gestione delle piccole ma significative spese d'ufficio, questo è il modello che fa per voi:

Monitoraggio di tutte le spese con un design pulito e moderno

Organizzate le spese per categoria, come trasporti, utenze, ecc.

Personalizzatelo! Questo modello è personalizzabile al 100%

Cambiate il testo, aggiungete tocchi personali con le immagini o regolate i colori per adattarli al vostro stile

Accedete a una vasta libreria di foto, grafici e font per personalizzare il vostro tracker e aggiungere contesto

Condividete il vostro budget con il vostro team, con la vostra leadership o con un consulente finanziario per tenervi responsabili e garantire la trasparenza delle spese dell'ufficio

Suggerimento: I modelli pronti all'uso sono utili quando si sta scalando l'azienda e non si ha il tempo di creare dashboard individuali. Tuttavia, è necessario incorporare i dati rilevanti per monitorare lo stato e sfruttare al meglio i dashboard.

Elementi comuni da includere nel dashboard di progetto

Esploriamo alcuni elementi chiave che eleveranno i vostri dashboard da semplici scarichi di dati a potenti hub di informazioni:

**Non perdetevi in un mare di dati! Gli indicatori di prestazione chiave (KPI) sono le vostre zattere di salvataggio, in quanto forniscono metriche quantificabili direttamente legate ai vostri obiettivi. Scegliete KPI che raccontino in modo chiaro le prestazioni della vostra organizzazione

Esplorazione interattiva con i filtri: Date ai membri del vostro team la possibilità di approfondire i dati. I filtri interattivi permettono agli utenti di tagliare e tagliare i dati in base a criteri specifici. Aumentano il coinvolgimento degli utenti e aiutano a scoprire intuizioni nascoste

Date ai membri del vostro team la possibilità di approfondire i dati. I filtri interattivi permettono agli utenti di tagliare e tagliare i dati in base a criteri specifici. Aumentano il coinvolgimento degli utenti e aiutano a scoprire intuizioni nascoste **Una foto vale più di mille numeri! Grafici e diagrammi sono strumenti potenti per presentare dati complessi in modo chiaro e facilmente digeribile. Scegliete il tipo di grafico più adatto ai vostri dati per raccontare una storia visiva avvincente

Tendenze temporali con i selezionatori di date: Permettono agli utenti di esplorare le tendenze nel tempo. I selezionatori di data permettono agli utenti di selezionare periodi specifici, consentendo loro di analizzare i dati storici e di confrontarli con le prestazioni attuali

Permettono agli utenti di esplorare le tendenze nel tempo. I selezionatori di data permettono agli utenti di selezionare periodi specifici, consentendo loro di analizzare i dati storici e di confrontarli con le prestazioni attuali Filtri globali per ampie visualizzazioni: Offrono diverse prospettive. I filtri globali permettono agli utenti di visualizzare i dati di diverse categorie o dipartimenti

Offrono diverse prospettive. I filtri globali permettono agli utenti di visualizzare i dati di diverse categorie o dipartimenti Grafici che aumentano la chiarezza: Le immagini vanno oltre i semplici grafici. Utilizzate grafici ben posizionati, come icone o illustrazioni, per migliorare la chiarezza e guidare gli utenti attraverso le informazioni presentate

Ecco fatto! Siete pronti a creare la vostra dashboard con modelli o all'interno di un'apposita sezione software per dashboard .

Impostazione di un dashboard flessibile con ClickUp

Per me la bellezza delle dashboard sta nella loro versatilità. Dal monitoraggio delle performance commerciali e della soddisfazione dei clienti nel marketing al monitoraggio delle attività cardine dei progetti e dell'allocazione delle risorse nel project management, è possibile personalizzare le dashboard per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi team.

Come persona che vive nei propri dashboard, posso garantire che ClickUp è in grado di fare le cose per bene, grazie alla sua vasta libreria di dashboard precostituiti e personalizzabili. Che siate un libero professionista che gestisce attività personali o un project manager di un'azienda che supervisiona più progetti complessi, ClickUp ha una dashboard per ogni scopo. Iscriviti a ClickUp e fai delle dashboard il tuo alleato!