Come utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale per massimizzare la produttività

Il co-CEO di Netflix Ted Sarandos lo spiega bene quando dice: "L'IA non sostituirà mai le migliori menti creative. Ma l'utilizzo dell'IA potrebbe aiutarli a battere la concorrenza"

L'unico modo per far sì che ciò accada è sfruttare ogni strumento di IA che possa aiutarvi a lavorare meglio e più velocemente. Per esempio:

Volete creare immagini straordinarie semplicemente dando una richiesta di testo? esiste Midjourney

Volete scrivere un'e-mail professionale per una domanda di lavoro o scrivere un'e-mail promozionale? - Inserite i vostri punti in ChatGPT e sedetevi

e sedetevi Avete bisogno di risorse rapide per la ricerca di tendenze di mercato? Siete troppo pigri per passare attraverso 100 risultati di ricerca? Gemini può spiegarvi le cose e darvi dei link veloci per iniziare!

può spiegarvi le cose e darvi dei link veloci per iniziare! Se desiderate prendere appunti veloci durante una discussione online, OtterAI vi aiuta!

Ma siamo onesti: questi sono solo alcuni degli utilizzi che hanno fatto il giro dei social media.

Esistono molti strumenti di intelligenza artificiale che possono semplificare la vostra vita, soprattutto se gestite una startup. Abbiamo analizzato per voi i migliori casi d'uso e le sfide per gli assistenti di intelligenza artificiale.

Entriamo nel vivo! ⚡️

Usi pratici degli strumenti di intelligenza artificiale nelle operazioni aziendali quotidiane

1. Ottimo per l'automazione

Le applicazioni di intelligenza artificiale sono ottime per automatizzare compiti ripetitivi e che richiedono tempo. Sono in grado di rilevare gli schemi e di eseguirli su richiesta in modo rapido ed efficace. È possibile tenere traccia di ciò che le persone stanno lavorando, assegnare compiti automaticamente con un prompt, ottenere report generati su richiesta e molto altro ancora!

Tra i grandi esempi di strumenti di IA per l'automazione vi sono:

Zapier : Utile per creare Zaps personalizzati con trigger per l'automazione

: Utile per creare Zaps personalizzati con trigger per l'automazione Make : Funziona benissimo per l'analisi dei dati, l'ottimizzazione dei processi aziendali e la previsione dei risultati

: Funziona benissimo per l'analisi dei dati, l'ottimizzazione dei processi aziendali e la previsione dei risultati Cervello ClickUp **Genera aggiornamenti accurati dell'intelligenza artificiale e rapporti sullo stato delle attività, dei documenti e delle persone. Può aiutare ad automatizzare le voci di azione, la pianificazione delle sottoattività e il riempimento automatico dei dati

semplificate le vostre attività con ClickUp Brain, la vostra soluzione unica

2. Migliorate il vostro SEO

Se state cercando di capire se l'AI SEO fa per voi, allora siete già indietro rispetto alla concorrenza. Molteplici iterazioni attraverso l'apprendimento automatico possono determinare i migliori algoritmi di ricerca dei contenuti.

Ad esempio, strumenti di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) come Surfer SEO possono suggerire miglioramenti nella struttura dei contenuti e nelle informazioni. Al contrario, gli strumenti di generazione del testo possono creare contenuti adatti alla ricerca che si posizionano bene nei motori di ricerca.

Tuttavia, per scalare con successo le operazioni sui contenuti SEO generati dall'intelligenza artificiale, è necessario sperimentare con i suggerimenti, creare una documentazione dettagliata e ottimizzare le operazioni.

Non preoccupatevi! ClickUp ha pensato a voi:

Utilizzatelo per individuare parole chiave rilevanti con ClickUp Brain generatore di liste di parole chiave

Facilmente generare messaggi di intelligenza artificiale per accelerare la produzione di contenuti SEO

Lasciatevi ispirare da un grande libreria di modelli SEO per rendere più fluido il vostro processo

Ad esempio, è possibile utilizzare

Il modello di progetto SEO di ClickUp

per gestire facilmente tutti i progetti relativi alla SEO. Potete usarlo per tenere traccia di tutti i dati SEO in un unico posto e identificare facilmente le aree di miglioramento

Utilizzate lo strumento AI SEO di Clickup per ottimizzare la SEO dei vostri contenuti.

Scarica questo modello Scoprite come il responsabile SEO di ClickUp, Jeremy Galante, utilizza ClickUp per ottimizzare le operazioni sui contenuti .

3. Gestione semplice delle e-mail

Gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutarvi a stabilire le priorità delle e-mail, a scrivere le risposte, a riassumere la vostra casella di posta elettronica in contenuti di dimensioni ridotte e molto altro ancora. Questo è un ottimo modo per essere sempre all'avanguardia quando si è una persona impegnata e in movimento.

Questi includono:

Warmer.AI : Un assistente di posta elettronica dotato di intelligenza artificiale che aiuta a personalizzare ogni messaggio in base al pubblico di destinazione

: Un assistente di posta elettronica dotato di intelligenza artificiale che aiuta a personalizzare ogni messaggio in base al pubblico di destinazione Levity.AI : Aiuta nel decluttering e nell'automazione, come la scelta di inoltrare o spostare automaticamente in una cartella specifica

: Aiuta nel decluttering e nell'automazione, come la scelta di inoltrare o spostare automaticamente in una cartella specifica ClickUp Inbox : Aiuta a ridisegnare la casella di posta elettronica in modo da poter portare a termine le attività prioritarie a velocità di crociera. Funge da centro di comunicazione centralizzato, evidenziando tutte le notifiche importanti in modo da potersi concentrare sul lavoro più importante. Inoltre, è possibile vedere il lavoro e le notifiche fianco a fianco, per avere un contesto più chiaro

con l'hub di comunicazione centralizzato di Clickup, nessun lavoro andrà perso per strada

4. Scalare facilmente le operazioni su contenuti e testi

Ogni scrittore e marketer può trarre vantaggio dall'integrazione di strumenti di intelligenza artificiale per ottenere contenuti originali e pertinenti. Dai blog e siti web alle landing page,

Generatori di contenuti AI

possono aiutarvi a generare contenuti con meno risorse, a basso costo e in tempi brevi.

Possono aiutarvi a creare contenuti originali con opzioni di personalizzazione del tono e della voce in base al vostro marchio. Meraviglioso, vero? Ad esempio, su ClickUp, utilizzando il comando slash "/AI", è possibile accedere a tre funzioni essenziali di scrittura AI:

a/ Scrivere qualsiasi cosa con l'AI

b/ Scrivere con suggerimenti AI pre-generati

c/ Scrittura di standup

La combinazione di questa funzione con ClickUp Docs consente di scrivere manuali, articoli basati sulla conoscenza, SOP, materiale di marketing o qualsiasi cosa si possa immaginare. È possibile anche sollecitare lo scrittore di ClickUp digitando una richiesta correlata o fornendo all'IA ulteriori indicazioni.

l'AI Writer di ClickUp Brain può aiutarvi a creare contenuti in modo semplice e veloce

5. Riassumere e imparare più velocemente argomenti complessi

Immaginate di leggere il giornale in pochi minuti e di ottenere ciò che serve per prendere decisioni efficaci. E se poteste imparare in poche ore concetti vasti che prima vi avrebbero impegnato per mesi?

Gli strumenti di intelligenza artificiale possono

riassumere i contenuti

, semplificare argomenti complessi, aiutare con

correzione di bozze

e fornire informazioni per rispondere alle vostre domande da più fonti. Con l'intelligenza artificiale che vi fornisce informazioni, potete ridurre i tempi di ricerca e anticipare la concorrenza.

Per esempio:

Writesonic: Riassume facilmente saggi, articoli e documenti di ricerca

Riassume facilmente saggi, articoli e documenti di ricerca Editpad: Aiuta a creare riassunti che possono essere copiati o scaricati

Aiuta a creare riassunti che possono essere copiati o scaricati ClickUp: ClickUp Brain è in grado di rispondere a domande elaborate su attività, documenti e persone in base a qualsiasi lavoro collegato alla sua interfaccia

il cervello di ClickUp è il vostro partner perfetto per gli aggiornamenti sul lavoro

6. Assistenza per le responsabilità HR

Sia che lavoriate nella gestione delle persone o che siate alla ricerca di un lavoro,

strumenti AI HR gratuiti

sono una grande fonte per la preparazione ai colloqui. L'inserimento dei curriculum dei candidati in uno strumento di IA basato sul testo può aiutare a generare domande e risposte da rivolgere a candidati specifici.

I dipartimenti delle risorse umane possono fare affidamento su questa funzione per formulare le domande dei colloqui, preparare le descrizioni delle mansioni, creare materiali per l'onboarding, ecc. Nel frattempo, le persone in cerca di lavoro possono utilizzare questa funzione degli strumenti di intelligenza artificiale per preparare le loro risposte ed esercitarsi in anticipo.

Per esempio,

La piattaforma HR di ClickUp

collega i documenti ai flussi di lavoro, pianifica gli eventi interni, visualizza le attività del team e fornisce informazioni sulla gestione delle prestazioni sulla Dashboard. Soprattutto, è possibile utilizzare

Le automazioni di ClickUp

per semplificare le attività ripetitive come l'invio di notifiche ai responsabili delle assunzioni o l'invio di sondaggi sul coinvolgimento dei team via e-mail.

creare, tracciare e monitorare tutte le Automazioni ClickUp, sia quelle personalizzate che quelle precostituite

7. Assistenza al servizio clienti

La maggior parte delle aziende si trova ad affrontare un numero eccessivo di domande da parte dei clienti. Per garantire un servizio impeccabile, è possibile integrare strumenti di intelligenza artificiale per risparmiare tempo ed energia.

L'intelligenza artificiale può aiutare i clienti con diverse azioni, tra cui risposte predefinite per scenari ricorrenti o persino l'automazione con trigger e condizioni. Alcuni strumenti offrono anche dashboard per analizzare dati come i tempi di risposta, le interazioni con i clienti e la loro soddisfazione.

Ad esempio:

Abbot: Utile per monitorare i canali dei clienti ed evidenziare le loro richieste

Utile per monitorare i canali dei clienti ed evidenziare le loro richieste BrightBot: Aiuta a rispondere alle domande che le persone possono avere quando visitano il vostro sito web

Aiuta a rispondere alle domande che le persone possono avere quando visitano il vostro sito web ClickUp: È la soluzione unica per il successo dei clienti.

Servizio clienti ClickUp le funzioni di ClickUp Customer Service aiutano a gestire e assegnare i ticket ai membri del team, a monitorare lo stato e a garantire la risoluzione tempestiva dei problemi. ClickUp Brain è in grado di raccogliere informazioni relative alle richieste dei clienti e di aiutare gli utenti a creare flussi di lavoro per rispondere, affrontare o risolvere tali richieste, il tutto in un'unica posizione! Mentre ClickUp AI writer può redigere facilmente le risposte

utilizzare ClickUp per le interazioni con il servizio clienti per _individuare i problemi urgenti dei clienti e allocare le risorse in modo efficace per affrontarli tempestivamente

8. Creare strategie per i social media

Le strategie sui social media hanno molte parti in movimento. Gestire e monitorare manualmente le performance degli annunci, programmare i post sui social media e determinare le strategie sui social media può essere impegnativo.

Le giuste app di intelligenza artificiale possono aiutarvi a programmare i post, analizzare le prestazioni degli annunci, monitorare i follower, controllare le conversazioni, creare brief e molto altro ancora!

ClickUp, ad esempio, è una piattaforma personalizzabile all-in-one per i team di social media. Grazie alle capacità di ClickUp Brain e di automazione, per i team sarà più facile impostare processi, campagne, pianificazioni e collaborazioni. Questo può aiutare a migliorare il flusso di lavoro del social media marketing e a realizzare campagne di successo.

ClickUp AI Writer può aiutare a superare il blocco dello scrittore, a creare testi di breve e lunga durata, a trascrivere tutte le riunioni sui social media (in modo da non perdere nessuna idea) o a creare campagne di successo.

La parte migliore? ClickUp dispone di oltre 1.000 modelli per il flusso di lavoro e la gestione dei social media. Per esempio, il

Modello avanzato di ClickUp per i social media

è perfetto per gestire tutti i vostri

attività di creazione di contenuti

da un unico luogo

Utilizzate ClickUp Social Media Advanced Template per gestire i vostri social media in un unico posto!

Scarica questo modello

9. Generare risorse visive

I progetti che richiedono ore di lavoro su Adobe Photoshop possono essere realizzati con poche indicazioni ben formulate su uno strumento di intelligenza artificiale in grado di generare immagini. Immagini ad alta risoluzione, prive di copyright, per uso personale o aziendale, realizzate con una sola richiesta e un solo clic.

Per esempio, ecco alcune

Strumenti di intelligenza artificiale per progettisti

che dovete provare:

MidJourney : Crea progetti sulla base di suggerimenti dati

: Crea progetti sulla base di suggerimenti dati DreamStudio: Eccellente nella creazione di opere d'arte per qualsiasi scopo, dalle illustrazioni alle immagini fotorealistiche

Eccellente nella creazione di opere d'arte per qualsiasi scopo, dalle illustrazioni alle immagini fotorealistiche ClickUp : La funzione Proofing può aiutarvi a dare priorità alle richieste dei clienti e a ottenere un feedback su immagini, video o altri mockup

centralizzare il feedback e accelerare i processi di approvazione con il Proofing, assegnando i commenti direttamente agli allegati dell'attività

10. Scrivere o eseguire il debug del codice

Gli sviluppatori di software fanno girare il mondo digitale, ma la codifica è un lavoro difficile e che richiede molto tempo. Con le giuste indicazioni e descrizioni, l'intelligenza artificiale può produrre il codice desiderato o eseguire il debug e la risoluzione dei problemi del codice esistente in pochi secondi.

Sono specializzate nell'elaborazione del linguaggio naturale e nei modelli di apprendimento automatico, il che consente loro di integrarsi facilmente con i vostri sistemi. Gli strumenti di codifica AI come ClickUp possono aiutare gli sviluppatori di software a velocizzare il loro lavoro.

Utilizza l'intelligenza artificiale per accelerare il flusso di lavoro con la gestione dei prodotti e i modelli agili. Se avete bisogno di formulari per le richieste di funzionalità, la revisione del codice o la segnalazione dettagliata di bug, potete trovarli facilmente qui. Programmato con centinaia di prompt, gli sviluppatori di software possono usare il cervello di ClickUp per creare, rivedere il codice ed eseguire test unitari.

scrivere o eseguire il debug del codice con ClickUp Brain

11. Gestione efficace dell'e-commerce

Gli strumenti di intelligenza artificiale apportano grandi benefici all'eCommerce: aiutano la vostra azienda a stabilire un coinvolgimento con gli utenti. In base al modo in cui gli utenti interagiscono con i vostri prodotti e servizi, potete determinare come manovrare le vostre strategie di e-commerce.

Gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutarvi a tenere il passo con questo panorama di consumatori in continua evoluzione e a capitalizzare ogni micro-momento del percorso dell'utente.

Eccone alcuni importanti:

ViSenze: Utile per consigliare prodotti basati sul comportamento dei consumatori

Utile per consigliare prodotti basati sul comportamento dei consumatori Blueshift : Eccellente per aiutare il vostro marchio a gestire e monitorare le campagne online

: Eccellente per aiutare il vostro marchio a gestire e monitorare le campagne online ClickUp: Vi aiuta a gestire tutto, dal monitoraggio dei progetti, alla gestione, alla scrittura, alla strategia di vendita e altro ancora. ClickUp è un prodotto di tutti i mestieri che rivoluziona l'approccio alla gestione dei progetti Strumenti di intelligenza artificiale nell'e-commerce

se amate la definizione degli obiettivi, il cruscotto ClickUp OKR diventerà la vostra nuova destinazione preferita_

12. Assistenza ai cicli di sviluppo del software

Negli ultimi anni lo sviluppo è cambiato grazie ai modelli di intelligenza artificiale.

Strumenti di IA per sviluppatori

hanno semplificato la codifica e ridotto il carico di stress dei progetti di sviluppo. Aiutano a autocompletare, perfezionare e debuggare il codice.

Questi strumenti sono fondamentali per:

Semplificare la fase di test

Analisi predittiva

Segnalazione di potenziali problemi prima che si aggravino e altro ancora

Come abbiamo già detto, ClickUp è una fantastica aggiunta al vostro kit di strumenti di sviluppo per accelerare il processo di scrittura e revisione del codice e la gestione del progetto.

Si può anche provare a utilizzare modelli di gestione del progetto, come il modello

Modello di tracciamento dei bug e dei problemi di ClickUp

per rendere il processo di sviluppo il più semplice possibile.

Il modello avanzato di ClickUp vi aiuta a iniziare in pochi secondi (tra l'altro, è completamente personalizzabile)

Scarica questo modello

13. La costruzione di un sito web è facile con AI

Costruttori di siti web AI

hanno preso il sopravvento! Ricordate i bei tempi in cui lo sviluppo di un sito web era un compito che richiedeva mani professionali? Ebbene, quei tempi potevano anche far saltare i conti: ciò di cui avete bisogno è qualcosa di più economico.

Con gli strumenti di intelligenza artificiale, potete prendere la vostra visione del sito web e trasformarla in realtà. Ad esempio, potete provare:

Wix Artificial Design Intelligence: Un costruttore di siti web AI unico nel suo genere, in grado di creare siti web personalizzati.

Un costruttore di siti web AI unico nel suo genere, in grado di creare siti web personalizzati. GoDaddy: Offre raccomandazioni per migliorare i contenuti e aumentare il coinvolgimento degli utenti

Offre raccomandazioni per migliorare i contenuti e aumentare il coinvolgimento degli utenti ClickUp: Eccellente nella gestione di progetti di siti web con intelligenza artificiale. Dalla gestione dei piani di lavoro alle scadenze, fino alla generazione di contenuti, questa è la vostra soluzione unica

14. Gestione semplificata dei progetti

Gestione dei progetti con strumenti di intelligenza artificiale

riducono la fatica degli incarichi ripetitivi, del monitoraggio dei progetti, dei follow-up e di altre attività amministrative automatizzandole. Utilizzano analisi predittive per fornire aggiornamenti rilevanti sui progetti con un semplice clic del mouse.

ClickUp offre oltre 100 funzioni AI ottimizzate per ogni ruolo e caso d'uso.

Con ClickUp Brain è possibile creare flussi di lavoro e recaps dei progetti, automatizzare la programmazione di nuovi progetti, la gestione dei progetti, il tracciamento dei tempi, le roadmap e altro ancora. Può anche fornire risposte istantanee basate sul contesto di qualsiasi lavoro all'interno di ClickUp e ad esso collegato: attività, documenti e persone.

Inoltre, è disponibile un archivio di suggerimenti per creare contenuti per il marketing, le vendite, le SOP e altro ancora, oltre a centinaia di modelli per vari casi d'uso, come moduli di feedback, gestione del lavoro, definizione delle aspettative, ecc.

clickUp vi permette di gestire i progetti in modo semplice

G2 ha definito ClickUp il

Prodotto n. 3 per la gestione dei progetti

e

Prodotto numero 1 per la collaborazione e la produttività

nel 2024.

15. Aiuta a scalare le startup

Come startup, potreste avere problemi di tempo o di budget: queste e altre sfide potrebbero farvi pensare che le probabilità siano contro di voi.

Invece di lottare per mettere in piedi sistemi complessi, gli strumenti dell'intelligenza artificiale possono creare un ecosistema di efficienza per aiutarvi a scalare la vostra impresa più velocemente. Questi strumenti possono aiutarvi a scrivere i documenti aziendali, a creare manuali di formazione informativa, a monitorare e seguire i progetti, a creare modelli di e-mail e molto altro ancora!

Alcuni esempi di

Strumenti di intelligenza artificiale per le startup

includono:

Chat GPT: Fornisce risposte informative alle domande poste, che possono essere utilizzate per creare materiale collaterale tra i vari dipartimenti

Fornisce risposte informative alle domande poste, che possono essere utilizzate per creare materiale collaterale tra i vari dipartimenti DALL-E 2: Per creare immagini sulla base di suggerimenti

Per creare immagini sulla base di suggerimenti ClickUp: Questa piattaforma unica può aiutare i piccoli team a gestire i progetti, offrendo assistenza con la generazione di contenuti e l'integrazione di app. Permette di collaborare con i membri del team

clickUp Spaces consente di invitare i membri del team per tenere traccia di tutti gli aggiornamenti in modo semplice

16. Riassumere le riunioni e le discussioni in chat

Se cercate qualcuno in grado di riassumere facilmente lunghe riunioni o testi, gli strumenti di intelligenza artificiale sono la scelta migliore. Utilizzando algoritmi NLP avanzati, gli strumenti di intelligenza artificiale come ClickUp Brain sono in grado di analizzare e identificare le informazioni più critiche. In questo modo possono generare una versione sintetica del contenuto, risparmiando tempo ed energia.

Accedete alla dashboard di ClickUp, scegliete il pulsante AI e selezionate sintesi per generare informazioni concise sugli aggiornamenti delle attività, sulle attività delle attività o sui thread dei commenti delle attività. In questo modo si risparmiano tempo e fatica in tutta l'azienda.

ClickUp Brain riassume rapidamente grandi quantità di testo

17. Estensioni Chrome AI

Quando si naviga su Chrome con un milione di schede aperte, può essere difficile tenere in linea il browser e il cervello, senza portare entrambi al limite. Le estensioni AI di Chrome sono un'ottima via di fuga dal vostro sogno di febbre cerebrale.

Le estensioni di Chrome aggiungono un tocco interessante a importanti funzioni di intelligenza artificiale, come l'elaborazione del linguaggio naturale e le caselle di chat a comparsa, a velocità estreme, almeno così speriamo!

Molti strumenti di AI di successo hanno lanciato le loro estensioni Chrome AI che possono assistervi da una scheda all'altra: non sarete più persi nei boschi digitali!

Grammarly ha un assistente AI in grado di riscrivere grandi pezzi di testo in un attimo. Lo strumento può anche aiutarvi a correggere i vostri scritti, indipendentemente dal sito in cui vi trovate

ha un assistente AI in grado di riscrivere grandi pezzi di testo in un attimo. Lo strumento può anche aiutarvi a correggere i vostri scritti, indipendentemente dal sito in cui vi trovate Otter.ai può registrare riunioni dal vivo su Zoom, Google Meet, ecc. Ha anche un chatbot funzionante che può rispondere alle domande durante le riunioni

può registrare riunioni dal vivo su Zoom, Google Meet, ecc. Ha anche un chatbot funzionante che può rispondere alle domande durante le riunioni l'estensione AI Chrome di ClickUp può aiutarvi a creare attività, a tenere traccia del tempo trascorso, a disegnare e modificare schermate e persino a salvare facilmente le note. Lavorare non è mai stato così semplice

aggiungete i siti web alle attività o ai documenti in modo da potervi tornare in qualsiasi momento utilizzando l'estensione per Chrome di ClickUp

18. Chatbot AI

Un chatbot AI funzionante può essere utile per ricerche rapide, generazione di contenuti, correzione di bozze o riassunti.

A differenza di strumenti di IA generativa come ChatGPT, i cui casi d'uso sono ampi, altri chatbot di IA sono stati messi a punto per usi specifici. Alcuni dei Chatbot AI più interessanti e funzionali sono:

Claude è noto per avere la memoria più lunga

Grok, sviluppato da X, è in grado di accedere a informazioni in tempo reale attraverso la piattaforma xAI

Deep AI può essere utilizzato per avviare dibattiti e disaccordi o anche per fungere da coach motivazionale: è stravagante ma utile in modo divertente

Molti altri possono essere utilizzati specificamente per l'apprendimento, le immersioni in internet, il coding, ecc.

19. Assistenti virtuali AI

Gli assistenti virtuali non sono la stessa cosa dei chatbot AI? No, per niente. I chatbot AI servono per scopi generali e non possono gestire compiti complessi.

Assistenti virtuali AI

utilizzano l'apprendimento automatico e la PNL per comprendere il contesto di una conversazione. Possono comprendere le preferenze dell'utente e personalizzare la sua esperienza.

ClickUp Brain è un assistente virtuale AI di altissimo livello che può velocizzare 30 minuti di lavoro in 30 secondi. Basta scegliere il proprio ruolo e assegnargli uno scenario, poi ci si siede e lo si guarda lavorare!

Ecco due dei compiti più utili specifici per il ruolo che ClickUp Brain può svolgere per voi:

Creazione di contenuti specifici per il ruolo: Utilizzate suggerimenti basati sulla ricerca per creare contenuti specifici per il vostro ruolo, come proposte, piani di progetto e comunicazioni con i clienti. Questi suggerimenti sono stati progettati da persone che lavorano in quei ruoli, per garantire la pertinenza e l'accuratezza

Assistenza contestuale: A seconda del ruolo e della posizione all'interno dell'area di lavoro, ClickUp Brain fornisce suggerimenti contestuali. Ad esempio, se si sta svolgendo un'attività, l'intelligenza artificiale può aiutare a riassumere l'attività, ad aggiornare l'avanzamento dell'attività o a creare elementi di azione.

20. Automatizzare le attività di marketing

Il marketing può avere un grande impatto quando le cose vanno secondo i piani. Immaginate se il vostro addetto alle campagne si dimenticasse di portare avanti un progetto perché gli è sfuggito un promemoria: il vostro cliente sarebbe furioso!

Non preoccupatevi, queste cose succedono quando cerchiamo di gestire le cose in modo indipendente, ma..

Strumenti di marketing AI

prestiamo attenzione ai punti deboli, creando facili integrazioni di automazione in tutto lo stack tecnologico.

Per esempio:

Zapier: Ha integrazioni con oltre 5000 software di marketing e aiuta facilmente ad automatizzare attività come l'email marketing

Ha integrazioni con oltre 5000 software di marketing e aiuta facilmente ad automatizzare attività come l'email marketing Jasper.ai: aiuta a ottimizzare tutti i vostri sforzi di content marketing in un lampo

aiuta a ottimizzare tutti i vostri sforzi di content marketing in un lampo ClickUp: La soluzione unica per tutto ciò che riguarda il marketing, dalla gestione delle attività ai documenti. Dispone di un assistente AI basato sui ruoli, con messaggi completamente templatizzati per tutti i casi d'uso di alto valore. Possono essere personalizzati per tono e creatività, con preformattazione e strutture, come titoli in grassetto o tabelle strutturate per impostazione predefinita

create, pianificate ed eseguite i vostri piani di marketing con la piattaforma di gestione dei progetti di marketing di ClickUp

Sfide nell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale

Il mondo dell'IA non è un paese delle meraviglie privo di aspetti negativi. Come ogni tecnologia nuova ed emergente, gli strumenti di IA presentano alcune sfide e limitazioni. Sapere come usare l'IA è una cosa. Tuttavia, utilizzare questi strumenti in modo sconsiderato non è saggio e vi spieghiamo perché.

1. Problemi di privacy

Il numero di strumenti di intelligenza artificiale che si stanno affacciando sul mercato è sconvolgente. Alcuni di essi potrebbero non dare priorità alla sicurezza e alla protezione dei vostri dati. Per questo motivo, è necessario prestare molta attenzione ai propri dati quando si verificano nuovi strumenti di IA, in particolare ai dati della carta di credito, ai documenti importanti, ecc.

Il modo migliore per evitare fughe di dati e violazioni della privacy è quello di fare una ricerca di base sulle politiche di sicurezza e privacy di ogni strumento.

2. Non è così preciso come si pensa

Avete mai fatto una domanda a uno strumento di intelligenza artificiale e vi siete ritrovati con una risposta che andava nella direzione opposta? Sì, succede spesso. Alcuni strumenti di intelligenza artificiale si dilungano in spiegazioni dettagliate con dati falsi a sostegno delle loro risposte: potreste essere tentati di crederci.

Fate sempre una piccola ricerca per verificare se l'IA sta supportando la vostra ricerca o vi sta portando alla cieca in un bosco.

3. Preoccupazione per l'etica

È necessario prestare molta attenzione quando si utilizzano i dati e le risposte fornite dall'IA per i propri scopi. Molti strumenti di IA vengono addestrati su documenti pubblici e molti di questi documenti e testi possono essere protetti da copyright. La violazione del copyright è l'ultima cosa di cui preoccuparsi quando ci si affida all'IA per i vari usi quotidiani.

Prendete nota di tutte le informazioni protette da copyright che l'IA vi fornisce e fate qualche ricerca a parte per assicurarvi di essere al sicuro.

4. L'eccessiva dipendenza può essere letale

Se non sei nulla senza la tuta, allora non dovresti averla.

Tony Stark, Spider-Man: Homecoming

Già! Questa citazione si applica perfettamente sia alla tuta high-tech dell'Uomo Ragno che all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale. Il problema più grande che dovremo affrontare è l'eccessivo affidamento all'IA.

Anche se gli strumenti di IA possono semplificarci la vita, un uso eccessivo di questi strumenti può compromettere la nostra creatività e la nostra capacità di produrre pensieri originali e pertinenti. L'eccessivo affidamento all'IA può incidere profondamente sulle nostre capacità analitiche e di pensiero critico.

5. I pregiudizi dei creatori sono reali

Ogni strumento di IA ha il suo creatore. Tutti questi strumenti vengono messi a punto utilizzando dati di addestramento predeterminati. Se il creatore o i dati sono distorti, si ottiene un'IA anch'essa distorta. Gli strumenti di IA distorti possono presentare dati distorti che potrebbero influenzare i risultati dell'uso previsto.

Questo non è il caso. Se si inizia a sospettare che un'IA possa essere distorta, è meglio evitare di usarla e cercarne una che operi senza pregiudizi.

Come iniziare con gli strumenti di IA

Forse vi starete chiedendo come iniziare a usare gli strumenti di intelligenza artificiale. Ebbene, ClickUp è entrato in chat ed è un no-contest.

Questo strumento di intelligenza artificiale è composto da funzioni di intelligenza artificiale contestuali, conversazionali e basate sui ruoli che lo rendono in grado di gestire e analizzare molteplici aspetti della vostra attività senza sudare o mandare in crash i vostri server.

Ecco alcune caratteristiche rapide di ClickUp Brain, alias ClickUp AI, che lo rendono uno strumento di intelligenza artificiale così potente da mettere le mani su di esso. Ecco perché:

Offre funzioni di generazione di testo e contenuti come scrittura, correzione di bozze, parafrasi, risposta contestuale, ecc

Consolida le informazioni provenienti da documenti, attività e persone per fornire risposte dettagliate alle domande

Automatizza attività e processi per facilitare la collaborazione

Aiuta a pianificare e organizzare i flussi di attività per più progetti e a tenerne traccia senza sforzo

accelerare le campagne di marketing e la creazione di contenuti con ClickUp Brain

Padroneggiare l'intelligenza artificiale con ClickUp

Come avete visto sopra, c'è uno strumento di intelligenza artificiale per aiutarvi in tutto ciò che vi viene in mente.

La domanda è: esiste uno strumento di AI in grado di gestire tutte le vostre esigenze? Sì!

Che si tratti della stesura di piani di progetto, della creazione di sottoattività o della sintesi di documenti complessi, le funzioni di intelligenza artificiale di ClickUp rendono più fluida e veloce ogni parte del vostro flusso di lavoro. Inoltre, è stato progettato per essere specifico per ogni ruolo, in modo che possiate ottenere esattamente ciò che vi serve quando vi serve.

Dall'automatizzazione delle attività alla generazione di aggiornamenti significativi, ClickUp Brain fa tutto con intelligenza e un pizzico di magia. Perché accontentarsi di poco quando si può avere il meglio? 🚀✨

