10 migliori strumenti di correzione di bozze AI per un editing migliore nel 2024

La chiave per scrivere contenuti eccellenti oggi è farlo rapidamente. Se passate troppo tempo a correggere, finirete per pubblicare contenuti che non sono più rilevanti per il vostro pubblico. Come si fa a correggere i contenuti senza passare ore e ore a rivedere ogni frase? Lasciate che l'intelligenza artificiale (AI) lo faccia per voi.

Oggi l'intelligenza Strumenti di correzione AI analizzano rapidamente i contenuti e offrono suggerimenti che vanno ben oltre un semplice correttore ortografico. Gli strumenti di correzione dell'intelligenza artificiale controllano la grammatica, forniscono suggerimenti per semplificare frasi complesse e aiutano persino a regolare il tono per allinearlo alla voce del marchio o al pubblico di riferimento. La correzione dell'intelligenza artificiale avviene in pochi secondi, consentendovi di pubblicare rapidamente contenuti di qualità.

Esplorate le possibilità del software di correzione AI con questi 10 strumenti disponibili nel 2024!

Cos'è l'AI Proofreading e come funziona?

La correzione di bozze AI, o correzione automatica, utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e l'intelligenza artificiale per rivedere e correggere i contenuti scritti. Controlla i contenuti alla ricerca di errori di stile, punteggiatura, grammatica e ortografia.

La correzione automatica analizza il testo e lo suddivide in frasi e parole. Confronta il testo con il suo vasto database di regole linguistiche e modelli appresi per individuare potenziali errori e offre suggerimenti per migliorare la leggibilità. L'utente può quindi rivedere i suggerimenti e scegliere se accettarli o rifiutarli.

Il software di correzione AI può accelerare in modo significativo il processo di correzione e di editing, ridurre il tasso di errori umani e migliorare la qualità complessiva dei contenuti. Questi strumenti stanno diventando sempre più intelligenti e utili e sono ormai un punto fermo nella cassetta degli attrezzi dello scrittore moderno.

Come scegliere il miglior correttore di bozze AI

La scelta del miglior correttore di bozze online inizia con la definizione di ciò che si vuole ottenere. State cercando una correzione di bozze generica? O volete uno strumento che vi aiuti a regolare il tono? Considerate il tipo di scrittura professionale che state facendo. Alcuni strumenti di correzione AI sono più adatti per l'editing di testi accademici, mentre altri sono ideali per i testi di marketing.

Una volta determinati i vostri obiettivi, cercate strumenti di IA che siano facili da usare. Dovrebbero avere un'interfaccia intuitiva e semplificare il processo di editing. Possono anche collegarsi ai vostri programmi di scrittura preferiti, come Microsoft Word o Google Docs, o funzionare sul vostro browser per controllare i vostri contenuti su varie piattaforme di social media.

Considerate anche il prezzo di Strumenti di scrittura AI . Sebbene molti di essi siano gratuiti o offrano versioni gratuite, alcune delle migliori funzioni potrebbero essere a pagamento. Se avete bisogno di tutte le loro capacità di editing, potreste voler pagare per le versioni premium.

E ricordate che non dovete accontentarvi di un solo strumento di editing AI. Molti di questi strumenti possono lavorare insieme per fornire un supporto di editing a più livelli. Giocate con alcune opzioni di questo elenco e trovate quella che si adatta alle vostre esigenze e al vostro flusso di lavoro.

10 Migliori strumenti di copywriting AI 2024

usa ClickUp Brain per fare brainstorming di idee e scrivere e modificare contenuti in pochi secondi

ClickUp è da tempo uno degli strumenti preferiti per la gestione dei progetti e la collaborazione. ClickUp è uno strumento Strumenti di copywriting AI ha spinto la piattaforma a un livello superiore, rendendola un potente software di correzione di bozze. Dal vostro Documenti ClickUp l'interfaccia AI può aiutare a creare rapidamente contenuti utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale.

Dovete redigere un piano di marketing per un prodotto che rilascerete la prossima settimana? Dite a ClickUp Brain cosa dovete fare; vi aiuterà a creare un piano di lancio in pochi secondi. ClickUp Brain può aiutarvi a scrivere e-mail, a progettare uno studio di test utente, a riassumere gli appunti di una riunione e a creare un piano d'azione.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Genera riassunti di lunghi documenti, note di riunione o persino thread di commenti, in modo da ottenere i punti salienti senza perdere tempo

Offre suggerimenti per rendere i contenuti più concisi e accattivanti e adatta il testo al pubblico di riferimento

Agisce come unAssistente di scrittura AI per aiutarvi a trovare idee per il vostro prossimo romanzo, per una campagna di marketing o per la formulazione di un'e-mail

Limitazioni di ClickUp

ClickUp Brain non fa parte del piano gratuito della piattaforma, quindi dovrete sottoscrivere un piano mensile per accedere ai suoi solidi strumenti

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per membro dello spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.700 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Grammatica

Via Grammaticalmente Grammarly è uno dei più noti strumenti di correzione online di questo elenco, con oltre 30 milioni di utenti attivi al giorno. La sua popolarità ha una buona ragione. La piattaforma è estremamente facile da usare e si integra perfettamente ovunque si creino contenuti. È possibile utilizzarla in Microsoft Word, Google Docs, nel browser web e persino nel telefono. Rileva e corregge gli errori ortografici e grammaticali in tempo reale e offre spunti per migliorare le proprie capacità di scrittura.

Le migliori caratteristiche di Grammarly

Suggerisce di cambiare le parole per rendere la scrittura più varia ed eliminare le ripetizioni

Include un controllore di plagio che analizza il testo e si assicura che non sia troppo simile ad altri contenuti online

Offre suggerimenti sul tono e sui modi per raggiungere gli obiettivi di scrittura

Limitazioni di Grammarly

I suggerimenti possono essere troppo zelanti, quindi gli utenti dovrebbero essere cauti nell'accettarli senza rivedere le modifiche

Molte delle migliori funzioni del software di correzione delle bozze sono dietro un paywall

Prezzi di Grammarly

Gratuito

Premium: $10/mese

Business: $15/mese per membro

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2: 4,7/5 (oltre 4.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 6.900 recensioni)

Compara_ Grammarly Vs Wordtune !

3. Scrivere in modo semplice

Via Scrivere in modo semplice Slick Write è un software gratuito per la correzione di bozze basato su browser che controlla i contenuti e offre suggerimenti su stile e tono. Potete personalizzare i suggerimenti per adattarli al vostro stile e controllare le statistiche del vostro documento per vedere come siete messi. La piattaforma gratuita ha alcune funzioni importanti, tra cui la possibilità di controllare il flusso delle frasi, rimuovere la voce passiva e controllare l'uso degli avverbi.

Le migliori caratteristiche di Slick Write

Le impostazioni personalizzabili permettono di adattare le modifiche al proprio stile e alle proprie esigenze

La piattaforma basata sul web non richiede il download di alcun software

La schermata di associazione di parole può aiutarvi a liberarvi dal blocco dello scrittore

Limitazioni di Slick Write

Pur essendo un eccellente editor di base, alcuni utenti potrebbero sentire la mancanza di alcuni strumenti di intelligenza artificiale più avanzati offerti da altri software di correzione delle bozze

Prezzi di Slick Write

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Slick Write

Capterra: 4.4/5 (5+ recensioni)

4. Fumo Bianco

Via Fumo Bianco L'elaborazione del linguaggio naturale di WhiteSmoke aiuta gli utenti a modificare e perfezionare i propri contenuti. Sebbene sia adatto a chiunque desideri un aiuto per la scrittura in inglese, gli utenti target sono gli scrittori non madrelingua e gli scrittori accademici. La piattaforma va oltre la semplice offerta di suggerimenti, spiegando perché un suggerimento potrebbe essere un'opzione migliore, insegnando agli scrittori a creare contenuti migliori durante l'editing.

Le migliori caratteristiche di WhiteSmoke

Individua potenziali errori che le piattaforme meno robuste non colgono

Funziona in qualsiasi applicazione di testo o browser e offre anche una versione mobile

Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e gli algoritmi per espandere continuamente le sue capacità di suggerimento

Limitazioni di WhiteSmoke

L'interfaccia utente non è fluida come quella di altre piattaforme di editing AI

Prezzi di WhiteSmoke

59,95 dollari/anno (per i browser)

79,95 dollari/anno (per browser, MS Office, Gmail e Windows)

137,95 dollari/anno (versione completa più garanzia e assistenza telefonica)

WhiteSmoke valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 3.8/5 (20+ recensioni)

5. Strumento linguistico

Via Strumento linguistico LanguageTool è un software open-source per la correzione di bozze che aiuta a migliorare la qualità dei contenuti scritti. Come altre piattaforme, rileva i potenziali errori nel testo, compresi gli errori di punteggiatura, l'accordo dei verbi e la struttura delle frasi. Il punto di forza di LanguageTool è il supporto multilingue. Questo lo rende ideale per chi non è madrelingua inglese o per chi deve scrivere contenuti raffinati per un pubblico dall'altra parte dell'oceano.

Le migliori caratteristiche di LanguageTool

Offre un controllo ortografico e suggerimenti di editing in più di 30 lingue e dialetti

Offre un editor basato sul web gratuito o una versione premium che si integra con le più diffuse app di scrittura

Aiuta l'utentea riformulare le frasi per adattarle al tono desiderato

Limitazioni di LanguageTool

Ha un limite di 20.000 caratteri nella versione gratuita, quindi se si controllano documenti più lunghi, è necessario suddividerli

Prezzi di LanguageTool

Gratuito

Premium: 69,90 dollari/anno

Per i team: 132,80 dollari/anno

Valutazioni e recensioni di LanguageTool

G2: 4.4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (oltre 30 recensioni)

6. Zenzero

Via Zenzero Ginger utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e l'intelligenza artificiale per migliorare i contenuti scritti. Mettete al lavoro il correttore grammaticale, di punteggiatura e ortografico. Perfezionate i vostri testi utilizzando gli strumenti di riformulazione della piattaforma, che riformulano le frasi per renderle più formali, disinvolte, divertenti o professionali. L'assistente di scrittura offre una guida chiara per migliorare la vostra scrittura, rendendovi più forti nel lungo periodo.

Le migliori caratteristiche di Ginger

Potenti suggerimenti grammaticali e di stile aiutano a evitare gli errori di base e a creare testi più convincenti

Lo strumento di riformulazione delle frasi aiuta a cambiare il tono in un solo clic, facilitando l'espressione delle idee

La banca delle frasi vi aiuta a trovare modi diversi per esprimere le vostre idee

Limiti dello zenzero

Può essere lento da caricare, soprattutto se si lavora con una connessione internet lenta

Prezzi di Ginger

Gratuito

Premium: $13,99/mese o $84/anno

Squadre: $4,99/mese per membro

Valutazioni e recensioni di Ginger

G2: 4.3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.0/5 (80+ recensioni)

7. CartaRegistratore

Via PaperRater Volete sapere come sono i vostri saggi e documenti accademici? PaperRater è un verificatore online di grammatica e plagio che aiuta studenti e professionisti a migliorare la loro scrittura. Gli algoritmi della piattaforma identificano plagio, errori grammaticali e problemi di stile e offrono suggerimenti per migliorare la leggibilità. L'intelligenza artificiale analizza anche il testo e assegna un punteggio automatico, dando un'idea di come sarà il testo quando il pubblico lo leggerà.

Le migliori caratteristiche di PaperRater

Fornisce un feedback su saggi o documenti prima di inviarli

Non richiede alcuna registrazione con la versione gratuita, per cui si può iniziare a usarlo immediatamente

Assicura che abbiate citato tutto correttamente grazie a un controllore di plagio

Limitazioni di PaperRater

Gli algoritmi sono generalmente buoni, ma i suggerimenti non sono sempre accurati

Prezzi di PaperRater

Gratuito

Premium: 3,48 dollari/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di PaperRater

G2: 4.5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

8. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid è un assistente di scrittura AI completo per chi desidera un editing approfondito. Include quasi due dozzine di metriche per aiutare gli scrittori a valutare e perfezionare il loro testo. Oltre alle nozioni di base, questo solido strumento di intelligenza artificiale può aiutare a identificare i cliché, a perfezionare le transizioni e a eliminare la voce passiva. La piattaforma basata sul cloud funziona praticamente con qualsiasi casella di testo, compresi Facebook, le e-mail e la vostra app di elaborazione testi preferita.

Le migliori caratteristiche di ProWritingAid

Include lezioni di scrittura da parte di esperti del settore per aiutarvi a migliorare la vostra scrittura

Valuta la leggibilità del testo in più modi, in modo da sapere che si sta scrivendo bene, indipendentemente dal pubblico

Fornisce un feedback istantaneo mentre scrivete per un editing più rapido in movimento

Limitazioni di ProWritingAid

Capacità limitata di personalizzare le regole e i suggerimenti, per cui potreste ricevere più suggerimenti di quelli di cui avete effettivamente bisogno

Prezzi di ProWritingAid

Gratuito

Premium: $10/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ProWritingAid

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (430+ recensioni)

9. QuillBot

Via QuillBot QuillBot è un altro popolare strumento di correzione di bozze AI, ma questo brilla come un vero e proprio partner di scrittura AI. La piattaforma aiuta a generare nuovi contenuti o a migliorare quelli già esistenti. È utile per parafrasare il testo e riassumere rapidamente i documenti più lunghi.

È anche in grado di generare citazioni, uno dei compiti più noiosi della scrittura accademica. Inoltre, esegue tutti i controlli grammaticali e ortografici di base e offre spiegazioni per suggerimenti specifici.

Le migliori caratteristiche di QuillBot

Aiuta a generare contenuti in base alle richieste, facilitando la creazione di testi anche quando non si è sicuri di cosa scrivere

Offre risultati di ricerca all'interno della finestra di stesura, in modo da poter condurre ricerche senza aprire più schede

Consente di modificare il tono per renderlo più formale, semplice, creativo o in linea con le regole personalizzate

Limitazioni di QuillBot

Funziona con Chrome, Word e Google Docs, ma ha opzioni di integrazione limitate al di fuori di queste piattaforme

Prezzi di QuillBot

Gratuito

Premium: $99,95/anno

Valutazioni e recensioni di QuillBot

Capterra: 4.6/5 (120+ recensioni)

10. App Hemingway

Via App Hemingway Hemingway App è uno strumento di scrittura AI che si concentra sul rendere la scrittura più chiara e concisa. Prende il nome da Ernest Hemingway, scrittore noto per il suo stile di scrittura chiaro e conciso, e utilizza il processo di editing dell'autore per ispirare la sua interfaccia utente. Utilizzando i punti salienti, analizza il testo alla ricerca di frasi lunghe e difficili da capire e della voce passiva.

La piattaforma basata su browser offre anche punteggi di leggibilità per valutare la reazione del pubblico.

Le migliori caratteristiche di Hemingway App

La maggior parte delle funzioni è disponibile nella versione gratuita

I punti salienti codificati per colore rendono facile vedere dove il vostro scritto è troppo complicato o prolisso

Suggerisce modi per migliorare la scrittura ed eliminare le cattive abitudini di scrittura, come la voce passiva

Limitazioni dell'App Hemingway

Le sue funzioni limitate si concentrano su uno stile di scrittura conciso, quindi potrebbe non essere adatta a tutti i contesti

Prezzi di Hemingway App

Gratuito (basato su browser)

App: 19,99 dollari

Valutazioni e recensioni di Hemingway App

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

Creare una prosa perfettamente lucida con ClickUp

Gli strumenti di correzione di bozze online possono aiutarvi a modificare il vostro lavoro più velocemente e migliorare il vostro stile di scrittura. Utilizzando questi strumenti, è possibile individuare errori che altrimenti potrebbero sfuggire e rendere la scrittura più avvincente, coinvolgente e dinamica.

Se siete alla ricerca di un potente strumento di correzione AI che vi aiuti in tutti gli aspetti della vostra scrittura, date un'occhiata agli strumenti AI di ClickUp. Oltre agli strumenti standard di grammatica e ortografia, l'intelligenza artificiale di ClickUp vi aiuta a generare testi da zero. In pochi clic è possibile redigere e-mail, post di blog e persino campagne sui social media. È possibile utilizzare gli strumenti di ClickUp AI anche per riassumere lunghi documenti o generare elementi d'azione dalle note della riunione.

Volete scrivere più velocemente un testo migliore? Iscrivetevi a ClickUp e utilizzate le funzioni AI integrate per migliorare la creazione di contenuti processo.

Creare un account gratuito