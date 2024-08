I migliori assistenti virtuali AI per migliorare la produttività nel 2024

L'equilibrio tra lavoro e vita privata è a portata di mano se avete al vostro fianco la tecnologia degli assistenti virtuali.

Dalla riproduzione della musica mattutina al promemoria per prepararsi a una riunione (e molto altro ancora), questi pratici aiutanti mirano a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, liberando il nostro tempo per una migliore produttività e più tempo personale.

Siete pronti a conoscere i migliori assistenti virtuali IA di quest'anno? Preparatevi a un tour dei migliori assistenti virtuali IA sul mercato. Che le avventure digitali abbiano inizio!

Cosa cercare negli assistenti virtuali IA?

In linea di massima, si vuole un assistente virtuale strumento di assistente virtuale di IA per gestire le vostre esigenze.

In ufficio, si tratta di automatizzare flussi di lavoro ripetitivi o di aiutarvi a scrivere contenuti di marketing e comunicazioni aziendali migliori. Cercate programmi di IA e di Strumenti di IA per il marketing che si integrino bene con il vostro software attuale e siano adatti alle dimensioni o alla crescita del vostro team.

A casa, un assistente virtuale può aiutarvi a preparare il caffè, ad abbassare le luci e a consigliare se portare il cane dal veterinario dopo che ha mangiato un pezzo di cioccolato. Cercate assistenti personali IA che si integrino bene con i vostri dispositivi personali ed elettrodomestici.

A proposito di produttività, sapevate che è possibile portare l'efficienza a un livello superiore con Strumenti di IA per il project management e strumenti di produttività ?

Da software per l'esecuzione di progetti a mappa del processo e strumenti per la creazione di contenuti troverete ancora più modi per risparmiare tempo e aumentare la produttività con il software giusto.

I 10 migliori assistenti virtuali IA da utilizzare nel 2024

Un assistente virtuale IA può aiutarvi a svolgere diverse attività, dalla programmazione degli appuntamenti alla definizione delle priorità del vostro lavoro, dalla scrittura delle email alla preparazione del caffè mattutino. Ne analizzeremo le funzionalità/funzione, i vantaggi e i prezzi, in modo che possiate scegliere quello giusto per le vostre esigenze.

1. ClickUp - Il migliore per il project management dell'IA

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Salve, appassionati di efficienza! Immaginate questo: tutte le vostre attività, progetti e documenti sono consolidati in un hub intuitivo. E il vostro nuovo assistente, ClickUp Brain ha accesso a tutte queste informazioni, per cui può prendere le mosse da lì.

ClickUp Brain è fatto su misura per le vostre esigenze. Scegliete il vostro ruolo, specificate lo scenario e guardate come crea le soluzioni per voi.

Ecco solo alcune delle cose che ClickUp Brain può fare per voi:

Elevare la vostra scrittura e creatività inClickUp Documenti* Riepilogare/riassumere i contenuti e i thread

Suddivisione di attività complesse in attività secondarie

Condivisione di riepiloghi/riassunti di progetti e standup

Tradurre testi in diverse lingue

Aiuto conPrompt dell'IA per il copywriting ClickUp Brain è l'unico assistente virtuale IA su misura per il vostro ruolo. Può trasformare 30 minuti di lavoro in 30 secondi e farvi risparmiare più tempo di quanto abbiate mai immaginato.

Se siete alla ricerca dei migliori assistenti di scrittura AI per aumentare la vostra creatività e produttività e risparmiare tempo nelle attività quotidiane, provate AI Writer for Work di ClickUp come assistente virtuale in ufficio e in viaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automazioni facilissime da impostare

Da fare un ottimo lavoro di raccolta dei feedback dei client

L'assistente di scrittura IA può fornire suggerimenti mentre si scrive

Limiti di ClickUp

La sua ricca serie di funzionalità/funzione può creare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.566+ recensioni)

: 4.7/5 (8.566+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.775+ recensioni)

2. Assistente Google - Il migliore per la programmazione IA

via Assistente Google L'Assistente Google, sviluppato da Google, funziona su più dispositivi, dagli smartphone ai display intelligenti.

È un assistente domestico impressionante; per attivarlo, basta dire "Ehi Google" o "OK Google"

L'assistente virtuale alimentato dalla voce dell'IA è in grado di fare ogni genere di cose. Programmare appuntamenti, spostare riunioni e impostare sveglie senza aprire un'app. Oppure, tradurre lingue straniere durante i vostri viaggi aziendali con la sola fotocamera. Potete anche rilassarvi e chiedere all'assistente di riprodurre le vostre canzoni preferite o di aggiornarvi sugli ultimi podcast.

Questo elenco è solo una piccola parte della superficie. Con l'evoluzione della tecnologia, l'assistente IA amplierà il suo repertorio, diventando un compagno IA ancora più indispensabile.

Le migliori funzionalità/funzione dell'Assistente Google

Ottenere le previsioni del tempo giornaliere o aggiornarsi sulle notizie con un prompt del tipo "Ehi Google, quali sono le previsioni di oggi?"

Impostare facilmente attività o sveglie. Ad istanza, "Ehi Google, imposta una sveglia per le 6 del mattino"

Effettuare chiamate o inviare testi dicendo: "Ehi Google, chiama papà"

Limiti dell'Assistente Google

Alcuni recensori affermano che lo strumento può essere difettoso

Lo strumento non sempre capisce molto bene i prompt dell'utente

Prezzi dell'Assistente Google

Gratis con l'acquisto di una produttività

Valutazioni e recensioni dell'Assistente Google

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

3. Socratic - Il meglio per studenti e insegnanti

via SocraticoApp per l'apprendimento basato sull'IA Socratic aiuta gli studenti a comprendere il loro lavoro scolastico a livello di scuole superiori e università. Utilizza il riconoscimento del testo e della voce per connettere gli studenti con le risorse online e aiutarli ad apprendere i concetti alla base di qualsiasi problema.

Socratic utilizza una varietà di approcci per aiutare gli studenti a imparare. Può fornire immagini per gli studenti visivi o istruzioni passo-passo per gli studenti tattili.

Gli studenti possono anche utilizzare guide allo studio create da esperti e domande di pratica per esercitarsi e memorizzare le informazioni.

Milioni di studenti in tutto il mondo hanno utilizzato Socratic. Insegnanti e studenti ne hanno apprezzato la capacità di aiutare gli studenti a imparare in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di Socratic

Lavora per tutte le materie

Quantità enorme di materiali di ricerca

Semplice da usare

limiti socratici

In generale, le recensioni si lamentano delle nuove versioni e dicono di preferire la vecchia versione

Il pulsante per scattare le foto è stato segnalato come "buggato"

Prezzi di Socratic

Gratis per l'installazione, può avere costi in-app

Valutazioni e recensioni di Socratic

G2 : N/D

: N/D Capitolare: N/D

4. Amazon Alexa - Il migliore per le attività in casa

via Amazon Alexa Amazon Alexa è un assistente vocale intelligente in grado di controllare dispositivi domestici intelligenti, ottenere informazioni, impostare promemoria e altro ancora.

L'assistente vocale si attiva pronunciando "Alexa" o "Amazon" Da lì, risponde all'interazione vocale.

Alexa è disponibile su diversi dispositivi, tra cui smartphone, altoparlanti intelligenti e display intelligenti.

Questo assistente virtuale è in grado di controllare dispositivi compatibili, come luci, termostati e serrature. Da fare: aggiungere un barattolo di burro d'arachidi all'elenco della spesa e impostare un'ora e mezza di lavoro promemoria delle attività per ricevere aggiornamenti sulle notizie e rispondere rapidamente alle domande basate sui fatti che vi vengono in mente.

Alexa è un potente assistente virtuale dotato di IA che può rendere la vostra vita più facile e conveniente. Se state cercando un modo per controllare la vostra casa intelligente, ottenere informazioni o essere intrattenuti, Alexa potrebbe essere la soluzione giusta.

Le migliori funzionalità/funzione di Amazon Alexa

Affidabile, funziona senza problemi

Avverte dell'arrivo dei pacchi Amazon

Effettua gli ordini Amazon semplicemente chiedendo ad Alexa di farlo

Dettatura e invio di messaggi di testo

Limiti di Amazon Alexa

Funziona in WiFi, quindi se la rete internet si interrompe, lo fa anche Alexa

Funziona al meglio con un abbonamento Amazon Prime; i membri non Prime potrebbero non avere gli stessi benefici

Prezzi di Amazon Alexa

Gratis con i dispositivi compatibili

Valutazioni e recensioni di Amazon Alexa

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

5. Cortana - Il migliore per l'elaborazione del linguaggio naturale

via Cortana Cortana è un assistente virtuale sviluppato da Microsoft per il suo sistema operativo Windows. Cortana aiuta gli utenti a svolgere attività utilizzando comandi vocali, offrendo promemoria, rispondendo a domande e fornendo raccomandazioni.

Uno dei punti di forza di Cortana è la sua capacità di comprendere e rispondere con l'elaborazione del linguaggio naturale, rendendo l'esperienza dell'utente più colloquiale. Cortana dispone di un "Quaderno" che memorizza le preferenze dell'utente e altre informazioni per fornire un'assistenza personalizzata. Questo le permette di capire i modelli e le preferenze degli utenti per offrire suggerimenti migliori e più personalizzati. Con Cortana gli utenti hanno il controllo dei propri dati. La funzionalità/funzione Notebook permette agli utenti di vedere e controllare i dati a cui Cortana ha accesso, rendendo la personalizzazione trasparente.

Se inizialmente Cortana era incentrata su Windows, Microsoft ha esteso la sua disponibilità ai dispositivi Android e iOS. Ciò consente una migliore sincronizzazione di promemoria, note e altre attività su più piattaforme.

Microsoft ha spostato l'attenzione di Cortana dall'essere un assistente virtuale generico per i consumatori (come Alexa di Amazon o Siri di Apple) a un'assistenza più specializzata per la produttività nell'ambito della suite Microsoft 365.

Le migliori funzionalità/funzione di Cortana

Comandi vocali in linguaggio naturale per iniziare a lavorare

Cortana apprende le vostre preferenze e migliora nel tempo

Controllo di luci, termostati e altri dispositivi con la voce

Limiti di Cortana

Non è più sviluppato attivamente, sarà presto sostituito da Windows CoPilot

Non è disponibile in tutti i Paesi o in tutte le lingue

A volte può fraintendere le richieste dell'utente o fornire informazioni errate

Prezzi di Cortana

Incluso negli strumenti Microsoft

Valutazioni e recensioni di Cortana

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

6. Alli IA - Il meglio per il SEO

via IA /IA La piattaforma di automazione SEO Alli IA aiuta agenzie, consulenti e SEO interni a ottimizzare i loro siti web in pochi minuti.

Può apportare da migliaia a milioni di modifiche al codice e al contenuto in pochi minuti e lavora con qualsiasi CMS.

Con Alli IA è possibile gestire tutte le vostre attività SEO da un'unica dashboard e prendere il controllo degli adempimenti SEO ottimizzando automaticamente i siti web.

Le migliori funzionalità di Alli IA

Interfaccia pulita e facile da usare

Da fare un ottimo lavoro di monitoraggio di parole chiave mirate e di offerta di suggerimenti

Analizza il vostro sito e fornisce una guida personalizzata con passaggi semplici per aumentare il ranking del vostro sito

Limiti di Alli IA

Fornisce un lungo elenco di ottimizzazioni senza la possibilità di cancellarle man mano che vengono corrette

Richiede molto tempo per caricare le parole chiave nel programma

Il processo di analisi può essere lento e richiede tempo

Non esiste una versione gratis rispetto ad altri assistenti virtuali con IA

Può essere piuttosto costoso rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Alli IA

Consulente : $249/mese 10 siti

: $249/mese 10 siti Agenzia : $499/mese 25 siti

: $499/mese 25 siti Azienda: $999/mese Siti illimitati

Valutazioni e recensioni di Alli IA

G2 : 4.3/5 (6+ recensioni)

: 4.3/5 (6+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (12+ recensioni)

7. Wally - Il migliore per le attività personali

via Wally IA Con la missione di "migliorare la vostra vita", Wally IA mira a migliorare la vostra vita lavorativa e domestica con efficienza ed eccellenza. È un robot mattutino che si sveglia presto per redigere le risposte alle vostre email, in modo che tutto quello che dovete fare è rivederle e modificarle al mattino.

Gli strumenti di IA di Wally sono ancora in fase beta, con piani di espansione a consigli sul calendario, riepiloghi/riassunti di YouTube e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wally

Ottimi e pratici strumenti di riepilogazione/riassumere

Interfaccia intuitiva e supporto personalizzato

Ha in piano di lanciare presto una serie di eccezionali funzionalità/funzione dell'assistente IA

Imitazioni di Wally

Quasi tutte le funzionalità/funzione sono ancora in beta

Ancora nessuna recensione verificata su G2 o Capterra

Prezzi di Wally

Contattare Wally per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Wally

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

8. Tabnine - Il migliore per la codifica dell'IA

via Tabnine L'assistente IA di Tabnine è una Strumento di codice per l'IA che aiuta gli sviluppatori a scrivere il codice in modo più rapido ed efficiente grazie all'assistenza per il completamento del codice.

È basato sull'apprendimento automatico e può imparare dallo stile del codice e dalle preferenze degli utenti per fornire i completamenti più pertinenti.

Tabnine è disponibile in diversi linguaggi di programmazione, tra cui Python, Java, JavaScript e C++.

Le migliori funzionalità/funzione di Tabnine

Fornisce suggerimenti per il codice in base al linguaggio di programmazione utilizzato

Molto leggero e facile da usare

La comoda codifica automatica lavora bene per i codici di base

Limiti di Tabnine

Non funziona bene senza una forte connessione a Internet e non esiste una funzionalità/funzione offline

Buoni suggerimenti per il codice di base, ma fatica con i framework UI

I completati per Python non sono competitivi

Prezzi di Tabnine

Starter : Free

: Free Pro : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Tabnine valutazioni e recensioni

G2 : 4.1/5 (33+ recensioni)

: 4.1/5 (33+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (3+ recensioni)

9. Parrot IA - Il migliore per la gestione delle riunioni IA

via Parrot IA Parrot IA è uno spazio di conoscenza IA per i team. Registra e trascrive le riunioni, trasformandole in conoscenze che possono essere applicate in tutta l'azienda.

I team utilizzano la piattaforma per acquisire, organizzare e condividere le conoscenze derivanti da riunioni, conversazioni e documenti.

Parrot utilizza l'intelligenza artificiale per trascrivere le riunioni identificare gli argomenti chiave ed estrarre informazioni. Lo strumento semplifica la creazione di riepiloghi/riassunti delle riunioni, la condivisione delle note e la collaborazione ai progetti. È una piattaforma sicura e scalabile per team di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Parrot IA

Converte l'audio in testo in tempo reale

Trova le parti più importanti delle riunioni

Genera riepiloghi/riassunti

Limiti di Parrot IA

A volte commette errori nella trascrizione o nell'identificazione degli argomenti chiave

Può perdere alcune informazioni importanti di una riunione

I piani tariffari possono essere costosi per le piccole aziende o per i singoli individui

Prezzi di Parrot IA

gratuito : Personale

Personale Personale : $24/mese

: $24/mese Team : $16/mese

: $16/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Parrot IA

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

10. Assistente virtuale Braina - Ideale per utenti PC

via Assistente virtuale Braina Braina non è conosciuto quanto giganti come Cortana, Google Assistant o Siri, ma offre una suite di strumenti su misura per gli utenti di PC che cercano un'esperienza di controllo vocale più personalizzata ed efficiente. L'attenzione di Braina per le attività informatiche e le sue capacità di personalizzazione lo rendono interessante per un pubblico di nicchia alla ricerca di funzioni specifiche.

Gli utenti di Braina impartiscono comandi vocali per controllare varie funzioni del computer, come l'apertura di file, la gestione di finestre, la ricerca sul web e molto altro. Braina dispone di una funzionalità di dettatura vocale che consente agli utenti di dettare testi invece di digitarli. Questa funzionalità/funzione è utile per creare documenti, inviare email o qualsiasi attività che richieda l'immissione di testo.

Con Braina, gli utenti possono facilmente effettuare ricerche sul web, recuperare definizioni o trovare soluzioni a problemi matematici utilizzando i comandi vocali. L'app Braina per Android permette agli utenti di controllare il PC da remoto. Questa funzionalità/funzione è utile per attività come la gestione di presentazioni o il controllo della riproduzione di contenuti multimediali senza essere vicini al computer.

Braina è progettato per imparare dalle interazioni dell'utente, il che significa che può diventare più efficiente nel tempo comprendendo i modelli e le preferenze dell'utente.

Le migliori funzionalità/funzione dell'assistente virtuale Braina

Assistente virtuale intelligente per comprendere meglio il linguaggio dell'utente

Interfaccia di facile utilizzo con prestazioni A+

Altamente affidabile e versatile sia per i comandi vocali che per la dettatura

Limiti dell'assistente virtuale Braina

Gli utenti riferiscono di avere difficoltà a raggiungere il servizio clienti

Strumento solo per Windows, non può essere usato con Chromebook

Prezzi di Braina Virtual Assistant

Acquisto una tantum di 199 dollari

Valutazioni e recensioni dell'Assistente Virtuale Braina

G2 : N/D

: N/D Capterra: 3.8/5 (22+ recensioni)

Aumenta la produttività con gli assistenti virtuali IA

L'ascesa della tecnologia IA ha cambiato le carte in tavola per aumentare la produttività nella nostra vita personale e professionale.

Dalla gestione delle attività di routine a casa all'ottimizzazione dei flussi di lavoro in ufficio, queste meraviglie dell'IA offrono soluzioni su misura per soddisfare le esigenze individuali.

Tra i contendenti, ClickUp è tra i migliori assistenti IA, grazie alla sua esclusiva assistenza su misura per le aziende di tutte le dimensioni. Google Assistant e Amazon Alexa continuano a dominare il mercato della casa con le loro pratiche funzioni Strumenti di IA che semplificano la nostra vita personale.

Nonostante il nostro mondo frenetico, l'equilibrio tra lavoro e vita privata sarà possibile nel 2024, grazie alle tecnologie avanzate di IA che alimentano gli assistenti IA.

Siete pronti a migliorare la vostra produttività? Esplorate ClickUp AI e scoprite il futuro della gestione delle attività!