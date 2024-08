9 migliori strumenti di intelligenza artificiale per la pianificazione delle lezioni nel 2024 (recensioni e prezzi)

In qualità di insegnanti, volete assicurarvi di soddisfare le mutevoli esigenze degli studenti, e i metodi di insegnamento tradizionali non sono sufficienti.

Come educatori volete piani di lezione coinvolgenti ed efficaci, ma le infinite scartoffie, richieste di programmazione e conflitti di tempo possono ostacolarvi.

Fortunatamente, esiste una soluzione semplice per le vostre esigenze. Gli strumenti di pianificazione delle lezioni con l'intelligenza artificiale! Quando si dispone dello strumento giusto, è possibile personalizzare l'apprendimento e fornire approfondimenti basati sui dati per adottare un approccio più coinvolgente e pratico.

Tuttavia, la scelta dello strumento di pianificazione delle lezioni di intelligenza artificiale più adatto al vostro stile di insegnamento è fondamentale. Con così tanti strumenti sul mercato, trovare quello giusto può essere una sfida.

**Cosa significa uno strumento di intelligenza artificiale per la pianificazione delle lezioni?

Gli strumenti di intelligenza artificiale per la pianificazione delle lezioni sono software che utilizzano l'intelligenza artificiale per aiutare gli insegnanti a creare piani di lezione coinvolgenti e personalizzati. Gli strumenti di intelligenza artificiale per la pianificazione delle lezioni analizzano le informazioni disponibili per rendere il piano di lezione più efficace ed efficiente.

È possibile creare un piano e farlo passare attraverso il software per ottenere miglioramenti, suggerimenti personalizzati e altro ancora. I generatori di piani di lezione AI sono come assistenti didattici, che vi liberano da problemi amministrativi come la programmazione e la valutazione.

Permettono di ottimizzare il processo di pianificazione delle lezioni e, alla fine, di fornire un'istruzione migliore con risultati migliori per gli studenti.

**Cosa cercare negli strumenti di intelligenza artificiale per la pianificazione delle lezioni?

Quando scegliete gli strumenti di intelligenza artificiale per la pianificazione delle lezioni, cercate caratteristiche come le opzioni di apprendimento personalizzato, la facile integrazione con i vostri attuali metodi di insegnamento e la capacità di tracciare e valutare i progressi degli studenti.

Questi elementi renderanno la vostra vita di educatori più facile ed efficace.

Ecco alcune caratteristiche da considerare nella scelta del giusto software di intelligenza artificiale per la pianificazione delle lezioni:

Personalizzazione: Dovreste essere in grado di personalizzare i vostri piani di lezione in base alle vostre esigenze, al vostro stile,calendario scolasticoe alla curva di apprendimento degli studenti Adattabilità: Il software deve consentire di fornire una guida personalizzata e di apportare correzioni al corso in tempo reale in base al feedback e ai progressi degli studenti Collaborazione: La soluzione giusta vi permetterà di integrare e collaborare senza problemi con altri strumenti e risorse educative, rendendo l'insegnamento più semplice Scalabilità: Assicuratevi che sia in grado di gestire classi di diverse dimensioni, in modo da poter crescere insieme alle vostre classi Interfaccia facile da usare: Cercate un'interfaccia facile da navigare con tutte le funzioni necessarie per la pianificazione delle lezioni Modelli di piani di lezione: È utile che lo strumento offra dei modelli per aiutarvi a strutturare e organizzare i vostri piani di lezione

9 Migliori strumenti AI per la pianificazione delle lezioni nel 2024

Siamo lieti di presentarvi i risultati della nostra ampia ricerca basata su criteri che aiutano un professionista dell'insegnamento come voi. Abbiamo valutato e proposto i 9 migliori strumenti di intelligenza artificiale per la pianificazione delle lezioni. Abbiamo adottato un approccio globale e confrontato le loro caratteristiche, le limitazioni, le recensioni e i prezzi.

1. Clicca su

Una caratteristica notevole di ClickUp è quella di semplificare la gestione dell'istruzione e offre un modello di pianificazione del syllabus per pianificare con largo anticipo e con informazioni approfondite sulle lezioni. ClickUp Generatore di Piani di Lezione ottimizza la vostra esperienza di insegnamento grazie a allineando il vostro curriculum offrendo modelli creativi e personalizzabili e promuovendo la collaborazione con i colleghi.

Questo strumento di intelligenza artificiale fa il lavoro pesante, assicurandovi di risparmiare tempo, di rimanere sincronizzati con il programma di studio e di creare piani di lezione coinvolgenti con facilità.

Le migliori caratteristiche di ClickUp:

**Come assistente AI contestuale, conversazionale e basato sui ruoli,ClickUp Brain si adatta perfettamente alle vostre esigenze. Creare piani di lezione personalizzati senza sforzo, perché lo strumento fa tutto il lavoro pesante e il brainstorming al posto vostro

Utilizzate l'AI Writer di ClickUp Brain per il lavoro per scrivere più velocemente e perfezionare i testi delle lezioni, le risposte alle e-mail e molto altro ancora

Una delle applicazioni più importanti di ClickUp Brain è quella di utilizzarlo come un Generatore di piani di lezione . Permette di garantire l'allineamento con gli standard didattici attuali e la copertura completa di tutti i contenuti e le competenze necessarie nelle lezioni

modelli ClickUp: Scegliete tra un'ampia gamma di modelli dimodelli di piani di lezione personalizzabili per creare piani di lezione innovativi e interattivi. La modifica di questi modelli e strutture in base ai diversi gruppi rende l'esperienza didattica coinvolgente e produttiva

Il Modello di piano didattico ClickUp College aiuta a organizzare le lezioni, a pianificare in anticipo e a mantenere centralizzate tutte le informazioni relative alla classe

Documenti ClickUp : Semplifica la pianificazione delle lezioni con pratiche funzioni che fanno risparmiare tempo. Aggiungete panoramiche e intestazioni e sfruttate funzioni come la modalità Focus

Limitazioni di ClickUp:

Complessità: Sebbene uno dei maggiori punti di forza di ClickUp sia rappresentato dai suoi modelli personalizzabili, può risultare un po' opprimente per chi si avvicina per la prima volta a questo strumento

Prezzi di ClickUp:

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese membro dello spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. ChatGPT OpenAI

via OpenAI ChatGPT è un modello linguistico alimentato dall'intelligenza artificiale che vi assiste nella pianificazione delle lezioni fornendo preziose informazioni, generando contenuti per le lezioni e suggerimenti per attività coinvolgenti per i vostri studenti.

Può aiutare a semplificare il processo di pianificazione, offrire diverse idee didattiche e adattarsi a specifiche esigenze di apprendimento, facendovi risparmiare tempo e fatica.

Le migliori caratteristiche di ChatGPT:

Crea schemi di lezione: struttura gli argomenti e i capitoli in modo efficace. Ad esempio, se si richiede uno schema di lezione per la quinta elementare sul ciclo dell'acqua, questo coprirà argomenti essenziali come l'evaporazione, la condensazione, la precipitazione e la raccolta

struttura gli argomenti e i capitoli in modo efficace. Ad esempio, se si richiede uno schema di lezione per la quinta elementare sul ciclo dell'acqua, questo coprirà argomenti essenziali come l'evaporazione, la condensazione, la precipitazione e la raccolta Assistenza per la ricerca: Ottenete preziose risorse didattiche per migliorare le vostre lezioni. Trovate informazioni, articoli e contenuti su qualsiasi argomento e ottenete spiegazioni, riassunti e risorse pertinenti per arricchire il vostro materiale didattico

Ottenete preziose risorse didattiche per migliorare le vostre lezioni. Trovate informazioni, articoli e contenuti su qualsiasi argomento e ottenete spiegazioni, riassunti e risorse pertinenti per arricchire il vostro materiale didattico Generare idee per test e compiti: Creare attività, quiz, progetti e compiti su misura per l'argomento scelto, aggiungendoli alla pianificazione delle lezioni. Chiedete agli studenti di scrivere dei saggi sugli argomenti suggeriti erisparmiare tempo e fatica nella creazione di materiale didattico

Creare attività, quiz, progetti e compiti su misura per l'argomento scelto, aggiungendoli alla pianificazione delle lezioni. Chiedete agli studenti di scrivere dei saggi sugli argomenti suggeriti erisparmiare tempo e fatica nella creazione di materiale didattico Gestione del tempo: Ottenere stime del tempo per le varie sezioni della lezione, aiutandovi a creare piani settimanali e a creare un'agenda di lavoropiani di lavoro per le lezioni

Ottenere stime del tempo per le varie sezioni della lezione, aiutandovi a creare piani settimanali e a creare un'agenda di lavoropiani di lavoro per le lezioni **Rivedere i piani delle lezioni e apportare eventuali modifiche per assicurarsi che siano in linea con il proprio stile di insegnamento e con le esigenze degli studenti

Limitazioni della ChatGPT:

Fornisce informazioni generiche e potrebbe non comprendere le dinamiche della vostra classe

C'è poco spazio per la personalizzazione

Prezzo di ChatGPT:

Versione gratuita: Tutti gli utenti possono accedervi attraverso il sito web OpenAI su browser desktop e mobile. App disponibile per dispositivi mobili IOS e Android

Tutti gli utenti possono accedervi attraverso il sito web OpenAI su browser desktop e mobile. App disponibile per dispositivi mobili IOS e Android ChatGPT Plus: Per $20/mese

Per $20/mese ChatGPT Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ChatGPT:

G2: 4.7/5 (374 recensioni)

4.7/5 (374 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Bonus: Controlla_ 7 modelli gratuiti di scrittura di contenuti per una più rapida creazione di contenuti

3. LessonPlans.ai

via Piani di lezione.ai LessonPlan.ai aiuta a creare piani di lezione straordinari in modo 10 volte più veloce grazie all'intelligenza artificiale, perché è stato creato per gli insegnanti da colleghi insegnanti.

Fornisce dettagli esaurienti sul livello, sulla lezione e sulla obiettivi didattici allo strumento AI. Con questo input, AI produrrà un piano di lezione completo che corrisponde al vostro programma di studi e che contiene le relative attività e valutazioni per gli studenti.

Le migliori caratteristiche di LessonPlans.ai:

Strumenti di modifica: Modifica e apporta cambiamenti ai piani di lezione creati, scegliendo tra altri modelli e aggiungendo o eliminando elementi in base alle proprie scelte

Modifica e apporta cambiamenti ai piani di lezione creati, scegliendo tra altri modelli e aggiungendo o eliminando elementi in base alle proprie scelte Generare piani di lezione: Creare piani di lezione interattivi per qualsiasi argomento nei gradi K-12

Limitazioni di LessonPlans.ai:

La qualità dei piani di lezione creati dipende dagli input forniti dall'utente

Prezzi di LessonPlans.ai:

Prova gratuita: Accesso gratuito limitato per 7 giorni

Accesso gratuito limitato per 7 giorni Pro: Disponibile per $19/anno (include 100 lezioni gratuite/anno)

Valutazioni e recensioni di LessonPlans.ai:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Imparato.ai

via Imparato.ai Learnt.ai vi aiuta a creare piani di lezioni di alta qualità e a eseguire compiti educativi per rendere l'apprendimento degli studenti interattivo e d'impatto.

Creare piani di lezione personalizzati è un gioco da ragazzi in tre semplici passi: scegliete uno strumento, inserite una richiesta e premete genera.

Le migliori caratteristiche di Learning.ai:

Allineamento al curriculum: Progetta piani interattivi che si allineano agli standard educativi

Progetta piani interattivi che si allineano agli standard educativi Vasta gamma di strumenti di intelligenza artificiale: Creazione di piani di lezione, schemi di corsi, sondaggi di feedback, attività di gruppo, compiti a casa,progetti impostatie MCQ con oltre 80 strumenti e aiutanti dell'intelligenza artificiale

Limitazioni di learnnt.ai:

Genera piani di lezione che sono validi quanto gli input che gli vengono forniti

Prezzi di Learning.ai:

Gratuito a vita: Accesso a 10 strumenti

Accesso a 10 strumenti Essenziale: 15$/mese. Accesso a oltre 65 strumenti di intelligenza artificiale e assistenza clienti

15$/mese. Accesso a oltre 65 strumenti di intelligenza artificiale e assistenza clienti Professionale: $160/mese. Accesso a 20 aiutanti AI, oltre 65 strumenti AI, una sandbox e l'assistenza clienti

Imparare.ai valutazioni e recensioni:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Teachology.ai

via Teachology.ai Teachology.ai è un software per la pianificazione delle lezioni che fornisce un gruppo di strumenti di intelligenza artificiale per insegnanti ed educatori per redigere piani di lezione e valutazioni dinamiche in pochi minuti.

Le migliori caratteristiche di Teachology.ai:

Creazione di quiz: Crea quiz adatti alle tue lezioni

Crea quiz adatti alle tue lezioni Funzionalità di collaborazione: Collabora con risorse esterne per migliorare la tua esperienza di insegnamento

Collabora con risorse esterne per migliorare la tua esperienza di insegnamento Creare valutazioni: Generare valutazioni ricche di contenuti

Generare valutazioni ricche di contenuti Funzionalità di feedback: Invio di commenti e feedback personalizzati ai vostri studenti

Invio di commenti e feedback personalizzati ai vostri studenti Funzioni di miglioramento dei piani di lezione: Carica il tuo lavoro nel software per consentire all'AI di fare riferimento e migliorare i tuoi piani di lezione

Limitazioni alla didattica:

La possibilità di personalizzazione è limitata

Prezzi di insegnamento:

Basic: Gratuito per un massimo di 3 lezioni

Gratuito per un massimo di 3 lezioni Starter: $6/mese. Accesso a lezioni illimitate

$6/mese. Accesso a lezioni illimitate Pro: $12/mese. Include tutte le funzioni estese

Valutazioni e recensioni di Teachology:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Auto Classmate

via Auto Classmate Auto Classmate è come il vostro compagno di classe automatico, progettato per aiutare gli educatori a creare piani di lezione unici, alimentati dal GPT-4 di OpenAI.

Le migliori caratteristiche di Auto Classmate:

Chatbot dell'AI Coach: Conversa con il chatbot dell'AI instructional Coach e crea i tuoi piani di lezione

Conversa con il chatbot dell'AI instructional Coach e crea i tuoi piani di lezione Strumento di previsione delle attività: Previsione dei risultati delle attività assegnate ai vostri studenti

Previsione dei risultati delle attività assegnate ai vostri studenti Genera domande per la tua classe: Genera domande "Preferiresti...?"_ che aggiungono entusiasmo alle tue lezioni e pongono domande specifiche sui contenuti

Limitazioni automatiche per i compagni di classe:

Sebbene il software offra una serie di funzioni, la possibilità di personalizzazione è limitata

Prezzo di Auto Classmate:

Gratuito: Permette 300 azioni mensili

Permette 300 azioni mensili Personale: $9,99/utente/mese

$9,99/utente/mese Professionale: $19/utente/mese con fatturazione annuale

$19/utente/mese con fatturazione annuale Startup: $39/mese con fatturazione annuale

$39/mese con fatturazione annuale Crescita: $79/mese con fatturazione annuale

$79/mese con fatturazione annuale Business: $159/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Auto Classmate:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Gaspare

via Gaspare Jasper è un Strumento di scrittura di intelligenza artificiale che aiuta a creare contenuti di alta qualità per le lezioni con semplici input.

Jasper semplifica la pianificazione delle lezioni generando contenuti personalizzati, risparmiando tempo nella creazione dei materiali. Può fornire approfondimenti, spiegazioni e risorse, arricchendo rapidamente il materiale didattico.

Le migliori caratteristiche di Jasper:

Formazione per il Jasper Bootcamp: Se siete un nuovo utente, seguite la formazione per abituarvi alle funzioni

Se siete un nuovo utente, seguite la formazione per abituarvi alle funzioni Generazione di contenuti: Creazione di contenuti premium con pochi suggerimenti e indicazioni (come titoli, argomenti e brevi frasi)

Creazione di contenuti premium con pochi suggerimenti e indicazioni (come titoli, argomenti e brevi frasi) Interfaccia simile a Google Doc: Modifica e formattazione dei documenti con l'aggiunta di un'interfaccia simile a Google Doc

Modifica e formattazione dei documenti con l'aggiunta di un'interfaccia simile a Google Doc Inserisci contenuti pre-scritti: Dai il via alla creazione di contenuti se disponi di materiale pre-scritto

**Limitazioni di Jasper

Jasper non funziona offline e non consente di salvare il lavoro in un secondo momento, a differenza di altri modelli

Genera solo una quantità limitata di contenuti, anche se si sceglie il piano più costoso

Prezzi di Jasper:

Creator: $39 all'anno

$39 all'anno Team: a partire da $90 all'anno

a partire da $90 all'anno Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper:

G2: 4,7/5 (1.233 recensioni)

4,7/5 (1.233 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. PlanifAI

via PlanifAI PlanifAI è un semplice strumento di intelligenza artificiale per generare piani di lezione strutturati per gli insegnanti. Rispondete a tre domande di base e il vostro piano di lezione dettagliato sarà pronto in pochi minuti.

Le migliori caratteristiche di PlanifAI:

Interfaccia semplice: Crea contenuti in pochi minuti grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva

Crea contenuti in pochi minuti grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva Generazione rapida di piani didattici: Generazione rapida di piani didattici rispondendo ad alcune domande di base

**Limitazioni di PlanifAI

Un software semplice, senza molti fronzoli e funzionalità

Prezzi di PlanifAI:

**Gratuito per sempre

Valutazioni e recensioni di PlanifAI:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Curipod

via Curipod Curipod è una piattaforma per creare piani di lezione interattivi pieni di attività creative e valutazioni del pensiero critico con la potenza dell'intelligenza artificiale.

È una piattaforma intelligente strumento di presentazione che combina testi, immagini, sondaggi, schizzi, video e altro ancora per rendere le lezioni coinvolgenti per insegnanti e studenti.

Le migliori caratteristiche di Curipod:

Facile da iniziare: Crea gratuitamente i tuoi piani di lezione generati dall'intelligenza artificiale con il tuo ID e-mail

Crea gratuitamente i tuoi piani di lezione generati dall'intelligenza artificiale con il tuo ID e-mail Strumento basato su cloud: Funziona attraverso un browser su qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet

Funziona attraverso un browser su qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet Caratteristiche della collaborazione : Gli studenti possono lavorare insieme su progetti e condividere feedback significativi

Limitazioni di Curipod:

Potrebbe non essere adatto agli studenti che necessitano di un sistema di valutazione organizzato o strutturato

Prezzo di Curipod:

**Gratuito per sempre

Premio: $7,50 al mese

Valutazioni e recensioni di Curipod:

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (12 recensioni)

Scegliere lo strumento AI giusto per la pianificazione delle lezioni per migliorare l'insegnamento

In poche parole, gli strumenti AI per la pianificazione delle lezioni rendono l'insegnamento più efficace ed efficiente.

Vi aiutano a creare piani di lezione coinvolgenti in modo più rapido, vi permettono di adattarvi agli stili di apprendimento individuali e vi forniscono informazioni basate sui dati in modo da rendere l'apprendimento degli studenti più divertente e d'impatto.

Se volete usare l'intelligenza artificiale per aiutarvi a pianificare le lezioni, iscrivetevi a ClickUp e scopri come questa app sia tutto ciò di cui hai bisogno per la preparazione della classe!